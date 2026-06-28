Черни дни за Венецуела: Жертвите вече са 1430

Равносметката от опустошителните земетресения във Венецуела продължава драстично да нараства.

Към ранните часове на 28 юни (българско време), броят на потвърдените смъртни случаи достигна 1430 души, съобщи председателят на парламента Хорхе Родригес пред държавната телевизия. Данните на здравното министерство сочат, че ранените са над 3200 души, а болничната система, вече отслабена от дългогодишната икономическа криза, е пред пълен колапс.

Надпревара с времето под руините

Спасителните екипи навлизат в критичната фаза след изтичането на първите 72 часа от първоначалния трус. Издирването на оцелели се води в условия на непрекъснати следтрусови вълни, като последната по-силна от тях – с магнитуд 4.8 по Рихтер – разтърси северния щат Арагуа в събота следобед.

Повече от 55 000 души все още се водят в неизвестност. Въпреки че част от случаите се отдават на прекъснатите комуникации и липсата на мобилно покритие, хиляди семейства продължават да копаят с подръчни средства сред останките на срутените над 1400 сгради.

Лъч надежда в черната статистика донесе спасяването на 18-дневно бебе и неговата майка, които бяха извадени живи от развалините на жилищен блок след три денонощия под бетона.

Мащабът на бедствието

Според последния доклад на Международната организация по миграция (МОМ) към ООН, бедствието може да засегне до 6.76 милиона души – близо една четвърт от населението на страната. В столицата Каракас засегнатите са около 2 милиона души, а епицентърът на разрушенията, щатът Ла Гуайра, е изцяло милитаризиран от временното правителство на Делси Родригес с цел улесняване на хуманитарните коридори. Главното международно летище „Симон Боливар“ остава частично затворено поради тежки повреди по инфраструктурата.

Международна мобилизация и вътрешно напрежение

Над 1600 чуждестранни спасители от САЩ, Латинска Америка и Европейския съюз вече оперират на терен. ЕС задейства своя Механизъм за гражданска защита, изпращайки над 520 специалисти, кучета търсачи и техника. САЩ обявиха хуманитарна помощ в размер на 150 милиона долара и временно разхлабиха банковите санкции за улесняване на трансферите.

На този фон в пострадалите райони се заражда социално недоволство. Граждани открито обвиняват администрацията в лоша организация на стоковете от първа необходимост, а в някои населени места се съобщава за спорадични прояви на мародерство в повредени търговски обекти.

Министерството на външните работи на България потвърди по-рано, че няма данни за пострадали български граждани при бедствието.

Източници: Ройтерс, Ал-Джазира, Евронюз и БТА