Европа се топи: Рекордни жеги и червени кодове

Екстремната гореща вълна, предизвикана от мощния атмосферен феномен „Омега блок“, продължава да блокира по-голямата част от европейския континент в ранните часове на неделния ден.

Милиони европейци преживяват поредната потискаща „тропическа нощ“, в която минималните температури в редица градове в Централна, Южна и Югоизточна Европа остават трайно над 20°C – 25°C. Това лишава човешкия организъм от възможност за възстановяване и поставя под безпрецедентен натиск здравните системи.

Учените от международната организация World Weather Attribution (WWA) вече обявиха, че тази юнска вълна е най-тежката, регистрирана някога на континента за този месец. Според техните анализи подобни екстремни стойности биха били „практически невъзможни“ преди пет десетилетия без ефектите от предизвиканите от човека промени в климата.

Падат исторически рекорди, жегата се мести на изток

През изминалото денонощие адската жега се измести от тежко засегнатите Великобритания, Испания и Франция в посока Централна Европа, Скандинавия и Балканите:

Германия: Националната метеорологична служба (DWD) регистрира абсолютен температурен рекорд за страната от 41,5°C в станция Древиц, източната част на страната. Жегата буквално разруши инфраструктурата – натоварената магистрала А2 се огъна и се напука, а асфалтът се разцепи край Хамбург.

Националната метеорологична служба (DWD) регистрира абсолютен температурен рекорд за страната от в станция Древиц, източната част на страната. Жегата буквално разруши инфраструктурата – натоварената магистрала А2 се огъна и се напука, а асфалтът се разцепи край Хамбург. Чехия и Дания: Постигнати са исторически температурни максимуми от началото на метеорологичните измервания – съответно 40,6°C в Доксани и 37°C в Йодум.

Постигнати са исторически температурни максимуми от началото на метеорологичните измервания – съответно в Доксани и в Йодум. Италия: Министерство на здравеопазването обяви най-високата степен на опасност (червен код) за 18 големи града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Венеция. По поречието на река По екологичната обстановка е критична поради навлизане на морска вода дълбоко в сушата.

Министерство на здравеопазването обяви най-високата степен на опасност (червен код) за 18 големи града, сред които Рим, Милано, Флоренция и Венеция. По поречието на река По екологичната обстановка е критична поради навлизане на морска вода дълбоко в сушата. Швейцария: Нивото на топене на алпийските ледници достигна критични темпове, съпоставими единствено с рекордно лощата 2022 година. Атомната електроцентрала „Безнау“ се наложи да спре реакторите си, за да предотврати екологична катастрофа в прегретите води на река Ааре.

Социален колапс и отменени събития

Инфраструктурата на Северна и Западна Европа, проектирана предимно да задържа топлината през зимата, се оказа напълно безпомощна, тъй като под 20% от домакинствата разполагат с климатици. Поради екстремните условия десетки обществени прояви бяха отменени или отложени, включително престижният полумаратон в Хамбург и мащабният музикален фестивал Defqon.1 в Нидерландия. Традиционните Прайд шествия в Париж и Милано бяха пренасрочени или изместени в късните часове на деня.

Железопътният оператор Deutsche Bahn призова гражданите да отменят всички пътувания, които не са наложителни, поради риск от деформация на релсите.

Каква е прогнозата за неделя, 28 юни?

Метеоролозите предупреждават, че днес, 28 юни, горещата вълна ще достигне своя пик в Полша, Беларус, Украйна и северната част на Балканския полуостров. Очакват се стойности около и над 40°C в Унгария и Словакия, а в Сърбия температурите ще достигнат 39°C. За България и региона се предвижда усложняване на обстановката и висок риск от горски пожари.

Въпреки това, синоптиците дават и искрица надежда – по-късно през деня в неделя от запад ще започне да навлиза студен фронт, който ще донесе мощни гръмотевични бури и постепенно понижение на температурите през следващата седмица.

Източници: Reuters, BBC News, Световна метеорологична организация (WMO)