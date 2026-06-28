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Ново силно земетресение разлюля Япония

Ново силно земетресение разлюля Япония

28 Юни, 2026 03:37, обновена 28 Юни, 2026 03:40 484 0

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Трус с магнитуд 6,1 удари префектура Ивате в същата зона, пострадала от 7,2 по Рихтер преди дни

Ново силно земетресение разлюля Япония - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нов силен трус с предварителен магнитуд 6,1 разтърси Североизточна Япония в ранните часове на неделния ден.

Земетресението е регистрирано в 5:21 ч. местно време (около 23:21 ч. на 27 юни българско време) с епицентър в Тихия океан, край бреговете на префектура Ивате, и дълбочина от около 40 километра.

Японската метеорологична агенция (JMA) обяви, че няма опасност от цунами. Към момента не се съобщава за сериозни материални щети или пострадали хора.

Трусът е усетен със степен 5-минус по 7-балната японска сеизмична скала в части от префектурите Аомори и Ивате. Енергийните оператори Tohoku Electric Power Co. и Japan Nuclear Fuel Ltd. потвърдиха, че няма регистрирани аномалии в ядрените централи „Хигашидори“ и „Онагава“, както и в завода за преработка на ядрено гориво в Рокашо.

Сеизмичната активност в района остава изключително висока. Само преди три дни – на 25 юни – същият регион бе ударен от мощно земетресение с магнитуд 7,2, което рани най-малко 10 души и блокира движението на влаковете стрели (Шинкансен). Допълнително напрежение създават и проливните дъждове от настоящия тайфунен сезон, заради които властите предупреждават за повишен риск от опасни свлачища в засегнатите планински райони.

Източник: The Straits Times / The Japan Times


Япония
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