Ново силно земетресение разлюля Япония

Нов силен трус с предварителен магнитуд 6,1 разтърси Североизточна Япония в ранните часове на неделния ден.

Земетресението е регистрирано в 5:21 ч. местно време (около 23:21 ч. на 27 юни българско време) с епицентър в Тихия океан, край бреговете на префектура Ивате, и дълбочина от около 40 километра.

Японската метеорологична агенция (JMA) обяви, че няма опасност от цунами. Към момента не се съобщава за сериозни материални щети или пострадали хора.

Трусът е усетен със степен 5-минус по 7-балната японска сеизмична скала в части от префектурите Аомори и Ивате. Енергийните оператори Tohoku Electric Power Co. и Japan Nuclear Fuel Ltd. потвърдиха, че няма регистрирани аномалии в ядрените централи „Хигашидори“ и „Онагава“, както и в завода за преработка на ядрено гориво в Рокашо.

Сеизмичната активност в района остава изключително висока. Само преди три дни – на 25 юни – същият регион бе ударен от мощно земетресение с магнитуд 7,2, което рани най-малко 10 души и блокира движението на влаковете стрели (Шинкансен). Допълнително напрежение създават и проливните дъждове от настоящия тайфунен сезон, заради които властите предупреждават за повишен риск от опасни свлачища в засегнатите планински райони.

Източник: The Straits Times / The Japan Times