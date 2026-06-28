Трагедия в Италия: Издирват съпруга на министър Рочела в езерото Вико

Мащабна спасителна операция се провежда в италианското езеро Вико, провинция Витербо, където следобед на 27 юни изчезна Луиджи Кавалари – съпруг на италианския министър на семейството, раждаемостта и равноправието Еуджения Рочела.

Към 4:00 часа сутринта българско време на 28 юни издирването продължава без резултат, като екипите преминават към използване на специализирана дълбоководна апаратура.

Хронология на инцидента

Драмата се разиграва около 17:30 часа местно време. 77-годишният Кавалари, известен професор по архитектура, и съпругата му Еуджения Рочела (72 г.) са били на разходка с малка лодка.

Фаталният скок : Професорът се гмурнал във водата, за да се охлади в горещия ден.

: Професорът се гмурнал във водата, за да се охлади в горещия ден. Изгубеният контрол : След като изплувал за кратко, той извикал, че не се чувства добре. Тъй като лодката не била закотвена, тя бързо се отдалечила под влияние на теченията. Намиращите се на борда не успели да достигнат до мъжа навреме и той потънал пред очите на десетки плажуващи и клиенти на близък крайбрежен ресторант.

: След като изплувал за кратко, той извикал, че не се чувства добре. Тъй като лодката не била закотвена, тя бързо се отдалечила под влияние на теченията. Намиращите се на борда не успели да достигнат до мъжа навреме и той потънал пред очите на десетки плажуващи и клиенти на близък крайбрежен ресторант. Реакцията: Сигналът за тревога е подаден незабавно от самата министър Рочела.

Нощната операция

Първоначалното търсене „на визуална оценка“ от водолази, скачащи директно от хеликоптер на пожарната и карабинерите, не даде резултат преди настъпването на нощта. Поради спецификата на езерото Вико, което е с вулканичен произход, условията са изключително тежки. Водата на дълбочина под 15 метра е с температура от едва 8 градуса, а видимостта е почти нулева заради тинестото дъно и буйната подводна растителност. На място операцията се координира лично от заместник-префекта на Витербо Андреа Нино Капуто.

Министър Еуджения Рочела е ескортирана от полицията до семейната им къща в района на Витербо. Двамата с Кавалари наскоро (през март) отпразнуваха своята златна сватба, като имат двама сина.

Италианският премиер Джорджа Мелони и редица водещи политици в страната вече изразиха публично своята дълбока съпричастност и подкрепа към министър Рочела в тези часове на огромна тревога.

Източник: Rai News) / Corriere della Sera