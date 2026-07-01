Полша: Със саботажи Кремъл иска да изостри отношенията между поляци и украинци

Полските специални служби се подготвят за възможни руски саботажни операции, насочени към изостряне на отношенията между поляци и украинци, заяви министърът, отговарящ за специалните служби, Томаш Семоняк, в интервю за радио RMF FM, цитирано от "Ройтерс".
По думите му през последните седмици Русия е засилила информационните си операции срещу Полша, като използва тролове и ботове за разпространяване на спорни теми и задълбочаване на общественото напрежение.
"Мечтата на Русия, на руските служби, винаги е била възможно най-голямото напрежение между Полша и Украйна", каза Семоняк.
Той предупреди, че не може да се изключи провокация, включително нападение срещу украински граждани в Полша, което да предизвика допълнително напрежение. Според него полските служби наблюдават засилен интерес от лица, свързвани с руските разузнавателни служби, към обекти с важно значение за полско-украинските отношения.
Семоняк уточни, че става дума не само за военни обекти, критична инфраструктура и логистични центрове, използвани за подпомагане на Украйна, но и за хуманитарни организации и други места, свързани със сътрудничеството между двете държави.
Министърът подчерта, че властите не разполагат с информация за конкретен подготвян атентат, но са длъжни да предвиждат опити Русия да се възползва от настоящото политическо напрежение.
Предупреждението идва на фона на охладняване на отношенията между Варшава и Киев. Повод за последното напрежение стана решението на президента на Полша Карол Навроцки да отнеме най-високото полско държавно отличие, присъдено на украинския президент Володимир Зеленски. Решението беше свързано със спор около наименованието на украинско военно подразделение, носещо "Героите на УПА", формирования, свързвани с Волинските кланета. По време на Втората световна война части на Украинската въстаническа армия (УПА) са обвинявани за масови убийства на десетки хиляди полски цивилни във Волин и Източна Галиция - тема, която и днес остава изключително чувствителна в полското общество.
Въпреки че след началото на руската инвазия през 2022 г. Полша се превърна в един от най-близките съюзници на Украйна, през последните две години между двете страни възникнаха и други спорове, включително за вноса на украинско зърно, историческата памет и ексхумацията на жертвите на Волинските кланета.
Според Семоняк западните разузнавателни служби като цяло са обезпокоени и от риска Русия да предприеме хибридни или дори преки атаки срещу Полша и балтийските държави.
"Русия разполага с арсенал от подобни действия и ги подготвя. Трябва да сме готови за различни сценарии", заяви той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хе хе...
Найс, а?
Коментиран от #10
13:14 01.07.2026
2 Тома
13:14 01.07.2026
3 Хм...
Зеле нapkoмана и сам се справя повече от добре.
13:17 01.07.2026
4 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА
Коментиран от #5
13:17 01.07.2026
5 зеле нapkoмана
До коментар #4 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":Героите Шукевич и Бандера, много моля!
13:20 01.07.2026
6 Пич
Коментиран от #11
13:21 01.07.2026
7 АЙДЕ БЕ...?!
,,Бял Орел"...?!?!
13:23 01.07.2026
8 ПУСКАЙТЕ СОЛОВЬОВ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
13:25 01.07.2026
9 руската мечка
13:25 01.07.2026
10 Само 500 000 има по нашето Черноморие...
До коментар #1 от "Хе хе...":Ама Урсула скоро ще ги прибере и прати на фронта,щото любимецът и- Зелко,проплака на рамото и,че му трябва пушечно месо за фронта...!
Коментиран от #13
13:26 01.07.2026
11 Ха-ха
До коментар #6 от "Пич":Русийката и да не е виновна, няма значение. Тя винаги накрая хваща средния.!
Коментиран от #15
13:26 01.07.2026
12 Трол
13:28 01.07.2026
13 Хе хе...
До коментар #10 от "Само 500 000 има по нашето Черноморие...":Туй няма да го бъде. Щото тогава всичкото у краински герой от ЕсеС ще се изнесе скоростно в Русия, в безопасност. Представяш ли си кЪв ще е цирк?
13:30 01.07.2026
14 Мишел
13:32 01.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някой
13:37 01.07.2026
17 Софиянец
13:37 01.07.2026
18 Хе хе...
Нищо не намеквам, да знаете...
Коментиран от #22
13:38 01.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Мислех,
13:51 01.07.2026
21 тези евтини
13:52 01.07.2026
22 4567
До коментар #18 от "Хе хе...":Така е, Захарова каза, че не е хуманно украинските дронове да дебнат руските войници отзад. Потърсете и видео.
Коментиран от #25
13:53 01.07.2026
23 Некой си
Това е най-подлата руска хибридна атака срещу вечната дружба между полските... евреи и наследниците на бандера и мелник.
Забележка: малките букви в имената НЕ СА ГРАМАТИЧЕСКИ ГРЕШКИ.
14:09 01.07.2026
24 123
Историята с УПА в последните няколко седмици беше върхът на простотията.
14:10 01.07.2026
25 Хе хе...
До коментар #22 от "4567":РозАв, ти хубаво си се разпознала, обаче не ти се разбира какво искаш да кажеш.
14:17 01.07.2026
26 Петя
14:39 01.07.2026