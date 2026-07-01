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Полша: Със саботажи Кремъл иска да изостри отношенията между поляци и украинци
  Тема: Украйна

Полша: Със саботажи Кремъл иска да изостри отношенията между поляци и украинци

1 Юли, 2026 13:12 963 26

  • полша-
  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • карол навроцки-
  • кремъл

Предупреждението идва на фона на охладняване на отношенията между Варшава и Киев

Полша: Със саботажи Кремъл иска да изостри отношенията между поляци и украинци - 1
Снимка: Shutterstock
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Полските специални служби се подготвят за възможни руски саботажни операции, насочени към изостряне на отношенията между поляци и украинци, заяви министърът, отговарящ за специалните служби, Томаш Семоняк, в интервю за радио RMF FM, цитирано от "Ройтерс".

По думите му през последните седмици Русия е засилила информационните си операции срещу Полша, като използва тролове и ботове за разпространяване на спорни теми и задълбочаване на общественото напрежение.

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"Мечтата на Русия, на руските служби, винаги е била възможно най-голямото напрежение между Полша и Украйна", каза Семоняк.

Той предупреди, че не може да се изключи провокация, включително нападение срещу украински граждани в Полша, което да предизвика допълнително напрежение. Според него полските служби наблюдават засилен интерес от лица, свързвани с руските разузнавателни служби, към обекти с важно значение за полско-украинските отношения.

Семоняк уточни, че става дума не само за военни обекти, критична инфраструктура и логистични центрове, използвани за подпомагане на Украйна, но и за хуманитарни организации и други места, свързани със сътрудничеството между двете държави.

Министърът подчерта, че властите не разполагат с информация за конкретен подготвян атентат, но са длъжни да предвиждат опити Русия да се възползва от настоящото политическо напрежение.

Предупреждението идва на фона на охладняване на отношенията между Варшава и Киев. Повод за последното напрежение стана решението на президента на Полша Карол Навроцки да отнеме най-високото полско държавно отличие, присъдено на украинския президент Володимир Зеленски. Решението беше свързано със спор около наименованието на украинско военно подразделение, носещо "Героите на УПА", формирования, свързвани с Волинските кланета. По време на Втората световна война части на Украинската въстаническа армия (УПА) са обвинявани за масови убийства на десетки хиляди полски цивилни във Волин и Източна Галиция - тема, която и днес остава изключително чувствителна в полското общество.

Въпреки че след началото на руската инвазия през 2022 г. Полша се превърна в един от най-близките съюзници на Украйна, през последните две години между двете страни възникнаха и други спорове, включително за вноса на украинско зърно, историческата памет и ексхумацията на жертвите на Волинските кланета.

Според Семоняк западните разузнавателни служби като цяло са обезпокоени и от риска Русия да предприеме хибридни или дори преки атаки срещу Полша и балтийските държави.

"Русия разполага с арсенал от подобни действия и ги подготвя. Трябва да сме готови за различни сценарии", заяви той.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хе хе...

    22 7 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    Коментиран от #10

    13:14 01.07.2026

  • 2 Тома

    37 8 Отговор
    Значи Кремъл е виновен на поляците че зеле прави пантион на нацистите убивали поляци през ВСВ

    13:14 01.07.2026

  • 3 Хм...

    28 4 Отговор
    Конкретно по тоя повод руските служби могат да не си мърдат и пръста.
    Зеле нapkoмана и сам се справя повече от добре.

    13:17 01.07.2026

  • 4 ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА

    33 4 Отговор
    А може би причината за изострените отношения е, че Шукевич и Бандера за изклали като животни 100 000 поляка.

    Коментиран от #5

    13:17 01.07.2026

  • 5 зеле нapkoмана

    20 4 Отговор

    До коментар #4 от "ПОМНЕТЕ ИСТОРИЯТА":

    Героите Шукевич и Бандера, много моля!

    13:20 01.07.2026

  • 6 Пич

    30 4 Отговор
    Майко мила, какво машоумие !!! Поляците искат да изколят всички украинци, украинци искат да изколят всички поляци, но Русия им била виновна...?!

    Коментиран от #11

    13:21 01.07.2026

  • 7 АЙДЕ БЕ...?!

    24 3 Отговор
    А да не би Руснаците демонстративно да ви върнаха най-високото ви отличие-
    ,,Бял Орел"...?!?!

    13:23 01.07.2026

  • 8 ПУСКАЙТЕ СОЛОВЬОВ

    12 1 Отговор
    ТАМ Е ИСТИНАТА.


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    13:25 01.07.2026

  • 9 руската мечка

    3 14 Отговор
    пак ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    13:25 01.07.2026

  • 10 Само 500 000 има по нашето Черноморие...

    21 3 Отговор

    До коментар #1 от "Хе хе...":

    Ама Урсула скоро ще ги прибере и прати на фронта,щото любимецът и- Зелко,проплака на рамото и,че му трябва пушечно месо за фронта...!

    Коментиран от #13

    13:26 01.07.2026

  • 11 Ха-ха

    5 12 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    Русийката и да не е виновна, няма значение. Тя винаги накрая хваща средния.!

    Коментиран от #15

    13:26 01.07.2026

  • 12 Трол

    6 7 Отговор
    Прекалено много руски агенти има в Полша.

    13:28 01.07.2026

  • 13 Хе хе...

    8 3 Отговор

    До коментар #10 от "Само 500 000 има по нашето Черноморие...":

    Туй няма да го бъде. Щото тогава всичкото у краински герой от ЕсеС ще се изнесе скоростно в Русия, в безопасност. Представяш ли си кЪв ще е цирк?

    13:30 01.07.2026

  • 14 Мишел

    3 11 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    13:32 01.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    13 1 Отговор
    А нима украинците на правят същото? Голяма част от тези саботажи са всъщност украинска работа, а не руска.

    13:37 01.07.2026

  • 17 Софиянец

    18 0 Отговор
    Да бе, то Русия строи паметници на видни нацисти от ВСВ в киif, Путин кръщава пара военни отряди на нацистките касапите от Волин! Ех, тая Русия! Прости мисирки!

    13:37 01.07.2026

  • 18 Хе хе...

    8 1 Отговор
    И съвсем ей така, между другото, да напомня на рoзAвитe понита, обмена на тела на загинали военни вече години наред е 1000÷25/40 в полза на руснаците.
    Нищо не намеквам, да знаете...

    Коментиран от #22

    13:38 01.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Мислех,

    5 2 Отговор
    че поляците са умни...А те се оказаха едни наивни пейзани.Саботажите идват от краина,а те това добре го знаят.И сега пишат едни глуп0сти...Ясно,че мра3ят русите,ама чак пак така да се 0(ират ,постоянно...

    13:51 01.07.2026

  • 21 тези евтини

    4 1 Отговор
    номера..видите ли бъдете готови...винаги ще има саботаж и да знаете това не са укробандери а лошият Путин..много тъпо ...мислите че поляци са елементарни хора..и ще поведат на вашите идиотщини..Започват да дъвчат за маси как ако някой натупа укроинец..няма да е поляк, а скрити руснаци..като чели няма причина поляци да понатупат укроинци..Евротретополиви, дори нямат фантазии да измислят нещо по-интересно

    13:52 01.07.2026

  • 22 4567

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Хе хе...":

    Така е, Захарова каза, че не е хуманно украинските дронове да дебнат руските войници отзад. Потърсете и видео.

    Коментиран от #25

    13:53 01.07.2026

  • 23 Некой си

    2 0 Отговор
    Руснаците и лично Путин отнеха тъй ценния орден на зеленски Великолепни.
    Това е най-подлата руска хибридна атака срещу вечната дружба между полските... евреи и наследниците на бандера и мелник.
    Забележка: малките букви в имената НЕ СА ГРАМАТИЧЕСКИ ГРЕШКИ.

    14:09 01.07.2026

  • 24 123

    4 0 Отговор
    Русия няма нужда да си мърда пръста, Украина сама си разваля отношенията с Полша.
    Историята с УПА в последните няколко седмици беше върхът на простотията.

    14:10 01.07.2026

  • 25 Хе хе...

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "4567":

    РозАв, ти хубаво си се разпознала, обаче не ти се разбира какво искаш да кажеш.

    14:17 01.07.2026

  • 26 Петя

    1 0 Отговор
    Мисирките си измислят постоянно за да демонстрират глупост,бездария и тъпота.Била съм няколко пъти в Полша-не подценявайте тяхната интелигентност.Оръжията спряха,заема не гарантират-отдръпват се отвсякъде а мисирките съчиняват ли съчиняват и то толкова плиткоумно...........

    14:39 01.07.2026

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