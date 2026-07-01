Полша: Със саботажи Кремъл иска да изостри отношенията между поляци и украинци

Полските специални служби се подготвят за възможни руски саботажни операции, насочени към изостряне на отношенията между поляци и украинци, заяви министърът, отговарящ за специалните служби, Томаш Семоняк, в интервю за радио RMF FM, цитирано от "Ройтерс".

По думите му през последните седмици Русия е засилила информационните си операции срещу Полша, като използва тролове и ботове за разпространяване на спорни теми и задълбочаване на общественото напрежение.

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"Мечтата на Русия, на руските служби, винаги е била възможно най-голямото напрежение между Полша и Украйна", каза Семоняк.

Той предупреди, че не може да се изключи провокация, включително нападение срещу украински граждани в Полша, което да предизвика допълнително напрежение. Според него полските служби наблюдават засилен интерес от лица, свързвани с руските разузнавателни служби, към обекти с важно значение за полско-украинските отношения.

Семоняк уточни, че става дума не само за военни обекти, критична инфраструктура и логистични центрове, използвани за подпомагане на Украйна, но и за хуманитарни организации и други места, свързани със сътрудничеството между двете държави.

Министърът подчерта, че властите не разполагат с информация за конкретен подготвян атентат, но са длъжни да предвиждат опити Русия да се възползва от настоящото политическо напрежение.

Предупреждението идва на фона на охладняване на отношенията между Варшава и Киев. Повод за последното напрежение стана решението на президента на Полша Карол Навроцки да отнеме най-високото полско държавно отличие, присъдено на украинския президент Володимир Зеленски. Решението беше свързано със спор около наименованието на украинско военно подразделение, носещо "Героите на УПА", формирования, свързвани с Волинските кланета. По време на Втората световна война части на Украинската въстаническа армия (УПА) са обвинявани за масови убийства на десетки хиляди полски цивилни във Волин и Източна Галиция - тема, която и днес остава изключително чувствителна в полското общество.

Въпреки че след началото на руската инвазия през 2022 г. Полша се превърна в един от най-близките съюзници на Украйна, през последните две години между двете страни възникнаха и други спорове, включително за вноса на украинско зърно, историческата памет и ексхумацията на жертвите на Волинските кланета.

Според Семоняк западните разузнавателни служби като цяло са обезпокоени и от риска Русия да предприеме хибридни или дори преки атаки срещу Полша и балтийските държави.

"Русия разполага с арсенал от подобни действия и ги подготвя. Трябва да сме готови за различни сценарии", заяви той.