Украйна планира национален пантеон за своите герои

Украинският президент Володимир Зеленски е внесъл в парламента законопроект за създаване на Национален пантеон в памет на героите на страната, съобщават международни агенции, предава News.bg.
Идеята предвижда в един общ мемориален комплекс в Киев да бъдат събрани имената на всички личности, които през различни исторически периоди са се борили за украинската държавност и независимост.
В обръщение по случай Деня на Конституцията Зеленски заяви, че целта е тези хора да останат трайно вписани в националната история и памет.
„Никой повече никога няма да диктува на украинците кои герои трябва да почитат, кои празници да отбелязват и каква история да изучават“, посочи ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.
По думите му инициативата е свързана с дългогодишната борба на Украйна за национално самоопределение и независимост, както и с настоящата война, в която страната защитава своя суверенитет.
Предвижда се националният пантеон да бъде изграден в столицата Киев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
Коментиран от #29
09:51 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 007 лиценз ту кил
09:51 29.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Сталин
Коментиран от #34
09:52 29.06.2026
6 Гошо
09:52 29.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
09:52 29.06.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Сталин
09:52 29.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Тити на Кака
Създателят на Украйна.
09:54 29.06.2026
13 Наркос
До коментар #10 от "Малвйййй":От белото ще да е.
09:54 29.06.2026
14 Застава Юго
09:54 29.06.2026
15 Путин
До коментар #10 от "Малвйййй":От ботокс.
Коментиран от #22
09:55 29.06.2026
16 БРАВО
09:55 29.06.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 кравария убер алес
09:55 29.06.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Комундел Комунделов
в Черно море, в района на стратегическата Тендровска (Тендранска) коса, Херсонска област, през нощта срещу 27 юни 2026 г.
Корабът е клас - проект 02510 „БК-16“ , използван за превоз на боеприпаси и жива сила при десанти.
Операцията е проведена от Силите за безпилотни системи (USF) с ударна безпилотна система.
( разузнавателно-ударен дрон Bayraktar TB2), оборудвана с високоточни боеприпаси (MAM-L), която е прихванала и унищожила съда в момент на разтоварване.
Ударът прекъсва критична морска артерия на окупаторите в Южна Украйна, наложена след разрушаването на ключови мостове. Корабът е доставял провизии и амуниции за предните руски позиции на косата. Унищожаването му принуди руските сили да се изтеглят панически, лишавайки ги от логистична опора в региона и укрепвайки контрола на Украйна над Черноморския басейн чрез асиметрични безпилотни технологии.
09:56 29.06.2026
21 Най-сетне!
Коментиран от #26
09:56 29.06.2026
22 Ъхъ
До коментар #15 от "Путин":В х...я
09:56 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Айляк
Странно звучи, но след признаването на УПА от страна на фюрер Зеленски, нищо не би трябвало да ни учудва.
09:57 29.06.2026
26 Гаджева
До коментар #21 от "Най-сетне!":Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?
Коментиран от #30, #33
09:57 29.06.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Кой ще е начело на Клоунадата,
09:59 29.06.2026
29 ФАКТ
До коментар #1 от "Мдаа":Това Путлер е най-големия гл п ак във вселената
09:59 29.06.2026
30 Ьименски
До коментар #26 от "Гаджева":и Тръмп що не са ходили войници. Били дефектни в глЪвЪтЪ.
Коментиран от #37, #46
10:00 29.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Питай Гаджева
До коментар #26 от "Гаджева":Тя знае най-добре. Но тук статията е за "героя" Зеленски, който три пъти е БЯГАЛ В МОСКВА от мобилизация. Там ятак му е бил Филип Киркоров.
10:00 29.06.2026
34 Шаломов
До коментар #5 от "Сталин":Аз малкия диктатор му помагах
10:01 29.06.2026
35 Интересно
След видеоматериалите за бусификацията на задлъжняли руснаци от Пенза, вече имаме и бусификация на чуждестранни работници.
Значи СВО е по план, нали? И затова вече дори Копейкин не припарва до руската граница.
10:03 29.06.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Ьименски":Тръмп е завършил военна академия.За разлика от пощаджията от КГБ назначен (не избран) от Елцин за президент.
Коментиран от #42
10:06 29.06.2026
38 ами
10:08 29.06.2026
39 Тошо
10:10 29.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 "Гениална" идея ???!
А пирамида за фараона/гробар на укръйнъ
няма ли да правят ???!
Коментиран от #54
10:14 29.06.2026
42 Вярно си олиг.....
До коментар #37 от "Ол1гофрен,":Румен Радев не е завършил академия на НАТО, а престижни военни институции в Съединените щати. Поради факта, че САЩ са водеща държава членка на Алианса, неговото обучение често се свързва медийно и разговорно с подготовката на кадри за НАТО.
Образование на Румен Радев в САЩ
Ескадрилен офицерски курс: Завършва го през 1992 г. в американската военновъздушна база „Максуел“ (Алабама, САЩ).
Военновъздушен колеж „Максуел“ (US Air War College): Дипломира се през 2003 г. с отличен успех.
Магистърска степен: Придобива специалност „Стратегически проучвания“ (Strategic Studies).
Алея на славата: Името му е вписано в Алеята на славата на колежа „Максуел“ като признание за високите му академични постижения
10:16 29.06.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 еврогйски гьон
10:17 29.06.2026
46 град КОЗЛОДУЙ
До коментар #30 от "Ьименски":Тук могат да се прочетат тoп простотии! Тази обаче е рядко породиста
Коментиран от #50
10:17 29.06.2026
47 голям смях
10:19 29.06.2026
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
10:20 29.06.2026
49 банделки на стената
10:20 29.06.2026
50 Град Козлодуй
До коментар #46 от "град КОЗЛОДУЙ":Абе породистия, радиоактивен не кради никове . Много си проззд.
10:21 29.06.2026
51 Рублевка
10:22 29.06.2026
52 Дудов
10:22 29.06.2026
53 пари и оръжия за украйна
10:22 29.06.2026
54 Град Козлодуй
До коментар #41 от ""Гениална" идея ???!":Скоро и такова ще има
10:24 29.06.2026
55 Всичко е възможно в Украйна
10:28 29.06.2026
56 Да, странен пантеон е.
Коментиран от #57
10:29 29.06.2026
57 Рублевка
До коментар #56 от "Да, странен пантеон е.":Първият филм по "Майстора и Маргарита" е супер. Романа го четох едно време през соца, когато беше още забранен, напечатан на печатна машинка. Сега има подобни романи от самиздат е нета, но тогава този беше първият.
10:35 29.06.2026
58 Бягай, Зеленски, бягай!
Коментиран от #60
10:38 29.06.2026
59 Дзак
10:41 29.06.2026
60 Анонимен
До коментар #58 от "Бягай, Зеленски, бягай!":Не съдете за другите по себе си!
10:43 29.06.2026
61 Механик
Какво е живота?! Едно преходно нищо. Друго си е да си легнеш за вечни времена до Бандера и другите херои.
11:14 29.06.2026
62 Мимч
11:17 29.06.2026
63 Хммм
11:21 29.06.2026
64 Да де
11:22 29.06.2026
65 Лиз ач евроатлантик
11:23 29.06.2026