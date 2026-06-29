Украйна планира национален пантеон за своите герои

Украинският президент Володимир Зеленски е внесъл в парламента законопроект за създаване на Национален пантеон в памет на героите на страната, съобщават международни агенции, предава News.bg.

Идеята предвижда в един общ мемориален комплекс в Киев да бъдат събрани имената на всички личности, които през различни исторически периоди са се борили за украинската държавност и независимост.

В обръщение по случай Деня на Конституцията Зеленски заяви, че целта е тези хора да останат трайно вписани в националната история и памет.

„Никой повече никога няма да диктува на украинците кои герои трябва да почитат, кои празници да отбелязват и каква история да изучават“, посочи ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.

По думите му инициативата е свързана с дългогодишната борба на Украйна за национално самоопределение и независимост, както и с настоящата война, в която страната защитава своя суверенитет.

Предвижда се националният пантеон да бъде изграден в столицата Киев.