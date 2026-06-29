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Украйна планира национален пантеон за своите герои
  Тема: Украйна

Украйна планира национален пантеон за своите герои

29 Юни, 2026 09:49 891 65

  • зеленски-
  • национален пантеон-
  • герои

Зеленски внесе законопроект за създаване на мемориален комплекс в Киев, който да събира имената на всички исторически фигури, борили се за украинската държавност

Украйна планира национален пантеон за своите герои - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски е внесъл в парламента законопроект за създаване на Национален пантеон в памет на героите на страната, съобщават международни агенции, предава News.bg.

Идеята предвижда в един общ мемориален комплекс в Киев да бъдат събрани имената на всички личности, които през различни исторически периоди са се борили за украинската държавност и независимост.

В обръщение по случай Деня на Конституцията Зеленски заяви, че целта е тези хора да останат трайно вписани в националната история и памет.

„Никой повече никога няма да диктува на украинците кои герои трябва да почитат, кои празници да отбелязват и каква история да изучават“, посочи ръководителят на президентската канцелария Кирило Буданов.

По думите му инициативата е свързана с дългогодишната борба на Украйна за национално самоопределение и независимост, както и с настоящата война, в която страната защитава своя суверенитет.

Предвижда се националният пантеон да бъде изграден в столицата Киев.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    27 0 Отговор
    За Степан Бандера.

    Коментиран от #29

    09:51 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 007 лиценз ту кил

    26 0 Отговор
    Вероятно ще е мегаструктура с оглед броя на героите.

    09:51 29.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сталин

    32 1 Отговор
    Зеления наркоман ще остане в историята като най кървавия юдейски цар на Украйна,ще бъде вписан в талмуда като най великия юдей който разчисти територията за велик Израел

    Коментиран от #34

    09:52 29.06.2026

  • 6 Гошо

    21 0 Отговор
    Ама ще трябва в двора на Урсула или на Макрон да го постоят

    09:52 29.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    21 2 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    09:52 29.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сталин

    22 2 Отговор
    Само забележете ,3 000 000 укри които изпукаха за ционизма и Израел не струват даже и една стотинка,милиардите които дадоха на Зеленото наркоман трябва да бъдат върнати до стотинка с редките метали,а за укрите които изгниха в окопите нито дума, скоро така и цървуланите ще ги пратят срещу Русия да мрат за ционизма и Израел

    09:52 29.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тити на Кака

    22 2 Отговор
    Първото име в този пантеон трябва да е на Ленин.
    Създателят на Украйна.

    09:54 29.06.2026

  • 13 Наркос

    14 0 Отговор

    До коментар #10 от "Малвйййй":

    От белото ще да е.

    09:54 29.06.2026

  • 14 Застава Юго

    23 1 Отговор
    Рано или късно и ООН и ЕСсср ще бъдат принудени да признаят зелената хунта за терористична организация, като талибаните и ИДИЛ. Дори може и някои от настоящите "лидери" на ЕС и НАТО да се окажат подсъдими в Хага, заради финансовата и военна подкрепа и броя на жертвите.

    09:54 29.06.2026

  • 15 Путин

    0 14 Отговор

    До коментар #10 от "Малвйййй":

    От ботокс.

    Коментиран от #22

    09:55 29.06.2026

  • 16 БРАВО

    15 1 Отговор
    Министерство на отбраната на РФ ще почете ycpаинските герои със заря над пантеона

    09:55 29.06.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 кравария убер алес

    17 1 Отговор
    хайл зеленски......кой ли му е любимия нацист? След фюрера разбира се.

    09:55 29.06.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Комундел Комунделов

    2 22 Отговор
    Потопен е руZки логистично-десантен кораб
    ​в Черно море, в района на стратегическата Тендровска (Тендранска) коса, Херсонска област, през нощта срещу 27 юни 2026 г.

    ​Корабът е клас - проект 02510 „БК-16“ , използван за превоз на боеприпаси и жива сила при десанти.

    Операцията е проведена от Силите за безпилотни системи (USF) с ударна безпилотна система.
    ( разузнавателно-ударен дрон Bayraktar TB2), оборудвана с високоточни боеприпаси (MAM-L), която е прихванала и унищожила съда в момент на разтоварване.

    Ударът прекъсва критична морска артерия на окупаторите в Южна Украйна, наложена след разрушаването на ключови мостове. Корабът е доставял провизии и амуниции за предните руски позиции на косата. Унищожаването му принуди руските сили да се изтеглят панически, лишавайки ги от логистична опора в региона и укрепвайки контрола на Украйна над Черноморския басейн чрез асиметрични безпилотни технологии.

    09:56 29.06.2026

  • 21 Най-сетне!

    18 2 Отговор
    Денят започва със снимка на Зеленски и неговия героизъм! За сведение на центаците, ТОЙ е получавал три пъти повиквателна и три пъти е БЯГАЛ В МОСКВА, за да не го натъпчат бандеровците в бус за фронта. След това украинските мутри и олигарси го направиха президент и вече пътува само на запад.

    Коментиран от #26

    09:56 29.06.2026

  • 22 Ъхъ

    5 1 Отговор

    До коментар #15 от "Путин":

    В х...я

    09:56 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Айляк

    22 0 Отговор
    Пантеон на бандерите?!
    Странно звучи, но след признаването на УПА от страна на фюрер Зеленски, нищо не би трябвало да ни учудва.

    09:57 29.06.2026

  • 26 Гаджева

    4 9 Отговор

    До коментар #21 от "Най-сетне!":

    Русофилът Сидеров защо не е ходил войник както всички български мъже през онези години?

    Коментиран от #30, #33

    09:57 29.06.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Кой ще е начело на Клоунадата,

    17 1 Отговор
    Зеления шмъpкач ли? Два милиона бандеpи отидоха в пъкълът! Доста земя ще му трябва, за да ги почете всичките, а земята му с всеки ден се стеснява.

    09:59 29.06.2026

  • 29 ФАКТ

    3 17 Отговор

    До коментар #1 от "Мдаа":

    Това Путлер е най-големия гл п ак във вселената

    09:59 29.06.2026

  • 30 Ьименски

    16 2 Отговор

    До коментар #26 от "Гаджева":

    и Тръмп що не са ходили войници. Били дефектни в глЪвЪтЪ.

    Коментиран от #37, #46

    10:00 29.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Питай Гаджева

    10 3 Отговор

    До коментар #26 от "Гаджева":

    Тя знае най-добре. Но тук статията е за "героя" Зеленски, който три пъти е БЯГАЛ В МОСКВА от мобилизация. Там ятак му е бил Филип Киркоров.

    10:00 29.06.2026

  • 34 Шаломов

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин":

    Аз малкия диктатор му помагах

    10:01 29.06.2026

  • 35 Интересно

    2 9 Отговор
    Медиите в Пелу коментират съдбата на перуанци, на които е била обещана добре платена работа в Русия, но вместо това са били хвърлени на фронта в Украйна.


    След видеоматериалите за бусификацията на задлъжняли руснаци от Пенза, вече имаме и бусификация на чуждестранни работници.

    Значи СВО е по план, нали? И затова вече дори Копейкин не припарва до руската граница.

    10:03 29.06.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ол1гофрен,

    0 13 Отговор

    До коментар #30 от "Ьименски":

    Тръмп е завършил военна академия.За разлика от пощаджията от КГБ назначен (не избран) от Елцин за президент.

    Коментиран от #42

    10:06 29.06.2026

  • 38 ами

    11 0 Отговор
    ха ха ха - вселенски ще си прави мавзолей,където да лежи до най великия национален герой степан бандера....то и оня с мустачките се е борил за благото на германия

    10:08 29.06.2026

  • 39 Тошо

    11 0 Отговор
    Палачът- евреин на украинския народ сега щял да им вдига паметник.Що за наглост е това ?

    10:10 29.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 "Гениална" идея ???!

    10 0 Отговор
    да правят пантеон на бандерите........

    А пирамида за фараона/гробар на укръйнъ

    няма ли да правят ???!

    Коментиран от #54

    10:14 29.06.2026

  • 42 Вярно си олиг.....

    10 1 Отговор

    До коментар #37 от "Ол1гофрен,":

    Румен Радев не е завършил академия на НАТО, а престижни военни институции в Съединените щати. Поради факта, че САЩ са водеща държава членка на Алианса, неговото обучение често се свързва медийно и разговорно с подготовката на кадри за НАТО.
    Образование на Румен Радев в САЩ
    Ескадрилен офицерски курс: Завършва го през 1992 г. в американската военновъздушна база „Максуел“ (Алабама, САЩ).
    Военновъздушен колеж „Максуел“ (US Air War College): Дипломира се през 2003 г. с отличен успех.
    Магистърска степен: Придобива специалност „Стратегически проучвания“ (Strategic Studies).
    Алея на славата: Името му е вписано в Алеята на славата на колежа „Максуел“ като признание за високите му академични постижения

    10:16 29.06.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 еврогйски гьон

    5 2 Отговор
    Удpии Вова ,да се пукат коалициите черни душмански !

    10:17 29.06.2026

  • 46 град КОЗЛОДУЙ

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "Ьименски":

    Тук могат да се прочетат тoп простотии! Тази обаче е рядко породиста

    Коментиран от #50

    10:17 29.06.2026

  • 47 голям смях

    5 0 Отговор
    количество мозък в главите на европейките гьонове е едва 5 грама, колкото на едно пиле.

    10:19 29.06.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 0 Отговор
    Ами доно всички укри се регистрират за пантеона.Путин може да ги уреди с 4-5 атома

    10:20 29.06.2026

  • 49 банделки на стената

    4 0 Отговор
    Стената на терористи които всички ще ги храчат и знаят коя им е родата по лесно.

    10:20 29.06.2026

  • 50 Град Козлодуй

    5 0 Отговор

    До коментар #46 от "град КОЗЛОДУЙ":

    Абе породистия, радиоактивен не кради никове . Много си проззд.

    10:21 29.06.2026

  • 51 Рублевка

    7 1 Отговор
    Не е виновен само Зеленски. Той е обикновен провинциален актьор и изпълнява ролята на президент, както са му наредили. Виновна е демокрацията, която прави възможно подобни извращения. Най-високи темпове на развитие има Китайската народна република, защото там управлява само една партия, няма безкрайни избори и кражби във властта. Който краде, дори и да е министър, го разстрелват.

    10:22 29.06.2026

  • 52 Дудов

    7 0 Отговор
    Това звучи като Пантеона на Хитлеристите или Героите от Аушвиц

    10:22 29.06.2026

  • 53 пари и оръжия за украйна

    4 0 Отговор
    Дайте им още пари да ги денасифицират братушките а не да им се размине.

    10:22 29.06.2026

  • 54 Град Козлодуй

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от ""Гениална" идея ???!":

    Скоро и такова ще има

    10:24 29.06.2026

  • 55 Всичко е възможно в Украйна

    4 1 Отговор
    В Испания има мавзолей на Франко. Много красив мавзолей, между другото и умните испанци не го взривяват като тъпите български СДСари.

    10:28 29.06.2026

  • 56 Да, странен пантеон е.

    6 0 Отговор
    Ще присъстват доказаните военни престъпници Бандера, Шукевич и Мелник, сътрудничили на Хитлер, а от друга страна признатият по цял свят изключителен техен писател Михаил Булгаков е обявен от техния Институт за национална памет за "проводник на руския империализъм". Голяма част от Полша е страшно наострена заради изцепките на Еленски, който отгоре на всичко се държи страшно нагло. Но ще попитам поляците: Защо чак сега ги видяхте укронацистите? Правихте се на разсеяни години наред.

    Коментиран от #57

    10:29 29.06.2026

  • 57 Рублевка

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Да, странен пантеон е.":

    Първият филм по "Майстора и Маргарита" е супер. Романа го четох едно време през соца, когато беше още забранен, напечатан на печатна машинка. Сега има подобни романи от самиздат е нета, но тогава този беше първият.

    10:35 29.06.2026

  • 58 Бягай, Зеленски, бягай!

    2 0 Отговор
    Направи си пластична операция в ЮАР, смени си пола и се праскай с Ермак на воля!

    Коментиран от #60

    10:38 29.06.2026

  • 59 Дзак

    0 0 Отговор
    Да помисли за останалите!

    10:41 29.06.2026

  • 60 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бягай, Зеленски, бягай!":

    Не съдете за другите по себе си!

    10:43 29.06.2026

  • 61 Механик

    0 0 Отговор
    Е те сегинка всички укри от черноморието ще се върнат в Украина. Всеки иска да го положат в новия пантеон и да бъде герой.
    Какво е живота?! Едно преходно нищо. Друго си е да си легнеш за вечни времена до Бандера и другите херои.

    11:14 29.06.2026

  • 62 Мимч

    2 0 Отговор
    Тоя зелен терорист явно иска да се увековечи,докато още е жив и не е заточен в Сибир или при св.Петър.

    11:17 29.06.2026

  • 63 Хммм

    2 0 Отговор
    Герои че умират за мръc,ното, гноясало анти-човешко джудже. Не му казвай тъ пак. Викай му украинец!

    11:21 29.06.2026

  • 64 Да де

    1 0 Отговор
    Ама Украйна, дали ще я има??????

    11:22 29.06.2026

  • 65 Лиз ач евроатлантик

    0 0 Отговор
    Доста интересно,Европа подкрепя държава,на която националните герои са доказани фашисти.Кажи ми кои са ти приятелите,за да разбера какъв си.

    11:23 29.06.2026

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