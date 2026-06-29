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Столтенберг: САЩ остават зависими от европейските съюзници в НАТО

Столтенберг: САЩ остават зависими от европейските съюзници в НАТО

29 Юни, 2026 11:25 722 9

  • йенс столтенберг-
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  • сащ-
  • тръмп

Бившият генерален секретар на НАТО подчерта ключовата роля на Европа за сигурността на САЩ и необходимостта от по-високи разходи за отбрана

Столтенберг: САЩ остават зависими от европейските съюзници в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Съединените щати остават силно зависими от европейските си съюзници, независимо от политическата реторика от Вашингтон, заяви бившият генерален секретар на НАТО и настоящ министър на финансите на Норвегия Йенс Столтенберг, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Той посочи, че защитата на САЩ започва още от европейския фланг на НАТО, включително региона около границата между Европа и Русия, където се намират стратегически военни и ядрени системи.

Столтенберг подчерта, че руските военни способности в Арктика и на Колския полуостров са насочени не само към европейски цели, но и към територията на САЩ. В този контекст европейските държави играят ключова роля в наблюдението и ранното предупреждение за военни заплахи.

Той даде за пример участието на Норвегия в проследяването на руски подводници и в системите за ранно предупреждение при изстрелване на ракети и военни самолети.

По думите му подобни способности съществуват и в други европейски държави и са съществен елемент от общата сигурност на НАТО.

Столтенберг призна, че между САЩ и Европа има различия по въпроси като търговия, климат и сигурност, но подчерта, че алиансът остава жизненоважен.

Той заяви още, че за запазване на НАТО е необходимо европейските държави да увеличат инвестициите си в отбраната, като посочи Германия като пример за страна, която значително засилва военните си разходи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОграбващитеНеСаБългари

    9 0 Отговор
    Има Една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    11:27 29.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 1 Отговор
    Без САЩ ЕС не може да произведе и лък със стрели.Две трети от частите са внос от САЩ.

    11:27 29.06.2026

  • 3 Защо

    10 0 Отговор
    Трябва да плащаме на войнолюбците? Защо народите трябва да страдат, затова, че някои искат да воюват! Ако имаше мир, храната щеше да стига за всички хора по света, а ресурси да добиваме от Марс и Луната!

    11:29 29.06.2026

  • 4 безполезните ес мишоците на хранилка

    9 0 Отговор
    остават зависими от европейските заблудени данъкоплатци
    за кьор софрата си

    11:39 29.06.2026

  • 5 тоест

    8 0 Отговор
    Европейските страни остават ключова дойна крава за краварите в понци-схемата, наречена НАТО.

    11:41 29.06.2026

  • 6 Тръмп

    0 1 Отговор
    Само България и Румъния помагат срещу Иран.

    11:41 29.06.2026

  • 7 Този се прави на мъж

    7 0 Отговор
    В твърденията му че съединените щати зависи от Европа и по-точно от ЕС Урсула и розовите понита прозира иронията на безгръбначното трето полово същество което се смята за ,, уникално ,,

    11:47 29.06.2026

  • 8 Мимч

    7 0 Отговор
    Тоя ястреб и той се разкудкудяка.Ами да каже поне,че защитата на Америка едва ли не се осъществява от Норвегия.Смешник.

    11:54 29.06.2026

  • 9 КакПък

    3 0 Отговор
    На нас цялото ни развити спря когато ЕС ни "каза", че трябва да станем 27-ма република. Преди години бяхме силни и тогава разума беше повече и не станахме 16-та република, но сег в отбора на загубените - всички плащат "такаса рекет" на силовия ни застраховател с три букви... Не купувайте и ползвайте комапнии, които начисляват надценките на френски, немски, чешки собственици в/у български стоки - така убиват и проиводителя и клиента с цени и условия.

    12:18 29.06.2026