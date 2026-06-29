Столтенберг: САЩ остават зависими от европейските съюзници в НАТО

Съединените щати остават силно зависими от европейските си съюзници, независимо от политическата реторика от Вашингтон, заяви бившият генерален секретар на НАТО и настоящ министър на финансите на Норвегия Йенс Столтенберг, цитиран от ДПА, предава News.bg.

Той посочи, че защитата на САЩ започва още от европейския фланг на НАТО, включително региона около границата между Европа и Русия, където се намират стратегически военни и ядрени системи.

Столтенберг подчерта, че руските военни способности в Арктика и на Колския полуостров са насочени не само към европейски цели, но и към територията на САЩ. В този контекст европейските държави играят ключова роля в наблюдението и ранното предупреждение за военни заплахи.

Той даде за пример участието на Норвегия в проследяването на руски подводници и в системите за ранно предупреждение при изстрелване на ракети и военни самолети.

По думите му подобни способности съществуват и в други европейски държави и са съществен елемент от общата сигурност на НАТО.

Столтенберг призна, че между САЩ и Европа има различия по въпроси като търговия, климат и сигурност, но подчерта, че алиансът остава жизненоважен.

Той заяви още, че за запазване на НАТО е необходимо европейските държави да увеличат инвестициите си в отбраната, като посочи Германия като пример за страна, която значително засилва военните си разходи.