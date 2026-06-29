Земетресение с магнитуд 5,5 рани 13 души в китайската провинция Съчуан

Тринадесет души са леко ранени при земетресение с магнитуд 5,5 по Рихтер, което разтърси югозападната китайска провинция Съчуан, съобщи държавната агенция Синхуа, предава Фокус.

По данни на местните власти пострадалите са получили медицинска помощ в болници, а 196 жители са евакуирани и временно настанени на безопасни места.

Земетресението е регистрирано в 00:12 ч. местно време. Според Китайския център за земетресения епицентърът е бил на дълбочина около 6 километра, което е допринесло трусът да бъде усетен по-силно в района.

България няма пряко отношение към инцидента. Провинция Съчуан е сред най-сеизмично активните райони в Китай и често е засегната от земетресения, включително разрушителния трус през 2008 г., при който загинаха десетки хиляди души. Плитките земетресения като настоящото обикновено се усещат по-силно и могат да причинят щети дори при сравнително умерен магнитуд.