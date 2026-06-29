Петима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.

Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.