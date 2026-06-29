Новини
Свят »
Германия »
Петима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

Петима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

29 Юни, 2026 15:33, обновена 29 Юни, 2026 16:08 2 516 31

  • германия-
  • стрелба-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители

Петима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.

Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.

Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.

Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.

Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.

Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.

Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Има съобщения за няколко заподозрени

    69 2 Отговор
    демек мургави субекти с тъмни дрехи
    щом е така

    Коментиран от #5, #15

    15:35 29.06.2026

  • 2 Нормален понеделник

    65 7 Отговор
    в Германистан. Защо изобщо ни занимавате с държава от третия свят?

    15:36 29.06.2026

  • 3 Кравария убер алес

    71 4 Отговор
    Некой "инженер или лекар" се е "защитавал". Меркел, Меркел какво причини на тази подредена държава...

    Коментиран от #11

    15:36 29.06.2026

  • 4 Това ще да е бил

    58 9 Отговор
    някой украински младеж, комуто е предстояло връщане в родината да защитава зеления наркоман и бизнес интересите на Бай Дън... предпочел е да живее доживот в затвора в Германия, отколкото да живее още максимум месец на фронта в 404...

    15:36 29.06.2026

  • 5 Ами

    30 4 Отговор

    До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":

    Да се трепят там, няма да заплачем за тях

    15:38 29.06.2026

  • 6 Да се обзаложим ли?!

    54 3 Отговор
    Че убиецът е от...,,Меркеловите инженери,или лекари"...!
    А и този...,,младежки център",много ми мяза и той да е населен,със същият контингент...!

    Коментиран от #22

    15:45 29.06.2026

  • 7 000

    26 6 Отговор
    Не ме интересува кочината германия. Ясно?

    Коментиран от #9

    15:58 29.06.2026

  • 8 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ

    42 4 Отговор
    ГЕРМАНИЯ.

    16:00 29.06.2026

  • 9 Еми не беше...!

    30 1 Отговор

    До коментар #7 от "000":

    Но стана...,за съжаление!
    А такава подредена и образцова държава беше...!

    Коментиран от #12

    16:02 29.06.2026

  • 10 Не ги щадят

    22 2 Отговор
    В това Щаде, ей! Вече масови разстрели дори и в едно време дисциплинираната Германия!

    16:05 29.06.2026

  • 11 Софийски селянин,Пенсионер

    29 2 Отговор

    До коментар #3 от "Кравария убер алес":

    Ама те самите шваби са си виновни преди години като гласуваха за нейната партия..
    И след това като Канцлер направи тези поразии..
    За пореден път казвам че на жени власт не трябва да се дава,както е в момента с Урсулата и сие..
    Ще погребат и така загиващият Г.й ЕС..

    16:06 29.06.2026

  • 12 Пенсионер ОСВ

    23 2 Отговор

    До коментар #9 от "Еми не беше...!":

    И аз съм на същото мнение,преди 20 години бачках там и много добре знам какво беше...

    16:09 29.06.2026

  • 13 Химик

    22 1 Отговор
    Това някой от новите физици ли е бил с пистолета?

    Коментиран от #17

    16:10 29.06.2026

  • 14 Дудов

    20 2 Отговор
    Местн жител бил.Внос от Украйна

    16:11 29.06.2026

  • 15 Точно така

    15 1 Отговор

    До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":

    от инженерите, архитектите, лекарите. Добре сте дошли.

    16:13 29.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сила

    8 5 Отговор

    До коментар #13 от "Химик":

    Астрофизик ...астронавт от Кандахар !!!

    16:16 29.06.2026

  • 18 Цвете

    3 15 Отговор
    НОМЕР 2, ТИ ЗА ГЕРМАНИЯ ЛИ ГОВОРИШ " СТРАНА ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ "? ТИ ОТ КОЙ СВЯТ СИ? ДОКАТО СИ ЖИВ, НЯМА ДА МОЖЕШ ДА ГИ ДОСТИГНЕШ .ДНЕС ЕВРОПА Е ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ИТАЛИЯ, ДАНИЯ, НИДЕРЛАНДИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ШВЕЦИЯ, БЕЛГИЯ И Т.Н. НЕГРАМОТНОСТТА ТИ СЕ ОТРАЗЯВА В ДЕТАЙЛИТЕ.КЪДЕ СЕ ПРОИЗВЕЖДАТ В ЕВРОПА НАЙ ХУБАВИТЕ КОЛИ?????

    16:16 29.06.2026

  • 19 Усетил е рунтавия

    1 13 Отговор
    Арестович се разкайва публично! В прав текст си признава големите грешки и направо си посипва главата с пепел. Най-накрая прогледна и си каза, че най-голямата му глупост е била да вярва в „адекватността“ на Кремъл. Сам призна, че Путин се оказа пълно откачило без никакви спирачки, което въвлече Русия в тази проклета и безсмислена война. Сега Арестович се изповядва как е подценил коравия дух на Украйна и как никой не е очаквал Европа да се обедини по такъв брутален начин срещу руската агресия. Пълно покаяние – руските планове се провалиха по всички параграфи и дори неговите илюзии окончателно рухнаха пред очите на всички!

    Коментиран от #21

    16:18 29.06.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Да бе

    9 1 Отговор

    До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":

    Айзе грухаю си в коптора и не се опитвай да промиваш мозъци
    Ясна е че мисленето ти е слабата страна, ако въобще има силна

    16:20 29.06.2026

  • 22 Последния Софиянец

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "Да се обзаложим ли?!":

    Младежките центрове в Германия са убежища за мигранти.

    16:20 29.06.2026

  • 23 Бъдете внимателни

    0 15 Отговор
    Бъдете бдителни и много внимателни. Където и по света да се случва някаква мръсотия, тя е дело на руснаци или техни агенти. Бъдете внимателни и ако забележите нещо странно да се случва около вас, информирайте полицията. Ако прецените, че можете да се справите с руския терорист или агент, направете го адекватно, решително и безкомпромисно. Ако не можете да го направите, оттеглете се на безопасно място

    Коментиран от #30

    16:20 29.06.2026

  • 24 Стрелбата

    1 11 Отговор
    се е случила в социално заведение, в което живеят и майки с деца.
    И младежи.
    Мотивите за нападението могат да бъдат различни - от семейно - битови до тероризъм.
    Копеите да не бързат да спелулират!
    После да няма изненадани?

    16:21 29.06.2026

  • 25 Здравей

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Хубавите коли вече се произвеждат в Китай. Както и всичко което се продава в Европа. И телефонът или компютърът от който пишеш е или от Китай или Индия. В най добрия случай от Малайзия. Европа вече произвежда таратанци

    16:23 29.06.2026

  • 26 Копейките

    1 9 Отговор
    пак погребват Европа?!
    Не се умориха, ей!

    Нищо бе, нали ще остане процъфтяваща Московия! 🤓

    Коментиран от #31

    16:24 29.06.2026

  • 27 Мунчо от село Бузовград

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    Цвете,цвете ще увехнеш много бързо ,ако те натискат ежедневно с подрязания,венест пистолет.

    16:25 29.06.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Слушай ма китко

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Цвете":

    не знаем от кой пол от 32-та си ,но от време на време се всшлувай в това което говорят хора, които живеят там или многократно за дълго време са били там

    16:30 29.06.2026

  • 30 Стоянка

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Бъдете внимателни":

    Много си прав! Ако видиш руски агенти най-добре е да скочиш от прозореца на по-висок етаж. Както направи един бивш директор на ЦРУ!

    16:32 29.06.2026

  • 31 Хи хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Копейките":

    Няма нужда от"копейки"

    тя европата се погребва сама.......

    Още новини от и за усръйнъ ???!

    16:37 29.06.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания