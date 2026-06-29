Петима души бяха застреляни в германския град Щаде! Има задържан

Петима души бяха застреляни в северния германски град Щаде днес, съобщи местната полиция, цитирана от Франс прес и Ройтерс, пише БТА.
Тя е задържала предполагаемия убиец и още един човек, чиято роля в престъплението засега не е установена. Мотивите за стрелбата към този момент не са ясни.
Всички убити са пълнолетни. Има и ранени хора, чийто брой се уточнява.
Полицията каза, че не издирва други заподозрени и вече няма опасност за широката общественост.
Щаде се намира на около 40 километра западно от Хамбург.
Стрелбата е станала в младежки център в центъра на този град с малко под 50 хиляди жители.
Има съобщения за няколко заподозрени, но те не са потвърдени от полицията, посочва Ройтерс.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Има съобщения за няколко заподозрени
щом е така
Коментиран от #5, #15
15:35 29.06.2026
2 Нормален понеделник
15:36 29.06.2026
3 Кравария убер алес
Коментиран от #11
15:36 29.06.2026
4 Това ще да е бил
15:36 29.06.2026
5 Ами
До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":Да се трепят там, няма да заплачем за тях
15:38 29.06.2026
6 Да се обзаложим ли?!
А и този...,,младежки център",много ми мяза и той да е населен,със същият контингент...!
Коментиран от #22
15:45 29.06.2026
7 000
Коментиран от #9
15:58 29.06.2026
8 ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ
16:00 29.06.2026
9 Еми не беше...!
До коментар #7 от "000":Но стана...,за съжаление!
А такава подредена и образцова държава беше...!
Коментиран от #12
16:02 29.06.2026
10 Не ги щадят
16:05 29.06.2026
11 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #3 от "Кравария убер алес":Ама те самите шваби са си виновни преди години като гласуваха за нейната партия..
И след това като Канцлер направи тези поразии..
За пореден път казвам че на жени власт не трябва да се дава,както е в момента с Урсулата и сие..
Ще погребат и така загиващият Г.й ЕС..
16:06 29.06.2026
12 Пенсионер ОСВ
До коментар #9 от "Еми не беше...!":И аз съм на същото мнение,преди 20 години бачках там и много добре знам какво беше...
16:09 29.06.2026
13 Химик
Коментиран от #17
16:10 29.06.2026
14 Дудов
16:11 29.06.2026
15 Точно така
До коментар #1 от "Има съобщения за няколко заподозрени":от инженерите, архитектите, лекарите. Добре сте дошли.
16:13 29.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сила
До коментар #13 от "Химик":Астрофизик ...астронавт от Кандахар !!!
16:16 29.06.2026
18 Цвете
16:16 29.06.2026
19 Усетил е рунтавия
Коментиран от #21
16:18 29.06.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Да бе
До коментар #19 от "Усетил е рунтавия":Айзе грухаю си в коптора и не се опитвай да промиваш мозъци
Ясна е че мисленето ти е слабата страна, ако въобще има силна
16:20 29.06.2026
22 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Да се обзаложим ли?!":Младежките центрове в Германия са убежища за мигранти.
16:20 29.06.2026
23 Бъдете внимателни
Коментиран от #30
16:20 29.06.2026
24 Стрелбата
И младежи.
Мотивите за нападението могат да бъдат различни - от семейно - битови до тероризъм.
Копеите да не бързат да спелулират!
После да няма изненадани?
16:21 29.06.2026
25 Здравей
До коментар #16 от "Цвете":Хубавите коли вече се произвеждат в Китай. Както и всичко което се продава в Европа. И телефонът или компютърът от който пишеш е или от Китай или Индия. В най добрия случай от Малайзия. Европа вече произвежда таратанци
16:23 29.06.2026
26 Копейките
Не се умориха, ей!
Нищо бе, нали ще остане процъфтяваща Московия! 🤓
Коментиран от #31
16:24 29.06.2026
27 Мунчо от село Бузовград
До коментар #16 от "Цвете":Цвете,цвете ще увехнеш много бързо ,ако те натискат ежедневно с подрязания,венест пистолет.
16:25 29.06.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Слушай ма китко
До коментар #16 от "Цвете":не знаем от кой пол от 32-та си ,но от време на време се всшлувай в това което говорят хора, които живеят там или многократно за дълго време са били там
16:30 29.06.2026
30 Стоянка
До коментар #23 от "Бъдете внимателни":Много си прав! Ако видиш руски агенти най-добре е да скочиш от прозореца на по-висок етаж. Както направи един бивш директор на ЦРУ!
16:32 29.06.2026
31 Хи хи хи
До коментар #26 от "Копейките":Няма нужда от"копейки"
тя европата се погребва сама.......
Още новини от и за усръйнъ ???!
16:37 29.06.2026