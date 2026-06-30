Хуманитарна катастрофа във Венецуела: Търсят хиляди

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (OCHA) излезе с извънреден доклад в ранните часове на 30 юни българско време, предупреждавайки за критично влошаване на ситуацията във Венецуела.

Страната е парализирана след два последователни опустошителни труса с магнитуд 7.2 и 7.5 по Рихтер, които оставиха след себе си огромни разрушения в Каракас и околните региони.

През изминалата нощ напрежението сред местното население ескалира рязко. Гражданите обвиняват властите в твърде бавен отговор и липса на организация при разпределянето на помощ от първа необходимост, докато стотици семейства се опитват сами да разчистват отломките в търсене на свои близки. Спасителните екипи работиха в условия на пълен мрак и непрекъснат риск от нови срутвания поради силните вторични трусове.

Мащабът на трагедията към момента:

Потвърденият брой на загиналите вече наближава 1500 души.

Над 47 000 души остават официално в списъците с безследно изчезнали.

Милиони хора са без достъп до питейна вода, електричество и медицинска помощ.

Спешно се изграждат палаткови лагери, но капацитетът им е крайно недостатъчен за огромния брой останали без дом.

ЕС изпраща спешна помощ и спасители за Венецуела

Брюксел активира Механизма за гражданска защита и отпуска първоначални милиони за пострадалите от трусовете

Европейският съюз обяви извънредни мерки в подкрепа на Венецуела след координирана среща на върха, провела се в ранните часове на 30 юни. Европейската комисия активира незабавно Механизма за гражданска защита на ЕС, за да насочи спешна хуманитарна и техническа помощ към пострадалите райони в Каракас и Миранда.

Решението идва в отговор на официалния апел за международна подкрепа и тревожните доклади на ООН за мащаба на разрушенията. Европейският комисар по управление при кризи заяви, че Европа ще направи всичко възможно, за да подпомогне местните екипи в най-критичния момент от спасителните операции.

Ключови мерки в европейския пакет:

Финансова помощ: Отпускане на първоначален транш от 15 милиона евро за осигуряване на питейна вода, полеви болници, лекарства и палатки.

Отпускане на първоначален транш от 15 милиона евро за осигуряване на питейна вода, полеви болници, лекарства и палатки. Екипи на терен: Изпращане на над 150 специализирани спасители с кучета от Испания, Франция и Португалия, обучени за издирване на хора под развалини.

Изпращане на над 150 специализирани спасители с кучета от Испания, Франция и Португалия, обучени за издирване на хора под развалини. Сателитно заснемане: Активиране на европейската система „Коперник“ за предоставяне на детайлни спътникови карти в реално време, които да насочват спасителите към най-изолираните и тежко засегнати зони.