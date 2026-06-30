Шефът на шведското разузнаване: Русия ще продължи да бъде заплаха и след Путин

Директорът на шведското военно и външно разузнаване генерал лейтенант Томас Нилсон заяви в интервю за "Блумбърг", че Русия вероятно ще продължи да представлява заплаха за съседните държави дълго време след края на управлението на президента Владимир Путин, предаде БТА.

"Не възприемаме тази криза като временна; Русия е избрала своя път и няма връщане назад. Намираме се в дълбока, структурна и дълготрайна стратегическа конфронтация - не можем просто да си пожелаем тя да изчезне", заяви Нилсон.

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Според него заплахата, която Русия представлява за съседните държави, ще продължи да съществува дори след края на управлението на Путин.

Неотдавна скандинавските национални телевизии съобщиха за сателитни изображения, на които се вижда, че Москва разширява военното си присъствие в близост до източния фланг на НАТО.

Руските власти обаче твърдят, че военната инфраструктура има "отбранителен характер".

Нилсон заяви, че Русия планира да създаде по-големи и по-добре организирани военни сили "от северната част на Финландия чак до южната част", но отбеляза, че "засега това са предимно само планове", тъй като Москва продължава отдава приоритет на войната в Украйна.

"Оценката ни е, че веднага щом Русия възстанови необходимите ресурси и капацитет, те ще се опита да осъществи тези планове", каза той.

Путин неведнъж е критикувал присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна и е предупреждавал, че Москва ще разположи войски в знак на ответни мерки.