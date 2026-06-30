Шефът на шведското разузнаване: Русия ще продължи да бъде заплаха и след Путин

Директорът на шведското военно и външно разузнаване генерал лейтенант Томас Нилсон заяви в интервю за "Блумбърг", че Русия вероятно ще продължи да представлява заплаха за съседните държави дълго време след края на управлението на президента Владимир Путин, предаде БТА.
"Не възприемаме тази криза като временна; Русия е избрала своя път и няма връщане назад. Намираме се в дълбока, структурна и дълготрайна стратегическа конфронтация - не можем просто да си пожелаем тя да изчезне", заяви Нилсон.
Според него заплахата, която Русия представлява за съседните държави, ще продължи да съществува дори след края на управлението на Путин.
Неотдавна скандинавските национални телевизии съобщиха за сателитни изображения, на които се вижда, че Москва разширява военното си присъствие в близост до източния фланг на НАТО.
Руските власти обаче твърдят, че военната инфраструктура има "отбранителен характер".
Нилсон заяви, че Русия планира да създаде по-големи и по-добре организирани военни сили "от северната част на Финландия чак до южната част", но отбеляза, че "засега това са предимно само планове", тъй като Москва продължава отдава приоритет на войната в Украйна.
"Оценката ни е, че веднага щом Русия възстанови необходимите ресурси и капацитет, те ще се опита да осъществи тези планове", каза той.
Путин неведнъж е критикувал присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна и е предупреждавал, че Москва ще разположи войски в знак на ответни мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ЗИЛ 117
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #9, #69
19:34 30.06.2026
2 как да не ви пусне човек
Коментиран от #50
19:34 30.06.2026
3 ЗИЛ 117
19:34 30.06.2026
4 ЗИЛ 117
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #13, #68
19:34 30.06.2026
5 ЗИЛ 117
19:34 30.06.2026
6 Анализ
19:35 30.06.2026
7 Последния Софиянец
19:36 30.06.2026
8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
19:37 30.06.2026
9 ❗❗❗❗❗❗❗❗
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":РАЗКРИТИЯ ЗА СЕКС-НАСИЛИЕ, УБЙСТВА И ИЗТЕЗАНИЯ В УРАЙНА
"МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В УРАЙНА ТОКУ-ЩО ОБЯВИ МАЩАБНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ В АБСОЛЮТНО ВСДИЧКИ ТЦК (Военни Окръжия) в страната заради разкритията за брутално насилие, отвличания и смъртни случаи.
Решението е взето на спешно съвещание с командването на Сухопътните войски след ескалацията на скандалите през юни 2026 г.
Омбудсманът Дмитро Лубинец разкри шокиращи резултати от проверка в Николаевския ТЦК.
Мобилизиран мъж е бил държан 18 дни в пълна изолация без право на връзка с близките си, като при приемането му в казармата лекарите са установили счупени ребра и следи от тежък физически тормоз.
Зам.-министърът на отбраната потвърди за разследване на случай, при който служители на ТЦК буквално са отвличали хора от улиците, затваряли са ги незаконно и са прилагали физическо и сексуално насилие върху тях.
Ужгород (Закарпатие):
Прокуратурата разследва случай, при който задържани мъже са били привързвани с белезници към стълбища и денонощно лишавани от сън и вода, за да подпишат документите за мобилизация.
РАЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МИСТЕРИОЗНИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ:
Правоохранителните органи започнаха наказателни производства срещу служители на ТЦК, полицаи и лекари от медицинските комисии за умишлено убийство и немарливост в следните градове:
Киев: Разследва се смъртта на мъж, който умира в болница веднага след „мобилизационни мероприятия“. Преди да издъхне, той изр
Коментиран от #11, #16
19:39 30.06.2026
10 Пиночет
19:40 30.06.2026
11 ❗❗❗❗❗
До коментар #9 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":Преди да издъхне, той изрично е заявил пред медиците, че е бил брутално пребит от полицията и служители на ТЦК. Делото се води под личния контрол на Главната прокуратура.
19:41 30.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Презвитер Козма
19:41 30.06.2026
15 ЛАТИНИТЕ ДА ЗНАЯТ
19:41 30.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 хаха
Откриха топлата вода тези. Пак са по-добре от блятниците в Блатото де.
А що стана с партийната секретарка Чубайс дето ходеше да одобрява аген Молец?? Мммм?
19:43 30.06.2026
18 Ще, ще
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":😂🤣😂🤣😂
19:45 30.06.2026
19 Едно не мога да разбера...?!
А пък,все плачете,квичите и цвилите,че щяла да ви ...напада ...?!?!
19:45 30.06.2026
20 ,, Русия след Путин" ще накара
19:45 30.06.2026
21 Шефът на шведското разузнаване
Те много добре го разбират но се правят на умрели лисици защото очакваха батко Тръмп да ги пази но той все още не е дементирал и разбирам как го лъжа ти му смучат паричките а те все пак му трябват за негови цели.
Коментиран от #22
19:45 30.06.2026
22 Бай Ганьо
До коментар #21 от "Шефът на шведското разузнаване":Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци и смачканяци!
Коментиран от #34
19:46 30.06.2026
23 Корлеон Донев
До коментар #16 от "Дон Корлеоне":,,Ще"...,кога баба ти стане мъжка...😝🤣😂!
19:46 30.06.2026
24 Касата
Коментиран от #61
19:47 30.06.2026
25 Това е шведска картечница
Коментиран от #29
19:48 30.06.2026
26 ДАЖЕ!
Коментиран от #40
19:48 30.06.2026
27 Така е.
19:49 30.06.2026
28 Наритай руснак
Коментиран от #32, #51
19:49 30.06.2026
29 Ко речи...,Ко...?!
До коментар #25 от "Това е шведска картечница":,,Картечница" ли...?!
Че то това оръжие е вече за музеите ,ве...!
В съвременният бой,тя вече е ненужна антика...
19:51 30.06.2026
30 Последния Софиянец
Коментиран от #33
19:51 30.06.2026
31 Хи хи
Коментиран от #35
19:51 30.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хи хи
До коментар #30 от "Последния Софиянец":А ти изкопа ли бункерче да се криеш като додат руснаците ?? Така казаха маленкий зеля и нато !!
19:54 30.06.2026
34 Рускините и шведките са една порода
До коментар #22 от "Бай Ганьо":Всичко останало което има татарска жилка плоски лица и широки изпъкнали скули на лицето е измет. За руснаците не мога да ти помогна защото не съм специалист може би ти като евро от тези по-тачните сега от Брюксел минали под знамето на дъгата си специалист.
Коментиран от #54
19:54 30.06.2026
35 Касата
До коментар #31 от "Хи хи":Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!
Коментиран от #38, #55
19:54 30.06.2026
36 Хи хи
До коментар #32 от "Наритай Бг копейка":С нашия ГЕНЕРАЛ, ние ви наритахме здраво на последните избори !!!
19:55 30.06.2026
37 Дон Корлеоне
19:55 30.06.2026
38 Хи хи
До коментар #35 от "Касата":Еврогеевски паради в Европа има, в Русия няма, щото геевете са в Европа.
Коментиран от #39
20:01 30.06.2026
39 НАЙ МНОГО
До коментар #38 от "Хи хи":ГЕЙ БАРДАЦИ
ИМА В МУСКАЛАБАД.
ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ
СА НАЙ ПОПУЛЯРНАТА АТРАКЦИЯ
ЗАЩО ЛИ БРЕ
ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ?
Коментиран от #44
20:04 30.06.2026
40 МАЖЕ МАЖЕ
До коментар #26 от "ДАЖЕ!":СЛЕД ТОВА ИДВА КИТАЙ.
ПОЧВАЙ ДА УЧИШ
КИТАЙСКИ.
ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ
РУСОФИЛКИТЕ
НЕ ЗНАЕТЕ РУСКИ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:06 30.06.2026
41 Уфффф
20:06 30.06.2026
42 дядото
20:06 30.06.2026
43 НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ
Коментиран от #47, #49
20:09 30.06.2026
44 111111
До коментар #39 от "НАЙ МНОГО":Тия от гей бардаците като дойдат тука и те опънат ще е много забавно как пищиш
20:11 30.06.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 хахаха
20:13 30.06.2026
47 Копейкотрошач
До коментар #43 от "НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ":Една тесла ти стига.
20:15 30.06.2026
48 Запада води война с Русия чрез украйна
Коментиран от #70
20:15 30.06.2026
49 Не думай, ..лепилар.
До коментар #43 от "НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ":13 год от АНШЛУСА на фашагите в Крим и Донбас и.. Фюрера ПЕ дал не е превзел нито една Област и областен град!
Хехехехе
Абе... монголски мякащи пе ДАЛИ
Еееееееехехе
20:15 30.06.2026
50 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #2 от "как да не ви пусне човек":По една им стига. Докато спят. Няма никога да се събудят.
20:16 30.06.2026
51 пиночет
До коментар #28 от "Наритай руснак":Кога товарим копейките?
20:17 30.06.2026
52 Запада води война с Русия чрез украйна
20:18 30.06.2026
53 Шафьоро
Коментиран от #58
20:20 30.06.2026
54 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #34 от "Рускините и шведките са една порода":На мене ми харесват корейките, китайките и японките, защото са красиви, като кукли.
Коментиран от #56, #57, #59
20:20 30.06.2026
55 бебето
До коментар #35 от "Касата":Ботокса е приготвил тубите с бензина.
20:22 30.06.2026
56 Чиниш ми се
До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дърт пен ДЕЛ.
20:23 30.06.2026
57 Те са с криви крака и ниски дупета
До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":Дори част от българките са високи и стройни какво остава за рускините.
Коментиран от #62, #65
20:23 30.06.2026
58 Цъ....
До коментар #53 от "Шафьоро":Пусна купони.
20:25 30.06.2026
59 Муш муш
До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":Теб ти аресват ирански шофьоре и космати кавказци, пи Дер
Цаливай ку Ра на..като ху йло
20:26 30.06.2026
60 Французите са казали че жената това са
20:26 30.06.2026
61 ОК!
До коментар #24 от "Касата":Ама с лозунги,от дивана-не става...!
Рипай от дивана и на фронта,да ги мачкаш...!
Или викаш -
...,,шубето е голЕм страх"...😉!
20:26 30.06.2026
62 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #57 от "Те са с криви крака и ниски дупета":Рускините произхождат от Хиперборея. Имало е такава страна на север, където Аполон прекарвал по половин година. Там хората били високи и красиви. Живеели, докато им омръзне, защото били безсмъртни. Поне така пише Платон.
Коментиран от #67
20:27 30.06.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ха ХаХа
20:29 30.06.2026
65 Рускините с красиви бели издължения лица
До коментар #57 от "Те са с криви крака и ниски дупета":и красиви малки не изпъкнали скули. Лицата им са правилни със светли очи типечен скандинавски стил. Ако се поддържат изглеждат перфектно ако не след второто дете се превръщат в матрьошки.
Всичко останало като започнеш украинки молдовки цялата останала пасмина особено бурятките са наистина ниски трътлести с криви крака. Особено тези към полярният кръг......
20:33 30.06.2026
66 Красива рускиня
20:34 30.06.2026
67 Кви..рускини ма г.. ЕЙ
До коментар #62 от "Хахаха!🎺🥳😀":Вовка ПИЧ кина..русня ли е?
Хахахаха
Първото име на монголо татарската московия е...УЛУС МУХША ( Мухша Ольсьi)
!! Россиянките Блондинки са..мелезаци от Балтийските републики
20:36 30.06.2026
68 Ха-ха
До коментар #4 от "ЗИЛ 117":Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
20:36 30.06.2026
69 Ха-ха
До коментар #1 от "ЗИЛ 117":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!
20:37 30.06.2026
70 стоян
До коментар #48 от "Запада води война с Русия чрез украйна":До 48 ком - явно си изкукуригал путинофил от големите успехи на путин и не помниш кой започна войната 2022
20:38 30.06.2026