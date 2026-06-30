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Шефът на шведското разузнаване: Русия ще продължи да бъде заплаха и след Путин
  Тема: Украйна

Шефът на шведското разузнаване: Русия ще продължи да бъде заплаха и след Путин

30 Юни, 2026 19:32 865 70

  • владимир путин-
  • нато-
  • русия-
  • швеция-
  • украйна-
  • томас нилсон

Путин неведнъж е критикувал присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна

Шефът на шведското разузнаване: Русия ще продължи да бъде заплаха и след Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Директорът на шведското военно и външно разузнаване генерал лейтенант Томас Нилсон заяви в интервю за "Блумбърг", че Русия вероятно ще продължи да представлява заплаха за съседните държави дълго време след края на управлението на президента Владимир Путин, предаде БТА.

"Не възприемаме тази криза като временна; Русия е избрала своя път и няма връщане назад. Намираме се в дълбока, структурна и дълготрайна стратегическа конфронтация - не можем просто да си пожелаем тя да изчезне", заяви Нилсон.

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Според него заплахата, която Русия представлява за съседните държави, ще продължи да съществува дори след края на управлението на Путин.

Неотдавна скандинавските национални телевизии съобщиха за сателитни изображения, на които се вижда, че Москва разширява военното си присъствие в близост до източния фланг на НАТО.

Руските власти обаче твърдят, че военната инфраструктура има "отбранителен характер".

Нилсон заяви, че Русия планира да създаде по-големи и по-добре организирани военни сили "от северната част на Финландия чак до южната част", но отбеляза, че "засега това са предимно само планове", тъй като Москва продължава отдава приоритет на войната в Украйна.

"Оценката ни е, че веднага щом Русия възстанови необходимите ресурси и капацитет, те ще се опита да осъществи тези планове", каза той.

Путин неведнъж е критикувал присъединяването на Швеция и Финландия към НАТО в отговор на руската инвазия в Украйна и е предупреждавал, че Москва ще разположи войски в знак на ответни мерки.


Швеция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗИЛ 117

    29 11 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #9, #69

    19:34 30.06.2026

  • 2 как да не ви пусне човек

    26 7 Отговор
    десетина ракети...

    Коментиран от #50

    19:34 30.06.2026

  • 3 ЗИЛ 117

    19 9 Отговор
    За престъпленията в Курск, укрккиияя ще плати с територия. Владимир Владимирович Путин 2026

    19:34 30.06.2026

  • 4 ЗИЛ 117

    11 10 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #13, #68

    19:34 30.06.2026

  • 5 ЗИЛ 117

    18 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    19:34 30.06.2026

  • 6 Анализ

    20 4 Отговор
    А директора знае ли какво е казал цар Петър на шведския крал?

    19:35 30.06.2026

  • 7 Последния Софиянец

    14 4 Отговор
    На летище Бургас кацна самолет с биологично оръжие.

    19:36 30.06.2026

  • 8 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    16 6 Отговор
    Мечтаят Путин да го няма.

    19:37 30.06.2026

  • 9 ❗❗❗❗❗❗❗❗

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    РАЗКРИТИЯ ЗА СЕКС-НАСИЛИЕ, УБЙСТВА И ИЗТЕЗАНИЯ В УРАЙНА
    "МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА В УРАЙНА ТОКУ-ЩО ОБЯВИ МАЩАБНИ ИЗВЪНРЕДНИ ПРОВЕРКИ В АБСОЛЮТНО ВСДИЧКИ ТЦК (Военни Окръжия) в страната заради разкритията за брутално насилие, отвличания и смъртни случаи.
    Решението е взето на спешно съвещание с командването на Сухопътните войски след ескалацията на скандалите през юни 2026 г.
    Омбудсманът Дмитро Лубинец разкри шокиращи резултати от проверка в Николаевския ТЦК.
    Мобилизиран мъж е бил държан 18 дни в пълна изолация без право на връзка с близките си, като при приемането му в казармата лекарите са установили счупени ребра и следи от тежък физически тормоз.
    Зам.-министърът на отбраната потвърди за разследване на случай, при който служители на ТЦК буквално са отвличали хора от улиците, затваряли са ги незаконно и са прилагали физическо и сексуално насилие върху тях.
    Ужгород (Закарпатие):
    Прокуратурата разследва случай, при който задържани мъже са били привързвани с белезници към стълбища и денонощно лишавани от сън и вода, за да подпишат документите за мобилизация.
    РАЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МИСТЕРИОЗНИ СМЪРТНИ СЛУЧАИ:
    Правоохранителните органи започнаха наказателни производства срещу служители на ТЦК, полицаи и лекари от медицинските комисии за умишлено убийство и немарливост в следните градове:
    Киев: Разследва се смъртта на мъж, който умира в болница веднага след „мобилизационни мероприятия“. Преди да издъхне, той изр

    Коментиран от #11, #16

    19:39 30.06.2026

  • 10 Пиночет

    8 18 Отговор
    Украйна ще освободи руснаците от Кремълските кръвопийци и отрепки

    19:40 30.06.2026

  • 11 ❗❗❗❗❗

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "❗❗❗❗❗❗❗❗":

    Преди да издъхне, той изрично е заявил пред медиците, че е бил брутално пребит от полицията и служители на ТЦК. Делото се води под личния контрол на Главната прокуратура.

    19:41 30.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Презвитер Козма

    8 17 Отговор
    Прокълнатата Блатна клоака, винаги ще бъде заплаха за цивилизования свят. Затова трябва профилактично да бъде наритвана веднъж на всеки 50 години

    19:41 30.06.2026

  • 15 ЛАТИНИТЕ ДА ЗНАЯТ

    18 5 Отговор
    Че православието е най праведната религия. И не се плашете от Путин - той е справедлив.

    19:41 30.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 хаха

    5 15 Отговор
    Амчи то путлер да не беше избран ве алоооу? Който си го назначи него, ще си назначи и следващите.
    Откриха топлата вода тези. Пак са по-добре от блятниците в Блатото де.

    А що стана с партийната секретарка Чубайс дето ходеше да одобрява аген Молец?? Мммм?

    19:43 30.06.2026

  • 18 Ще, ще

    7 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    😂🤣😂🤣😂

    19:45 30.06.2026

  • 19 Едно не мога да разбера...?!

    21 4 Отговор
    Уж всеки ден тръбите,че Русия се разпаднала,че е пред колапс...,че била фалирала...,че вече не е никаква военна сила...
    А пък,все плачете,квичите и цвилите,че щяла да ви ...напада ...?!?!

    19:45 30.06.2026

  • 20 ,, Русия след Путин" ще накара

    17 5 Отговор
    ,,Еврастията" да мечтае за Путин!

    19:45 30.06.2026

  • 21 Шефът на шведското разузнаване

    14 4 Отговор
    да приготви една шведска маса със шведки и ще му обясним че Путин е прекалено мек защото е на възраст но следващия който дойде млад левент ще им разкаже играта.
    Те много добре го разбират но се правят на умрели лисици защото очакваха батко Тръмп да ги пази но той все още не е дементирал и разбирам как го лъжа ти му смучат паричките а те все пак му трябват за негови цели.

    Коментиран от #22

    19:45 30.06.2026

  • 22 Бай Ганьо

    6 12 Отговор

    До коментар #21 от "Шефът на шведското разузнаване":

    Виж рускините иди доде, ама руснаците са миризлива сган от палячовци и смачканяци!

    Коментиран от #34

    19:46 30.06.2026

  • 23 Корлеон Донев

    8 3 Отговор

    До коментар #16 от "Дон Корлеоне":

    ,,Ще"...,кога баба ти стане мъжка...😝🤣😂!

    19:46 30.06.2026

  • 24 Касата

    7 15 Отговор
    Смачкай ватника,преди да се опита да те освободи!

    Коментиран от #61

    19:47 30.06.2026

  • 25 Това е шведска картечница

    6 13 Отговор
    Шие ефективно маскаля!

    Коментиран от #29

    19:48 30.06.2026

  • 26 ДАЖЕ!

    13 2 Отговор
    След Путин,Русия ще е много по-голяма заплаха,защото следващият няма да пипа ,с кадифени ръкавици,като Путин...!

    Коментиран от #40

    19:48 30.06.2026

  • 27 Така е.

    8 1 Отговор
    Гледай, какво ще стане, ако дойде Караганов.

    19:49 30.06.2026

  • 28 Наритай руснак

    6 10 Отговор
    Когато и да нариташ руски палячо, все ще е късно!

    Коментиран от #32, #51

    19:49 30.06.2026

  • 29 Ко речи...,Ко...?!

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Това е шведска картечница":

    ,,Картечница" ли...?!
    Че то това оръжие е вече за музеите ,ве...!
    В съвременният бой,тя вече е ненужна антика...

    19:51 30.06.2026

  • 30 Последния Софиянец

    7 6 Отговор
    След тази война калния хаганат няма да го имa, разпада е в ход, бункерното ще е на башнята есента!

    Коментиран от #33

    19:51 30.06.2026

  • 31 Хи хи

    7 2 Отговор
    Русия е заплаха за еврогеевете, но за нас не е заплаха, щото ние сме правили общ бизнес с Русия толкоз години !! Така че Русия е проблем на еврогеевете, а на нас тва не ни пука !!

    Коментиран от #35

    19:51 30.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хи хи

    6 2 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    А ти изкопа ли бункерче да се криеш като додат руснаците ?? Така казаха маленкий зеля и нато !!

    19:54 30.06.2026

  • 34 Рускините и шведките са една порода

    2 7 Отговор

    До коментар #22 от "Бай Ганьо":

    Всичко останало което има татарска жилка плоски лица и широки изпъкнали скули на лицето е измет. За руснаците не мога да ти помогна защото не съм специалист може би ти като евро от тези по-тачните сега от Брюксел минали под знамето на дъгата си специалист.

    Коментиран от #54

    19:54 30.06.2026

  • 35 Касата

    6 7 Отговор

    До коментар #31 от "Хи хи":

    Всички знаят, че гейовете и обратните са в Кремъл, начело с пасивен педофил!

    Коментиран от #38, #55

    19:54 30.06.2026

  • 36 Хи хи

    7 3 Отговор

    До коментар #32 от "Наритай Бг копейка":

    С нашия ГЕНЕРАЛ, ние ви наритахме здраво на последните избори !!!

    19:55 30.06.2026

  • 37 Дон Корлеоне

    6 8 Отговор
    Вярно ли е, че нашите путинофили са меки китки, защото са си дали задните части на Кремъл и Путин?

    19:55 30.06.2026

  • 38 Хи хи

    8 2 Отговор

    До коментар #35 от "Касата":

    Еврогеевски паради в Европа има, в Русия няма, щото геевете са в Европа.

    Коментиран от #39

    20:01 30.06.2026

  • 39 НАЙ МНОГО

    4 8 Отговор

    До коментар #38 от "Хи хи":

    ГЕЙ БАРДАЦИ
    ИМА В МУСКАЛАБАД.

    ГОЛИТЕ ВЕЧЕРИНКИ
    СА НАЙ ПОПУЛЯРНАТА АТРАКЦИЯ

    ЗАЩО ЛИ БРЕ
    ЧЕРВЕНИ ГЕЙТЪРИ?

    Коментиран от #44

    20:04 30.06.2026

  • 40 МАЖЕ МАЖЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #26 от "ДАЖЕ!":

    СЛЕД ТОВА ИДВА КИТАЙ.

    ПОЧВАЙ ДА УЧИШ

    КИТАЙСКИ.

    ТАКА ИЛИ ИНАЧЕ

    РУСОФИЛКИТЕ

    НЕ ЗНАЕТЕ РУСКИ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:06 30.06.2026

  • 41 Уфффф

    7 1 Отговор
    Аа.., верно ли бре либерасти? А за мигрантите, които ви колят и оправят жените ще кажете ли нещо?

    20:06 30.06.2026

  • 42 дядото

    4 2 Отговор
    тя тази русия от векове,винаги е била заплаха- за крал карл и щвеция,за германци,за французи,за англия и сащ и още от запада.

    20:06 30.06.2026

  • 43 НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ

    5 3 Отговор
    ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА иде.

    Коментиран от #47, #49

    20:09 30.06.2026

  • 44 111111

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "НАЙ МНОГО":

    Тия от гей бардаците като дойдат тука и те опънат ще е много забавно как пищиш

    20:11 30.06.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 хахаха

    6 2 Отговор
    за това си дайте всичките пари и оръжия на вселенски за да ви пази от русия

    20:13 30.06.2026

  • 47 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ":

    Една тесла ти стига.

    20:15 30.06.2026

  • 48 Запада води война с Русия чрез украйна

    3 2 Отговор
    Какво очаквате от Русия след като сте я изолирали от системите за сигурност в Европа. Тя и да иска не може да влезе в Нато а Нато я напада от както се помня. Ми те руснаците се защитават.

    Коментиран от #70

    20:15 30.06.2026

  • 49 Не думай, ..лепилар.

    4 2 Отговор

    До коментар #43 от "НЕ БОЙТЕ СЕ ЕВРОФАШИСТИТЕ":

    13 год от АНШЛУСА на фашагите в Крим и Донбас и.. Фюрера ПЕ дал не е превзел нито една Област и областен град!
    Хехехехе
    Абе... монголски мякащи пе ДАЛИ
    Еееееееехехе

    20:15 30.06.2026

  • 50 Хахаха!🎺🥳😀

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "как да не ви пусне човек":

    По една им стига. Докато спят. Няма никога да се събудят.

    20:16 30.06.2026

  • 51 пиночет

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Наритай руснак":

    Кога товарим копейките?

    20:17 30.06.2026

  • 52 Запада води война с Русия чрез украйна

    3 3 Отговор
    Целта на Запада е да заграби за без пари богатствата на Русия. Естествено Русия се опитва да се защити.

    20:18 30.06.2026

  • 53 Шафьоро

    3 1 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #58

    20:20 30.06.2026

  • 54 Хахаха!🎺🥳😀

    2 4 Отговор

    До коментар #34 от "Рускините и шведките са една порода":

    На мене ми харесват корейките, китайките и японките, защото са красиви, като кукли.

    Коментиран от #56, #57, #59

    20:20 30.06.2026

  • 55 бебето

    2 1 Отговор

    До коментар #35 от "Касата":

    Ботокса е приготвил тубите с бензина.

    20:22 30.06.2026

  • 56 Чиниш ми се

    2 2 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дърт пен ДЕЛ.

    20:23 30.06.2026

  • 57 Те са с криви крака и ниски дупета

    2 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Дори част от българките са високи и стройни какво остава за рускините.

    Коментиран от #62, #65

    20:23 30.06.2026

  • 58 Цъ....

    1 2 Отговор

    До коментар #53 от "Шафьоро":

    Пусна купони.

    20:25 30.06.2026

  • 59 Муш муш

    1 3 Отговор

    До коментар #54 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Теб ти аресват ирански шофьоре и космати кавказци, пи Дер
    Цаливай ку Ра на..като ху йло

    20:26 30.06.2026

  • 60 Французите са казали че жената това са

    1 1 Отговор
    Краката. Бял мъж да харесва азиатка с криви крака Боже прости ми но това е много ама много лош вкус меко казано .

    20:26 30.06.2026

  • 61 ОК!

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Касата":

    Ама с лозунги,от дивана-не става...!
    Рипай от дивана и на фронта,да ги мачкаш...!
    Или викаш -
    ...,,шубето е голЕм страх"...😉!

    20:26 30.06.2026

  • 62 Хахаха!🎺🥳😀

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "Те са с криви крака и ниски дупета":

    Рускините произхождат от Хиперборея. Имало е такава страна на север, където Аполон прекарвал по половин година. Там хората били високи и красиви. Живеели, докато им омръзне, защото били безсмъртни. Поне така пише Платон.

    Коментиран от #67

    20:27 30.06.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ха ХаХа

    3 0 Отговор
    Вие се молете да е Путин, защото ако дойде Суровикин.....

    20:29 30.06.2026

  • 65 Рускините с красиви бели издължения лица

    1 1 Отговор

    До коментар #57 от "Те са с криви крака и ниски дупета":

    и красиви малки не изпъкнали скули. Лицата им са правилни със светли очи типечен скандинавски стил. Ако се поддържат изглеждат перфектно ако не след второто дете се превръщат в матрьошки.
    Всичко останало като започнеш украинки молдовки цялата останала пасмина особено бурятките са наистина ниски трътлести с криви крака. Особено тези към полярният кръг......

    20:33 30.06.2026

  • 66 Красива рускиня

    0 1 Отговор
    Kamila Valieva, "Polovtsian Dances" (Половецкие пляски) from Alexander Borodins opera Prince Igor, performed by Ksenia Dezhneva, Concert to mark 80th Years Breaking Leningrad Siege, January 28, 2024, St. Petersburg.

    20:34 30.06.2026

  • 67 Кви..рускини ма г.. ЕЙ

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Хахаха!🎺🥳😀":

    Вовка ПИЧ кина..русня ли е?
    Хахахаха
    Първото име на монголо татарската московия е...УЛУС МУХША ( Мухша Ольсьi)
    !! Россиянките Блондинки са..мелезаци от Балтийските републики

    20:36 30.06.2026

  • 68 Ха-ха

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "ЗИЛ 117":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руски войници са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    20:36 30.06.2026

  • 69 Ха-ха

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЗИЛ 117":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.!

    20:37 30.06.2026

  • 70 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Запада води война с Русия чрез украйна":

    До 48 ком - явно си изкукуригал путинофил от големите успехи на путин и не помниш кой започна войната 2022

    20:38 30.06.2026

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