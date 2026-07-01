Ирландия пое ротационното председателство на ЕС

От 1 юли 2026 г. Ирландия официално поема ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз от Кипър. В рамките на своя шестмесечен мандат, който ще продължи до 31 декември, страната ще ръководи законодателния дневен ред и ще търси консенсус по ключови за общността въпроси. Това е осмото председателство за Дъблин от присъединяването му към съюза.

Трите големи приоритета

Под официалния слоган на ирландски език „Ní neart go cur le chéile“ („Силата е в единството“), страната ще се концентрира върху три основни стълба:

Конкурентоспособност: Изпълнение на пътната карта за стимулиране на производителността на единния пазар.

Изпълнение на пътната карта за стимулиране на производителността на единния пазар. Сигурност: Фокус върху управлението на миграцията, борбата с организираната престъпност, киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура.

Фокус върху управлението на миграцията, борбата с организираната престъпност, киберсигурността и защитата на критичната инфраструктура. Ценности: Защита на върховенството на закона, равенството и приобщаването.

Бюджетната битка за 1,73 трилиона евро

Основното предизвикателство пред ирландските дипломати ще бъдат преговорите за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028 – 2034 г. Целта е постигане на политическо съгласие до края на 2026 г., но държавите членки остават дълбоко разделени. Предложението за таван от 1,73 трилиона евро вече срещна остра съпротива от страни като Германия, чийто канцлер Фридрих Мерц определи проекта като „небалансиран“.

Мащабни събития по време на мандата

През следващите шест месеца Ирландия ще бъде домакин на редица важни международни форуми:

Среща на Европейската политическа общност с участие на лидери от 47 държави.

с участие на лидери от 47 държави. Неофициална среща на Европейския съвет в Дъблин.

в Дъблин. 22 неформални министерски срещи, част от които ще се проведат извън столицата (в Корк, Лимерик, Майо и Уиклоу) с цел икономически ползи за регионите.

Ирландия слага началото на нова „тройка“ председателства, като ще координира дългосрочната програма на ЕС съвместно с Литва и Гърция, които ще поемат щафетата през 2027 г.

Източници: БТА и Официален сайт на Ирландското председателство