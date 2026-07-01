Ливан под нов обстрел въпреки мирното споразумение

Израелските военновъздушни сили и артилерия подновиха масираните си атаки срещу цели в Южен Ливан. Нападенията бяха извършени само броени дни след като правителствата в Бейрут и Тел Авив подписаха историческо рамково споразумение за спиране на огъня. Този мирен план беше договорен под интензивния дипломатически натиск и посредничество на САЩ.

Военните действия в ранните часове бяха концентрирани основно в провинция Набатия, както и в стратегическите райони по поречието на река Литани. Израелското военно командване (IDF) публикува официално изявление, в което се посочва, че операциите не целят ескалация, а са „превантивни удари“. Те са насочени единствено срещу активни оперативни лица и скрита оръжейна инфраструктура на групировката Хизбула. Според Тел Авив тези позиции са представлявали непосредствена заплаха за сигурността на израелските сухопътни войски, разположени в пограничната зона.

Политическата обстановка в самия Ливан обаче бързо се усложнява. Новият лидер на Хизбула, Наим Касем, направи остро изявление, в което официално отхвърли рамковото споразумение за мир, наричайки го „неприемлива капитулация пред врага“. Това изказване засилва сериозно опасенията на международната общност от избухване на вътрешен граждански конфликт в Ливан. Договореният мирен план задължава ливанската редовна армия да поеме пълния контрол над южните части на страната и изисква окончателното разоръжаване на всички паравоенни милиции, което Хизбула категорично отказва да допусне.

Източници: Anadolu Agency и Al Jazeera