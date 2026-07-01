Рюте: Европа остава ключов съюзник на САЩ след войната с Иран

Около 5000 американски самолета излетяха от европейски авиобази като част от военната операция срещу Иран, потвърждавайки, че Европа остава жизненоважен военен съюзник за Вашингтон, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Financial Times.

„Ако погледнете общата картина, можете да видите, че европейските страни изпълняват обещанията си. Това доведе до 4000, може би дори до 5000 американски бойни полета, извършени от европейски летища в подкрепа на операция „Епична ярост“, каза генералният секретар на НАТО. Рюте изрази увереност, че „Европа отново е основна платформа за Съединените щати да проектират сила“.

В същото време той призна, че „като цяло Съединените щати са разочаровани от изолирани случаи, в които европейците не винаги са изпълнявали“ двустранни споразумения. „Не казвам, че тези изолирани случаи на разочарование не съществуват, но като цяло картината е много положителна“, каза лидерът на НАТО. Рюте отбеляза, че европейската програма за превъоръжаване осигурява работни места за 195 000 души в американската отбранителна индустрия благодарение на поръчки за оръжие на стойност 300 милиарда долара.