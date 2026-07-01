Новини
Свят »
Рюте: Европа остава ключов съюзник на САЩ след войната с Иран

Рюте: Европа остава ключов съюзник на САЩ след войната с Иран

1 Юли, 2026 06:16, обновена 1 Юли, 2026 06:23 493 14

  • марк рюте-
  • нато-
  • сащ

Генералният секретар на НАТО подчерта стратегическата роля на европейските военни бази в подкрепа на Вашингтон

Рюте: Европа остава ключов съюзник на САЩ след войната с Иран - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Около 5000 американски самолета излетяха от европейски авиобази като част от военната операция срещу Иран, потвърждавайки, че Европа остава жизненоважен военен съюзник за Вашингтон, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте в интервю за Financial Times.

„Ако погледнете общата картина, можете да видите, че европейските страни изпълняват обещанията си. Това доведе до 4000, може би дори до 5000 американски бойни полета, извършени от европейски летища в подкрепа на операция „Епична ярост“, каза генералният секретар на НАТО. Рюте изрази увереност, че „Европа отново е основна платформа за Съединените щати да проектират сила“.

В същото време той призна, че „като цяло Съединените щати са разочаровани от изолирани случаи, в които европейците не винаги са изпълнявали“ двустранни споразумения. „Не казвам, че тези изолирани случаи на разочарование не съществуват, но като цяло картината е много положителна“, каза лидерът на НАТО. Рюте отбеляза, че европейската програма за превъоръжаване осигурява работни места за 195 000 души в американската отбранителна индустрия благодарение на поръчки за оръжие на стойност 300 милиарда долара.


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    10 1 Отговор
    ГЕЙ,бриел сбъркан!

    06:25 01.07.2026

  • 2 авантгард

    12 1 Отговор
    Хвали се, че слугува, позорен мишок!

    06:26 01.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Лост

    7 1 Отговор
    Рюте как САЩ от отбранителния НАТО проектира сила от Европа?

    06:29 01.07.2026

  • 6 Сорка

    2 1 Отговор
    В настоящата ситуация, никой няма нужда от слаби съюзници.

    06:29 01.07.2026

  • 7 Лост

    9 1 Отговор
    Рюте така ли козируват с лява ръка амбриажите?

    06:30 01.07.2026

  • 8 Иван

    6 1 Отговор
    Марк Пут.те също е щипнал малко от криптовалутите.

    06:31 01.07.2026

  • 9 Признава

    6 1 Отговор
    че и европейците са участвали в нападението над Иран заедно с Израел и САЩ. Подчертава, че и ЕС има заслуги за ударите.

    06:38 01.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.