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Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са близо 2 000

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са близо 2 000

1 Юли, 2026 06:35, обновена 1 Юли, 2026 06:40 445 0

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  • жертви

Надеждата за намиране на оцелели след трусовете гасне, над 43 000 души остават в неизвестност

Трагедията във Венецуела: Жертвите вече са близо 2 000 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През последните часове международните спасителни екипи във Венецуела започнаха да прекратяват издирвателните акции за живи хора под отломките от катастрофалните земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5. Равносметката от последните доклади на правителството, ООН и хуманитарните мисии е потресаваща:

  • Загинали: Най-малко 1943 души са потвърдените жертви.
  • Ранени: Повече от 10 500 души са получили наранявания.
  • Изчезнали: Около 43 000 души все още се водят в неизвестност.
  • Разрушения: Над 59 000 сгради са сериозно повредени или напълно срутени.

Спасителите губят битката с времето

Темпото на спасителните операции се забави драстично. Екипи от Еквадор и САЩ прекратиха ключова акция в град Макуто (щат Ла Гуайра), след като спряха да получават каквито и да е сигнали за живот от затрупано под руините семейство. Проливните дъждове и стотиците вторични трусове допълнително усложняват разчистването на тоновете бетон.

Въпреки черната статистика, редки чудеса все още крепят духа на местните – спасителен екип от Йордания успя да извади живо 3-годишно момченце от руините в Каракас.

Нарастващ риск от хуманитарна катастрофа

Хуманитарните агенции алармират за колапс на здравната система на Венецуела. От Световната здравна организация (СЗО) предупредиха през изминалата нощ, че липсата на санитарни възли и лошото състояние на импровизираните лагери създават огромен риск от епидемии от морбили, малария и денга. Повече от 16 000 души са останали без покрив над главата си, а общо 680 000 деца спешно се нуждаят от хуманитарна помощ. Световната програма по прехраната поиска спешни 50 милиона долара, за да осигури храна на половин милион бедстващи граждани.

Международни сили, водени от Южното командване на САЩ и ЕС, координират мащабна логистична операция за доставка на помощ и възстановяване на комуникациите във Венецуела след бедствие. Икономическите щети се оценяват на над 4,5 милиарда долара, като сериозно засегнатата петролна индустрия заплашва с дългосрочен икономически колапс.

Източник: DW и СЗО


Венецуела
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