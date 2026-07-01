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Взривът в Монако: Разследват опит за убийство

Взривът в Монако: Разследват опит за убийство

1 Юли, 2026 06:58, обновена 1 Юли, 2026 07:02 1 089 11

  • монако-
  • атентат-
  • разследване-
  • олигарх

Нападателят е избягал във Франция, взривното устройство е било насочено срещу украински бизнесмен и семейството му

Взривът в Монако: Разследват опит за убийство - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Прокуратурата в Монако и френските правоохранителни органи продължават мащабната операция по издирването на нападателя, който в понеделник вечерта взриви самоделна бомба пред луксозна жилищна сграда на улица "Ревърънд Пер Луи Фрола". Властите официално обявиха, че случаят се разглежда като опит за предумишлено убийство и уреждане на сметки в криминалните среди, а не като терористичен акт.

Жертвите и техният профил

При експлозията сериозно пострадаха трима души от едно и също семейство, които са преминали прага на сградата в момента на детонацията:

  • Вадим Ермолаев (58 г.) – мажоритарен украински строителен магнат и предприемач от град Днипро. През 2020 г. е класиран сред 40-те най-богати украинци с богатство от 230 млн. долара, но от 2019 г. има кипърско гражданство.
  • Неговата партньорка – намира се в критично състояние с изключително тежки наранявания от кръста надолу.
  • 13-годишният им син – хоспитализиран е в тежко, но стабилно състояние.
  • Други четирима души са прегледани на място за леки порязвания от счупени стъкла и шок.

През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски наложи официални санкции на Ермолаев заради икономически връзки и бизнес с алкохолни продукти в окупирания от Русия полуостров Крим.

Как е извършено нападението?

Държавният министър на Монако Кристоф Мирман разкри, че експлозивът е бил поставен в раница, пълна с болтове и сачми за максимално поразяване. Записите от камерите за видеонаблюдение показват как мъж с черна шапка, частично покриваща лицето му, оставя пратката във фоайето и веднага след това напуска района пеша.

Ход на разследването към тази сутрин

  • Бягство във Франция: Заподозреният е засечен да преминава пеша границата в посока съседната френска община Босолей.
  • Мобилизация: Над 100 полицаи, специални части и спасителни екипи са разположени от двете страни на границата. В издирването е включен и хеликоптер.
  • Версии: Водещата хипотеза на разследващите, цитирана от френските медии като Le Monde и Le Figaro, е свързана с финансови конфликти и спорове в Източна Украйна, включително разследвания за мащабни измами в Кипър, в които е замесен един от големите синове на олигарха.

Княз Албер II осъди нападението, определяйки го като "отвратителен акт", и подчерта, че сигурността в княжеството остава абсолютен приоритет. Това е първият подобен умишлен бомбен атентат в съвременната история на Монако.

Източници: Le Monde, BBC News, Al Jazeera и Украинска правда


Монако
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да свикват

    17 0 Отговор
    с бъдещето което сами си избраха

    07:07 01.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Тико

    18 0 Отговор
    Укротероризъм. Иначе по бързия път в ЕС! Пародия.

    07:24 01.07.2026

  • 4 Механик

    9 0 Отговор
    Всичко написано в тая статия го писахте вчера барем 5 пъти. Така че аз така и не разбрах какво ново сте "разкрили", освен, че разследват опит за убийство.
    Ама при експлозив и пълна раница с гайки и пирони (осколки), няма как да разследват опит за правене на пиратки.

    07:25 01.07.2026

  • 5 ДОБРО НАЧАЛО

    12 0 Отговор
    Един бандер и крадец по-малко.

    07:28 01.07.2026

  • 6 ПРОБЛЕМА Е ЗА МОНАКО

    11 0 Отговор
    Оказва се, че не могат да защитят живота на бандитите и мошениците милиардери. Както в Дубай - ще се разбягат златните пиленца.

    07:30 01.07.2026

  • 7 Трол

    0 0 Отговор
    Битов инцидент, нищо сериозно.

    08:15 01.07.2026

  • 8 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Е не, опит за сеитба на арпаджик!

    08:21 01.07.2026

  • 9 Урсулите:

    1 0 Отговор
    Който не се подчинява на Зеленски и не плаща рушвети
    подлежи на терористични атаки до кончината си!

    Коментиран от #10

    08:43 01.07.2026

  • 10 @@@

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Урсулите:":

    Полша: Украйна няма да влезе в ЕС с Бандера и Зеленски.
    Организацията на украинските националисти и
    Украинската въстаническа армия (ОУН-УВА).
    "С Бандера Украйна няма да влезе в Европейския съюз",
    заяви вицепремиерът и министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк
    Москва: Дайте на Зеленски "ордена на Юда"

    08:45 01.07.2026

  • 11 Още не вярват.

    0 0 Отговор
    Убийство.По-добре да признаят истината,че украинсия тероризъм е плъзнал по Европа и това е не първа акцияе.А Европа ги храни и оправдава.Само в Полша престъпните групи арестуват на килограм и вече не успяват да ги контролират.

    09:00 01.07.2026