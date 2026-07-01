Взривът в Монако: Разследват опит за убийство

Прокуратурата в Монако и френските правоохранителни органи продължават мащабната операция по издирването на нападателя, който в понеделник вечерта взриви самоделна бомба пред луксозна жилищна сграда на улица "Ревърънд Пер Луи Фрола". Властите официално обявиха, че случаят се разглежда като опит за предумишлено убийство и уреждане на сметки в криминалните среди, а не като терористичен акт.
Жертвите и техният профил
При експлозията сериозно пострадаха трима души от едно и също семейство, които са преминали прага на сградата в момента на детонацията:
- Вадим Ермолаев (58 г.) – мажоритарен украински строителен магнат и предприемач от град Днипро. През 2020 г. е класиран сред 40-те най-богати украинци с богатство от 230 млн. долара, но от 2019 г. има кипърско гражданство.
- Неговата партньорка – намира се в критично състояние с изключително тежки наранявания от кръста надолу.
- 13-годишният им син – хоспитализиран е в тежко, но стабилно състояние.
- Други четирима души са прегледани на място за леки порязвания от счупени стъкла и шок.
През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски наложи официални санкции на Ермолаев заради икономически връзки и бизнес с алкохолни продукти в окупирания от Русия полуостров Крим.
Как е извършено нападението?
Държавният министър на Монако Кристоф Мирман разкри, че експлозивът е бил поставен в раница, пълна с болтове и сачми за максимално поразяване. Записите от камерите за видеонаблюдение показват как мъж с черна шапка, частично покриваща лицето му, оставя пратката във фоайето и веднага след това напуска района пеша.
Ход на разследването към тази сутрин
- Бягство във Франция: Заподозреният е засечен да преминава пеша границата в посока съседната френска община Босолей.
- Мобилизация: Над 100 полицаи, специални части и спасителни екипи са разположени от двете страни на границата. В издирването е включен и хеликоптер.
- Версии: Водещата хипотеза на разследващите, цитирана от френските медии като Le Monde и Le Figaro, е свързана с финансови конфликти и спорове в Източна Украйна, включително разследвания за мащабни измами в Кипър, в които е замесен един от големите синове на олигарха.
Княз Албер II осъди нападението, определяйки го като "отвратителен акт", и подчерта, че сигурността в княжеството остава абсолютен приоритет. Това е първият подобен умишлен бомбен атентат в съвременната история на Монако.
Източници: Le Monde, BBC News, Al Jazeera и Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да свикват
07:07 01.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Тико
07:24 01.07.2026
4 Механик
Ама при експлозив и пълна раница с гайки и пирони (осколки), няма как да разследват опит за правене на пиратки.
07:25 01.07.2026
5 ДОБРО НАЧАЛО
07:28 01.07.2026
6 ПРОБЛЕМА Е ЗА МОНАКО
07:30 01.07.2026
7 Трол
08:15 01.07.2026
8 Лопата Орешник
08:21 01.07.2026
9 Урсулите:
подлежи на терористични атаки до кончината си!
Коментиран от #10
08:43 01.07.2026
10 @@@
До коментар #9 от "Урсулите:":Полша: Украйна няма да влезе в ЕС с Бандера и Зеленски.
Организацията на украинските националисти и
Украинската въстаническа армия (ОУН-УВА).
"С Бандера Украйна няма да влезе в Европейския съюз",
заяви вицепремиерът и министърът на отбраната на Полша Владислав Косиняк
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