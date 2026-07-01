Взривът в Монако: Разследват опит за убийство

Прокуратурата в Монако и френските правоохранителни органи продължават мащабната операция по издирването на нападателя, който в понеделник вечерта взриви самоделна бомба пред луксозна жилищна сграда на улица "Ревърънд Пер Луи Фрола". Властите официално обявиха, че случаят се разглежда като опит за предумишлено убийство и уреждане на сметки в криминалните среди, а не като терористичен акт.

Жертвите и техният профил

При експлозията сериозно пострадаха трима души от едно и също семейство, които са преминали прага на сградата в момента на детонацията:

Вадим Ермолаев (58 г.) – мажоритарен украински строителен магнат и предприемач от град Днипро. През 2020 г. е класиран сред 40-те най-богати украинци с богатство от 230 млн. долара, но от 2019 г. има кипърско гражданство.

– мажоритарен украински строителен магнат и предприемач от град Днипро. През 2020 г. е класиран сред 40-те най-богати украинци с богатство от 230 млн. долара, но от 2019 г. има кипърско гражданство. Неговата партньорка – намира се в критично състояние с изключително тежки наранявания от кръста надолу.

– намира се в критично състояние с изключително тежки наранявания от кръста надолу. 13-годишният им син – хоспитализиран е в тежко, но стабилно състояние.

– хоспитализиран е в тежко, но стабилно състояние. Други четирима души са прегледани на място за леки порязвания от счупени стъкла и шок.

През декември 2023 г. президентът Володимир Зеленски наложи официални санкции на Ермолаев заради икономически връзки и бизнес с алкохолни продукти в окупирания от Русия полуостров Крим.

Как е извършено нападението?

Държавният министър на Монако Кристоф Мирман разкри, че експлозивът е бил поставен в раница, пълна с болтове и сачми за максимално поразяване. Записите от камерите за видеонаблюдение показват как мъж с черна шапка, частично покриваща лицето му, оставя пратката във фоайето и веднага след това напуска района пеша.

Ход на разследването към тази сутрин

Бягство във Франция: Заподозреният е засечен да преминава пеша границата в посока съседната френска община Босолей.

Заподозреният е засечен да преминава пеша границата в посока съседната френска община Босолей. Мобилизация: Над 100 полицаи, специални части и спасителни екипи са разположени от двете страни на границата. В издирването е включен и хеликоптер.

Над 100 полицаи, специални части и спасителни екипи са разположени от двете страни на границата. В издирването е включен и хеликоптер. Версии: Водещата хипотеза на разследващите, цитирана от френските медии като Le Monde и Le Figaro, е свързана с финансови конфликти и спорове в Източна Украйна, включително разследвания за мащабни измами в Кипър, в които е замесен един от големите синове на олигарха.

Княз Албер II осъди нападението, определяйки го като "отвратителен акт", и подчерта, че сигурността в княжеството остава абсолютен приоритет. Това е първият подобен умишлен бомбен атентат в съвременната история на Монако.

Източници: Le Monde, BBC News, Al Jazeera и Украинска правда