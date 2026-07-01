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Летни бури нанесоха многобройни щети в 20 окръга на Румъния

Летни бури нанесоха многобройни щети в 20 окръга на Румъния

1 Юли, 2026 09:34 716 2

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Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета

Летни бури нанесоха многобройни щети в 20 окръга на Румъния - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Летни бури връхлетяха Румъния снощи и през изминалата нощ и предизвикаха многобройни щети в 20 окръга, включително в столицата Букурещ, съобщават румънските медии. В прилежащия към Букурещ окръг Илфов един човек е загинал, след като дърво е паднало върху автомобила му, предаде БТА.

Щети са нанесени в 60 населени места в 20 окръга, а най-силно засегната е румънската столица, посочва телевизия Диджи 24. Повечето подлези в Букурещ са наводнени, има паднали дървета, а метростанцията на централния площад „Унирий“ е наводнена, което спря влаковете по част от трасето.

До днес сутринта Инспекторатът за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов е получил близо 2000 сигнала за проблеми.

Много автомобили в Първи сектор на Букурещ са покрити с вода, а пожарникарите трябваше да плуват, за да проверят дали в колите има хора, информира Диджи 24.

Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации в Букурещ и Илфов подполковник Даниел Василе съобщи, че до 4:30 ч. местно време в столицата са извършени 925 интервенции. По думите му щети са нанесени на 428 автомобила и 64 жилища, а екипите са се намесили за отстраняване на 756 паднали дървета.

Чрез системата Ро-Алърт (RO-ALERT) са били издадени 58 предупреждения за неблагоприятните метеорологични условия.


Румъния
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