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В Румъния вдигнаха изтребители заради група дронове близо до границата с Украйна
  Тема: Украйна

В Румъния вдигнаха изтребители заради група дронове близо до границата с Украйна

7 Юли, 2026 14:49 425 5

  • румъния-
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  • тулча

Жителите на окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти

В Румъния вдигнаха изтребители заради група дронове близо до границата с Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството, предаде БТА.

Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану“. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена.

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Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).


Румъния
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Робот

    4 0 Отговор
    Румънските сополи също ще бъдат завлечени към дъното заедно с украинските и други..! Те сами си копаят гроба..!

    Коментиран от #3

    14:55 07.07.2026

  • 2 оня с коня

    6 0 Отговор
    страха от русия трябва да се подкрепя

    имало или е нямало дронове кои ще знае

    важното е да знаят ръмънците че лошите руснаци идват

    и така всеки ден докато им промиете мозъците че руснаците са лошите ха ха ха пропаганда и по телефона вече

    14:56 07.07.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Робот":

    от платените ли си ? че не ви познавам тука много лъжат щото

    14:56 07.07.2026

  • 4 честен ционист

    0 0 Отговор
    Къде са ЕФ-ките на власите?

    14:57 07.07.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    НЕ МОЖЕ Русия да практикува АВАНТЮРИСТИЧНО прелитане на нейни Дронове в близост до Натовска държава,което да поражда и съответни РАЗХОДИ по вдигане на Натовски самолети превантивно-това е гориво,Самолетни Моточасове на двигателите,напрежение в Натовския личен състав и т.н.Затова и е НАЛЕЖАЩО НАТО да обособи буферна зона ОКОЛО ГРАНИЦИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ и появи ли се Руски Летящ обект примерно на по-малко от 20-30км от границата - Безкомпромисно унищожение със стрелба "от Упор"!

    15:21 07.07.2026

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