В Румъния вдигнаха изтребители заради група дронове близо до границата с Украйна

Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството, предаде БТА.

Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану“. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена.

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Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).