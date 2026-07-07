В Румъния вдигнаха изтребители заради група дронове близо до границата с Украйна

Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 километра източно от Змийския остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украйна и Румъния, съобщават от ведомството, предаде БТА.
Два изтребителя „Юрофайтър Тайфун“ на италианските военновъздушни сили са били вдигнати от 57-ма авиобаза на румънските военновъздушни сили „Михаил Когълничану“. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство и в 11:05 местно (и българско) време въздушната тревога е била прекратена.
Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност за падащи от въздуха обекти чрез системата Ро-Алърт (Ro-Alert).
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Робот
Коментиран от #3
14:55 07.07.2026
2 оня с коня
имало или е нямало дронове кои ще знае
важното е да знаят ръмънците че лошите руснаци идват
и така всеки ден докато им промиете мозъците че руснаците са лошите ха ха ха пропаганда и по телефона вече
14:56 07.07.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Робот":от платените ли си ? че не ви познавам тука много лъжат щото
14:56 07.07.2026
4 честен ционист
14:57 07.07.2026
5 оня с коня
15:21 07.07.2026