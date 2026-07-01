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Жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела достигнаха 2295 души

Жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела достигнаха 2295 души

1 Юли, 2026 22:18, обновена 1 Юли, 2026 22:22 338 2

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Властите обявиха седемдневен национален траур, а международни спасителни екипи и хуманитарна помощ продължават да пристигат в страната

Жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела достигнаха 2295 души - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при двете последователни земетресения, разтърсили Венецуела миналия месец, достигна 2295 души, а ранените вече са 11 267. Това съобщи председателят на парламента на страната Хорхе Родригес, предава News.bg.

Малко преди оповестяването на новите данни временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес обяви седемдневен национален траур в памет на жертвите на едно от най-тежките природни бедствия в историята на страната.

Спасителните операции продължават с участието на международни екипи. По официални данни около 1600 чуждестранни спасители са пристигнали във Венецуела, за да подпомогнат издирването на оцелели и да окажат помощ в най-засегнатите райони.

Съединените щати също обявиха пакет за подкрепа на стойност 150 милиона долара и съобщиха, че временно облекчават част от санкциите срещу Венецуела с цел улесняване на хуманитарната помощ. Американските въоръжени сили изпратиха два кораба, а хеликоптери и самолети ще участват в логистичната и спасителната операция.

На фона на бедствието венецуелските власти увериха, че енергийният сектор продължава да функционира нормално. Министърът на петрола Паула Енао заяви, че производството на петрол не е било засегнато от земетресенията и че доставките на горива за вътрешния пазар ще бъдат гарантирани.


Венецуела
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    Коментиран от #2

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  • 2 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

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