В Италия пребиха кмет заради такса смет

Феличе Ямарино, кмет на италианското селище Сант'Арканджело Тримонте (провинция Беневенто, област Кампания), е бил нападнат и пребит от местен жител след конфликт, породен от недоволство спрямо местните данъци.

Според официалната информация инцидентът е възникнал като разгорещен устен спор относно проблеми с данъчното облагане и системата за събиране на битови отпадъци в общината. Напрежението бързо ескалирало, при което гражданинът преминал към физическа саморазправа, нанасяйки удари и ритници по тялото на кмета.

След нападението Феличе Ямарино е транспортиран и приет в болницата в град Беневенто за оказване на медицинска помощ. Пред медиите потърпевшият изрази силна изненада от проявената агресия и сподели, че не е очаквал ситуацията да стигне толкова далеч.

Случаят се разследва интензивно от местните органи на реда. Институциите и обществеността в Италия категорично осъдиха действията на нападателя. Ямарино вече получи пълна подкрепа от редица политически фигури, колеги кметове и синдикални организации. В официалните позиции инцидентът се определя като изключително сериозен акт, който не просто засяга личността на кмета, но и подкопава авторитета на държавните институции, правилата за гражданско съвместно съществуване и обществения ред.

Източник: БНР