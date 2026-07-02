В Италия пребиха кмет заради такса смет

Феличе Ямарино, кмет на италианското селище Сант'Арканджело Тримонте (провинция Беневенто, област Кампания), е бил нападнат и пребит от местен жител след конфликт, породен от недоволство спрямо местните данъци.
Според официалната информация инцидентът е възникнал като разгорещен устен спор относно проблеми с данъчното облагане и системата за събиране на битови отпадъци в общината. Напрежението бързо ескалирало, при което гражданинът преминал към физическа саморазправа, нанасяйки удари и ритници по тялото на кмета.
След нападението Феличе Ямарино е транспортиран и приет в болницата в град Беневенто за оказване на медицинска помощ. Пред медиите потърпевшият изрази силна изненада от проявената агресия и сподели, че не е очаквал ситуацията да стигне толкова далеч.
Случаят се разследва интензивно от местните органи на реда. Институциите и обществеността в Италия категорично осъдиха действията на нападателя. Ямарино вече получи пълна подкрепа от редица политически фигури, колеги кметове и синдикални организации. В официалните позиции инцидентът се определя като изключително сериозен акт, който не просто засяга личността на кмета, но и подкопава авторитета на държавните институции, правилата за гражданско съвместно съществуване и обществения ред.
Източник: БНР
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
07:02 02.07.2026
2 пенсионер от Варна
07:06 02.07.2026
3 Васко Масълцето на ДСто
07:06 02.07.2026
4 да попитам
07:13 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Каймакаминът
07:19 02.07.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Плащаш без значение дали хвърляш смет или не ❗
07:21 02.07.2026
8 Механик
хихи
07:32 02.07.2026
9 ВЕСЕЛЯК
Ма не трябвало само да го бият. По наще села направо си ги бембем такива като тоя кмет.
07:34 02.07.2026
10 Студопор
07:36 02.07.2026
11 ГОЛЕМ СМЕХ
07:37 02.07.2026
12 Така требе
07:39 02.07.2026