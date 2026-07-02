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В Италия пребиха кмет заради такса смет

В Италия пребиха кмет заради такса смет

2 Юли, 2026 06:57, обновена 2 Юли, 2026 07:00 762 12

  • италия-
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  • насилие-
  • такса смет

Разгорещен спор за общински налози в област Кампания ескалира във физическо насилие срещу местен държавник

В Италия пребиха кмет заради такса смет - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Феличе Ямарино, кмет на италианското селище Сант'Арканджело Тримонте (провинция Беневенто, област Кампания), е бил нападнат и пребит от местен жител след конфликт, породен от недоволство спрямо местните данъци.

Според официалната информация инцидентът е възникнал като разгорещен устен спор относно проблеми с данъчното облагане и системата за събиране на битови отпадъци в общината. Напрежението бързо ескалирало, при което гражданинът преминал към физическа саморазправа, нанасяйки удари и ритници по тялото на кмета.

След нападението Феличе Ямарино е транспортиран и приет в болницата в град Беневенто за оказване на медицинска помощ. Пред медиите потърпевшият изрази силна изненада от проявената агресия и сподели, че не е очаквал ситуацията да стигне толкова далеч.

Случаят се разследва интензивно от местните органи на реда. Институциите и обществеността в Италия категорично осъдиха действията на нападателя. Ямарино вече получи пълна подкрепа от редица политически фигури, колеги кметове и синдикални организации. В официалните позиции инцидентът се определя като изключително сериозен акт, който не просто засяга личността на кмета, но и подкопава авторитета на държавните институции, правилата за гражданско съвместно съществуване и обществения ред.

Източник: БНР


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    16 0 Отговор
    А у нас когааааа❓

    07:02 02.07.2026

  • 2 пенсионер от Варна

    11 0 Отговор
    твърде радикално , но ефективно !

    07:06 02.07.2026

  • 3 Васко Масълцето на ДСто

    5 0 Отговор
    Това са много лоши практики! Забранявам!

    07:06 02.07.2026

  • 4 да попитам

    10 0 Отговор
    А Крадливото Мите в Бургас КОГА???

    07:13 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Каймакаминът

    5 4 Отговор
    Така ще бият и тук Мунчовците наесен като ни докарат до просешка тояга

    07:19 02.07.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Не е ТАКСА СМЕТ , а си е ДАНЪК СМЕТ❗
    Плащаш без значение дали хвърляш смет или не ❗

    07:21 02.07.2026

  • 8 Механик

    1 2 Отговор
    Снимката говори достатъчно за "хубавата и уредена Европа". Тя е такава само в представите на много облъчените глави, подобни на Стоян Георгиев.
    хихи

    07:32 02.07.2026

  • 9 ВЕСЕЛЯК

    1 0 Отговор
    Харна новинка!
    Ма не трябвало само да го бият. По наще села направо си ги бембем такива като тоя кмет.

    07:34 02.07.2026

  • 10 Студопор

    1 0 Отговор
    А браво!! Така трябва!!

    07:36 02.07.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 0 Отговор
    По тая логика бая кметове в София ша отнесат кютека

    07:37 02.07.2026

  • 12 Така требе

    1 0 Отговор
    В Италия са минали към "пряка демокрация"

    07:39 02.07.2026

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