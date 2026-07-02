Ямайка иска репарации за робство от крал Чарлз III

Правителството на Ямайка предприема безпрецедентен ход в борбата си за правосъдие и обезщетения за трансатлантическата търговия с роби.

Министърът на културата на карибската държава Оливия Грейндж потвърди пред парламента, че на 6 септември 2026 г. официална делегация ще отпътува за Обединеното кралство. Нейната мисия е да внесе официална петиция директно до крал Чарлз III.

В качеството му на настоящ държавен глава на Ямайка, от монарха се изисква да задейства извънредните си правомощия. Той трябва да поиска правна консултация от Апелативния съд за отвъдморските територии (Тайния съвет в Лондон) по три ключови въпроса:

Дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно съгласно английското обичайно право.

Представлява ли трансатлантическото робство престъпление срещу човечеството.

Обвързана ли е юридически Великобритания с изплащането на репарации за нанесените трайни щети.

Датата на пътуването е избрана символично — на 6 септември се навършват години от трагичното отплаване на кораба „Зонг“ през 1781 г., по време на което над 140 поробени африканци са изхвърлени живи в морето, за да може собствениците да приберат застраховка за „изгубен товар“. Карибската общност (CARICOM) изрази пълна солидарност с каузата. Британският премиер Киър Стармър вече даде знак, че Лондон изключва директни парични плащания, но е отворен за разговори относно преструктуриране на дългове.

Източник: БНР и The Guardian