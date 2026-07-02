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Ямайка иска репарации за робство от крал Чарлз III

Ямайка иска репарации за робство от крал Чарлз III

2 Юли, 2026 07:02, обновена 2 Юли, 2026 07:06 722 7

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Официална карибска делегация заминава за Лондон, за да внесе историческа петиция срещу Обединеното кралство

Ямайка иска репарации за робство от крал Чарлз III - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на Ямайка предприема безпрецедентен ход в борбата си за правосъдие и обезщетения за трансатлантическата търговия с роби.

Министърът на културата на карибската държава Оливия Грейндж потвърди пред парламента, че на 6 септември 2026 г. официална делегация ще отпътува за Обединеното кралство. Нейната мисия е да внесе официална петиция директно до крал Чарлз III.

В качеството му на настоящ държавен глава на Ямайка, от монарха се изисква да задейства извънредните си правомощия. Той трябва да поиска правна консултация от Апелативния съд за отвъдморските територии (Тайния съвет в Лондон) по три ключови въпроса:

  • Дали принудителното транспортиране на африканци до Ямайка е било законно съгласно английското обичайно право.
  • Представлява ли трансатлантическото робство престъпление срещу човечеството.
  • Обвързана ли е юридически Великобритания с изплащането на репарации за нанесените трайни щети.

Датата на пътуването е избрана символично — на 6 септември се навършват години от трагичното отплаване на кораба „Зонг“ през 1781 г., по време на което над 140 поробени африканци са изхвърлени живи в морето, за да може собствениците да приберат застраховка за „изгубен товар“. Карибската общност (CARICOM) изрази пълна солидарност с каузата. Британският премиер Киър Стармър вече даде знак, че Лондон изключва директни парични плащания, но е отворен за разговори относно преструктуриране на дългове.

Източник: БНР и The Guardian


Ямайка
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 фен на сидеров

    10 0 Отговор
    каква по-голяма репарация от имигрантите в управлението на малобритания по всички нива .... !?

    07:10 02.07.2026

  • 3 историк

    6 8 Отговор
    Крал Чарлз да поиска от Ямайка обезщетение за всеки убит, насилен, предит, ограбен и зарибен с дрога британец от Ямайка заради отвратителните банди с които са нацвъкали хубавия преди остров. Също да им поиска лиценз за всичко което позлват - от прилични дрехи, през електричество, образование, инфраструктура, антибиотици и пр.
    И ямайските навлеци да не забравят, че Англия и САЩ са единствените примери в човешката история когато някой има силата да държи под робство другите, но доброволно се отказва!
    Например, това ямаец никога не би го направил.
    Едно е да се бориш за твоята си свобода, друго е за чуждата свобода.

    07:11 02.07.2026

  • 4 Кара Мурза

    4 2 Отговор
    Ами добре - да им дават репарации, обаче да освободят острова и да го върнат на Британия, а всички негри да ходят в Африка. Това ще е честна сделка

    07:18 02.07.2026

  • 5 платете им

    5 3 Отговор
    малко репарации за да имат какво да ядат 1-2 години. Обаче им натресете черните печати на всички и им бийте шута за чудният им гетоизиран остров.
    Като не искат да се асоциират с вас, нямате никакви ангажименти към тях!
    И ги осъдете до последния гангстерси отпадък!

    07:18 02.07.2026

  • 6 ВИНАГИ ИДВА ВИДОВ ДЕН

    9 3 Отговор
    МНОГО "РЕСТО "ТРЯБВА ДА ВРЪЩАТ ВСИЧКИ ОТ ЗАПАДНА ЕВРОПА НА АФРИКАНСКИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА СТОТИЦИ ГОДИНИ ГРА БЕЖ

    07:18 02.07.2026

  • 7 Пич

    0 0 Отговор
    Няма начин тази "акция" да не е съгласувана с "величеството" на кръвосмесителите!!! Рано е да мислим - защо? Резултатите от срещата ще ни ориентират!!! Но нещо свързано с налагането на либерастията ще да е!!!

    07:40 02.07.2026