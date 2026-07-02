Украинските сили са поразили руска петролна рафинерия в Нижегородска област

Украинските въоръжени сили снощи поразиха петролната рафинерия „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, заяви Генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
По предварителна информация е била поразена инсталация за първична преработка на суров петрол, се казва в изявление на Генералния щаб в Телеграм, в което се добавя, че мащабите на щетите все още се изясняват.
Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин написа в канала си в Телеграм, че при украинската атака има убити цивилни. Той добави, че по предварителна информация има и четирима ранени, един от които е бил хоспитализиран. По думите на Никитин при атаката са били повредени няколко жилища и един промишлен обект.
Руското Министерство на отбраната междувременно заяви, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 327 украински дрона, предаде ТАСС.
Местният оперативен щаб в Белгородска област съобщи, че при украинска атака с дрон в село Малакеево е бил убит един мъж, а съпругата му е била ранена.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Многоходовото
11:15 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ха ХА
Коментиран от #6
11:17 02.07.2026
5 Мишел
Коментиран от #31, #32
11:17 02.07.2026
6 Мара на хартия ги помля
До коментар #4 от "Ха ХА":но не иска да ходи лучбо да се бие срещу Путин:))
11:18 02.07.2026
7 Мишел
Коментиран от #9, #23
11:19 02.07.2026
8 Наблюдател
Нещата не отиват на добре. Скоро може да има "олеле майко, ама нас защо?"
Коментиран от #39
11:22 02.07.2026
9 Крадли Ник
До коментар #7 от "Мишел":Приятел в нужда се познава. Русия складираше там и в други приятелски държави. Путин е с крачка напред Сега си го взема. Но де акъл в западналите. Сега си каят без да мислят.
11:23 02.07.2026
10 12...34
Коментиран от #14
11:24 02.07.2026
11 Топчета с мазут
11:25 02.07.2026
12 Хаха
Коментиран от #25
11:28 02.07.2026
13 Факт
11:29 02.07.2026
14 Доктора
До коментар #10 от "12...34":И правилно, ватника трябва да е с омекнало канче за да не мисли!
11:30 02.07.2026
15 До мишел
11:31 02.07.2026
16 Вече е
11:34 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 РУБЛИ НЕ ПРИЕМАМЕ.
11:34 02.07.2026
19 Шафьоро
11:34 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ
ЗАКРИВАЙ!
Коментиран от #26
11:35 02.07.2026
22 Онбашията
Коментиран от #24, #30
11:36 02.07.2026
23 Въъ
До коментар #7 от "Мишел":Това е приблизителното месечно потребление на бензин в Кюстендил. Около половината ще го изгорят цистерните за да стигнат до Москва : )))
11:37 02.07.2026
24 Напредват към Кобзон!
До коментар #22 от "Онбашията":Груз 200!!!
11:38 02.07.2026
25 Анджо
До коментар #12 от "Хаха":Вече не му трябват памперси, три дена не е ял, даже и вода не е пил, за какво са му.
11:38 02.07.2026
26 А ганьо умен и красив
До коментар #21 от "НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ":плаща по евро и половина за литър понеже другите били т паци а той големия герой с два цента у патурете и верващ на факти
11:39 02.07.2026
27 Поразили са
Коментиран от #29, #42
11:40 02.07.2026
28 Мразя Москалия завинаги
11:45 02.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Цеко
До коментар #22 от "Онбашията":Най добър е орешника криви само 80 км.
Висакоточен според руските стандарти
Коментиран от #33
11:47 02.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Стараеш се,но е слабо...!
До коментар #5 от "Мишел":Требе още да си копваш и пействаш пасквилчето, ,,Драги ми Военни специалисте!"...!
11:50 02.07.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #37
11:56 02.07.2026
35 Ха ХаХа
Какво ти разбира тъпата тиква
11:56 02.07.2026
36 Кривоверен алкаш
11:57 02.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Русуфил хардлайнaр
12:01 02.07.2026
39 оня с коня
До коментар #8 от "Наблюдател":Ако е така както твърдиш че руските рафинерии се поразяват от Украйна само с Английски,Френски и немски ракети,можем да си представим какъв ЛЕШ ще стане ако Украинците НАСЪСКАТ "Фламингото" да кълве не както досега - дружелюбно,а Злобно и "от сърце"?!И тук въпросът е :Защо Братушките още се пънат да се бият в гърдите че имат някакви функциониращи рафинерии,а не ни ги отстъпят на НАС ...НА КОНСИГНАЦИЯ?А е казано:"Братушка в нужда се познава"!:)
12:23 02.07.2026
40 Важното е ,
12:25 02.07.2026
41 Руските Терористи
Че отговор няма да има .
Удрии Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.
12:32 02.07.2026
42 Виждаме
До коментар #27 от "Поразили са":На РУСКИТЕ бензиностанции
Дали не са поразили Нищо
Хаха хахахахаха хахахахаха
12:33 02.07.2026
43 поразили ууукрите
13:29 02.07.2026