Украинските сили са поразили руска петролна рафинерия в Нижегородска област

Украинските въоръжени сили снощи поразиха петролната рафинерия „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, заяви Генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По предварителна информация е била поразена инсталация за първична преработка на суров петрол, се казва в изявление на Генералния щаб в Телеграм, в което се добавя, че мащабите на щетите все още се изясняват.

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Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин написа в канала си в Телеграм, че при украинската атака има убити цивилни. Той добави, че по предварителна информация има и четирима ранени, един от които е бил хоспитализиран. По думите на Никитин при атаката са били повредени няколко жилища и един промишлен обект.

Руското Министерство на отбраната междувременно заяви, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 327 украински дрона, предаде ТАСС.

Местният оперативен щаб в Белгородска област съобщи, че при украинска атака с дрон в село Малакеево е бил убит един мъж, а съпругата му е била ранена.