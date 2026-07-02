Новини
Свят »
Русия »
Украинските сили са поразили руска петролна рафинерия в Нижегородска област
  Тема: Украйна

Украинските сили са поразили руска петролна рафинерия в Нижегородска област

2 Юли, 2026 11:11 1 471 43

  • украйна-
  • нижегородска област-
  • русия-
  • война-
  • лукойл-
  • рафинерия

По предварителна информация е била поразена инсталация за първична преработка на суров петрол

Украинските сили са поразили руска петролна рафинерия в Нижегородска област - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските въоръжени сили снощи поразиха петролната рафинерия „Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез“ в град Кстово, Нижегородска област, заяви Генералният щаб на Украйна, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

По предварителна информация е била поразена инсталация за първична преработка на суров петрол, се казва в изявление на Генералния щаб в Телеграм, в което се добавя, че мащабите на щетите все още се изясняват.

Още новини от Украйна

Губернаторът на Нижегородска област Глеб Никитин написа в канала си в Телеграм, че при украинската атака има убити цивилни. Той добави, че по предварителна информация има и четирима ранени, един от които е бил хоспитализиран. По думите на Никитин при атаката са били повредени няколко жилища и един промишлен обект.

Руското Министерство на отбраната междувременно заяви, че средствата за противовъздушна отбрана са прехванали и унищожили общо 327 украински дрона, предаде ТАСС.

Местният оперативен щаб в Белгородска област съобщи, че при украинска атака с дрон в село Малакеево е бил убит един мъж, а съпругата му е била ранена.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 36 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Многоходовото

    39 24 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    11:15 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ХА

    24 19 Отговор
    Стига сте били рассия :)

    Коментиран от #6

    11:17 02.07.2026

  • 5 Мишел

    29 20 Отговор
    Украйна тества лазерни системи за противовъздушна отбрана. Това съобщи министърът на отбраната Михаил Федоров по време на събитието Brave1 Advantage. Министърът на отбраната каза още, че отделен приоритет е разработването на евтини крилати ракети, използващи технологии за изкуствен интелект. Според министъра на отбраната сега в Украйна тестват развитието на до десет компании, които създават евтини ракети за прехващане на вражески дронове. продължава работата по системи за противодействие на балистични ракети и управляеми бомби. Украйна готви евтин пробив в областта на противовъздушната отбрана. Системата Freyja, която според разработчиците може да струва около седем пъти по-евтино от американските ракети Patriot. Ключов елемент от новата система за противовъздушна отбрана ще бъде прехващачът FP-7. X, цената на която се оценява на около 700 хиляди долара на изстрел. За сравнение: Ракетите Patriot PAC-3 струват повече от 5 милиона долара на единица.

    Коментиран от #31, #32

    11:17 02.07.2026

  • 6 Мара на хартия ги помля

    16 22 Отговор

    До коментар #4 от "Ха ХА":

    но не иска да ходи лучбо да се бие срещу Путин:))

    11:18 02.07.2026

  • 7 Мишел

    31 17 Отговор
    "Русия ще получи хуманитарна помощ от Казахстан 50 000 метрични тона бензин през юли."

    Коментиран от #9, #23

    11:19 02.07.2026

  • 8 Наблюдател

    18 33 Отговор
    Поразяват ги с помощта на английски, немски и френски ракети.
    Нещата не отиват на добре. Скоро може да има "олеле майко, ама нас защо?"

    Коментиран от #39

    11:22 02.07.2026

  • 9 Крадли Ник

    15 37 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Приятел в нужда се познава. Русия складираше там и в други приятелски държави. Путин е с крачка напред Сега си го взема. Но де акъл в западналите. Сега си каят без да мислят.

    11:23 02.07.2026

  • 10 12...34

    25 11 Отговор
    Тия най великите ги бият като шкембе в плет

    Коментиран от #14

    11:24 02.07.2026

  • 11 Топчета с мазут

    24 8 Отговор
    Всички рафинерии поразиха по два пъти и сега ги потретват.

    11:25 02.07.2026

  • 12 Хаха

    24 12 Отговор
    Спешна доставка на памперси за пусьо. Безаналоговата стана з смях на гаргите!

    Коментиран от #25

    11:28 02.07.2026

  • 13 Факт

    27 11 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли за бензин на Индия, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    11:29 02.07.2026

  • 14 Доктора

    19 10 Отговор

    До коментар #10 от "12...34":

    И правилно, ватника трябва да е с омекнало канче за да не мисли!

    11:30 02.07.2026

  • 15 До мишел

    11 12 Отговор
    На какво бело е било пешлемето .Ама вие ниско интелигентите на всичко вярвате .

    11:31 02.07.2026

  • 16 Вече е

    15 9 Отговор
    Ясно, русииката ще вкарва бензин от индия . Путинката стана за смях с това сво , даже не му се вижда края.За Украйна сега няма да има ефект да търсят спиране на военните действия.

    11:34 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 РУБЛИ НЕ ПРИЕМАМЕ.

    14 9 Отговор
    ЗАКЪСАХА ГО РАШКИТЕ! ДА ИМ ПРОДАДЕМ МАЛКО ОРЪЖИЯ И БЕНЗИН? И КАРТОШКИ, ДА ИМА КАКВО ДА ЯДАТ.

    11:34 02.07.2026

  • 19 Шафьоро

    13 8 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    11:34 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ

    15 9 Отговор
    ЗАКРИВАЙ!10 ЕВРО ЗА ЛИТЪР БЕНЗИН НА ЧЕРНО В КРИМ.
    ЗАКРИВАЙ!

    Коментиран от #26

    11:35 02.07.2026

  • 22 Онбашията

    14 8 Отговор
    Не може да бъде! Нали путиноп@теците напредваха по цялата линия на фронта, а мордорското ПВО е най-доброто в галактиката?

    Коментиран от #24, #30

    11:36 02.07.2026

  • 23 Въъ

    12 6 Отговор

    До коментар #7 от "Мишел":

    Това е приблизителното месечно потребление на бензин в Кюстендил. Около половината ще го изгорят цистерните за да стигнат до Москва : )))

    11:37 02.07.2026

  • 24 Напредват към Кобзон!

    12 7 Отговор

    До коментар #22 от "Онбашията":

    Груз 200!!!

    11:38 02.07.2026

  • 25 Анджо

    9 5 Отговор

    До коментар #12 от "Хаха":

    Вече не му трябват памперси, три дена не е ял, даже и вода не е пил, за какво са му.

    11:38 02.07.2026

  • 26 А ганьо умен и красив

    9 12 Отговор

    До коментар #21 от "НЕВЕРОЯТНИ Т ЪПАЦИ":

    плаща по евро и половина за литър понеже другите били т паци а той големия герой с два цента у патурете и верващ на факти

    11:39 02.07.2026

  • 27 Поразили са

    8 13 Отговор
    Дръжки....

    Коментиран от #29, #42

    11:40 02.07.2026

  • 28 Мразя Москалия завинаги

    11 10 Отговор
    Това е добре, но трябва да се стреля по жилищните им блокове - както правят мръсните москали. Хем да се травматизират и да им дойде до гуша от вайната на Путйо - кръв трябва да им се пусне повечко....

    11:45 02.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Цеко

    9 8 Отговор

    До коментар #22 от "Онбашията":

    Най добър е орешника криви само 80 км.
    Висакоточен според руските стандарти

    Коментиран от #33

    11:47 02.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Стараеш се,но е слабо...!

    5 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Требе още да си копваш и пействаш пасквилчето, ,,Драги ми Военни специалисте!"...!

    11:50 02.07.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Русуфил хардлайнaр

    8 4 Отговор
    Европа трябва да предаде всичкото европейско оръжие за Украйна, и Масква ще бъде оправена за три дня! Това оръжие трябва да се употреби точно за това свое предназначение, за друго е ненужно! Друго зло и заплаха за Европа освен Русия няма! И да благодарим на братята украинци че са се нагърбили с таз хуманна дейност, унищожаването на блaтарите и империята на злото. Така че : ВСИЧКО ЗА ФРОНТА, ВСИЧКО ЗА ПОБЕДАТА! СЛАВА УКРАИНЕ!

    Коментиран от #37

    11:56 02.07.2026

  • 35 Ха ХаХа

    0 1 Отговор
    Според скапаният безказарменик.....
    Какво ти разбира тъпата тиква

    11:56 02.07.2026

  • 36 Кривоверен алкаш

    8 3 Отговор
    Не беше ли по добре всеки да си гледа държавата и да не поглежда в чуждото канче...Няма как да стане с този имперски манталитет на нискостебленият от Кремъл,,заради него умират млади хора и от двете страни, заради него и никой друг.

    11:57 02.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Русуфил хардлайнaр

    7 4 Отговор
    Путин се е обадил от бункера и е заповядал да се превземе Киев максимум три дня, че скоро мое го намерат озъбен и вмирисан!

    12:01 02.07.2026

  • 39 оня с коня

    3 3 Отговор

    До коментар #8 от "Наблюдател":

    Ако е така както твърдиш че руските рафинерии се поразяват от Украйна само с Английски,Френски и немски ракети,можем да си представим какъв ЛЕШ ще стане ако Украинците НАСЪСКАТ "Фламингото" да кълве не както досега - дружелюбно,а Злобно и "от сърце"?!И тук въпросът е :Защо Братушките още се пънат да се бият в гърдите че имат някакви функциониращи рафинерии,а не ни ги отстъпят на НАС ...НА КОНСИГНАЦИЯ?А е казано:"Братушка в нужда се познава"!:)

    12:23 02.07.2026

  • 40 Важното е ,

    4 2 Отговор
    че пак превзехме село Ню Йорк за втори път от 2024 година!

    12:25 02.07.2026

  • 41 Руските Терористи

    2 2 Отговор
    Си помислиха
    Че отговор няма да има .

    Удрии Блатния Башибозук По Тиквите Проззти.

    12:32 02.07.2026

  • 42 Виждаме

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "Поразили са":

    На РУСКИТЕ бензиностанции

    Дали не са поразили Нищо

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    12:33 02.07.2026

  • 43 поразили ууукрите

    1 0 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    13:29 02.07.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания