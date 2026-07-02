"Общият брой жертви на Русия и Украйна надхвърля 2 милиона"

Няколко града в Украйна станаха цел на изключително ожесточена вълна от руски атаки, извършени с дронове и ракети. Според данни на украинските военни за руските атаки са използвани близо 500 дрона, както и десетки ракети.

От столицата Киев съобщиха за експлозии в сряда вечерта и през нощта срещу четвъртък. Според кмета Виталий Кличко загиналите там са най-малко 13, а ранените са 86. Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко обвини Русия в целенасочена атака срещу жилищни райони и цивилни граждани. Многоетажни сгради, сред които и един хотел, са били обхванати от пламъци, а някои жилищни сгради са били напълно разрушени, съобщава новинарският портал The Kyiv Independent.

Атаката засегна и десетте градски района от двете страни на река Днепър. Изплашените жители на Киев потърсиха убежище в станциите на метрото. Според украинските медии много от тях са разпънали палатки там и са прекарали нощта под земята, защитени от въздушните удари. Кметът Кличко призова жителите да останат в защитните убежища и говори за продължаваща "яростна вражеска атака" срещу столицата.

Още в сряда следобед украинският президент Володимир Зеленски предупреди за "мащабна атака" срещу Киев, която руският президент Владимир Путин подготвял "от доста време".

Въздушна тревога и експлозии е имало и в други градове на Украйна – в Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и в Суми и Харков в североизточната част на страната. Губернаторът на Запорожие Иван Федоров съобщи в четвъртък сутринта за трима ранени в резултат на руски атаки.

ЕС обмисля нови санкции срещу Русия

Външният представител на ЕС Кая Калас обяви нови предложения за санкции след масираната вълна от атаки. "Днес, в отговор на атаките, ще предложа да бъдат наложени санкции срещу още организации и предприятия, които подкрепят руския военно-промишлен комплекс", съобщи тя. Колкото по-силно Москва атакува цивилни граждани, толкова по-строги трябва да бъдат санкциите. "Само с осъждания атаките срещу Киев няма да спрат", обясни Кая Калас.

Руските въоръжени сили съобщиха чрез каналите си в социалните медии, че са извършили "масивна атака", при която са ударили обекти от отбранителната и енергийната промишленост в Киев и околностите, както и военни летища в други части на страната. В изявлението се посочва, че атаката е в отговор на украински атаки срещу гражданска инфраструктура на руска територия.

Същевременно през нощта в редица руски региони са били свалени общо 327 украински дрона. В област Нижни Новгород, според данни на Украйна, е била атакувана нефтопреработвателна рафинерия. Губернаторът на региона Глеб Никитин косвено потвърди съобщенията, като в Телеграм написа за "незначителни щети по промишлен обект и няколко жилищни сгради" вследствие на падащи отломки от дронове. Според него при атаката е загинал един човек, а четирима други са били ранени.

"Общите загуби на Русия и Украйна са надхвърлили два милиона"

В продължаващата вече повече от четири години война досега са отчетени общо над два милиона жретви сред войницити от двете страни - това число включва убити, ранени или обявени за изчезнали. Това става ясно от ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.

Само от руска страна загубите възлизат на 1,4 милиона. Докато съотношението между руските и украинските загуби през по-голямата част от времето е било 2:1 или 3:1, през първата половина на 2026 то се е повишило до 8:1. Основната причина за това е засиленото и изключително ефективно използване на украински бойни дронове, казват от CSIS.

В своите изследвания аналитичният център от Вашингтон се основава на информация от военните, разузнавателните служби и правителствата на различни държави. Данните на CSIS се считат за сравнително надеждни, но все пак трябва да се разглеждат с предпазливост, предвид трудноразбираемата ситуация с източниците и целенасочената дезинформация от двете воюващи страни – особено като се има предвид, че украинците се възползват от оръжия и разузнавателна информация от САЩ, подчертава германската обществено-правна телевизия АРД. Докато и двете воюващи страни ежедневно съобщават за загубите на противника, те изключително рядко разкриват броя на собствените си жертви.

Нина Барт (ARD)