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"Общият брой жертви на Русия и Украйна надхвърля 2 милиона"
  Тема: Украйна

"Общият брой жертви на Русия и Украйна надхвърля 2 милиона"

2 Юли, 2026 13:11 1 549 85

  • украйна-
  • жертви-
  • русия-
  • война-
  • киев

Украйна отново стана цел на ожесточени руски атаки. В Киев жилищни сгради и хотел бяха напълно разрушени, има десетки жертви и ранени.

"Общият брой жертви на Русия и Украйна надхвърля 2 милиона" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Няколко града в Украйна станаха цел на изключително ожесточена вълна от руски атаки, извършени с дронове и ракети. Според данни на украинските военни за руските атаки са използвани близо 500 дрона, както и десетки ракети.

От столицата Киев съобщиха за експлозии в сряда вечерта и през нощта срещу четвъртък. Според кмета Виталий Кличко загиналите там са най-малко 13, а ранените са 86. Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко обвини Русия в целенасочена атака срещу жилищни райони и цивилни граждани. Многоетажни сгради, сред които и един хотел, са били обхванати от пламъци, а някои жилищни сгради са били напълно разрушени, съобщава новинарският портал The Kyiv Independent.

Атаката засегна и десетте градски района от двете страни на река Днепър. Изплашените жители на Киев потърсиха убежище в станциите на метрото. Според украинските медии много от тях са разпънали палатки там и са прекарали нощта под земята, защитени от въздушните удари. Кметът Кличко призова жителите да останат в защитните убежища и говори за продължаваща "яростна вражеска атака" срещу столицата.

Още в сряда следобед украинският президент Володимир Зеленски предупреди за "мащабна атака" срещу Киев, която руският президент Владимир Путин подготвял "от доста време".

Въздушна тревога и експлозии е имало и в други градове на Украйна – в Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и в Суми и Харков в североизточната част на страната. Губернаторът на Запорожие Иван Федоров съобщи в четвъртък сутринта за трима ранени в резултат на руски атаки.

ЕС обмисля нови санкции срещу Русия

Външният представител на ЕС Кая Калас обяви нови предложения за санкции след масираната вълна от атаки. "Днес, в отговор на атаките, ще предложа да бъдат наложени санкции срещу още организации и предприятия, които подкрепят руския военно-промишлен комплекс", съобщи тя. Колкото по-силно Москва атакува цивилни граждани, толкова по-строги трябва да бъдат санкциите. "Само с осъждания атаките срещу Киев няма да спрат", обясни Кая Калас.

Руските въоръжени сили съобщиха чрез каналите си в социалните медии, че са извършили "масивна атака", при която са ударили обекти от отбранителната и енергийната промишленост в Киев и околностите, както и военни летища в други части на страната. В изявлението се посочва, че атаката е в отговор на украински атаки срещу гражданска инфраструктура на руска територия.

Същевременно през нощта в редица руски региони са били свалени общо 327 украински дрона. В област Нижни Новгород, според данни на Украйна, е била атакувана нефтопреработвателна рафинерия. Губернаторът на региона Глеб Никитин косвено потвърди съобщенията, като в Телеграм написа за "незначителни щети по промишлен обект и няколко жилищни сгради" вследствие на падащи отломки от дронове. Според него при атаката е загинал един човек, а четирима други са били ранени.

"Общите загуби на Русия и Украйна са надхвърлили два милиона"

В продължаващата вече повече от четири години война досега са отчетени общо над два милиона жретви сред войницити от двете страни - това число включва убити, ранени или обявени за изчезнали. Това става ясно от ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.

Само от руска страна загубите възлизат на 1,4 милиона. Докато съотношението между руските и украинските загуби през по-голямата част от времето е било 2:1 или 3:1, през първата половина на 2026 то се е повишило до 8:1. Основната причина за това е засиленото и изключително ефективно използване на украински бойни дронове, казват от CSIS.

В своите изследвания аналитичният център от Вашингтон се основава на информация от военните, разузнавателните служби и правителствата на различни държави. Данните на CSIS се считат за сравнително надеждни, но все пак трябва да се разглеждат с предпазливост, предвид трудноразбираемата ситуация с източниците и целенасочената дезинформация от двете воюващи страни – особено като се има предвид, че украинците се възползват от оръжия и разузнавателна информация от САЩ, подчертава германската обществено-правна телевизия АРД. Докато и двете воюващи страни ежедневно съобщават за загубите на противника, те изключително рядко разкриват броя на собствените си жертви.

Нина Барт (ARD)


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Атина Палада

    27 11 Отговор
    До последния БАНДЕРОВЕЦ....

    Коментиран от #44

    13:14 02.07.2026

  • 4 Без име

    19 7 Отговор
    Нинке, Путин на теб ли се отчете?

    13:14 02.07.2026

  • 5 Без име

    16 4 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Атино, ма, много ги разбираш нещата...

    Коментиран от #8

    13:15 02.07.2026

  • 6 Това е началото на Матрицата в

    26 6 Отговор
    Реалността братоубийствена война между източноправославни

    Коментиран от #36

    13:17 02.07.2026

  • 7 Гинкобилоба

    27 11 Отговор
    Е то само украинските жертвени агнета са 2 млн и половина ама от велето пак ги е наоекла жегата и факти като папагали кихат яко

    13:17 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 АБВ

    33 10 Отговор
    Тази статия къде я няма вече ? Блиц, Дневник,............ навсякъде. И какво ? Трябва да повярваме на изнесеното в нея при условие, че го прави чуждестранният агент за пропаганда, влияние и манипулации "Дойче веле", ползвайки само и единствено англосаксонски и евроатлантически източници, доказали своята недостоверност от най-ниска проба ?

    Коментиран от #20, #30

    13:19 02.07.2026

  • 10 Путин

    13 23 Отговор
    важното е наташа да ражда месце за моята смешна СВО

    Коментиран от #15

    13:20 02.07.2026

  • 11 Не важен

    18 6 Отговор
    Шефа яде свинско, аз ям зеле. Общо ние двамата ядем свинско със зеле...

    13:22 02.07.2026

  • 12 Отреазвяващ

    7 16 Отговор
    Без Русия,беез Руусия!

    13:25 02.07.2026

  • 13 не крийте не се срамувайне

    16 11 Отговор
    Само от изтеклите данни от Украйна са над 2.5 млн фронтоваци.

    Коментиран от #41, #48

    13:28 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти глей

    5 9 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    ти да не почнеш да раждаш че тва умните у красивите се натам ви тегли

    13:31 02.07.2026

  • 16 Русуфил хардлайнaр

    11 19 Отговор
    8 : 1 е супер! След половин година блaтото ще има много по голям недостиг на жертвени агънса и ще посегнат за мaтрял от С. Корея и ще я обезлюдат и нея!

    Коментиран от #21

    13:32 02.07.2026

  • 17 Иван 1

    9 8 Отговор
    Стига сте писали глупости дайте украинците губят и реват.

    13:32 02.07.2026

  • 18 Цеко, Лесичери

    14 10 Отговор
    1,4 милиона измрела руска смрадт.Много нещо е това .

    Коментиран от #31

    13:33 02.07.2026

  • 19 А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))

    11 9 Отговор
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството! 24. 02. 22
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    В КИЕВ за 2 ДНЯ,та това е една Украйна, Господи!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
    Това Е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
    АааааааХахахаха
    Абе...дека е ТРИДНЕВНИЯ Петушок?
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #27, #81

    13:34 02.07.2026

  • 20 Ол1гофрен,

    6 4 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Ами на теб ли да вярваме?Или на ТАСС?

    13:34 02.07.2026

  • 21 Годината е 2027

    10 13 Отговор

    До коментар #16 от "Русуфил хардлайнaр":

    3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.

    13:35 02.07.2026

  • 22 На фронта е патова ситуация

    9 12 Отговор
    и кошмар за този който напада. Между двете армии има една 20-25км. ивица наречена "Зона на смъртта". Високо в небето летят разузнавателни дронове с камери с голяма резолюция които разпознават един войник руснак ли е или украинец. За всяка цел се изстрелват по един или няколко дрона които уцелват с голяма вероятност. Тази зона се минава за 5 часа пеш или за 1 час с МПС. Вероятността да не те забележат е практически 0%, да те ударят почти 100%. Затова украинците са в глуха отбрана, а и разполагат с повече и по-качествени дронове. Руснаците губят много личен състав защото не се отказват да атакуват. Съотношението убити украинци/руснаци е 1:4.

    Коментиран от #50, #63

    13:36 02.07.2026

  • 23 аz СВО Победа 81

    7 5 Отговор
    Нова мисия!От Киев за два дня до бензин за два дня.
    🤣🤣🤣

    13:36 02.07.2026

  • 24 Яяяяяя

    1 5 Отговор
    И сега какво, радвате ли се? Нали това целяхте

    13:37 02.07.2026

  • 25 Мимч

    13 8 Отговор
    Това съотношение явно е измислено в полза на укрите и няма нищо общо с истинското,което е видно при размяната на убити .Труповете на укрите са 850:30 в полза на руснаците...

    13:37 02.07.2026

  • 26 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    9 11 Отговор
    2 Пъти ГЕРОЯТ на Монголо- мюсюлманската П ЕДЕРАЦИЯ...ПИ Рожкин беше категоричен:
    "Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!"
    Без коментар
    Хихихихихи

    Коментиран от #43

    13:37 02.07.2026

  • 27 Руснак без крак

    9 8 Отговор

    До коментар #19 от "А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    13:38 02.07.2026

  • 28 Джиджи

    9 5 Отговор
    Нина "Брадата" по поръчка от горе жонглира с числата, ама нали е от ARD. Те толкова си можат. Объркала посоката 8:1 или истината 1:8 ( русия-угрия). Поръчката изпълнена, заплатата получена, вождовете щастливи. Украйна е отворила нова фабрика за знамена за гробищата, че старата несмогва. но това са подробности. Нищо лично, просто бизнес..

    13:38 02.07.2026

  • 29 разумен

    5 7 Отговор
    тия от дойче веле могат ли да броят или каквото им слусне урсулата

    13:39 02.07.2026

  • 30 Руската пропаганда

    8 4 Отговор

    До коментар #9 от "АБВ":

    Има за цел глупака. 😀😀😀

    13:39 02.07.2026

  • 31 Да посмятаме малко.

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Цеко, Лесичери":

    Един орк тежи 80кг. 12бр. - 1тон. Товарен вагон открит тип носи до 55т. или прибл.660бр. груз200. Влакова композиция от 40 вагона са приблизително 25 000 орки, а 1млн. са 40 товарни влакови композиции. Ето тема за размишление. За 1,4млн. не мога да го сметна, мога само до 1млн.

    13:39 02.07.2026

  • 32 Шафьоро

    10 2 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    13:39 02.07.2026

  • 33 Русуфил хардлайнaр

    11 8 Отговор
    И кьорaвите прогледнаха за истината, само умствено кьoравите кoпейки не! Украйна е все по могъща, със собствено конвертируемо производство с екстра качество, реципрочно на изтощената руска армия и отказващия вече подкрепа на войната руски народ! Руснакът нищe войнъ, само пpостака путин ще!

    13:40 02.07.2026

  • 34 Герги

    10 5 Отговор
    Нормално е 3 към 1...от нападащите 3 жертви,от отбраняващите се 1 жертва...това е от дебелите военни книги.Но сега има нови технологии и се вижда че са е стигнало до 8 към 1

    Коментиран от #39, #46

    13:40 02.07.2026

  • 35 Дон Корлеоне

    10 1 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    Коментиран от #57

    13:40 02.07.2026

  • 36 Че монголите

    8 4 Отговор

    До коментар #6 от "Това е началото на Матрицата в":

    Кво общо имат с ... Православието?!?
    Хахахаха

    13:41 02.07.2026

  • 37 Кривоверен алкаш

    5 0 Отговор
    Коментарите все едно идват от фронта...големи поражения...ПВОто на Гъбата няма аналог...

    13:44 02.07.2026

  • 38 Украйна победи

    0 7 Отговор
    Хайде стига толкова се бихте.
    Прибирайте украинците от фронта и ги оставете да си почиват.
    Ако е умен един човек , ще избяга и няма да отиде да воюва. Богатите се откупват. Само бедните и простите ги пращат на фронта за да избиват руснаци.
    И националистите. Но за тях нали не ни е жал?

    13:44 02.07.2026

  • 39 Гер ги

    3 8 Отговор

    До коментар #34 от "Герги":

    Потърси интервю от Швеция. Човека в прав текст казва , че жертвите от Украйна само от армията са 2.5 млн.

    Коментиран от #51, #55

    13:46 02.07.2026

  • 40 Деций

    2 6 Отговор
    2.4 милиона са от украинска страна и 1.4 от руска. Ако бяха думнали Киев жертвите яха да са много по малко,и всичко щеше да е свършило отдавна!Нито Европа щеше да плаща за тези дезертьори и да ги хрантути 4 г, и отделно нямаше да предоставя милиарди пари които самата задлъжняла Европа няма!

    Коментиран от #52

    13:46 02.07.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Вишис

    6 2 Отговор
    Па язе мислим дека путин требе да будет суден не в Хага, а у Москвето от собствения си народ, оти он затри три пyта повеке руcнета чем украинцове! С какво той направи по харош жизнья на тея 1,5 млн. нещасни семя де патеряха 1,5 млн. нещаcни синове! Това са 7.5 млн. майки, бащи, сестри, дъщери и супруги! Може ли да се пренебрегне живота на 7,5 млн. руснака плюс смъpтта на още 1,5 млн. момчета, а иска още много крoв и смeрть! Смъpт за тиpанина yбиец!

    13:46 02.07.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 гост

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Атина Палада":

    ....и до последният проруски папагал неориентиран ТРОЛейбус....

    13:48 02.07.2026

  • 45 Многоходовото

    5 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    13:48 02.07.2026

  • 46 Един руснак говори за фронта:

    5 5 Отговор

    До коментар #34 от "Герги":

    "Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".
    Кошмарът е за нападащите, тази "Зона на смъртта" в началото беше 5км., сега е 20-25км., а с новите дронове ще е 40км. Украиците се крият в окопите и само пускат дронове, догодина са казали, че ще произведат 7млн. дронове - по 10 за всеки руски окупатор.

    13:49 02.07.2026

  • 47 ТРЪМП:

    5 4 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблема е изцяло за Русия. “

    13:49 02.07.2026

  • 48 Ха-ха

    7 1 Отговор

    До коментар #13 от "не крийте не се срамувайне":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    13:50 02.07.2026

  • 49 Мишел

    5 7 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #54

    13:51 02.07.2026

  • 50 АБВ

    6 4 Отговор

    До коментар #22 от "На фронта е патова ситуация":

    Ти си голям стратег, тактик и разбирач. Не само руснаците атакуват. Това правят и украинците. Нали си връщаха някакви територии, както твърдеше пропагандата им.
    Срещу дроновете има доста защити, а в горски масиви са напълно безполезни. Ефективността им пада непрекъснато от 2023 г. насам. Само тези с оптическите влакна са една идея по-ефективни, но поради малката им скорост също лесно се свалят. Журналистическите разкази величаят дроновете, някакви зони на смъртта рисуват, но военните знаят, че най-страшни са ФАБ-овете и термобаричните ракети.

    13:53 02.07.2026

  • 51 Герги

    3 0 Отговор

    До коментар #39 от "Гер ги":

    Потърсих и НЕ намерих, интересно ти от къде го изкопа,дай инфо.

    13:53 02.07.2026

  • 52 Каква е логиката

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Деций":

    за по-малкото руски жертви, дайте да я видим? По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви и 5 пъти при добре окопан противник. Поради дроновете, "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.

    Коментиран от #59

    13:53 02.07.2026

  • 53 Вишис

    5 4 Отговор
    В Русия кьoравите ще прогледнат, безкраките ще проходят, налъмите ша цъфнат, но путин нема си топи кълките на кримския плаж другата година!

    13:53 02.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Остави ги тези интервюта.

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Гер ги":

    Истината е в сателитното наблюдение и данните на ЦРУ.

    13:58 02.07.2026

  • 56 Ами никой не се интересува от теб

    4 2 Отговор

    До коментар #54 от "АБВ":

    За да ти отговаря.Как мисли?
    Боклук

    13:59 02.07.2026

  • 57 "В каменната ера":

    5 3 Отговор

    До коментар #35 от "Дон Корлеоне":

    Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.

    13:59 02.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 АБВ

    2 5 Отговор

    До коментар #52 от "Каква е логиката":

    Какъв "Стингър" на 10 000 м височина ? Какъв "Джавелин" на повече от 4 - 5000 м. ? Беше, ама през 2022 г. Сега ФАБ-овете пристигат от над 100 км., а термобаричните от "само" 25 - 30 км.

    Коментиран от #66

    14:00 02.07.2026

  • 60 Жълтопаветник

    2 9 Отговор
    Всяка изстреляна руска ракета, шамар в мyцуната на руската икономика! Всеки изстрелян украински дрон, пирон в кофчега на магучата! СЛАВА УКРАИНЕ!

    14:01 02.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Ами

    2 3 Отговор
    "Данните на CSIS се считат за сравнително надеждни" :)
    Тогава защо те значително се различават
    от данните на далеч по-надеждни източници?

    14:04 02.07.2026

  • 63 Далеч си от реалността

    1 4 Отговор

    До коментар #22 от "На фронта е патова ситуация":

    Съотношението е 1 към 3 за миналия месец. 1 руснак на 3-ма украинци. Ползвай по-достоверни и проверени във времето източници.

    Коментиран от #69

    14:13 02.07.2026

  • 64 ...

    3 1 Отговор
    Путин действа точно като агент на МИ6 и ЦРУ и върши перфектно работата на врага, по фалирането и унищожаването на Русия.

    14:16 02.07.2026

  • 65 Американските данни

    3 0 Отговор
    Загуби на руската армия до 31.03.2026

    персонал – около 1 459 940 (+655) души;
    резервоари – 12 781 (+5) единици;
    бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
    артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
    МЛРС – 1 688 (+1) единици;
    противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
    въздухоплавателни средства – 441 единици;
    хеликоптери – 349 единици;
    Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
    крилати ракети – 4 350 единици;
    кораби/лодки – 35 единици;
    подводници – 2 единици;
    автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
    специално оборудване – 4 358 единици.

    Коментиран от #68

    14:21 02.07.2026

  • 66 "Стингър" блокира

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "АБВ":

    щурмовата авиация (Су-25) и хеликоптерите, за бомбандировачната авиация има друго ПВО и изстребителна авиация. "Джавелин" е до 4км., оттам нататък са дроновете. Руснаците пускат по 200-300 планиращи бомби на ден, как ти се виждат за 1400км. фронт - по една на 5км. Вече нямат и предимство в артилерията както в началото на войната.

    Коментиран от #76

    14:22 02.07.2026

  • 67 Славяните се избиват,

    3 1 Отговор
    юдео-сатанистите се радват заедно със своите наведени слуги в САЩ и западащия ЕС.

    14:25 02.07.2026

  • 68 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #65 от "Американските данни":

    Пак американски данни но от доста по-надежден източник :
    "За един руснак загиват 21 противника и 15 попадат в плен.
    Руските загуби от началото на войната са между 72 и 75 хиляди."

    Коментиран от #70

    14:31 02.07.2026

  • 69 И къде са тия

    1 1 Отговор

    До коментар #63 от "Далеч си от реалността":

    източници дето ги четеш? Руснаците щяха да разгласяват ежедневно и да се гордеят с такива резултати ако бяха истина. А истината я пише в дебелите военни учебници - ако армиите са равностойни по оръжия и жива сила, то нападащите дават 3 пъти повече жертви. Ще изкараш, че украинците се отбраняват с кремъклийки и черешови топчета. В момента руснаците нападат, ВСУ се отбраняват, а украинските дронове са по-добри и повече като бройка.

    Коментиран от #74

    14:32 02.07.2026

  • 70 Значи руснакът

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Ами":

    бяга нагоре по баира (укрепленията се правят по височините), минава през минни полета и убива 21 украинци с картечници в укрепленията докато чак 22-ят украинец успява да го убие.

    Коментиран от #72

    14:37 02.07.2026

  • 71 Запознат

    1 0 Отговор
    "Само от руска страна загубите възлизат на 1,4 милиона"

    А само от украинската страна загубите възлизат на 2.4 милиона след хакването на генералния щаб на ВСУ от руски хакери. Всички са с имена, месторождение, години, и дата на смъртта.

    Коментиран от #75

    14:46 02.07.2026

  • 72 Учуден

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Значи руснакът":

    Руснака не бяга нагоре по баира срещу картечници - това не е ПСВ - а с планиращи бомби унищожава укрепленията на ВСУ и тогава напредва.

    14:48 02.07.2026

  • 73 афферрим

    0 0 Отговор
    машалла

    14:49 02.07.2026

  • 74 Зевзек

    2 1 Отговор

    До коментар #69 от "И къде са тия":

    "А истината я пише в дебелите военни учебници - ако армиите са равностойни по оръжия и жива сила, то нападащите дават 3 пъти повече жертви"

    Значи Хитлер когато напада Франция дава 3 пъти повече жертви, когато напада СССР дава 3 пъти повече жертви. Американците когато нападат Окинава дават 3 пъти повече жертви.

    Така ли ви казаха от посолството.

    Коментиран от #79

    14:50 02.07.2026

  • 75 И защо руснаците

    0 1 Отговор

    До коментар #71 от "Запознат":

    мълчат, с такива данни те непрекъснато биха се хвалили. Това противоречи на всички военни учебници за съотношението на убитите нападатели/защитници равно на 3:1. Не случайно само нашите копейки твърдят такива неистини, руските форуми мълчат по въпроса.

    Коментиран от #77, #80

    14:52 02.07.2026

  • 76 Военен

    2 0 Отговор

    До коментар #66 от ""Стингър" блокира":

    "за бомбандировачната авиация има друго ПВО и изстребителна авиация"

    Само дето изтребителите на укрите не смеят да припарят на 200 км от фронта а всичките им ПВО установки биват унищожавани от дронове.

    Коментиран от #83

    14:54 02.07.2026

  • 77 Запознат

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "И защо руснаците":

    "с такива данни те непрекъснато биха се хвалили"

    Мълчат не руснаците а нашите "правоверни" медии - руснаците данните ги публикуваха отдавна.

    14:56 02.07.2026

  • 78 Хе хе... ДойчЗеле гоуем вец каза...

    1 0 Отговор
    Ми то като се знае че укренските са над 2.2млн ->
    РФ значи няма загуби....

    14:57 02.07.2026

  • 79 Научи се да четеш,

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Зевзек":

    там е написано - при равностойни оръжия, жива сила, тилово снабдяване, управление на войските.

    Коментиран от #82

    14:59 02.07.2026

  • 80 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #75 от "И защо руснаците":

    "Това противоречи на всички военни учебници"

    Пак питам по кои учебници американците дават 3 пъти повече жертви срещу японците. По кои учебници Хитлер дава 3 пъти повече жертви срещу Франция.

    Явно на Козяк 16 учат по специални учебници.

    14:59 02.07.2026

  • 81 Крим

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))":

    за 1час..Е, нещо по въпроса..Донбас ..харковска, сумска обл...ще има още..За евротретополови колко пъти да обяснявам..За 1000 г. Русия от Киевска Рус стана най голяма територия по света, бавно, но славно.. Къде са сега други империи..питай агличане, французи, турци, германци..и др. предишни..в трета глуха и завиждат на Русия..и все искат да лапат нейните ресуси..а накрая лапат..да пиша дума че ще изтрият коментара..Не отговаряй на този коментар..а пий хапчета и не с ракия..

    15:01 02.07.2026

  • 82 Зевзек

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Научи се да четеш,":

    Ами френската армия се е водела най-силната за него време когато Хитлер напада нея и втората по сила английската. Та Хитлер повече жертви ли дава когато ги разбива и ги натиква в Дюнкерк.

    Коментиран от #85

    15:02 02.07.2026

  • 83 Ако наистина си военен

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Военен":

    разгледай загубите на руската авиация от началото на войната досега. За първите 3 месеца руснаците са загубили над 200 самолета и хеликоптери. Тази година имат свалени само няколко самолета и хеликоптери, просто не ги използват вече. Всички бомбандировки над Украйна се правят от дронове и далекобойни ракети с наземно и въздушко базиране. РФ не използва бомбандировачна авиация заради "Пейтриат". Къде се дянаха и страховитите "Калибр" аналози на американската "Томахоук"? Май санкциите действат.

    15:09 02.07.2026

  • 84 Стига бе

    1 0 Отговор
    При съотношение над 35/1. Дори само разменените тела на убити до тук са над 18 000 убити украинци, по 1000 на размяна, защото Украйна отказва да приеме повече. Срещу 558 тела на убити руснаци. Тези данни са потвърдени и от двете страни, защото е размяна. Отделно са убитите при ежедневните удари, които са десетки, дори стотици, и за които псевдо медиите ни разказват за ударен апартамент с две баби. След 4 г война според свободните ни медии Русия още не е поразила нито един военен обект в Украйна.

    15:17 02.07.2026

  • 85 Френската армия е ръководена

    0 0 Отговор

    До коментар #82 от "Зевзек":

    от маршал Петен, името му във Франция се превръща в символ на предателство. Той е твърдял, че немците не могат да преминат през Линията Мажино, но немците просто я заобикалят през планината Ардени смятана за непристъпна за танкове. После основава "режимът на Виши" - колаборационистко прогерманско правителство.

    15:39 02.07.2026

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