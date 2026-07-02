"Общият брой жертви на Русия и Украйна надхвърля 2 милиона"

Няколко града в Украйна станаха цел на изключително ожесточена вълна от руски атаки, извършени с дронове и ракети. Според данни на украинските военни за руските атаки са използвани близо 500 дрона, както и десетки ракети.
От столицата Киев съобщиха за експлозии в сряда вечерта и през нощта срещу четвъртък. Според кмета Виталий Кличко загиналите там са най-малко 13, а ранените са 86. Ръководителят на военната администрация на столицата Тимур Ткаченко обвини Русия в целенасочена атака срещу жилищни райони и цивилни граждани. Многоетажни сгради, сред които и един хотел, са били обхванати от пламъци, а някои жилищни сгради са били напълно разрушени, съобщава новинарският портал The Kyiv Independent.
Атаката засегна и десетте градски района от двете страни на река Днепър. Изплашените жители на Киев потърсиха убежище в станциите на метрото. Според украинските медии много от тях са разпънали палатки там и са прекарали нощта под земята, защитени от въздушните удари. Кметът Кличко призова жителите да останат в защитните убежища и говори за продължаваща "яростна вражеска атака" срещу столицата.
Още в сряда следобед украинският президент Володимир Зеленски предупреди за "мащабна атака" срещу Киев, която руският президент Владимир Путин подготвял "от доста време".
Въздушна тревога и експлозии е имало и в други градове на Украйна – в Запорожие и Павлоград в югоизточната част, както и в Суми и Харков в североизточната част на страната. Губернаторът на Запорожие Иван Федоров съобщи в четвъртък сутринта за трима ранени в резултат на руски атаки.
ЕС обмисля нови санкции срещу Русия
Външният представител на ЕС Кая Калас обяви нови предложения за санкции след масираната вълна от атаки. "Днес, в отговор на атаките, ще предложа да бъдат наложени санкции срещу още организации и предприятия, които подкрепят руския военно-промишлен комплекс", съобщи тя. Колкото по-силно Москва атакува цивилни граждани, толкова по-строги трябва да бъдат санкциите. "Само с осъждания атаките срещу Киев няма да спрат", обясни Кая Калас.
Руските въоръжени сили съобщиха чрез каналите си в социалните медии, че са извършили "масивна атака", при която са ударили обекти от отбранителната и енергийната промишленост в Киев и околностите, както и военни летища в други части на страната. В изявлението се посочва, че атаката е в отговор на украински атаки срещу гражданска инфраструктура на руска територия.
Същевременно през нощта в редица руски региони са били свалени общо 327 украински дрона. В област Нижни Новгород, според данни на Украйна, е била атакувана нефтопреработвателна рафинерия. Губернаторът на региона Глеб Никитин косвено потвърди съобщенията, като в Телеграм написа за "незначителни щети по промишлен обект и няколко жилищни сгради" вследствие на падащи отломки от дронове. Според него при атаката е загинал един човек, а четирима други са били ранени.
"Общите загуби на Русия и Украйна са надхвърлили два милиона"
В продължаващата вече повече от четири години война досега са отчетени общо над два милиона жретви сред войницити от двете страни - това число включва убити, ранени или обявени за изчезнали. Това става ясно от ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS) във Вашингтон.
Само от руска страна загубите възлизат на 1,4 милиона. Докато съотношението между руските и украинските загуби през по-голямата част от времето е било 2:1 или 3:1, през първата половина на 2026 то се е повишило до 8:1. Основната причина за това е засиленото и изключително ефективно използване на украински бойни дронове, казват от CSIS.
В своите изследвания аналитичният център от Вашингтон се основава на информация от военните, разузнавателните служби и правителствата на различни държави. Данните на CSIS се считат за сравнително надеждни, но все пак трябва да се разглеждат с предпазливост, предвид трудноразбираемата ситуация с източниците и целенасочената дезинформация от двете воюващи страни – особено като се има предвид, че украинците се възползват от оръжия и разузнавателна информация от САЩ, подчертава германската обществено-правна телевизия АРД. Докато и двете воюващи страни ежедневно съобщават за загубите на противника, те изключително рядко разкриват броя на собствените си жертви.
Нина Барт (ARD)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Атина Палада
Коментиран от #44
13:14 02.07.2026
4 Без име
13:14 02.07.2026
5 Без име
До коментар #1 от "Атина Палада":Атино, ма, много ги разбираш нещата...
Коментиран от #8
13:15 02.07.2026
6 Това е началото на Матрицата в
Коментиран от #36
13:17 02.07.2026
7 Гинкобилоба
13:17 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 АБВ
Коментиран от #20, #30
13:19 02.07.2026
10 Путин
Коментиран от #15
13:20 02.07.2026
11 Не важен
13:22 02.07.2026
12 Отреазвяващ
13:25 02.07.2026
13 не крийте не се срамувайне
Коментиран от #41, #48
13:28 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ти глей
До коментар #10 от "Путин":ти да не почнеш да раждаш че тва умните у красивите се натам ви тегли
13:31 02.07.2026
16 Русуфил хардлайнaр
Коментиран от #21
13:32 02.07.2026
17 Иван 1
13:32 02.07.2026
18 Цеко, Лесичери
Коментиран от #31
13:33 02.07.2026
19 А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
В КИЕВ за 2 ДНЯ,та това е една Украйна, Господи!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон!
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
Това Е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг!
АааааааХахахаха
Абе...дека е ТРИДНЕВНИЯ Петушок?
АааааааХахахаха
Коментиран от #27, #81
13:34 02.07.2026
20 Ол1гофрен,
До коментар #9 от "АБВ":Ами на теб ли да вярваме?Или на ТАСС?
13:34 02.07.2026
21 Годината е 2027
До коментар #16 от "Русуфил хардлайнaр":3 милиона руски вдовици тръгват по света да си търсят мъж и да сеят азиатски трипер.
13:35 02.07.2026
22 На фронта е патова ситуация
Коментиран от #50, #63
13:36 02.07.2026
23 аz СВО Победа 81
🤣🤣🤣
13:36 02.07.2026
24 Яяяяяя
13:37 02.07.2026
25 Мимч
13:37 02.07.2026
26 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ
"Оше на 10 ден стана ясно че НЕВНЯТНИЯ БУНКЕРЕН СТАРУХА ПЕ-ДОФИЛ и престъпника шай гу ЗАГУБИХА ПОЗОРНО ВОЙНАТА! Заради Тия двамата Безказарменици Украйна унищожи най- боеспособните Бойни части на П ЕДЕРАЦИЯТА!"
Без коментар
Хихихихихи
Коментиран от #43
13:37 02.07.2026
27 Руснак без крак
До коментар #19 от "А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️!
13:38 02.07.2026
28 Джиджи
13:38 02.07.2026
29 разумен
13:39 02.07.2026
30 Руската пропаганда
До коментар #9 от "АБВ":Има за цел глупака. 😀😀😀
13:39 02.07.2026
31 Да посмятаме малко.
До коментар #18 от "Цеко, Лесичери":Един орк тежи 80кг. 12бр. - 1тон. Товарен вагон открит тип носи до 55т. или прибл.660бр. груз200. Влакова композиция от 40 вагона са приблизително 25 000 орки, а 1млн. са 40 товарни влакови композиции. Ето тема за размишление. За 1,4млн. не мога да го сметна, мога само до 1млн.
13:39 02.07.2026
32 Шафьоро
13:39 02.07.2026
33 Русуфил хардлайнaр
13:40 02.07.2026
34 Герги
Коментиран от #39, #46
13:40 02.07.2026
35 Дон Корлеоне
Коментиран от #57
13:40 02.07.2026
36 Че монголите
До коментар #6 от "Това е началото на Матрицата в":Кво общо имат с ... Православието?!?
Хахахаха
13:41 02.07.2026
37 Кривоверен алкаш
13:44 02.07.2026
38 Украйна победи
Прибирайте украинците от фронта и ги оставете да си почиват.
Ако е умен един човек , ще избяга и няма да отиде да воюва. Богатите се откупват. Само бедните и простите ги пращат на фронта за да избиват руснаци.
И националистите. Но за тях нали не ни е жал?
13:44 02.07.2026
39 Гер ги
До коментар #34 от "Герги":Потърси интервю от Швеция. Човека в прав текст казва , че жертвите от Украйна само от армията са 2.5 млн.
Коментиран от #51, #55
13:46 02.07.2026
40 Деций
Коментиран от #52
13:46 02.07.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Вишис
13:46 02.07.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 гост
До коментар #3 от "Атина Палада":....и до последният проруски папагал неориентиран ТРОЛейбус....
13:48 02.07.2026
45 Многоходовото
13:48 02.07.2026
46 Един руснак говори за фронта:
До коментар #34 от "Герги":"Дойде нова рота от 100 бойци която се готви да атакува украинските позиции. Украинците веднага я забелязаха и след 15 минути дойде един камион с дронове. Ето така воюваме".
Кошмарът е за нападащите, тази "Зона на смъртта" в началото беше 5км., сега е 20-25км., а с новите дронове ще е 40км. Украиците се крият в окопите и само пускат дронове, догодина са казали, че ще произведат 7млн. дронове - по 10 за всеки руски окупатор.
13:49 02.07.2026
47 ТРЪМП:
13:49 02.07.2026
48 Ха-ха
До коментар #13 от "не крийте не се срамувайне":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 17 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
13:50 02.07.2026
49 Мишел
Коментиран от #54
13:51 02.07.2026
50 АБВ
До коментар #22 от "На фронта е патова ситуация":Ти си голям стратег, тактик и разбирач. Не само руснаците атакуват. Това правят и украинците. Нали си връщаха някакви територии, както твърдеше пропагандата им.
Срещу дроновете има доста защити, а в горски масиви са напълно безполезни. Ефективността им пада непрекъснато от 2023 г. насам. Само тези с оптическите влакна са една идея по-ефективни, но поради малката им скорост също лесно се свалят. Журналистическите разкази величаят дроновете, някакви зони на смъртта рисуват, но военните знаят, че най-страшни са ФАБ-овете и термобаричните ракети.
13:53 02.07.2026
51 Герги
До коментар #39 от "Гер ги":Потърсих и НЕ намерих, интересно ти от къде го изкопа,дай инфо.
13:53 02.07.2026
52 Каква е логиката
До коментар #40 от "Деций":за по-малкото руски жертви, дайте да я видим? По принцип нападащия дава 2-3 пъти повече жертви и 5 пъти при добре окопан противник. Поради дроновете, "Стингър"-ите и "Джавелин"-ите няма поддържаща щурмова авиация, хеликоптери, БМП и танковете са малко. Украинската пехота се защитава в окопи, укрепления, блиндажи, прави, отпочинали и с картечница. нападателят бяга с автомата нагоре по баира (укрепленията се правят по върховете), заляга, става, изморен е и не се цели добре. И едните и другите са от един етнос, добре са въоръжени. Нападателите не познават добре терена и стават жертва на засади, минни полета, в къщи и стените помагат. Исторически примери са Термопилите и връх Шипка. Едните са нашественици, а другите защитават Родината си. Вярата в Путин не помага особено.
Коментиран от #59
13:53 02.07.2026
53 Вишис
13:53 02.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Остави ги тези интервюта.
До коментар #39 от "Гер ги":Истината е в сателитното наблюдение и данните на ЦРУ.
13:58 02.07.2026
56 Ами никой не се интересува от теб
До коментар #54 от "АБВ":За да ти отговаря.Как мисли?
Боклук
13:59 02.07.2026
57 "В каменната ера":
До коментар #35 от "Дон Корлеоне":Украйна удря мощно, а руснаците не знаят - нямат интернет.
13:59 02.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 АБВ
До коментар #52 от "Каква е логиката":Какъв "Стингър" на 10 000 м височина ? Какъв "Джавелин" на повече от 4 - 5000 м. ? Беше, ама през 2022 г. Сега ФАБ-овете пристигат от над 100 км., а термобаричните от "само" 25 - 30 км.
Коментиран от #66
14:00 02.07.2026
60 Жълтопаветник
14:01 02.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Ами
Тогава защо те значително се различават
от данните на далеч по-надеждни източници?
14:04 02.07.2026
63 Далеч си от реалността
До коментар #22 от "На фронта е патова ситуация":Съотношението е 1 към 3 за миналия месец. 1 руснак на 3-ма украинци. Ползвай по-достоверни и проверени във времето източници.
Коментиран от #69
14:13 02.07.2026
64 ...
14:16 02.07.2026
65 Американските данни
персонал – около 1 459 940 (+655) души;
резервоари – 12 781 (+5) единици;
бронирани бойни машини – 24 220 (+2) единици;
артилерийски системи – 37 248 (+59) единици;
МЛРС – 1 688 (+1) единици;
противовъздушна отбрана – 1 350 (+1) единици;
въздухоплавателни средства – 441 единици;
хеликоптери – 349 единици;
Оператор на оперативно-тактическо ниво – 142 780 (+1551) единици;
крилати ракети – 4 350 единици;
кораби/лодки – 35 единици;
подводници – 2 единици;
автомобилна техника и танкови камиони – 80 985 (+235) единици;
специално оборудване – 4 358 единици.
Коментиран от #68
14:21 02.07.2026
66 "Стингър" блокира
До коментар #59 от "АБВ":щурмовата авиация (Су-25) и хеликоптерите, за бомбандировачната авиация има друго ПВО и изстребителна авиация. "Джавелин" е до 4км., оттам нататък са дроновете. Руснаците пускат по 200-300 планиращи бомби на ден, как ти се виждат за 1400км. фронт - по една на 5км. Вече нямат и предимство в артилерията както в началото на войната.
Коментиран от #76
14:22 02.07.2026
67 Славяните се избиват,
14:25 02.07.2026
68 Ами
До коментар #65 от "Американските данни":Пак американски данни но от доста по-надежден източник :
"За един руснак загиват 21 противника и 15 попадат в плен.
Руските загуби от началото на войната са между 72 и 75 хиляди."
Коментиран от #70
14:31 02.07.2026
69 И къде са тия
До коментар #63 от "Далеч си от реалността":източници дето ги четеш? Руснаците щяха да разгласяват ежедневно и да се гордеят с такива резултати ако бяха истина. А истината я пише в дебелите военни учебници - ако армиите са равностойни по оръжия и жива сила, то нападащите дават 3 пъти повече жертви. Ще изкараш, че украинците се отбраняват с кремъклийки и черешови топчета. В момента руснаците нападат, ВСУ се отбраняват, а украинските дронове са по-добри и повече като бройка.
Коментиран от #74
14:32 02.07.2026
70 Значи руснакът
До коментар #68 от "Ами":бяга нагоре по баира (укрепленията се правят по височините), минава през минни полета и убива 21 украинци с картечници в укрепленията докато чак 22-ят украинец успява да го убие.
Коментиран от #72
14:37 02.07.2026
71 Запознат
А само от украинската страна загубите възлизат на 2.4 милиона след хакването на генералния щаб на ВСУ от руски хакери. Всички са с имена, месторождение, години, и дата на смъртта.
Коментиран от #75
14:46 02.07.2026
72 Учуден
До коментар #70 от "Значи руснакът":Руснака не бяга нагоре по баира срещу картечници - това не е ПСВ - а с планиращи бомби унищожава укрепленията на ВСУ и тогава напредва.
14:48 02.07.2026
73 афферрим
14:49 02.07.2026
74 Зевзек
До коментар #69 от "И къде са тия":"А истината я пише в дебелите военни учебници - ако армиите са равностойни по оръжия и жива сила, то нападащите дават 3 пъти повече жертви"
Значи Хитлер когато напада Франция дава 3 пъти повече жертви, когато напада СССР дава 3 пъти повече жертви. Американците когато нападат Окинава дават 3 пъти повече жертви.
Така ли ви казаха от посолството.
Коментиран от #79
14:50 02.07.2026
75 И защо руснаците
До коментар #71 от "Запознат":мълчат, с такива данни те непрекъснато биха се хвалили. Това противоречи на всички военни учебници за съотношението на убитите нападатели/защитници равно на 3:1. Не случайно само нашите копейки твърдят такива неистини, руските форуми мълчат по въпроса.
Коментиран от #77, #80
14:52 02.07.2026
76 Военен
До коментар #66 от ""Стингър" блокира":"за бомбандировачната авиация има друго ПВО и изстребителна авиация"
Само дето изтребителите на укрите не смеят да припарят на 200 км от фронта а всичките им ПВО установки биват унищожавани от дронове.
Коментиран от #83
14:54 02.07.2026
77 Запознат
До коментар #75 от "И защо руснаците":"с такива данни те непрекъснато биха се хвалили"
Мълчат не руснаците а нашите "правоверни" медии - руснаците данните ги публикуваха отдавна.
14:56 02.07.2026
78 Хе хе... ДойчЗеле гоуем вец каза...
РФ значи няма загуби....
14:57 02.07.2026
79 Научи се да четеш,
До коментар #74 от "Зевзек":там е написано - при равностойни оръжия, жива сила, тилово снабдяване, управление на войските.
Коментиран от #82
14:59 02.07.2026
80 Зевзек
До коментар #75 от "И защо руснаците":"Това противоречи на всички военни учебници"
Пак питам по кои учебници американците дават 3 пъти повече жертви срещу японците. По кои учебници Хитлер дава 3 пъти повече жертви срещу Франция.
Явно на Козяк 16 учат по специални учебници.
14:59 02.07.2026
81 Крим
До коментар #19 от "А ВСИЧКО беше толкова...ТРИДНЕВНО))))":за 1час..Е, нещо по въпроса..Донбас ..харковска, сумска обл...ще има още..За евротретополови колко пъти да обяснявам..За 1000 г. Русия от Киевска Рус стана най голяма територия по света, бавно, но славно.. Къде са сега други империи..питай агличане, французи, турци, германци..и др. предишни..в трета глуха и завиждат на Русия..и все искат да лапат нейните ресуси..а накрая лапат..да пиша дума че ще изтрият коментара..Не отговаряй на този коментар..а пий хапчета и не с ракия..
15:01 02.07.2026
82 Зевзек
До коментар #79 от "Научи се да четеш,":Ами френската армия се е водела най-силната за него време когато Хитлер напада нея и втората по сила английската. Та Хитлер повече жертви ли дава когато ги разбива и ги натиква в Дюнкерк.
Коментиран от #85
15:02 02.07.2026
83 Ако наистина си военен
До коментар #76 от "Военен":разгледай загубите на руската авиация от началото на войната досега. За първите 3 месеца руснаците са загубили над 200 самолета и хеликоптери. Тази година имат свалени само няколко самолета и хеликоптери, просто не ги използват вече. Всички бомбандировки над Украйна се правят от дронове и далекобойни ракети с наземно и въздушко базиране. РФ не използва бомбандировачна авиация заради "Пейтриат". Къде се дянаха и страховитите "Калибр" аналози на американската "Томахоук"? Май санкциите действат.
15:09 02.07.2026
84 Стига бе
15:17 02.07.2026
85 Френската армия е ръководена
До коментар #82 от "Зевзек":от маршал Петен, името му във Франция се превръща в символ на предателство. Той е твърдял, че немците не могат да преминат през Линията Мажино, но немците просто я заобикалят през планината Ардени смятана за непристъпна за танкове. После основава "режимът на Виши" - колаборационистко прогерманско правителство.
15:39 02.07.2026