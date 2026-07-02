Зеленски призова Ирландия да прекъсне доставките на алуминиев оксид за Русия

Западни издания коментират днес резултатите от вчерашната знакова визита на украинския президент Володимир Зеленски в Ирландия, където той се срещна с ирландския премиер Михол Мартин и други високопоставени представители и участва в церемонията в Дъблинския замък по случай началото на ирландското председателство на Съвета на Европейския съюз, пише БТА.

Великобритания

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Зеленски призова ЕС да наложи санкции срещу руски завод за алуминий в Ирландия, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Ирландия ще гарантира, че металът от руски алуминиев завод в Ирландия няма да "подкрепя руската военна машина", обеща премиерът на страната Михол Мартин, след като украинският президент Зеленски призова ЕС да наложи санкции на завода по време на посещението си в Дъблин.

Михол Мартин заяви, че разследването относно участието в производството на оръжия на завода "Огиниш Алумина" (“Aughinish Alumina"), чийто руски собственик "Русал" е основан от подложения на санкции олигарх Олег Дерипаска, ще приключи скоро.

Предприятието е най-големият завод за преработка на боксит в Европа и е разположено на остров Огиниш в Ирландия. Заводът произвежда приблизително 30 процента от необходимия алуминиев оксид за континента и играе ключова роля във веригите за доставки на строителната, автомобилната и авиационната промишленост.

"Не искаме да се окажем в ситуация, в която материали, произведени в завод в Ирландия, отиват за подкрепа на руската военна машина", заяви вчера Мартин. "Наближаваме края на разследването, за да разполагаме с пълната картина на фактите", каза той и добави, че ще обсъди резултатите с Европейската комисия.

Според дипломат от ЕС Дъблин е защитил "Огиниш" от "силен натиск" от страна на други държави от ЕС за налагане на санкции срещу завода, посочва "Файненшъл таймс".

Изявленията на Мартин бяха направени на съвместна пресконференция след двустранни разговори по въпроса със Зеленски, който заяви, че иска разследването да приключи за по-малко от месец.

"Всеки тон суровина, която попада в Русия, се използва срещу нас в тази война. Надяваме се, че няма да се наложи да чакаме цял месец", каза украинският президент.

По-рано той беше оказал натиск по този въпрос в речта си по време на церемонията по откриването на шестмесечното ирландско председателство на Съвета на ЕС в Дъблинския замък върху ирландското правителство и председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

Изразявайки благодарност към ЕС за помощта по време на войната, Зеленски добави: "Призовавам ви да продължите тази подкрепа чрез нови европейски санкции, които са необходими срещу "сенчестия флот" на Русия и срещу много от инструментите, на които (руският президент Владимир Путин) все още може да разчита, за да продължи тази война.

"За съжаление, в Европа има компании, които са собственост или фактически се контролират от Русия и нейните олигарси, подложени на санкции. Те продължават да снабдяват агресора с жизненоважни материали, дори и сега", посочи украинският президент.

Ирландия разследва колко от алуминиевия оксид се изнася за Русия от завода в графство Лимерик, който е най-голямото в Европа предприятие за преработка на суровината, използвана за производството на алуминий. Нито "Русал", нито "Огиниш" са обект на санкции към момента. Дерипаска обаче е обект на санкции от САЩ, ЕС и Великобритания.

Руските митнически данни от миналата година, анализирани от "Файненшъл таймс", показват, че най-големият получател на алуминиев оксид е заводът на "Русал" в Красноярск – основен център за производство на алуминий в Сибир.

Миналия месец ирландският министър на предприятията, търговията и заетостта Питър Бърк изрази съмнения относно данните на ирландската национална статистическа служба, според които 83 процента от износа на "Огиниш" през първото тримесечие е бил за Русия, като заяви, че компанията го е уведомила, че е допуснала грешка. "Русал" посочи, че цифрата е 51 процента, в сравнение с 45 процента през миналата година.

Дипломат от ЕС обаче заяви, че дори 51 процента все пак е огромна цифра — особено в момент, когато Русия провежда масирани атаки с ракети и дронове срещу Украйна.

"Ние разрешаваме този износ на алуминиев оксид за Русия, като знаем, че тези ракети се произвеждат именно с тази суровина", каза дипломатът и добави: "Това е много цинично […] за нас никакво количество не е приемливо".

Правителството на Ирландия иска да ускори присъединяването на Украйна към ЕС по време на своето председателство след официалното начало на преговорите миналия месец.

Металургичният завод изнася продукция и за Швеция и Франция, отбелязва британското издание.

"Когато разговаряме с Ирландия на четири очи, те казват, че санкциите биха довели до закриване на бизнеса. Ако санкциите биха довели до закриване на бизнеса, това означава, че обемът, който отива за Русия, е огромен", заяви дипломатът от ЕС.

Налагането на санкции срещу "Огиниш" би дошло в деликатен момент за Ирландия, която ще бъде председател на заседанията на Съвета на ЕС в рамките на ротационното председателство до декември.

Откакто Русия започна пълномащабното си нашествие в Украйна през 2022 г., Ирландия обмисля национализирането на "Огиниш". Не е ясно обаче дали ще предприеме такава стъпка сега.

"Това, което не бива да правим, е да реагираме импулсивно, само защото има натиск", заяви бивш ирландски министър, запознат с дискусиите, като в същото време призна, че "Огиниш" е "въпрос на репутация" за Ирландия.

"Щом разполагаме с фактите, правителството трябва да разгледа възможните варианти", заяви бившият министър и добави: "Дали ще бъде национализиран "Огиниш"? Малко вероятно. Това е по-скоро вариант за кризисни ситуации, който сме разглеждали в миналото само повърхностно".

Ирландия

Зеленски призова ирландското правителство да прекъсне доставките на алуминиев оксид за Русия, извежда в заглавие ирландският в. "Айриш таймс".

В рамките на съвместна пресконференция с министър-председателя на Ирландия Зеленски отправи най-директния си досега призив за предприемане на мерки за прекъсване на доставките на алуминиев оксид за Русия.

"Наистина се надявам, че с всичко, което правим в момента, прекъсваме всяка възможност, всяка сфера, в която Русия може да укрепва способностите си и да се милитаризира", заяви украинският лидер пред журналистите.

По-късно Зеленски обсъди разследването срещу "Огиниш" на среща на четири очи с Мартин.

Военновъздушните сили на Ирландия прекараха голяма част от вчерашния ден в проследяване на кораб, свързан с "Огиниш", докато той се придвижваше в Ирландско море по време на посещението на Зеленски, отбелязва "Айриш таймс".

Търговският кораб, собственост на естонска корабна компания, бе следен от самолет в продължение на няколко часа. Той редовно превозва алуминиев оксид от "Огиниш" до Русия. Корабът не е обект на санкции и не е заподозрян в нарушения.

Източници от ирландските служби за сигурност посочиха, че той е бил наблюдаван поради връзките му с Русия и поради това, че се е отклонил от обичайния си маршрут, като е плавал в Ирландско море.

Украйна не е приела дарение от бронирани бойни машини от Ирландия, тъй като ремонтирането им би струвало прекалено скъпо, заяви украинският президент Зеленски по време на посещението си в Дъблин, посочва "Айриш таймс".

Вестникът съобщи вчера, че правителството наскоро е предложило на Украйна всички 27 леки тактически бронирани машини на Силите за отбрана, които са били придобити за първи път преди 17 години, но са се използвали рядко.

Машините, произведени от южноафриканска компания, са имали лоша репутация и често са се повреждали. В крайна сметка те са били изведени от експлоатация през 2024 г. и поставени на съхранение.

Ирландия често дарява военно оборудване на въоръжените сили на Украйна, а ирландски войници също така провеждат обучение на украински войници в рамките на програма на ЕС, отбелязва "Айриш таймс".

В рамките на ирландската политика за военен неутралитет както обучението, така и оборудването са замислени като "несмъртоносни" по своя характер. Предишните дарения на оборудване са включвали невъоръжени военни транспортни средства, машини за разминиране и бронежилетки.

Военното обучение е било насочено към разминиране, медицинска помощ и военно инженерство, посочва ирландският вестник.

Предложеното дарение на бронирани бойни машини изглежда обаче противоречи на правителствената политика. Тези превозни средства обикновено са оборудвани стандартно с дистанционно управляеми оръжейни системи на покрива, където обикновено са монтирани картечници или гранатомети.

В изявление в Дъблин Зеленски заяви, че всякакви предложения за военно оборудване или техника са били високо оценени по време на войната с Русия.

Въпреки това украинското министерство на отбраната трябваше да прецени дали средствата, изразходвани за преоборудване или ремонт на техниката, не биха могли да бъдат по-добре използвани за други цели, например за закупуване на дронове.

Зеленски заяви, че предложените превозни средства са стари и се нуждаят от ремонт, преди да могат да бъдат използвани от украинските сили на бойното поле.

"Никога не отказваме нищо по време на война", каза той.

"Имаме нужда от бронирани бойни машини [...] Имаме нужда от тях, но ако можем да използваме тези средства за дронове, ще ги използваме за дронове“, подчерта Зеленски.

Франция

Междувременно при руски удари по Киев тази нощ, след предупреждение за масирана атака от страна на Володимир Зеленски загинаха най-малко девет души, посочва френският в. "Фигаро".

По време на пресконференция в Дъблин вчера следобед украинският президент Зеленски предупреди, че Русия подготвя нова "масирана" атака срещу Украйна.

Украинският президент беше заявил вчера в Дъблин, че ще се завърне незабавно в Киев след информация за подготвяната нова руска атака.

"Знаем, че (Владимир) Путин подготвя този масиран удар срещу Украйна от известно време", заяви той по време на пресконференцията в Дъблин, призовавайки украинците да "бъдат още по-бдителни, за да се защитят".