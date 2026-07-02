Украйна: Военнопрестъпникът Путин може да води само подла война срещу цивилни, жени и деца

Украинският външен министър Андрий Сибига отправи в Екс призив към международните партньори на Украйна да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана след масираната руска атака миналата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.
"Не отлагайте решенията за противовъздушна отбрана за Украйна! Това е нашата основна молба към партньорите след нощта на ужас, която преживя Киев", подчерта министърът.
Той съобщи, че при атаката са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено е обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура.
"Военнопрестъпникът Путин може да води само подла и терористична война срещу цивилни, жени и деца. Защото във войната си срещу украинските сили за отбрана не може да постигне нито един резултат. Такива удари са тежки военни престъпления и информираме всички партньори и международни организации за тях, призовавайки за отчетност и силни реакции", заяви украинският външен министър.
Той добави, че през втория ден от работното си посещение в Япония ще информира колегите си за атаката, както и за необходимостта от увеличаване на натиска върху агресора и засилване на подкрепата за украинския народ.
"Искаме силни международни реакции. Не само думи на осъждане, а конкретни действия за спиране на руския терор. Решения за системи за противовъздушна отбрана и ракети за Украйна са нужни сега, не по‑късно! Решения за увеличаване на санкционния натиск върху Русия са нужни сега, не по‑късно!", призова той.
При масираната руска атака през нощта са повредени или разрушени над 30 обекта във всички райони на Киев. Последните данни показват, че при нападението срещу столицата са загинали 13 души и 86 са ранени. Сред пострадалите са шестгодишно момиче и нейният брат на година и половина.
Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Телеграм, че Русия е използвала при нападението над 70 ракети и близо 500 дрона, отбелязва Укринформ. Близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни "Шахеди".
Спасителните операции в украинската столица продължават.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Путин
Коментиран от #77
15:03 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Зелен Клоун
15:03 02.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Раковски
След серия от експлозии, в една от най-големите петролни рафинерии на Лукойл в Русия избухна мащабен пожар, а тя се счита за един от ключовите производители на бензин и дизелово гориво, което се използва, по-специално, за задоволяване на нуждите на руската армия
Коментиран от #35, #51, #60
15:04 02.07.2026
6 Сатана Z
15:04 02.07.2026
7 Смях в залата
"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"
😆
Коментиран от #47
15:04 02.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Трол
15:05 02.07.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Българка
15:05 02.07.2026
12 хаха 🤣
15:05 02.07.2026
13 Зеля
Коментиран от #59
15:05 02.07.2026
14 хахаха
15:05 02.07.2026
15 Тук като изтриват коментари мислят, че
15:05 02.07.2026
16 Хахахахаха
Коментиран от #26
15:06 02.07.2026
17 Боко
15:06 02.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пръц
15:07 02.07.2026
20 ПУТИН
Коментиран от #44
15:07 02.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хаха
Коментиран от #36
15:07 02.07.2026
23 Явно
Коментиран от #63
15:07 02.07.2026
24 ка Путин НОКЛУК
15:08 02.07.2026
25 Град Козлодуй
Коментиран от #31
15:08 02.07.2026
26 Боко
До коментар #16 от "Хахахахаха":“факти” нищо няма да ти дадат , защото са кукла на конци 🤮💩👌
15:08 02.07.2026
27 Смешник
15:08 02.07.2026
28 В Руското министерство на отбраната
Коментиран от #40, #52, #62, #97
15:08 02.07.2026
29 Смърт
Коментиран от #82
15:08 02.07.2026
30 Ачо
15:09 02.07.2026
31 Боко
До коментар #25 от "Град Козлодуй":А от пидирасттт , като тебе нищо не става🤮💩👌
Коментиран от #68
15:10 02.07.2026
32 ескалиране
15:10 02.07.2026
33 Наблюдател
Евроатлантик също е диагноза!
Две тежки неличими ментални заболявания.
15:10 02.07.2026
34 Хахахахах айде пуквайте вече
15:11 02.07.2026
35 Ръкоделски
До коментар #5 от "Раковски":Много лековерни будали тука.
Коментиран от #53
15:12 02.07.2026
36 Боко
До коментар #22 от "Хаха":Майка ти вика ха ха ха,ама на обратно 👌 като и го натепам у 💩👍
15:13 02.07.2026
37 Георги
15:13 02.07.2026
38 Тома
15:13 02.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ехаааа
До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":Много хубаво преписваш, но си сменил думите украински с руски. коригирай се, няма кого да измамиш.
15:14 02.07.2026
41 шаа
15:15 02.07.2026
42 Ами
15:15 02.07.2026
43 САРМАТ
15:15 02.07.2026
44 Ханс
До коментар #20 от "ПУТИН":колко по сериозно бе приятел 5 години се мъчи горкото джудже
15:15 02.07.2026
45 Мр@сниУкри
след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
Коментиран от #65, #80
15:16 02.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Хихи
До коментар #7 от "Смях в залата":стига рови в тавата с фалшивото брашно...
15:16 02.07.2026
48 псета си джафкат
а русофободебилите си цъкат ли цъкат пълнежи
15:16 02.07.2026
49 Боко
Това на зеления наркоман му е позволено ⁉️
Гнусна разбиеница🤮💩🪦👌
15:16 02.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Разбираме те!
До коментар #5 от "Раковски":Не случайно ,,унищожиха" е в кавички...😊👍!
,,Дронове „унищожиха“ една от най-големите рафинерии в Русия..."
15:17 02.07.2026
52 Ма наф
До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":Объркал си полюсите нещо.
Абе те такива кът тебе сички полюси объркват, затова таз опашка за опрашка пред вратата ми.
15:18 02.07.2026
53 Соломон
До коментар #35 от "Ръкоделски":Това го кажи на онези дето чакат по три дни на опашка за бензин
Коментиран от #58
15:18 02.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Киев гори, члена ме боли
15:18 02.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Гресирана ватенка
Коментиран от #90
15:19 02.07.2026
58 Данчо, тъпан, колко пъти да ти казвам,
До коментар #53 от "Соломон":че ще те срещна пак на Грийн лайф и този път няма да ти простя
15:19 02.07.2026
59 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #13 от "Зеля":Не. Ние и идола ни другаря Путин сме по тази част 😘
15:20 02.07.2026
60 гост
До коментар #5 от "Раковски":Проруската сво...ч няма почивен ден.бълва ли бълва фашистка пропаганда.
Коментиран от #84, #100
15:21 02.07.2026
61 000
15:21 02.07.2026
62 Цеко, Лесичери
До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":Много руска смрадт измре.Към два милиона гонят .Много нещо е това.
Коментиран от #70
15:22 02.07.2026
63 Не се вживявайте толкова.
До коментар #23 от "Явно":Каквото и да е имало, не може да промени факта, че Русия е най-пострадалата в тази война и с най-големи загуби.
15:22 02.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ВЪЗМУТЕН !
До коментар #45 от "Мр@сниУкри":От ден на ден тия укри,стават все по-нагли по нашата мила родина...!
15:22 02.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Град Козлодуй
До коментар #31 от "Боко":Грешиш приятел. Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.
15:23 02.07.2026
69 ДрайвингПлежър
И всеки може да види клипчета в социалните медии как Украйна по същия начин поразява жилищни сгради!
15:23 02.07.2026
70 Айдеее...
До коментар #62 от "Цеко, Лесичери":Паак ли заревахте с крокодилски сълзи за...,,руските жертви"...?!
Ти пък ся,дън земиш дъ съ гътниш,от скръб по тях...🤪?!?!
Коментиран от #73
15:24 02.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Хаха
15:26 02.07.2026
73 мармот
До коментар #70 от "Айдеее...":викаш, на Путин не му дреме за живота на руснаците и ги хвърля за пушечно месо на фронта, та ние кои сме за да ги съжаляваме.
правилно.
15:27 02.07.2026
74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
15:29 02.07.2026
75 Някой
Защо не кажат нещо за Га-за с умишлено избити над 20 000 деца, както твърди ООН.
15:29 02.07.2026
76 БПФ
И точно на фронта руснаците ви газят така, все едно сте хлебapки !!!
15:29 02.07.2026
77 Обикновен човек
До коментар #1 от "Путин":Загиват и руси и украинци. Загиват деца и техните родители.
Виновни сме ние с нашето допотопно оръжие и целия ЕС с дронове и ракети..
И руси и украинци няма да забравят какво им причинихме.
15:30 02.07.2026
78 Свинята Сибига вие на умряло
Из основи с ракети, а не повреди с дрончета пълни с керосин за да вдигат пушек ...
15:30 02.07.2026
79 Мимч
Коментиран от #96
15:31 02.07.2026
80 Пълно е!
До коментар #45 от "Мр@сниУкри":С коли,с украинска регистрация,които нямат залепен стикер на предното стъкло за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“!
Защо така,ве?!Те да не са богопомазани пред нас,дето ни дерат постоянно полицаите за това нарушение,а за Укрите си затварят очите...?!
15:33 02.07.2026
81 Боа
Сибига пасти да яде!
15:34 02.07.2026
82 хаха🤣
До коментар #29 от "Смърт":Ей,голям страх от тоя фашизъм, голямо нещо🤣 стегнете малко, таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣
15:34 02.07.2026
83 Баце ЕООД
15:34 02.07.2026
84 Баце ЕООД
До коментар #60 от "гост":Лапай чучура, питко.
15:35 02.07.2026
85 Мишел
Коментиран от #91
15:36 02.07.2026
86 Анонимен
15:38 02.07.2026
87 Баба Гошка
15:38 02.07.2026
88 Дедо
Коментиран от #94
15:38 02.07.2026
89 Крико
15:40 02.07.2026
90 Знаеш от личен опит...
До коментар #57 от "Гресирана ватенка":...,че двата ти гресирани ръкава са заврени в газундера ти и гледам,че си озъбен от щастие и кеф...😬😬😬!
15:40 02.07.2026
91 Е пак добре?!
До коментар #85 от "Мишел":,,Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона."
Щото насила бусофицираните украинци,директно ги пращат на първа линия на фронта...😝!
15:45 02.07.2026
92 Мишел
Нанесени са ракетни удари срещу обектите на украинския ВПК, където са сглобяват и складират далекобойни украински оръжия.
15:46 02.07.2026
93 Е ..Б..Ъ
Коментиран от #98
15:47 02.07.2026
94 Баба Алино
До коментар #88 от "Дедо":Дедо докато източваше стария гущер и плещеше простотии ,обилно за пореден път си поля пантофите ,после се чудиш откъде все ти мирише на конюшня .
15:48 02.07.2026
95 Иван 1
15:49 02.07.2026
96 Глупости.
До коментар #79 от "Мимч":Дали президент ще е Буданов, Зеленски или Залужни, няма абсолютно никакво значение. Нищо няма да се промени.
15:49 02.07.2026
97 Гледащ
До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":Това е истината за Украйна все пак ще има екстрадация на уркаинци от целия ЕС ако имаш нещо на раменете и мислиш трязво ще разбереш ако не не го приемай емоционално
15:49 02.07.2026
98 ГадюГара
До коментар #93 от "Е ..Б..Ъ":Почни от ба. щасси ,ако е покойник ,ексхумирай го и ползвай скафандър .
15:50 02.07.2026
99 Цък
15:51 02.07.2026
100 Абре
До коментар #60 от "гост":Дългият ,нещо много нервак го даваш бре ,на тези години не е здравословно !Как би тисе отразил един як сап небрежно зад врата ?
15:54 02.07.2026