Украйна: Военнопрестъпникът Путин може да води само подла война срещу цивилни, жени и деца

Украинският външен министър Андрий Сибига отправи в Екс призив към международните партньори на Украйна да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана след масираната руска атака миналата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Не отлагайте решенията за противовъздушна отбрана за Украйна! Това е нашата основна молба към партньорите след нощта на ужас, която преживя Киев", подчерта министърът.

Той съобщи, че при атаката са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено е обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

"Военнопрестъпникът Путин може да води само подла и терористична война срещу цивилни, жени и деца. Защото във войната си срещу украинските сили за отбрана не може да постигне нито един резултат. Такива удари са тежки военни престъпления и информираме всички партньори и международни организации за тях, призовавайки за отчетност и силни реакции", заяви украинският външен министър.

Той добави, че през втория ден от работното си посещение в Япония ще информира колегите си за атаката, както и за необходимостта от увеличаване на натиска върху агресора и засилване на подкрепата за украинския народ.

"Искаме силни международни реакции. Не само думи на осъждане, а конкретни действия за спиране на руския терор. Решения за системи за противовъздушна отбрана и ракети за Украйна са нужни сега, не по‑късно! Решения за увеличаване на санкционния натиск върху Русия са нужни сега, не по‑късно!", призова той.

При масираната руска атака през нощта са повредени или разрушени над 30 обекта във всички райони на Киев. Последните данни показват, че при нападението срещу столицата са загинали 13 души и 86 са ранени. Сред пострадалите са шестгодишно момиче и нейният брат на година и половина.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Телеграм, че Русия е използвала при нападението над 70 ракети и близо 500 дрона, отбелязва Укринформ. Близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни "Шахеди".

Спасителните операции в украинската столица продължават.