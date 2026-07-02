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Украйна: Военнопрестъпникът Путин може да води само подла война срещу цивилни, жени и деца
  Тема: Украйна

Украйна: Военнопрестъпникът Путин може да води само подла война срещу цивилни, жени и деца

2 Юли, 2026 15:01 1 428 100

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • владимир путин-
  • андрий сибига

Сибига съобщи, че при атаката са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове

Украйна: Военнопрестъпникът Путин може да води само подла война срещу цивилни, жени и деца - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибига отправи в Екс призив към международните партньори на Украйна да не отлагат решенията за укрепване на противовъздушната отбрана след масираната руска атака миналата нощ, предаде Укринформ, съобщи БТА.

"Не отлагайте решенията за противовъздушна отбрана за Украйна! Това е нашата основна молба към партньорите след нощта на ужас, която преживя Киев", подчерта министърът.

Той съобщи, че при атаката са били използвани практически всички видове руски ракети и дронове. Сибига обвини Русия, че умишлено е обстрелвала жилищни сгради и гражданска инфраструктура.

"Военнопрестъпникът Путин може да води само подла и терористична война срещу цивилни, жени и деца. Защото във войната си срещу украинските сили за отбрана не може да постигне нито един резултат. Такива удари са тежки военни престъпления и информираме всички партньори и международни организации за тях, призовавайки за отчетност и силни реакции", заяви украинският външен министър.

Той добави, че през втория ден от работното си посещение в Япония ще информира колегите си за атаката, както и за необходимостта от увеличаване на натиска върху агресора и засилване на подкрепата за украинския народ.

"Искаме силни международни реакции. Не само думи на осъждане, а конкретни действия за спиране на руския терор. Решения за системи за противовъздушна отбрана и ракети за Украйна са нужни сега, не по‑късно! Решения за увеличаване на санкционния натиск върху Русия са нужни сега, не по‑късно!", призова той.

При масираната руска атака през нощта са повредени или разрушени над 30 обекта във всички райони на Киев. Последните данни показват, че при нападението срещу столицата са загинали 13 души и 86 са ранени. Сред пострадалите са шестгодишно момиче и нейният брат на година и половина.

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи в Телеграм, че Русия е използвала при нападението над 70 ракети и близо 500 дрона, отбелязва Укринформ. Близо половината от ракетите са били балистични, а дроновете са включвали реактивни "Шахеди".

Спасителните операции в украинската столица продължават.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    28 26 Отговор
    Вот ето правильна!

    Коментиран от #77

    15:03 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Зелен Клоун

    86 16 Отговор
    Маро, ти стана по зле и от лъжливото зеле ма. Ни тъ лий срам да лъжеш и манипулираш кът дръта столипинофка.

    15:03 02.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Раковски

    23 71 Отговор
    ВСУ удари право в целта: Дронове „унищожиха“ една от най-големите рафинерии в Русия
    След серия от експлозии, в една от най-големите петролни рафинерии на Лукойл в Русия избухна мащабен пожар, а тя се счита за един от ключовите производители на бензин и дизелово гориво, което се използва, по-специално, за задоволяване на нуждите на руската армия

    Коментиран от #35, #51, #60

    15:04 02.07.2026

  • 6 Сатана Z

    22 66 Отговор
    Путя е приключен! Уби 2 милиона руснаци и закри блатата без горива и на купони.

    15:04 02.07.2026

  • 7 Смях в залата

    19 52 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😆

    Коментиран от #47

    15:04 02.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Трол

    25 6 Отговор
    Спешно трябва да се дадат пари.

    15:05 02.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Българка

    59 20 Отговор
    Същото се отнася за военнопрестъпника Зеленски

    15:05 02.07.2026

  • 12 хаха 🤣

    20 36 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция 🤣С бутане на къщи и бензиностанции, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави 🤣

    15:05 02.07.2026

  • 13 Зеля

    42 10 Отговор
    Циркона ми влезе якоо в ...г...за

    Коментиран от #59

    15:05 02.07.2026

  • 14 хахаха

    40 11 Отговор
    все пак русия трябва някак да отговори на 40 дневните санкции на зеленски....

    15:05 02.07.2026

  • 15 Тук като изтриват коментари мислят, че

    41 9 Отговор
    Ние сме фенове на урко фашистите

    15:05 02.07.2026

  • 16 Хахахахаха

    58 13 Отговор
    Какво ревете бе лиглювци, нали си мислите че имате шанс срещу руснаците, факти защо не пишете че в Харковско и в Суми укрите няма къде да зареждат бензин, всички бензиностанции изгоряха, да те клипчета от опашките където укрите зареждат гориво от страх, че скоро може и да няма хахахаах, тази игра се играе вече от двама и руснаците без напрежение я печелят, факти дайте клипчета колко камиони и складове горят на ден в украйна

    Коментиран от #26

    15:06 02.07.2026

  • 17 Боко

    42 8 Отговор
    Щом е казала Мара гнусната пача ВРА💩🤮👌

    15:06 02.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 пръц

    56 10 Отговор
    В двата хотела които са поразени в центъра на КиИв е имало висши офицери от НАТО и от украинската армия затова реват бандерите.

    15:07 02.07.2026

  • 20 ПУТИН

    38 9 Отговор
    КАТО УДАРЯ ПОЛЕКА СЕ ЗЪБИТЕ СЕГА КАТО ВИ УДАРЯ СИЛНО МНОГО ПИЩИТЕ БЕ МАЙ ТРЯБВА ДА ВОЮВАМ НАСЕРИОЗНО ВЕЧЕ

    Коментиран от #44

    15:07 02.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Хаха

    10 33 Отговор
    Това сте вие - смахнатите тролове копейкаджий.

    Коментиран от #36

    15:07 02.07.2026

  • 23 Явно

    52 6 Отговор
    снощи голям на бангаранга е имало в Киев щом в впрегната цялата нацистка западна пропаганда, в едно с продажбите НиМедии.

    Коментиран от #63

    15:07 02.07.2026

  • 24 ка Путин НОКЛУК

    6 28 Отговор
    Много кирливо пишл€м€нце е каПутака

    15:08 02.07.2026

  • 25 Град Козлодуй

    7 38 Отговор
    От руснак войник не става, в това е проблема.

    Коментиран от #31

    15:08 02.07.2026

  • 26 Боко

    26 6 Отговор

    До коментар #16 от "Хахахахаха":

    “факти” нищо няма да ти дадат , защото са кукла на конци 🤮💩👌

    15:08 02.07.2026

  • 27 Смешник

    40 6 Отговор
    Терористичния фашиски режим е в Киев не в Москва

    15:08 02.07.2026

  • 28 В Руското министерство на отбраната

    8 36 Отговор
    са постъпили над 800 000 молби - запитвания от семейства на мобилизирани войници, от които няма и следа. Няма ги сред живите, но и не са официално обявени за мъртви. Мащабите на руските жертви може да се окажат много по-големи отколкото си мислим.

    Коментиран от #40, #52, #62, #97

    15:08 02.07.2026

  • 29 Смърт

    27 6 Отговор
    на зеления фашизъм !

    Коментиран от #82

    15:08 02.07.2026

  • 30 Ачо

    32 6 Отговор
    Наркоманче,дните ти са преброени.Ще последваш съдбата на Шамил Басаев, Джухар Дудаев и Саакашвили.Попитай кои са!Никой не може да ти помогне,свършен си!

    15:09 02.07.2026

  • 31 Боко

    15 6 Отговор

    До коментар #25 от "Град Козлодуй":

    А от пидирасттт , като тебе нищо не става🤮💩👌

    Коментиран от #68

    15:10 02.07.2026

  • 32 ескалиране

    9 9 Отговор
    Гладът за бензин озверява реакциите.

    15:10 02.07.2026

  • 33 Наблюдател

    38 6 Отговор
    Украинец е диагноза!
    Евроатлантик също е диагноза!

    Две тежки неличими ментални заболявания.

    15:10 02.07.2026

  • 34 Хахахахах айде пуквайте вече

    23 4 Отговор
    всичките укри

    15:11 02.07.2026

  • 35 Ръкоделски

    2 6 Отговор

    До коментар #5 от "Раковски":

    Много лековерни будали тука.

    Коментиран от #53

    15:12 02.07.2026

  • 36 Боко

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Хаха":

    Майка ти вика ха ха ха,ама на обратно 👌 като и го натепам у 💩👍

    15:13 02.07.2026

  • 37 Георги

    12 11 Отговор
    путин съсипа руската икономика, зелю - Украйна, урсулището ЕС, а тромб света!

    15:13 02.07.2026

  • 38 Тома

    34 4 Отговор
    Много чуждестранни туристи от нато снощи предадоха богу дух

    15:13 02.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ехаааа

    19 4 Отговор

    До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":

    Много хубаво преписваш, но си сменил думите украински с руски. коригирай се, няма кого да измамиш.

    15:14 02.07.2026

  • 41 шаа

    19 4 Отговор
    още едно доказателство, че мисирките не четат какво публикуват. вчера писаха, как укрия вече е победила, а днес пишат как укрия продължава да се гърчи като червей на пуснат котлон

    15:15 02.07.2026

  • 42 Ами

    19 5 Отговор
    укристанците да спрат да си купуват златни тоалетни и имения из света , а да заделят за ПВО...

    15:15 02.07.2026

  • 43 САРМАТ

    19 4 Отговор
    СЛЕДВАЩАТА ЗАРЯ ЩЕ БЪДЕ ОЩЕ ПО КАЧЕСТВЕНА!А СЛЕД ТОВА ПАК,ПАК,ПАК ПАК,ПАК!СЛЕД ТОВА:ЗАПОЧВА ОТНАЧАЛО!И ПАК,ПАК И ПАК!И СЛЕД ТОВА ............................!

    15:15 02.07.2026

  • 44 Ханс

    5 17 Отговор

    До коментар #20 от "ПУТИН":

    колко по сериозно бе приятел 5 години се мъчи горкото джудже

    15:15 02.07.2026

  • 45 Мр@сниУкри

    22 4 Отговор
    36-годишна украинска гражданка беше задържана в Слънчев бряг,
    след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
    и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

    Коментиран от #65, #80

    15:16 02.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Хихи

    3 4 Отговор

    До коментар #7 от "Смях в залата":

    стига рови в тавата с фалшивото брашно...

    15:16 02.07.2026

  • 48 псета си джафкат

    20 6 Отговор
    Мечока си напредва
    а русофободебилите си цъкат ли цъкат пълнежи

    15:16 02.07.2026

  • 49 Боко

    21 4 Отговор
    .урвооо, а срещу спящи деца в общежитие,срещу автобуси с деца, срещу автомобили с семейства , срещу частни домове ….
    Това на зеления наркоман му е позволено ⁉️
    Гнусна разбиеница🤮💩🪦👌

    15:16 02.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Разбираме те!

    13 5 Отговор

    До коментар #5 от "Раковски":

    Не случайно ,,унищожиха" е в кавички...😊👍!
    ,,Дронове „унищожиха“ една от най-големите рафинерии в Русия..."

    15:17 02.07.2026

  • 52 Ма наф

    2 7 Отговор

    До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":

    Объркал си полюсите нещо.
    Абе те такива кът тебе сички полюси объркват, затова таз опашка за опрашка пред вратата ми.

    15:18 02.07.2026

  • 53 Соломон

    4 8 Отговор

    До коментар #35 от "Ръкоделски":

    Това го кажи на онези дето чакат по три дни на опашка за бензин

    Коментиран от #58

    15:18 02.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Киев гори, члена ме боли

    12 5 Отговор
    Голем кеф е да гледаш киеф как го думкат

    15:18 02.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Гресирана ватенка

    7 8 Отговор
    Пратете му една дебела бомба с Грес в ботоксовият газзундер 😁😁😁

    Коментиран от #90

    15:19 02.07.2026

  • 58 Данчо, тъпан, колко пъти да ти казвам,

    1 5 Отговор

    До коментар #53 от "Соломон":

    че ще те срещна пак на Грийн лайф и този път няма да ти простя

    15:19 02.07.2026

  • 59 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 5 Отговор

    До коментар #13 от "Зеля":

    Не. Ние и идола ни другаря Путин сме по тази част 😘

    15:20 02.07.2026

  • 60 гост

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "Раковски":

    Проруската сво...ч няма почивен ден.бълва ли бълва фашистка пропаганда.

    Коментиран от #84, #100

    15:21 02.07.2026

  • 61 000

    4 5 Отговор
    Какъв патос, каква драма .... Дописката е топ попадение :)

    15:21 02.07.2026

  • 62 Цеко, Лесичери

    6 11 Отговор

    До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":

    Много руска смрадт измре.Към два милиона гонят .Много нещо е това.

    Коментиран от #70

    15:22 02.07.2026

  • 63 Не се вживявайте толкова.

    6 10 Отговор

    До коментар #23 от "Явно":

    Каквото и да е имало, не може да промени факта, че Русия е най-пострадалата в тази война и с най-големи загуби.

    15:22 02.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ВЪЗМУТЕН !

    13 5 Отговор

    До коментар #45 от "Мр@сниУкри":

    От ден на ден тия укри,стават все по-нагли по нашата мила родина...!

    15:22 02.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Град Козлодуй

    5 14 Отговор

    До коментар #31 от "Боко":

    Грешиш приятел. Руснака не става за нищо, нито за войник, нито за сех.

    15:23 02.07.2026

  • 69 ДрайвингПлежър

    13 5 Отговор
    Припомням на всички укри, че именно терористичния режим в Окраина обяви 40 дневна офанзива на болката или нещо такова... ами ето - като сте безмозъчни да вярвате, че Русия само ще гледа ще ви боли!
    И всеки може да види клипчета в социалните медии как Украйна по същия начин поразява жилищни сгради!

    15:23 02.07.2026

  • 70 Айдеее...

    4 6 Отговор

    До коментар #62 от "Цеко, Лесичери":

    Паак ли заревахте с крокодилски сълзи за...,,руските жертви"...?!
    Ти пък ся,дън земиш дъ съ гътниш,от скръб по тях...🤪?!?!

    Коментиран от #73

    15:24 02.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Хаха

    10 4 Отговор
    И колко брадати, с комуфлажи и с татуировки "жени" и "деца" извадихте от снощните удари изпод развалините...

    15:26 02.07.2026

  • 73 мармот

    5 3 Отговор

    До коментар #70 от "Айдеее...":

    викаш, на Путин не му дреме за живота на руснаците и ги хвърля за пушечно месо на фронта, та ние кои сме за да ги съжаляваме.
    правилно.

    15:27 02.07.2026

  • 74 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    9 5 Отговор
    Бай Дончо опука джепането срещу Иран и сега даже и в складовете няма ,а заводите не могат да наваксат на темпото .Хохохолите да наблегнат на тренировката на киевските баби с буркани с краставички 😂😂😂

    15:29 02.07.2026

  • 75 Някой

    9 4 Отговор
    Накрая тези като този "министър" на трибунал за престъпления срещу човечеството. Тези асоцииращи се с фашисти от ВСВ.
    Защо не кажат нещо за Га-за с умишлено избити над 20 000 деца, както твърди ООН.

    15:29 02.07.2026

  • 76 БПФ

    17 4 Отговор
    Хаха, гнъсни укрoпски извeрги, а когато вие тероризирате Крим, когато всеки ден убивате цивилни в граничните райони, когато убихте 21 момичета в Старобелск, бяхте "герои", нали? Радвахте се? Дори една гнъсна укропка написа за мъртвите момичета, че "изрoдите няма да раждат изpoди" !!!! Аз да бях на мястото на Путин, щях да ви изгоря с Термоядрена !!!
    И точно на фронта руснаците ви газят така, все едно сте хлебapки !!!

    15:29 02.07.2026

  • 77 Обикновен човек

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Загиват и руси и украинци. Загиват деца и техните родители.
    Виновни сме ние с нашето допотопно оръжие и целия ЕС с дронове и ракети..
    И руси и украинци няма да забравят какво им причинихме.

    15:30 02.07.2026

  • 78 Свинята Сибига вие на умряло

    12 4 Отговор
    Защото руснаците из основи ликвидирапа завода за Фламинго, дронове , 6 летища, заводи за снаряди и пр.
    Из основи с ракети, а не повреди с дрончета пълни с керосин за да вдигат пушек ...

    15:30 02.07.2026

  • 79 Мимч

    7 4 Отговор
    Вместо да се ежите,пъните и просите,вслушайте се в това,което ви казва Путин и свалете зеления клоун от пиедестала за да настъпи мир.Иначе капут....

    Коментиран от #96

    15:31 02.07.2026

  • 80 Пълно е!

    10 4 Отговор

    До коментар #45 от "Мр@сниУкри":

    С коли,с украинска регистрация,които нямат залепен стикер на предното стъкло за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“!
    Защо така,ве?!Те да не са богопомазани пред нас,дето ни дерат постоянно полицаите за това нарушение,а за Укрите си затварят очите...?!

    15:33 02.07.2026

  • 81 Боа

    10 5 Отговор
    В "жилищната сграда"бяха настанени офицери от НАТО😄🤨.
    Сибига пасти да яде!

    15:34 02.07.2026

  • 82 хаха🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Смърт":

    Ей,голям страх от тоя фашизъм, голямо нещо🤣 стегнете малко, таварищи и памперси се продават по магазините, недейте така🤣

    15:34 02.07.2026

  • 83 Баце ЕООД

    5 5 Отговор
    По целия фронт 404 губи.. Иначе нямаше и да реват.

    15:34 02.07.2026

  • 84 Баце ЕООД

    2 6 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Лапай чучура, питко.

    15:35 02.07.2026

  • 85 Мишел

    4 6 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #91

    15:36 02.07.2026

  • 86 Анонимен

    3 4 Отговор
    Много черен дим!

    15:38 02.07.2026

  • 87 Баба Гошка

    7 4 Отговор
    Малеййй, укро"благородниците" тръгнали да се обаждат. А във Виена дето оттвлякоха, измъъчваха жест око за парола на крипто младо укеомомче и накрая го починаха нещо да споменете. Невиждана подлост, наглост и жест окост струи от укрнищожествата където и дапръскат злооввонието си. В Англия пък младите мъжки укрлюбовници на Стармър - модели, му под па лихха имотите барабар с наемателите му. Отмъстителни, гнуу сняци укрзловредници. Само Датските баббки могат да ви повярват и съчувстват

    15:38 02.07.2026

  • 88 Дедо

    4 5 Отговор
    Едни се бият на фронта, други се крият дома, а има един превилегирован заради който се случва всичко това, са а заровил на 200 м. дълбоко в земята. Нали у комунизъма свите смо равни!

    Коментиран от #94

    15:38 02.07.2026

  • 89 Крико

    8 4 Отговор
    Хахахаха Украйна която срути студентско общижитие с деца и удари автобус пак пълен с деца го е казала рова хахахахахах … зеленияпор трябва да разбере каквото повикало такова се обадило … Слава Донбас !

    15:40 02.07.2026

  • 90 Знаеш от личен опит...

    3 6 Отговор

    До коментар #57 от "Гресирана ватенка":

    ...,че двата ти гресирани ръкава са заврени в газундера ти и гледам,че си озъбен от щастие и кеф...😬😬😬!

    15:40 02.07.2026

  • 91 Е пак добре?!

    3 4 Отговор

    До коментар #85 от "Мишел":

    ,,Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона."
    Щото насила бусофицираните украинци,директно ги пращат на първа линия на фронта...😝!

    15:45 02.07.2026

  • 92 Мишел

    4 3 Отговор
    Много пушеци при горенето на украинските мирни структури на снимката.
    Нанесени са ракетни удари срещу обектите на украинския ВПК, където са сглобяват и складират далекобойни украински оръжия.

    15:46 02.07.2026

  • 93 Е ..Б..Ъ

    1 1 Отговор
    Русо питеци!

    Коментиран от #98

    15:47 02.07.2026

  • 94 Баба Алино

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "Дедо":

    Дедо докато източваше стария гущер и плещеше простотии ,обилно за пореден път си поля пантофите ,после се чудиш откъде все ти мирише на конюшня .

    15:48 02.07.2026

  • 95 Иван 1

    3 1 Отговор
    Интересно Путин бил военнопрестъпник,а зелената група какви са терористи, защото на фронта хич ги няма .

    15:49 02.07.2026

  • 96 Глупости.

    1 0 Отговор

    До коментар #79 от "Мимч":

    Дали президент ще е Буданов, Зеленски или Залужни, няма абсолютно никакво значение. Нищо няма да се промени.

    15:49 02.07.2026

  • 97 Гледащ

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "В Руското министерство на отбраната":

    Това е истината за Украйна все пак ще има екстрадация на уркаинци от целия ЕС ако имаш нещо на раменете и мислиш трязво ще разбереш ако не не го приемай емоционално

    15:49 02.07.2026

  • 98 ГадюГара

    2 0 Отговор

    До коментар #93 от "Е ..Б..Ъ":

    Почни от ба. щасси ,ако е покойник ,ексхумирай го и ползвай скафандър .

    15:50 02.07.2026

  • 99 Цък

    1 0 Отговор
    Колко тъпи бандеровци. До вчера се кефеха за убитите руски деца, жени и ударени бензиностанции. Сега ревете, но вдействително не знаете какво се случи в Киев. Всичко на салата и никакво противодействие. Руснаците показаха, че и те могат тази игра. Но няма от къде да го научите и видите, нашите мисирки си траят.

    15:51 02.07.2026

  • 100 Абре

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Дългият ,нещо много нервак го даваш бре ,на тези години не е здравословно !Как би тисе отразил един як сап небрежно зад врата ?

    15:54 02.07.2026

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