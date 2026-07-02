Путин е бил информиран за масирания удар по Киев, съобщи Кремъл. Русия ще продължи да засилва натиска върху Украйна

Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Броят на загиналите след руската атака с дронове и ракети срещу Киев снощи нарасна на 17, а ранените са 90, съобщиха украинските служби за спешна помощ, цитирани от Укринформ.
Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.
"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.
Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 сара
Коментиран от #61, #71, #112, #116
13:55 02.07.2026
2 Укри
Коментиран от #23
13:56 02.07.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Из падмасковие
Коментиран от #93
13:57 02.07.2026
5 Атина Палада
Коментиран от #90
13:57 02.07.2026
6 Бай онзи
Коментиран от #29
13:58 02.07.2026
7 Атина Палада
13:58 02.07.2026
8 604
13:58 02.07.2026
9 от де да знай баш той
13:59 02.07.2026
10 Ха ха ха
Коментиран от #27, #103
14:00 02.07.2026
11 Аннирашист 1023
14:02 02.07.2026
12 Анонимен
14:02 02.07.2026
13 Володя Пучкарьов
14:02 02.07.2026
14 Иван 1
Коментиран от #50
14:02 02.07.2026
15 Отреазвяващ
14:04 02.07.2026
16 Швейк
14:04 02.07.2026
17 @@@
след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
Коментиран от #28
14:09 02.07.2026
18 Чудовищни руски жертви
Коментиран от #89, #101
14:09 02.07.2026
19 Матросов
Коментиран от #30
14:09 02.07.2026
20 @@@
след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.
14:09 02.07.2026
21 Механик
Ако и утре се тръшкат пропагандистките понита, вероятно ударът си е струвал на 200%.
Kiev, BANGARANGA FOREVER!
Кажете ТЕНКЮ на злената шайка!
Коментиран от #26
14:09 02.07.2026
22 ХиХи
14:10 02.07.2026
23 И защо да са ненормални ?
До коментар #2 от "Укри":И нас да ни нападнат руснаците и ние ще ги избиваме. Всяка държава би постъпила така с нашествениците.
14:10 02.07.2026
24 Мръ шл
Коментиран от #31
14:10 02.07.2026
25 Нямат край
Коментиран от #127
14:11 02.07.2026
26 Град Козлодуй
До коментар #21 от "Механик":Приятел искаш ли да ми по духаш малко?Плащам си.
Коментиран от #35, #39, #52, #125
14:12 02.07.2026
27 Антирашист 1026
До коментар #10 от "Ха ха ха":Като споменаваш просия си прав ,но те се правят на по велики от великите ! Копират хитлер .
14:12 02.07.2026
28 някой
До коментар #17 от "@@@":да информира Зеленскййй!
14:12 02.07.2026
29 хихи
До коментар #6 от "Бай онзи":ватенките сами си избраха такъв тежък край 😅 😅 😅
14:12 02.07.2026
30 Механик
До коментар #19 от "Матросов":Абе, вие защо сте се хванали с тоя киев, та киев? Защо си мислите, че целта на СВО е Киев? М?
Путин в началото, а и по-късно, в съвсем прав текст каза ТОЧНО какви са целите на СВО. Не разбирам какво не ви е ясно.
На Путин не му трябва държава населена с бандери. Първо ще бъдат занулени фашагите, а чак после ще се мисли, кое ще вземе Русия и кое ще остави на украинските съседи да си го поделят.
Коментиран от #34, #80
14:14 02.07.2026
31 Йьугг
До коментар #24 от "Мръ шл":Срещнеш ли копейка трепИ!
Коментиран от #47
14:14 02.07.2026
32 хаха 🤣
14:15 02.07.2026
33 Марс
14:15 02.07.2026
34 Ол1гофрен,
До коментар #30 от "Механик":Чуй кво каза ботокса на 24.02.2022.Инвиж докъде стигна.
Коментиран от #45
14:16 02.07.2026
35 Механик
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Кво да ти духам бе Стояне Георгиев? На какво да ти духам? Нали се подложи на операция за смяна на пола и ти го кръцнаха из корен? На кое да ти духам?
А и ме е гнус. Миришеш на химия и женски хормони от тая хормонална терапия.
Коментиран от #76
14:16 02.07.2026
36 Мишел
Коментиран от #49
14:17 02.07.2026
37 Марс
14:17 02.07.2026
38 Марс
14:17 02.07.2026
39 Чиниш ми се
До коментар #26 от "Град Козлодуй":ПП гьотт. веррен,сигурно го лигавиш и си плащаш за кефа порядъчно ,истински лама петроханец .
14:18 02.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Факт
Коментиран от #44
14:19 02.07.2026
42 Русофил
На събитието, което започва в 11 часа са поканени български и международни медии.
Заповядайте!
Коментиран от #53, #60
14:19 02.07.2026
43 СтаМат МаГа
Коментиран от #108
14:20 02.07.2026
44 Бензин от Индия
До коментар #41 от "Факт":Многоходовият продава нефт на Индия за рупии с огромно намаление, а купува бензин от Индия за долари с надценка.
14:21 02.07.2026
45 ха-ха-ха
До коментар #34 от "Ол1гофрен,":Каза, че ще вземе Донбас... и го взе ЛНР- 100%,ДНР- 99% Наркоманскиий реве . Какво ли думнаха снощи руснаците в Киев , че западналите откачиха. Ние знаем, ти - не, щото си олиг.... и все не можеш да си намериш източници.😂😂😂
Коментиран от #51
14:21 02.07.2026
46 Браво
14:21 02.07.2026
47 оня с кола
До коментар #31 от "Йьугг":Само един замах със сапа ти е достатъчен ,без това дженн.дърр душа под наем носиш !
14:22 02.07.2026
48 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #54
14:23 02.07.2026
49 Дън
До коментар #36 от "Мишел":Реално на война руснаците пращат отпадъка на обществото путинисти, алкохолици, наркомани, престъпници, дебили, длъжници.
След СВО Русия ще се е очистила от боклука и ще е нормална европейска страна.
Коментиран от #73
14:23 02.07.2026
50 хаха 🤣
До коментар #14 от "Иван 1":няма такъв главнокомандващ като дядо Вовчик 🤣 съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега започват глад, икономии и купонна система по северно корейски модел🤣
Коментиран от #56
14:24 02.07.2026
51 Ха ха
До коментар #45 от "ха-ха-ха":Разправяхте, че ще взема Париж. Като нерможахте да вземете дори Донбас, взехте да разправяте, че само Крим и Луганск е целта на СВО.
Коментиран от #57
14:25 02.07.2026
52 Оня с парчето
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Ако тиго отмаам в га,zундера щи изскочат фаровете като на синьора Мелони !
14:25 02.07.2026
53 Браво!
До коментар #42 от "Русофил":има и достойни свободомислещи руснаци, но са много малко. Повечето са глупави, зомбирани и с робски начин на съществуване.
Коментиран от #65
14:26 02.07.2026
54 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай У Йотт бре дупнишки звездоброец хъесосс,кво пак ми пелтечиш?
Коментиран от #94, #95
14:26 02.07.2026
55 Тежки времена предстоят за руснаците
14:28 02.07.2026
56 Я пъ тоа
До коментар #50 от "хаха 🤣":Фалира май .кятти ,че работи само с непълнолетни ромми от маалата на вересия .
Коментиран от #74
14:28 02.07.2026
57 Белото, белото
До коментар #51 от "Ха ха":Пак си бълнувал като наркомана.
14:29 02.07.2026
58 Кривоверен алкаш
Коментиран от #62, #64
14:30 02.07.2026
59 Силиций
Русия свикна от век да има слаби и зависими от нея съседи. Това я дразни. Всички останали приказки на руските политици са прах в очите.
14:30 02.07.2026
60 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #42 от "Русофил":Ако ми дууу.хашшш щаа закича 100€врака ,но при условие ,че дариш 60 за Украйна .
14:31 02.07.2026
61 Данко Харсъзина
До коментар #1 от "сара":По-тъпо обяснение не намерих в мрежите...
Коментиран от #124
14:31 02.07.2026
62 гост
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":Дългия ,искаш ли на меден добруджански кавал да посвириш... ?
14:32 02.07.2026
63 Е и какво
14:33 02.07.2026
64 Руснаков
До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":Дъртьо ,наглеждай фризера ,че почнаха жегите ,та да не умиришеш маалата накрая !
Коментиран от #66
14:34 02.07.2026
65 Истината
До коментар #53 от "Браво!":То и българите са така ....
пълно е с малоумни поддръжници на наркомано-фашисткия режим на зеления ционист ...
Коментиран от #67, #78
14:35 02.07.2026
66 Тебе ще
До коментар #64 от "Руснаков":Ти го намаам до картофите тръбата мръ с е н.
Коментиран от #70, #72
14:36 02.07.2026
67 Ма ти
До коментар #65 от "Истината":Чий го крепиш тук бе,заминавай за блатото там ще усетиш убавинята немедленно
Коментиран от #69
14:37 02.07.2026
68 Дългият
14:37 02.07.2026
69 Кривоверен алкаш
До коментар #67 от "Ма ти":Ти па що неходиш обратно у на май.кясси .......катаа ?
14:38 02.07.2026
70 Руснаков
До коментар #66 от "Тебе ще":Пробвай с бабата първо ,че с тоя мяkkk. пшок,освен да пкаеш за друго става ли бре урун.гелл 😂🍌😂 !
14:41 02.07.2026
71 БАРС
До коментар #1 от "сара":НАПРАВО СИ ЗАБЛУДЕНА ОВ.
14:41 02.07.2026
72 Майстора
До коментар #66 от "Тебе ще":Я си управлявай злобата ,че само един замах с теслата и ти е хвръкнала чотурата 🎃!
14:42 02.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 хаха 🤣
До коментар #56 от "Я пъ тоа":остави ромите, ами дядо Вовчик 5 години ходи по мъките🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави операция, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣
14:47 02.07.2026
75 Хардлaйнaрин
14:47 02.07.2026
76 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #35 от "Механик":Ние и идола ни другаря Путин се интересуваме от такава операция 😘
Коментиран от #88
14:49 02.07.2026
77 Вселенски
Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни (над 2000 за последното денонощие) - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.
Коментиран от #79, #85
14:49 02.07.2026
78 При руснаците
До коментар #65 от "Истината":глупостта, страха и робството са заложени генетично. Българите сме съвсем различни, нямаме нищо общо с руснаците.
Коментиран от #84
14:51 02.07.2026
79 хаха🤣
До коментар #77 от "Вселенски":Вселенски ,колко да е Вселенски един умирисан хазарин ,джуджето Стори Пакост с белия нос 😂😂😂
Коментиран от #83
14:53 02.07.2026
80 Русия отдавна се отказа от целта си.
До коментар #30 от "Механик":Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."
Коментиран от #86
14:53 02.07.2026
81 Мария
14:54 02.07.2026
82 Смешник
Коментиран от #99, #115
14:54 02.07.2026
83 хаха🤣
До коментар #79 от "хаха🤣":остави Вселенски, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика на бело и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците 🤣
14:55 02.07.2026
84 Димитър Георгиев
До коментар #78 от "При руснаците":Дъжд ли те е валял или така нормално си пахнеш на намокрено. некъпано куче ?
14:55 02.07.2026
85 Абе ей
До коментар #77 от "Вселенски":И сто плюса да си сложиш, СИ каза на Тръмп, че направят ли ТСВ, Китай ще помогне на Русия с каквото трябва както 54 държави помагат на Украйна и тогава Русия САМА ще смачка Украйна . Информацията и видеото от казаното излезе преди седмица. Продължавай да слагаш несъществуващи лайкове. Това е положението.
14:56 02.07.2026
86 Целта на СВО в момента
До коментар #80 от "Русия отдавна се отказа от целта си.":е да се намери бензин за блатната империя. 🤣
14:56 02.07.2026
87 факюукраине
14:57 02.07.2026
88 Диди
До коментар #76 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Тези тримата ги остави ,ами ти що продължаваш да си го слагаш в га,zyндера а претендираш ,че си нормален ☝️?!
14:58 02.07.2026
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Обратното е!
До коментар #5 от "Атина Палада":НАТО, ЕК и "коалицията на желаещите" искеро и горещо желаят да подклаждат войната в Украйна- до последния украинец! После могат да решат да воюват и до последния поляк, прибалтиец, румънец или българин! Бог да пази България от злото, което неофашистите могат да й причинят1
14:58 02.07.2026
91 Бай той Толстой
14:59 02.07.2026
92 Как
Коментиран от #96
15:00 02.07.2026
93 Цък
До коментар #4 от "Из падмасковие":Колко да ти е промит мозъка да говориш глупости. Западни кореспонденти от Киев: Русия поразява всичко което поиска, ПВО е напълно неефективно. Защо това го няма по нашите медии? Палете свещи либерала Путин да е жив дори чрез двойници. Русия показа че може да изравни Украйна и няма кой да я спре. Медицинските самолети на НАТО не са спирали в последните дни. Нали никой не вярва че в Европа са се загришили за бандерите.
Коментиран от #111
15:00 02.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #54 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Ти си с предимство за У Йотт,шо си жена
Коментиран от #98
15:02 02.07.2026
96 стоян георгиев
До коментар #92 от "Как":Скоро руснаците и този грозен татаромонгол Мадяр ще го утилизират .Виждал ли си му снимката ?
15:02 02.07.2026
97 Джо Бидона
15:03 02.07.2026
98 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #95 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лапуркай бре ,Дупнишки одупник,кво ми се обясняваш ,мррршооо !
Коментиран от #105, #106
15:03 02.07.2026
99 Гост
До коментар #82 от "Смешник":Абе, то жуженцето иска да стане бързо, ама нема желание...
15:04 02.07.2026
100 ПЕСКОВ
А ИНФОРМИРА ЛИ ГО ПУТИН
ЗА УДАРЪТ ПО
ЛУКОЙЛ В НИЖНИ НОВГОРОД?
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ КАКВО ЩЕ МУ ПУСНЕТЕ
ЗА НОВИНИ ДОВЕЧЕРА?
15:04 02.07.2026
101 Продължавайте с пропагандата
До коментар #18 от "Чудовищни руски жертви":Давайте, пръскайте лъжи и сороска пропаганда, докато русофобския Запад напълно се побърка и не знае вече какво е истина и какво е измислил и сам повярва в лъжите си!
А в същото време Русия освободи Константиновка, Рай- Александровка и Красный Лиман!
15:05 02.07.2026
102 ИЛИЯ ТОПУРА
ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.
Коментиран от #104
15:05 02.07.2026
103 Град Козлодуй
До коментар #10 от "Ха ха ха":Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.
15:07 02.07.2026
104 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #102 от "ИЛИЯ ТОПУРА":Специално за теб един як заоблен кол дълл.Боко в Гаza,Ра Ра Ра !
15:08 02.07.2026
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #98 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Женче шибливо ялово
Коментиран от #107
15:10 02.07.2026
107 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #106 от "Архимандрисандрит Бибиян":Честно казано повече ме кефиш като Оракула от Делфи -звездоброеца на братя Галеви 😂😂😂!
Коментиран от #113
15:14 02.07.2026
108 хаха🤣
До коментар #43 от "СтаМат МаГа":дядо Вовчик в права линия не може да ходи сам, ти какво го караш да прави🤣
Коментиран от #114
15:16 02.07.2026
109 След Украйна
15:19 02.07.2026
110 И вие пък...?!
Та той е ...наредил...,а вие -...,,информиран"...🤗?!
15:19 02.07.2026
111 Ха-ха
До коментар #93 от "Цък":расия, както поразява "всичко, което иска", да не вземе да порази "по грешка" бункера на путлер!?
Нещастници са блатните хорица! Неандерталци!
15:28 02.07.2026
112 Хасан Хамбург
До коментар #1 от "сара":Соломон и Сара и хубав еаропейски сапун.
15:29 02.07.2026
113 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #107 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Сякак та кефя шо си женка
Коментиран от #117, #120
15:31 02.07.2026
114 СтаМат МаГа
До коментар #108 от "хаха🤣":Дядо ти Вова има седми дан по джудо и ако те набара даже и на тези си години ще те направи на парцал ,мило дженнди 👄💅 !
Коментиран от #118
15:34 02.07.2026
115 Да те открехна само
До коментар #82 от "Смешник":расията е бита карта, отвсякъде. Станаха за посмешище! Тия вече са с последни издихания. Толкова си могат - една ДОБРОВОЛНО, НАПЪЛНО ОБЕЗОРЪЖЕНА мирна държава, без армия, направи ушанките за смях пред света.
15:35 02.07.2026
116 Руснак
До коментар #1 от "сара":И от кого е от розовите евролиберасти с нефелните танкове и самолети, или с противоракетната защита става ща само за плащане на гарги. Бой на наркомана, бандеровци розовите евролиберасти. Четете история бе клоуни. Русия никога не е побеждавана на бойното поле и знаете ли защо, защото имат едно верую,, БОГ, РОДИНА, СЕМЕЙСТВО,, а не либерасщина
Коментиран от #122
15:35 02.07.2026
117 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #113 от "Архимандрисандрит Бибиян":Кефиш ме щот си много тъпо парче ,опитваш се с някъв тъп горноджумайски диалект да го играеш оригинален ,като на Слави сценаристите със Северозападналите простотии .
15:37 02.07.2026
118 хаха🤣
До коментар #114 от "СтаМат МаГа":дядо Вовчик е старчок, сам не може да си върже обувките🤣 най-много да набара памперсите в шкафа 🤣
Коментиран от #121
15:38 02.07.2026
119 Иван
15:39 02.07.2026
120 Граф Монче Христов от Дупница
До коментар #113 от "Архимандрисандрит Бибиян":Важно е редовно да те дуппят в Дупницата 😂😂😂!
15:39 02.07.2026
121 СтаМат МаГа
До коментар #118 от "хаха🤣":Муци👄 ,абе разисквайте си ги тези неща в клуба по интереси -Х.омодружинка Калинка !
15:41 02.07.2026
122 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #116 от "Руснак":Ние и другаря Путин сме най-розови от всички 😘
Коментиран от #123
15:41 02.07.2026
123 хаха🤣
До коментар #122 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":Розова е била на май .кятти шннн .дафферрата преди да почнат да я тъпчат ,де който се сетиш .Сега е морав цвят ,како патладжаните 🍆 които я посещават .
15:45 02.07.2026
124 Щото
До коментар #61 от "Данко Харсъзина":Явно си твърде тъп ти! какво не е ясно? Щом си посеял ветрове, ще жънеш бури!
15:45 02.07.2026
125 Ммммм
До коментар #26 от "Град Козлодуй":Б. О. К. Л. У. К
15:51 02.07.2026
126 Монтгомъри
Какво друго?
15:57 02.07.2026
127 Нямат край
До коментар #25 от "Нямат край":укронацисткото БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат... Това е вярната формулировка!
16:00 02.07.2026