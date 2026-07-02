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Путин е бил информиран за масирания удар по Киев, съобщи Кремъл. Русия ще продължи да засилва натиска върху Украйна
  Тема: Украйна

Путин е бил информиран за масирания удар по Киев, съобщи Кремъл. Русия ще продължи да засилва натиска върху Украйна

2 Юли, 2026 13:54 2 972 127

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • дмитрий песков-
  • владимир путин

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията, каза Дмитрий Песков

Путин е бил информиран за масирания удар по Киев, съобщи Кремъл. Русия ще продължи да засилва натиска върху Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Броят на загиналите след руската атака с дронове и ракети срещу Киев снощи нарасна на 17, а ранените са 90, съобщиха украинските служби за спешна помощ, цитирани от Укринформ.

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.

"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.

Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сара

    37 78 Отговор
    " Пътя на милитаризацията " го начерта расия, а сега не и харесва, че по него среща отпор.

    Коментиран от #61, #71, #112, #116

    13:55 02.07.2026

  • 2 Укри

    51 20 Отговор
    Ненормални

    Коментиран от #23

    13:56 02.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Из падмасковие

    34 59 Отговор
    Има дефицит на бензин,храна,няма ток,нет денюшки,дано като братушката Буш,Доналд да докара замразени пилешки бутчета с 6ти Американски флот

    Коментиран от #93

    13:57 02.07.2026

  • 5 Атина Палада

    27 49 Отговор
    До последния руснак !

    Коментиран от #90

    13:57 02.07.2026

  • 6 Бай онзи

    38 11 Отговор
    Бой до омекването на кастрюлите.

    Коментиран от #29

    13:58 02.07.2026

  • 7 Атина Палада

    30 54 Отговор
    Братушките са нямали толкова глупав цар.....

    13:58 02.07.2026

  • 8 604

    20 6 Отговор
    Той гу енаредил ве кукувитци...

    13:58 02.07.2026

  • 9 от де да знай баш той

    25 5 Отговор
    сигурно е чел факти-дпс

    13:59 02.07.2026

  • 10 Ха ха ха

    46 15 Отговор
    Само така .Намачкайте я тази терористична държава от която е пропищяла цяла Европа.

    Коментиран от #27, #103

    14:00 02.07.2026

  • 11 Аннирашист 1023

    22 39 Отговор
    Рашизма както фашизма не вярва на никого освен на себе си !

    14:02 02.07.2026

  • 12 Анонимен

    21 41 Отговор
    Безсилие и безпомощност.Краят на Путин.

    14:02 02.07.2026

  • 13 Володя Пучкарьов

    19 33 Отговор
    Аз на вас интернет няма да ви пусна. Интернетът е буржоазен предразсъдък. Тоалетните ви на двора, ама без интернет не можете! Хайде де!

    14:02 02.07.2026

  • 14 Иван 1

    32 11 Отговор
    Все пак е главнокомандващ и трябва да знае , не като зелето ,чака да му покажат какво да прави.

    Коментиран от #50

    14:02 02.07.2026

  • 15 Отреазвяващ

    24 8 Отговор
    Не е информиран,докладвали са му за резултата.

    14:04 02.07.2026

  • 16 Швейк

    12 24 Отговор
    Всяка прилика с действителни терористични атаки е напълно случайна

    14:04 02.07.2026

  • 17 @@@

    34 11 Отговор
    36-годишна украинска гражданка беше задържана в Слънчев бряг,
    след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
    и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

    Коментиран от #28

    14:09 02.07.2026

  • 18 Чудовищни руски жертви

    14 38 Отговор
    през последните месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #89, #101

    14:09 02.07.2026

  • 19 Матросов

    15 28 Отговор
    Не мога да разбера защо не пратят 1 милион руснаци и да превземат Киев завинаги.Нали имат неограничени човешки ресурси?Какво чакат 5 години?Веднага да тръгват.А---ААА

    Коментиран от #30

    14:09 02.07.2026

  • 20 @@@

    27 10 Отговор
    36-годишна украинска гражданка беше задържана в Слънчев бряг,
    след като е хваната да шофира с 2,06 промила алкохол
    и без задължителна застраховка „Гражданска отговорност“.

    14:09 02.07.2026

  • 21 Механик

    45 10 Отговор
    Щом така яко и напористо се скимти по тоя удар, значи нещо много съществено е било ударено.
    Ако и утре се тръшкат пропагандистките понита, вероятно ударът си е струвал на 200%.
    Kiev, BANGARANGA FOREVER!
    Кажете ТЕНКЮ на злената шайка!

    Коментиран от #26

    14:09 02.07.2026

  • 22 ХиХи

    29 10 Отговор
    Клечко дорде клечи у битифи полеината киев уйзгоре

    14:10 02.07.2026

  • 23 И защо да са ненормални ?

    17 35 Отговор

    До коментар #2 от "Укри":

    И нас да ни нападнат руснаците и ние ще ги избиваме. Всяка държава би постъпила така с нашествениците.

    14:10 02.07.2026

  • 24 Мръ шл

    13 25 Отговор
    якът руски потъваааа в дупката!Малко ви остава!

    Коментиран от #31

    14:10 02.07.2026

  • 25 Нямат край

    13 31 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    Коментиран от #127

    14:11 02.07.2026

  • 26 Град Козлодуй

    7 17 Отговор

    До коментар #21 от "Механик":

    Приятел искаш ли да ми по духаш малко?Плащам си.

    Коментиран от #35, #39, #52, #125

    14:12 02.07.2026

  • 27 Антирашист 1026

    12 23 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха":

    Като споменаваш просия си прав ,но те се правят на по велики от великите ! Копират хитлер .

    14:12 02.07.2026

  • 28 някой

    8 7 Отговор

    До коментар #17 от "@@@":

    да информира Зеленскййй!

    14:12 02.07.2026

  • 29 хихи

    13 22 Отговор

    До коментар #6 от "Бай онзи":

    ватенките сами си избраха такъв тежък край 😅 😅 😅

    14:12 02.07.2026

  • 30 Механик

    31 10 Отговор

    До коментар #19 от "Матросов":

    Абе, вие защо сте се хванали с тоя киев, та киев? Защо си мислите, че целта на СВО е Киев? М?
    Путин в началото, а и по-късно, в съвсем прав текст каза ТОЧНО какви са целите на СВО. Не разбирам какво не ви е ясно.
    На Путин не му трябва държава населена с бандери. Първо ще бъдат занулени фашагите, а чак после ще се мисли, кое ще вземе Русия и кое ще остави на украинските съседи да си го поделят.

    Коментиран от #34, #80

    14:14 02.07.2026

  • 31 Йьугг

    10 24 Отговор

    До коментар #24 от "Мръ шл":

    Срещнеш ли копейка трепИ!

    Коментиран от #47

    14:14 02.07.2026

  • 32 хаха 🤣

    9 22 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся така и не се научи как се прави военна операция ?? С бутане на къщи и пазари, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как се прави🤣

    14:15 02.07.2026

  • 33 Марс

    19 10 Отговор
    Бой по Санта украинска

    14:15 02.07.2026

  • 34 Ол1гофрен,

    12 18 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Чуй кво каза ботокса на 24.02.2022.Инвиж докъде стигна.

    Коментиран от #45

    14:16 02.07.2026

  • 35 Механик

    19 7 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Кво да ти духам бе Стояне Георгиев? На какво да ти духам? Нали се подложи на операция за смяна на пола и ти го кръцнаха из корен? На кое да ти духам?
    А и ме е гнус. Миришеш на химия и женски хормони от тая хормонална терапия.

    Коментиран от #76

    14:16 02.07.2026

  • 36 Мишел

    9 25 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят им в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #49

    14:17 02.07.2026

  • 37 Марс

    21 9 Отговор
    Бой по сг анта фашизирана украинска

    14:17 02.07.2026

  • 38 Марс

    17 7 Отговор
    Браво само така

    14:17 02.07.2026

  • 39 Чиниш ми се

    9 8 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    ПП гьотт. веррен,сигурно го лигавиш и си плащаш за кефа порядъчно ,истински лама петроханец .

    14:18 02.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Факт

    9 21 Отговор
    Путин изпълзя от бункера в униформа на горски пазач, за да се моли на Казахстан за бензин, с което отново предизвика огромна вълна от смях и подигравки по целия свят.🤣

    Коментиран от #44

    14:19 02.07.2026

  • 42 Русофил

    10 20 Отговор
    Руснаци, които живеят в България събраха пари и купиха 17 високопроходими автомобили. Утре с кратка церемония пред храм-паметника "Александър Невски" в София, те ще ги предадат на руснаците от легион "Свобода за Русия", които редом с украинците воюват срещу кремълския режим.

    На събитието, което започва в 11 часа са поканени български и международни медии.

    Заповядайте!

    Коментиран от #53, #60

    14:19 02.07.2026

  • 43 СтаМат МаГа

    21 9 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    Коментиран от #108

    14:20 02.07.2026

  • 44 Бензин от Индия

    8 17 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Многоходовият продава нефт на Индия за рупии с огромно намаление, а купува бензин от Индия за долари с надценка.

    14:21 02.07.2026

  • 45 ха-ха-ха

    21 8 Отговор

    До коментар #34 от "Ол1гофрен,":

    Каза, че ще вземе Донбас... и го взе ЛНР- 100%,ДНР- 99% Наркоманскиий реве . Какво ли думнаха снощи руснаците в Киев , че западналите откачиха. Ние знаем, ти - не, щото си олиг.... и все не можеш да си намериш източници.😂😂😂

    Коментиран от #51

    14:21 02.07.2026

  • 46 Браво

    19 7 Отговор
    Военните взимат нещата в свои ръце.

    14:21 02.07.2026

  • 47 оня с кола

    8 6 Отговор

    До коментар #31 от "Йьугг":

    Само един замах със сапа ти е достатъчен ,без това дженн.дърр душа под наем носиш !

    14:22 02.07.2026

  • 48 Архимандрисандрит Бибиян

    5 12 Отговор
    Путилифонът скимтейки възбудено бате Пунде намекна твърдейки каде Ромсiюшка нема си затвара зъркелите и гледайки на четири глаза че го земе од раз цел у з-:за! Внетен ли сме?

    Коментиран от #54

    14:23 02.07.2026

  • 49 Дън

    5 12 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Реално на война руснаците пращат отпадъка на обществото путинисти, алкохолици, наркомани, престъпници, дебили, длъжници.

    След СВО Русия ще се е очистила от боклука и ще е нормална европейска страна.

    Коментиран от #73

    14:23 02.07.2026

  • 50 хаха 🤣

    7 10 Отговор

    До коментар #14 от "Иван 1":

    няма такъв главнокомандващ като дядо Вовчик 🤣 съвсем изпусна нещата от контрол🤣 фалира Рашка, на крепостните им спряха нета и сега започват глад, икономии и купонна система по северно корейски модел🤣

    Коментиран от #56

    14:24 02.07.2026

  • 51 Ха ха

    5 11 Отговор

    До коментар #45 от "ха-ха-ха":

    Разправяхте, че ще взема Париж. Като нерможахте да вземете дори Донбас, взехте да разправяте, че само Крим и Луганск е целта на СВО.

    Коментиран от #57

    14:25 02.07.2026

  • 52 Оня с парчето

    10 4 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Ако тиго отмаам в га,zундера щи изскочат фаровете като на синьора Мелони !

    14:25 02.07.2026

  • 53 Браво!

    5 13 Отговор

    До коментар #42 от "Русофил":

    има и достойни свободомислещи руснаци, но са много малко. Повечето са глупави, зомбирани и с робски начин на съществуване.

    Коментиран от #65

    14:26 02.07.2026

  • 54 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    8 4 Отговор

    До коментар #48 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай У Йотт бре дупнишки звездоброец хъесосс,кво пак ми пелтечиш?

    Коментиран от #94, #95

    14:26 02.07.2026

  • 55 Тежки времена предстоят за руснаците

    7 10 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат опасни в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    14:28 02.07.2026

  • 56 Я пъ тоа

    6 4 Отговор

    До коментар #50 от "хаха 🤣":

    Фалира май .кятти ,че работи само с непълнолетни ромми от маалата на вересия .

    Коментиран от #74

    14:28 02.07.2026

  • 57 Белото, белото

    10 5 Отговор

    До коментар #51 от "Ха ха":

    Пак си бълнувал като наркомана.

    14:29 02.07.2026

  • 58 Кривоверен алкаш

    4 10 Отговор
    17 натовски генерали и останалите са натовски пехотинци....така е според руската пропаганда търсеща глупака..

    Коментиран от #62, #64

    14:30 02.07.2026

  • 59 Силиций

    5 10 Отговор
    Преди Европа да се събуди от летаргичния си неолиберастки сън Русия спокойно си вървеше по пътя на милитаризацията,че и спокойно си провеждаше "СВОта" размахвайки тоягата си на запад и на юг. Сега се страхува че и друг си прави тояга ?
    Русия свикна от век да има слаби и зависими от нея съседи. Това я дразни. Всички останали приказки на руските политици са прах в очите.

    14:30 02.07.2026

  • 60 Архимандрисандрит Бибиян

    6 3 Отговор

    До коментар #42 от "Русофил":

    Ако ми дууу.хашшш щаа закича 100€врака ,но при условие ,че дариш 60 за Украйна .

    14:31 02.07.2026

  • 61 Данко Харсъзина

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "сара":

    По-тъпо обяснение не намерих в мрежите...

    Коментиран от #124

    14:31 02.07.2026

  • 62 гост

    5 2 Отговор

    До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":

    Дългия ,искаш ли на меден добруджански кавал да посвириш... ?

    14:32 02.07.2026

  • 63 Е и какво

    5 7 Отговор
    Дреме ми на шапката за мнението на песков. По същата логика след враждебността на руската федерация, би следвало цял свят да се превъоръжи.

    14:33 02.07.2026

  • 64 Руснаков

    5 3 Отговор

    До коментар #58 от "Кривоверен алкаш":

    Дъртьо ,наглеждай фризера ,че почнаха жегите ,та да не умиришеш маалата накрая !

    Коментиран от #66

    14:34 02.07.2026

  • 65 Истината

    7 6 Отговор

    До коментар #53 от "Браво!":

    То и българите са така ....

    пълно е с малоумни поддръжници на наркомано-фашисткия режим на зеления ционист ...

    Коментиран от #67, #78

    14:35 02.07.2026

  • 66 Тебе ще

    2 6 Отговор

    До коментар #64 от "Руснаков":

    Ти го намаам до картофите тръбата мръ с е н.

    Коментиран от #70, #72

    14:36 02.07.2026

  • 67 Ма ти

    5 5 Отговор

    До коментар #65 от "Истината":

    Чий го крепиш тук бе,заминавай за блатото там ще усетиш убавинята немедленно

    Коментиран от #69

    14:37 02.07.2026

  • 68 Дългият

    6 6 Отговор
    Пуцай куме ,поо йе66ем маамтсуу им фашши.сти4каа !

    14:37 02.07.2026

  • 69 Кривоверен алкаш

    5 1 Отговор

    До коментар #67 от "Ма ти":

    Ти па що неходиш обратно у на май.кясси .......катаа ?

    14:38 02.07.2026

  • 70 Руснаков

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Тебе ще":

    Пробвай с бабата първо ,че с тоя мяkkk. пшок,освен да пкаеш за друго става ли бре урун.гелл 😂🍌😂 !

    14:41 02.07.2026

  • 71 БАРС

    4 6 Отговор

    До коментар #1 от "сара":

    НАПРАВО СИ ЗАБЛУДЕНА ОВ.

    14:41 02.07.2026

  • 72 Майстора

    4 4 Отговор

    До коментар #66 от "Тебе ще":

    Я си управлявай злобата ,че само един замах с теслата и ти е хвръкнала чотурата 🎃!

    14:42 02.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 хаха 🤣

    5 3 Отговор

    До коментар #56 от "Я пъ тоа":

    остави ромите, ами дядо Вовчик 5 години ходи по мъките🤣 САЩ и Израел му показаха как се прави операция, но Вовчик е с мозък на 1/2 кокошка и не възприема 🤣

    14:47 02.07.2026

  • 75 Хардлaйнaрин

    7 2 Отговор
    Магучата се цели в бензиностанции, а Украйна удря рафинериите, и накрая ко тана? Руските нензиностанции, празни!

    14:47 02.07.2026

  • 76 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    13 2 Отговор

    До коментар #35 от "Механик":

    Ние и идола ни другаря Путин се интересуваме от такава операция 😘

    Коментиран от #88

    14:49 02.07.2026

  • 77 Вселенски

    16 7 Отговор
    Последните дни на войната и бункерния фюрер изтичат... От Китай има заповед за прекратяване на бойните действия. Вече се виждат ясни дипломатически пукнатини и признаци за изчерпване на китайското търпение. Само преди няколко дни (в края на юни 2026 г.) заместник-постоянният представител на Китай в ООН, Сун Лей, направи изненадващо остро изказване, в което „настоятелно“ призова за незабавно прекратяване на огъня и поиска „реална политическа воля“ за връщане към преговорите. Подобен език и натиск в официални изявления на ООН е много ясен червен флаг към Москва, че времето за тази безкрайна война изтича.
    Руските окупационни сили са понесли 39 290 жертви само през юни (над 2000 за последното денонощие) - най-високият месечен брой от март 2025 г. Неуспешната им тактика за изпращане на пехота в атаки самостоятелно или по двойки (инфилтрация) означава, че ранените войници рутинно биват изоставяни на бойното поле, за да умрат.

    Коментиран от #79, #85

    14:49 02.07.2026

  • 78 При руснаците

    6 2 Отговор

    До коментар #65 от "Истината":

    глупостта, страха и робството са заложени генетично. Българите сме съвсем различни, нямаме нищо общо с руснаците.

    Коментиран от #84

    14:51 02.07.2026

  • 79 хаха🤣

    8 5 Отговор

    До коментар #77 от "Вселенски":

    Вселенски ,колко да е Вселенски един умирисан хазарин ,джуджето Стори Пакост с белия нос 😂😂😂

    Коментиран от #83

    14:53 02.07.2026

  • 80 Русия отдавна се отказа от целта си.

    7 2 Отговор

    До коментар #30 от "Механик":

    Руски депутати заявиха, при това от трибуната на парламента, че СВО е претърпяла провал. "Руските депутати наравно с Путин трябва да поемат отговорност и незабавно СВО да бъде спряна. Целта на СВО не може да бъде постигната, посочвайки "свалянето на нацисткия режим на Зеленски". " Тази война вреди единствено на нас, а не на Запада. Умират наши войници, а не техни."

    Коментиран от #86

    14:53 02.07.2026

  • 81 Мария

    4 4 Отговор
    Помогнете ни 4 месеца сме без заплати в СБР Котел а шефа ни Малев от София не стъпва на работа а си краде по 10 бона весечно

    14:54 02.07.2026

  • 82 Смешник

    4 7 Отговор
    Все още твърде меко пипа Путин с оглед атаките на кървавия фашиски режим срещу Русия Трябва малко по решително да действа ако иска бързо да приключи с фашиския терористичен режим в Киев и неговите западни куратори

    Коментиран от #99, #115

    14:54 02.07.2026

  • 83 хаха🤣

    5 5 Отговор

    До коментар #79 от "хаха🤣":

    остави Вселенски, ами наркоманите Маша и Медведа сменили доставчика на бело и от новата партида съвсем им се изпържили мозъците 🤣

    14:55 02.07.2026

  • 84 Димитър Георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #78 от "При руснаците":

    Дъжд ли те е валял или така нормално си пахнеш на намокрено. некъпано куче ?

    14:55 02.07.2026

  • 85 Абе ей

    8 5 Отговор

    До коментар #77 от "Вселенски":

    И сто плюса да си сложиш, СИ каза на Тръмп, че направят ли ТСВ, Китай ще помогне на Русия с каквото трябва както 54 държави помагат на Украйна и тогава Русия САМА ще смачка Украйна . Информацията и видеото от казаното излезе преди седмица. Продължавай да слагаш несъществуващи лайкове. Това е положението.

    14:56 02.07.2026

  • 86 Целта на СВО в момента

    1 0 Отговор

    До коментар #80 от "Русия отдавна се отказа от целта си.":

    е да се намери бензин за блатната империя. 🤣

    14:56 02.07.2026

  • 87 факюукраине

    3 4 Отговор
    отговора е достоен....

    14:57 02.07.2026

  • 88 Диди

    3 4 Отговор

    До коментар #76 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Тези тримата ги остави ,ами ти що продължаваш да си го слагаш в га,zyндера а претендираш ,че си нормален ☝️?!

    14:58 02.07.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Обратното е!

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Атина Палада":

    НАТО, ЕК и "коалицията на желаещите" искеро и горещо желаят да подклаждат войната в Украйна- до последния украинец! После могат да решат да воюват и до последния поляк, прибалтиец, румънец или българин! Бог да пази България от злото, което неофашистите могат да й причинят1

    14:58 02.07.2026

  • 91 Бай той Толстой

    3 3 Отговор
    Краят на Украйна бе близо!

    14:59 02.07.2026

  • 92 Как

    4 2 Отговор
    Мъдяр се закани да измъди руснаците.

    Коментиран от #96

    15:00 02.07.2026

  • 93 Цък

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "Из падмасковие":

    Колко да ти е промит мозъка да говориш глупости. Западни кореспонденти от Киев: Русия поразява всичко което поиска, ПВО е напълно неефективно. Защо това го няма по нашите медии? Палете свещи либерала Путин да е жив дори чрез двойници. Русия показа че може да изравни Украйна и няма кой да я спре. Медицинските самолети на НАТО не са спирали в последните дни. Нали никой не вярва че в Европа са се загришили за бандерите.

    Коментиран от #111

    15:00 02.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #54 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Ти си с предимство за У Йотт,шо си жена

    Коментиран от #98

    15:02 02.07.2026

  • 96 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #92 от "Как":

    Скоро руснаците и този грозен татаромонгол Мадяр ще го утилизират .Виждал ли си му снимката ?

    15:02 02.07.2026

  • 97 Джо Бидона

    2 2 Отговор
    Ако някоя съседна на Русия страна започне конфликт с нея,правителството и пада .Ще летят министерски глави.

    15:03 02.07.2026

  • 98 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лапуркай бре ,Дупнишки одупник,кво ми се обясняваш ,мррршооо !

    Коментиран от #105, #106

    15:03 02.07.2026

  • 99 Гост

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Смешник":

    Абе, то жуженцето иска да стане бързо, ама нема желание...

    15:04 02.07.2026

  • 100 ПЕСКОВ

    3 0 Отговор
    Я КАЖИ
    А ИНФОРМИРА ЛИ ГО ПУТИН

    ЗА УДАРЪТ ПО
    ЛУКОЙЛ В НИЖНИ НОВГОРОД?

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ГЛАВНИЯ ЗРИТЕЛ КАКВО ЩЕ МУ ПУСНЕТЕ
    ЗА НОВИНИ ДОВЕЧЕРА?

    15:04 02.07.2026

  • 101 Продължавайте с пропагандата

    5 3 Отговор

    До коментар #18 от "Чудовищни руски жертви":

    Давайте, пръскайте лъжи и сороска пропаганда, докато русофобския Запад напълно се побърка и не знае вече какво е истина и какво е измислил и сам повярва в лъжите си!
    А в същото време Русия освободи Константиновка, Рай- Александровка и Красный Лиман!

    15:05 02.07.2026

  • 102 ИЛИЯ ТОПУРА

    2 2 Отговор
    ВСИЧКИ РУСОФИЛКИ
    ДА МЕ ФАНАТ ЗА ТОПУРА.

    Коментиран от #104

    15:05 02.07.2026

  • 103 Град Козлодуй

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Ха ха ха":

    Грешиш приятел. Русия, освен да унищожи сама себе си, нищо друго не може да направи.

    15:07 02.07.2026

  • 104 Архимандрисандрит Бибиян

    2 1 Отговор

    До коментар #102 от "ИЛИЯ ТОПУРА":

    Специално за теб един як заоблен кол дълл.Боко в Гаza,Ра Ра Ра !

    15:08 02.07.2026

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #98 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Женче шибливо ялово

    Коментиран от #107

    15:10 02.07.2026

  • 107 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 0 Отговор

    До коментар #106 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Честно казано повече ме кефиш като Оракула от Делфи -звездоброеца на братя Галеви 😂😂😂!

    Коментиран от #113

    15:14 02.07.2026

  • 108 хаха🤣

    2 2 Отговор

    До коментар #43 от "СтаМат МаГа":

    дядо Вовчик в права линия не може да ходи сам, ти какво го караш да прави🤣

    Коментиран от #114

    15:16 02.07.2026

  • 109 След Украйна

    1 2 Отговор
    да влезе Путин и в България.Като гледам колко фенове има ще я превземе и без бой.

    15:19 02.07.2026

  • 110 И вие пък...?!

    1 1 Отговор
    ,,Путин е бил информиран..."...?!
    Та той е ...наредил...,а вие -...,,информиран"...🤗?!

    15:19 02.07.2026

  • 111 Ха-ха

    2 2 Отговор

    До коментар #93 от "Цък":

    расия, както поразява "всичко, което иска", да не вземе да порази "по грешка" бункера на путлер!?

    Нещастници са блатните хорица! Неандерталци!

    15:28 02.07.2026

  • 112 Хасан Хамбург

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "сара":

    Соломон и Сара и хубав еаропейски сапун.

    15:29 02.07.2026

  • 113 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор

    До коментар #107 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Сякак та кефя шо си женка

    Коментиран от #117, #120

    15:31 02.07.2026

  • 114 СтаМат МаГа

    2 1 Отговор

    До коментар #108 от "хаха🤣":

    Дядо ти Вова има седми дан по джудо и ако те набара даже и на тези си години ще те направи на парцал ,мило дженнди 👄💅 !

    Коментиран от #118

    15:34 02.07.2026

  • 115 Да те открехна само

    2 1 Отговор

    До коментар #82 от "Смешник":

    расията е бита карта, отвсякъде. Станаха за посмешище! Тия вече са с последни издихания. Толкова си могат - една ДОБРОВОЛНО, НАПЪЛНО ОБЕЗОРЪЖЕНА мирна държава, без армия, направи ушанките за смях пред света.

    15:35 02.07.2026

  • 116 Руснак

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "сара":

    И от кого е от розовите евролиберасти с нефелните танкове и самолети, или с противоракетната защита става ща само за плащане на гарги. Бой на наркомана, бандеровци розовите евролиберасти. Четете история бе клоуни. Русия никога не е побеждавана на бойното поле и знаете ли защо, защото имат едно верую,, БОГ, РОДИНА, СЕМЕЙСТВО,, а не либерасщина

    Коментиран от #122

    15:35 02.07.2026

  • 117 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 0 Отговор

    До коментар #113 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Кефиш ме щот си много тъпо парче ,опитваш се с някъв тъп горноджумайски диалект да го играеш оригинален ,като на Слави сценаристите със Северозападналите простотии .

    15:37 02.07.2026

  • 118 хаха🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #114 от "СтаМат МаГа":

    дядо Вовчик е старчок, сам не може да си върже обувките🤣 най-много да набара памперсите в шкафа 🤣

    Коментиран от #121

    15:38 02.07.2026

  • 119 Иван

    3 1 Отговор
    Ама що ревете бе евролиберасчета и бандеровчета. Нали това искаше наркомана, заплаши Русия, е сега ще го получи. Що будите МЕЧКАТА сега не ревете. Да не говорим за убитите студенти в итерната и децата в автобуса или за нападението над родилни. Дори Полша се отрече от тия фашизирани наркомани, но явно евролиберастите подкрепят фашизма

    15:39 02.07.2026

  • 120 Граф Монче Христов от Дупница

    1 1 Отговор

    До коментар #113 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Важно е редовно да те дуппят в Дупницата 😂😂😂!

    15:39 02.07.2026

  • 121 СтаМат МаГа

    2 0 Отговор

    До коментар #118 от "хаха🤣":

    Муци👄 ,абе разисквайте си ги тези неща в клуба по интереси -Х.омодружинка Калинка !

    15:41 02.07.2026

  • 122 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    1 2 Отговор

    До коментар #116 от "Руснак":

    Ние и другаря Путин сме най-розови от всички 😘

    Коментиран от #123

    15:41 02.07.2026

  • 123 хаха🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #122 от "Волгата, Копейката и Евгени Минчеф":

    Розова е била на май .кятти шннн .дафферрата преди да почнат да я тъпчат ,де който се сетиш .Сега е морав цвят ,како патладжаните 🍆 които я посещават .

    15:45 02.07.2026

  • 124 Щото

    0 1 Отговор

    До коментар #61 от "Данко Харсъзина":

    Явно си твърде тъп ти! какво не е ясно? Щом си посеял ветрове, ще жънеш бури!

    15:45 02.07.2026

  • 125 Ммммм

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Град Козлодуй":

    Б. О. К. Л. У. К

    15:51 02.07.2026

  • 126 Монтгомъри

    0 0 Отговор
    Куев го получи след Като праща европейските ракети по руска территория.
    Какво друго?

    15:57 02.07.2026

  • 127 Нямат край

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Нямат край":

    укронацисткото БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат... Това е вярната формулировка!

    16:00 02.07.2026

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