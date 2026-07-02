Руското министерство на отбраната: Превзехме Пискуновка в Донецка област

Руското министерство на отбраната днес обяви, че силите му са установили контрол над селището Пискуновка в Донецка област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс.

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.

"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.

Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.

Броят на жертвите при масираната нощна руска атака срещу украинската столица нарасна до най-малко 18 души, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на прокуратурата в Киев.

"Броят на загиналите в Киев в резултат на атаката на Руската Федерация към 12:40 ч. местно време (и българско) се е увеличил до 18 души", съобщи прокуратурата.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко 13 загинали и 86 ранени.

Столицата Киев беше основната мишена на нощните атаки. Според украински официални представители Русия е използвала щурмови безпилотни летателни апарати, крилати и друг вид ракети при нападението, отбелязва ДПА.

При снощната атака Русия е изстреляла 74 ракети и 496 дрона срещу Украйна, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

В изявление в Телеграм украинските ВВС посочиха, че противовъздушната отбраната е свалила или заглушила сигнала на 48 ракети и 476 дрона, но 25 балистични ракети и 12 дрона са поразили целите си на 33 места.

Няколко жилищни сгради в Киев бяха разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините в търсене на още загинали и ранени.

Освен Киев руска атака нанесе щети и срещу терминала на логистична компания в град Запорожие в Югоизточна Украйна, отбелязва Укринформ.

"Димът, който жителите на Запорожие виждат, е резултат от вражеска атака срещу града. Терминалът на логистична компания е пострадал", съобщи ръководителят на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм".

В целия град продължава да е в сила тревога за въздушно нападение, а в някои райони се чуват и вражески дронове.

При руска атака с дронове срещу град Николаев в Южна Украйна бяха ранени трима души, а пет жилищни сгради бяха повредени, отбелязва Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

"Към момента е известно, че трима души са били ранени при атака с дронове "Шахед" срещу града. Един мъж е приет в болница в критично състояние, а две жени са получили медицинска помощ на място", съобщи Ким.

В града са избухнали и няколко пожара.