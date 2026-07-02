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Руското министерство на отбраната: Превзехме Пискуновка в Донецка област
  Тема: Украйна

Руското министерство на отбраната: Превзехме Пискуновка в Донецка област

2 Юли, 2026 15:46 2 021 77

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • донбас-
  • крим-
  • ракети-
  • дронове

Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи по-рано Кремъл

Руското министерство на отбраната: Превзехме Пискуновка в Донецка област - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руското министерство на отбраната днес обяви, че силите му са установили контрол над селището Пискуновка в Донецка област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.

Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс.

Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.

Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.

"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.

Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.

Броят на жертвите при масираната нощна руска атака срещу украинската столица нарасна до най-малко 18 души, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на прокуратурата в Киев.

"Броят на загиналите в Киев в резултат на атаката на Руската Федерация към 12:40 ч. местно време (и българско) се е увеличил до 18 души", съобщи прокуратурата.

По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко 13 загинали и 86 ранени.

Столицата Киев беше основната мишена на нощните атаки. Според украински официални представители Русия е използвала щурмови безпилотни летателни апарати, крилати и друг вид ракети при нападението, отбелязва ДПА.

При снощната атака Русия е изстреляла 74 ракети и 496 дрона срещу Украйна, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.

В изявление в Телеграм украинските ВВС посочиха, че противовъздушната отбраната е свалила или заглушила сигнала на 48 ракети и 476 дрона, но 25 балистични ракети и 12 дрона са поразили целите си на 33 места.

Няколко жилищни сгради в Киев бяха разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините в търсене на още загинали и ранени.

Освен Киев руска атака нанесе щети и срещу терминала на логистична компания в град Запорожие в Югоизточна Украйна, отбелязва Укринформ.

"Димът, който жителите на Запорожие виждат, е резултат от вражеска атака срещу града. Терминалът на логистична компания е пострадал", съобщи ръководителят на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм".

В целия град продължава да е в сила тревога за въздушно нападение, а в някои райони се чуват и вражески дронове.

При руска атака с дронове срещу град Николаев в Южна Украйна бяха ранени трима души, а пет жилищни сгради бяха повредени, отбелязва Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.

"Към момента е известно, че трима души са били ранени при атака с дронове "Шахед" срещу града. Един мъж е приет в болница в критично състояние, а две жени са получили медицинска помощ на място", съобщи Ким.

В града са избухнали и няколко пожара.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    27 24 Отговор
    Това село даже не съм го чувал.

    Коментиран от #6, #13

    15:49 02.07.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    28 25 Отговор
    аз такава Магучая не съм виждал..и село превзела...

    15:49 02.07.2026

  • 4 Ген.Кокошенков

    28 29 Отговор
    А какво стана с константиновка
    Колко пъти я превзехме веке

    Коментиран от #56

    15:50 02.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Мани,мани

    23 21 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    Вчера ботокса обяви,че са превзели село в... Белгородскска област.🤣😅😅

    15:51 02.07.2026

  • 7 Варна 3

    13 8 Отговор
    Пропагандата има за цел опростачването

    Коментиран от #9, #36

    15:51 02.07.2026

  • 8 Защо украинците днес не са така весели?

    37 21 Отговор
    Да не се е случило нещо? Нали беше много забавно да се бомби Донбас? Вече не е ли?

    15:52 02.07.2026

  • 9 Варна 3

    22 24 Отговор

    До коментар #7 от "Варна 3":

    Руснак означава дявол на христа

    Коментиран от #15

    15:52 02.07.2026

  • 10 Превзехме Пискуновка

    15 19 Отговор
    сега русофоборобите могат да си писукат от радост

    Коментиран от #19, #28, #54

    15:53 02.07.2026

  • 11 РУСИЯ Е ВЕЛИКА

    30 26 Отговор
    И ще спаси света от фашизма и бандерите

    Коментиран от #20, #38

    15:54 02.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мухахаха

    13 11 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    А Кииииф ще го чуеш ли

    15:55 02.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 укроп означава дявол на христа

    15 12 Отговор

    До коментар #9 от "Варна 3":

    дет ви превзеха таквиз кат теб в варна и ви командват
    и поскъпнаха наеми и жилища зарди тях

    15:57 02.07.2026

  • 16 ПИСКУН Е БЪЛГАРСКА ДУМА

    5 8 Отговор
    АНАЛОГ НА,СВИРКА. УКРАЙНА Е БИЛА БЪЛГАСКА ЗЕМЯ НА КУБРАТ И ТРЯА ДА СИЯ ИЗКАМВ КАКТО РУМЪНЦИТЕ СИ ИЗКАТ МОЛДОВА.........А ИНАЧЕ РЪЦНАЦИТЕ ИМАТ ОЩЕ СТО КМ ДО ГРАНИЦАТА НА ДОНБАС...ОЩЕ БАЯААА БЪЛГАРСКИ СЕЛА ТРЯА ДА ПРЕВЗЕМАТ.

    Коментиран от #21

    15:57 02.07.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Хаха, нелепият кремълски цирк!

    16 16 Отговор
    Тия мизерници като нямат какво да кажат по-същество, и "превземат" някое разрушено украинско село за трети път!
    От московските тъпанаари по-велики нема ...

    15:59 02.07.2026

  • 19 Соломон

    13 13 Отговор

    До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":

    А руснаците могат да отдъхнат докато чакат за туба бензин

    16:00 02.07.2026

  • 20 Велика ..Я,..

    13 14 Отговор

    До коментар #11 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Особено Главкомандващия ФЮРЕР педофил дека Избега по прашки,като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ! АааааааХахахаха
    Ама така некакси... хЕРОЙСКИ Избега....
    АааааааХахахаха
    А тизе... цаливаш ли КУ РАна като пиздоглазия хЕРОЙ?

    16:00 02.07.2026

  • 21 Тъпако

    10 4 Отговор

    До коментар #16 от "ПИСКУН Е БЪЛГАРСКА ДУМА":

    А Гърция и Турция когато заявят претенции за България къде ще ходиш?

    Коментиран от #31

    16:01 02.07.2026

  • 22 КАК ТАКА

    14 10 Отговор
    БРОЯТ НА ЖЕРТВИТЕ В КИЕВБИЛ 18 ДУШИ АКО БЕШЕГАЗА ЩЕШЕ ДА Е 1800 ПАК КАЖЕТЕ ЧЕ ПУТИН НЕ ЩАДИ УКРАИНЦИТЕ

    16:01 02.07.2026

  • 23 Наблюдател

    14 15 Отговор
    Русия завладя поредното украинско село. Най-вероятно цялото сринато до земята. Ами нека се попитаме, нуждае ли се от това, какво печели? Една огромна страна е заложник на старец, така и не преодолял детския си комплекс за непълноценност.

    Коментиран от #25

    16:02 02.07.2026

  • 24 Антисофиянец

    11 7 Отговор
    Ей затуй не искам да живея в София,щото утре като ни нападне Путин,както казват често Урсула и Калас,ще удари столицата,а не моето малко невзрачно градче от селски тип...😀😃😄!

    16:05 02.07.2026

  • 25 Соломон

    10 9 Отговор

    До коментар #23 от "Наблюдател":

    В същото време Китай шета без никой да му пречи в далечния изток. Комбайните и тракторите стоят по полето и чакат гориво за да почнат да жънат

    16:06 02.07.2026

  • 26 Хехехехехехе

    11 9 Отговор

    До коментар #17 от "Махни маани":

    Язе НЕ сам... монголяк - Татарски роб-- москаль, НЕ грамотен пе ДЕРА зино! Хехехехехехе
    Пръвото име на селото от блатата. .. московия е...УЛУС МУХША ( мухша Ольсьi).. Хехехехехехе
    А ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ са НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ! Така сочат последните изследвания на ГЕНОМА на съвременните БЪЛГАРИ!! Хехехехехехе
    Аре оди се надъхвай у дръвения Кен Еф, Петушок
    Хехехехехехе

    16:08 02.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Руснаците превзеха и ,,Добропиля"!

    8 11 Отговор

    До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":

    Та руснаците...,, добре ги пилиха" Укрите и там...

    16:08 02.07.2026

  • 29 Сатана Z

    11 14 Отговор
    Слава на Русия
    🇷🇺
    Тактически, Пискуновка завършва веригата Мала Пискуновка – Пискуновка – Стародубовка по десния бряг на Северски Донец. Логичната следваща стъпка е самата Стародубовка и обхватът на Николаевка от север, следвайки речното корито. Николаевка служи като североизточна врата към агломерацията Славянск-Краматорск; това е точката, която затваря пръстена на натиск върху Славянск от изток.

    Междувременно „южните“ сили продължават да настъпват по дъгата Рай-Александровка – Малиновка – Дружковка по-на юг, докато в югозападната част на Константиновка се провежда операция по разчистване. Пискуновка представлява най-северната, „флангова“ точка на този общ натиск.

    Днес това е Пискуновка; преди това е била Мала Пискуновка и Стародубовка. Следва: Николаевка.

    Коментиран от #37, #43

    16:08 02.07.2026

  • 30 лелв каква победа ей...

    10 10 Отговор
    Село Пискуновка в Донецкой области (Украина) является небольшим населенным пунктом. Согласно данным переписи 2001 года, его население составляло 174 человека.
    Нашия блок има повече хора.

    16:08 02.07.2026

  • 31 МИ ТУКА СИ Е ОТДААВНА ТУРЦИЯ

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Тъпако":

    ........даже не си разбрал още...... Милиони реки и населени места стоят с турските им имена....най ме е яд за Казанлък люлката на траките. СЕВТОПОЛИС МУ Е ИЗНАЧАЛНОТО ИМЕ НО СТОИ ТУРСКОТО....

    16:09 02.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Тошко

    14 8 Отговор
    Ако Сталин е най-големият алкохолик на планетата, то Путин е най-големия лъжец.

    16:15 02.07.2026

  • 34 Нямат край

    13 8 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:17 02.07.2026

  • 35 Механик

    7 10 Отговор
    То тва село е с два саманлъка и една кучешка колиба. Няма никакво стратегическо значение. Укрите го отбранваха, понеже им е скучно.
    п.п.
    От де тия дронове "шахед", като Тръмпоча и Ушатия "попиляха иранската цивилизация", а тръмп преди точно два дни отново и категорино победи "аятоласите". М?

    16:17 02.07.2026

  • 36 Град Козлодуй

    13 9 Отговор

    До коментар #7 от "Варна 3":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    16:18 02.07.2026

  • 37 Хихихи

    10 5 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    А.. Киев, Дамаск, Харков, Суми, Одеса, Херсон,... Монголски ли са .. навсегда, както думаше... педофило?
    Хихихи

    16:18 02.07.2026

  • 38 Град Козлодуй

    14 9 Отговор

    До коментар #11 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":

    Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    16:18 02.07.2026

  • 39 Даааааааа

    7 10 Отговор
    Преди тази Коледа, Украйна ще капитулира.

    Коментиран от #45

    16:19 02.07.2026

  • 40 Въпрос

    16 7 Отговор
    🤣 Освен заблудените копейки някой друг вярва ли на рашистите?

    16:19 02.07.2026

  • 41 Путин

    13 6 Отговор
    А вчера превзехме една бразда от малка нива с царевица !!!

    16:20 02.07.2026

  • 42 Клошар

    10 3 Отговор
    А аз вчера превзех две кофи

    16:21 02.07.2026

  • 43 Накратко казано

    11 7 Отговор

    До коментар #29 от "Сатана Z":

    Русия катастрофира по всички направления - и финансово и военно и геополитически.

    Коментиран от #46

    16:21 02.07.2026

  • 44 Механик

    8 8 Отговор
    Удри копейката с фаража!!?

    16:24 02.07.2026

  • 45 Ква Коледа ма пе ндел

    10 7 Отговор

    До коментар #39 от "Даааааааа":

    След месец Пиздюхин ше ман дръса малките крачета от сезало на Спаската башня
    Хихихихихи

    16:24 02.07.2026

  • 46 Соломон

    7 7 Отговор

    До коментар #43 от "Накратко казано":

    Към Русия се е насочило опустошително цунами а те скачат и пеят Я Руский,я иди до кацна

    16:27 02.07.2026

  • 47 А ГДЕ

    10 6 Отговор
    Бензин?

    Коментиран от #49, #65

    16:28 02.07.2026

  • 48 Блага вест

    9 10 Отговор
    На 2 юли 2026 г., в часовете преди обяд, е регистрирана загуба на руски боен вертолет Ка-52 „Алигатор“. Информацията бе косвено потвърдена от специализирани авиационни източници, включително канала „Воевода вещает“, който публикува траурно съобщение за гибелта на член от екипажа.

    Към момента официалните ведомства запазват мълчание относно точната локация на инцидента и причините за него.
    ​Украински военни източници също потвърдиха за унищожаването на скъпоструващата машина, оценявана на над 16 милиона долара, като детайлите около операцията се уточняват. Не е изяснено дали вертолетът е свален от противовъздушна отбрана, поразен с дрон в контекста на ескалиралите въздушни удари, или е претърпял техническа авария. Съдбата на втория пилот (штурмана) остава в неизвестност. Инцидентът подчертава продължаващото високо ниво на заплаха за армейската авиация в районите на непосредствено бойно съприкосновение.

    Слава на Украйна!

    Коментиран от #53, #55

    16:33 02.07.2026

  • 49 да питам

    8 7 Отговор

    До коментар #47 от "А ГДЕ":

    крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?

    Коментиран от #63

    16:34 02.07.2026

  • 50 Артилерист

    8 9 Отговор
    Не е важно колко голямо е превзетото населено място, а че още с един опорен участък е разкъсана отбранителната система на противника. Това е така защото вляво и вдясно от превзетия опорник противника остава с нови открити флангове, които ще изискват нови сили за прикриване. В това време настъпващия може да въведе допълнителни сили за продължаване на вклиняването, като с фланговете си застраши противника от обкръжаване, изолиране от снабдяване, омаломощаване с АРТИЛЕРИЙСКИ обстрели и разгромяване. Изобщо разкъсаната отбрана не вещае нищо добро за отбраняващите се...

    Коментиран от #74, #77

    16:41 02.07.2026

  • 51 Удри Удри

    6 7 Отговор
    Колко украинска тор покрай това село, заради кефа на британските сахиби !

    16:48 02.07.2026

  • 52 Антирашист 1027

    5 7 Отговор
    При нападението над Украйна ,рашистите получиха жълт кортон и подкрепа от маса държави за Украйна . Сега рашистите се пенят че Украйна получава подкрепа ,а европа се въоръжава заради непредвидимите рашисти !

    16:51 02.07.2026

  • 53 Много

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Блага вест":

    видимо злобееш. Да се загуби една бойна машина, а била тя и скъп вертолет, не е изненада по време на война. Опитай се да схванеш какво се случва с Украйна на фронта, в големите й градове и дали въобще има бойна авиация.

    16:53 02.07.2026

  • 54 Антирашист 1025

    4 7 Отговор

    До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":

    По случая със селото да организират парад на червения прощад ,ако времето позволява .

    16:56 02.07.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Е, нали ВСУ превзе Москва

    6 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ген.Кокошенков":

    и вече са на Сахалин.

    16:59 02.07.2026

  • 57 Пискуновка наша!

    5 4 Отговор
    Обаче бензинът и там свършил...

    17:00 02.07.2026

  • 58 Мишел

    5 5 Отговор
    Според украински източници, тази година през юни руската армия е превзела 6 шест! пъти по голяма територия, отколкото през май.

    17:01 02.07.2026

  • 59 Гого Мого

    6 4 Отговор
    Превзели село с 85 жители и това го дават като сводка за постигнат напредък. Че то аз с един автомат сам ще го превзема. Не знам, какво е положението на фронта, но да се хвалиш че си превзел село с 85 човека си е за бъзик.

    17:03 02.07.2026

  • 60 ТАСС

    6 4 Отговор
    Освободиха славната ни армия ,7 клозета външни. За да могат войниците ни ,да ги изполват

    17:06 02.07.2026

  • 61 ТАСС

    7 5 Отговор

    До коментар #55 от "Още по блага вест":

    Уважаеми таварищ. Пак сте душили кюлотите на нашата Митрофанова. Поне да и ударите една шпакла с език,че и без това ви е умрял инструмента.

    17:09 02.07.2026

  • 62 Тиква

    5 7 Отговор
    Браво,хубави новини,бой на бандероФашаги по целия свят, хиените вън от България.

    17:11 02.07.2026

  • 63 ТАСС

    7 3 Отговор

    До коментар #49 от "да питам":

    Крайцера Масква ,е секретен подводен крайцер.😆

    17:13 02.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 ТАСС

    5 4 Отговор

    До коментар #47 от "А ГДЕ":

    Руски машини могат да ползват водка,ако няма водка,могат да впрегнат Лавров 😆

    17:15 02.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Моряка

    4 4 Отговор
    А бе вие за балами ли ни вземате?За едно село да докладват чак на Президента!Ние очакваме Харков,Николаев,Одеса.

    Коментиран от #71

    17:17 02.07.2026

  • 68 А МОЧАТА?

    2 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    17:18 02.07.2026

  • 69 Мишел

    5 2 Отговор
    САЩ и НатО обявиха, че Украйна няма никакви шансове да стане член на НатО.
    Тоест, Украйна може само да воюва и да загине за НатО. И точно това става.

    17:19 02.07.2026

  • 70 малко инфо

    1 4 Отговор
    Население по переписи 2001 года составляло 174 человека. Почтовый индекс — 84181. Телефонный код — 626.
    Героичната армия превзе 2 къщи 3 двора и няколко кладенци!

    Коментиран от #75

    17:22 02.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Лорд дред

    1 4 Отговор
    Не ми се мисли какво ще е в русия нощес този път няма да ги жалят

    17:27 02.07.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Артилерист":

    Сякаш докладваш решението на Задача 100 в академията Раковски- мотострелковия полк в настъпателния бой.Направление Горна Малина,Долна Малина,Елин Пелин.

    17:42 02.07.2026

  • 75 Моряка

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "малко инфо":

    Забрави да споменеш 2 опорни пункта в селските клозети.Даже и Стоянчо щеше да забележи.

    17:47 02.07.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Роко

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Артилерист":

    Приятелю като всеки военен воюваш в предишната война там артилерията все още имаше свое място. В тази се воюва различно тук пробива е с ширина няколко стотин метра и лесно се покрива с дронове. Още повече че информация от руското командване че даден населен пункт е превзет в повечето случай не означава че информацията е вярна. Тактиката на флаготикачите е широко разпространена в руската армия. Флаготикачите обикновенно двама или трима смъртници се промъкват до първата къща в селото и издигат руския флаг специално изпратен дрон прави снимка и си тръгва укрите минута по късно ликвидират флаготикачите. Но руското местно командване получава снимката и обявява че вече са в селото. След което информацията се предава по веригата там вече не са в селото а са освободили цялата улица има снимка разбираш ли. Ако улицата води до центъра на селото се докладва че цялото село е завзето (което е далеч от истината реално нищо не е завзето) и тогава започва веселбата командира получава медал за успеха значи селото трябва да се превземе преди да е засмърдяло и започват безкрайни месни щурмове ако укрите подадат хубаво ако не обявяват за укропска контраатака и решават проблема така се стига до куриози като в Купянск където Путин уверено заявява за освобождаването на града раздава медали а после Зеленски се снима в града защото там просто няма руски войски

    18:13 02.07.2026

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