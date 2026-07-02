Руското министерство на отбраната: Превзехме Пискуновка в Донецка област

Руското министерство на отбраната днес обяви, че силите му са установили контрол над селището Пискуновка в Донецка област, предадоха Ройтерс и ТАСС, цитирани от БТА.
Президентът Владимир Путин е бил информиран от началника на въоръжените сили за масирания нощен руски удар по Киев, съобщи Кремъл и добави, че Москва ще продължи да засилва натиска върху Украйна, за да постигне целите си, предаде Ройтерс.
Русия не може да си затваря очите за факта, че Европа е поела по пътя на милитаризацията и се посвещава на конфронтация с Москва, добави пред медиите говорителят на руския президент Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.
Той изрази увереност, че ескалацията от страна на Европа спрямо Русия се засилва.
"Това, че с утвърждаването на своята отбранителна идентичност Европейският съюз е поел по пътя на милитаризацията и се посвещава на темата за конфронтация с Русия – това също е еднозначно. Разбира се, ние не можем да си затваряме очите за това", подчерта Песков.
Това принуждава Москва да планира допълнителни мерки, за да гарантира собствената си сигурност. "Но не трябва да има съмнения в едно: надеждната сигурност на Русия и нейните национални интереси ще бъде гарантирани", подчерта Песков.
Броят на жертвите при масираната нощна руска атака срещу украинската столица нарасна до най-малко 18 души, предаде Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на прокуратурата в Киев.
"Броят на загиналите в Киев в резултат на атаката на Руската Федерация към 12:40 ч. местно време (и българско) се е увеличил до 18 души", съобщи прокуратурата.
По-рано кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за най-малко 13 загинали и 86 ранени.
Столицата Киев беше основната мишена на нощните атаки. Според украински официални представители Русия е използвала щурмови безпилотни летателни апарати, крилати и друг вид ракети при нападението, отбелязва ДПА.
При снощната атака Русия е изстреляла 74 ракети и 496 дрона срещу Украйна, съобщиха днес украинските военновъздушни сили, цитирани от Ройтерс.
В изявление в Телеграм украинските ВВС посочиха, че противовъздушната отбраната е свалила или заглушила сигнала на 48 ракети и 476 дрона, но 25 балистични ракети и 12 дрона са поразили целите си на 33 места.
Няколко жилищни сгради в Киев бяха разрушени, а спасителните екипи продължават да претърсват развалините в търсене на още загинали и ранени.
Освен Киев руска атака нанесе щети и срещу терминала на логистична компания в град Запорожие в Югоизточна Украйна, отбелязва Укринформ.
"Димът, който жителите на Запорожие виждат, е резултат от вражеска атака срещу града. Терминалът на логистична компания е пострадал", съобщи ръководителят на военната администрация на Запорожка област Иван Федоров в "Телеграм".
В целия град продължава да е в сила тревога за въздушно нападение, а в някои райони се чуват и вражески дронове.
При руска атака с дронове срещу град Николаев в Южна Украйна бяха ранени трима души, а пет жилищни сгради бяха повредени, отбелязва Укринформ, позовавайки се на публикация в "Телеграм" на началника на Николаевската областна военна администрация Виталий Ким.
"Към момента е известно, че трима души са били ранени при атака с дронове "Шахед" срещу града. Един мъж е приет в болница в критично състояние, а две жени са получили медицинска помощ на място", съобщи Ким.
В града са избухнали и няколко пожара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хаха
Коментиран от #6, #13
15:49 02.07.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
15:49 02.07.2026
4 Ген.Кокошенков
Колко пъти я превзехме веке
Коментиран от #56
15:50 02.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Мани,мани
До коментар #1 от "Хаха":Вчера ботокса обяви,че са превзели село в... Белгородскска област.🤣😅😅
15:51 02.07.2026
7 Варна 3
Коментиран от #9, #36
15:51 02.07.2026
8 Защо украинците днес не са така весели?
15:52 02.07.2026
9 Варна 3
До коментар #7 от "Варна 3":Руснак означава дявол на христа
Коментиран от #15
15:52 02.07.2026
10 Превзехме Пискуновка
Коментиран от #19, #28, #54
15:53 02.07.2026
11 РУСИЯ Е ВЕЛИКА
Коментиран от #20, #38
15:54 02.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Мухахаха
До коментар #1 от "Хаха":А Кииииф ще го чуеш ли
15:55 02.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 укроп означава дявол на христа
До коментар #9 от "Варна 3":дет ви превзеха таквиз кат теб в варна и ви командват
и поскъпнаха наеми и жилища зарди тях
15:57 02.07.2026
16 ПИСКУН Е БЪЛГАРСКА ДУМА
Коментиран от #21
15:57 02.07.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Хаха, нелепият кремълски цирк!
От московските тъпанаари по-велики нема ...
15:59 02.07.2026
19 Соломон
До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":А руснаците могат да отдъхнат докато чакат за туба бензин
16:00 02.07.2026
20 Велика ..Я,..
До коментар #11 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Особено Главкомандващия ФЮРЕР педофил дека Избега по прашки,като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ! АааааааХахахаха
Ама така некакси... хЕРОЙСКИ Избега....
АааааааХахахаха
А тизе... цаливаш ли КУ РАна като пиздоглазия хЕРОЙ?
16:00 02.07.2026
21 Тъпако
До коментар #16 от "ПИСКУН Е БЪЛГАРСКА ДУМА":А Гърция и Турция когато заявят претенции за България къде ще ходиш?
Коментиран от #31
16:01 02.07.2026
22 КАК ТАКА
16:01 02.07.2026
23 Наблюдател
Коментиран от #25
16:02 02.07.2026
24 Антисофиянец
16:05 02.07.2026
25 Соломон
До коментар #23 от "Наблюдател":В същото време Китай шета без никой да му пречи в далечния изток. Комбайните и тракторите стоят по полето и чакат гориво за да почнат да жънат
16:06 02.07.2026
26 Хехехехехехе
До коментар #17 от "Махни маани":Язе НЕ сам... монголяк - Татарски роб-- москаль, НЕ грамотен пе ДЕРА зино! Хехехехехехе
Пръвото име на селото от блатата. .. московия е...УЛУС МУХША ( мухша Ольсьi).. Хехехехехехе
А ВЕЛИКИТЕ БЪЛГАРИ са НАСЛЕДНИЦИ НА ТРАКИТЕ! Така сочат последните изследвания на ГЕНОМА на съвременните БЪЛГАРИ!! Хехехехехехе
Аре оди се надъхвай у дръвения Кен Еф, Петушок
Хехехехехехе
16:08 02.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Руснаците превзеха и ,,Добропиля"!
До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":Та руснаците...,, добре ги пилиха" Укрите и там...
16:08 02.07.2026
29 Сатана Z
🇷🇺
Тактически, Пискуновка завършва веригата Мала Пискуновка – Пискуновка – Стародубовка по десния бряг на Северски Донец. Логичната следваща стъпка е самата Стародубовка и обхватът на Николаевка от север, следвайки речното корито. Николаевка служи като североизточна врата към агломерацията Славянск-Краматорск; това е точката, която затваря пръстена на натиск върху Славянск от изток.
Междувременно „южните“ сили продължават да настъпват по дъгата Рай-Александровка – Малиновка – Дружковка по-на юг, докато в югозападната част на Константиновка се провежда операция по разчистване. Пискуновка представлява най-северната, „флангова“ точка на този общ натиск.
Днес това е Пискуновка; преди това е била Мала Пискуновка и Стародубовка. Следва: Николаевка.
Коментиран от #37, #43
16:08 02.07.2026
30 лелв каква победа ей...
Нашия блок има повече хора.
16:08 02.07.2026
31 МИ ТУКА СИ Е ОТДААВНА ТУРЦИЯ
До коментар #21 от "Тъпако":........даже не си разбрал още...... Милиони реки и населени места стоят с турските им имена....най ме е яд за Казанлък люлката на траките. СЕВТОПОЛИС МУ Е ИЗНАЧАЛНОТО ИМЕ НО СТОИ ТУРСКОТО....
16:09 02.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Тошко
16:15 02.07.2026
34 Нямат край
16:17 02.07.2026
35 Механик
п.п.
От де тия дронове "шахед", като Тръмпоча и Ушатия "попиляха иранската цивилизация", а тръмп преди точно два дни отново и категорино победи "аятоласите". М?
16:17 02.07.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Варна 3":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
16:18 02.07.2026
37 Хихихи
До коментар #29 от "Сатана Z":А.. Киев, Дамаск, Харков, Суми, Одеса, Херсон,... Монголски ли са .. навсегда, както думаше... педофило?
Хихихи
16:18 02.07.2026
38 Град Козлодуй
До коментар #11 от "РУСИЯ Е ВЕЛИКА":Приятел, не е хубаво така да славим една пропаднала и вражеска държава. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
16:18 02.07.2026
39 Даааааааа
Коментиран от #45
16:19 02.07.2026
40 Въпрос
16:19 02.07.2026
41 Путин
16:20 02.07.2026
42 Клошар
16:21 02.07.2026
43 Накратко казано
До коментар #29 от "Сатана Z":Русия катастрофира по всички направления - и финансово и военно и геополитически.
Коментиран от #46
16:21 02.07.2026
44 Механик
16:24 02.07.2026
45 Ква Коледа ма пе ндел
До коментар #39 от "Даааааааа":След месец Пиздюхин ше ман дръса малките крачета от сезало на Спаската башня
Хихихихихи
16:24 02.07.2026
46 Соломон
До коментар #43 от "Накратко казано":Към Русия се е насочило опустошително цунами а те скачат и пеят Я Руский,я иди до кацна
16:27 02.07.2026
47 А ГДЕ
Коментиран от #49, #65
16:28 02.07.2026
48 Блага вест
Към момента официалните ведомства запазват мълчание относно точната локация на инцидента и причините за него.
Украински военни източници също потвърдиха за унищожаването на скъпоструващата машина, оценявана на над 16 милиона долара, като детайлите около операцията се уточняват. Не е изяснено дали вертолетът е свален от противовъздушна отбрана, поразен с дрон в контекста на ескалиралите въздушни удари, или е претърпял техническа авария. Съдбата на втория пилот (штурмана) остава в неизвестност. Инцидентът подчертава продължаващото високо ниво на заплаха за армейската авиация в районите на непосредствено бойно съприкосновение.
Слава на Украйна!
Коментиран от #53, #55
16:33 02.07.2026
49 да питам
До коментар #47 от "А ГДЕ":крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с бензин от Африка да носи хуманитарна помощ за руснаците ?
Коментиран от #63
16:34 02.07.2026
50 Артилерист
Коментиран от #74, #77
16:41 02.07.2026
51 Удри Удри
16:48 02.07.2026
52 Антирашист 1027
16:51 02.07.2026
53 Много
До коментар #48 от "Блага вест":видимо злобееш. Да се загуби една бойна машина, а била тя и скъп вертолет, не е изненада по време на война. Опитай се да схванеш какво се случва с Украйна на фронта, в големите й градове и дали въобще има бойна авиация.
16:53 02.07.2026
54 Антирашист 1025
До коментар #10 от "Превзехме Пискуновка":По случая със селото да организират парад на червения прощад ,ако времето позволява .
16:56 02.07.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Е, нали ВСУ превзе Москва
До коментар #4 от "Ген.Кокошенков":и вече са на Сахалин.
16:59 02.07.2026
57 Пискуновка наша!
17:00 02.07.2026
58 Мишел
17:01 02.07.2026
59 Гого Мого
17:03 02.07.2026
60 ТАСС
17:06 02.07.2026
61 ТАСС
До коментар #55 от "Още по блага вест":Уважаеми таварищ. Пак сте душили кюлотите на нашата Митрофанова. Поне да и ударите една шпакла с език,че и без това ви е умрял инструмента.
17:09 02.07.2026
62 Тиква
17:11 02.07.2026
63 ТАСС
До коментар #49 от "да питам":Крайцера Масква ,е секретен подводен крайцер.😆
17:13 02.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 ТАСС
До коментар #47 от "А ГДЕ":Руски машини могат да ползват водка,ако няма водка,могат да впрегнат Лавров 😆
17:15 02.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Моряка
Коментиран от #71
17:17 02.07.2026
68 А МОЧАТА?
17:18 02.07.2026
69 Мишел
Тоест, Украйна може само да воюва и да загине за НатО. И точно това става.
17:19 02.07.2026
70 малко инфо
Героичната армия превзе 2 къщи 3 двора и няколко кладенци!
Коментиран от #75
17:22 02.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Лорд дред
17:27 02.07.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Моряка
До коментар #50 от "Артилерист":Сякаш докладваш решението на Задача 100 в академията Раковски- мотострелковия полк в настъпателния бой.Направление Горна Малина,Долна Малина,Елин Пелин.
17:42 02.07.2026
75 Моряка
До коментар #70 от "малко инфо":Забрави да споменеш 2 опорни пункта в селските клозети.Даже и Стоянчо щеше да забележи.
17:47 02.07.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Роко
До коментар #50 от "Артилерист":Приятелю като всеки военен воюваш в предишната война там артилерията все още имаше свое място. В тази се воюва различно тук пробива е с ширина няколко стотин метра и лесно се покрива с дронове. Още повече че информация от руското командване че даден населен пункт е превзет в повечето случай не означава че информацията е вярна. Тактиката на флаготикачите е широко разпространена в руската армия. Флаготикачите обикновенно двама или трима смъртници се промъкват до първата къща в селото и издигат руския флаг специално изпратен дрон прави снимка и си тръгва укрите минута по късно ликвидират флаготикачите. Но руското местно командване получава снимката и обявява че вече са в селото. След което информацията се предава по веригата там вече не са в селото а са освободили цялата улица има снимка разбираш ли. Ако улицата води до центъра на селото се докладва че цялото село е завзето (което е далеч от истината реално нищо не е завзето) и тогава започва веселбата командира получава медал за успеха значи селото трябва да се превземе преди да е засмърдяло и започват безкрайни месни щурмове ако укрите подадат хубаво ако не обявяват за укропска контраатака и решават проблема така се стига до куриози като в Купянск където Путин уверено заявява за освобождаването на града раздава медали а после Зеленски се снима в града защото там просто няма руски войски
18:13 02.07.2026