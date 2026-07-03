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Мащабна схема за измами! Руски генерал е арестуван за изнудване на участници във войната в Украйна
  Тема: Украйна

Мащабна схема за измами! Руски генерал е арестуван за изнудване на участници във войната в Украйна

3 Юли, 2026 11:39 1 878 48

  • русия-
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  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Според информацията 235-ият гарнизонен военен съд е постановил Дембицки да остане под стража за срок от два месеца

Мащабна схема за измами! Руски генерал е арестуван за изнудване на участници във войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Бившият командващ 44-ти армейски корпус на Ленинградския военен окръг генерал-майор Александър Дембицки е арестуван по обвинения, свързани с мащабна схема за измами и изнудване, свързани с плащания към военнослужещи, участващи във войната в Украйна, съобщи РБК, позовавайки се на свои източници.

Според информацията 235-ият гарнизонен военен съд е постановил Дембицки да остане под стража за срок от два месеца. Той е настанен в следствения арест "Лефортово". Срещу него са повдигнати обвинения по дело за измама в особено големи размери, свързано с частната военна компания "Ястреб". По делото за пострадали са признати 89 военнослужещи.

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Разследването смята, че генералът е организирал схема за присвояване на средства от полагащите се възнаграждения на контрактници. Дембицки не признава вината си.

Ден преди ареста му съд в Белгородска област започна разглеждането на делото срещу основателя на ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко. Той е сключил споразумение с прокуратурата и е обвинен в убийства, изнудване, измами в особено големи размери и други престъпления.

По данни на РБК Марущенко и негови сътрудници убеждавали доброволци, явили се във военните комисариати за подписване на договори с руското Министерство на отбраната, че ако постъпят на служба чрез ЧВК "Ястреб", ще получават значително по-високи възнаграждения и ще избегнат проблемите, характерни за редовната армия.

Следствието твърди, че от кандидатите били искани до 200 000 рубли (2261 евро) от полагащите им се еднократни плащания за участие във войната. В един от описаните случаи кандидат за ЧВК "Ястреб" е бил убеден да преведе около 1,25 млн. рубли (14 133 евро) срещу обещание, че няма да бъде изпратен на фронтовата линия.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    23 25 Отговор
    Министерството на отбраната на Руската федерация обяви целите, които бяха ударени вчера в Киев:

    - Завод Антонов – производители на БЛА "Люти" и не само;

    - Завод за радионика - произвежда системи за управление за Flamingo, FP-7 и FP-9, ракети Neptune-MD и зенитни ракети по проекта Clone;

    - Изследователска и производствена компания Atlon-Avia, производство на BEC БЛА и блуждаещи боеприпаси;

    - Киевски радиозавод – модернизира и произвежда прицели и насочващи устройства, компоненти за почти всички разузнавателни и ударни дронове на Въоръжените сили на Украйна, както и електроника за авиация, противовъздушни системи и системи за електронна война;

    - предприятие "Киев-25" – производство на системи за електронна война;

    - транспортно-логистичен център "MLP-Чайка", складова база за БЛА, ракети и други боеприпаси (изгаряни благородно, в големи мащаби);

    - склад за гориво и смазочни материали "Киев-3" (тук всичко е ясно и без обяснения);

    - станции за разпределение на гориво, които осигуряват функционирането на военни предприятия.

    Коментиран от #3, #5, #6, #43

    11:44 03.07.2026

  • 2 Хаха

    29 25 Отговор
    Смахнати тролове копейкаджий, заминавайте да се биете за Путлер. И да се отървем от вас.

    Коментиран от #24, #29, #35

    11:44 03.07.2026

  • 3 Хаха

    31 25 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Министерството на отбраната на фашистка Русия каза, Киев за три дни и какво стана.

    Коментиран от #14, #31

    11:45 03.07.2026

  • 4 Виждащ

    13 9 Отговор
    До редакция "Факти".
    - Приказвайте си, не ми пречити.

    11:45 03.07.2026

  • 5 Зелен Клоун

    15 20 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Милиардите на европейските данъкоплатци вложени в тази златна каца без дъно изведнъж сдадоха богу дух и розовите кончета изпаднаха в истерия :-)

    11:48 03.07.2026

  • 6 стоян георгиев

    26 18 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Да те питам след пет години удари що украйна все още има заводи?русия само за три месеца изгуби рафинериите си и то русия е в пъти по голяма а украйна в пъти по слабо въоръжена?

    Коментиран от #9, #18, #22, #26, #34

    11:49 03.07.2026

  • 7 стоян георгиев

    20 8 Отговор
    В страна от бандити и милиционери какво може да се очаква?

    11:50 03.07.2026

  • 8 Овчар

    6 5 Отговор
    Новините не са това което са..! Совите не са това което са .

    11:51 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 По света.....

    15 16 Отговор
    Милиони хора са щастливи,че не са се родили руснаци в русия.

    11:52 03.07.2026

  • 11 Сус бе копейки

    12 11 Отговор
    Мърляви!

    11:52 03.07.2026

  • 12 В РФ поне чат-пат ги арестуват

    13 9 Отговор
    за корупция, а в €С-а корупцията е официална политика.

    11:52 03.07.2026

  • 13 55555

    6 6 Отговор

    До коментар #9 от "Ма наф":

    Неговите пари отиват за Богоугодна кауза-защита на вероломно нападнатата Украйна от кървав агресор,усвоител на чужди територии.!!!!

    Коментиран от #16

    11:59 03.07.2026

  • 14 Що бързаш

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Хаха":

    Ако е 10 години проблем ли е?

    12:02 03.07.2026

  • 15 Путин

    4 0 Отговор
    В щрафбат !

    12:04 03.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Ясен

    8 10 Отговор
    Радвам се че нацисткобандерска Украйна ще бъде премахнатаОт картата!

    12:05 03.07.2026

  • 18 Елементарно

    6 6 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Ти виждал ли си стар съветски завод на територия колкото един малък български град?
    Там се оборудват отделни цехове за военни цели зад дебел бетон. Една ракета работа не върши, затова повтарят. Дано по-скоро да има край на войната.

    12:06 03.07.2026

  • 19 А МОЧАТА?

    9 3 Отговор
    Възстановиха ли МОЧАТА?А?

    Коментиран от #30

    12:09 03.07.2026

  • 20 Примати

    9 6 Отговор
    Украйна е поразила Енергомаш. Лица свързани с Кремъл твърдят че Путин толкова се страхува да не го заловят побесняли империалисти , ме най - сериозно обмислял самоубийство

    Коментиран от #36

    12:11 03.07.2026

  • 21 Механик

    5 7 Отговор
    Укрите не се занимават с "измамВане". Те те набарват, спукват те от бой и те товарят на буса. Няма да те лъжат, няма да те мамят.

    12:11 03.07.2026

  • 22 Ма наф

    5 3 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Кой те фане Стояне, кой те фане.

    12:11 03.07.2026

  • 23 Хахахаха

    7 2 Отговор
    Не може да бъде! Всички знаят, че в рашата корупция няма!

    12:12 03.07.2026

  • 24 Механик

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    А вие що не идете да се биете за Украйна като ви е толкова мила? Ние също нямаме нужда отт вас. И не само ние - всички нямат нужда от вас.
    хихи

    Коментиран от #32

    12:12 03.07.2026

  • 25 Киноа

    6 4 Отговор

    До коментар #16 от "696":

    Одобрявам трепането на всякакъв вид рашисти.Полът и възраста са без значение.

    12:12 03.07.2026

  • 26 Ма наф

    4 4 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    Стояне нарочно ли бягаш толкова бавно, че всеки да те фане?

    12:13 03.07.2026

  • 27 Много работи...

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "696":

    Не знаеш.Украинците сутрин пият детска кръв,на обяд ядат малки деца,а вечер сигурно е още по-страшно.Как така си пропуснал да научиш за това.Охлюв.

    12:13 03.07.2026

  • 28 Тити на Кака

    3 1 Отговор
    Ааааааа, ето кой е откраднал онези 30% от 500+млрд военна помощ за Украйна...

    12:15 03.07.2026

  • 29 Познавам няколко изпържени русофила

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    Тотал щета.Но не се заблуждавай.Никой от тях няма желание да ходи в кочината.

    12:18 03.07.2026

  • 30 Дон Корлеоне

    2 3 Отговор

    До коментар #19 от "А МОЧАТА?":

    Пуснааа ли токЪ ф кииийюф ???!

    Коментиран от #44

    12:26 03.07.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Ние като работим помагаме на Украйна с нашите данъци копей! И най-важното е, че вие копейките също помагате на Украйна с вашите данъци.

    Коментиран от #37

    12:29 03.07.2026

  • 33 Лука

    3 0 Отговор
    Хи хи хи
    Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаааа отново на средния ........
    На Руския !!!

    12:30 03.07.2026

  • 34 пешо

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "стоян георгиев":

    гледай след два месеца какво ще имат сега започва истинската война

    Коментиран от #41, #45

    12:31 03.07.2026

  • 35 пешо

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хаха":

    що не си ходиш на село да пасеш козите

    12:32 03.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 пешо

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Хахахаха":

    ходи си на село да си пасеш козите

    12:34 03.07.2026

  • 38 БАРС

    0 8 Отговор
    ТО ПЪК В УКРАИНА ИЗОБЩО НЯМА ТАКИВА СХЕМИ..

    Коментиран от #42

    12:37 03.07.2026

  • 39 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ

    1 8 Отговор
    Тече пак от канала.

    12:37 03.07.2026

  • 40 Реалността

    3 0 Отговор
    Колосални загуби на жива сила и техника на агресора. Около 1250 окупатори неутрализирани за последното денонощие . Техническите загуби на агресора включват унищожаването на 4 танка, 2 бойни бронирани машини, 57 артилерийски системи и 2 реактивни системи за залпов огън. Украинската противовъздушна отбрана и силите за електронна борба успяха да неутрализират общо 2152 дрона от оперативно-тактическо ниво, а също така бяха прихванати 48 крилати ракети. Допълнително бяха унищожени 385 единици автомобилна техника и автоцистерни, 4 системи за противовъздушна отбрана, 4 единици специална техника и 18 наземни роботизирани комплекса.

    12:37 03.07.2026

  • 41 Кво..започва,ма Педро?!?

    7 0 Отговор

    До коментар #34 от "пешо":

    Тя свръши!
    22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея..., 13 год,..2 Милиона човекоподобни монголья Фира и нито ЕДНА превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД
    Хахахаха

    12:40 03.07.2026

  • 42 Няма подобни свинщини в Украйна

    5 0 Отговор

    До коментар #38 от "БАРС":

    Щяха да ги обявят рашистите.

    12:42 03.07.2026

  • 43 Сметки

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Добре е да се знае какво русия е унищожила, за да може по-лесно да се направят сметките за репарациите. Руските агресори ще трябва да плащат с поколения, ако изобщо им остане държавата. След загубата в Първата световна война се измъкнаха от плащане на репарации, като направиха революция, която разпадна Руската империя и казаха, че такава държава вече няма. После СССР също фалира и се измъкна от плащане на заемите си, като просто се разпадна. По пътя на изчезване на държавата, руснаците много добре са усвоили номера с измъкване от отговорност. В случая с Украйна има разлика - 300 млрд руски активи са в чужбина, които ще останат без собственик при изчезването на РФ и номерът им няма да мине. Затова путлер трябваше да е помислил предварително, а не да облъчва с многоходови небивалици.

    12:47 03.07.2026

  • 44 БеZмочие

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Дон Корлеоне":

    Дойде ли бензина, "хуманитарната помощ", от Казакстан?!

    Коментиран от #47

    12:58 03.07.2026

  • 45 Дядо Влайчо

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "пешо":

    Незнам какво ще има след два месеца,но знам какво няма да има.Няма да има Москва.

    12:58 03.07.2026

  • 46 604

    0 0 Отговор
    Укриту саму ганя мой го стигне по корупция и крадини!

    13:00 03.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Инструктор по летене

    0 0 Отговор
    Май пак ще ме карат да упражнявам някое зализано генералче в опити за полети чрез свободно падане от високоетажни прозорци. Ма то не бяха лекции .... , ма то не бяха упражнения... Не моат се научи как се лети и тва си е!

    13:08 03.07.2026

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