Мащабна схема за измами! Руски генерал е арестуван за изнудване на участници във войната в Украйна

Бившият командващ 44-ти армейски корпус на Ленинградския военен окръг генерал-майор Александър Дембицки е арестуван по обвинения, свързани с мащабна схема за измами и изнудване, свързани с плащания към военнослужещи, участващи във войната в Украйна, съобщи РБК, позовавайки се на свои източници.
Според информацията 235-ият гарнизонен военен съд е постановил Дембицки да остане под стража за срок от два месеца. Той е настанен в следствения арест "Лефортово". Срещу него са повдигнати обвинения по дело за измама в особено големи размери, свързано с частната военна компания "Ястреб". По делото за пострадали са признати 89 военнослужещи.
Разследването смята, че генералът е организирал схема за присвояване на средства от полагащите се възнаграждения на контрактници. Дембицки не признава вината си.
Ден преди ареста му съд в Белгородска област започна разглеждането на делото срещу основателя на ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко. Той е сключил споразумение с прокуратурата и е обвинен в убийства, изнудване, измами в особено големи размери и други престъпления.
По данни на РБК Марущенко и негови сътрудници убеждавали доброволци, явили се във военните комисариати за подписване на договори с руското Министерство на отбраната, че ако постъпят на служба чрез ЧВК "Ястреб", ще получават значително по-високи възнаграждения и ще избегнат проблемите, характерни за редовната армия.
Следствието твърди, че от кандидатите били искани до 200 000 рубли (2261 евро) от полагащите им се еднократни плащания за участие във войната. В един от описаните случаи кандидат за ЧВК "Ястреб" е бил убеден да преведе около 1,25 млн. рубли (14 133 евро) срещу обещание, че няма да бъде изпратен на фронтовата линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
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Коментиран от #3, #5, #6, #43
11:44 03.07.2026
2 Хаха
Коментиран от #24, #29, #35
11:44 03.07.2026
3 Хаха
До коментар #1 от "Наблюдател":Министерството на отбраната на фашистка Русия каза, Киев за три дни и какво стана.
Коментиран от #14, #31
11:45 03.07.2026
4 Виждащ
- Приказвайте си, не ми пречити.
11:45 03.07.2026
5 Зелен Клоун
До коментар #1 от "Наблюдател":Милиардите на европейските данъкоплатци вложени в тази златна каца без дъно изведнъж сдадоха богу дух и розовите кончета изпаднаха в истерия :-)
11:48 03.07.2026
6 стоян георгиев
До коментар #1 от "Наблюдател":Да те питам след пет години удари що украйна все още има заводи?русия само за три месеца изгуби рафинериите си и то русия е в пъти по голяма а украйна в пъти по слабо въоръжена?
Коментиран от #9, #18, #22, #26, #34
11:49 03.07.2026
7 стоян георгиев
11:50 03.07.2026
8 Овчар
11:51 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 По света.....
11:52 03.07.2026
11 Сус бе копейки
11:52 03.07.2026
12 В РФ поне чат-пат ги арестуват
11:52 03.07.2026
13 55555
До коментар #9 от "Ма наф":Неговите пари отиват за Богоугодна кауза-защита на вероломно нападнатата Украйна от кървав агресор,усвоител на чужди територии.!!!!
Коментиран от #16
11:59 03.07.2026
14 Що бързаш
До коментар #3 от "Хаха":Ако е 10 години проблем ли е?
12:02 03.07.2026
15 Путин
12:04 03.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Ясен
12:05 03.07.2026
18 Елементарно
До коментар #6 от "стоян георгиев":Ти виждал ли си стар съветски завод на територия колкото един малък български град?
Там се оборудват отделни цехове за военни цели зад дебел бетон. Една ракета работа не върши, затова повтарят. Дано по-скоро да има край на войната.
12:06 03.07.2026
19 А МОЧАТА?
Коментиран от #30
12:09 03.07.2026
20 Примати
Коментиран от #36
12:11 03.07.2026
21 Механик
12:11 03.07.2026
22 Ма наф
До коментар #6 от "стоян георгиев":Кой те фане Стояне, кой те фане.
12:11 03.07.2026
23 Хахахаха
12:12 03.07.2026
24 Механик
До коментар #2 от "Хаха":А вие що не идете да се биете за Украйна като ви е толкова мила? Ние също нямаме нужда отт вас. И не само ние - всички нямат нужда от вас.
хихи
Коментиран от #32
12:12 03.07.2026
25 Киноа
До коментар #16 от "696":Одобрявам трепането на всякакъв вид рашисти.Полът и възраста са без значение.
12:12 03.07.2026
26 Ма наф
До коментар #6 от "стоян георгиев":Стояне нарочно ли бягаш толкова бавно, че всеки да те фане?
12:13 03.07.2026
27 Много работи...
До коментар #16 от "696":Не знаеш.Украинците сутрин пият детска кръв,на обяд ядат малки деца,а вечер сигурно е още по-страшно.Как така си пропуснал да научиш за това.Охлюв.
12:13 03.07.2026
28 Тити на Кака
12:15 03.07.2026
29 Познавам няколко изпържени русофила
До коментар #2 от "Хаха":Тотал щета.Но не се заблуждавай.Никой от тях няма желание да ходи в кочината.
12:18 03.07.2026
30 Дон Корлеоне
До коментар #19 от "А МОЧАТА?":Пуснааа ли токЪ ф кииийюф ???!
Коментиран от #44
12:26 03.07.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Хахахаха
До коментар #24 от "Механик":Ние като работим помагаме на Украйна с нашите данъци копей! И най-важното е, че вие копейките също помагате на Украйна с вашите данъци.
Коментиран от #37
12:29 03.07.2026
33 Лука
Хубавото е че нашите усръински "братя" от двата стола седнаааа отново на средния ........
На Руския !!!
12:30 03.07.2026
34 пешо
До коментар #6 от "стоян георгиев":гледай след два месеца какво ще имат сега започва истинската война
Коментиран от #41, #45
12:31 03.07.2026
35 пешо
До коментар #2 от "Хаха":що не си ходиш на село да пасеш козите
12:32 03.07.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 пешо
До коментар #32 от "Хахахаха":ходи си на село да си пасеш козите
12:34 03.07.2026
38 БАРС
Коментиран от #42
12:37 03.07.2026
39 ПРОПАГАНДА С МИРИС НА ВКИСТАНО ЗЕЛЕ
12:37 03.07.2026
40 Реалността
12:37 03.07.2026
41 Кво..започва,ма Педро?!?
До коментар #34 от "пешо":Тя свръши!
22 ядрени Републики, Фюрер Педофил и узкоглазите жлътуре от ядрената С Корея..., 13 год,..2 Милиона човекоподобни монголья Фира и нито ЕДНА превзета ОБЛАСТ и ОБЛАСТЕН ГРАД
Хахахаха
12:40 03.07.2026
42 Няма подобни свинщини в Украйна
До коментар #38 от "БАРС":Щяха да ги обявят рашистите.
12:42 03.07.2026
43 Сметки
До коментар #1 от "Наблюдател":Добре е да се знае какво русия е унищожила, за да може по-лесно да се направят сметките за репарациите. Руските агресори ще трябва да плащат с поколения, ако изобщо им остане държавата. След загубата в Първата световна война се измъкнаха от плащане на репарации, като направиха революция, която разпадна Руската империя и казаха, че такава държава вече няма. После СССР също фалира и се измъкна от плащане на заемите си, като просто се разпадна. По пътя на изчезване на държавата, руснаците много добре са усвоили номера с измъкване от отговорност. В случая с Украйна има разлика - 300 млрд руски активи са в чужбина, които ще останат без собственик при изчезването на РФ и номерът им няма да мине. Затова путлер трябваше да е помислил предварително, а не да облъчва с многоходови небивалици.
12:47 03.07.2026
44 БеZмочие
До коментар #30 от "Дон Корлеоне":Дойде ли бензина, "хуманитарната помощ", от Казакстан?!
Коментиран от #47
12:58 03.07.2026
45 Дядо Влайчо
До коментар #34 от "пешо":Незнам какво ще има след два месеца,но знам какво няма да има.Няма да има Москва.
12:58 03.07.2026
46 604
13:00 03.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Инструктор по летене
13:08 03.07.2026