Мащабна схема за измами! Руски генерал е арестуван за изнудване на участници във войната в Украйна

Бившият командващ 44-ти армейски корпус на Ленинградския военен окръг генерал-майор Александър Дембицки е арестуван по обвинения, свързани с мащабна схема за измами и изнудване, свързани с плащания към военнослужещи, участващи във войната в Украйна, съобщи РБК, позовавайки се на свои източници.

Според информацията 235-ият гарнизонен военен съд е постановил Дембицки да остане под стража за срок от два месеца. Той е настанен в следствения арест "Лефортово". Срещу него са повдигнати обвинения по дело за измама в особено големи размери, свързано с частната военна компания "Ястреб". По делото за пострадали са признати 89 военнослужещи.

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Разследването смята, че генералът е организирал схема за присвояване на средства от полагащите се възнаграждения на контрактници. Дембицки не признава вината си.

Ден преди ареста му съд в Белгородска област започна разглеждането на делото срещу основателя на ЧВК "Ястреб" Алексей Марущенко. Той е сключил споразумение с прокуратурата и е обвинен в убийства, изнудване, измами в особено големи размери и други престъпления.

По данни на РБК Марущенко и негови сътрудници убеждавали доброволци, явили се във военните комисариати за подписване на договори с руското Министерство на отбраната, че ако постъпят на служба чрез ЧВК "Ястреб", ще получават значително по-високи възнаграждения и ще избегнат проблемите, характерни за редовната армия.

Следствието твърди, че от кандидатите били искани до 200 000 рубли (2261 евро) от полагащите им се еднократни плащания за участие във войната. В един от описаните случаи кандидат за ЧВК "Ястреб" е бил убеден да преведе около 1,25 млн. рубли (14 133 евро) срещу обещание, че няма да бъде изпратен на фронтовата линия.