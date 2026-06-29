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Украинската армия: Путин лъже! Руските ракети "Циркон" са много далеч от хиперзвукова скорост и могат да лесно да бъдат свалени
  Тема: Украйна

Украинската армия: Путин лъже! Руските ракети "Циркон" са много далеч от хиперзвукова скорост и могат да лесно да бъдат свалени

29 Юни, 2026 19:54 1 686 114

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • ракета циркон-
  • пво-
  • олександър сирски-
  • пейтриът-
  • юрий игнат

Статистиката говори сама за себе си – ако има ракети за Patriot, тогава ракетата може да бъде пресечена в един или друг регион, посочва началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат

Украинската армия: Путин лъже! Руските ракети "Циркон" са много далеч от хиперзвукова скорост и могат да лесно да бъдат свалени - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Фокус Фокус

Украйна може да сваля руските ракети "Циркон“, които летят по балистична траектория, но за това не винаги разполага със съответните средства. Това заявява в ефира на телемаратона началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на ВС на Украйна Юрий Игнат, предава УНИАН.

Той припомня, че в Украйна има недостиг на противовъздушни ракети към системите Patriot, които са способни да прехващат балистични ракети.

По думите му ракетите "Циркон“ са проектирани като противокорабни ракети и, въпреки хвалбите на Владимир Путин, не достигат хиперзвукова скорост, но имат голяма скорост – до 10 Маха.

"И по този начин, издигайки се на височина над 40 км с голяма скорост, тъй като там въздухът е разреден, ракетата се насочва към целта си и атакува вече като балистична ракета“, заявява Игнат.

При това той добавя, че именно в това се състои сложността, тъй като балистичните ракети се свалят от Patriot, а ракети за тази система не достигат.

"Статистиката говори сама за себе си – ако има ракети за Patriot, тогава ракетата може да бъде пресечена в един или друг регион“, посочва Игнат. При това той отбелязва, че в момента Русия използва повече такива ракети.

По думите му, по-рано Русия е извършвала ударите от Крим, а сега вече от северна посока, тъй като бреговият комплекс "Бастион“ може да бъде мобилен и да се използва в различни региони.

Игнат добави, че ракетата, макар и противокорабна, може да бъде многофункционална и да атакува наземни обекти.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и колко ракети свалихте а?

    68 13 Отговор
    за мен е важно че падат във киев па дали са хиперзвукови на кой му пука

    като се свалят лесно защо спите във метрото бе? ха ха ха

    Коментиран от #86

    19:56 29.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кривоверен алкаш

    10 51 Отговор
    Някой да е учуден че Русия лъжитотова е залегнало в гена им...то това им остана да се гвалят и да заплашват...ама вече никой не им се връзва.видяхме какви ги наговниха в Украйна..

    Коментиран от #52

    19:58 29.06.2026

  • 4 Мишел

    10 49 Отговор
    Мобилизираните руснаци на фронта оцеляват между 10 дни и 20 дни- като в това време е включен и престоят му в учебен център, пише The New York Times. В края на 2025 г. руските власти обявиха набирането на повече от 420 000 мобилизирани руснаци. Много от тях преминават само няколко дни обучение, преди да бъдат изпратени в бойната зона. Една от основните причини за високите загуби в руската армия е масовото използване на дронове от украинската армия.

    Коментиран от #11, #15, #25, #28

    19:58 29.06.2026

  • 5 Дудов

    40 7 Отговор
    Ракетите са толкова бързи че укрите не знаят откэде са им минали

    19:59 29.06.2026

  • 6 ВОЙНТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    39 7 Отговор
    Е тотален порвал. Англосаксите ще отговарят за разпалването на тази война.

    19:59 29.06.2026

  • 7 Герги

    6 14 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днеска на рубли ли си...

    Коментиран от #16, #23

    19:59 29.06.2026

  • 8 Копейки

    7 28 Отговор
    няма да се притеснявате. Всичко е по план. До 1 седмица Путин ще спаси Венецуела, Мали, Сирия, Куба и Иран, до 1 месец - ще превземе Киев, до 2 месеца - ще превземе Европа.

    19:59 29.06.2026

  • 9 Гинкобилоба

    25 6 Отговор
    Жегата бацв във факти действа като циркон по тиква на укро мунгал

    19:59 29.06.2026

  • 10 АЗОФЦИ БЯГАТ

    36 5 Отговор
    Фронта се разпада, а руската армия напредва по всички направления.

    20:01 29.06.2026

  • 11 Без име

    21 8 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    То не знае пола си, но да храчи срещу Русия, може.

    Коментиран от #22

    20:01 29.06.2026

  • 12 А Украйна настъпва

    28 7 Отговор
    и това не е лъжа....... но в посока полската граница.

    20:01 29.06.2026

  • 13 Мишел

    7 34 Отговор
    Путин вече няма варианти и Тръмп не може да му помогне. В Русия отново се заговори за мобилизиране на 300 000 войници, но за Владимир Путин това вече е голям проблем. Влошаващата се икономическа ситуация в Русия не позволява с лека ръка 300 000 мъже да бъдат изведени от икономиката, а също и финансовият въпрос - за подготовка и заплата на мобилизираните руснаци. В същото време той добави още два фактора, които затрудняват Путин - непрекъснато влошаващото се международно положение на Русия и нарастващите възможности на украинската армия. На практика Путин е изчерпал възможностите за продължаване на войната без критични загуби за Русия.

    20:01 29.06.2026

  • 14 гост

    8 35 Отговор
    От момента на подписване на договор с руското военно министерство до смъртта си на бойното поле руският новобранец средно изкарва между 10 дни и 3 седмици - като в това време е включен и престоят му в учебен център. Това казва историкът Петър Франкопан пред The New York Times. Отделно изданието е анализирало и данни от руски z-блогъри - т.нар. военни кореспонденти в Русия пишат без заобикалки, че често новопристигналите на фронта войници оцеляват само 20-35 минути. Франкопан от своя страна твърди също, че настоящото съотношение на жертвите, според неговите оценки, е приблизително 8 убити руски войници на всеки един украинец.

    Коментиран от #70

    20:01 29.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #7 от "Герги":

    каквото падне, не избирам и нямам претенций пара да пада

    20:02 29.06.2026

  • 17 ЕВРОФАШИСТИТЕ СА ШОКИРАНИ

    26 4 Отговор
    От краха на войските на Зеленски.

    20:02 29.06.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    29 3 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    20:03 29.06.2026

  • 19 Мнение

    7 26 Отговор
    Векове наред руснаците се заблуждават, че уж компенсират икономическата си немощ с военна сила. А когато се разбра, че и военна сила нямат, си опитват да компенсират нейната липса с лъжа и пропаганда.

    20:04 29.06.2026

  • 20 оня с коня

    22 6 Отговор
    Ярс, Топол М, Кинжал, Калибър, Булава, Искандер М, Авангард, Радуга КСР-5, Гранит, Оникс, Вулкан, Циркон, Орешник, Осина, разни Посейдони, следва Сармат и в скоро време Буревестник … и после властва Тишината.

    Коментиран от #32, #39, #100

    20:04 29.06.2026

  • 21 УДРИ С ЛОПАТАТА

    22 5 Отговор
    По главите фашистики бандерски.

    20:04 29.06.2026

  • 22 Умрел руснак

    7 19 Отговор

    До коментар #11 от "Без име":

    Ти серра на умрелата русия.

    20:05 29.06.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 защо

    8 4 Отговор
    Може! Трябва! Дайте!
    Толкова им е богат речника.

    20:05 29.06.2026

  • 25 мхм

    21 4 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Сега остава да ни кажат колко дни оцелят украинците или от ню йорк таймс нямат такава информация. Те са информирани само за руснаците.

    20:06 29.06.2026

  • 26 БЕНЗИНОВА ДРАКА

    6 18 Отговор
    ПО ДУМИТЕ НА ПУТИН КАРЛИКА

    ПРОБЛЕМ С БЕНЗИНА НЯМА ,

    НО ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ В

    МУСКАЛИЕТО

    ЯКО СЕ МЛАТЯТ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ДАВАЙТЕ ДРУЗЪЯ

    КАЧВАЙТЕ КАЧВАЙТЕ
    УНИКАЛНИ КЛИПОВЕ

    СПАСИБО

    Коментиран от #46

    20:06 29.06.2026

  • 27 Гресирана ватенка

    5 17 Отговор
    Всички знаем, че Русия лъже и се прави на велика с без аналоговите си оръжия 🤣

    20:06 29.06.2026

  • 28 Цеко

    6 18 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Много руска смрадт измре.Много нещо.

    20:06 29.06.2026

  • 29 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    5 12 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Са повече.

    20:06 29.06.2026

  • 30 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    18 5 Отговор
    Е прокси война на англосаксонските сатанисти срещу славянството и православието. След като населението на окраина бъде разгонено и унищожено следва въвличането на Беларус във войната. После да се готви Полша.

    20:07 29.06.2026

  • 31 Лъжите

    22 5 Отговор
    На наркоманите нямат край .снощи Рф нанесе комбиниран удар по остров Първомайски , на който бяха установени натовски специалисти и британско елитно подразделение , което е подготвяло операция за нападение на Крим , всички са горе при бандера . Друг удар в град Очаково размаза британски специалисти и остави едно мокро място от тях . Дано един от най - големите вратове на България и главен виновник за раздела на българските земи Великобритания бъде унищожена .Тогава света ще бъде едно по добро място .

    20:07 29.06.2026

  • 32 Швейк

    7 17 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Над Русия властва Тъпотата.

    20:08 29.06.2026

  • 33 Кончето ,

    9 4 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Струваш ми се като - Отпаднала необходимост .. пръъъъ

    20:08 29.06.2026

  • 34 Атина Палада

    6 12 Отговор
    Фатмака ще връща ли лева?

    Коментиран от #58

    20:08 29.06.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фори

    6 14 Отговор
    Никога човешките загуби не са притеснявали руснаците. Мобилизация на 500 хиляди и изпращането им на фронта е най доброто решение.

    Коментиран от #40

    20:09 29.06.2026

  • 37 НАСТАВА ЗДРАВО ЛУПАНЕ

    17 5 Отговор
    По бандерфашистите тикви.

    20:09 29.06.2026

  • 38 Тавариши и Таварашутки

    8 17 Отговор
    Верно ли
    Властите в Крим ,
    Тайничко са
    Евакуирали своите Семейства и близки
    Посока Мускалието.

    За какво се готвят?

    Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    20:10 29.06.2026

  • 39 Механик

    7 15 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    20:10 29.06.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 руската мечка

    6 17 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    20:10 29.06.2026

  • 42 ОКРАИНСИТЕ ЗАГУБИ

    17 6 Отговор
    Никога не са притеснявали лондонските гущери.

    20:12 29.06.2026

  • 43 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ

    14 9 Отговор
    Еврофашистите съвсем ще фалират.

    20:13 29.06.2026

  • 44 маке

    14 5 Отговор
    Е що не ги сваляте, а ядете хурката)))

    20:13 29.06.2026

  • 45 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ

    16 6 Отговор
    Окраинците са просто разходен материал.

    20:13 29.06.2026

  • 46 касата

    8 6 Отговор

    До коментар #26 от "БЕНЗИНОВА ДРАКА":

    Путин е приготвил тубите с бензин.

    20:14 29.06.2026

  • 47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    15 6 Отговор
    Хиперзвукова скорост е всяка скорост, която надвишава 5 пъти скоростта на звука т.е. над Мах 5.
    Ако "Циркон" има скорост до 10 Маха, сами можете да прецените кой в случая лъже...

    20:15 29.06.2026

  • 48 Пламен

    7 14 Отговор
    При копейките всичко е ,,ЩЕ", но никога не им се сбъдват мечтите. :)

    Коментиран от #63

    20:15 29.06.2026

  • 49 оня с коня

    10 5 Отговор
    Осраинците единствено могат да свалят га .щитте и да се ооо .дупп.ватт. ,дано да го направят навреме ,щото руснаците мррртъвци не е.... батт ☝️!

    20:15 29.06.2026

  • 50 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    12 6 Отговор
    Носи на България само бедност и проблеми. България няма полза от тази война.

    Коментиран от #53

    20:16 29.06.2026

  • 51 Хи хи

    14 6 Отговор
    Слава на руските бойци че напредват Без бензин, без интернет, без логистика, само с лопати с чипове, с които бият урките, вече 5 години урките ядат бой, а си мислеха, че ще ядат боя само три дня !!

    20:16 29.06.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 ВОЙНАТА Е НА ПУТИН

    7 9 Отговор

    До коментар #50 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":

    БРЕ ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?

    2022 ГОДИНА

    ПУТИН :

    ВЗЕХ ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЕ
    ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
    СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОБОСРАЦИЯ

    РААА РААА РААА

    Коментиран от #57

    20:19 29.06.2026

  • 54 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    13 4 Отговор
    Но и те разбират, че войните не се печелят по интернет.

    20:19 29.06.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Мишел

    9 5 Отговор
    10-11 Маха е твърдо хиперзвукова скорост.
    Хиперзвуковите ракети са тези, които летят със скорост над 5 Маха, но траекторията им е с непрекъсната лека смяна на посоката на полета, леко лакатушене в тримрен зигзаг, дори в долните слоеве на атмосферата. Циркон лети точно така и затова няма претванати от НатО такива ракети.

    Коментиран от #65

    20:20 29.06.2026

  • 57 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕВСКИ

    11 5 Отговор

    До коментар #53 от "ВОЙНАТА Е НА ПУТИН":

    Е тотален провал на обединения еврофашизъм.

    20:20 29.06.2026

  • 58 ЩЕ СПАСЯВА ЛИ

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    ДИРНИКА И ЖЕЗЪЛА
    НА ГУНДЯЕВ?

    20:20 29.06.2026

  • 59 Колективен руски крепостен

    5 10 Отговор
    Защо нямаме бензин?В Папуа Нова Гвинея имат.

    Коментиран от #72

    20:22 29.06.2026

  • 60 Този

    8 4 Отговор
    въобще чува ли се какво говори? Само интелектуално несръчни индивиди могат да се радват на този словесен бъркоч...

    20:22 29.06.2026

  • 61 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    7 12 Отговор
    КРЕМЪЛ

    ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    И СЛЕД ТОВА

    РАЗПАДНЕ НА ПУТЛЕРАЙХА.

    20:22 29.06.2026

  • 62 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    8 5 Отговор
    Е тотален провал на цялото натю.

    20:22 29.06.2026

  • 63 Васил

    2 6 Отговор

    До коментар #48 от "Пламен":

    Пламка чакам те да слезеш от средиземноморки крузен кораб в Женевското езеро и да миго олигавиш качествено ,луд съм по корабни механици !

    Коментиран от #97

    20:22 29.06.2026

  • 64 Ами сваляйте бре

    8 6 Отговор
    Ко само ден и нощ с лъжи се занимавате срещу Русия!

    Коментиран от #71

    20:23 29.06.2026

  • 65 Град Козлодуй

    2 6 Отговор

    До коментар #56 от "Мишел":

    Приятел искаш ли да ми по духаш?Плащам си.

    20:23 29.06.2026

  • 66 ЩЕ ИМА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ

    5 8 Отговор
    Еврофашизма ще бъде унищожен.

    20:24 29.06.2026

  • 67 Град Козлодуй

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.

    20:24 29.06.2026

  • 68 Хуху

    2 9 Отговор
    Той лъже, че са хиперзвукови, а вие че ги сваляте.

    20:24 29.06.2026

  • 69 az СВО Победа 81

    6 4 Отговор
    Ами да ги "свалят", що пискат???

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #75

    20:24 29.06.2026

  • 70 Какви невероятно глупости

    3 4 Отговор

    До коментар #14 от "гост":

    Някой вярва ли на тази пропаганда честно искам да ми отговорите.
    Аз пък ще ви кажа че те слизат от влака и веднага биват застрелвани върху стълбите на вагона

    Коментиран от #90, #105

    20:24 29.06.2026

  • 71 Град Козлодуй

    3 4 Отговор

    До коментар #64 от "Ами сваляйте бре":

    Приятел искаш да ми по духаш малко?Плащам коректно.

    Коментиран от #79

    20:24 29.06.2026

  • 72 БУТАНЕТО НА АВТОМОБИЛИ

    6 7 Отговор

    До коментар #59 от "Колективен руски крепостен":

    Останали Без Бензин

    Даже и В БУРУНДИ

    Не сме виждали.

    САМО В БЕНЗИНОКОЛОНКАТА

    РУЗЗИЯ

    20:25 29.06.2026

  • 73 койдазнай

    2 8 Отговор
    Ракетите Циркон по определение не са "хиперзвукови", тъй като нямат въздушно-реактивен двигател, който да им осигурява полет със скорост над 5М. Въобще, най-близкото до "хиперзвукова" ракета е "Метеор"-а на МБДА, ама и тя е по-ръба на критерия за скорост.
    амакойдазнай!

    20:25 29.06.2026

  • 74 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    5 5 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    20:25 29.06.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 ...

    8 7 Отговор
    Путин: Над 700 000 руски военни се бият в момента на фронта. Присъствието на руските въоръжени сили в зоната на специалната военна операция надхвърля 700 000 военнослужещи. Това обяви руският президент Владимир Путин на среща с участниците в специалната военна операция. „Там имаме голяма група, над 700 000 души“, каза президентът.

    Руските жертви може да са много повече, отколкото ни обявяват. Дори повече от 1,5 милиона, както се твърди от ЦРУ.

    Коментиран от #80

    20:26 29.06.2026

  • 77 БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОФАШИСТИ

    5 5 Отговор
    Последните две седмици имат непрекъснат запек.

    20:27 29.06.2026

  • 78 Сатана Z

    9 4 Отговор
    След 3 000 000 заровени в дупки или разложени в нивите укро трупа от Укро-Вермахта ракетата Циткон е последното нещо ,за което да мислят следващите 5 000 000 укро смъртници за 2026

    Коментиран от #87

    20:27 29.06.2026

  • 79 Хората ги е гнус

    4 5 Отговор

    До коментар #71 от "Град Козлодуй":

    да ви гледате деградиралите глупаци показващи падението на запада. После защо Русия е велика, а запада стана цигански коиптор. Само из мет.

    20:29 29.06.2026

  • 80 А ИСТИНАТА Е

    6 5 Отговор

    До коментар #76 от "...":

    Над 2 000 000 бандери и 400 000 натовски наемници са заровени в чернозема, дето Зеленски го продаде и на британците и на американците.

    Коментиран от #85, #89

    20:29 29.06.2026

  • 81 ПУТИН СЕ ОКАЗА

    6 4 Отговор
    ГОЛЯМ ШУШЛЯК.

    ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖА ДА ОПАЗИ

    ЗА РАФИНЕРИИТЕ
    ДА НЕ ГОВОРИМ ...

    ПОЖАРЪТ В НПЗто

    СЛАВЯНСК на КУБАНИ

    ОЩЕ ГОРИ .


    Хаха хахахахаха хахахахаха

    20:29 29.06.2026

  • 82 Чиниш ми се

    2 2 Отговор

    До коментар #75 от "Оня с парчето":

    Доллен ПП пидди. раззин ,на всичко отгоре ,май си и мннн.гаууу.,щото яко ме лъхна на вкиснато умешено с пушек от кюмбе !

    20:30 29.06.2026

  • 83 az СВО Победа 81

    8 4 Отговор
    Накратко:

    1. "Циркон" е КР а не балистична ракета.

    2. Хиперзвукът е при движение с над 5 000км/ч.
    Ако "Циркон"-ът се движи с 10 000 км/ч. то безспорно е хиперзвуков.

    3. Или има грешка в превода или началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат не знае какви ги говори и гоеори пълни глупости! 🤣

    20:30 29.06.2026

  • 84 не може да бъде

    2 4 Отговор
    Просто не разбирам за какво се публикуват подобни материали!2В заглавието на статията има две груби лъжи и това може веднага да се разбере от най-различни материали както и от кинетиката на ракетата!!?Но както е казал Гьобелс колкото една лъжа е по-груба толкова е по-лесно да се помярва в нея....Приемаме че ракетата не е хиперзвукова а има тази скорост за която твърдят западните издания 8 маха /което означава около 2,6 км.в секунда -макар че изглежда е по -вярно че скороста и е от 8 до 9 маха -съществена разлика !?Ракетата пада от височина 30 до 40 км.с тази скорост равноускорително!Носи бомбен товар около 400 кг. но самата ракета тежи около 750-800 кг.-вие ми кажете каква противоракета може да спре ракета с такава кинетична енергия една противоракета е изключено да може да я спре даже не може да я отклони -това могат да направят само рояк такива ракети ...и украинците/или тези които им помагат/ сигурно така правят !!?Така че първо ако и да не е хиперзвукова ракетата е много близко до хиперзвуковата скорост и изобщо не е лесно да я свалят...и това мисля се потвърждава от статистика в западните издания .досега са свалени единици от тази ракети и то с цената на голям разход ракети Пейтриът /по 1-3 млн.$ едната както е известно/!?

    20:30 29.06.2026

  • 85 Чакай чакай

    3 3 Отговор

    До коментар #80 от "А ИСТИНАТА Е":

    ЗАБРАВИ.

    100 НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ
    СА УБИТИ.

    ИМАШЕ И АМЕРИКАНСКИ ДАЖЕ.

    20:30 29.06.2026

  • 86 гост

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "и колко ракети свалихте а?":

    Ами когато имаха достатъчно ракети за Патриотите сваляха над 90 % от всички , и балистични и крилати !! Сега Путлер използва ,че Тръмп изхаби в Иран ракети два пъти повече , отколкото Украйна за над 4 години и въпреки това резултатите му са трагични , някоя и друга къща или блок в най-добрия случай !! А от миналия месец Украйна има лизенз за производство на ракетите и до края на лятото ще има собствени ракети , без да зависи от САЩ !! И Путлер пак ще обяснява , че се бие срещу "цялото НАТО" , а то вече и ракети не дава на Украйна , тя сама си довършва кремълския бункерен плъх !

    Коментиран от #101

    20:30 29.06.2026

  • 87 Ха-ха

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "Сатана Z":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    20:31 29.06.2026

  • 88 Може и да е прав

    5 6 Отговор
    Но за един Циркон ще трябват по 5 ракети Патриот и то само ако американски оператори а не украйнски оперират с тях. Но САЩ произвеждат само по десетина на месец. И са много скъпи. Пък и Израел е на първо място. Там е основния проблем.
    Иначе за парите няма проблем, евопейските данъкоплатци имат още кожа за дране.

    20:33 29.06.2026

  • 89 Ха-ха

    6 2 Отговор

    До коментар #80 от "А ИСТИНАТА Е":

    А пък по твоите данни излиза, че убитите руски войници са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Отново ужас !

    Коментиран от #92

    20:33 29.06.2026

  • 90 гост

    4 3 Отговор

    До коментар #70 от "Какви невероятно глупости":

    Ми всъщност вече и до влака не е сигурно дали ще стигнат , ако не си чул още на 200-300 км от фронта ги чакат дрончетата !!

    20:34 29.06.2026

  • 91 идиоти вън

    1 4 Отговор
    Еми сваляйте ги, що не ги сваляте?!?!?

    20:34 29.06.2026

  • 92 ИЗВАДИ СИ ПРЪСТИТЕ ОТ КОНТАКТА

    0 4 Отговор

    До коментар #89 от "Ха-ха":

    И си лягай. Не ги разбираш нещата.

    20:34 29.06.2026

  • 93 КОГАТО СИ СЕДНАЛ

    6 3 Отговор
    НА ВАРЕЛ ПЪЛЕН С БЕНЗИН

    НЕ НАПАДАЙ ЧОВЕК

    КОЙТО ИМА СПИЧКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИНОВА РУСИЯ ГОРИ

    И НИКОЙ В СВЕТА НЕ ТЪЖИ ...

    ЕДИНСТВЕНО РОДНАТА

    ЧЕРВЕНА ИЗМЕТ.

    20:34 29.06.2026

  • 94 Механик

    4 5 Отговор
    Ми, добре. Сваляйте ги като ви е лесно.
    Само не разбирам защо циврите? М?

    20:35 29.06.2026

  • 95 Путин удавник :)))

    6 2 Отговор
    "Пазете се от удавника: следващите месеци вероятно ще бъдат много опасни в Русия, тъй като Путин отчаяно се опитва да се задържи на повърхността"

    20:35 29.06.2026

  • 96 Абе….

    5 6 Отговор
    ….гледайки вече четири години ударният износ на лъзгавата военна министърка, изпращаща перални и лопати с родилни мъки, бустермастърка хурсула и сюринатите блокове в киеффф, не ми се чини цирковите да бъдат сваляни толкова лесно! Апропо ко стана с контранастъпът, бихме ли руснаците? Или още петорна инфлация до заветната цел, м?!!

    20:35 29.06.2026

  • 97 Пламен

    6 2 Отговор

    До коментар #63 от "Васил":

    Оооо, Василиса :)
    Още ли си пазиш онея 10 ЕВРО ? Пази си ги , голубой.
    При вас бензина защо е с купони ?

    Коментиран от #104

    20:36 29.06.2026

  • 98 Тачо Пармака

    4 0 Отговор

    До коментар #75 от "Оня с парчето":

    Кат тиго отт перремм в епиллирания г333 със избеления анн.уссс щии изскочат зъркелите 👀 кат на Синьора Мелони !

    Коментиран от #99

    20:36 29.06.2026

  • 99 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    6 0 Отговор

    До коментар #98 от "Тачо Пармака":

    И ние като фенове на Путин ще се включим в този купон 😘

    20:38 29.06.2026

  • 100 стоян

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "оня с коня":

    До 20 ком - браво моладец - като стихотворение си ги научил наизус - а поне две френски или италиански ракети знаеш ли путинопоклонико

    Коментиран от #102

    20:38 29.06.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Десислава Димитрова - Деса Поетеса

    1 1 Отговор

    До коментар #100 от "стоян":

    Скъпи ,ти дом и се семейство нямаш ли ?Откога не си се прибирал ?

    20:39 29.06.2026

  • 103 ВОВКА МАСОВКАТА

    4 1 Отговор
    ПАК СЕ ИЗЛОЖИ
    КАТО КИФЛАДЖИЯ ...

    ЦЕЛИЯ СВЯТ ВИДЯ ЖАЛКАТА МАСОВКА

    СЪС КРЕМЪЛСКИЯ ЛАЛАДЖИИЯ

    ПАВЕЛ ЗАРУБИН.

    ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО

    ДЪРТИЯ БОТОКС

    ТРУДНО ЧЕТЕШЕ
    ТОВА КОЕТО Е НАПИСАНО
    НА ТЕЛЕСУФЛЕРА.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ОЩЕ ПО ЛОШОТО
    ЧЕ ПУТИН ДАЖЕ
    И НЕ РАЗБИРАШЕ
    ТОВА КОЕТО ЧЕТЕ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    20:41 29.06.2026

  • 104 Васил

    1 2 Отговор

    До коментар #97 от "Пламен":

    Пламка ,знаеш че съм щедър ,освен 10 €врака винаги съм ти хвърлял и 5тарка за почерпка .

    20:41 29.06.2026

  • 105 гост

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Какви невероятно глупости":

    По личните официални твърдения на любимия ти вожд и верния му цукалоносец Медведев от над 4 години в красная се записвали по над 40 000 "доброволци" на месец !!!!! Без да броим предишните над 700 000 професионални военни и без вагнеровците на готвача по негови сметки над 200 000 , които НЕ СЕ водят част от редовната армия ! Та по най-елементарна сметка това прави над 3 милиона без вагнеровците пак повтарям !! Къде са питам , още на влака ли ?? Хахахах !!

    Коментиран от #108

    20:42 29.06.2026

  • 106 Пламен

    1 1 Отговор
    Модде.Ратторра що си мисли ,че е анонимен и неоткриваем ,най вероятно има жена и деца и не иска нищо лошо да им се случи ,а Видов ден е близо ....

    20:45 29.06.2026

  • 107 Как 10 мах да не е

    3 1 Отговор
    хиперзвикова??
    Защо му цитирате безкритично глупостите на тоя?
    Само да ни обират за безмислените Патриоти.

    20:46 29.06.2026

  • 108 Оня с парчето

    1 2 Отговор

    До коментар #105 от "гост":

    Идвали ли са ти неотдавна скъпи надда .рени гости в анна.алла ?

    Коментиран от #109

    20:47 29.06.2026

  • 109 Пелтеков

    1 0 Отговор

    До коментар #108 от "Оня с парчето":

    пак ли тровиш въздуха бе бройлер

    20:52 29.06.2026

  • 110 Тиква

    2 0 Отговор
    Да,да,ясно щом казват окранацюги, Значи е така, целият свят "вярва"на тея отрепки.

    20:57 29.06.2026

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 БеГемот

    2 0 Отговор
    Е Десет мах не Е ли хиперзвукови скорост...а тоя е началник на пропагандата на Украйна...Ко да каже...

    20:59 29.06.2026

  • 113 Дзак

    1 0 Отговор
    И какво ни интересуват тези подробности?

    21:00 29.06.2026

  • 114 Многоходовото

    0 1 Отговор
    градинско джудже Хаяско провали специалната ВО, унищожи 2 милиона руски войници и фалира Русия. Сега проси заеми от господаря си Китай.

    21:16 29.06.2026

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