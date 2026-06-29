Украинската армия: Путин лъже! Руските ракети "Циркон" са много далеч от хиперзвукова скорост и могат да лесно да бъдат свалени

Украйна може да сваля руските ракети "Циркон“, които летят по балистична траектория, но за това не винаги разполага със съответните средства. Това заявява в ефира на телемаратона началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на ВС на Украйна Юрий Игнат, предава УНИАН.

Той припомня, че в Украйна има недостиг на противовъздушни ракети към системите Patriot, които са способни да прехващат балистични ракети.

По думите му ракетите "Циркон“ са проектирани като противокорабни ракети и, въпреки хвалбите на Владимир Путин, не достигат хиперзвукова скорост, но имат голяма скорост – до 10 Маха.

"И по този начин, издигайки се на височина над 40 км с голяма скорост, тъй като там въздухът е разреден, ракетата се насочва към целта си и атакува вече като балистична ракета“, заявява Игнат.

При това той добавя, че именно в това се състои сложността, тъй като балистичните ракети се свалят от Patriot, а ракети за тази система не достигат.

"Статистиката говори сама за себе си – ако има ракети за Patriot, тогава ракетата може да бъде пресечена в един или друг регион“, посочва Игнат. При това той отбелязва, че в момента Русия използва повече такива ракети.

По думите му, по-рано Русия е извършвала ударите от Крим, а сега вече от северна посока, тъй като бреговият комплекс "Бастион“ може да бъде мобилен и да се използва в различни региони.

Игнат добави, че ракетата, макар и противокорабна, може да бъде многофункционална и да атакува наземни обекти.