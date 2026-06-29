Украинската армия: Путин лъже! Руските ракети "Циркон" са много далеч от хиперзвукова скорост и могат да лесно да бъдат свалени

Украйна може да сваля руските ракети "Циркон“, които летят по балистична траектория, но за това не винаги разполага със съответните средства. Това заявява в ефира на телемаратона началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на ВС на Украйна Юрий Игнат, предава УНИАН.
Той припомня, че в Украйна има недостиг на противовъздушни ракети към системите Patriot, които са способни да прехващат балистични ракети.
По думите му ракетите "Циркон“ са проектирани като противокорабни ракети и, въпреки хвалбите на Владимир Путин, не достигат хиперзвукова скорост, но имат голяма скорост – до 10 Маха.
"И по този начин, издигайки се на височина над 40 км с голяма скорост, тъй като там въздухът е разреден, ракетата се насочва към целта си и атакува вече като балистична ракета“, заявява Игнат.
При това той добавя, че именно в това се състои сложността, тъй като балистичните ракети се свалят от Patriot, а ракети за тази система не достигат.
"Статистиката говори сама за себе си – ако има ракети за Patriot, тогава ракетата може да бъде пресечена в един или друг регион“, посочва Игнат. При това той отбелязва, че в момента Русия използва повече такива ракети.
По думите му, по-рано Русия е извършвала ударите от Крим, а сега вече от северна посока, тъй като бреговият комплекс "Бастион“ може да бъде мобилен и да се използва в различни региони.
Игнат добави, че ракетата, макар и противокорабна, може да бъде многофункционална и да атакува наземни обекти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и колко ракети свалихте а?
като се свалят лесно защо спите във метрото бе? ха ха ха
Коментиран от #86
19:56 29.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Кривоверен алкаш
Коментиран от #52
19:58 29.06.2026
4 Мишел
Коментиран от #11, #15, #25, #28
19:58 29.06.2026
5 Дудов
19:59 29.06.2026
6 ВОЙНТА НА ЗЕЛЕНСКИ
19:59 29.06.2026
7 Герги
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Днеска на рубли ли си...
Коментиран от #16, #23
19:59 29.06.2026
8 Копейки
19:59 29.06.2026
9 Гинкобилоба
19:59 29.06.2026
10 АЗОФЦИ БЯГАТ
20:01 29.06.2026
11 Без име
До коментар #4 от "Мишел":То не знае пола си, но да храчи срещу Русия, може.
Коментиран от #22
20:01 29.06.2026
12 А Украйна настъпва
20:01 29.06.2026
13 Мишел
20:01 29.06.2026
14 гост
Коментиран от #70
20:01 29.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Герги":каквото падне, не избирам и нямам претенций пара да пада
20:02 29.06.2026
17 ЕВРОФАШИСТИТЕ СА ШОКИРАНИ
20:02 29.06.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:03 29.06.2026
19 Мнение
20:04 29.06.2026
20 оня с коня
Коментиран от #32, #39, #100
20:04 29.06.2026
21 УДРИ С ЛОПАТАТА
20:04 29.06.2026
22 Умрел руснак
До коментар #11 от "Без име":Ти серра на умрелата русия.
20:05 29.06.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 защо
Толкова им е богат речника.
20:05 29.06.2026
25 мхм
До коментар #4 от "Мишел":Сега остава да ни кажат колко дни оцелят украинците или от ню йорк таймс нямат такава информация. Те са информирани само за руснаците.
20:06 29.06.2026
26 БЕНЗИНОВА ДРАКА
ПРОБЛЕМ С БЕНЗИНА НЯМА ,
НО ПО БЕНЗИНОСТАНЦИИТЕ В
МУСКАЛИЕТО
ЯКО СЕ МЛАТЯТ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ДАВАЙТЕ ДРУЗЪЯ
КАЧВАЙТЕ КАЧВАЙТЕ
УНИКАЛНИ КЛИПОВЕ
СПАСИБО
Коментиран от #46
20:06 29.06.2026
27 Гресирана ватенка
20:06 29.06.2026
28 Цеко
До коментар #4 от "Мишел":Много руска смрадт измре.Много нещо.
20:06 29.06.2026
29 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
До коментар #23 от "оня с коня":Са повече.
20:06 29.06.2026
30 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
20:07 29.06.2026
31 Лъжите
20:07 29.06.2026
32 Швейк
До коментар #20 от "оня с коня":Над Русия властва Тъпотата.
20:08 29.06.2026
33 Кончето ,
До коментар #23 от "оня с коня":Струваш ми се като - Отпаднала необходимост .. пръъъъ
20:08 29.06.2026
34 Атина Палада
Коментиран от #58
20:08 29.06.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фори
Коментиран от #40
20:09 29.06.2026
37 НАСТАВА ЗДРАВО ЛУПАНЕ
20:09 29.06.2026
38 Тавариши и Таварашутки
Властите в Крим ,
Тайничко са
Евакуирали своите Семейства и близки
Посока Мускалието.
За какво се готвят?
Хаха хахахахаха хахахахаха хахахахаха
20:10 29.06.2026
39 Механик
До коментар #20 от "оня с коня":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
20:10 29.06.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 руската мечка
20:10 29.06.2026
42 ОКРАИНСИТЕ ЗАГУБИ
20:12 29.06.2026
43 СКОРО И ПУТИН ЩЕ СИ ПОИСКА КОМПЕНСАЦИИТЕ
20:13 29.06.2026
44 маке
20:13 29.06.2026
45 ЗА АНГЛОСАКСИТЕ
20:13 29.06.2026
46 касата
До коментар #26 от "БЕНЗИНОВА ДРАКА":Путин е приготвил тубите с бензин.
20:14 29.06.2026
47 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
Ако "Циркон" има скорост до 10 Маха, сами можете да прецените кой в случая лъже...
20:15 29.06.2026
48 Пламен
Коментиран от #63
20:15 29.06.2026
49 оня с коня
20:15 29.06.2026
50 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
Коментиран от #53
20:16 29.06.2026
51 Хи хи
20:16 29.06.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 ВОЙНАТА Е НА ПУТИН
До коментар #50 от "ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ":БРЕ ЧЕРВЕН ГЕЙТЪР?
2022 ГОДИНА
ПУТИН :
ВЗЕХ ЕДНОЛИЧНО РЕШЕНИЕ
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ОБОСРАЦИЯ
РААА РААА РААА
Коментиран от #57
20:19 29.06.2026
54 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
20:19 29.06.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Мишел
Хиперзвуковите ракети са тези, които летят със скорост над 5 Маха, но траекторията им е с непрекъсната лека смяна на посоката на полета, леко лакатушене в тримрен зигзаг, дори в долните слоеве на атмосферата. Циркон лети точно така и затова няма претванати от НатО такива ракети.
Коментиран от #65
20:20 29.06.2026
57 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕВСКИ
До коментар #53 от "ВОЙНАТА Е НА ПУТИН":Е тотален провал на обединения еврофашизъм.
20:20 29.06.2026
58 ЩЕ СПАСЯВА ЛИ
До коментар #34 от "Атина Палада":ДИРНИКА И ЖЕЗЪЛА
НА ГУНДЯЕВ?
20:20 29.06.2026
59 Колективен руски крепостен
Коментиран от #72
20:22 29.06.2026
60 Този
20:22 29.06.2026
61 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ТРЯБВА ДА БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.
И СЛЕД ТОВА
РАЗПАДНЕ НА ПУТЛЕРАЙХА.
20:22 29.06.2026
62 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
20:22 29.06.2026
63 Васил
До коментар #48 от "Пламен":Пламка чакам те да слезеш от средиземноморки крузен кораб в Женевското езеро и да миго олигавиш качествено ,луд съм по корабни механици !
Коментиран от #97
20:22 29.06.2026
64 Ами сваляйте бре
Коментиран от #71
20:23 29.06.2026
65 Град Козлодуй
До коментар #56 от "Мишел":Приятел искаш ли да ми по духаш?Плащам си.
20:23 29.06.2026
66 ЩЕ ИМА ДЕНАЦИФИКАЦИЯ
20:24 29.06.2026
67 Град Козлодуй
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Грешиш приятел. От руснак войник не става, в това е проблема.
20:24 29.06.2026
68 Хуху
20:24 29.06.2026
69 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣
Коментиран от #75
20:24 29.06.2026
70 Какви невероятно глупости
До коментар #14 от "гост":Някой вярва ли на тази пропаганда честно искам да ми отговорите.
Аз пък ще ви кажа че те слизат от влака и веднага биват застрелвани върху стълбите на вагона
Коментиран от #90, #105
20:24 29.06.2026
71 Град Козлодуй
До коментар #64 от "Ами сваляйте бре":Приятел искаш да ми по духаш малко?Плащам коректно.
Коментиран от #79
20:24 29.06.2026
72 БУТАНЕТО НА АВТОМОБИЛИ
До коментар #59 от "Колективен руски крепостен":Останали Без Бензин
Даже и В БУРУНДИ
Не сме виждали.
САМО В БЕНЗИНОКОЛОНКАТА
РУЗЗИЯ
20:25 29.06.2026
73 койдазнай
амакойдазнай!
20:25 29.06.2026
74 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ
20:25 29.06.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 ...
Руските жертви може да са много повече, отколкото ни обявяват. Дори повече от 1,5 милиона, както се твърди от ЦРУ.
Коментиран от #80
20:26 29.06.2026
77 БЪЛГАРСКИТЕ ЕВРОФАШИСТИ
20:27 29.06.2026
78 Сатана Z
Коментиран от #87
20:27 29.06.2026
79 Хората ги е гнус
До коментар #71 от "Град Козлодуй":да ви гледате деградиралите глупаци показващи падението на запада. После защо Русия е велика, а запада стана цигански коиптор. Само из мет.
20:29 29.06.2026
80 А ИСТИНАТА Е
До коментар #76 от "...":Над 2 000 000 бандери и 400 000 натовски наемници са заровени в чернозема, дето Зеленски го продаде и на британците и на американците.
Коментиран от #85, #89
20:29 29.06.2026
81 ПУТИН СЕ ОКАЗА
ЕДНА МАЦКВА НЕ МОЖА ДА ОПАЗИ
ЗА РАФИНЕРИИТЕ
ДА НЕ ГОВОРИМ ...
ПОЖАРЪТ В НПЗто
СЛАВЯНСК на КУБАНИ
ОЩЕ ГОРИ .
Хаха хахахахаха хахахахаха
20:29 29.06.2026
82 Чиниш ми се
До коментар #75 от "Оня с парчето":Доллен ПП пидди. раззин ,на всичко отгоре ,май си и мннн.гаууу.,щото яко ме лъхна на вкиснато умешено с пушек от кюмбе !
20:30 29.06.2026
83 az СВО Победа 81
1. "Циркон" е КР а не балистична ракета.
2. Хиперзвукът е при движение с над 5 000км/ч.
Ако "Циркон"-ът се движи с 10 000 км/ч. то безспорно е хиперзвуков.
3. Или има грешка в превода или началникът на управлението за комуникации на Военновъздушните сили на Украйна Юрий Игнат не знае какви ги говори и гоеори пълни глупости! 🤣
20:30 29.06.2026
84 не може да бъде
20:30 29.06.2026
85 Чакай чакай
До коментар #80 от "А ИСТИНАТА Е":ЗАБРАВИ.
100 НАТОВСКИ ДЖЕНЕРАЛИ
СА УБИТИ.
ИМАШЕ И АМЕРИКАНСКИ ДАЖЕ.
20:30 29.06.2026
86 гост
До коментар #1 от "и колко ракети свалихте а?":Ами когато имаха достатъчно ракети за Патриотите сваляха над 90 % от всички , и балистични и крилати !! Сега Путлер използва ,че Тръмп изхаби в Иран ракети два пъти повече , отколкото Украйна за над 4 години и въпреки това резултатите му са трагични , някоя и друга къща или блок в най-добрия случай !! А от миналия месец Украйна има лизенз за производство на ракетите и до края на лятото ще има собствени ракети , без да зависи от САЩ !! И Путлер пак ще обяснява , че се бие срещу "цялото НАТО" , а то вече и ракети не дава на Украйна , тя сама си довършва кремълския бункерен плъх !
Коментиран от #101
20:30 29.06.2026
87 Ха-ха
До коментар #78 от "Сатана Z":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 21 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
20:31 29.06.2026
88 Може и да е прав
Иначе за парите няма проблем, евопейските данъкоплатци имат още кожа за дране.
20:33 29.06.2026
89 Ха-ха
До коментар #80 от "А ИСТИНАТА Е":А пък по твоите данни излиза, че убитите руски войници са 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Отново ужас !
Коментиран от #92
20:33 29.06.2026
90 гост
До коментар #70 от "Какви невероятно глупости":Ми всъщност вече и до влака не е сигурно дали ще стигнат , ако не си чул още на 200-300 км от фронта ги чакат дрончетата !!
20:34 29.06.2026
91 идиоти вън
20:34 29.06.2026
92 ИЗВАДИ СИ ПРЪСТИТЕ ОТ КОНТАКТА
До коментар #89 от "Ха-ха":И си лягай. Не ги разбираш нещата.
20:34 29.06.2026
93 КОГАТО СИ СЕДНАЛ
НЕ НАПАДАЙ ЧОВЕК
КОЙТО ИМА СПИЧКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИНОВА РУСИЯ ГОРИ
И НИКОЙ В СВЕТА НЕ ТЪЖИ ...
ЕДИНСТВЕНО РОДНАТА
ЧЕРВЕНА ИЗМЕТ.
20:34 29.06.2026
94 Механик
Само не разбирам защо циврите? М?
20:35 29.06.2026
95 Путин удавник :)))
20:35 29.06.2026
96 Абе….
20:35 29.06.2026
97 Пламен
До коментар #63 от "Васил":Оооо, Василиса :)
Още ли си пазиш онея 10 ЕВРО ? Пази си ги , голубой.
При вас бензина защо е с купони ?
Коментиран от #104
20:36 29.06.2026
98 Тачо Пармака
До коментар #75 от "Оня с парчето":Кат тиго отт перремм в епиллирания г333 със избеления анн.уссс щии изскочат зъркелите 👀 кат на Синьора Мелони !
Коментиран от #99
20:36 29.06.2026
99 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #98 от "Тачо Пармака":И ние като фенове на Путин ще се включим в този купон 😘
20:38 29.06.2026
100 стоян
До коментар #20 от "оня с коня":До 20 ком - браво моладец - като стихотворение си ги научил наизус - а поне две френски или италиански ракети знаеш ли путинопоклонико
Коментиран от #102
20:38 29.06.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Десислава Димитрова - Деса Поетеса
До коментар #100 от "стоян":Скъпи ,ти дом и се семейство нямаш ли ?Откога не си се прибирал ?
20:39 29.06.2026
103 ВОВКА МАСОВКАТА
КАТО КИФЛАДЖИЯ ...
ЦЕЛИЯ СВЯТ ВИДЯ ЖАЛКАТА МАСОВКА
СЪС КРЕМЪЛСКИЯ ЛАЛАДЖИИЯ
ПАВЕЛ ЗАРУБИН.
ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЮТО
ДЪРТИЯ БОТОКС
ТРУДНО ЧЕТЕШЕ
ТОВА КОЕТО Е НАПИСАНО
НА ТЕЛЕСУФЛЕРА.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ОЩЕ ПО ЛОШОТО
ЧЕ ПУТИН ДАЖЕ
И НЕ РАЗБИРАШЕ
ТОВА КОЕТО ЧЕТЕ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
20:41 29.06.2026
104 Васил
До коментар #97 от "Пламен":Пламка ,знаеш че съм щедър ,освен 10 €врака винаги съм ти хвърлял и 5тарка за почерпка .
20:41 29.06.2026
105 гост
До коментар #70 от "Какви невероятно глупости":По личните официални твърдения на любимия ти вожд и верния му цукалоносец Медведев от над 4 години в красная се записвали по над 40 000 "доброволци" на месец !!!!! Без да броим предишните над 700 000 професионални военни и без вагнеровците на готвача по негови сметки над 200 000 , които НЕ СЕ водят част от редовната армия ! Та по най-елементарна сметка това прави над 3 милиона без вагнеровците пак повтарям !! Къде са питам , още на влака ли ?? Хахахах !!
Коментиран от #108
20:42 29.06.2026
106 Пламен
20:45 29.06.2026
107 Как 10 мах да не е
Защо му цитирате безкритично глупостите на тоя?
Само да ни обират за безмислените Патриоти.
20:46 29.06.2026
108 Оня с парчето
До коментар #105 от "гост":Идвали ли са ти неотдавна скъпи надда .рени гости в анна.алла ?
Коментиран от #109
20:47 29.06.2026
109 Пелтеков
До коментар #108 от "Оня с парчето":пак ли тровиш въздуха бе бройлер
20:52 29.06.2026
110 Тиква
20:57 29.06.2026
111 Този коментар е премахнат от модератор.
112 БеГемот
20:59 29.06.2026
113 Дзак
21:00 29.06.2026
114 Многоходовото
21:16 29.06.2026