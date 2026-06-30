Владимир Путин вече не иска да се конфронтира с Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.

Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната.

В интервю с кремълския журналист Павел Зарубин на 28 юни, което вероятно е било внимателно инсценирано, Путин заяви, че Русия и САЩ не са постигнали никакви споразумения на срещата на върха в Аляска.

Путин призна, че не са били подписани документи, очертаващи "духа на Анкъридж", но твърдеше, че по време на срещата на върха Русия е приела предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Путин заяви, че Русия е готова да продължи преговорите със САЩ въз основа на срещата на върха в Аляска.

В официалния бюлетин на Кремъл за интервюто на Путин бяха пропуснати изявленията му относно срещата на върха в Аляска, но Зарубин публикува видеозапис на пълното интервю, в който тези подробности бяха запазени.

Изявлението на Путин от 28 юни следва подобно изказване на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, че на срещата на върха е имало само "предложение", но не и официално или подписано писмено споразумение.

Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.

Изразената от Путин готовност да се върне към предложенията от срещата на върха в Аляска обаче има за цел да подтикне Съединените щати да възобновят преговорите, сякаш ситуацията на бойното поле не се е променила от август 2025 г. насам.

Оттогава Украйна е освободила територии по фронтовата линия и значително е забавила руското настъпление, като същевременно провежда успешни удари със средно- и дългообхватни оръжия срещу Русия — принуждавайки Русия да премине към много по-дефанзивен режим на действие, отколкото този, в който се намираше към август 2025 г.

Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната, като продължава да подчертава собствената си непреклонност да влезе в добросъвестни преговори. Путин заяви, че Украйна е предложила на Русия взаимно примирие по отношение на ударите с дълъг обсег.

Руският президент Владимир Путин внимателно изгражда една реалност, която се стреми да представи руската победа в Украйна като неизбежна, като същевременно омаловажава нарастващите вътрешни икономически разходи, свързани с войната.

Тази изкуствено създадена реалност се основава на отричането на тактическите и оперативните събития, които са характеризирали 2026 г. досега, както и на продължаващата руска привързаност към нейните несъстоятелни максималистични цели на бойното поле.

Контролът на Путин върху информационното пространство и способността му да формира и разпространява наративи за руски военни успехи са от решаващо значение за поддържането на тази фалшива реалност.

Изглежда, че Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.