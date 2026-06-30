Владимир Путин вече не иска да се конфронтира с Доналд Тръмп

Руският президент Владимир Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.
Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.
Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).
Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната.
В интервю с кремълския журналист Павел Зарубин на 28 юни, което вероятно е било внимателно инсценирано, Путин заяви, че Русия и САЩ не са постигнали никакви споразумения на срещата на върха в Аляска.
Путин призна, че не са били подписани документи, очертаващи "духа на Анкъридж", но твърдеше, че по време на срещата на върха Русия е приела предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Путин заяви, че Русия е готова да продължи преговорите със САЩ въз основа на срещата на върха в Аляска.
В официалния бюлетин на Кремъл за интервюто на Путин бяха пропуснати изявленията му относно срещата на върха в Аляска, но Зарубин публикува видеозапис на пълното интервю, в който тези подробности бяха запазени.
Изявлението на Путин от 28 юни следва подобно изказване на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, че на срещата на върха е имало само "предложение", но не и официално или подписано писмено споразумение.
Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.
Изразената от Путин готовност да се върне към предложенията от срещата на върха в Аляска обаче има за цел да подтикне Съединените щати да възобновят преговорите, сякаш ситуацията на бойното поле не се е променила от август 2025 г. насам.
Оттогава Украйна е освободила територии по фронтовата линия и значително е забавила руското настъпление, като същевременно провежда успешни удари със средно- и дългообхватни оръжия срещу Русия — принуждавайки Русия да премине към много по-дефанзивен режим на действие, отколкото този, в който се намираше към август 2025 г.
Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната, като продължава да подчертава собствената си непреклонност да влезе в добросъвестни преговори. Путин заяви, че Украйна е предложила на Русия взаимно примирие по отношение на ударите с дълъг обсег.
Руският президент Владимир Путин внимателно изгражда една реалност, която се стреми да представи руската победа в Украйна като неизбежна, като същевременно омаловажава нарастващите вътрешни икономически разходи, свързани с войната.
Тази изкуствено създадена реалност се основава на отричането на тактическите и оперативните събития, които са характеризирали 2026 г. досега, както и на продължаващата руска привързаност към нейните несъстоятелни максималистични цели на бойното поле.
Контролът на Путин върху информационното пространство и способността му да формира и разпространява наративи за руски военни успехи са от решаващо значение за поддържането на тази фалшива реалност.
Изглежда, че Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ПРОПАГАНДА
07:48 30.06.2026
3 сащисан кравар
07:48 30.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 az СВО Победа 81
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #24, #28
07:51 30.06.2026
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
07:52 30.06.2026
8 Сатана Z
Коментиран от #18, #20
07:52 30.06.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ФАКТ
07:52 30.06.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Втора армия в Света
07:53 30.06.2026
14 Иван
07:54 30.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Груйо
07:55 30.06.2026
18 путин Zaгуби всички надежди!
До коментар #8 от "Сатана Z":Другаря путин иска да е обичан Агресор.....ама не му се получава!
07:56 30.06.2026
19 Путер
До коментар #1 от "Пич":Да. До 3 дни
Коментиран от #26
07:56 30.06.2026
20 В Киев за три дни
До коментар #8 от "Сатана Z":5 години от началото на три-дневната операция, все още чакаме победата на фасиста ВВП...
07:56 30.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Бункер нюз
Лошото,е че сега се моли на Тръмп за мир.
Коментиран от #32
07:57 30.06.2026
23 целта е постигната
До коментар #1 от "Пич":путин разшири НАТО и направи от Украйна модерната армия!
07:58 30.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пич
До коментар #19 от "Путер":Ааа.....?! Спрел си некъде у пространство! Усиления пердах срещу Украйна започна преди два дни! И укрофашистите реват, та се кинат!!!
08:00 30.06.2026
27 Всъщност
08:01 30.06.2026
28 Лъжите на WC Кремъл
До коментар #6 от "az СВО Победа 81":Истината е, че никой за нищо не е питал и за нищо не се е договарял с късокракият кремълски минддил.
Коментиран от #29, #37, #43
08:03 30.06.2026
29 az СВО Победа 81
До коментар #28 от "Лъжите на WC Кремъл":Минск 2, а?
И тази истина рано или късно ще излезе....
Коментиран от #34
08:05 30.06.2026
30 Руското световно
08:06 30.06.2026
31 Вишиста
08:07 30.06.2026
32 Враг Народу
До коментар #22 от "Бункер нюз":Жужето усеща ,че скоро ще бъде обявено за враг на народа , по комунистическа руска традиция! Дали
08:08 30.06.2026
33 Института пак меси курабийки.
Тръмп предложи нещо в Аляска за да се постигне мир, в което Путин трябваше да направи отстъпки за да се постигне мир. Путин се се съгласи с неохота, но все пак се съгласи. Разбраха се с други думи и войната щеше да приключи. Украйна изтегля войските си от остатъка на Донецк, а Русия връща на Ъкрайна териториите, от областите не влизащи в Конституцията и плюс отказ от пълната територия на Запорожие и Херсон, а границата да е на фронтовата линия. Добро предложение.
Тръмп опита да го приложи, но европейския елит накара Зеленски да откаже и да се бие, за "справедлив мир". Тръмп е помъчи, помъчи и накрая вдигна ръце! Путин разбра отказват и просто продължава нататък. Познато нали? Какво не е ясно??
Борис Джонсън
08:08 30.06.2026
34 Мдаа
До коментар #29 от "az СВО Победа 81":Договореностите от Минск, Истанбул и Анкъридж се изпариха като бензинът в Русия,както се изпариха 1 милион ушанки в Донбас.
Путин и неговата Русия са свършени.
08:09 30.06.2026
35 То па кога се е
08:11 30.06.2026
36 Истината
08:13 30.06.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Русия няма бензин
08:15 30.06.2026
40 Факти
- 80% от Украйна
- европейския пазар на горива
- индийския пазар на оръжие
- икономическа независимост от Китай
- милиони руснаци
- техника за стотици милиарди
- Сирия
- Венецуела
- Иран
08:15 30.06.2026
41 Владимир Путин, президент
Не бих иска да се конфронтирам и с Радев, България и натопорчените F-16 Block 70 👈
08:15 30.06.2026
42 Бункер нюз
Прелъстен и изоставен.Молеше се на Тръмп за част от Донбас.Оня пък видя,че Русия губи и започна да му се подиграва.Ама кво да правиш след като в страната на тъпаците -Рашка сложили такъв дебил за президент.
08:18 30.06.2026
43 Това са безспорни
До коментар #28 от "Лъжите на WC Кремъл":Факти.
08:20 30.06.2026
44 Дон Корлеоне
08:21 30.06.2026