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Владимир Путин вече не иска да се конфронтира с Доналд Тръмп
  Тема: Украйна

Владимир Путин вече не иска да се конфронтира с Доналд Тръмп

30 Юни, 2026 07:46 1 039 44

  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • украйна

Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната, като продължава да подчертава собствената си непреклонност да влезе в добросъвестни преговори

Владимир Путин вече не иска да се конфронтира с Доналд Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руският президент Владимир Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.

Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.

Това отбеляза Институтът за изследване на войната (ISW).

Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната.

В интервю с кремълския журналист Павел Зарубин на 28 юни, което вероятно е било внимателно инсценирано, Путин заяви, че Русия и САЩ не са постигнали никакви споразумения на срещата на върха в Аляска.

Путин призна, че не са били подписани документи, очертаващи "духа на Анкъридж", но твърдеше, че по време на срещата на върха Русия е приела предложенията на САЩ за прекратяване на войната в Украйна. Путин заяви, че Русия е готова да продължи преговорите със САЩ въз основа на срещата на върха в Аляска.

В официалния бюлетин на Кремъл за интервюто на Путин бяха пропуснати изявленията му относно срещата на върха в Аляска, но Зарубин публикува видеозапис на пълното интервю, в който тези подробности бяха запазени.

Изявлението на Путин от 28 юни следва подобно изказване на държавния секретар на САЩ Марко Рубио от 25 юни, че на срещата на върха е имало само "предложение", но не и официално или подписано писмено споразумение.

Путин вероятно признава липсата на споразумения, за да избегне пряк конфликт с администрацията на Тръмп относно събитията в Анкъридж, като се имат предвид изявленията на Рубио, потвърждаващи отсъствието на писмено споразумение.

Изразената от Путин готовност да се върне към предложенията от срещата на върха в Аляска обаче има за цел да подтикне Съединените щати да възобновят преговорите, сякаш ситуацията на бойното поле не се е променила от август 2025 г. насам.

Оттогава Украйна е освободила територии по фронтовата линия и значително е забавила руското настъпление, като същевременно провежда успешни удари със средно- и дългообхватни оръжия срещу Русия — принуждавайки Русия да премине към много по-дефанзивен режим на действие, отколкото този, в който се намираше към август 2025 г.

Путин косвено отхвърли двете неотдавнашни украински предложения за примирие, които имат за цел да сложат край на войната, като продължава да подчертава собствената си непреклонност да влезе в добросъвестни преговори. Путин заяви, че Украйна е предложила на Русия взаимно примирие по отношение на ударите с дълъг обсег.

Руският президент Владимир Путин внимателно изгражда една реалност, която се стреми да представи руската победа в Украйна като неизбежна, като същевременно омаловажава нарастващите вътрешни икономически разходи, свързани с войната.

Тази изкуствено създадена реалност се основава на отричането на тактическите и оперативните събития, които са характеризирали 2026 г. досега, както и на продължаващата руска привързаност към нейните несъстоятелни максималистични цели на бойното поле.

Контролът на Путин върху информационното пространство и способността му да формира и разпространява наративи за руски военни успехи са от решаващо значение за поддържането на тази фалшива реалност.

Изглежда, че Путин е приел факта, че срещата на върха между САЩ и Русия в Аляска през август 2025 г. не доведе до конкретни или приложими дипломатически споразумения.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ПРОПАГАНДА

    12 6 Отговор
    Директно от канализацията.

    07:48 30.06.2026

  • 3 сащисан кравар

    14 4 Отговор
    На Бай Дончо не може да се вярва и 1%, какъв е смисъла да си губи времето с него, достатъчно е само да го страхува😉

    07:48 30.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 az СВО Победа 81

    18 7 Отговор
    Много обичам когато от ISW ми обясняват какво миски или смята да прави В.В.Путин!

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #24, #28

    07:51 30.06.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 3 Отговор
    аз само на Лавров вярвам...

    07:52 30.06.2026

  • 8 Сатана Z

    6 7 Отговор
    След като загуби войната в Залива на бай Дончо не му остава нищо друго освен да чака поражение и в Укрия.Толкова си може 80 годишния психопат.

    Коментиран от #18, #20

    07:52 30.06.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ФАКТ

    6 11 Отговор
    Пуслер е мега страхлив. Прати двойник, който правеше маймунджалъци пред камерата като тийнейджър

    07:52 30.06.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Втора армия в Света

    8 12 Отговор
    Америка няма силата да определи Украинската и Европейската политика! Тръмп направи лоша услуга на Русия като изоставени съюзниците си, Европа и Украйна стават по-силни с всеки изминал ден!!!

    07:53 30.06.2026

  • 14 Иван

    3 2 Отговор
    Долнопробният Киртак вече не иска да бъде премиер на Англия.

    07:54 30.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Груйо

    8 5 Отговор
    Страхливия бакшиш, който избяга по прашки от Мацква при бунта на Готвача, се конфронтира само с по-слаби и беззащитни, за да дали егото и да избива комплекси от ниския си ръст и ограничените интелектуални възможности

    07:55 30.06.2026

  • 18 путин Zaгуби всички надежди!

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Другаря путин иска да е обичан Агресор.....ама не му се получава!

    07:56 30.06.2026

  • 19 Путер

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Да. До 3 дни

    Коментиран от #26

    07:56 30.06.2026

  • 20 В Киев за три дни

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    5 години от началото на три-дневната операция, все още чакаме победата на фасиста ВВП...

    07:56 30.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Бункер нюз

    7 4 Отговор
    Бункерният плъх пак се прави на многострадалната Геновева,която е прелъстена и изоставена от лошите западняци.
    Лошото,е че сега се моли на Тръмп за мир.

    Коментиран от #32

    07:57 30.06.2026

  • 23 целта е постигната

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    путин разшири НАТО и направи от Украйна модерната армия!

    07:58 30.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    5 4 Отговор

    До коментар #19 от "Путер":

    Ааа.....?! Спрел си некъде у пространство! Усиления пердах срещу Украйна започна преди два дни! И укрофашистите реват, та се кинат!!!

    08:00 30.06.2026

  • 27 Всъщност

    4 4 Отговор
    Четем е евро.ейската атлантическа преса само наративи за украинските военни успехи, които обаче нямат нищо общо с фронтовата линия. Четем също наративи за краха на руската икономика и военна индустрия. И кого си мислят атлантическите ястреби, че заблуждават - най-вече себе си

    08:01 30.06.2026

  • 28 Лъжите на WC Кремъл

    5 5 Отговор

    До коментар #6 от "az СВО Победа 81":

    Истината е, че никой за нищо не е питал и за нищо не се е договарял с късокракият кремълски минддил.

    Коментиран от #29, #37, #43

    08:03 30.06.2026

  • 29 az СВО Победа 81

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжите на WC Кремъл":

    Минск 2, а?

    И тази истина рано или късно ще излезе....

    Коментиран от #34

    08:05 30.06.2026

  • 30 Руското световно

    4 1 Отговор
    Светът е футбол,а сибирските диваци се бият като скотове по бензиностанциите за капка бензин.

    08:06 30.06.2026

  • 31 Вишиста

    3 1 Отговор
    След бендзина следва олиото, оти нема кой да бачкьори! Требе да са жъне слънчогледо, да се мачка, да са рафинирва, да се бутилирва! Нема да има пържени картофки за биричката у жегата, а пиячи мноого, и че се разбунтуват!

    08:07 30.06.2026

  • 32 Враг Народу

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Бункер нюз":

    Жужето усеща ,че скоро ще бъде обявено за враг на народа , по комунистическа руска традиция! Дали

    08:08 30.06.2026

  • 33 Института пак меси курабийки.

    3 2 Отговор
    А ето и истината:
    Тръмп предложи нещо в Аляска за да се постигне мир, в което Путин трябваше да направи отстъпки за да се постигне мир. Путин се се съгласи с неохота, но все пак се съгласи. Разбраха се с други думи и войната щеше да приключи. Украйна изтегля войските си от остатъка на Донецк, а Русия връща на Ъкрайна териториите, от областите не влизащи в Конституцията и плюс отказ от пълната територия на Запорожие и Херсон, а границата да е на фронтовата линия. Добро предложение.
    Тръмп опита да го приложи, но европейския елит накара Зеленски да откаже и да се бие, за "справедлив мир". Тръмп е помъчи, помъчи и накрая вдигна ръце! Путин разбра отказват и просто продължава нататък. Познато нали? Какво не е ясно??

    Борис Джонсън

    08:08 30.06.2026

  • 34 Мдаа

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "az СВО Победа 81":

    Договореностите от Минск, Истанбул и Анкъридж се изпариха като бензинът в Русия,както се изпариха 1 милион ушанки в Донбас.
    Путин и неговата Русия са свършени.

    08:09 30.06.2026

  • 35 То па кога се е

    1 1 Отговор
    Конфронтирал с перчма? Не съм виждал и чул. А относно "предложение на покрайна за мир", късно е чудо. Резето хлопна. Имаше Мински договори 1 и 2. Имаше договори в Турция. Имаше на Аляска. Е, къв е смисълът от договори, когато не се изпълняват?

    08:11 30.06.2026

  • 36 Истината

    2 0 Отговор
    Руснаци, никога не забравяйте! Вие сте потомци на робове, а не на победители!

    08:13 30.06.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Русия няма бензин

    2 0 Отговор
    Да се прекръсти, чека ги гражданска войница 😎

    08:15 30.06.2026

  • 40 Факти

    2 0 Отговор
    Путин изгуби:
    - 80% от Украйна
    - европейския пазар на горива
    - индийския пазар на оръжие
    - икономическа независимост от Китай
    - милиони руснаци
    - техника за стотици милиарди
    - Сирия
    - Венецуела
    - Иран

    08:15 30.06.2026

  • 41 Владимир Путин, президент

    1 0 Отговор
    Не само с Доналд !!!
    Не бих иска да се конфронтирам и с Радев, България и натопорчените F-16 Block 70 👈

    08:15 30.06.2026

  • 42 Бункер нюз

    1 0 Отговор
    Путлер пак се прави на многострадалната Геновева.
    Прелъстен и изоставен.Молеше се на Тръмп за част от Донбас.Оня пък видя,че Русия губи и започна да му се подиграва.Ама кво да правиш след като в страната на тъпаците -Рашка сложили такъв дебил за президент.

    08:18 30.06.2026

  • 43 Това са безспорни

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Лъжите на WC Кремъл":

    Факти.

    08:20 30.06.2026

  • 44 Дон Корлеоне

    0 0 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    08:21 30.06.2026

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