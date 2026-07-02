В тила на врага! Русия шпионира европейски ядрени обекти с дронове

Русия следи европейските ядрени съоръжения с помощта на дронове, изстрелвани от корабите в сянка, в продължения на 18 месеца, според изследователи от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Анализ на 144 инцидента в повече от 10 европейски държави от края на 2024 г. показа, че руските разузнавателни служби са действали със "значителна степен на безнаказаност“, докато европейските власти често са били хванати неподготвени и без адекватен отговор, съобщава Guardian.

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Безпилотни летателни апарати бяха забелязани няколко пъти над военни бази и летища, но нито един не беше свален или конфискуван, което според IISS показва сериозни слабости в противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО.