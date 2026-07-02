В тила на врага! Русия шпионира европейски ядрени обекти с дронове

Русия следи европейските ядрени съоръжения с помощта на дронове, изстрелвани от корабите в сянка, в продължения на 18 месеца, според изследователи от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).
Анализ на 144 инцидента в повече от 10 европейски държави от края на 2024 г. показа, че руските разузнавателни служби са действали със "значителна степен на безнаказаност“, докато европейските власти често са били хванати неподготвени и без адекватен отговор, съобщава Guardian.
Безпилотни летателни апарати бяха забелязани няколко пъти над военни бази и летища, но нито един не беше свален или конфискуван, което според IISS показва сериозни слабости в противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Хаха
18:50 02.07.2026
3 Швейк
18:50 02.07.2026
4 1488
18:50 02.07.2026
5 Емил
Бреееее новина!
18:50 02.07.2026
6 няма да се учудя
Коментиран от #24
18:51 02.07.2026
7 Наблюдател
- Завод Антонов – производители на БЛА "Люти" и не само;
- Завод за радионика - произвежда системи за управление за Flamingo, FP-7 и FP-9, ракети Neptune-MD и зенитни ракети по проекта Clone;
- Изследователска и производствена компания Atlon-Avia, производство на BEC БЛА и блуждаещи боеприпаси;
- Киевски радиозавод – модернизира и произвежда прицели и насочващи устройства, компоненти за почти всички разузнавателни и ударни дронове на Въоръжените сили на Украйна, както и електроника за авиация, противовъздушни системи и системи за електронна война;
- предприятие "Киев-25" – производство на системи за електронна война;
- транспортно-логистичен център "MLP-Чайка", складова база за БЛА, ракети и други боеприпаси (изгаряни благородно, в големи мащаби);
- склад за гориво и смазочни материали "Киев-3" (тук всичко е ясно и без обяснения);
- станции за разпределение на гориво, които осигуряват функционирането на военни предприятия.
Коментиран от #22
18:51 02.07.2026
8 Киев
Коментиран от #15
18:52 02.07.2026
9 Герги
18:52 02.07.2026
10 Хе хе...
Найс, а?
18:58 02.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Мишел
Не свалят тези дронове, защото тогава ще се разбере, че не са руски.
Русия е с над едно поколение напред от конкуренцията в технологиите за АЕЦ и не се интересуваотстари технологии..
Коментиран от #13, #16
18:58 02.07.2026
13 Къде ходиш ,бе човек
До коментар #12 от "Мишел":Един бАклЮк два дни пише с твоя НИК.
19:03 02.07.2026
14 НОВИНИ ОТ КАНАЛА
19:03 02.07.2026
15 зеле нapkoмана
До коментар #8 от "Киев":Харков е едно мижаво селце от две бараки и кокошарник. Няма абсолютно никакво стратегическо значение.
Коментиран от #29
19:04 02.07.2026
16 гост
До коментар #12 от "Мишел":От много здраво комунистическо потекло трябва да си,за да държиш за тези дето ни докараха до това дередже...
Коментиран от #19, #21, #28
19:04 02.07.2026
17 АМИ КО ДА ВА ПРАИ
19:05 02.07.2026
18 Коста
19:08 02.07.2026
19 Мишел
До коментар #16 от "гост":До това дередже ни докараха тези след соца.
Коментиран от #33
19:09 02.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Баце,
До коментар #16 от "гост":Като стана въпрос за дереджета, преди дни банка ubs публикува изследване относно дереджето в различните държави. Много интересно и поучително четиво, но не е за розАви понита. Предизвиква им остри пристъпи на когнитивен дисонанс, не помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Така че ти недей да го четеш.
Коментиран от #26
19:11 02.07.2026
22 Жожи
До коментар #7 от "Наблюдател":Много късно са се сетили. Интересно защо ?
Коментиран от #27
19:13 02.07.2026
23 Механик
През нощта ревем "руснаците ни бият", сутринта Зеленски вече е забравил и вика, че побеждава.
Много сте смешни, та чак жалки.
19:18 02.07.2026
24 Атина Палада
До коментар #6 от "няма да се учудя":Руска нема ,ама някоя френска може и да изпраскат:)) Как започнаха да ни замерят с дронове..
19:18 02.07.2026
25 Доналд Дък, патарок шматарок
19:19 02.07.2026
26 Мишел
До коментар #21 от "Баце,":Кажи го накратко: "За последните 5 години в света най-бързо е растящо благосъстоянието на населението на Южна Корея, следвано от населението на Русия. " анализ на UBS Швейцария. Западните държави са назад..
19:20 02.07.2026
27 Хм...
До коментар #22 от "Жожи":Все повече руснаци задават същия, и не само, въпрос. Защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
Абе ще поживеем, ще видим...
19:20 02.07.2026
28 Атина Палада
До коментар #16 от "гост":Той държи на тези,които събуха на българите галошите и ги пратиха в космоса...А като дойдоха онези на които ти държиш,те свалиха от космоса и ти нахлузиха отново галошите:)
19:22 02.07.2026
29 Без име
До коментар #15 от "зеле нapkoмана":Явно,нобаче, там живее цвета на нацията, след като го евакуират.
19:32 02.07.2026
30 Аз да питам...
19:34 02.07.2026
31 Гандалф
19:37 02.07.2026
32 Никой
Коментиран от #34
19:39 02.07.2026
33 Бай Араб
До коментар #19 от "Мишел":Мишкел,това са едни и същи хора.
19:50 02.07.2026
34 Бай Араб
До коментар #32 от "Никой":Ти знаеш ли, какво им е на тях,отчаяни,смачкани,звънят си по телефоните денонощно,питат се един друг, хленчат,проклинат .
19:53 02.07.2026
35 Стамат
19:55 02.07.2026
36 Бай Араб
Коментиран от #37, #38
19:56 02.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Мехмeтжон Мехмeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #36 от "Бай Араб":А Български резерв каде си? 🤣🤣🤣
В 🍑 ? 🤣
Коментиран от #39, #40
20:06 02.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷
До коментар #38 от "Мехмeтжон Мехмeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":В г===ъ===з===а 🤣🤣🤣🍑
20:07 02.07.2026