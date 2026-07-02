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В тила на врага! Русия шпионира европейски ядрени обекти с дронове
  Тема: Украйна

В тила на врага! Русия шпионира европейски ядрени обекти с дронове

2 Юли, 2026 18:46 859 40

  • русия-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

Безпилотни летателни апарати бяха забелязани няколко пъти над военни бази и летища, но нито един не беше свален или конфискуван, което според IISS показва сериозни слабости в противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО

В тила на врага! Русия шпионира европейски ядрени обекти с дронове - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Русия следи европейските ядрени съоръжения с помощта на дронове, изстрелвани от корабите в сянка, в продължения на 18 месеца, според изследователи от Международния институт за стратегически изследвания (IISS).

Анализ на 144 инцидента в повече от 10 европейски държави от края на 2024 г. показа, че руските разузнавателни служби са действали със "значителна степен на безнаказаност“, докато европейските власти често са били хванати неподготвени и без адекватен отговор, съобщава Guardian.

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Безпилотни летателни апарати бяха забелязани няколко пъти над военни бази и летища, но нито един не беше свален или конфискуван, което според IISS показва сериозни слабости в противовъздушната отбрана на страните членки на НАТО.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Хаха

    9 7 Отговор
    Те бензин нямат и се бият по бензиностанциите…

    18:50 02.07.2026

  • 3 Швейк

    21 3 Отговор
    Русия не шпионира , а разузнава

    18:50 02.07.2026

  • 4 1488

    16 2 Отговор
    не са русия, но са рускоговорящи

    18:50 02.07.2026

  • 5 Емил

    12 1 Отговор
    Така лии?
    Бреееее новина!

    18:50 02.07.2026

  • 6 няма да се учудя

    6 5 Отговор
    ако "украинците" ударят някоя руска АЕЦ и.предузвикат съптяетбен удар.

    Коментиран от #24

    18:51 02.07.2026

  • 7 Наблюдател

    21 2 Отговор
    Министерството на отбраната на Руската федерация обяви целите, които бяха ударени днес в Киев:

    - Завод Антонов – производители на БЛА "Люти" и не само;

    - Завод за радионика - произвежда системи за управление за Flamingo, FP-7 и FP-9, ракети Neptune-MD и зенитни ракети по проекта Clone;

    - Изследователска и производствена компания Atlon-Avia, производство на BEC БЛА и блуждаещи боеприпаси;

    - Киевски радиозавод – модернизира и произвежда прицели и насочващи устройства, компоненти за почти всички разузнавателни и ударни дронове на Въоръжените сили на Украйна, както и електроника за авиация, противовъздушни системи и системи за електронна война;

    - предприятие "Киев-25" – производство на системи за електронна война;

    - транспортно-логистичен център "MLP-Чайка", складова база за БЛА, ракети и други боеприпаси (изгаряни благородно, в големи мащаби);

    - склад за гориво и смазочни материали "Киев-3" (тук всичко е ясно и без обяснения);

    - станции за разпределение на гориво, които осигуряват функционирането на военни предприятия.

    Коментиран от #22

    18:51 02.07.2026

  • 8 Киев

    15 1 Отговор
    Защо евакуират населението на Харков?

    Коментиран от #15

    18:52 02.07.2026

  • 9 Герги

    7 1 Отговор
    види ли се, на момента трябва да бъде свален и после да се разследва чий е..

    18:52 02.07.2026

  • 10 Хе хе...

    12 4 Отговор
    Преди два месеца месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, в момента са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека, дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?

    18:58 02.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Мишел

    18 5 Отговор
    Какво ли може да се разузнае от дрон над АЕЦ?
    Не свалят тези дронове, защото тогава ще се разбере, че не са руски.
    Русия е с над едно поколение напред от конкуренцията в технологиите за АЕЦ и не се интересуваотстари технологии..

    Коментиран от #13, #16

    18:58 02.07.2026

  • 13 Къде ходиш ,бе човек

    10 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    Един бАклЮк два дни пише с твоя НИК.

    19:03 02.07.2026

  • 14 НОВИНИ ОТ КАНАЛА

    11 1 Отговор
    Пропагандата ни информира.

    19:03 02.07.2026

  • 15 зеле нapkoмана

    14 3 Отговор

    До коментар #8 от "Киев":

    Харков е едно мижаво селце от две бараки и кокошарник. Няма абсолютно никакво стратегическо значение.

    Коментиран от #29

    19:04 02.07.2026

  • 16 гост

    4 9 Отговор

    До коментар #12 от "Мишел":

    От много здраво комунистическо потекло трябва да си,за да държиш за тези дето ни докараха до това дередже...

    Коментиран от #19, #21, #28

    19:04 02.07.2026

  • 17 АМИ КО ДА ВА ПРАИ

    17 2 Отговор
    АБЕ КАКВИ ДРОНОВЕ БЕ , ТОВА СА ЛОПАТИ БЕ! РУСИЯ И ДРОИНВЕ !

    19:05 02.07.2026

  • 18 Коста

    15 2 Отговор
    Туй някаква нова измишльотина на Кииф ли е? Да определя и дава наклон кой е враг на Русия. Никой от Русия не е посочил враг освен Окраина за сега. И не самата Окраина а марионетното и незаконно управление на Окраина.

    19:08 02.07.2026

  • 19 Мишел

    11 2 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    До това дередже ни докараха тези след соца.

    Коментиран от #33

    19:09 02.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Баце,

    9 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Като стана въпрос за дереджета, преди дни банка ubs публикува изследване относно дереджето в различните държави. Много интересно и поучително четиво, но не е за розАви понита. Предизвиква им остри пристъпи на когнитивен дисонанс, не помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Така че ти недей да го четеш.

    Коментиран от #26

    19:11 02.07.2026

  • 22 Жожи

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Наблюдател":

    Много късно са се сетили. Интересно защо ?

    Коментиран от #27

    19:13 02.07.2026

  • 23 Механик

    12 2 Отговор
    Сутрин викаме "Русия се разпада и няма хора и оръжие", вечер ревем "Русия ша ни напада и ние не може да отвърнем, за това трябва пари за оръжие". По обед речем "Украина е върха на дроноветеи тя е в Европа и е неин гарант", следобед речем "Европа трябва да почне да произвежда собствени дронове"
    През нощта ревем "руснаците ни бият", сутринта Зеленски вече е забравил и вика, че побеждава.
    Много сте смешни, та чак жалки.

    19:18 02.07.2026

  • 24 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "няма да се учудя":

    Руска нема ,ама някоя френска може и да изпраскат:)) Как започнаха да ни замерят с дронове..

    19:18 02.07.2026

  • 25 Доналд Дък, патарок шматарок

    7 0 Отговор
    Как се конфискува дрон???

    19:19 02.07.2026

  • 26 Мишел

    6 2 Отговор

    До коментар #21 от "Баце,":

    Кажи го накратко: "За последните 5 години в света най-бързо е растящо благосъстоянието на населението на Южна Корея, следвано от населението на Русия. " анализ на UBS Швейцария. Западните държави са назад..

    19:20 02.07.2026

  • 27 Хм...

    8 3 Отговор

    До коментар #22 от "Жожи":

    Все повече руснаци задават същия, и не само, въпрос. Защо изобщо има ток и вода в 4о4? Защо има работеща жп инфраструктура и подвижен състав? Защо разни мЪрсулки и рютета шетат из 4о4 като на разходка в парка? Защо логистичния възел в жешов не е пепелище? Защо продължават да влизат и излизат кораби в пристанището на Одеса?
    Възможно обяснение е, че руснаците яко са заклещили "обединените" в стойка Г и ги клатят мощно по всички направления. И по тая причина Путин протака максимално.
    Абе ще поживеем, ще видим...

    19:20 02.07.2026

  • 28 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "гост":

    Той държи на тези,които събуха на българите галошите и ги пратиха в космоса...А като дойдоха онези на които ти държиш,те свалиха от космоса и ти нахлузиха отново галошите:)

    19:22 02.07.2026

  • 29 Без име

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "зеле нapkoмана":

    Явно,нобаче, там живее цвета на нацията, след като го евакуират.

    19:32 02.07.2026

  • 30 Аз да питам...

    4 0 Отговор
    За какво им е на руснаците да разузнават европейските ядрени мощности...последната им грижа е, европейските ядрени централи...

    19:34 02.07.2026

  • 31 Гандалф

    3 0 Отговор
    Международния институт за стратегичиски изследвания се чудш каква глупост да измисли да си оправдае парите...

    19:37 02.07.2026

  • 32 Никой

    2 3 Отговор
    Путинистите в България предусещат края на бункерния джуджак и матушката им Русия , Стават жалки като се опитват да си дават кураж в фантасмагорични коментари . Скоро джуджака ще отпътува с помоща на своите силоваци от военното разузнаване или от некадърниците от МО . Руския народ ще гледа като овца в кошара .Наслаждавайте се скоро .

    Коментиран от #34

    19:39 02.07.2026

  • 33 Бай Араб

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Мишкел,това са едни и същи хора.

    19:50 02.07.2026

  • 34 Бай Араб

    1 0 Отговор

    До коментар #32 от "Никой":

    Ти знаеш ли, какво им е на тях,отчаяни,смачкани,звънят си по телефоните денонощно,питат се един друг, хленчат,проклинат .

    19:53 02.07.2026

  • 35 Стамат

    0 0 Отговор
    дано да е вярно

    19:55 02.07.2026

  • 36 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Русия има огромен златен резерв,но то руското злато и то като руския бренд петрол с много ниско качество и цена.Боклуци.

    Коментиран от #37, #38

    19:56 02.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Мехмeтжон Мехмeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Бай Араб":

    А Български резерв каде си? 🤣🤣🤣
    В 🍑 ? 🤣

    Коментиран от #39, #40

    20:06 02.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мухамeтжон Мухамeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    0 0 Отговор

    До коментар #38 от "Мехмeтжон Мехмeтжинов 🇹🇷🇹🇷🇹🇷":

    В г===ъ===з===а 🤣🤣🤣🍑

    20:07 02.07.2026

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