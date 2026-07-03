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Взрив в кафене в Дамаск уби 9 души и рани над 20

Взрив в кафене в Дамаск уби 9 души и рани над 20

3 Юли, 2026 03:30, обновена 3 Юли, 2026 03:35 653 0

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Мощна самоделна бомба избухна в претъпкано заведение близо до Съделната палата в сирийската столица

Взрив в кафене в Дамаск уби 9 души и рани над 20 - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кървав атентат разтърси централната част на сирийската столица. Най-малко девет души загинаха, а други 20 бяха ранени, след като мощно взривно устройство избухна в претъпкано кафене на улица „Ал-Наср“ в историческия квартал „Ал-Хиджаз“.

Експлозията е станала в обедните часове на 2 юли 2026 г. Заведението, намиращо се в непосредствена близост до Съдебната палата (Палатата на правосъдието) и пазара „Ал-Хамидия“, е било традиционно място за срещи на прависти. По информация на Сирийската адвокатска колегия, сред идентифицираните жертви има шестима адвокати, а състоянието на няколко от ранените остава критично.

Губернаторът на Дамаск, Махер Маруан Идлиби, потвърди пред медиите, че атаката е извършена със самоделна бомба, скрита под една от масите. Силите за сигурност незабавно отцепиха района, а медицински екипи транспортираха пострадалите до близките болници. Според губернатора, кафенето се намира в район, където в момента се провеждат съдебни процеси срещу високопоставени фигури от бившия режим на Башар ал-Асад.

Политически контекст и сигурност

Към момента нито една групировка не е поела официално отговорност за нападението. Властите обаче подозират активиране на спящи клетки на екстремистката групировка „Ислямска държава“ (ИД). В началото на годината ИД обяви „нова фаза“ на операции срещу сегашното преходно правителство.Това е поредният сериозен пробив в сигурността на Дамаск, откакто в края на 2024 г. бунтовнически сили, водени от коалицията „Хаят Тахрир ал-Шам“, свалиха от власт дългогодишния президент Башар ал-Асад.

Новото правителство на страната, оглавявано от Ахмед ал-Шараа, продължава да се бори с вътрешната нестабилност, атаките на ислямистки фракции и остатъците от десетилетната гражданска война.

Източници: САНА, БТА, Reuters, Al Jazeera и AP


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