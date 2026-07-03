Тръмп с поздрав към Мъск за първия трилион

Американският президент Доналд Тръмп официално поздрави предприемача Илон Мъск за достигането на историческото състояние от 1 трилион долара, превръщайки го в първия трилионер в човешката история. В своето изявление държавният глава изрично отбеляза, че поддържа „много добри отношения“ с основателя на SpaceX и Tesla.

Пробивът на Мъск бе реализиран след дългоочаквания и рекорден борсов дебют на космическата му компания SpaceX на Nasdaq. Пазарната оценка на компанията надхвърли 1,7 трилиона долара, което добави близо 188 милиарда долара към личното богатство на предприемача и фиксира активите му над психологическата граница.

Докато Тръмп приветства икономическия триумф и иновациите на своя съюзник, събитието разпали остри дебати. Организации като Oxfam и редица критици определиха концентрирането на толкова мащабен капитал в ръцете на един човек като „токсично за демокрацията“ и предупредиха за засилващото се икономическо неравенство. В същото време експерти посочват, че финансовото бъдеще на милиони американци вече е пряко обвързано със SpaceX чрез пенсионни и индексни фондове.

Поздравлението от Белия дом идва в момент на засилен фокус върху личните капитали на властта в САЩ. Преди броени дни официалните данни показаха, че самият Доналд Тръмп е реализирал над 1,4 милиарда долара приходи за последната година, задвижвани основно от семейни криптовалутни проекти и лицензи за мемекойни.

Източник: Forbes, Bloomberg