Руската армия е загубила 1,4 милиона войници, но все още не може да пробие фронта в Украйна

От момента на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. до юни тази година, руските войски са изгубили около 1,4 млн. души - убити, тежко ранени и безследно изчезнали. От този брой не по-малко от 450 000 са били убити. Тези данни са посочени в ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), пише българският анализатор Руслан Трад.
Според оценките на анализаторите, през първата половина на 2026 г. месечните загуби на Руската федерация са възлизали на 30 до 34 000 души, което е надвишавало темповете на набиране на нови войници - около 27 000 на месец. При това съотношението на загубите между Русия и Украйна е нараснало до 8:1 през първата половина на 2026 г. в сравнение с 2:1–3:1 през по-голямата част от войната - до голяма степен благодарение на масовото използване от украинските сили на безпилотни летателни апарати.
Броят на загиналите руски военни в Украйна вече надвишава повече от четири пъти общия брой на загиналите американски войници във всички войни след Втората световна война - взети заедно около 100 000 - и повече от девет пъти всички загуби на Съветския съюз и Русия след 1945 г.
Въпреки огромните загуби, командването на руската армия все още не може да пробие фронтовата отбрана на украинските сили. Според изследователите, в момента настъплението на Руската федерация практически е спряло. През тази пролет руските войски за първи път от август 2024 г. насам загубиха повече територия, отколкото превзеха: през април и май нетните загуби на въоръжените сили на Русия възлизаха на около 400 квадратни километра.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #31, #39, #49, #86
09:55 04.07.2026
2 1488
Румен Радев не може да продължава да бъде
министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!
Коментиран от #7, #8, #44, #48, #82, #133
09:55 04.07.2026
3 Сорос
09:56 04.07.2026
4 Zахарова
Коментиран от #11
09:56 04.07.2026
5 мара
Коментиран от #18, #47, #100
09:57 04.07.2026
6 Последния Софиянец
Коментиран от #104
09:57 04.07.2026
7 Сульо
До коментар #2 от "1488":И аз знам че трябва да бъдете избити до крак СЕГА.
09:57 04.07.2026
8 Анализ
До коментар #2 от "1488":Ми да направим тебе тогава.
09:57 04.07.2026
9 Някой си украинец
09:57 04.07.2026
10 Хахаха
09:58 04.07.2026
11 Сульо
До коментар #4 от "Zахарова":Засега ще ти свалим празната тролска глава в прахоляка да се гаврим с нея.
Коментиран от #58
09:58 04.07.2026
12 Хасковски каунь
ще се смея !
Днес по случай Константиновка ще изпия две водки. Доматите са от оранжерията ми на село. Първите.
Напред Русия!
Коментиран от #62
09:58 04.07.2026
13 Съдията
09:58 04.07.2026
14 Българин
Коментиран от #23
09:59 04.07.2026
15 Смях в залата
😆
Коментиран от #33
09:59 04.07.2026
16 Марче
09:59 04.07.2026
17 Кирилов
10:00 04.07.2026
18 Мара първо
До коментар #5 от "мара":писа, че Путин умрял, после че Путин не е същия, подменен е. После писа, че Русия остава без оръжия, а после, че ще напада 5 държави и ще побеждава света Шизо....
10:00 04.07.2026
19 Крепостен на Хартиената мечка
10:00 04.07.2026
20 РЕАЛИСТ
Коментиран от #29
10:00 04.07.2026
21 УСПЕХ УКРАЙНА
Коментиран от #34, #40, #135
10:00 04.07.2026
22 Смях в залата
😆
10:01 04.07.2026
23 ру БЛАТА
До коментар #14 от "Българин":Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша
Коментиран от #52, #57
10:02 04.07.2026
24 Някой
10:02 04.07.2026
25 Ми свирките не са прости парчета
10:03 04.07.2026
26 Ами
10:03 04.07.2026
27 Zахарова
10:03 04.07.2026
28 Казанлъшкия
10:04 04.07.2026
29 СБО провал
До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":Украйна има за цел да си върне Крим който беше откраднат в нарушение на всички правни норми и бездействието на държавите окуражи рф да ескалира
Коментиран от #51, #79
10:05 04.07.2026
30 ТРЪМП:
Коментиран от #61
10:06 04.07.2026
31 горките писарушки
До коментар #1 от "Гост":Като пробият, що пробили, като създават защитна полоса, защо не пробиват..
10:06 04.07.2026
32 руската мечка
Коментиран от #35
10:06 04.07.2026
33 И забрави отдолу най-важното!
До коментар #15 от "Смях в залата":Източник :
,,УкрИнформ"...😂🤣😊👍!
10:06 04.07.2026
34 скучно и точка.
До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно и ще има милярди докато е необходимо да бъдат премахнати окупаторите
10:06 04.07.2026
35 Раша да не го игре сърдита
До коментар #32 от "руската мечка":Защото ще си тръгне набита!
10:07 04.07.2026
36 Историк
Коментиран от #166
10:07 04.07.2026
37 Ооооооо
10:07 04.07.2026
38 Бай Араб
10:08 04.07.2026
39 МариниПроЗтотии
До коментар #1 от "Гост":Уж избита руската армия а пък ще прави ТСВ😂🤣😂🤣😂🤣 Фалшиви новини пуска тая
10:08 04.07.2026
40 Верно ли
До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":Дайнов, намали парцуцата!
10:08 04.07.2026
41 ама бая натовци наториха чернозема ха ха
10:09 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Кирил
10:10 04.07.2026
44 оня с коня
До коментар #2 от "1488":место да ревеш по форумите взема мешката и отивай на фронта да браниш европа от лошите руснаци
10:10 04.07.2026
45 Отец Дионисий
Коментиран от #65
10:10 04.07.2026
46 Хахахаха
10:11 04.07.2026
47 СПОКО!
До коментар #5 от "мара":Сега Урсула обеща на Зелко да му връща украинските дезертьори,избягали в страните от ЕС...!
Тяхното ТЦК ги очаква,с широ-отворени ,,обятия"(врати...) ,на бусовете си и от границата-директно на фронта...!
Коментиран от #55
10:11 04.07.2026
48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "1488":виж си само минусите и да ти е ясно че смешната пропаганда не върви
жалко нали?
айде на фронта , че руснаците напредват и скоро ще са на дунава
Коментиран от #77
10:11 04.07.2026
49 Хахахаха
До коментар #1 от "Гост":И как я защитават руските нацисти тази територия бе копей? Като направиха всичко в руини и изпратиха местното население на фронта ли? Тази руска пропаганда ви изпи мозъка дето нямате.
Коментиран от #102
10:12 04.07.2026
50 опука ви и още не се усещате
10:12 04.07.2026
51 РЕАЛИСТ
До коментар #29 от "СБО провал":А как беше придобит Крим от Украйна , бе? Едни украински колхозник Хрушчов им го хариза с един подпис, против законите на СССР. Дори наем трябва да им плати Украйна за незаконно ползване на руска територия за тези години.
10:13 04.07.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "ру БЛАТА":Без руснаците един завод в БГ за 35 г направихте ли?Направихте само един нов град."Баба Алино",хахахах.
Коментиран от #64, #67
10:14 04.07.2026
53 Ами
По-добре потърсете интервюто на Ерик Принс където отговаря
защо е напуснал окраина и защо е разформировал Блек уотър.
10:14 04.07.2026
54 слабаци само с фейк медии нестава
10:15 04.07.2026
55 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑
До коментар #47 от "СПОКО!":Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха
10:15 04.07.2026
56 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
10:16 04.07.2026
57 А на кой
До коментар #23 от "ру БЛАТА":Бог благодариш!
10:16 04.07.2026
58 Андрей Райчев
До коментар #11 от "Сульо":Сулчо недей така че да не увиснеш на собствените си черва.
10:16 04.07.2026
59 Я пак?
10:16 04.07.2026
60 Луд Скайуокър
Вече е готово Русия е на колене и украинците ще маршируват на Червения площад !
Коментиран от #71, #74
10:16 04.07.2026
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #30 от "ТРЪМП:":Не знам къде колко умират ,ама видеата в които с бой карат гражданите на война с бусчета са украински.
А кво стана с Константиновка?
Хохохох
10:17 04.07.2026
62 Хахахаха
До коментар #12 от "Хасковски каунь":Ти не разбра ли, че рашата не окупира градове, а руини? Къде са Авдеевка, Бахмут, Маринка, Соледар и другите окупирани руини които рашата окупира? Живеят ли хора в тези бивши градове? Ти гледал ли си кадри от там? Единствената цел на това окупиране в момента, е че тупин иска да покаже, че може още да напредва! Ама не може. Загубите са огромни за взимането на тези руини! А загубите за руската икономика са безкрайно по-големи от взимането на руините в Донбас. Тупин загуби войната. Загубите му са по-големи от руините които окупира с огромни жертви.
Коментиран от #78, #83
10:17 04.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 А колко от тези
До коментар #45 от "Отец Дионисий":,,Хора" са Човеци?
10:18 04.07.2026
66 Пропагандата работи
Коментиран от #70, #84, #89
10:18 04.07.2026
67 И Преди и сега
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Важното е пипалата на блатния октопод носещ корупция и бедност да са далеч от България и к00пейките да намалят по естествени причини НО най важното е да не се допускат оркове да идват тук!
10:19 04.07.2026
68 Дедо
Коментиран от #88
10:19 04.07.2026
69 коментар
10:19 04.07.2026
70 Така е
До коментар #66 от "Пропагандата работи":Руската пропаганда има за цел само глупаците 😀🤣😂.
10:19 04.07.2026
71 Всяка година нови 600 000 руснака
До коментар #60 от "Луд Скайуокър":заминават за фронта. Повече от половината не се връщат. Смятай за 5 години какво излиза.
Коментиран от #80
10:19 04.07.2026
72 Махнтете една нула
10:20 04.07.2026
73 стоян георгиев
10:21 04.07.2026
74 Хахахаха
До коментар #60 от "Луд Скайуокър":Абе вие добре ли сте? Та нали медведчо колко пъти се хвали през годините, че в руската армия се записват по 40 хиляди доброволци? И къде са сега тези хора след 5 години война? Къде са доброволците?
10:21 04.07.2026
75 БеГемот
10:21 04.07.2026
76 Гост
10:21 04.07.2026
77 Пико4,
До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Минусите на копейките означават,че коментарът е стойностен.
10:21 04.07.2026
78 не на наркотиците!
До коментар #62 от "Хахахаха":Не осъзнаваш какви глупости си написал.Ходе в украйна да воюваш ,че твоите фашаги леш.....А в Русия всичко има и е прекрасно ,синьо небе.,чисто без нахлуващи бежанци без гащи и образование.
Коментиран от #95, #141
10:22 04.07.2026
79 Факта, че
До коментар #29 от "СБО провал":Щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:Не искаме да влизаме в Нато
Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа
Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
Чрез:
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиаране на Майдана
Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато
10:23 04.07.2026
80 Цеко, Лесичери
До коментар #71 от "Всяка година нови 600 000 руснака":Много руска смрадт измре.Много нещо е това.
Коментиран от #127
10:23 04.07.2026
81 Московският провал
Въпреки че Русия е окупирала 84 кв. км, анализаторите посочват, че ако се вземат предвид успешните контраатаки на Украйна през същия период, реалната разлика в окупираните територии може да се окаже негативна за Русия за втори пореден месец.
Темпото на руското настъпление през юни 2026 г. е само малка фракция от скоростта на напредване през същия период на 2025 г. (за сравнение, средният темп тогава е бил над 12–16 кв. км на ден).
Минималните руски успехи са концентрирани основно по оста около Константиновка в Донецка област, край държавната граница в Североизточна Украйна и близо до Гуляйполе.
За да постигне тези скромни териториални придобивки, руската армия е претърпяла огромни загуби. Според данни на международни наблюдатели, публикувани в Al Jazeera и The Independent, само в рамките на юни 2026 г. руските жертви (убити и ранени) възлизат на близо 40 000 войници. Основна причина за блокирания фронт са и зачестилите украински удари с дронове срещу руските рафинерии, довели до сериозен недостиг на гориво за руската бойна техника на предната линия.
Коментиран от #90
10:23 04.07.2026
82 стар кашик
До коментар #2 от "1488":Глишев ли ти го каза, така щом е той!😅
10:23 04.07.2026
83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #62 от "Хахахаха":Много е тъжно ,че толкова необразовани ,културно казано ,като тебе хора има в България.През Втората световна ,всички съветски градове на запад от Москва са били много или напълно разрушени от брйните действия срещу хитлеристите.
И какво? Въстановени са всичките.
Коментиран от #103
10:23 04.07.2026
84 отличнен Русия
До коментар #66 от "Пропагандата работи":Да и останалата ще е умиротворят..
10:24 04.07.2026
85 Пусин
Кланяйте ми се
10:24 04.07.2026
86 Антирашистс 1047
До коментар #1 от "Гост":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистсите държави !
10:24 04.07.2026
87 ахахахаххахаах
10:24 04.07.2026
88 Историк
До коментар #68 от "Дедо":Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна. Путин праща руски войници в самоубийствени атаки, а украинците действат със система от дронове и ликвидират руските войници от далечно разстояние.
Коментиран от #94, #97, #147
10:24 04.07.2026
89 Хахахаха
До коментар #66 от "Пропагандата работи":145 милиона държава, остана без горива. Половината от територията и се бомбардира ежедневно, под ударите всяка нощ са рафинерии и военни заводи, а викаш Украйна нямала успехи! Ти знаеш ли какво става с една държава, когато остане без горива? В рашата вчера снимаха най-дългата опашка в историята за гориво, 35 километра! От два дня до Киев се стигна до два дня на опашка за гориво!
10:25 04.07.2026
90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #81 от "Московският провал":Русия с " провал" си освободи Константиновка вече.Я посочи кое населено место е освободила Украйна
Коментиран от #96, #98, #101
10:25 04.07.2026
91 Бай Коста
10:25 04.07.2026
92 Агробизнес
10:25 04.07.2026
93 Коста
10:26 04.07.2026
94 Хахахаха
До коментар #88 от "Историк":Рашите никога не са водили война, в която да имат по-малко жертви от противника! Никога.
10:26 04.07.2026
95 стоян георгиев
До коментар #78 от "не на наркотиците!":Написал е истината.
10:26 04.07.2026
96 На май ка ти едната дупка.
До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Другата съм я запълнил.
10:27 04.07.2026
97 стоян георгиев
До коментар #88 от "Историк":Много си ги писал немските загуби.немците губят шест милиона на всички фронтове а ссср само на един.освен това основната част от немските загуби са в самия край на войната.
10:28 04.07.2026
98 Хахахаха
До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Всичко от Киев до Донбас. Също и долу при Херсон, всичко до от другия край на Днепър!
Коментиран от #112
10:29 04.07.2026
99 Урсулите:
а Украинската армия е загубила Само Пет Милиона войници
и Само Двадесет Милиона са Избягали от Нацистка Украйна!
10:29 04.07.2026
100 Антипашист 1048
До коментар #5 от "мара":Всеки гражданин на дадена държава има и задължения,те се испълняват доброволно или принудително. Да го напиша ли по бавно ?
10:29 04.07.2026
101 стоян георгиев
До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Половината константиновка не е е под руски контрол.освен това там няма нищо за освобождаване .няма хора или инфраструктура.
Коментиран от #165
10:29 04.07.2026
102 Почти си прав..
До коментар #49 от "Хахахаха":Местното население от тези територии са основно възрастни и болни хора, които руската, армия евакуира от мазетата. Другите според теб са на фронта, така ли, и кой ги праща?
Коментиран от #105, #115
10:31 04.07.2026
103 стоян георгиев
До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Демек по твоята логика сега руснаците се явяват заместители на немците в разрушенията?хаха...много си прав макар че си тъп!
Коментиран от #109, #169
10:31 04.07.2026
104 Антирашист1048
До коментар #6 от "Последния Софиянец":Просията не цени войнишкия живот иникога не се съобразява с броя свои жертви.
10:32 04.07.2026
105 стоян георгиев
До коментар #102 от "Почти си прав..":Възрастни хора спасени от руснаците от мазетата...това само болен мозък може да си го помисли и да го напише.тия възрасни хора до руското освобождение са имали домове семейства...иди се виж в някоя болница.няма да оздравееш ама поне да си знаеш диагнозата...
Коментиран от #110
10:34 04.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Шъ падна
10:34 04.07.2026
108 Скот Ритър
Никога повече не може са прихване новите руски дронове които се движат с 500 км.час.
10:36 04.07.2026
109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "стоян георгиев":Това че нарочно изопачаваш нещата не те прави умен
Коментиран от #114
10:36 04.07.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 стоян георгиев
Коментиран от #120
10:38 04.07.2026
112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #98 от "Хахахаха":Това 2023,24,25, и 26 година ,така ли ?
Коментиран от #117
10:38 04.07.2026
113 Звездоброец
10:39 04.07.2026
114 стоян георгиев
До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Я прочети какво си написал.ти сравняваш разрушенията на путин с тези на хитлер.
10:40 04.07.2026
115 Хахахаха
До коментар #102 от "Почти си прав..":Донбас е останал без мъжко население! Окупираните територии, които бяха окупирани преди 2022 година, имам предвид Донецк и Луганск, всичкото мъжко население беше изпратено на фронта! Така тупин защити руснаците в Донбас. Като ги изпрати да воюват срещу ВСУ. Донецк от един от най-красивите градове при Украйна, където беше и европейското по футбол през 2012 година, рашите го направиха в град с хуманитарна криза.
Коментиран от #122
10:41 04.07.2026
116 стоян георгиев
До коментар #110 от "Отдавна":Не бе разкажи как руснаците спасяват възрастни хора от мазетата дето същите тия хора са се крили от руското освобождение...хаха...между другото в русия е пълно в де..били като теб.те постоянно обясняват колко са били щастливи тия пенсионери в тези мазета...
10:43 04.07.2026
117 Хахахаха
До коментар #112 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Има ли значение кога е? Деокупирано ли е? Деокупирано е. Точка. Всичко от Киев до Донецк и при Херсон е деокупирано от ВСУ.
10:44 04.07.2026
118 млад еврас
10:46 04.07.2026
119 Механик
10:47 04.07.2026
120 (С) Тоя Не
До коментар #111 от "стоян георгиев":3апекът много те мъчи.Все се надуваш,ама,йок.Има една хубава бг поговорка: "Не се надувай кат не ти се пърди".
Коментиран от #126
10:47 04.07.2026
121 Маринов
10:47 04.07.2026
122 стоян георгиев
До коментар #115 от "Хахахаха":Какво го интерасува копея за населението на донбас? Той нали си е в шенген и еврозоната?дремем му за някакви си там руснаци.важнотпне путин да е номер едно и да реве колко е прецакан.самомче да знаеш не е луд чак толкова че да иде в русия или иран колкото и да ги харесва.
10:48 04.07.2026
123 Констатация
10:48 04.07.2026
124 Тъй ли
Има ли нещо вярно в статиите й?
10:48 04.07.2026
125 Омбре
Коментиран от #131
10:49 04.07.2026
126 стоян георгиев
До коментар #120 от "(С) Тоя Не":Чудесен отговор точно от диагнозата ти.я разкажи за щастливите пенсионери от мазетата.
10:49 04.07.2026
127 А ти кога, Цеко?
До коментар #80 от "Цеко, Лесичери":Че китката е готова да я гушнеш.
10:49 04.07.2026
128 ЧубуРашка на токчета
10:50 04.07.2026
129 Не знам къде
Това е средно по 1000 човека на ден, ве, неграмотници! Анализатори, сър!
Коментиран от #136
10:50 04.07.2026
130 ами
Коментиран от #143
10:51 04.07.2026
131 стоян георгиев
До коментар #125 от "Омбре":Така е няма хора в украйна.чакаме последните трима да загинат до понеделник и путин превзема киев.
10:51 04.07.2026
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 7855678
До коментар #2 от "1488":Верно ли бе ?
10:52 04.07.2026
134 az СВО Победа 81
1. ISW пак преписва загубите на Киев на противника.
2. Нищо ново на пропагандния фронт.
Коментиран от #139
10:53 04.07.2026
135 БЪЛГАРИН
До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":РУСИЯ е велика и ще спаси света от фашизма
Коментиран от #140
10:54 04.07.2026
136 стоян георгиев
До коментар #129 от "Не знам къде":Точно толкова е средно.сега умират около 1300 руснака дневно.дроновете не се плащат от кадировци спецназ или вагнер.руската тактика не би си я позволила даже и африканска страна.да пускаш в полето хиляди свои мъже с идеята да останат живи след среща с украински дронове.
10:55 04.07.2026
137 Мимч
Коментиран от #150
10:55 04.07.2026
138 Умрял миризлив русняк
Коментиран от #144, #149
10:55 04.07.2026
139 az СВО Победа 81
До коментар #134 от "az СВО Победа 81":приписва
10:55 04.07.2026
140 Антируснак
До коментар #135 от "БЪЛГАРИН":М@йната й и на скапаната Русия, и на тебе, - рубладжията жалък!
Коментиран от #142
10:56 04.07.2026
141 Смях в залата
До коментар #78 от "не на наркотиците!":Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.
😆
11:00 04.07.2026
142 Аве педруханче
До коментар #140 от "Антируснак":Учи Руски ще ти трябва
11:00 04.07.2026
143 Убитите руски войници се попълват
До коментар #130 от "ами":всеки месец с нови 50 000 руснака. Поне Путин твърди така.
Коментиран от #146
11:01 04.07.2026
144 Ба бааааа
До коментар #138 от "Умрял миризлив русняк":РУСКАТА армия превзе Конатантиновка и напредва
11:02 04.07.2026
145 Бай онзи
11:03 04.07.2026
146 9ти септември
До коментар #143 от "Убитите руски войници се попълват":Ами отивай на фронта тогава диванчо
11:03 04.07.2026
147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #88 от "Историк":Тези измислените цифри 6 и 33 от къде ги взе?
11 милиона са немските жертви,са немските,без съюзническите жертви на Германия.
А съветските са 26.Това са военни и ЦИВИЛНИ ,загинали от зверствата на " цивилизирвната" хитлеристка банда осъдена в Нюрнберг
11:04 04.07.2026
148 Чудовищни руски жертви през последните
Коментиран от #152
11:05 04.07.2026
149 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #138 от "Умрял миризлив русняк":Но снимки от космоса има само на " малките " украински гробища,хахахх
11:05 04.07.2026
150 стоян георгиев
До коментар #137 от "Мимч":Украйна е загубила около 600000 човека убити и сериозно ранени.само пе Украйна няма избор тя се защитава докато убитите руснаци са мъртви без никаква реална причина за това.
Коментиран от #154
11:06 04.07.2026
151 Цък
Коментиран от #156
11:07 04.07.2026
152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #148 от "Чудовищни руски жертви през последните":Смешник ,от къде преписа " новината"?
От Бесарабски фронт ли?Хахахахах
11:07 04.07.2026
153 Боев
11:07 04.07.2026
154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #150 от "стоян георгиев":2 400 000 са по откраднатите Данни ,потвътждават се от лудата мобилизация в Украйна.
Коментиран от #159
11:09 04.07.2026
155 Щирлиц
Коментиран от #160
11:09 04.07.2026
156 стоян георгиев
До коментар #151 от "Цък":В русия се извършиха две мобилизации по около 400000 човека.освен това както ти писаха в донбас е задължен всеки да воюва като бъде призован.въпреки това и заради чудовищните загуби русия не може да попълва личния си състав и се налага трета мобилизация за която се говори сред руските военни и блогери.
11:10 04.07.2026
157 ка Путин БОКЛУК
11:11 04.07.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 стоян георгиев
До коментар #154 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Няма такова нещо.това са фейк новини които повтаряш от три години.дай източник дето дава подобни данни.даже руското военно министерство няма подобни твърдения а там са шампиони!
Коментиран от #167
11:12 04.07.2026
160 мдаааа
До коментар #155 от "Щирлиц":Това ли е мотото на твоя господар
На такива ли изроди са прекланяш? Уаууу... Дано да нямаш деца ако на това ще ги учиш.
11:13 04.07.2026
161 Тиква
11:13 04.07.2026
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 баба Меца
11:15 04.07.2026
164 Иван
11:18 04.07.2026
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Историк":Сащ изтеглят войск те си от Европа ,поради" притеснение от възможност за конфронтация с Русия"
Руската нация май не е загинала,хахах
11:20 04.07.2026
167 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #159 от "стоян георгиев":Щом не съм прав ,защо брйните действия сё водят все по на запад ,а?
Русия отсттпва на запад ли ?
Хахах
Коментиран от #171
11:22 04.07.2026
168 Цвете
11:23 04.07.2026
169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #103 от "стоян георгиев":Малиииий ,колко си прзззздддд!!!!
11:24 04.07.2026
170 Русуфил хардлайнaр
11:24 04.07.2026
171 стоян георгиев
До коментар #167 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Бойните действия се водят на място от пет години.да превземаш 10 км за три години с цената на милион жертви не е напредък.от донецк до покровск са 40 км.това е може би най големия руски напредък от 2022 до сега.
Коментиран от #184
11:24 04.07.2026
172 Нафиркан Пацан
Но край Мала Токмачка
Ни свърши Бензина.
Добре че
Одеколон има достатъчно.
11:28 04.07.2026
173 пол
11:28 04.07.2026
174 Този коментар е премахнат от модератор.
175 очевидно
Коментиран от #185
11:31 04.07.2026
176 ПУСНАХА ЛИ
ВОДАТА
БЕНЗИНЪТ
И
ИНТЕРНЕТА
В КРИМ?
ПИТАМ ЗА ЕДИН РУСКИ СО.ПОЛ
ИСКАЛ ДА ХОДИ НА МОРЕ .
Коментиран от #179
11:32 04.07.2026
177 Този коментар е премахнат от модератор.
178 Божеее 1,4 милиона загуби
11:37 04.07.2026
179 кахраман
До коментар #176 от "ПУСНАХА ЛИ":Пренасочиха към Куев, ама папамобила вчера и там не можа да зареди.
11:38 04.07.2026
180 Цвете
11:40 04.07.2026
181 БАРС
Коментиран от #183
11:40 04.07.2026
182 Васил
11:43 04.07.2026
183 Хм...
До коментар #181 от "БАРС":Спокойно, ще се разбере истината след време. Да, и двете страни са загубили много, вероятно над милион убити и ранени. Но едните защитават страната си, борят се за свободата си, а другите не знаят какво правят там и защо умират.
11:46 04.07.2026
184 Мимч
До коментар #171 от "стоян георгиев":Дори и така да е,но по добре бавно но славно и в края на краищата Русия ще си постигне целта..
11:47 04.07.2026
185 Ахъм
До коментар #175 от "очевидно":Очевидно никой не е нападал расия, а обратното. Нормално е Европа и НАТО да се подготвят за такава агресия ит страна на расията.
11:49 04.07.2026