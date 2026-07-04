Руската армия е загубила 1,4 милиона войници, но все още не може да пробие фронта в Украйна

От момента на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. до юни тази година, руските войски са изгубили около 1,4 млн. души - убити, тежко ранени и безследно изчезнали. От този брой не по-малко от 450 000 са били убити. Тези данни са посочени в ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), пише българският анализатор Руслан Трад.

Според оценките на анализаторите, през първата половина на 2026 г. месечните загуби на Руската федерация са възлизали на 30 до 34 000 души, което е надвишавало темповете на набиране на нови войници - около 27 000 на месец. При това съотношението на загубите между Русия и Украйна е нараснало до 8:1 през първата половина на 2026 г. в сравнение с 2:1–3:1 през по-голямата част от войната - до голяма степен благодарение на масовото използване от украинските сили на безпилотни летателни апарати.

Броят на загиналите руски военни в Украйна вече надвишава повече от четири пъти общия брой на загиналите американски войници във всички войни след Втората световна война - взети заедно около 100 000 - и повече от девет пъти всички загуби на Съветския съюз и Русия след 1945 г.

Въпреки огромните загуби, командването на руската армия все още не може да пробие фронтовата отбрана на украинските сили. Според изследователите, в момента настъплението на Руската федерация практически е спряло. През тази пролет руските войски за първи път от август 2024 г. насам загубиха повече територия, отколкото превзеха: през април и май нетните загуби на въоръжените сили на Русия възлизаха на около 400 квадратни километра.