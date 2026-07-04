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Руската армия е загубила 1,4 милиона войници, но все още не може да пробие фронта в Украйна
  Тема: Украйна

Руската армия е загубила 1,4 милиона войници, но все още не може да пробие фронта в Украйна

4 Юли, 2026 09:53 1 774 185

  • украйна-
  • руслан трад-
  • русия-
  • война

Броят на загиналите руски военни в Украйна вече надвишава повече от четири пъти общия брой на загиналите американски войници във всички войни след Втората световна война

Руската армия е загубила 1,4 милиона войници, но все още не може да пробие фронта в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От момента на пълномащабното нахлуване в Украйна през февруари 2022 г. до юни тази година, руските войски са изгубили около 1,4 млн. души - убити, тежко ранени и безследно изчезнали. От този брой не по-малко от 450 000 са били убити. Тези данни са посочени в ново проучване на Центъра за стратегически и международни изследвания (CSIS), пише българският анализатор Руслан Трад.

Според оценките на анализаторите, през първата половина на 2026 г. месечните загуби на Руската федерация са възлизали на 30 до 34 000 души, което е надвишавало темповете на набиране на нови войници - около 27 000 на месец. При това съотношението на загубите между Русия и Украйна е нараснало до 8:1 през първата половина на 2026 г. в сравнение с 2:1–3:1 през по-голямата част от войната - до голяма степен благодарение на масовото използване от украинските сили на безпилотни летателни апарати.

Броят на загиналите руски военни в Украйна вече надвишава повече от четири пъти общия брой на загиналите американски войници във всички войни след Втората световна война - взети заедно около 100 000 - и повече от девет пъти всички загуби на Съветския съюз и Русия след 1945 г.

Въпреки огромните загуби, командването на руската армия все още не може да пробие фронтовата отбрана на украинските сили. Според изследователите, в момента настъплението на Руската федерация практически е спряло. През тази пролет руските войски за първи път от август 2024 г. насам загубиха повече територия, отколкото превзеха: през април и май нетните загуби на въоръжените сили на Русия възлизаха на около 400 квадратни километра.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    93 30 Отговор
    Мисирощината така и не разбра, че няма фронт за пробиване. Има територия за защитаване от бандеризъм.

    Коментиран от #31, #39, #49, #86

    09:55 04.07.2026

  • 2 1488

    40 98 Отговор
    Само знам едно:
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    Коментиран от #7, #8, #44, #48, #82, #133

    09:55 04.07.2026

  • 3 Сорос

    83 18 Отговор
    Помня че им казах да казват 140 млн загинали. Що казват толкова малко не знам. Ще се наказваме и ще спра грантовете!

    09:56 04.07.2026

  • 4 Zахарова

    19 64 Отговор
    Да,така е! После започва дългия спикък на загуби. Помогнете да свалим Путин

    Коментиран от #11

    09:56 04.07.2026

  • 5 мара

    77 16 Отговор
    пак изтрепа сите руснаци колкото до бандеровците ловците от ТЦК вече нява кой да хванат по улиците в окрайнината.

    Коментиран от #18, #47, #100

    09:57 04.07.2026

  • 6 Последния Софиянец

    57 15 Отговор
    В Париж крематориумите не могат да смогнат с загиналите от горещините.Брюксел отпуска пари за нови крематориуми с енергийно ефективни пещи с нисък въглероден отпечатък.Няма да се плашите.

    Коментиран от #104

    09:57 04.07.2026

  • 7 Сульо

    17 19 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    И аз знам че трябва да бъдете избити до крак СЕГА.

    09:57 04.07.2026

  • 8 Анализ

    11 7 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Ми да направим тебе тогава.

    09:57 04.07.2026

  • 9 Някой си украинец

    10 8 Отговор
    А другите?

    09:57 04.07.2026

  • 10 Хахаха

    64 16 Отговор
    Затуй цяла седмица квичите срещу Русия.

    09:58 04.07.2026

  • 11 Сульо

    31 9 Отговор

    До коментар #4 от "Zахарова":

    Засега ще ти свалим празната тролска глава в прахоляка да се гаврим с нея.

    Коментиран от #58

    09:58 04.07.2026

  • 12 Хасковски каунь

    46 19 Отговор
    Ох,
    ще се смея !
    Днес по случай Константиновка ще изпия две водки. Доматите са от оранжерията ми на село. Първите.
    Напред Русия!

    Коментиран от #62

    09:58 04.07.2026

  • 13 Съдията

    68 9 Отговор
    Поне 5 милиона са. И са се били само със сапьорски лопатки, а всеки стискал в ръката си евтин чип от пералня преди да умре. Мъка, мъка либерастка.😂

    09:58 04.07.2026

  • 14 Българин

    48 17 Отговор
    Руската армия има още 27 млн доброволци. Така че, с тоя темп ще им стигнат за 100 години напред! А какво ще остане от зелените наркомани до тогава?!?

    Коментиран от #23

    09:59 04.07.2026

  • 15 Смях в залата

    11 46 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    Коментиран от #33

    09:59 04.07.2026

  • 16 Марче

    41 6 Отговор
    Май скоро не са ти чесали терлика?

    09:59 04.07.2026

  • 17 Кирилов

    7 20 Отговор
    1917 г. иде...

    10:00 04.07.2026

  • 18 Мара първо

    48 7 Отговор

    До коментар #5 от "мара":

    писа, че Путин умрял, после че Путин не е същия, подменен е. После писа, че Русия остава без оръжия, а после, че ще напада 5 държави и ще побеждава света Шизо....

    10:00 04.07.2026

  • 19 Крепостен на Хартиената мечка

    11 27 Отговор
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    10:00 04.07.2026

  • 20 РЕАЛИСТ

    46 10 Отговор
    Тази война започна, ме защото руската армия искаше да превзема нещо, а защото Западът въоръжи Украйна до зъби , с цел да си върне Крим и отцепилите се Донецк и Луганск. В Истанбул на преговорите Русия искаше само автономия на тези области и да се запази руският им език. Знаем продължението. Борис Джонсън каза на Зеленски " Война до дупка, ние сме зад вас"

    Коментиран от #29

    10:00 04.07.2026

  • 21 УСПЕХ УКРАЙНА

    9 35 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #34, #40, #135

    10:00 04.07.2026

  • 22 Смях в залата

    7 27 Отговор
    Успокоиха руснаците, че кризата с бензина в Русия е полезна. Най-добре да се откажем от автомобилите, така въздуха ще е по-чист. Липсата на горива е полезна за нас. Много по-добре е да се движим с велосипед, отколкото с автомобил. Изявлението на Генадий Онишченко идва на фона на тежка горивна криза, която вече обхвана цялата страна.

    😆

    10:01 04.07.2026

  • 23 ру БЛАТА

    15 31 Отговор

    До коментар #14 от "Българин":

    Всеки ден благодаря на съдбата че не съм се родил при руз нациИ на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #52, #57

    10:02 04.07.2026

  • 24 Някой

    29 5 Отговор
    И това ако е журналистика.... Дълбоко копае.

    10:02 04.07.2026

  • 25 Ми свирките не са прости парчета

    28 6 Отговор
    но заповедта на гьобелс е ясна. Пропагандата трябва да е в наша полза независимо В каква посока се движи източния фронт. За съжаление това не помага на Брюксел защото захранва финансово Украйна а успехът е минусов.

    10:03 04.07.2026

  • 26 Ами

    27 5 Отговор
    Те затова като разменят жертви и излиза наяве ,че статистиката е точно обратното.

    10:03 04.07.2026

  • 27 Zахарова

    7 20 Отговор
    Да,така е! После започва дългия спикък на загуби ,санкции и прочие. Помогнете да свалим Путин

    10:03 04.07.2026

  • 28 Казанлъшкия

    25 6 Отговор
    Според тях пък Украйна е загубила толкова. :) Но и 10 милиона да загуби - в Русия при пълномащабна война могат да мобилизират над 20 милиона мъже. Украйна вече е 20 милиона, другите са избягали, останали са главно насилствено мобилизирани, старци, жени, деца. Перспективата пред тях изглежда доста по-мрачна без значение русофоб ли си или русофил.

    10:04 04.07.2026

  • 29 СБО провал

    6 34 Отговор

    До коментар #20 от "РЕАЛИСТ":

    Украйна има за цел да си върне Крим който беше откраднат в нарушение на всички правни норми и бездействието на държавите окуражи рф да ескалира

    Коментиран от #51, #79

    10:05 04.07.2026

  • 30 ТРЪМП:

    7 32 Отговор
    „Над 5000 руски войници на седмица умират. Всяка седмица. Ако Путин не иска сделката за мир, проблемът е изцяло за Русия. “

    Коментиран от #61

    10:06 04.07.2026

  • 31 горките писарушки

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Като пробият, що пробили, като създават защитна полоса, защо не пробиват..

    10:06 04.07.2026

  • 32 руската мечка

    5 29 Отговор
    ще играе казачок по командата на САЩ и НАТО, ако ли не ще гризне голямото дръвце.

    Коментиран от #35

    10:06 04.07.2026

  • 33 И забрави отдолу най-важното!

    31 5 Отговор

    До коментар #15 от "Смях в залата":

    Източник :
    ,,УкрИнформ"...😂🤣😊👍!

    10:06 04.07.2026

  • 34 скучно и точка.

    7 26 Отговор

    До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Това че Украйна нулират купища орокове всеки ден и се грижат за сигурността на Европа е безценно и ще има милярди докато е необходимо да бъдат премахнати окупаторите

    10:06 04.07.2026

  • 35 Раша да не го игре сърдита

    6 25 Отговор

    До коментар #32 от "руската мечка":

    Защото ще си тръгне набита!

    10:07 04.07.2026

  • 36 Историк

    10 24 Отговор
    Ленин, Сталин и Путин унищожиха руската нация.

    Коментиран от #166

    10:07 04.07.2026

  • 37 Ооооооо

    22 5 Отговор
    Ако някой изобщо ви вярва!

    10:07 04.07.2026

  • 38 Бай Араб

    7 24 Отговор
    В Русия човешкия живот не струва нищо така че и пет милиона да станат,все тая.

    10:08 04.07.2026

  • 39 МариниПроЗтотии

    27 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Уж избита руската армия а пък ще прави ТСВ😂🤣😂🤣😂🤣 Фалшиви новини пуска тая

    10:08 04.07.2026

  • 40 Верно ли

    19 6 Отговор

    До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    Дайнов, намали парцуцата!

    10:08 04.07.2026

  • 41 ама бая натовци наториха чернозема ха ха

    23 6 Отговор
    марче кажи натовците колко месо загубиха, стига си ревала за руснаците

    10:09 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Кирил

    9 19 Отговор
    Руската армия беше временно спасена от северните корейци.

    10:10 04.07.2026

  • 44 оня с коня

    20 5 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    место да ревеш по форумите взема мешката и отивай на фронта да браниш европа от лошите руснаци

    10:10 04.07.2026

  • 45 Отец Дионисий

    9 19 Отговор
    Всяка сутрин 8 милиарда хора по света се събуждат щастливи, че не са се родили руснаци или севернокорейци.

    Коментиран от #65

    10:10 04.07.2026

  • 46 Хахахаха

    7 18 Отговор
    Руската армия, щеше да стигне и Киев и Берлин и Лисабон, само да не беше свършил бензина.

    10:11 04.07.2026

  • 47 СПОКО!

    21 7 Отговор

    До коментар #5 от "мара":

    Сега Урсула обеща на Зелко да му връща украинските дезертьори,избягали в страните от ЕС...!
    Тяхното ТЦК ги очаква,с широ-отворени ,,обятия"(врати...) ,на бусовете си и от границата-директно на фронта...!

    Коментиран от #55

    10:11 04.07.2026

  • 48 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 7 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    виж си само минусите и да ти е ясно че смешната пропаганда не върви

    жалко нали?

    айде на фронта , че руснаците напредват и скоро ще са на дунава

    Коментиран от #77

    10:11 04.07.2026

  • 49 Хахахаха

    7 16 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    И как я защитават руските нацисти тази територия бе копей? Като направиха всичко в руини и изпратиха местното население на фронта ли? Тази руска пропаганда ви изпи мозъка дето нямате.

    Коментиран от #102

    10:12 04.07.2026

  • 50 опука ви и още не се усещате

    16 4 Отговор
    Руската армия мълчешката с тази тактика ва преби и военно и икономически...

    10:12 04.07.2026

  • 51 РЕАЛИСТ

    22 4 Отговор

    До коментар #29 от "СБО провал":

    А как беше придобит Крим от Украйна , бе? Едни украински колхозник Хрушчов им го хариза с един подпис, против законите на СССР. Дори наем трябва да им плати Украйна за незаконно ползване на руска територия за тези години.

    10:13 04.07.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    20 6 Отговор

    До коментар #23 от "ру БЛАТА":

    Без руснаците един завод в БГ за 35 г направихте ли?Направихте само един нов град."Баба Алино",хахахах.

    Коментиран от #64, #67

    10:14 04.07.2026

  • 53 Ами

    19 5 Отговор
    Тия сме ги слушали :)
    По-добре потърсете интервюто на Ерик Принс където отговаря
    защо е напуснал окраина и защо е разформировал Блек уотър.

    10:14 04.07.2026

  • 54 слабаци само с фейк медии нестава

    18 5 Отговор
    Русия воюва на бойното поле с цялото нато ,сащ,ес и украйна и пак не можите да гъкните и губите....

    10:15 04.07.2026

  • 55 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    10 13 Отговор

    До коментар #47 от "СПОКО!":

    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    10:15 04.07.2026

  • 56 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    8 15 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още съмуват че Украйна ще капитулира

    10:16 04.07.2026

  • 57 А на кой

    3 5 Отговор

    До коментар #23 от "ру БЛАТА":

    Бог благодариш!

    10:16 04.07.2026

  • 58 Андрей Райчев

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Сульо":

    Сулчо недей така че да не увиснеш на собствените си черва.

    10:16 04.07.2026

  • 59 Я пак?

    16 8 Отговор
    Русия половин милион, Украйна най малко два милиона, като половината население се изсели. Страхотна победа за Кииф

    10:16 04.07.2026

  • 60 Луд Скайуокър

    18 6 Отговор
    Значи по западни данни руската армия се състои от 1,32 милиона активни войници а излиза че е изгубила повече отколкото има а пък още не е правила мобилизация и не е привиквала запасняците.
    Вече е готово Русия е на колене и украинците ще маршируват на Червения площад !

    Коментиран от #71, #74

    10:16 04.07.2026

  • 61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    16 5 Отговор

    До коментар #30 от "ТРЪМП:":

    Не знам къде колко умират ,ама видеата в които с бой карат гражданите на война с бусчета са украински.
    А кво стана с Константиновка?
    Хохохох

    10:17 04.07.2026

  • 62 Хахахаха

    8 16 Отговор

    До коментар #12 от "Хасковски каунь":

    Ти не разбра ли, че рашата не окупира градове, а руини? Къде са Авдеевка, Бахмут, Маринка, Соледар и другите окупирани руини които рашата окупира? Живеят ли хора в тези бивши градове? Ти гледал ли си кадри от там? Единствената цел на това окупиране в момента, е че тупин иска да покаже, че може още да напредва! Ама не може. Загубите са огромни за взимането на тези руини! А загубите за руската икономика са безкрайно по-големи от взимането на руините в Донбас. Тупин загуби войната. Загубите му са по-големи от руините които окупира с огромни жертви.

    Коментиран от #78, #83

    10:17 04.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 А колко от тези

    3 3 Отговор

    До коментар #45 от "Отец Дионисий":

    ,,Хора" са Човеци?

    10:18 04.07.2026

  • 66 Пропагандата работи

    15 6 Отговор
    1/5 от Украйна е руска и нямало пробив. А близо 3 милиона укри, наемници, инструктори и всякаква паплач я няма.

    Коментиран от #70, #84, #89

    10:18 04.07.2026

  • 67 И Преди и сега

    6 12 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Важното е пипалата на блатния октопод носещ корупция и бедност да са далеч от България и к00пейките да намалят по естествени причини НО най важното е да не се допускат оркове да идват тук!

    10:19 04.07.2026

  • 68 Дедо

    5 8 Отговор
    Месните атаки от миналото ,когато срещу един германец атакуват 100 руснака на вълни,от които 2/3 загиват самоубийствено отминаха безвъзвратно във времето .

    Коментиран от #88

    10:19 04.07.2026

  • 69 коментар

    12 5 Отговор
    Ако приемем, че броят загинали е верен, кой болен атлантически мозък може да допусне, че руснаците просто ей така ще се обърнат и ще си тръгнат и изоставят всичко това за което са измирали техните близки и роднини! Явно невронната връзка с главния мозък на председателя на хунтата нещо се е повредила и дори този синдром се разпространява некотролируемо на запад в главите на неговите спонсори.

    10:19 04.07.2026

  • 70 Така е

    7 10 Отговор

    До коментар #66 от "Пропагандата работи":

    Руската пропаганда има за цел само глупаците 😀🤣😂.

    10:19 04.07.2026

  • 71 Всяка година нови 600 000 руснака

    6 12 Отговор

    До коментар #60 от "Луд Скайуокър":

    заминават за фронта. Повече от половината не се връщат. Смятай за 5 години какво излиза.

    Коментиран от #80

    10:19 04.07.2026

  • 72 Махнтете една нула

    10 3 Отговор
    Хубаво лъжете ама така ли не ви стига атлантическото мозъче че толкова е броя приблизително на руската армия ще излезе че Русия напредва в Украйна без боеприпаси гориво и хора нещо като призрачната армия в властелина на пръстена 3та част.

    10:20 04.07.2026

  • 73 стоян георгиев

    5 9 Отговор
    Ще има големи изненади в най скоро време в територията превзета от руските окупатори.крим се превърна в огромна чернобаевка.

    10:21 04.07.2026

  • 74 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #60 от "Луд Скайуокър":

    Абе вие добре ли сте? Та нали медведчо колко пъти се хвали през годините, че в руската армия се записват по 40 хиляди доброволци? И къде са сега тези хора след 5 години война? Къде са доброволците?

    10:21 04.07.2026

  • 75 БеГемот

    9 4 Отговор
    И ракетите свършиха ,пералните са разкостени и рускините перат във Волга.....

    10:21 04.07.2026

  • 76 Гост

    5 3 Отговор
    Къртите миФки, разбивате цокли, циклите дюшемето!!!

    10:21 04.07.2026

  • 77 Пико4,

    6 8 Отговор

    До коментар #48 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Минусите на копейките означават,че коментарът е стойностен.

    10:21 04.07.2026

  • 78 не на наркотиците!

    10 4 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Не осъзнаваш какви глупости си написал.Ходе в украйна да воюваш ,че твоите фашаги леш.....А в Русия всичко има и е прекрасно ,синьо небе.,чисто без нахлуващи бежанци без гащи и образование.

    Коментиран от #95, #141

    10:22 04.07.2026

  • 79 Факта, че

    13 7 Отговор

    До коментар #29 от "СБО провал":

    Щеше ли да има война, ако Зеленски беше казал:Не искаме да влизаме в Нато
    Няма да убиваме собстените рускоговорящи граждани (включително деца) чрез АТО
    Ще спазваме Минските споразумения,одобрени от Съвета за сигурност на ООН. .
    Отхвърляаме настояването на Борис Джонсън за продължаване на войната и насъсването му да воюват славяни, от два братски народа

    Зеленски трябва да има доблестта да признае вината и приеме капитулацята на Украйна и вината на Запада и Нато за провокиране и финансиране на войната в Украйна.
    Чрез:
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Неспазване Минските споразумения, одобрени от Сювета за сигурност на ООН.
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиаране на Майдана
    Зеленият наркоман е виновен за войната, макар,че беше избран да няма война. С помощта на Запада провокира войната. Обществена тайна е, че координацията, зареждане на данните за целите, логистиката се извършва от Нато

    10:23 04.07.2026

  • 80 Цеко, Лесичери

    6 9 Отговор

    До коментар #71 от "Всяка година нови 600 000 руснака":

    Много руска смрадт измре.Много нещо е това.

    Коментиран от #127

    10:23 04.07.2026

  • 81 Московският провал

    7 11 Отговор
    През юни 2026 г. Русия е превзела около 84 квадратни километра украинска територия, сочат изчисленията на украинската група от военни анализатори DeepState. Данните от американския Институт за изследване на войната (ISW) също потвърждават този темп, отчитайки среден напредък на руските сили от едва 1,03 кв. км на ден през изминалия месец.
    Въпреки че Русия е окупирала 84 кв. км, анализаторите посочват, че ако се вземат предвид успешните контраатаки на Украйна през същия период, реалната разлика в окупираните територии може да се окаже негативна за Русия за втори пореден месец.
    Темпото на руското настъпление през юни 2026 г. е само малка фракция от скоростта на напредване през същия период на 2025 г. (за сравнение, средният темп тогава е бил над 12–16 кв. км на ден).
    Минималните руски успехи са концентрирани основно по оста около Константиновка в Донецка област, край държавната граница в Североизточна Украйна и близо до Гуляйполе.
    За да постигне тези скромни териториални придобивки, руската армия е претърпяла огромни загуби. Според данни на международни наблюдатели, публикувани в Al Jazeera и The Independent, само в рамките на юни 2026 г. руските жертви (убити и ранени) възлизат на близо 40 000 войници. Основна причина за блокирания фронт са и зачестилите украински удари с дронове срещу руските рафинерии, довели до сериозен недостиг на гориво за руската бойна техника на предната линия.

    Коментиран от #90

    10:23 04.07.2026

  • 82 стар кашик

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Глишев ли ти го каза, така щом е той!😅

    10:23 04.07.2026

  • 83 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 7 Отговор

    До коментар #62 от "Хахахаха":

    Много е тъжно ,че толкова необразовани ,културно казано ,като тебе хора има в България.През Втората световна ,всички съветски градове на запад от Москва са били много или напълно разрушени от брйните действия срещу хитлеристите.
    И какво? Въстановени са всичките.

    Коментиран от #103

    10:23 04.07.2026

  • 84 отличнен Русия

    1 4 Отговор

    До коментар #66 от "Пропагандата работи":

    Да и останалата ще е умиротворят..

    10:24 04.07.2026

  • 85 Пусин

    6 7 Отговор
    Никой не е унищожил повече руснаци от мен.
    Кланяйте ми се

    10:24 04.07.2026

  • 86 Антирашистс 1047

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистсите държави !

    10:24 04.07.2026

  • 87 ахахахаххахаах

    4 2 Отговор
    при едно към 8 анализирано от американците значи орките са чернали към 9 мил 😆😆😆😆😆😆😆

    10:24 04.07.2026

  • 88 Историк

    9 7 Отговор

    До коментар #68 от "Дедо":

    Какво е казал Сталин - Защо да пращаме срещу немците танкове, като имаме толкова много хора ! И пращал руски войници. Резултата е ясен - 33 милиона убити руснаци и 6 милиона германци. Същата тактика и сега в Украйна. Путин праща руски войници в самоубийствени атаки, а украинците действат със система от дронове и ликвидират руските войници от далечно разстояние.

    Коментиран от #94, #97, #147

    10:24 04.07.2026

  • 89 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #66 от "Пропагандата работи":

    145 милиона държава, остана без горива. Половината от територията и се бомбардира ежедневно, под ударите всяка нощ са рафинерии и военни заводи, а викаш Украйна нямала успехи! Ти знаеш ли какво става с една държава, когато остане без горива? В рашата вчера снимаха най-дългата опашка в историята за гориво, 35 километра! От два дня до Киев се стигна до два дня на опашка за гориво!

    10:25 04.07.2026

  • 90 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 10 Отговор

    До коментар #81 от "Московският провал":

    Русия с " провал" си освободи Константиновка вече.Я посочи кое населено место е освободила Украйна

    Коментиран от #96, #98, #101

    10:25 04.07.2026

  • 91 Бай Коста

    8 1 Отговор
    Чел съм данни от 250 000 до 2 000 000. Ще стане приблизително ясно десетина години след края на войната. Сега ни предлагат удобни за симпатизантите версии.

    10:25 04.07.2026

  • 92 Агробизнес

    6 5 Отговор
    Лошо нема.Ватенките са станали на биотор.

    10:25 04.07.2026

  • 93 Коста

    8 5 Отговор
    Когато Окраина губи пуска подобни парчета!

    10:26 04.07.2026

  • 94 Хахахаха

    7 7 Отговор

    До коментар #88 от "Историк":

    Рашите никога не са водили война, в която да имат по-малко жертви от противника! Никога.

    10:26 04.07.2026

  • 95 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #78 от "не на наркотиците!":

    Написал е истината.

    10:26 04.07.2026

  • 96 На май ка ти едната дупка.

    7 2 Отговор

    До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Другата съм я запълнил.

    10:27 04.07.2026

  • 97 стоян георгиев

    6 4 Отговор

    До коментар #88 от "Историк":

    Много си ги писал немските загуби.немците губят шест милиона на всички фронтове а ссср само на един.освен това основната част от немските загуби са в самия край на войната.

    10:28 04.07.2026

  • 98 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Всичко от Киев до Донбас. Също и долу при Херсон, всичко до от другия край на Днепър!

    Коментиран от #112

    10:29 04.07.2026

  • 99 Урсулите:

    11 7 Отговор
    Докато Руската армия е загубила Цели 1,4 милиона войници,
    а Украинската армия е загубила Само Пет Милиона войници
    и Само Двадесет Милиона са Избягали от Нацистка Украйна!

    10:29 04.07.2026

  • 100 Антипашист 1048

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "мара":

    Всеки гражданин на дадена държава има и задължения,те се испълняват доброволно или принудително. Да го напиша ли по бавно ?

    10:29 04.07.2026

  • 101 стоян георгиев

    6 5 Отговор

    До коментар #90 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Половината константиновка не е е под руски контрол.освен това там няма нищо за освобождаване .няма хора или инфраструктура.

    Коментиран от #165

    10:29 04.07.2026

  • 102 Почти си прав..

    3 3 Отговор

    До коментар #49 от "Хахахаха":

    Местното население от тези територии са основно възрастни и болни хора, които руската, армия евакуира от мазетата. Другите според теб са на фронта, така ли, и кой ги праща?

    Коментиран от #105, #115

    10:31 04.07.2026

  • 103 стоян георгиев

    3 5 Отговор

    До коментар #83 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Демек по твоята логика сега руснаците се явяват заместители на немците в разрушенията?хаха...много си прав макар че си тъп!

    Коментиран от #109, #169

    10:31 04.07.2026

  • 104 Антирашист1048

    6 10 Отговор

    До коментар #6 от "Последния Софиянец":

    Просията не цени войнишкия живот иникога не се съобразява с броя свои жертви.

    10:32 04.07.2026

  • 105 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #102 от "Почти си прав..":

    Възрастни хора спасени от руснаците от мазетата...това само болен мозък може да си го помисли и да го напише.тия възрасни хора до руското освобождение са имали домове семейства...иди се виж в някоя болница.няма да оздравееш ама поне да си знаеш диагнозата...

    Коментиран от #110

    10:34 04.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Шъ падна

    4 3 Отговор
    :)))) бг анал и 3атор...Някой да му каже да си змие краката и да си ляга.Елката му смята грешно и в едната посока.И да си затваря прозорци и врати,че спи на течение,а това не е добре за здравето и главата,доста я е проветрил,за да пише такива глупости.

    10:34 04.07.2026

  • 108 Скот Ритър

    9 6 Отговор
    Украйна никога вече не може да спре руското направление.
    Никога повече не може са прихване новите руски дронове които се движат с 500 км.час.

    10:36 04.07.2026

  • 109 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 4 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Това че нарочно изопачаваш нещата не те прави умен

    Коментиран от #114

    10:36 04.07.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 стоян георгиев

    2 9 Отговор
    Само някоя пепейка би повярвала на тая глупост 😂

    Коментиран от #120

    10:38 04.07.2026

  • 112 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 5 Отговор

    До коментар #98 от "Хахахаха":

    Това 2023,24,25, и 26 година ,така ли ?

    Коментиран от #117

    10:38 04.07.2026

  • 113 Звездоброец

    4 5 Отговор
    Загубата на живота човешки в Русия не се приема никак тежко !

    10:39 04.07.2026

  • 114 стоян георгиев

    4 1 Отговор

    До коментар #109 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Я прочети какво си написал.ти сравняваш разрушенията на путин с тези на хитлер.

    10:40 04.07.2026

  • 115 Хахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #102 от "Почти си прав..":

    Донбас е останал без мъжко население! Окупираните територии, които бяха окупирани преди 2022 година, имам предвид Донецк и Луганск, всичкото мъжко население беше изпратено на фронта! Така тупин защити руснаците в Донбас. Като ги изпрати да воюват срещу ВСУ. Донецк от един от най-красивите градове при Украйна, където беше и европейското по футбол през 2012 година, рашите го направиха в град с хуманитарна криза.

    Коментиран от #122

    10:41 04.07.2026

  • 116 стоян георгиев

    4 4 Отговор

    До коментар #110 от "Отдавна":

    Не бе разкажи как руснаците спасяват възрастни хора от мазетата дето същите тия хора са се крили от руското освобождение...хаха...между другото в русия е пълно в де..били като теб.те постоянно обясняват колко са били щастливи тия пенсионери в тези мазета...

    10:43 04.07.2026

  • 117 Хахахаха

    4 5 Отговор

    До коментар #112 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Има ли значение кога е? Деокупирано ли е? Деокупирано е. Точка. Всичко от Киев до Донецк и при Херсон е деокупирано от ВСУ.

    10:44 04.07.2026

  • 118 млад еврас

    7 4 Отговор
    Еврастите и НАТОто играят казачок по команда на руската мечка, вече гризнаха голямото дръвце.

    10:46 04.07.2026

  • 119 Механик

    4 1 Отговор
    Благи вести.

    10:47 04.07.2026

  • 120 (С) Тоя Не

    2 2 Отговор

    До коментар #111 от "стоян георгиев":

    3апекът много те мъчи.Все се надуваш,ама,йок.Има една хубава бг поговорка: "Не се надувай кат не ти се пърди".

    Коментиран от #126

    10:47 04.07.2026

  • 121 Маринов

    2 2 Отговор
    Мери, виж съседната статия. Кое е истината? Как се превзема град без войници? Когато срещу тях е цялото НАТО? То за толкова пропаганда трябва някой добре да плаща.

    10:47 04.07.2026

  • 122 стоян георгиев

    3 3 Отговор

    До коментар #115 от "Хахахаха":

    Какво го интерасува копея за населението на донбас? Той нали си е в шенген и еврозоната?дремем му за някакви си там руснаци.важнотпне путин да е номер едно и да реве колко е прецакан.самомче да знаеш не е луд чак толкова че да иде в русия или иран колкото и да ги харесва.

    10:48 04.07.2026

  • 123 Констатация

    4 2 Отговор
    Поредният подмазавач на неолибералните нацистки елити за лична изгода.

    10:48 04.07.2026

  • 124 Тъй ли

    3 3 Отговор
    Същата авторка, няколко статии по-нагоре пише, че Русия е изгубила 352 000 войници.
    Има ли нещо вярно в статиите й?

    10:48 04.07.2026

  • 125 Омбре

    1 5 Отговор
    Тук във факти са излизали статии за съотношението на руските и украинските загуби и те са 1000 убити укри срещу 25-30 руски. При това съотношение,ако е вярна тази статия за 1,4 млн. руснака,се чудя за цифрата на украинската армия, и въобще има ли толкова хора в цялата Украйна от пеленаче до пенсионер.

    Коментиран от #131

    10:49 04.07.2026

  • 126 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #120 от "(С) Тоя Не":

    Чудесен отговор точно от диагнозата ти.я разкажи за щастливите пенсионери от мазетата.

    10:49 04.07.2026

  • 127 А ти кога, Цеко?

    0 2 Отговор

    До коментар #80 от "Цеко, Лесичери":

    Че китката е готова да я гушнеш.

    10:49 04.07.2026

  • 128 ЧубуРашка на токчета

    2 1 Отговор
    Всичко е по план💩💩! 🤣🤣🤣

    10:50 04.07.2026

  • 129 Не знам къде

    4 3 Отговор
    Не знам къде ги намирате такива анализатори марии но явно нямате представа колко е 1400000 !?
    Това е средно по 1000 човека на ден, ве, неграмотници! Анализатори, сър!

    Коментиран от #136

    10:50 04.07.2026

  • 130 ами

    1 3 Отговор
    че при 1 400 000 убити руски бойци, на дядя путя не му е останала жива войска, с какво продължава да се сражава срещу 800 000 украинци, на които също не им достига личен състав, та ще им връщат мъже украинци избягали е европа

    Коментиран от #143

    10:51 04.07.2026

  • 131 стоян георгиев

    3 1 Отговор

    До коментар #125 от "Омбре":

    Така е няма хора в украйна.чакаме последните трима да загинат до понеделник и путин превзема киев.

    10:51 04.07.2026

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 7855678

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Верно ли бе ?

    10:52 04.07.2026

  • 134 az СВО Победа 81

    2 3 Отговор
    Накратко:

    1. ISW пак преписва загубите на Киев на противника.

    2. Нищо ново на пропагандния фронт.

    Коментиран от #139

    10:53 04.07.2026

  • 135 БЪЛГАРИН

    3 5 Отговор

    До коментар #21 от "УСПЕХ УКРАЙНА":

    РУСИЯ е велика и ще спаси света от фашизма

    Коментиран от #140

    10:54 04.07.2026

  • 136 стоян георгиев

    5 3 Отговор

    До коментар #129 от "Не знам къде":

    Точно толкова е средно.сега умират около 1300 руснака дневно.дроновете не се плащат от кадировци спецназ или вагнер.руската тактика не би си я позволила даже и африканска страна.да пускаш в полето хиляди свои мъже с идеята да останат живи след среща с украински дронове.

    10:55 04.07.2026

  • 137 Мимч

    3 3 Отговор
    Абе преписвате нещо само за руската армия какво е загубила и то с голямо преувеличени,за да се харесате на някого.Ами веднъж кажете какво са загубили укрите и зеления клоун...

    Коментиран от #150

    10:55 04.07.2026

  • 138 Умрял миризлив русняк

    3 4 Отговор
    Нарастваме в геометрична прогресия, гробища в пРосията много...

    Коментиран от #144, #149

    10:55 04.07.2026

  • 139 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор

    До коментар #134 от "az СВО Победа 81":

    приписва

    10:55 04.07.2026

  • 140 Антируснак

    4 3 Отговор

    До коментар #135 от "БЪЛГАРИН":

    М@йната й и на скапаната Русия, и на тебе, - рубладжията жалък!

    Коментиран от #142

    10:56 04.07.2026

  • 141 Смях в залата

    5 1 Отговор

    До коментар #78 от "не на наркотиците!":

    Официално полицията в Чехия заяви, че белият прах, открит в колата на руския митрополит Иларион е кокаин. Така нареченият митрополит Иларион се води висш руски духовник и близък съратник на патриарх Кирил. Самия патриарх Кирил, агент на КГБ (агент Гундяев), в бурните времена при разпада на СССР е бил контрабандист на тютюн.


    😆

    11:00 04.07.2026

  • 142 Аве педруханче

    4 3 Отговор

    До коментар #140 от "Антируснак":

    Учи Руски ще ти трябва

    11:00 04.07.2026

  • 143 Убитите руски войници се попълват

    3 3 Отговор

    До коментар #130 от "ами":

    всеки месец с нови 50 000 руснака. Поне Путин твърди така.

    Коментиран от #146

    11:01 04.07.2026

  • 144 Ба бааааа

    3 3 Отговор

    До коментар #138 от "Умрял миризлив русняк":

    РУСКАТА армия превзе Конатантиновка и напредва

    11:02 04.07.2026

  • 145 Бай онзи

    1 3 Отговор
    Мисирки,мисирки,каквото ви наредят ,това пишете!Ако Русия има загуби 1400 000,то Украйна трябва да има 14 милиона!!!!

    11:03 04.07.2026

  • 146 9ти септември

    0 1 Отговор

    До коментар #143 от "Убитите руски войници се попълват":

    Ами отивай на фронта тогава диванчо

    11:03 04.07.2026

  • 147 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #88 от "Историк":

    Тези измислените цифри 6 и 33 от къде ги взе?
    11 милиона са немските жертви,са немските,без съюзническите жертви на Германия.
    А съветските са 26.Това са военни и ЦИВИЛНИ ,загинали от зверствата на " цивилизирвната" хитлеристка банда осъдена в Нюрнберг

    11:04 04.07.2026

  • 148 Чудовищни руски жертви през последните

    2 2 Отговор
    месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #152

    11:05 04.07.2026

  • 149 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Умрял миризлив русняк":

    Но снимки от космоса има само на " малките " украински гробища,хахахх

    11:05 04.07.2026

  • 150 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #137 от "Мимч":

    Украйна е загубила около 600000 човека убити и сериозно ранени.само пе Украйна няма избор тя се защитава докато убитите руснаци са мъртви без никаква реална причина за това.

    Коментиран от #154

    11:06 04.07.2026

  • 151 Цък

    0 2 Отговор
    Работата като стане тегава и почват с фасмагориите. Руснаците яко дънят и двама бандеровци направили цял институт в САЩ за по голяма тежест ръсят глупости и нашите жълтури се кефят. Но според истински американски експерти руската армия всеки месец са увеличава с 25000 ч, а украйнската намалява с 25000 ч. През есента руската армия ще е два пъти по голяма, а през март 2027 г три пъти. В Русия няма мобилизация само доброволци и наемници, а в Украйна върви ежедневна мобилизация и множество наемници/ но нито един от врякльовците по площадите/, над 50000 са вече.

    Коментиран от #156

    11:07 04.07.2026

  • 152 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #148 от "Чудовищни руски жертви през последните":

    Смешник ,от къде преписа " новината"?
    От Бесарабски фронт ли?Хахахахах

    11:07 04.07.2026

  • 153 Боев

    1 1 Отговор
    Не разбирам?В статията,че Русия заплашва с ТСВ пише,че Financial times сочи 340 000,как сега са 1 400 000?

    11:07 04.07.2026

  • 154 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 2 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    2 400 000 са по откраднатите Данни ,потвътждават се от лудата мобилизация в Украйна.

    Коментиран от #159

    11:09 04.07.2026

  • 155 Щирлиц

    1 2 Отговор
    Пет милиона воиници ще загуби Русия но Украна от 45милиона вече е 15милиона всеки които може да ходи бяга от Украина тове е реалност.Ние пенсионерите издържаме по един Украинец .Минимална пенсия във България 800€ по Европеиски регламент както във ЕВРОПА .Дават 350 разликата до 800за новите Братушки .

    Коментиран от #160

    11:09 04.07.2026

  • 156 стоян георгиев

    2 2 Отговор

    До коментар #151 от "Цък":

    В русия се извършиха две мобилизации по около 400000 човека.освен това както ти писаха в донбас е задължен всеки да воюва като бъде призован.въпреки това и заради чудовищните загуби русия не може да попълва личния си състав и се налага трета мобилизация за която се говори сред руските военни и блогери.

    11:10 04.07.2026

  • 157 ка Путин БОКЛУК

    2 3 Отговор
    "Броят на загиналите руски военни в Украйна вече надвишава повече от четири пъти общия брой на загиналите американски войници във всички войни след Втората световна война"

    11:11 04.07.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 стоян георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #154 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Няма такова нещо.това са фейк новини които повтаряш от три години.дай източник дето дава подобни данни.даже руското военно министерство няма подобни твърдения а там са шампиони!

    Коментиран от #167

    11:12 04.07.2026

  • 160 мдаааа

    0 0 Отговор

    До коментар #155 от "Щирлиц":

    Това ли е мотото на твоя господар
    На такива ли изроди са прекланяш? Уаууу... Дано да нямаш деца ако на това ще ги учиш.

    11:13 04.07.2026

  • 161 Тиква

    2 1 Отговор
    Ха,ха,ха, окбандери могат да лъжат и да мечтаят, милосърдие от Путин, трябва да свърши и бой по нацюгите.

    11:13 04.07.2026

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 баба Меца

    0 2 Отговор
    Лоша инвестиция на данъците "до последния украинец", следващите сме ние.

    11:15 04.07.2026

  • 164 Иван

    2 1 Отговор
    Абе, вечер хвалят руската армия, сутрин украинската. С постиженията им. Тази пристрастна журналистика, отразяваща "безпристрастно" новините, както как да се разбира от читателите ви?! Професията журналист в България е малко мръсна дума, четейки статиите си мислиш, че са като арбитър, футболен съдя...., сводник...

    11:18 04.07.2026

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #36 от "Историк":

    Сащ изтеглят войск те си от Европа ,поради" притеснение от възможност за конфронтация с Русия"
    Руската нация май не е загинала,хахах

    11:20 04.07.2026

  • 167 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 2 Отговор

    До коментар #159 от "стоян георгиев":

    Щом не съм прав ,защо брйните действия сё водят все по на запад ,а?
    Русия отсттпва на запад ли ?
    Хахах

    Коментиран от #171

    11:22 04.07.2026

  • 168 Цвете

    1 0 Отговор
    ИМА ЛИ НЯКОЙ ОТ КРИМ ДА ОБЯСНИ, КОМУ Е НУЖНА ТАЗИ ВОЙНА ЗА ПАРЧЕ ЗЕМЯ? КОЛКО МАЛКО СЕ ИЗКА ДА СЕ СПОРАЗУМЕЯТ ЦИВИЛИЗОВАНО .ДА ЗАГИВАТ МЛАДИ ХОРА В 21 ВЕК.

    11:23 04.07.2026

  • 169 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #103 от "стоян георгиев":

    Малиииий ,колко си прзззздддд!!!!

    11:24 04.07.2026

  • 170 Русуфил хардлайнaр

    3 0 Отговор
    На снимката старото кyче как е повдигнало каската на уволнение! Знае че всеки момент Зеленски мое а му разпише!

    11:24 04.07.2026

  • 171 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #167 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Бойните действия се водят на място от пет години.да превземаш 10 км за три години с цената на милион жертви не е напредък.от донецк до покровск са 40 км.това е може би най големия руски напредък от 2022 до сега.

    Коментиран от #184

    11:24 04.07.2026

  • 172 Нафиркан Пацан

    2 1 Отговор
    Тръгнахме към Берлин.

    Но край Мала Токмачка

    Ни свърши Бензина.

    Добре че
    Одеколон има достатъчно.

    11:28 04.07.2026

  • 173 пол

    2 1 Отговор
    Цитат"руската армия не може да пробие фронтовата отбрана на украинските сили".Докато се чуди как да пробие,руската армия превзема Константинова?!

    11:28 04.07.2026

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 очевидно

    0 2 Отговор
    руската армия има затруднения в украинска област, но гьобелсо-брюкселската пропаганда продължава да заплашва с война с Русия. Хем ни убеждават колко слаба е руската армия, хем трябва да пълниме укро и др.каси с пари. Алчни Урсули и мало умни Каласки, зеленото еврейче не се нуждае от коментар

    Коментиран от #185

    11:31 04.07.2026

  • 176 ПУСНАХА ЛИ

    3 2 Отговор
    ТОКЪТ
    ВОДАТА
    БЕНЗИНЪТ
    И
    ИНТЕРНЕТА

    В КРИМ?

    ПИТАМ ЗА ЕДИН РУСКИ СО.ПОЛ
    ИСКАЛ ДА ХОДИ НА МОРЕ .

    Коментиран от #179

    11:32 04.07.2026

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Божеее 1,4 милиона загуби

    1 2 Отговор
    Според полковник Дъглас Макгрегър загубите са 14 милиона т.е.1:10 .... за 1 рaшан 10 x0x0ля ....

    11:37 04.07.2026

  • 179 кахраман

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "ПУСНАХА ЛИ":

    Пренасочиха към Куев, ама папамобила вчера и там не можа да зареди.

    11:38 04.07.2026

  • 180 Цвете

    1 0 Отговор
    ИМА ЛИ НЯКОЙ ОТ КРИМ ДА ОБЯСНИ, КОМУ Е НУЖНА ТАЗИ ВОЙНА ЗА ПАРЧЕ ЗЕМЯ? КОЛКО МАЛКО СЕ ИЗКА ДА СЕ СПОРАЗУМЕЯТ ЦИВИЛИЗОВАНО .ДА ЗАГИВАТ МЛАДИ ХОРА В 21 ВЕК.

    11:40 04.07.2026

  • 181 БАРС

    0 1 Отговор
    ИНТЕРЕСТНО,20 634 УБИТИУЕРОСОЛДАТЕН РАШКИТЕ ПРЕДАДОХА НА УКРАИНА А УКРАИНА ПРЕДАДЕ 623 ТЕ ТАКАВА Е СТАТИСТИКА А НА БОЙНОТО ПОЛЕ.САМИ СИ НАПРАВЕТЕ СМЕТКАТА ДАЛИ ЗАГЛАВИЕТО ОТГОВАРЯ НА ИСТИНАТА.

    Коментиран от #183

    11:40 04.07.2026

  • 182 Васил

    1 0 Отговор
    Тази година Зеленски ще ги закръгли на два милиона.

    11:43 04.07.2026

  • 183 Хм...

    0 0 Отговор

    До коментар #181 от "БАРС":

    Спокойно, ще се разбере истината след време. Да, и двете страни са загубили много, вероятно над милион убити и ранени. Но едните защитават страната си, борят се за свободата си, а другите не знаят какво правят там и защо умират.

    11:46 04.07.2026

  • 184 Мимч

    1 0 Отговор

    До коментар #171 от "стоян георгиев":

    Дори и така да е,но по добре бавно но славно и в края на краищата Русия ще си постигне целта..

    11:47 04.07.2026

  • 185 Ахъм

    0 0 Отговор

    До коментар #175 от "очевидно":

    Очевидно никой не е нападал расия, а обратното. Нормално е Европа и НАТО да се подготвят за такава агресия ит страна на расията.

    11:49 04.07.2026

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