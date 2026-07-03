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Над 120 души се заразиха с норовирус на круизен кораб, акостирал в Сан Франциско

Над 120 души се заразиха с норовирус на круизен кораб, акостирал в Сан Франциско

3 Юли, 2026 17:24, обновена 3 Юли, 2026 17:27 1 083 16

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  • норовирус-
  • заразиха

Засегнати са 102 пътници и 23 членове на екипажа на кораба Ruby Princess, а здравните власти засилиха мерките срещу разпространението на силно заразния вирус.

Над 120 души се заразиха с норовирус на круизен кораб, акостирал в Сан Франциско - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Над 120 пътници и членове на екипажа на круизния кораб Ruby Princess са се заразили с норовирус по време на 20-дневно плаване между Сан Франциско, Канада и Аляска. Това съобщава Ей Би Си, като се позовава на информация от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), предава News.bg.

По данни на здравните власти заболели са 102 пътници и 23 членове на екипажа. Корабът, собственост на компанията Princess Cruises, е отплавал на 12 юни, а огнището е било докладвано на CDC още в събота.

От здравната агенция уточняват, че не всички заразени са развили симптоми по едно и също време или при пристигането и отплаването на кораба. По време на круиза на борда са се намирали общо 3032 пътници и 1144 членове на екипажа.

Норовирусът е сред най-заразните причинители на стомашно-чревни инфекции. Той най-често се предава чрез замърсена храна, вода, повърхности или при пряк контакт със заразен човек. Круизните кораби са сред местата, където подобни инфекции могат да се разпространяват по-бързо заради големия брой хора в ограничено пространство.

Заболяването обикновено се проявява с внезапно повръщане, диария, гадене и коремни болки, като симптомите в повечето случаи продължават до три дни. Въпреки че повечето пациенти се възстановяват бързо, вирусът може да представлява сериозен риск за малки деца, възрастни хора над 65 години и хора с хронични заболявания.

От Princess Cruises заявиха, че веднага след установяването на случаите екипажът е въвел засилени санитарни мерки на борда, за да ограничи разпространението на вируса. Компанията съобщи още, че преди следващото отплаване корабът ще премине през цялостно почистване и дезинфекция.

Според CDC това е едно от седемте огнища на заболявания на круизни кораби, регистрирани от началото на годината, като в повечето случаи причинителят отново е норовирус.

Американските здравни власти препоръчват като най-ефективна мярка за предпазване честото миене на ръцете със сапун и вода в продължение на поне 20 секунди, особено след използване на тоалетна и преди хранене. От CDC подчертават, че дезинфектантите за ръце не осигуряват достатъчна защита срещу този вирус.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ххахахах

    13 0 Отговор
    Пълни Глупости

    17:28 03.07.2026

  • 2 Овчар

    13 1 Отговор
    Когато ваксините станат задължителни ще започне войната..Бедни срещу богати..!

    Коментиран от #13

    17:29 03.07.2026

  • 3 Урсула ще ги

    14 0 Отговор
    чипира със 7 бустера.

    17:29 03.07.2026

  • 4 Дудов

    9 1 Отговор
    Сигурно ниска лична хигшена на гостите и част от екипажа е причинато

    17:30 03.07.2026

  • 5 Тръмп

    11 1 Отговор
    Да пият "белина"

    17:30 03.07.2026

  • 6 хехе

    9 0 Отговор
    Пфайзер вече има ваксина питайте Урсула ако не вЕрвате.

    17:32 03.07.2026

  • 7 СЗО

    10 0 Отговор
    Имаме готова РНК-вакса. Незабавна и задължителна, инак ще се мре яко.

    17:32 03.07.2026

  • 8 Мите

    9 0 Отговор
    Бързо по няколко ваксини, да не се препълнят болниците и да не умре баба ви...

    17:33 03.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    9 0 Отговор
    Аз бях чувал, че тия от дълбоката държава били много умни, а то се оказва, че никак не са или мислят нас за съвсем завършени деМбили.
    Един и същ сценарий опитват от 18-та година.
    Един кораб... Заразени на него.... Ситуацията под контрол. Опааа, изпуснахме ситуацията ама няма страшно. Олее, то май ша са мре. Опаааа, яко ша с а мре.... И така нататък.

    17:44 03.07.2026

  • 11 И преди

    7 0 Отговор
    излезе такава информация но се оказа гаф! Търсенето на сензации не е добър пиар...

    17:46 03.07.2026

  • 12 Тиги

    3 0 Отговор
    Явно не са къпали в нашето Черно море тяхната заболяване ще като мастика в сравнение което ще получат тук цялата Менделеевата таблица.

    17:56 03.07.2026

  • 13 Лопата Орешник

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Ваксините бяха задължени, но Путин ни освободи! Нещо неясно има ли?

    18:08 03.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Костадинов

    1 1 Отговор
    Аз съм ваксиниран антиваксер ,Цочмю и той

    18:24 03.07.2026

  • 16 така е

    0 0 Отговор
    Някой пробва круизен тероризъм.

    18:46 03.07.2026