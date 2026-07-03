Над 120 души се заразиха с норовирус на круизен кораб, акостирал в Сан Франциско

Над 120 пътници и членове на екипажа на круизния кораб Ruby Princess са се заразили с норовирус по време на 20-дневно плаване между Сан Франциско, Канада и Аляска. Това съобщава Ей Би Си, като се позовава на информация от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), предава News.bg.
По данни на здравните власти заболели са 102 пътници и 23 членове на екипажа. Корабът, собственост на компанията Princess Cruises, е отплавал на 12 юни, а огнището е било докладвано на CDC още в събота.
От здравната агенция уточняват, че не всички заразени са развили симптоми по едно и също време или при пристигането и отплаването на кораба. По време на круиза на борда са се намирали общо 3032 пътници и 1144 членове на екипажа.
Норовирусът е сред най-заразните причинители на стомашно-чревни инфекции. Той най-често се предава чрез замърсена храна, вода, повърхности или при пряк контакт със заразен човек. Круизните кораби са сред местата, където подобни инфекции могат да се разпространяват по-бързо заради големия брой хора в ограничено пространство.
Заболяването обикновено се проявява с внезапно повръщане, диария, гадене и коремни болки, като симптомите в повечето случаи продължават до три дни. Въпреки че повечето пациенти се възстановяват бързо, вирусът може да представлява сериозен риск за малки деца, възрастни хора над 65 години и хора с хронични заболявания.
От Princess Cruises заявиха, че веднага след установяването на случаите екипажът е въвел засилени санитарни мерки на борда, за да ограничи разпространението на вируса. Компанията съобщи още, че преди следващото отплаване корабът ще премине през цялостно почистване и дезинфекция.
Според CDC това е едно от седемте огнища на заболявания на круизни кораби, регистрирани от началото на годината, като в повечето случаи причинителят отново е норовирус.
Американските здравни власти препоръчват като най-ефективна мярка за предпазване честото миене на ръцете със сапун и вода в продължение на поне 20 секунди, особено след използване на тоалетна и преди хранене. От CDC подчертават, че дезинфектантите за ръце не осигуряват достатъчна защита срещу този вирус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ххахахах
17:28 03.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #13
17:29 03.07.2026
3 Урсула ще ги
17:29 03.07.2026
4 Дудов
17:30 03.07.2026
5 Тръмп
17:30 03.07.2026
6 хехе
17:32 03.07.2026
7 СЗО
17:32 03.07.2026
8 Мите
17:33 03.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Един и същ сценарий опитват от 18-та година.
Един кораб... Заразени на него.... Ситуацията под контрол. Опааа, изпуснахме ситуацията ама няма страшно. Олее, то май ша са мре. Опаааа, яко ша с а мре.... И така нататък.
17:44 03.07.2026
11 И преди
17:46 03.07.2026
12 Тиги
17:56 03.07.2026
13 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Овчар":Ваксините бяха задължени, но Путин ни освободи! Нещо неясно има ли?
18:08 03.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Костадинов
18:24 03.07.2026
16 така е
18:46 03.07.2026