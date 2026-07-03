Над 120 души се заразиха с норовирус на круизен кораб, акостирал в Сан Франциско

Над 120 пътници и членове на екипажа на круизния кораб Ruby Princess са се заразили с норовирус по време на 20-дневно плаване между Сан Франциско, Канада и Аляска. Това съобщава Ей Би Си, като се позовава на информация от американските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC), предава News.bg.

По данни на здравните власти заболели са 102 пътници и 23 членове на екипажа. Корабът, собственост на компанията Princess Cruises, е отплавал на 12 юни, а огнището е било докладвано на CDC още в събота.

От здравната агенция уточняват, че не всички заразени са развили симптоми по едно и също време или при пристигането и отплаването на кораба. По време на круиза на борда са се намирали общо 3032 пътници и 1144 членове на екипажа.

Норовирусът е сред най-заразните причинители на стомашно-чревни инфекции. Той най-често се предава чрез замърсена храна, вода, повърхности или при пряк контакт със заразен човек. Круизните кораби са сред местата, където подобни инфекции могат да се разпространяват по-бързо заради големия брой хора в ограничено пространство.

Заболяването обикновено се проявява с внезапно повръщане, диария, гадене и коремни болки, като симптомите в повечето случаи продължават до три дни. Въпреки че повечето пациенти се възстановяват бързо, вирусът може да представлява сериозен риск за малки деца, възрастни хора над 65 години и хора с хронични заболявания.

От Princess Cruises заявиха, че веднага след установяването на случаите екипажът е въвел засилени санитарни мерки на борда, за да ограничи разпространението на вируса. Компанията съобщи още, че преди следващото отплаване корабът ще премине през цялостно почистване и дезинфекция.

Според CDC това е едно от седемте огнища на заболявания на круизни кораби, регистрирани от началото на годината, като в повечето случаи причинителят отново е норовирус.

Американските здравни власти препоръчват като най-ефективна мярка за предпазване честото миене на ръцете със сапун и вода в продължение на поне 20 секунди, особено след използване на тоалетна и преди хранене. От CDC подчертават, че дезинфектантите за ръце не осигуряват достатъчна защита срещу този вирус.