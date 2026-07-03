ООН предупреждава за риск от нова хуманитарна катастрофа в Судан

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за опасност от нова вълна от жестокости в опустошения от сражения судански град Ел Обейд, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Още една хуманитарна катастрофа се развива в Судан“, заяви Тюрк пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева по време на извънредно заседание, посветено на ситуацията в централния регион Кордофан.

Според ООН районът се е превърнал в епицентър на боевете между суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа (СБП) и правителствената армия. В последните дни СБП засилват военната си активност около Ел Обейд - град с население от над половин милион души.

Тюрк напомни, че при превземането на друг судански град - Ел Фашер - миналата година са били убити най-малко 6000 души в рамките на три дни, като са извършени тежки нарушения, включително масови убийства, сексуално насилие и мъчения, за които са били посочени СБП и съюзнически групи.

„Това не е тренировъчно учение“, подчерта той, определяйки ситуацията в Ел Обейд като „червен сигнал“ към световните лидери.

Тюрк призова международната общност да предприеме спешни действия за предотвратяване на нови зверства и за защита на цивилното население в района.