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ООН предупреждава за риск от нова хуманитарна катастрофа в Судан

ООН предупреждава за риск от нова хуманитарна катастрофа в Судан

3 Юли, 2026 19:46 408 3

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  • хуманитарна катастрофа-
  • оон

Върховният комисар по правата на човека алармира за ескалация на насилието в Ел Обейд

ООН предупреждава за риск от нова хуманитарна катастрофа в Судан - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк предупреди за опасност от нова вълна от жестокости в опустошения от сражения судански град Ел Обейд, предаде ДПА, цитирана от БТА.

„Още една хуманитарна катастрофа се развива в Судан“, заяви Тюрк пред Съвета на ООН по правата на човека в Женева по време на извънредно заседание, посветено на ситуацията в централния регион Кордофан.

Според ООН районът се е превърнал в епицентър на боевете между суданските паравоенни Сили за бърза подкрепа (СБП) и правителствената армия. В последните дни СБП засилват военната си активност около Ел Обейд - град с население от над половин милион души.

Тюрк напомни, че при превземането на друг судански град - Ел Фашер - миналата година са били убити най-малко 6000 души в рамките на три дни, като са извършени тежки нарушения, включително масови убийства, сексуално насилие и мъчения, за които са били посочени СБП и съюзнически групи.

„Това не е тренировъчно учение“, подчерта той, определяйки ситуацията в Ел Обейд като „червен сигнал“ към световните лидери.

Тюрк призова международната общност да предприеме спешни действия за предотвратяване на нови зверства и за защита на цивилното население в района.


Судан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Яшар

    7 1 Отговор
    ЕС ,Спрете да финансирате укра нацистите. ( който крадат и богатеят от нашите пари) и ще има пари не само за Судан а за цяла ощетена Африка дайте ги на тях

    19:52 03.07.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 1 Отговор
    Судан е далеч от МаЦква и НАТьО и ЕсеС не са впечатлени какво става там❗

    19:55 03.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.