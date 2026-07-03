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Турция отчете рекорден износ от 278 млрд. долара за последните 12 месеца

Турция отчете рекорден износ от 278 млрд. долара за последните 12 месеца

3 Юли, 2026 22:16 816 18

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Експортът през юни достигна най-високото си ниво за този месец в историята на страната, съобщи министърът на търговията Йомер Болат

Турция отчете рекорден износ от 278 млрд. долара за последните 12 месеца - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Износът на Турция за последните 12 месеца е достигнал рекордните 278 млрд. щатски долара. Това съобщи министърът на търговията Йомер Болат, цитиран от „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.

На пресконференция в Истанбул Болат посочи, че през юни турският износ е нараснал с 21,9% на годишна база и е достигнал близо 25 млрд. долара. Това е най-високата стойност, регистрирана някога за месец юни в историята на страната.

В същото време вносът през юни възлиза на 35,3 млрд. долара, което представлява увеличение от 23,1% спрямо същия месец на миналата година.

По думите на министъра последните икономически данни показват, че Турция продължава да разширява износния си потенциал въпреки предизвикателствата пред световната търговия и нестабилната международна икономическа среда.

Данните за първото полугодие също показват ръст на външната търговия. За периода януари–юни турският износ е достигнал 136,1 млрд. долара, което е увеличение с 3,6% на годишна база.

През същия период вносът е нараснал с 4,6% и е достигнал 189,2 млрд. долара.

В резултат на по-бързото увеличение на вноса външнотърговският дефицит на Турция се е разширил със 7,4% спрямо първата половина на миналата година и е достигнал 53,1 млрд. долара.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТУРЦИЯ УТРЕ АКО КАЖЕ

    12 2 Отговор
    НАПУСКАМЕ НАТО И ОБЯВЯВАМЕ ВОЙНА НА ИЗРАЕЛ И ВСИЧКО СТАВА НА МАРМАЛАД.

    Коментиран от #6

    22:18 03.07.2026

  • 2 Сталин

    11 6 Отговор
    Ашколсун на братята турци,а ние в България изнасяме само цървули и бангиранги, като станем провинция пак на Османската империя братята турци ще има с какво да ни хранят

    22:25 03.07.2026

  • 3 Перо

    5 0 Отговор
    Чудно ми е, как Турция има такъв дефицит, когато производството и износа са гръбнака на една икономика, а турците са много добре в тази насока! Явно има някакви вътрешни проблеми!

    Коментиран от #5, #7, #9

    22:29 03.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ако всички изнасят

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Кой ще внася?

    22:34 03.07.2026

  • 6 до ако Турция

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "ТУРЦИЯ УТРЕ АКО КАЖЕ":

    Ами ако Тр вместо да воюва с Израел, вземе, че каже "Връщаме си БГ?" Май шъ стане Кьопоулу!

    22:35 03.07.2026

  • 7 Турците внасят рускини и българки

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    И изнасят русначета и българчета. Ето един експортен продукт се е изказал под номер 4

    22:37 03.07.2026

  • 8 Сталин

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Ястреб Османлията":

    Не ,мерси ,вече изнесохте кьопеци в Бvлгаристан преди няколко века ,още имаме проблеми , гласуват само за Тикви и Прасета

    22:37 03.07.2026

  • 9 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Перо":

    Вътрешените проблеми на Турция са високите лихви с които Ротшилд рекетира Ердоган ,затова че Ердоган не му прави метани,същия проблем има и Путин

    22:39 03.07.2026

  • 10 Бойко Българоубиец

    2 1 Отговор
    Аз пък отчетох рекорден срив на износа за 2025та, ама ще кажа на матриала,че Радев е виновен. Матриалът е тп и пак ще ми повярва 😎 хехе ГЕРБ ПОБЕДА!

    22:42 03.07.2026

  • 11 Ердоган

    1 1 Отговор
    Бойко Борисов е моят духовен брат! Той е по голям турчин и от мене! 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷

    22:43 03.07.2026

  • 12 Хмммм,

    3 1 Отговор
    В Турция политиката е за възможно най активно развитие на дребния бизнес и личната инициатива. Там с договоридържавата даже изгражда почти цялостен бизнес кимат на физически лица притежаващи собственост с достатъчни условия, като го ипотекира и изкупува продукцията ако е някакво материално производство, а те го експлоатират и изплащат в следващите години. Така всеки който има възможност предпочита сам да работи за себе си, вместо като наемен работник за друг бизнесмен или държавата. Така се произвежда продукция в големи количества и всички печелят заедно. У нас политиката е масово да се кандиидатират хоратакато наемни работници за да могат бизнесмените да имат достъп до работници в излишък за да не плащат нормални заплати. Да ама хората малко по малко се преместиха където има справедливост, включително и Турция, а сега бизнесмените реват за липса на работна ръка. С тази тенденция не само да няма за износ ами и за собствени нужди ще се налага все повече да внасяме традиционни за българския производител и пазар стоки от Турция или други като тях.

    Коментиран от #13

    22:44 03.07.2026

  • 13 Сталин

    4 2 Отговор

    До коментар #12 от "Хмммм,":

    Същата тази политика в икономиката навремето водеше великия Тодор Живков и затова по време на комунизма имаше и от пиле мляко и народа си построиха къщи вили и апартаменти

    Коментиран от #15

    22:48 03.07.2026

  • 14 КО СТАНА ВЕЕЕЕ

    2 0 Отговор
    ВИДЯХТЕ ЛИ КОЙТО САМ СИ ПЕЧАТА ПАРИТЕ ВИИИИНАГИ СА ОПРАЯ....... И ЗЛАТОТО СИ Е У ТЯХ НЕ ИМ ГО ЗЕМАХА...

    22:52 03.07.2026

  • 15 СЯ СИНА БОЙЛЕР НЕ МОЖЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сталин":

    ДА СИ КУПИ ШОТ Е НА 650 ЕВРО В СТ. ЗАГОРА...... ЧИ ША МУ ЗИМАМЕ НИЙ....

    Коментиран от #16

    22:54 03.07.2026

  • 16 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "СЯ СИНА БОЙЛЕР НЕ МОЖЕ":

    Е що да се харчите с такива дебели пари за Бойлер - ясно че ви е досвидяло да го изучите за да печели като читавите хора,ама поне сега го научете да се къпе в Коритото!

    Коментиран от #18

    23:05 03.07.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    За полвин мильон въздух внасаме од таме,благодарение на многоходовия Пембен

    23:14 03.07.2026

  • 18 ЧУВАЛ ЛИ СИ ЗА ЕСТЕСТВЕННИЯ ПОДБОР

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "оня с коня":

    .......НЕ СИ НАЛИ.....ЗА ТВА НЕ СИЧКИ СА ПРОСТИКЪТ ТЕБЕ А А ДРУГИ МАСООООВО СА КЪТ ТЕБЕ...

    23:31 03.07.2026

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