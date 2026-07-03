Турция отчете рекорден износ от 278 млрд. долара за последните 12 месеца

Износът на Турция за последните 12 месеца е достигнал рекордните 278 млрд. щатски долара. Това съобщи министърът на търговията Йомер Болат, цитиран от „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.

На пресконференция в Истанбул Болат посочи, че през юни турският износ е нараснал с 21,9% на годишна база и е достигнал близо 25 млрд. долара. Това е най-високата стойност, регистрирана някога за месец юни в историята на страната.

В същото време вносът през юни възлиза на 35,3 млрд. долара, което представлява увеличение от 23,1% спрямо същия месец на миналата година.

По думите на министъра последните икономически данни показват, че Турция продължава да разширява износния си потенциал въпреки предизвикателствата пред световната търговия и нестабилната международна икономическа среда.

Данните за първото полугодие също показват ръст на външната търговия. За периода януари–юни турският износ е достигнал 136,1 млрд. долара, което е увеличение с 3,6% на годишна база.

През същия период вносът е нараснал с 4,6% и е достигнал 189,2 млрд. долара.

В резултат на по-бързото увеличение на вноса външнотърговският дефицит на Турция се е разширил със 7,4% спрямо първата половина на миналата година и е достигнал 53,1 млрд. долара.