Турция отчете рекорден износ от 278 млрд. долара за последните 12 месеца

Износът на Турция за последните 12 месеца е достигнал рекордните 278 млрд. щатски долара. Това съобщи министърът на търговията Йомер Болат, цитиран от „Хюриет дейли нюз“, предава БТА.
На пресконференция в Истанбул Болат посочи, че през юни турският износ е нараснал с 21,9% на годишна база и е достигнал близо 25 млрд. долара. Това е най-високата стойност, регистрирана някога за месец юни в историята на страната.
В същото време вносът през юни възлиза на 35,3 млрд. долара, което представлява увеличение от 23,1% спрямо същия месец на миналата година.
По думите на министъра последните икономически данни показват, че Турция продължава да разширява износния си потенциал въпреки предизвикателствата пред световната търговия и нестабилната международна икономическа среда.
Данните за първото полугодие също показват ръст на външната търговия. За периода януари–юни турският износ е достигнал 136,1 млрд. долара, което е увеличение с 3,6% на годишна база.
През същия период вносът е нараснал с 4,6% и е достигнал 189,2 млрд. долара.
В резултат на по-бързото увеличение на вноса външнотърговският дефицит на Турция се е разширил със 7,4% спрямо първата половина на миналата година и е достигнал 53,1 млрд. долара.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ТУРЦИЯ УТРЕ АКО КАЖЕ
Коментиран от #6
22:18 03.07.2026
2 Сталин
22:25 03.07.2026
3 Перо
Коментиран от #5, #7, #9
22:29 03.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ако всички изнасят
До коментар #3 от "Перо":Кой ще внася?
22:34 03.07.2026
6 до ако Турция
До коментар #1 от "ТУРЦИЯ УТРЕ АКО КАЖЕ":Ами ако Тр вместо да воюва с Израел, вземе, че каже "Връщаме си БГ?" Май шъ стане Кьопоулу!
22:35 03.07.2026
7 Турците внасят рускини и българки
До коментар #3 от "Перо":И изнасят русначета и българчета. Ето един експортен продукт се е изказал под номер 4
22:37 03.07.2026
8 Сталин
До коментар #4 от "Ястреб Османлията":Не ,мерси ,вече изнесохте кьопеци в Бvлгаристан преди няколко века ,още имаме проблеми , гласуват само за Тикви и Прасета
22:37 03.07.2026
9 Сталин
До коментар #3 от "Перо":Вътрешените проблеми на Турция са високите лихви с които Ротшилд рекетира Ердоган ,затова че Ердоган не му прави метани,същия проблем има и Путин
22:39 03.07.2026
10 Бойко Българоубиец
22:42 03.07.2026
11 Ердоган
22:43 03.07.2026
12 Хмммм,
Коментиран от #13
22:44 03.07.2026
13 Сталин
До коментар #12 от "Хмммм,":Същата тази политика в икономиката навремето водеше великия Тодор Живков и затова по време на комунизма имаше и от пиле мляко и народа си построиха къщи вили и апартаменти
Коментиран от #15
22:48 03.07.2026
14 КО СТАНА ВЕЕЕЕ
22:52 03.07.2026
15 СЯ СИНА БОЙЛЕР НЕ МОЖЕ
До коментар #13 от "Сталин":ДА СИ КУПИ ШОТ Е НА 650 ЕВРО В СТ. ЗАГОРА...... ЧИ ША МУ ЗИМАМЕ НИЙ....
Коментиран от #16
22:54 03.07.2026
16 оня с коня
До коментар #15 от "СЯ СИНА БОЙЛЕР НЕ МОЖЕ":Е що да се харчите с такива дебели пари за Бойлер - ясно че ви е досвидяло да го изучите за да печели като читавите хора,ама поне сега го научете да се къпе в Коритото!
Коментиран от #18
23:05 03.07.2026
17 Архимандрисандрит Бибиян
23:14 03.07.2026
18 ЧУВАЛ ЛИ СИ ЗА ЕСТЕСТВЕННИЯ ПОДБОР
До коментар #16 от "оня с коня":.......НЕ СИ НАЛИ.....ЗА ТВА НЕ СИЧКИ СА ПРОСТИКЪТ ТЕБЕ А А ДРУГИ МАСООООВО СА КЪТ ТЕБЕ...
23:31 03.07.2026