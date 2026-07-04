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Милиони се събират в Техеран за погребението на Хаменей

Милиони се събират в Техеран за погребението на Хаменей

4 Юли, 2026 05:13, обновена 4 Юли, 2026 05:19 892 7

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Иран показва руините от ударите на САЩ и Израел

Милиони се събират в Техеран за погребението на Хаменей - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Рано тази сутрин иранската столица осъмна превърната в укрепен лагер. Днес официално започват дълго отлаганите многодневни държавни погребални церемонии за върховния лидер Аятолах Али Хаменей, който бе убит на 86-годишна възраст при съвместни въздушни удари на САЩ и Израел в първия ден от избухването на войната – 28 февруари 2026 г.

В навечерието на траурното събитие, което се очаква да събере над 10 милиона души в Техеран, иранските държавни медии и академични лидери отново поставиха фокуса върху разрушенията на цивилна инфраструктура, показвайки поразени университетски сгради, превърнати в руини от съюзническата авиация.

Университетите като мишена: Системно унищожаване на иранската наука

Показаните кадри от разрушени сгради в Техеран илюстрират мащаба на въздушната кампания от изминалите месеци, при която над 600 учебни заведения в страната претърпяха сериозни щети. Особено тежко бяха засегнати водещите ирански академични центрове.

  • Технологичният университет „Шариф“ (известен като „иранския MIT“): При атаките бе срината сградата на Информационните и комуникационни технологии. Според ректора Масуд Таджриши, ударите целенасочено са поразили техния център за изкуствен интелект (ИИ) и критичните му бази данни. Външният свят разкритикува тези удари, определяйки ги като „деиндустриализация“ на иранските технологични способности.
  • Иранският университет за наука и технологии (IUST): Общо шест негови сгради – включително факултетите по физика и математика – бяха тежко повредени при коалиционни среднощни нападения.
  • Позицията на Запада: Израелските сили за отбрана (IDF) твърдят, че ударите са били насочени единствено срещу инфраструктура на Ислямската революционна гвардия (IRGC), разположена в близост или маскирана като научни обекти за изследване и разработка на модерни оръжия и балистични ракети.

Траур под дулото на оръжието

Към този час ковчегът на Хаменей, покрит с иранския трикольор и свещения флаг от храма на Имам Хюсеин, вече е изложен в Техеранската голяма джамия „Мосала“. Очаква се в града да пристигнат делегации от над 100 държави, включително висши представители на Турция, Саудитска Арабия, Ирак, Катар и Индия.

Властите въведоха строги ограничения и затвориха въздушното пространство над големите градове в страната. Главнокомандващият централния щаб „Хатам ал-Анбия“, Али Абдолахи, отправи директно предупреждение:

„Предупреждаваме враговете на Иран, особено САЩ и ционисткия режим (Израел), да избягват всякакви грешни изчисления. Всяка заплаха или агресия по време на траурните дни ще срещне незабавно и жестоко отмъщение от нашите въоръжени сили“.

Заплахата идва в момент на остро напрежение, след като по-рано тази седмица израелският министър на отбраната Израел Кац обяви, че новият върховен лидер на Иран – Моджтаба Хаменей (син на убития лидер) – също е „белязан за ликвидиране“.

Дипломация на ръба в Доха

Въпреки заплахите, между САЩ и Иран се водят посреднически технически преговори в Катар за финализиране на мирно споразумение на базата на подписания през юни Меморандум за разбирателство (MoU). Преговорите постигат „позитивен прогрес“, но в момента са временно спрени заради погребението.

Основна точка на триене остава контролът над стратегическия Ормузки пролив. Иранската страна заплаши, че всеки петролен танкер, който не преминава по одобрените от Техеран маршрути, ще срещне „насилствен отговор“. В отговор Великобритания, Франция и Оман излязоха с обща декларация, че проливът е жизненоважен за световната икономика и са готови да разгърнат по-широка международна военна мисия, за да гарантират свободата на корабоплаването.

Процесиите в памет на Али Хаменей ще продължат през следващите дни, преминавайки през свещения град Ком и Кербала (Ирак), преди тялото му да бъде официално погребано на 9 юли в родния му град Машхад. Регионът остава в състояние на най-висока бойна готовност поради опасения, че и най-малкият инцидент може да провали временното примирие.

Източници: Al Jazeera, AP, The Independent, Reuters, The Hindu, CNN


Иран (Ислямска Република)
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