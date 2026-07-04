Нови украински атаки, две ключови руски пристанища на прицел

Украйна е ударила нефтения терминал в Санкт Петербург при мащабна атака с дронове, потвърдиха властите във втория по големина руски град.
Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са нанесли удари по пристанището във Висоцк, разположено на около 170 км от града. През пристанището преминава търговията с нефт, зърно, въглища и втечнен природен газ, уточнява Ройтерс. Дрозденко посочи още, че над Ленинградска област са били свалени 72 дрона.
Украинският президент Володимир Зеленски потвърди атаката. „Украинските отбранителни сили нанесоха удари по пристанищната нефтена инфраструктура, която осигурява приходи за руската война, както и по Кронщад - важна военна цел, намираща се на повече от 850 км от държавната граница на Украйна", написа той в Телеграм. В Кронщат е разположена база на балтийския военноморски флот на Русия.
"Недостигът на бензин вече не е просто икономически проблем"
В последните седмици Украйна напада енергийна инфраструктура в Русия, като Зеленски официално потвърди, че това е стратегия Москва да бъде притисната да сложи край на пълномащабната война, която продължава вече над четири години.
Миналата седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че правителството договаря вноса на горива от други държави, за да стабилизират положението по бензиностанциите в страната.
Русия е третият най-голям производител на петрол в света, но властите в Новоросийск, където е разположен най-големият руски петролен терминал, обявиха в петък, че преустановяват продажбата на горива на частни лица. „Недостигът на бензин вече не е просто икономически проблем - това е изпитание за способността на правителството да се справи с острата криза, която засяга сърцевината на нормалния ежедневен живот", коментира руският политичекси анализатор Иля Гращенков.
Путин беше принуден да признае за проблема
Източници на „Ню Йорк Таймс" от Русия разказват за напрежение, на места прерастващо дори в бой, по опашките пред бензиностанциите в страната. Руските медии съобщават, че само в два региона на страната - Чукотка и Калмикия - няма недостиг или ограничения на продажбите.
По информация на вестник „Комерсант", една пета от таксиметровите шофьори в Русия са спрели работа. Редица компании в промишлеността вече се тревожат, че ще трябва да преустановят дейността си. Най-тежко засегнати са големите градове и особено столицата Москва, чиито петролни рафинерии също бяха ударени от украински дронове.
Руската икономика разчита основно на своята петролна и газова индустрия. Сега страната е принудена да въвежда ограничения на износа в опит да овладее ситуацията. Дори президентът Путин, който в публичните си обръщения винаги акцентира върху това, че плановете на страната му и операцията в Украйна вървят по план, призна за проблемите. Украинските атаки имат за цел „да вбият клин в руското общество и да принудят Русия да спре, дори за кратко, настъплението на войските си по фронтовата линия", заяви той, след като свика извънредно заседание заради кризата с горивата.
Напрежението сред руснаците расте
Путин се опитва да подцени щетите върху руската икономика, докато експерти отбелязват, че около една трета от руските рафинерии са извън строя. Според официалните правителствени данни производството на бензин в Русия е намаляло с около 17% до 850 000 барела на ден. Това води до затваряне на колонки на бензиностанции в цялата страна и километрични опашки на места. В опит да облекчи недостига на гориво правителството разреши производството на бензин с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, което беше забранено преди години.
Настоящата ситуация е шокираща особено за младите руснаци, които не са свикнали на подобен недостиг и ограничения. „В Съветския съюз ли сме, че да пазаруваме с купони", пита се млада жена от Иркутск, която е чакала повече от 18 часа, за да зареди автомобила си. В интервю за „Ню Йорк Таймс" тя определя ситуацията като „изнервяща и изтощителна".
Огорчението се отразява и върху рейтинга на управляващите, като дори държавните проучвания говорят за спад в подкрепата към Путин. Центърът „Левада” пък отбелязва, че броят на руснаците, които смятат, че страната се движи в правилната посока, е спаднал до 52%.
Александър Детев (редактор)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
нека така да е всеки ден
17:13 04.07.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #10, #26
17:14 04.07.2026
3 ДВ отново лъжат
Коментиран от #17
17:16 04.07.2026
4 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
Това го могат .
СВУ обаче продължава да удря
По Енергийна система и логистика
на
Мускалите
И по
Военните Обекти.
Скоро ще видим как се
Води Война
Без Гориво и Ракети.
УРААААА
Коментиран от #8, #13
17:17 04.07.2026
5 пешо
Коментиран от #18
17:18 04.07.2026
6 руzко = боклук
17:19 04.07.2026
7 ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ
НА ПУТИН
ДА СЕ СРЕЩНАТ В КОНСТАНТИНОВКА.
ВСЕ ПАК БИЛА ПРЕВЗЕТА
И Е РУСКА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ЯГО ГЪБАРКАТ ДЪРТИЯ БОТОКС ПЕ.ДЕХО.
17:20 04.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
17:22 04.07.2026
10 Механик
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.
Коментиран от #60
17:22 04.07.2026
11 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.
$ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ. РЕЗУЛТАТ УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.
Коментиран от #16, #22, #28, #29
17:22 04.07.2026
12 Мишел
Коментиран от #38
17:22 04.07.2026
13 А что стало сегодня...?!
До коментар #4 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":Константиновка потеряла стратегическое значение...!
17:23 04.07.2026
14 Русия се превръща в тестова площадка
😁
Коментиран от #27
17:23 04.07.2026
15 Гробар
Коментиран от #33
17:24 04.07.2026
16 Ха-ха
До коментар #11 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Значи по твоите данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
17:24 04.07.2026
17 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #3 от "ДВ отново лъжат":Защо да са смешници. Те както и другите медии само отразяват действителността.
За нефтения терминал в Санкт Петербург всички писаха и публикуваха снимки.
17:25 04.07.2026
18 Соломон
До коментар #5 от "пешо":Константинова си е пак там . В ничията земя.
17:26 04.07.2026
19 Ебнвгазаускас от Каунас
17:26 04.07.2026
20 хахаха
Коментиран от #36
17:27 04.07.2026
21 Смях в залата
"Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"
😆
Коментиран от #39, #44
17:27 04.07.2026
22 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА
До коментар #11 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":Кой кого ли пропиля
17:27 04.07.2026
23 Доктора
Коментиран от #30, #31
17:28 04.07.2026
24 Артилерист
Коментиран от #40, #61
17:28 04.07.2026
25 Зеленски:
Коментиран от #70
17:28 04.07.2026
26 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Тогава е време да ни осводи напълно и от себе си.
Това ще бъде върховен момент, който за винаги ще засенчи 09.09.1944 г.
17:28 04.07.2026
27 Гробар
До коментар #14 от "Русия се превръща в тестова площадка":Стегаш ли мешката? Или си дедо скакалец от тея на Кюмура? Нищо, пак ставаш за фронта, за пушечно месо.
17:29 04.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 оня с кола
До коментар #23 от "Доктора":Един сап зад врата и пътуваш при Сти Пешко 😬!
Коментиран от #34
17:32 04.07.2026
31 Ти ли си
До коментар #23 от "Доктора":си го измисли това име "доктора" или другите пациенти на диспансера така те кръстиха?
17:32 04.07.2026
32 Новината
Украйна отвръща за Киев! 👍🏾
17:32 04.07.2026
33 Пиле шарено
До коментар #15 от "Гробар":Никакъв нефт няма русия да изнася
Коментиран от #37
17:33 04.07.2026
34 Копейкотрошач
До коментар #30 от "оня с кола":Една тесла ти стига.
Коментиран от #42
17:33 04.07.2026
35 Абе мани...
ЗАКРИВАААЙ
Хахахахаха
17:33 04.07.2026
36 Добре,че му наливат...
До коментар #20 от "хахаха":...безкрайни парични и оръжейни потоци от ЕС и САЩ...!
Иначе Зелко,до сега да е изфирясал в пространството...
Коментиран от #46
17:33 04.07.2026
37 Гробар
До коментар #33 от "Пиле шарено":Трай дедо да не ти резнеме пенцийката. Не разбираш тия работи.
17:35 04.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Пълни...
До коментар #21 от "Смях в залата":...измишльотини!
17:36 04.07.2026
40 Глупости.
До коментар #24 от "Артилерист":Срещата на Г 7 отдавна мина. Беше във Франция. Не вярвайте на слухове от пенсионерските клубове :) Никой не е виновен и не носи отговорност за глупостта на Русия. Сама се набута във война и се прецака.
17:36 04.07.2026
41 Абе безин-нема
Стой на сянка.
17:37 04.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 НПЗто В КАПОТНЕ
ГОДИНА
РЕМОНТЪТ ЩЕ БЪДЕ ОКОЛО
1 МИЛИАРД ДОЛАРА .
РААА РААА РААА
НО И ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ
КОЙ В КРЕМЪЛ ЩЕ ГАРАНТИРА
ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ ОТНОВО
УДАРЕНО .
РААА РААА РААА
ТЕЖКА ЗИМА ГИ ЧАКА МУСКАЛИТЕ
И МУСКАЛАБАД.
Коментиран от #51, #52
17:38 04.07.2026
44 Виждащ
До коментар #21 от "Смях в залата":Съгласен съм.
17:38 04.07.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Е, нали искате мир.
До коментар #36 от "Добре,че му наливат...":Няма друг начин за постигане на дълготраен мир, освен подпомагане на военното производство на Украйна и разработването на собствени украински ракети и дронове. Преговорите не дадоха резултат, така че друга опция просто няма.
17:40 04.07.2026
47 АБЕ МАНИ...
Хехехехехехе
Монгольята УЙДЕА
Хехехехехехе
17:40 04.07.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Боже, Боже
Коментиран от #57, #58
17:41 04.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Атина Палада
Коментиран от #64
17:43 04.07.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Зеления мухъл:
17:44 04.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #49 от "Боже, Боже":Абсолютно вярно! По причина на бодряшките лъжи на българските журналисти, буржоата били излъгани и не избягали в Аржентина, а били разстреляни или затворени в концлагери.
17:48 04.07.2026
58 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #49 от "Боже, Боже":С тази цел се извършва болшевишкият преврат, който да капитулира пред нашествениците в Царство България, което на 26.08.1944 год. обявява НЕТРАЛИТЕТ.
17:48 04.07.2026
59 Ицо
17:51 04.07.2026
60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Механик":и мен така ме лъжат за краварите че били първа сила ама видяхме ги как ги млатят иранците та
Коментиран от #65, #68, #69
17:53 04.07.2026
61 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ
До коментар #24 от "Артилерист":В Русия ЦЯЛАТА власт принадлежи на Путин.
За войната в Украйна и състоянието на РФ обаче е отговорен западът.
17:59 04.07.2026
62 ами да
18:00 04.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Афродита
До коментар #53 от "Атина Палада":Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?
18:03 04.07.2026
65 Видел си ми ДЕДО ВИЯ
До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":АааааааХахахаха
13 пострадали от АРМИЯТА на САЩ и един вертолет!
14 870 цели в Иран - Унищожени, Авиация, ПВО и т.н..
НИТО една ракета на територията на САЩ!
Почти като 13 год...3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило и 2 Милиона човекоподобни монголья Фира.За техниката и целите у кен ЕФО ,нема да оратим
АааааааХахахаха
Коментиран от #67
18:04 04.07.2026
66 Где рускии бот.
18:05 04.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Нещо има кои иранци.
До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Кой млатят.
18:09 04.07.2026
69 е все пак
До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":истината и само истината, американците отидоха на края на света и не воюваха освен с ракети и им убиха аятолаха и част от семейството му и толкова много висши военни и политици колкото жертви нямат сред войниците си КОНГРЕСА не разреши войнаи му се дръпнаха ушичките на тръмпо
18:16 04.07.2026
70 А Зеленски
До коментар #25 от "Зеленски:":да не би да се е изтипосал в Константиновка на фона на миналогодишната обстановка? Както се снимаше и след това с компютърни технологии наслагваха снимката до табелата на Покровск от преди 1 година, която вече наполовина не съществуваше.
18:31 04.07.2026
71 Споко, ще им мине!
18:38 04.07.2026
72 Мега далавера!
18:44 04.07.2026