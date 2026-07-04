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Нови украински атаки, две ключови руски пристанища на прицел
  Тема: Украйна

Нови украински атаки, две ключови руски пристанища на прицел

4 Юли, 2026 17:08 1 334 72

  • украйна-
  • русия-
  • бензин-
  • владимир путин-
  • санкт петербург

Украйна продължава ударите по нефтената инфраструктура на Русия. Вече само в две руски области няма ограничения за продажба на горива.

Нови украински атаки, две ключови руски пристанища на прицел - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Украйна е ударила нефтения терминал в Санкт Петербург при мащабна атака с дронове, потвърдиха властите във втория по големина руски град.

Губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко заяви, че дронове са нанесли удари по пристанището във Висоцк, разположено на около 170 км от града. През пристанището преминава търговията с нефт, зърно, въглища и втечнен природен газ, уточнява Ройтерс. Дрозденко посочи още, че над Ленинградска област са били свалени 72 дрона.

Още новини от Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски потвърди атаката. „Украинските отбранителни сили нанесоха удари по пристанищната нефтена инфраструктура, която осигурява приходи за руската война, както и по Кронщад - важна военна цел, намираща се на повече от 850 км от държавната граница на Украйна", написа той в Телеграм. В Кронщат е разположена база на балтийския военноморски флот на Русия.

"Недостигът на бензин вече не е просто икономически проблем"

В последните седмици Украйна напада енергийна инфраструктура в Русия, като Зеленски официално потвърди, че това е стратегия Москва да бъде притисната да сложи край на пълномащабната война, която продължава вече над четири години.

Миналата седмица говорителят на Кремъл Дмитрий Песков обяви, че правителството договаря вноса на горива от други държави, за да стабилизират положението по бензиностанциите в страната.

Русия е третият най-голям производител на петрол в света, но властите в Новоросийск, където е разположен най-големият руски петролен терминал, обявиха в петък, че преустановяват продажбата на горива на частни лица. „Недостигът на бензин вече не е просто икономически проблем - това е изпитание за способността на правителството да се справи с острата криза, която засяга сърцевината на нормалния ежедневен живот", коментира руският политичекси анализатор Иля Гращенков.

Путин беше принуден да признае за проблема

Източници на „Ню Йорк Таймс" от Русия разказват за напрежение, на места прерастващо дори в бой, по опашките пред бензиностанциите в страната. Руските медии съобщават, че само в два региона на страната - Чукотка и Калмикия - няма недостиг или ограничения на продажбите.

По информация на вестник „Комерсант", една пета от таксиметровите шофьори в Русия са спрели работа. Редица компании в промишлеността вече се тревожат, че ще трябва да преустановят дейността си. Най-тежко засегнати са големите градове и особено столицата Москва, чиито петролни рафинерии също бяха ударени от украински дронове.

Руската икономика разчита основно на своята петролна и газова индустрия. Сега страната е принудена да въвежда ограничения на износа в опит да овладее ситуацията. Дори президентът Путин, който в публичните си обръщения винаги акцентира върху това, че плановете на страната му и операцията в Украйна вървят по план, призна за проблемите. Украинските атаки имат за цел „да вбият клин в руското общество и да принудят Русия да спре, дори за кратко, настъплението на войските си по фронтовата линия", заяви той, след като свика извънредно заседание заради кризата с горивата.

Напрежението сред руснаците расте

Путин се опитва да подцени щетите върху руската икономика, докато експерти отбелязват, че около една трета от руските рафинерии са извън строя. Според официалните правителствени данни производството на бензин в Русия е намаляло с около 17% до 850 000 барела на ден. Това води до затваряне на колонки на бензиностанции в цялата страна и километрични опашки на места. В опит да облекчи недостига на гориво правителството разреши производството на бензин с по-ниско качество и по-високо съдържание на сяра, което беше забранено преди години.

Настоящата ситуация е шокираща особено за младите руснаци, които не са свикнали на подобен недостиг и ограничения. „В Съветския съюз ли сме, че да пазаруваме с купони", пита се млада жена от Иркутск, която е чакала повече от 18 часа, за да зареди автомобила си. В интервю за „Ню Йорк Таймс" тя определя ситуацията като „изнервяща и изтощителна".

Огорчението се отразява и върху рейтинга на управляващите, като дори държавните проучвания говорят за спад в подкрепата към Путин. Центърът „Левада” пък отбелязва, че броят на руснаците, които смятат, че страната се движи в правилната посока, е спаднал до 52%.

Александър Детев (редактор)


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    22 27 Отговор
    абе ас на дойчето за нищо не им вярвам но хубавото е че има война и всеки ден бомбандировки и загиват всякакви нахални бандеровци

    нека така да е всеки ден

    17:13 04.07.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    22 30 Отговор
    вечна слава на нашата освободителка РУСИЯ

    Коментиран от #10, #26

    17:14 04.07.2026

  • 3 ДВ отново лъжат

    24 25 Отговор
    ДВ жалки смешници

    Коментиран от #17

    17:16 04.07.2026

  • 4 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    28 21 Отговор
    Да си бият по Мирните граждани....
    Това го могат .

    СВУ обаче продължава да удря
    По Енергийна система и логистика
    на
    Мускалите
    И по
    Военните Обекти.

    Скоро ще видим как се
    Води Война
    Без Гориво и Ракети.

    УРААААА

    Коментиран от #8, #13

    17:17 04.07.2026

  • 5 пешо

    20 24 Отговор
    дойче как е в Константиновка

    Коментиран от #18

    17:18 04.07.2026

  • 6 руzко = боклук

    22 19 Отговор
    БРАВОООО! Да им удрят танкерите от тему и индия и да се приключва! Бълграия е със Зеле!

    17:19 04.07.2026

  • 7 ЛОШИЯТ ЗЕЛЕНСКИ

    26 15 Отговор
    ПРЕДЛОЖИЛ
    НА ПУТИН

    ДА СЕ СРЕЩНАТ В КОНСТАНТИНОВКА.

    ВСЕ ПАК БИЛА ПРЕВЗЕТА
    И Е РУСКА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ЯГО ГЪБАРКАТ ДЪРТИЯ БОТОКС ПЕ.ДЕХО.

    17:20 04.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    14 18 Отговор
    И миналото лято бяха унищожили една трета от рафинериите, и по-миналото пак. А Путин ЩЕ почине от неизлечима болест, след като ЩЕ свършат картофите, защото ЩЕ свърши нафтата за тракторите и глад ЩЕ налегне ушанките, народа ЩЕ се навдигне на бунт, а олигарсите ЩЕ го свалят от власт и федерацията ЩЕ се разпадне, а икономиката им ЩЕ се срине за няколко месеца под натиска на 87мия пакет санкции.... И така, пета година слушаме ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ..

    17:22 04.07.2026

  • 10 Механик

    23 13 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    Коментиран от #60

    17:22 04.07.2026

  • 11 ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.

    14 21 Отговор
    🇷🇺РУСИЯ ПОПИЛЯ КОЛЕКТИВНИЯ ЗАПАД,СПОНСОРИРАЩ ПРЕВРАТНОЯ МАРИОНЕТЕН УКРАИНСКИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ! ФАКТ ! ЕС Е В ПЪЛНА ДЕГРАДАЦИЯ ! ВЪВ ВСИЧКИ СФЕРИ.(В ИНФОРМАЦИОННАТА СЪЩО С ЛЪЖИТЕ СИ ). ЛЪЖИ И ЦЕНЗУРА НЯМА ДА ПОМОГНАТ, НИТО НА ЕС ,НИТО НА САЩ С ВЕЧЕ 39 ТРИЛ.
    $ ДЪЛГ, КОИТО ТЪРПЯТ ОГРОМНИ ЗАГУБИ. РУСИЯ ЗАПОЧНА СВО - Според Член: 1,55,и 106,107, от УСТАВА НА ООН, СРЕЩУ МАТИОНЕТНИЯ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ОТ 2014 В УКРАЙНА И СПОНСОРИТЕ МУ. РЕЗУЛТАТ УКРАЙНА ЗАГУБИ =2,5 МИЛИОНА НАСИЛА МОБИЛИЗИРАНИ МЪЖЕ. НАТО Е С ПРАЗНИ СКЛАДОВЕ, И ДО МОМЕНТА УНИЩОЖЕНОТО НАТОВСКО ОРЪЖИЕ Е ЗА =530 МИЛИАРДА $ !!!!!!! В МОМЕНТА В УКРАЙНА СЕ НАМИРАТ = 720 000 РУСКИ ВОЙНИЦИ,ОТ =2,4 МИЛИОНА РЕДОВНА РУСКА АРМИЯ.КАКТО СЕ ОКАЗА ШАНС ЗА ЗАЩИТА ОТ РУСКИТЕ РАКЕТИ НЯМА. А ТЕ СТАНАХА И ПОВЕЧЕ.( М.РЮТЕ ). РУСИЯ Е СЪС СТАБИЛНА ИКОНОМИКА .УВЕЛИЧЕН ИЗНОС НА ПЕТРОЛ И ГАЗ КЪМ НОВИТЕ ПАЗАРИ-ИНДИЯ,КИТАЙ..С 2% БЮДЖЕТЕН ДЕФИЦИТ, И САМО 2% БЕЗРАБОТИЦА.УВЕЛИЧЕН ЗЛАТНОВАЛУТЕН РЕЗЕРВ НА =730 МЛРД.$ И 4-ТО МЯСТО В СВЕТА ПО ПОКУП.СПОСОБНОСТ. ГР.МОСКВА ( НАЙ-ГОЛЕМИЯТ В ЕВРОПА ГРАД, Е ОПРЕДЕЛЕН ЗА НАЙ-ДОБЪР ГРАД Е СВЕТА, С ОТЛИЧНА ИНФРАСТРУКТУРА И СТАНДАРТ ,ИЗ МЕЖДУ= 54 СВЕТОВНИ МЕГАЛОПОЛИСА ОТ КОМИСИЯ В ООН ЗА 2022 г.

    Коментиран от #16, #22, #28, #29

    17:22 04.07.2026

  • 12 Мишел

    22 14 Отговор
    Опашките за гориво в Русия са толкова големи, че се виждат от сателит. Двойно по-скъп е вече бензина в Крим спрямо цените в България. Официалната цена е 260 рубли или около 2,86 евро за литър бензин, близо два пъти по-скъпо от България – в Севастопол, но но места достига до 4,40 евро за литър.

    Коментиран от #38

    17:22 04.07.2026

  • 13 А что стало сегодня...?!

    13 12 Отговор

    До коментар #4 от "РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ":

    Константиновка потеряла стратегическое значение...!

    17:23 04.07.2026

  • 14 Русия се превръща в тестова площадка

    18 10 Отговор
    за експериментални оръжия. Ракетните оръжия на Украйна вече позволяват да се нанасят удари дълбоко в територията на Русия. Предстоят тестове на нови видове украйнски ракети по територията на Русия на разстояние до 3 хиляди километра.

    😁

    Коментиран от #27

    17:23 04.07.2026

  • 15 Гробар

    8 16 Отговор
    Зеленият наркоман не разбра, че за олигарсите на Путята е важно не да има бензин, а да върви износът на суров петрол.

    Коментиран от #33

    17:24 04.07.2026

  • 16 Ха-ха

    15 7 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Значи по твоите данни излиза, че убитите руснаци са почти 14 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    17:24 04.07.2026

  • 17 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    20 8 Отговор

    До коментар #3 от "ДВ отново лъжат":

    Защо да са смешници. Те както и другите медии само отразяват действителността.
    За нефтения терминал в Санкт Петербург всички писаха и публикуваха снимки.

    17:25 04.07.2026

  • 18 Соломон

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "пешо":

    Константинова си е пак там . В ничията земя.

    17:26 04.07.2026

  • 19 Ебнвгазаускас от Каунас

    9 16 Отговор
    Балтите ще ядат явно хурката ,тези дронове се изстрелват от тяхните територии .

    17:26 04.07.2026

  • 20 хахаха

    14 7 Отговор
    брей тоя вселенски ще дръпне шалтера на русия за 40 дни

    Коментиран от #36

    17:27 04.07.2026

  • 21 Смях в залата

    19 7 Отговор
    В студиото на "Соловьов LIVE": Известният руски Z-блогър "Разведос" - истинското му име е Александър Артюнов:

    "Нека мобилизираме два милиона, или още по-добре три милиона руснаци, да им предадем всичко, което е останало в килера на родината и да ги пратим пеша на малки групи към Киев. Защо пеша? Защото техниката е остаряла и никой доброволец не може да събере достатъчно мотоциклети или дори велосипеди"

    😆

    Коментиран от #39, #44

    17:27 04.07.2026

  • 22 Лее се РУСКА КРЪВ, НЕ НАТОВСКА

    19 7 Отговор

    До коментар #11 от "ЗАГУБИТЕ НА УКРАЙНА ПРЕВИШИХА =2,4 МЛН.":

    Кой кого ли пропиля

    17:27 04.07.2026

  • 23 Доктора

    16 10 Отговор
    Ватенките не разбират от друго, освен от тоягапо бетонните чутури...

    Коментиран от #30, #31

    17:28 04.07.2026

  • 24 Артилерист

    12 16 Отговор
    Наближава срещата на г7-истинските водещи войната срещу Русия чрез Украйна-и всичката западняшка, укро и нашенска пропаганда е мобилизирана докрай, за да се отчитат "успешни" резултати и да се събират пари от периферията даване на укронацистите...

    Коментиран от #40, #61

    17:28 04.07.2026

  • 25 Зеленски:

    16 8 Отговор
    Путин, ела да те видим в Константиновка, щом си я превзел.!

    Коментиран от #70

    17:28 04.07.2026

  • 26 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    16 5 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Тогава е време да ни осводи напълно и от себе си.
    Това ще бъде върховен момент, който за винаги ще засенчи 09.09.1944 г.

    17:28 04.07.2026

  • 27 Гробар

    5 13 Отговор

    До коментар #14 от "Русия се превръща в тестова площадка":

    Стегаш ли мешката? Или си дедо скакалец от тея на Кюмура? Нищо, пак ставаш за фронта, за пушечно месо.

    17:29 04.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 оня с кола

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Доктора":

    Един сап зад врата и пътуваш при Сти Пешко 😬!

    Коментиран от #34

    17:32 04.07.2026

  • 31 Ти ли си

    4 6 Отговор

    До коментар #23 от "Доктора":

    си го измисли това име "доктора" или другите пациенти на диспансера така те кръстиха?

    17:32 04.07.2026

  • 32 Новината

    5 6 Отговор
    е от сутринта на форума.

    Украйна отвръща за Киев! 👍🏾

    17:32 04.07.2026

  • 33 Пиле шарено

    9 3 Отговор

    До коментар #15 от "Гробар":

    Никакъв нефт няма русия да изнася

    Коментиран от #37

    17:33 04.07.2026

  • 34 Копейкотрошач

    8 4 Отговор

    До коментар #30 от "оня с кола":

    Една тесла ти стига.

    Коментиран от #42

    17:33 04.07.2026

  • 35 Абе мани...

    15 3 Отговор
    1000 Рубли ( 13 $) за литър бензин у москал! Първите на ред пред бензиноколонките търгуват... МЯСТОТО срещу 5 000 + Рубля!
    ЗАКРИВАААЙ
    Хахахахаха

    17:33 04.07.2026

  • 36 Добре,че му наливат...

    6 11 Отговор

    До коментар #20 от "хахаха":

    ...безкрайни парични и оръжейни потоци от ЕС и САЩ...!
    Иначе Зелко,до сега да е изфирясал в пространството...

    Коментиран от #46

    17:33 04.07.2026

  • 37 Гробар

    3 4 Отговор

    До коментар #33 от "Пиле шарено":

    Трай дедо да не ти резнеме пенцийката. Не разбираш тия работи.

    17:35 04.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Пълни...

    0 6 Отговор

    До коментар #21 от "Смях в залата":

    ...измишльотини!

    17:36 04.07.2026

  • 40 Глупости.

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    Срещата на Г 7 отдавна мина. Беше във Франция. Не вярвайте на слухове от пенсионерските клубове :) Никой не е виновен и не носи отговорност за глупостта на Русия. Сама се набута във война и се прецака.

    17:36 04.07.2026

  • 41 Абе безин-нема

    13 0 Отговор
    1-4 милиона руски крепостни -нема.
    Стой на сянка.

    17:37 04.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 НПЗто В КАПОТНЕ

    11 2 Отговор
    НЯМА ДА РАБОТИ ДО 2027
    ГОДИНА
    РЕМОНТЪТ ЩЕ БЪДЕ ОКОЛО
    1 МИЛИАРД ДОЛАРА .

    РААА РААА РААА

    НО И ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕ ДА РАБОТИ

    КОЙ В КРЕМЪЛ ЩЕ ГАРАНТИРА
    ЧЕ НЯМА ДА БЪДЕ ОТНОВО
    УДАРЕНО .

    РААА РААА РААА

    ТЕЖКА ЗИМА ГИ ЧАКА МУСКАЛИТЕ
    И МУСКАЛАБАД.

    Коментиран от #51, #52

    17:38 04.07.2026

  • 44 Виждащ

    6 0 Отговор

    До коментар #21 от "Смях в залата":

    Съгласен съм.

    17:38 04.07.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Е, нали искате мир.

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Добре,че му наливат...":

    Няма друг начин за постигане на дълготраен мир, освен подпомагане на военното производство на Украйна и разработването на собствени украински ракети и дронове. Преговорите не дадоха резултат, така че друга опция просто няма.

    17:40 04.07.2026

  • 47 АБЕ МАНИ...

    12 1 Отговор
    От ..46 области у П ЕДЕРАЦИЯТА, само при...чукчите и на КУРИЛИТЕ ...НЕМА ОГРАНИЧЕНИЯ и купонье!!
    Хехехехехехе
    Монгольята УЙДЕА
    Хехехехехехе

    17:40 04.07.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Боже, Боже

    6 11 Отговор
    не се свършват мъките на лъжците! И по време на ВСВ радио София до вечерта на осми септември 1944 г. е обещавала че няма да се предадем...

    Коментиран от #57, #58

    17:41 04.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Чорапа ще връща ли лева?

    Коментиран от #64

    17:43 04.07.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Зеления мухъл:

    0 10 Отговор
    Пращайте кинти, малоумници!

    17:44 04.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Хахаха!🎺🥳😀

    3 8 Отговор

    До коментар #49 от "Боже, Боже":

    Абсолютно вярно! По причина на бодряшките лъжи на българските журналисти, буржоата били излъгани и не избягали в Аржентина, а били разстреляни или затворени в концлагери.

    17:48 04.07.2026

  • 58 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    14 3 Отговор

    До коментар #49 от "Боже, Боже":

    С тази цел се извършва болшевишкият преврат, който да капитулира пред нашествениците в Царство България, което на 26.08.1944 год. обявява НЕТРАЛИТЕТ.

    17:48 04.07.2026

  • 59 Ицо

    2 9 Отговор
    Усещам доста превъзбудени недоръъгани козяци на линия ,да пращам по спешност ромммския спецназ за бързо реагиране Арсланите с онбашия Хасан Хаспела да гасят пожара .

    17:51 04.07.2026

  • 60 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 11 Отговор

    До коментар #10 от "Механик":

    и мен така ме лъжат за краварите че били първа сила ама видяхме ги как ги млатят иранците та

    Коментиран от #65, #68, #69

    17:53 04.07.2026

  • 61 СВО 1 591 дни РЕЗИЛ

    15 2 Отговор

    До коментар #24 от "Артилерист":

    В Русия ЦЯЛАТА власт принадлежи на Путин.
    За войната в Украйна и състоянието на РФ обаче е отговорен западът.

    17:59 04.07.2026

  • 62 ами да

    11 0 Отговор
    ще пазарувате с купони на купоните ..Той путин що не ви казва че на рублата пише билет..И той се печата в САЩ.и освен това централната руска банка е регистрирана в САЩ.. и сега купони на купоните и всички на опашка за бензин и за ракети...САМО ЧУКЧИТЕ СА НАЙ ДОБРЕ е докаде ви докара путя.....

    18:00 04.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Афродита

    11 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Чорапа ще ни изкарва ли от НАТО и ЕС ?

    18:03 04.07.2026

  • 65 Видел си ми ДЕДО ВИЯ

    7 4 Отговор

    До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    АааааааХахахаха
    13 пострадали от АРМИЯТА на САЩ и един вертолет!
    14 870 цели в Иран - Унищожени, Авиация, ПВО и т.н..
    НИТО една ракета на територията на САЩ!
    Почти като 13 год...3 дневен БЛИЦКРИГ на Педофило и 2 Милиона човекоподобни монголья Фира.За техниката и целите у кен ЕФО ,нема да оратим
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #67

    18:04 04.07.2026

  • 66 Где рускии бот.

    4 0 Отговор
    Нищо не се разбира

    18:05 04.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Нещо има кои иранци.

    3 0 Отговор

    До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Кой млатят.

    18:09 04.07.2026

  • 69 е все пак

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    истината и само истината, американците отидоха на края на света и не воюваха освен с ракети и им убиха аятолаха и част от семейството му и толкова много висши военни и политици колкото жертви нямат сред войниците си КОНГРЕСА не разреши войнаи му се дръпнаха ушичките на тръмпо

    18:16 04.07.2026

  • 70 А Зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #25 от "Зеленски:":

    да не би да се е изтипосал в Константиновка на фона на миналогодишната обстановка? Както се снимаше и след това с компютърни технологии наслагваха снимката до табелата на Покровск от преди 1 година, която вече наполовина не съществуваше.

    18:31 04.07.2026

  • 71 Споко, ще им мине!

    3 0 Отговор
    Димата Медведев каза, че ще прави нови зони за сигурност. Като знам колко им летят дроновете на украинците някъде докъм Лисабон ще трябва да е широка зоната. Дали пък не са му пробутали карта на друга планета?

    18:38 04.07.2026

  • 72 Мега далавера!

    2 0 Отговор
    Пълниш 20 тона цистерна бензин в Турция и през Грузия я стоварваш в Сочи. По-нататък не е необходимо. Разливаш на кой колкото иска, да свъшва, и се връщаш с дебела пачка рубли!

    18:44 04.07.2026

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