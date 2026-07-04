Зеленски заяви, че Украйна може да изпревари Русия по производство на високотехнологични оръжия

Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА, съобщи БТА.
Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.
В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.
Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.
Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 "Дългосрочен" и "Украйна"
Коментиран от #5, #61
11:08 04.07.2026
2 Копейки,
Коментиран от #8, #48
11:09 04.07.2026
3 Хи хи хи
11:09 04.07.2026
4 Бурундук
Коментиран от #46
11:09 04.07.2026
5 Мишел
До коментар #1 от ""Дългосрочен" и "Украйна"":Най-трудна е петата година от тридневна СВО.
11:09 04.07.2026
6 мичето пък заяви че
натурал менте пълнежи
11:10 04.07.2026
7 Умрял миризлив русняк
11:10 04.07.2026
8 В Константиновка още няма
До коментар #2 от "Копейки,":Интернет.
Коментиран от #58
11:10 04.07.2026
9 Гренадир
Аме не, не бе НАТО не воюва с Русия, забравих!
11:11 04.07.2026
10 Ачо
11:11 04.07.2026
11 az СВО Победа 81
1. Режимът в Киев губи войната.
2. Единственото му оръжие е пропагандата, а Зеленски по-добре да каже кога ще си върне Константиновка?
🤣🤣🤣
Коментиран от #20, #28
11:11 04.07.2026
12 Пръц
11:11 04.07.2026
13 Свободен
Щяха ли иначе да хвърчат във въздуха капаци в Москва?!
11:12 04.07.2026
14 пишман комарджии да залагат на куц кон
11:12 04.07.2026
15 Спрете му
11:13 04.07.2026
16 Край
11:13 04.07.2026
17 асенчо
11:14 04.07.2026
18 дядото
11:14 04.07.2026
19 az СВО Победа 81
Коментиран от #35
11:15 04.07.2026
20 Нео
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Тамън до есента броят на утрепани ватенки ще се закръгли на 2 милиона.После мобилизация.Ако има хора.
Коментиран от #26
11:16 04.07.2026
21 оня с коня
11:16 04.07.2026
22 Пич
Ся....... като идете на морето, стъпвайте спокойно върху мазута!!! Глейте само да не стъпите върху украинска бомба.....
11:17 04.07.2026
23 руски блогър от Константиновка
11:17 04.07.2026
24 стоян георгиев
11:18 04.07.2026
25 Атина Палада
Коментиран от #29
11:18 04.07.2026
26 az СВО Победа 81
До коментар #20 от "Нео":И ти приписваш проблемите на режима в Киев на руснаците! 🤣🤣🤣
11:18 04.07.2026
27 Опорка
11:18 04.07.2026
28 Руската пропаганда
До коментар #11 от "az СВО Победа 81":Има за цел глупаците.
11:19 04.07.2026
29 стоян георгиев
До коментар #25 от "Атина Палада":Крим в момента е едно голямо украинско стрелбище.летят където искат и удрят каквото решат.въздушното пространство на крим е украинско.руското пво там не съществува вече.това реално е гибелта на руската армия и държава в крим.
Коментиран от #34
11:20 04.07.2026
30 име
11:22 04.07.2026
31 СУПЕР,ЗЕЛИ!
11:22 04.07.2026
32 В РУСИЯ
ЗА ПУТИН И ЕДИННА РУСИЯ
ЗНАЧИ ГЛАСУВА ЗА ЗЕЛЕНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
МНОГО ЛОШ
ТОЗ ЗЕЛЕНСКИ
ВЗЕХА ДА ПЛАШЯТ КРЕПОСТНИТЕ
С НЕГО.
11:22 04.07.2026
33 Фишек пореден
11:23 04.07.2026
34 По принцип
До коментар #29 от "стоян георгиев":Раша е без ПВО.В Петербург е яка пушилка.
Коментиран от #44
11:23 04.07.2026
35 Ол1гофрен,
До коментар #19 от "az СВО Победа 81":Никой не ти чете брътвежите.
11:24 04.07.2026
36 Тиква
11:25 04.07.2026
37 Може,
11:25 04.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ОРБАН ТЪПАНА
КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА
ФИДЕС И ОРБАН ,
ЗНАЧИ ГЛАСУВА ЗА
УКРАЙНА И ЗЕЛЕНСКИ .
И В МАСКВА ЗАПОЧНАХА ДА
ВЪРТЯТ
ТАЗИ ПРОСТОТИЯ.
ХАХАХА ХАХАХАХАХА
КОЙ ЛИ НАРЕДИ НА ОРБАН
ТОЗИ СЛОГАН?
11:26 04.07.2026
40 Българин
11:26 04.07.2026
41 Бандераста
11:27 04.07.2026
42 Смях в залата
😆
Коментиран от #43
11:27 04.07.2026
43 Виждащ
До коментар #42 от "Смях в залата":Съгласен.
11:29 04.07.2026
44 стоян георгиев
До коментар #34 от "По принцип":В крим бяха разположили маса радари и панцир системи.роберт мадяр ги изгори до една.сега украинските дронове си летят там все едно са си у дома.всеки ден изгарят все нови и нови инфраструктурно обекти в крим.явно не искат да съборят моста поне за сега за да ги карат да идват по него повече и повече.ползват крим като капан за мишки.
11:29 04.07.2026
45 Смях в залата
😆
11:30 04.07.2026
46 Мурка
До коментар #4 от "Бурундук":ЮЖ МАШ + ОРЕШНИК = НА МИШ МАШпродължи с 12 МЕТРА ЪНДЪР ГРАУНД ТОТАЛ ЩЕТА
11:30 04.07.2026
47 az СВО Победа 81
1. Руснаците освободиха Константиновка за около три месеца и половина.
2. 4-та бригада, освободила Константиновка прераства в дивизия, не е ясно още дали ще запази номера си или ще й дадат друго наименование.
3. В четвърта бригада служат бойци доброволци ветерани от началото на боевете в Донбас, започнали след преврата в Киев през 2014г. Ветерани от "Вагнер", "Ахмат", станалите легенда ветерани опълченци от знаменития батальон "Призрак", създаден още през 2014/2015г.
4. Бързината с която руснаците освободиха Константиновка говори за липсата на жива сила, за умора и за деморализация във ВСУ.
5. Чакаме добрите новини и за Лиман и за Купенск.
Коментиран от #49, #51
11:32 04.07.2026
48 ами
До коментар #2 от "Копейки,":в украина, на която й доставят бензин от румъния, словакия и унгария
11:33 04.07.2026
49 Това кога ще стане?
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Преди или след като Путин пуkне.Ти как мислиш?
Коментиран от #50
11:34 04.07.2026
50 az СВО Победа 81
До коментар #49 от "Това кога ще стане?":До края на м. Юли на 2026г.
11:34 04.07.2026
51 Ол1гофрен,
До коментар #47 от "az СВО Победа 81":Никой не ти чете брътвежите.
11:35 04.07.2026
52 ами
11:36 04.07.2026
53 Добър ден!
11:37 04.07.2026
54 Васил
11:37 04.07.2026
55 Пукет е гений
Коментиран от #57
11:39 04.07.2026
56 Ха ХаХа
Няма и вода и каналите не се мият.
Градът войни, както и украинките
11:39 04.07.2026
57 Простак
До коментар #55 от "Пукет е гений":200%
11:40 04.07.2026
58 А В КУПЯНСК
До коментар #8 от "В Константиновка още няма":Колко пъти
ПУЧЯ ВЪШКИН го пускаше помниш ли ?
11:41 04.07.2026
59 Механик
А стига сте му дигали кокалите. Може да е бандеровец, но все пак ... малко такт и човешина, моля!
11:41 04.07.2026
60 арбалета 🎯
11:43 04.07.2026
61 Тук наистина трябва да се внимава
До коментар #1 от ""Дългосрочен" и "Украйна"":Украйна ще бъде победена от Русия, но след войната тия всичките дрогирани бандери ще ги изсипят някъде като гнездо на тероризма срещу Русия.Това след втората световна война е била Канада, но сега Канада отказва да приеме нацисто-бандерите. Същото нещо беше в основата на сегашните конфликти на Украйна с Полша, при което поляците отдавна са започнали да гонят украинските и беларуските нацита.
Държавата, която се планира да приеме бандерите е България. Затова беше посещението на Владимир Кличко през изминалата седмица, затова са вече редовните платени протести на Глишев от Украйна.
Да не се окаже, че Украйна един момент ще се освободи от деградиралите бандеровски наркомани, а те ще дойдат и изградят селища в България. Цялото черноморие е завладяно от украинската мафия. В редица селища службите по църквите се води на украински език. За Баба Алино всеки знае какво се случва.
11:45 04.07.2026
62 az СВО Победа 81
1. ВСУ загубиха над 13 000 войници, 14 танка и до 200 оръдия в битката за Константиновка.
2. ВСУ са използвали 45 батальона с общо 15 500 войници, за да удържат града. Те са разчитали на 150-километрова мрежа от укрепления.
3.Градът е обкръжен по фланговете и поставен под огневи контрол от руснаците. Киев забрани на силите си там да се изтегля. В резултат руснаците пробивха отбраната и унищожиха по-голямата част от гарнизона на ВСУ в града. В момента в града се провежда операция по прочистване, а останалите украински войници се крият по мазета.
4.Киев отказва да признае загубата на Константиновка, твърдейки, че украинските сили "продължават" съпротивата, познато, а?
🤣🤣🤣
11:47 04.07.2026
63 А50
11:47 04.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.