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Зеленски заяви, че Украйна може да изпревари Русия по производство на високотехнологични оръжия
  Тема: Украйна

Зеленски заяви, че Украйна може да изпревари Русия по производство на високотехнологични оръжия

4 Юли, 2026 11:06 679 64

  • украйна-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • оръжия-
  • война

В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла

Зеленски заяви, че Украйна може да изпревари Русия по производство на високотехнологични оръжия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски изрази увереност, че страната му може да изпревари в дългосрочен план Русия по производство на високотехнологични оръжия, предаде ДПА, съобщи БТА.

Зеленски коментира въпроса в Телеграм след среща с представители на правителството, въоръжените сили и отбранителната промишленост. Заседанието бе посветено на украинските програми за производство на дронове и ракети.

В последно време Киев използва нови оръжия, за да атакува два ключови за Москва икономически отрасъла - енергийния сектор и оръжейната промишленост, отбелязва ДПА.

Това затруднява доставките за руската армия и предизвика недостиг на гориво в самата Русия.

Зеленски каза, че е инструктирал министерствата на външните работи и на отбраната да се съсредоточат върху сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна. Киев ще продължи политиката си на повишаване на "цената на окупацията за окупатора" и на ограничаване на възможностите на Русия за финансиране на войната, добави той.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 "Дългосрочен" и "Украйна"

    23 7 Отговор
    в едно изречение нещо не вървят.

    Коментиран от #5, #61

    11:08 04.07.2026

  • 2 Копейки,

    8 19 Отговор
    В коя страна има опашки и купони за бензин? Коментирайте.В България има Интернет.

    Коментиран от #8, #48

    11:09 04.07.2026

  • 3 Хи хи хи

    16 4 Отговор
    Да-аааа ,може може. Само давайте пари.

    11:09 04.07.2026

  • 4 Бурундук

    7 18 Отговор
    Удри московската м.ърша, да умират до крак!

    Коментиран от #46

    11:09 04.07.2026

  • 5 Мишел

    9 11 Отговор

    До коментар #1 от ""Дългосрочен" и "Украйна"":

    Най-трудна е петата година от тридневна СВО.

    11:09 04.07.2026

  • 6 мичето пък заяви че

    14 5 Отговор
    изпреварила другите писари по производство на
    натурал менте пълнежи

    11:10 04.07.2026

  • 7 Умрял миризлив русняк

    5 15 Отговор
    Тука сме и броят ни расте главоломно, гробища в пРосията много

    11:10 04.07.2026

  • 8 В Константиновка още няма

    3 8 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    Интернет.

    Коментиран от #58

    11:10 04.07.2026

  • 9 Гренадир

    18 7 Отговор
    Тия високотехнологични оръжия дали случайно не ги сглабят в "натовските" оръжейници, после натовските "доброволци" ги насочват, а украинците само дърпат спусъка!
    Аме не, не бе НАТО не воюва с Русия, забравих!

    11:11 04.07.2026

  • 10 Ачо

    5 9 Отговор
    Украинците трепят руснаците с оръжия от нов вид.

    11:11 04.07.2026

  • 11 az СВО Победа 81

    16 6 Отговор
    Накратко:

    1. Режимът в Киев губи войната.

    2. Единственото му оръжие е пропагандата, а Зеленски по-добре да каже кога ще си върне Константиновка?
    🤣🤣🤣

    Коментиран от #20, #28

    11:11 04.07.2026

  • 12 Пръц

    7 5 Отговор
    Идете на плаж бе,жалки жълтопаветни прошляци.

    11:11 04.07.2026

  • 13 Свободен

    5 7 Отговор
    То е очевидно, че много отдавна вече я е изпреварила!
    Щяха ли иначе да хвърчат във въздуха капаци в Москва?!

    11:12 04.07.2026

  • 14 пишман комарджии да залагат на куц кон

    4 5 Отговор
    сътрудничеството с партньори, които биха могли да осигурят допълнително финансиране за производството на оръжия в Украйна

    11:12 04.07.2026

  • 15 Спрете му

    9 4 Отговор
    на този наркоман накотиците! Не е добре человека!

    11:13 04.07.2026

  • 16 Край

    7 5 Отговор
    За можене - може... ама в друг свят и друг живот

    11:13 04.07.2026

  • 17 асенчо

    5 5 Отговор
    "до последния украинец" следващите сме ние.

    11:14 04.07.2026

  • 18 дядото

    3 6 Отговор
    украйна,ведно с държавите от ес и нато могат и да опитат.

    11:14 04.07.2026

  • 19 az СВО Победа 81

    9 5 Отговор
    След Константиновка идва ред на освобождението на Славянск и на Краматорск. Освобождението им ще бъде черешката на тортата в лятната кампания на 2026г. в рамките на СВО!

    Коментиран от #35

    11:15 04.07.2026

  • 20 Нео

    5 5 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Тамън до есента броят на утрепани ватенки ще се закръгли на 2 милиона.После мобилизация.Ако има хора.

    Коментиран от #26

    11:16 04.07.2026

  • 21 оня с коня

    7 4 Отговор
    всичко може осраайната, важното е да смръкне брадясалия наркоман няколко линийки и вече е през москва

    11:16 04.07.2026

  • 22 Пич

    7 5 Отговор
    Да бе...!!! Толкова са точни укрооръжията, че бомбатдират съюзниците - Я Полша, я Румъния, я България...!!!
    Ся....... като идете на морето, стъпвайте спокойно върху мазута!!! Глейте само да не стъпите върху украинска бомба.....

    11:17 04.07.2026

  • 23 руски блогър от Константиновка

    6 4 Отговор
    Русия вчера официално ни освободи и нас с немного технологичните си оръжия водещи до безсилие и разгром на бойното поле на сащ,нато,ес ,украйна и....

    11:17 04.07.2026

  • 24 стоян георгиев

    7 4 Отговор
    Комика смаза милиционера.зеленски каза не че може а че вече безвъзвратно са изпреварили русия в технологичните военни разработки.балистични ракети и планиращи бомби навлизат в украинската отбранителна индустрия.морски дронове и хибридни дронове с реактивен двигател отдавна са на фронта.

    11:18 04.07.2026

  • 25 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Крим отиде.

    Коментиран от #29

    11:18 04.07.2026

  • 26 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор

    До коментар #20 от "Нео":

    И ти приписваш проблемите на режима в Киев на руснаците! 🤣🤣🤣

    11:18 04.07.2026

  • 27 Опорка

    4 3 Отговор
    Пфффхахаха, сглобяването на китайски дрончета е безкрайно далеч от "високотехнологично производство"

    11:18 04.07.2026

  • 28 Руската пропаганда

    5 2 Отговор

    До коментар #11 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел глупаците.

    11:19 04.07.2026

  • 29 стоян георгиев

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "Атина Палада":

    Крим в момента е едно голямо украинско стрелбище.летят където искат и удрят каквото решат.въздушното пространство на крим е украинско.руското пво там не съществува вече.това реално е гибелта на руската армия и държава в крим.

    Коментиран от #34

    11:20 04.07.2026

  • 30 име

    4 4 Отговор
    А лопати с чипове от перални могат ли да правят бандерите? Щото гледам, че пак мечтаят за поредното оръжие чудо, а до сега не им се получава с геймчейнджърите!

    11:22 04.07.2026

  • 31 СУПЕР,ЗЕЛИ!

    3 4 Отговор
    Значи най-накрая ще спреш да смучеш от нас и да просиш и хленчиш, за нови и нови оръжия...👍!

    11:22 04.07.2026

  • 32 В РУСИЯ

    5 2 Отговор
    КОЙТО НЕ ГЛАСУВА
    ЗА ПУТИН И ЕДИННА РУСИЯ

    ЗНАЧИ ГЛАСУВА ЗА ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    МНОГО ЛОШ
    ТОЗ ЗЕЛЕНСКИ

    ВЗЕХА ДА ПЛАШЯТ КРЕПОСТНИТЕ
    С НЕГО.

    11:22 04.07.2026

  • 33 Фишек пореден

    3 4 Отговор
    Вервайте му...40 съюзника му верват и плащат за това луди пари

    11:23 04.07.2026

  • 34 По принцип

    4 4 Отговор

    До коментар #29 от "стоян георгиев":

    Раша е без ПВО.В Петербург е яка пушилка.

    Коментиран от #44

    11:23 04.07.2026

  • 35 Ол1гофрен,

    4 2 Отговор

    До коментар #19 от "az СВО Победа 81":

    Никой не ти чете брътвежите.

    11:24 04.07.2026

  • 36 Тиква

    3 3 Отговор
    Оо да,тоя зеления окрахиен, изкопал черното море и може да излети на луната,окрабандер всичко може.

    11:25 04.07.2026

  • 37 Може,

    1 3 Отговор
    Ама няма желание.

    11:25 04.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ОРБАН ТЪПАНА

    4 2 Отговор
    ПОМНИМ ПОМНИМ

    КОЙТО НЕ ГЛАСУВА ЗА

    ФИДЕС И ОРБАН ,

    ЗНАЧИ ГЛАСУВА ЗА

    УКРАЙНА И ЗЕЛЕНСКИ .

    И В МАСКВА ЗАПОЧНАХА ДА
    ВЪРТЯТ
    ТАЗИ ПРОСТОТИЯ.

    ХАХАХА ХАХАХАХАХА

    КОЙ ЛИ НАРЕДИ НА ОРБАН

    ТОЗИ СЛОГАН?

    11:26 04.07.2026

  • 40 Българин

    1 3 Отговор
    Тия ги разправяйте на баба съм Бусманци

    11:26 04.07.2026

  • 41 Бандераста

    1 3 Отговор
    Пак е предозирал

    11:27 04.07.2026

  • 42 Смях в залата

    5 2 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    Коментиран от #43

    11:27 04.07.2026

  • 43 Виждащ

    3 1 Отговор

    До коментар #42 от "Смях в залата":

    Съгласен.

    11:29 04.07.2026

  • 44 стоян георгиев

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "По принцип":

    В крим бяха разположили маса радари и панцир системи.роберт мадяр ги изгори до една.сега украинските дронове си летят там все едно са си у дома.всеки ден изгарят все нови и нови инфраструктурно обекти в крим.явно не искат да съборят моста поне за сега за да ги карат да идват по него повече и повече.ползват крим като капан за мишки.

    11:29 04.07.2026

  • 45 Смях в залата

    3 2 Отговор
    Успокояват руснаците, че кризата с бензина в Русия е полезна. Най-добре да се откажем от автомобилите, така въздуха ще е по-чист. Липсата на горива е полезна за нас. Много по-добре е да се движим с велосипед, отколкото с автомобил. Изявлението на Генадий Онишченко идва на фона на тежка горивна криза, която вече обхвана цялата страна.

    😆

    11:30 04.07.2026

  • 46 Мурка

    3 3 Отговор

    До коментар #4 от "Бурундук":

    ЮЖ МАШ + ОРЕШНИК = НА МИШ МАШпродължи с 12 МЕТРА ЪНДЪР ГРАУНД ТОТАЛ ЩЕТА

    11:30 04.07.2026

  • 47 az СВО Победа 81

    4 4 Отговор
    Накратко:

    1. Руснаците освободиха Константиновка за около три месеца и половина.

    2. 4-та бригада, освободила Константиновка прераства в дивизия, не е ясно още дали ще запази номера си или ще й дадат друго наименование.

    3. В четвърта бригада служат бойци доброволци ветерани от началото на боевете в Донбас, започнали след преврата в Киев през 2014г. Ветерани от "Вагнер", "Ахмат", станалите легенда ветерани опълченци от знаменития батальон "Призрак", създаден още през 2014/2015г.

    4. Бързината с която руснаците освободиха Константиновка говори за липсата на жива сила, за умора и за деморализация във ВСУ.

    5. Чакаме добрите новини и за Лиман и за Купенск.

    Коментиран от #49, #51

    11:32 04.07.2026

  • 48 ами

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "Копейки,":

    в украина, на която й доставят бензин от румъния, словакия и унгария

    11:33 04.07.2026

  • 49 Това кога ще стане?

    3 1 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Преди или след като Путин пуkне.Ти как мислиш?

    Коментиран от #50

    11:34 04.07.2026

  • 50 az СВО Победа 81

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "Това кога ще стане?":

    До края на м. Юли на 2026г.

    11:34 04.07.2026

  • 51 Ол1гофрен,

    2 1 Отговор

    До коментар #47 от "az СВО Победа 81":

    Никой не ти чете брътвежите.

    11:35 04.07.2026

  • 52 ами

    2 2 Отговор
    ха ха ха - да даже ако европа и нато й осигурят 120 милиарда до края на годината украина ще стане първа икономическа сила в света

    11:36 04.07.2026

  • 53 Добър ден!

    1 0 Отговор
    Другари комунисти,Артилеристи,Механици и други подобни,где МОЧАТА?

    11:37 04.07.2026

  • 54 Васил

    3 0 Отговор
    То отдавна рашистите са изостанала страна.

    11:37 04.07.2026

  • 55 Пукет е гений

    1 0 Отговор
    След 80 години пак бомбят Ленинград.

    Коментиран от #57

    11:39 04.07.2026

  • 56 Ха ХаХа

    1 2 Отговор
    В Кийиф от 3 месеца няма ток.П3тайте за Интернет.
    Няма и вода и каналите не се мият.
    Градът войни, както и украинките

    11:39 04.07.2026

  • 57 Простак

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Пукет е гений":

    200%

    11:40 04.07.2026

  • 58 А В КУПЯНСК

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "В Константиновка още няма":

    Колко пъти

    ПУЧЯ ВЪШКИН го пускаше помниш ли ?

    11:41 04.07.2026

  • 59 Механик

    2 0 Отговор
    Тая снимка е показвате от 22-ра. Момъкът на нея отдавна са го изяли червеите.
    А стига сте му дигали кокалите. Може да е бандеровец, но все пак ... малко такт и човешина, моля!

    11:41 04.07.2026

  • 60 арбалета 🎯

    2 0 Отговор
    Заглавието ме успя да ме развесели .....Зеля и технологии е нещо като арменец - миньор ...

    11:43 04.07.2026

  • 61 Тук наистина трябва да се внимава

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от ""Дългосрочен" и "Украйна"":

    Украйна ще бъде победена от Русия, но след войната тия всичките дрогирани бандери ще ги изсипят някъде като гнездо на тероризма срещу Русия.Това след втората световна война е била Канада, но сега Канада отказва да приеме нацисто-бандерите. Същото нещо беше в основата на сегашните конфликти на Украйна с Полша, при което поляците отдавна са започнали да гонят украинските и беларуските нацита.
    Държавата, която се планира да приеме бандерите е България. Затова беше посещението на Владимир Кличко през изминалата седмица, затова са вече редовните платени протести на Глишев от Украйна.
    Да не се окаже, че Украйна един момент ще се освободи от деградиралите бандеровски наркомани, а те ще дойдат и изградят селища в България. Цялото черноморие е завладяно от украинската мафия. В редица селища службите по църквите се води на украински език. За Баба Алино всеки знае какво се случва.

    11:45 04.07.2026

  • 62 az СВО Победа 81

    0 0 Отговор
    Накратко:

    1. ВСУ загубиха над 13 000 войници, 14 танка и до 200 оръдия в битката за Константиновка.

    2. ВСУ са използвали 45 батальона с общо 15 500 войници, за да удържат града. Те са разчитали на 150-километрова мрежа от укрепления.

    3.Градът е обкръжен по фланговете и поставен под огневи контрол от руснаците. Киев забрани на силите си там да се изтегля. В резултат руснаците пробивха отбраната и унищожиха по-голямата част от гарнизона на ВСУ в града. В момента в града се провежда операция по прочистване, а останалите украински войници се крият по мазета.

    4.Киев отказва да признае загубата на Константиновка, твърдейки, че украинските сили "продължават" съпротивата, познато, а?
    🤣🤣🤣

    11:47 04.07.2026

  • 63 А50

    0 0 Отговор
    Това е възможно само в състава на РФ

    11:47 04.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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