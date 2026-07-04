Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна

Руските сили контролират изцяло град Константиновка в източната украинска Донецка област, съобщи по време на пресконференция първият заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия ген. Сергей Рудской, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В момента градът се намира под пълния ни контрол. Частите на Южната групировка войски приключва прочистването на кварталите от малки групи и единични украински бойци, които могат да се крият в мазетата и руините", заяви той.

Военният заяви, че населеното място е ключ към последните позиции на Въоръжените сили на Украйна в Донбас. Според него "след 2014 г. Киев създава система от отбранителни позиции в Константиновка и активно я укрепва след падането на Бахмут", превръщайки я в най-укрепеният отбранителен район на ВСУ.

Ген. Рудской заяви, че ВСУ са изтласкани на няколко километра от Константиновка, въпреки всичките си усилия да я задържат.

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.