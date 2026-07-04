Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна

Руските сили контролират изцяло град Константиновка в източната украинска Донецка област, съобщи по време на пресконференция първият заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия ген. Сергей Рудской, цитиран от ТАСС, предаде БТА.
"В момента градът се намира под пълния ни контрол. Частите на Южната групировка войски приключва прочистването на кварталите от малки групи и единични украински бойци, които могат да се крият в мазетата и руините", заяви той.
Военният заяви, че населеното място е ключ към последните позиции на Въоръжените сили на Украйна в Донбас. Според него "след 2014 г. Киев създава система от отбранителни позиции в Константиновка и активно я укрепва след падането на Бахмут", превръщайки я в най-укрепеният отбранителен район на ВСУ.
Ген. Рудской заяви, че ВСУ са изтласкани на няколко километра от Константиновка, въпреки всичките си усилия да я задържат.
Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.
„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.
„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ДрайвингПлежър
Коментиран от #17, #22, #34
16:33 04.07.2026
2 Николова , София
16:33 04.07.2026
3 Ха-ха
16:35 04.07.2026
4 Чума
Коментиран от #39
16:35 04.07.2026
5 Да,бе
16:36 04.07.2026
6 хаха
16:36 04.07.2026
7 пръц
16:37 04.07.2026
8 Фен
Коментиран от #30
16:38 04.07.2026
9 ХиХи
16:38 04.07.2026
10 име
Коментиран от #19
16:39 04.07.2026
11 Е добре де...?!
16:39 04.07.2026
12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:39 04.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Някой си
16:40 04.07.2026
15 ХоХо
16:40 04.07.2026
16 Белите Лади свършиха
16:41 04.07.2026
17 Руснак без крак
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️.
16:43 04.07.2026
18 стоян георгиев
Коментиран от #20
16:43 04.07.2026
19 Тихо пико4!
До коментар #10 от "име":Не си компетентен.
Коментиран от #25
16:43 04.07.2026
20 404
До коментар #18 от "стоян георгиев":Те укрите твърдят, че имат бензиностанции, ама....хахаха
Коментиран от #23, #29
16:45 04.07.2026
21 Смях в залата
😆
16:45 04.07.2026
22 Така е. Русия е най-големият губещ
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":в тази война. Руския народ, както витаги ще плаща сметката заради глупавия Путин.
Коментиран от #26, #28
16:47 04.07.2026
23 Ха ха
До коментар #20 от "404":Руснаците имат бензиностанций ,ама празни.
Коментиран от #31
16:50 04.07.2026
24 Пълни глупости
16:50 04.07.2026
25 Млъквай, рециклируем
До коментар #19 от "Тихо пико4!":60клук и не трябва да пишеш тук, нямаш достатъчно мозък.
16:50 04.07.2026
26 Крепостния
До коментар #22 от "Така е. Русия е най-големият губещ":Руснак никога не е живял добре в монголоидната империя.
16:51 04.07.2026
27 Архимандрисандрит Бибиян
16:52 04.07.2026
28 Най- големия губещ е 404
До коментар #22 от "Така е. Русия е най-големият губещ":От 52 млн. остана 20 млн. и си намали земята с 25%. Загуби 60% от мъжкото си население и жените в детеродна възраст.
Коментиран от #32, #35
16:52 04.07.2026
29 Смях в залата
До коментар #20 от "404":Успокоиха руснаците, че кризата с бензина в Русия е полезна. Най-добре да се откажем от автомобилите, така въздуха ще е по-чист. Липсата на горива е полезна за нас. Много по-добре е да се движим с велосипед, отколкото с автомобил. Изявлението на Генадий Онишченко идва на фона на тежка горивна криза, която вече обхвана цялата страна.
😆
Коментиран от #41
16:53 04.07.2026
30 НАТО няма нужда да се включва
До коментар #8 от "Фен":във войната. Русия много успешно се самоунищожава и сама. НАТО гледа отстрани сеира и унижението на Путин :)
16:55 04.07.2026
31 Гост
До коментар #23 от "Ха ха":А,на укрите,може би са пълни?
16:55 04.07.2026
32 Червен кхмер
До коментар #28 от "Най- големия губещ е 404":Ха ха 1 400 000 вмирисани монголо-руснаци при Кабзон.Это хорошо ,очень хорошо.
Западняците си пият биричка и гледат футбол, а Матушката ти пак е във война
Коментиран от #53
16:55 04.07.2026
33 Че кво а твърдат
У йло Педофило твърдеше за некаков.... 3 дневен БЛИЦКРИГ !
Ху Йло твърдеше за некви Движухи, денацификации, демилитаризации,..границите на СССР и Соц Лагера,.. а Избега по прашки, като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ!?!?!
АааааааХахахаха
16:57 04.07.2026
34 Антирашист 1051
До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":Зеленски е герой ,защитава родината си ! Само рашистките агресори са терористи, кито не се интересуват от броя жертви !
16:58 04.07.2026
35 В голяма заблуда сте.
До коментар #28 от "Най- големия губещ е 404":Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната. Руските загуби са в пъти по-големи от украинските / и като финансови загуби и като жива сила/.
17:00 04.07.2026
36 От чужбина
Фактите от фронта са, че руската армия напредва. Бавно, защото Путин още в началото им каза: - Искате дълга война, добре имате я!
Руската армия напредва въпреки, че според пропагандата беше свършила танковете, ракетите и всичките си пушкала и даже се биеха с лопати. Е, пак напредват!
Коментиран от #42
17:00 04.07.2026
37 ВОВКА МАСОВКАТА
НЕ Е ИЗЛИЗАЛ
БУНКЕРА ...
ЦЯЛАТА МАСОВКА Е СНИМАНА
В ПОДЗЕМНО СТУДИО
В НЕГОВАТА РЕЗИДЕНЦИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #45
17:01 04.07.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Серсемин
До коментар #4 от "Чума":И ДА и НЕ!
Това са гълъби. Те рядко кацат на дървета. Или са по сградите или са по земята. Не знам защо, но съм го забелязал още като дете, когато гледах гълъби.
Коментиран от #49
17:03 04.07.2026
40 БЕШЕ НИ ПИСНАЛО
През седмица две
По превзели КУПЯНСК.
Сега ще ги Слушаме за КОНСТАНТИНОВКА.
ГОЛЯМ МАЙТАП СА ТЕЗИ В КРЕМЪЛ.
17:04 04.07.2026
41 1945
До коментар #29 от "Смях в залата":За какво им е на руснаците бензин, като нямат части да си ремонтират москвичите.
Коментиран от #55
17:05 04.07.2026
42 Шо се обясняваш ма г...ЕЙ ?!?
До коментар #36 от "От чужбина":ТРИДНЕВНИЯ ЦАЛИВАЧ на КУ РАна рамАзан... УЙДЕ
Ееееедехееее
Коментиран от #50
17:06 04.07.2026
43 Смешник
Коментиран от #54
17:06 04.07.2026
44 Шафьоро
17:06 04.07.2026
45 Оня
До коментар #37 от "ВОВКА МАСОВКАТА":Смени дилъра пич
17:08 04.07.2026
46 Зеления мухъл:
17:09 04.07.2026
47 Ха ха ха
17:12 04.07.2026
48 Кадия
17:14 04.07.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #42 от "Шо се обясняваш ма г...ЕЙ ?!?":Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс,Славков ли беше ,Сливков ли ,кво ми пелтечиш мрррршоо !
17:16 04.07.2026
51 Механик
Кво, не ли си така?
17:16 04.07.2026
52 Блага вест
17:16 04.07.2026
53 т-п тpoл соpocoиден
До коментар #32 от "Червен кхмер":Поне акуализирай твърдението за 1.4 милиона загинали, че от три години го повтаряш и явно не ти стига акъла да се сетиш, ме цифрата трябва да се увеличава за да изглежда достоверно.
17:16 04.07.2026
54 А... Киев,..
До коментар #43 от "Смешник":Виена, Берлин и Лисабон?!?
Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски ли са ... навсегда?
Хихихихихи
17:17 04.07.2026
55 стоян
До коментар #41 от "1945":СиСи пука ти на дебеуиа г333 ,нали си джиткаш с Мерцедеса ?
17:17 04.07.2026