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Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна
  Тема: Украйна

Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна

4 Юли, 2026 16:31 879 55

  • украйна-
  • константиновка-
  • русия-
  • донбас

Украйна отрича съобщенията, че руските сили са превзели ключовия източен град Константиновка

Руските сили твърдят, че контролират напълно Константиновка в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили контролират изцяло град Константиновка в източната украинска Донецка област, съобщи по време на пресконференция първият заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Русия ген. Сергей Рудской, цитиран от ТАСС, предаде БТА.

"В момента градът се намира под пълния ни контрол. Частите на Южната групировка войски приключва прочистването на кварталите от малки групи и единични украински бойци, които могат да се крият в мазетата и руините", заяви той.

Военният заяви, че населеното място е ключ към последните позиции на Въоръжените сили на Украйна в Донбас. Според него "след 2014 г. Киев създава система от отбранителни позиции в Константиновка и активно я укрепва след падането на Бахмут", превръщайки я в най-укрепеният отбранителен район на ВСУ.

Ген. Рудской заяви, че ВСУ са изтласкани на няколко километра от Константиновка, въпреки всичките си усилия да я задържат.

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха по-рано днес президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    38 10 Отговор
    Разбирам... терориста Зеленски и днес печели войната :D

    Коментиран от #17, #22, #34

    16:33 04.07.2026

  • 2 Николова , София

    7 28 Отговор
    Русия ...кагда ...

    16:33 04.07.2026

  • 3 Ха-ха

    12 35 Отговор
    Руските сили не могат Русийката да контролират, Китай ги превзе. Константиновка ще контролират.!

    16:35 04.07.2026

  • 4 Чума

    28 9 Отговор
    Виждат се птички, спокойно накацали по дръвчетата! Следователно - съпротива нет!

    Коментиран от #39

    16:35 04.07.2026

  • 5 Да,бе

    36 8 Отговор
    Поне две седмици ще отричат още укрите,но сме свикнали...Трябва им време да осмислят поредната загуба.

    16:36 04.07.2026

  • 6 хаха

    9 26 Отговор
    Е те твърдят и че путлер не се е обосрал ... Тоест нищо не значи какво твърдят някакви блятенки.

    16:36 04.07.2026

  • 7 пръц

    31 8 Отговор
    Споко както винаги след една седмица бандерите ще потвърдят, че са отстъпили на по-изгодни позиции.

    16:37 04.07.2026

  • 8 Фен

    15 7 Отговор
    Пак се фанахме с губещите. НАТО е безпомощно. Добре, че украинците имат кураж. Нас, ако ни подпукат, сме чао още от предният ден.

    Коментиран от #30

    16:38 04.07.2026

  • 9 ХиХи

    24 7 Отговор
    Зелю Константиновка селфи кога?

    16:38 04.07.2026

  • 10 име

    23 8 Отговор
    IWS актуализираха картата си, показвайки Покровск в руско владение едва през Май месец тази година, а иначе града падна още Ноември 2025г. Но причината за падането на Константиновка, е че бандерите спряха да освобождават Купянск. Миналата годана го освобождаваха поне 4-5 пъти, тази година нито веднъж. Сега ще им се наложи да освобождават няколко пъти Константиновка, после няколко пъти Лиман, после Суми, Славянск-Краматорск и така, бодро настъпват към Москва ;)

    Коментиран от #19

    16:39 04.07.2026

  • 11 Е добре де...?!

    11 7 Отговор
    Тази манджа, още колко пъти ще я претопляте днес...?!

    16:39 04.07.2026

  • 12 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 10 Отговор
    аре бе...копезажа вече незнае да се напие ли , да тропне един казачок

    16:39 04.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Някой си

    17 8 Отговор
    Малиииии сега следват рев и сополи! УРКО СМЕШНИЦИИИИИИИТЕ влиза ли влиза лииии? Наред е Лиман!

    16:40 04.07.2026

  • 15 ХоХо

    25 9 Отговор
    Две седмици ни обясняват как зеля печели войната требва само да му даваме редивно кинти и хоп ключов град до Краматорск паднал ма как тъй бре

    16:40 04.07.2026

  • 16 Белите Лади свършиха

    9 18 Отговор
    Орките ще го превземат 14 пъти.Като Купянск.И ще мрат като пилци.

    16:41 04.07.2026

  • 17 Руснак без крак

    9 16 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️.

    16:43 04.07.2026

  • 18 стоян георгиев

    8 16 Отговор
    Те руснаците твърдят че има и бензин ама...хах...

    Коментиран от #20

    16:43 04.07.2026

  • 19 Тихо пико4!

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "име":

    Не си компетентен.

    Коментиран от #25

    16:43 04.07.2026

  • 20 404

    11 8 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    Те укрите твърдят, че имат бензиностанции, ама....хахаха

    Коментиран от #23, #29

    16:45 04.07.2026

  • 21 Смях в залата

    8 13 Отговор
    "Руският Starlink" претърпя фиаско още при старта. Мащабната кампания на Русия за пускане на местен конкурент на сателитната мрежа Starlink на SpaceX се сблъска с незабавни оперативни и военни неуспехи. Първоначалното разгръщане на руската система „Рассвет“ претърпя отказ на оборудването. Провалът беше пълен, след новината, че въоръжените сили на Украйна са нанесли и удар срещу центъра за космически комуникации в района на Москва.

    😆

    16:45 04.07.2026

  • 22 Така е. Русия е най-големият губещ

    8 15 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    в тази война. Руския народ, както витаги ще плаща сметката заради глупавия Путин.

    Коментиран от #26, #28

    16:47 04.07.2026

  • 23 Ха ха

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "404":

    Руснаците имат бензиностанций ,ама празни.

    Коментиран от #31

    16:50 04.07.2026

  • 24 Пълни глупости

    6 11 Отговор
    Зеленски покани Путин е Константиновка на среща.Украинският президент Володимир Зеленски открито се подигра на преувеличените хвалби на руския президент Владимир Путин.

    16:50 04.07.2026

  • 25 Млъквай, рециклируем

    6 6 Отговор

    До коментар #19 от "Тихо пико4!":

    60клук и не трябва да пишеш тук, нямаш достатъчно мозък.

    16:50 04.07.2026

  • 26 Крепостния

    8 10 Отговор

    До коментар #22 от "Така е. Русия е най-големият губещ":

    Руснак никога не е живял добре в монголоидната империя.

    16:51 04.07.2026

  • 27 Архимандрисандрит Бибиян

    5 8 Отговор
    Константиновка е град герой кой пианиците го земат у пиенскио си сън за шести път од септември миналата година.

    16:52 04.07.2026

  • 28 Най- големия губещ е 404

    9 4 Отговор

    До коментар #22 от "Така е. Русия е най-големият губещ":

    От 52 млн. остана 20 млн. и си намали земята с 25%. Загуби 60% от мъжкото си население и жените в детеродна възраст.

    Коментиран от #32, #35

    16:52 04.07.2026

  • 29 Смях в залата

    4 8 Отговор

    До коментар #20 от "404":

    Успокоиха руснаците, че кризата с бензина в Русия е полезна. Най-добре да се откажем от автомобилите, така въздуха ще е по-чист. Липсата на горива е полезна за нас. Много по-добре е да се движим с велосипед, отколкото с автомобил. Изявлението на Генадий Онишченко идва на фона на тежка горивна криза, която вече обхвана цялата страна.

    😆

    Коментиран от #41

    16:53 04.07.2026

  • 30 НАТО няма нужда да се включва

    6 10 Отговор

    До коментар #8 от "Фен":

    във войната. Русия много успешно се самоунищожава и сама. НАТО гледа отстрани сеира и унижението на Путин :)

    16:55 04.07.2026

  • 31 Гост

    7 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ха ха":

    А,на укрите,може би са пълни?

    16:55 04.07.2026

  • 32 Червен кхмер

    5 10 Отговор

    До коментар #28 от "Най- големия губещ е 404":

    Ха ха 1 400 000 вмирисани монголо-руснаци при Кабзон.Это хорошо ,очень хорошо.
    Западняците си пият биричка и гледат футбол, а Матушката ти пак е във война

    Коментиран от #53

    16:55 04.07.2026

  • 33 Че кво а твърдат

    5 5 Отговор
    У йло пе ДАЛА твърдеше че само Луд може да нападне братска и Независима Украйна;
    У йло Педофило твърдеше за некаков.... 3 дневен БЛИЦКРИГ !
    Ху Йло твърдеше за некви Движухи, денацификации, демилитаризации,..границите на СССР и Соц Лагера,.. а Избега по прашки, като деревянска Шлю ХА от некаков ГОТВАЧ!?!?!
    АааааааХахахаха

    16:57 04.07.2026

  • 34 Антирашист 1051

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "ДрайвингПлежър":

    Зеленски е герой ,защитава родината си ! Само рашистките агресори са терористи, кито не се интересуват от броя жертви !

    16:58 04.07.2026

  • 35 В голяма заблуда сте.

    4 6 Отговор

    До коментар #28 от "Най- големия губещ е 404":

    Територията няма никакво значение. Никоя държава не воюва за територии, а за влияние. Трябва да си доста глупав за да воюваш за територии, като може да поставиш марионетна власт и да овладееш държавата, без нито една жертва и без нито един цент загуба. За съжаление на русофилите, Русия не само че загуби тази война и то с огромни и тежки последствия за нея, но изгуби и малкото влияние, което имаше преди войната. Руските загуби са в пъти по-големи от украинските / и като финансови загуби и като жива сила/.

    17:00 04.07.2026

  • 36 От чужбина

    7 5 Отговор
    Този медиен сценарии е вече познат. Едните казват, че са превзели мястото. Ама няма независимо потвърждение. Другите отричат, после казват, че е само частично, а на края, че мястото е без никво значение и са направили тактическо оттегляне. Едва ли не, ей сега или когато поискаме можем да си го върнем... После случая се позабравя и вече е в окупираните територии.
    Фактите от фронта са, че руската армия напредва. Бавно, защото Путин още в началото им каза: - Искате дълга война, добре имате я!
    Руската армия напредва въпреки, че според пропагандата беше свършила танковете, ракетите и всичките си пушкала и даже се биеха с лопати. Е, пак напредват!

    Коментиран от #42

    17:00 04.07.2026

  • 37 ВОВКА МАСОВКАТА

    5 4 Отговор
    СЕ ОКАЗА ЧЕ ИЗОБЩО
    НЕ Е ИЗЛИЗАЛ
    БУНКЕРА ...

    ЦЯЛАТА МАСОВКА Е СНИМАНА
    В ПОДЗЕМНО СТУДИО
    В НЕГОВАТА РЕЗИДЕНЦИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #45

    17:01 04.07.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Серсемин

    2 3 Отговор

    До коментар #4 от "Чума":

    И ДА и НЕ!
    Това са гълъби. Те рядко кацат на дървета. Или са по сградите или са по земята. Не знам защо, но съм го забелязал още като дете, когато гледах гълъби.

    Коментиран от #49

    17:03 04.07.2026

  • 40 БЕШЕ НИ ПИСНАЛО

    4 3 Отговор
    Да слушаме
    През седмица две
    По превзели КУПЯНСК.

    Сега ще ги Слушаме за КОНСТАНТИНОВКА.

    ГОЛЯМ МАЙТАП СА ТЕЗИ В КРЕМЪЛ.

    17:04 04.07.2026

  • 41 1945

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Смях в залата":

    За какво им е на руснаците бензин, като нямат части да си ремонтират москвичите.

    Коментиран от #55

    17:05 04.07.2026

  • 42 Шо се обясняваш ма г...ЕЙ ?!?

    4 4 Отговор

    До коментар #36 от "От чужбина":

    ТРИДНЕВНИЯ ЦАЛИВАЧ на КУ РАна рамАзан... УЙДЕ
    Ееееедехееее

    Коментиран от #50

    17:06 04.07.2026

  • 43 Смешник

    4 4 Отговор
    Хайде хаарлия да е Следва Красни Лиман

    Коментиран от #54

    17:06 04.07.2026

  • 44 Шафьоро

    4 3 Отговор
    Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    17:06 04.07.2026

  • 45 Оня

    2 3 Отговор

    До коментар #37 от "ВОВКА МАСОВКАТА":

    Смени дилъра пич

    17:08 04.07.2026

  • 46 Зеления мухъл:

    4 2 Отговор
    Давайте кинти и не мъркайте! Цяла Украйна да падне, ще плащате още 100 години, защото сте поръчители на заемите, които откраднах!

    17:09 04.07.2026

  • 47 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Те може да си твърдят, но не е вярно. Институтът за изследване на войната обяви, че не е вярно.

    17:12 04.07.2026

  • 48 Кадия

    0 0 Отговор
    стоит !

    17:14 04.07.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    1 2 Отговор

    До коментар #42 от "Шо се обясняваш ма г...ЕЙ ?!?":

    Лап Пай У Йоттт бре хъесоссс,Славков ли беше ,Сливков ли ,кво ми пелтечиш мрррршоо !

    17:16 04.07.2026

  • 51 Механик

    2 0 Отговор
    Аз знам, че ВСУ все още успешно отбранява Бахмут, а Азов държат стабилно всички подстъпи към подземията на Мариупол.
    Кво, не ли си така?

    17:16 04.07.2026

  • 52 Блага вест

    1 0 Отговор
    Град София е поръчител на заем за украинските общини. Ще плаща, дори Украйна да загуби всички градове. С колко заеми ни е набълбукала Украйна? Зеленски каза, че заеми не връща, защото това са помощи.

    17:16 04.07.2026

  • 53 т-п тpoл соpocoиден

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Червен кхмер":

    Поне акуализирай твърдението за 1.4 милиона загинали, че от три години го повтаряш и явно не ти стига акъла да се сетиш, ме цифрата трябва да се увеличава за да изглежда достоверно.

    17:16 04.07.2026

  • 54 А... Киев,..

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Смешник":

    Виена, Берлин и Лисабон?!?
    Киев, Харков, Херсон, ЧЕРНИГОВ, СУМИ, ОДЕСА... монголски ли са ... навсегда?
    Хихихихихи

    17:17 04.07.2026

  • 55 стоян

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "1945":

    СиСи пука ти на дебеуиа г333 ,нали си джиткаш с Мерцедеса ?

    17:17 04.07.2026

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