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Иран затяга хватката в Ормуз: Търговски кораби въртят резки завои край Оман

Иран затяга хватката в Ормуз: Търговски кораби въртят резки завои край Оман

4 Юли, 2026 22:49, обновена 4 Юли, 2026 22:53 1 109 18

  • кораби-
  • персийски залив-
  • оман-
  • ормузки проток

Корабособственици масово избягват южния коридор заради заплахи от Корпуса на ислямската революционна гвардия

Иран затяга хватката в Ормуз: Търговски кораби въртят резки завои край Оман - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Напрежението в най-важния петролен проток в света – Ормузкия – ескалира рязко през последните часове.

Данни от платформите за проследяване на морския трафик, цитирани от CNN и Bloomberg, разкриват, че най-малко осем големи търговски кораба са извършили неочаквани и резки обратни завои в момента, в който са наближили входа на протока откъм оманското крайбрежие.

Сред плавателните съдове, предприели опасната маневра край върха на полуостров Мусандам, има два транспортьора за автомобили, химически танкер, петролен танкер и бълкер (кораб за насипни товари). Първоначално те са планирали да преминат през по-безопасния южен коридор, намиращ се в териториалните води на Оман, но са променили курса си в последната минута.

Новите правила на Техеран и заплахата от специалните части

Инцидентът е пряка последица от засиления натиск на Иран за налагане на пълен контрол върху корабоплаването в региона. Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) разгърна специални части, които активно следят и пресрещат плавателни съдове по оманския маршрут.

Иранската държава твърди, че съгласно международните споразумения притежава изключителното право да диктува транзитните коридори и да налага такси. Командването на IRGC отправи официално предупреждение, че всеки кораб, който използва „неодобрени от Техеран маршрути“, рискува да бъде атакуван или конфискуван.

Четири от корабите, които направиха завой край Оман, впоследствие са подновили курса си, но вече през северния коридор, контролиран директно от Иран и преминаващ южно от остров Ларак.

Капанът за международното корабоплаване

Ситуацията поставя световните морски оператори в патова ситуация:

  • Риск от нападения: Маршрутът край Оман излага корабите на директни атаки от ирански дронове и специални части.
  • Риск от санкции: Използването на одобрения от Иран северен коридор може да доведе до тежки вторични санкции от страна на САЩ и техните западни съюзници.
  • Миниран център: Традиционният среден маршрут, препоръчван в миналото от Международната морска организация (IMO), на практика остава неизползваем поради огромния риск от морски мини, заложени по време на конфликта.

Пазарите под напрежение

Въпреки че морският трафик частично се възстанови след сключеното по-рано примирие, нивата му остават далеч под тези от преди войната. Преди конфликта през Ормузкия проток преминаваха около 130 кораба дневно, докато в момента средният брой е между 30 и 60 транзита. През тази точка преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Последните маневри на танкерите доказват, че пътят към пълната стабилизация на енергийните доставки ще бъде много по-дълъг и усложнен от очакваното.


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаа

    12 1 Отговор
    Иран, Русия и Китай променят света през очите ни.

    22:55 04.07.2026

  • 2 И Ся корабите

    9 0 Отговор
    като дрифтят, дали ще им свалят номерата?

    22:55 04.07.2026

  • 3 Дъртата Педофилия

    2 8 Отговор
    Пак се омота със паралелната реалност и действителността
    Пак превзема от Бункера на хартия градове и села
    Бълнувайки обграден от верни лакеи

    Коментиран от #6, #8

    22:57 04.07.2026

  • 4 БРАВО

    13 1 Отговор
    Всички корабособствевици дружно да благодарят на тръмпоча и най-вече на шефа му, хитлеряху, за новите такси, които Иран им събира.

    22:58 04.07.2026

  • 5 Овчар

    9 0 Отговор
    Както съм казвал и преди...Плащаш и минаваш друг начин няма...! Тук всички олигофрени вярват на мрежата но има и друга мрежа 100 пъти по голяма от тази...!

    22:59 04.07.2026

  • 6 Голям дармон

    7 0 Отговор

    До коментар #3 от "Дъртата Педофилия":

    ядоха укрите в Константиновка. Спор няма.

    22:59 04.07.2026

  • 7 Ку-ку

    3 9 Отговор
    Пускайте Биби и да ги довършва тия чаршафи, бе.....ей сега докато реват една седмица и на погребението е момента евреите да им покажат, че ако не искат да се превърнат в нормална държава, то тогава ще запълнят много дупки в земята...целият свят ще им търпи терористични заплахи и организации, хайде стига, а....

    Коментиран от #9, #12

    23:01 04.07.2026

  • 8 И да се знае❗❗❗

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дъртата Педофилия":

    Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. И на Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.

    23:02 04.07.2026

  • 9 така е, тaпeйка

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ку-ку":

    След като нито едно евроатлантическо мишле не се натовари на двете надуваеми НАТОвски лодки да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток, не остана нищо друго, освен да църкате "пускайте биби, пускайте зельо, пускайте някой друг да ходи да ни оправя бакиите"

    Коментиран от #15

    23:06 04.07.2026

  • 10 Механик

    6 1 Отговор
    Ама как така бе? Нали Тръмпарят в епическа ярост унищожи иранската цивилизация поне 39 пъти от които 27 окончателно. СтоянГеоргиев все ми разправяше, че САЩ са сложили тапа в д-то на Иран и държали Ормуз. Даже щели да взимат такси за преминаване през него.

    23:09 04.07.2026

  • 11 и р к

    3 6 Отговор
    иран русия китай и саш връщат света с 1000 години назад пред очите ни.

    23:09 04.07.2026

  • 12 Механик

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Ку-ку":

    Еш па тоа!
    Броят на всички евреи в целия свят е по-малък от борят на хората дето са се събрали да изкажат почит и уважение към аятолаха. И тия хора само чакат евреите да сгафят. Ще хвърчат ермолки и плитки та ще е чудо. Пеш ще ви прегазят.

    Коментиран от #16

    23:12 04.07.2026

  • 13 Сега иран разбра че

    6 1 Отговор
    Само атома може да излекува сраел и повеме от всякога ще се стремят да направят ядрено оръжие и да излекуват сраел било то след 5 20 или 60 години

    23:12 04.07.2026

  • 14 Факт

    2 3 Отговор
    Като видите руска подлога русофил директно действайте с приклада,за секунди стават кротки кат агънца

    23:17 04.07.2026

  • 15 Ку-ку

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "така е, тaпeйка":

    Утре пред мин. съвет чакаш да се появи Мунчо и му кажи да "пали" изтребителя и да отива да се сражава за Русия, Иран и други подобни "бели" държави....нали си го избрахте с голямо мнозинство и може да се договори с всички (щото знае 5 езика 🤣).....а Израел доказва, че е единна държава бореща се за своите права, а не "мишкуват", ама на такива специалисти като теб какво да се обяснява....

    23:20 04.07.2026

  • 16 Ку-ку

    0 4 Отговор

    До коментар #12 от "Механик":

    Сигурно е така, да знаеш....още го събират наследника на аятолаха, а на погребението само гледай и се учи как се прави....🤣

    23:23 04.07.2026

  • 17 Разбира се

    1 0 Отговор
    Иран и Оман имат право да контролират протока, доколкото същият се намира екслузивно в техни териториални води. Един долар на барел петрол не е кой знае какво.
    Да не ги бяха нападали.

    23:39 04.07.2026

  • 18 Демократ

    1 1 Отговор
    Ще бием иранците където ги хванем

    23:44 04.07.2026

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