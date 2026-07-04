Иран затяга хватката в Ормуз: Търговски кораби въртят резки завои край Оман

Напрежението в най-важния петролен проток в света – Ормузкия – ескалира рязко през последните часове.

Данни от платформите за проследяване на морския трафик, цитирани от CNN и Bloomberg, разкриват, че най-малко осем големи търговски кораба са извършили неочаквани и резки обратни завои в момента, в който са наближили входа на протока откъм оманското крайбрежие.

Сред плавателните съдове, предприели опасната маневра край върха на полуостров Мусандам, има два транспортьора за автомобили, химически танкер, петролен танкер и бълкер (кораб за насипни товари). Първоначално те са планирали да преминат през по-безопасния южен коридор, намиращ се в териториалните води на Оман, но са променили курса си в последната минута.

Новите правила на Техеран и заплахата от специалните части

Инцидентът е пряка последица от засиления натиск на Иран за налагане на пълен контрол върху корабоплаването в региона. Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) разгърна специални части, които активно следят и пресрещат плавателни съдове по оманския маршрут.

Иранската държава твърди, че съгласно международните споразумения притежава изключителното право да диктува транзитните коридори и да налага такси. Командването на IRGC отправи официално предупреждение, че всеки кораб, който използва „неодобрени от Техеран маршрути“, рискува да бъде атакуван или конфискуван.

Четири от корабите, които направиха завой край Оман, впоследствие са подновили курса си, но вече през северния коридор, контролиран директно от Иран и преминаващ южно от остров Ларак.

Капанът за международното корабоплаване

Ситуацията поставя световните морски оператори в патова ситуация:

Риск от нападения : Маршрутът край Оман излага корабите на директни атаки от ирански дронове и специални части.

: Маршрутът край Оман излага корабите на директни атаки от ирански дронове и специални части. Риск от санкции : Използването на одобрения от Иран северен коридор може да доведе до тежки вторични санкции от страна на САЩ и техните западни съюзници.

: Използването на одобрения от Иран северен коридор може да доведе до тежки вторични санкции от страна на САЩ и техните западни съюзници. Миниран център: Традиционният среден маршрут, препоръчван в миналото от Международната морска организация (IMO), на практика остава неизползваем поради огромния риск от морски мини, заложени по време на конфликта.

Пазарите под напрежение

Въпреки че морският трафик частично се възстанови след сключеното по-рано примирие, нивата му остават далеч под тези от преди войната. Преди конфликта през Ормузкия проток преминаваха около 130 кораба дневно, докато в момента средният брой е между 30 и 60 транзита. През тази точка преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Последните маневри на танкерите доказват, че пътят към пълната стабилизация на енергийните доставки ще бъде много по-дълъг и усложнен от очакваното.