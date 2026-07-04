Иран затяга хватката в Ормуз: Търговски кораби въртят резки завои край Оман

Напрежението в най-важния петролен проток в света – Ормузкия – ескалира рязко през последните часове.
Данни от платформите за проследяване на морския трафик, цитирани от CNN и Bloomberg, разкриват, че най-малко осем големи търговски кораба са извършили неочаквани и резки обратни завои в момента, в който са наближили входа на протока откъм оманското крайбрежие.
Сред плавателните съдове, предприели опасната маневра край върха на полуостров Мусандам, има два транспортьора за автомобили, химически танкер, петролен танкер и бълкер (кораб за насипни товари). Първоначално те са планирали да преминат през по-безопасния южен коридор, намиращ се в териториалните води на Оман, но са променили курса си в последната минута.
Новите правила на Техеран и заплахата от специалните части
Инцидентът е пряка последица от засиления натиск на Иран за налагане на пълен контрол върху корабоплаването в региона. Корпусът на ислямската революционна гвардия (IRGC) разгърна специални части, които активно следят и пресрещат плавателни съдове по оманския маршрут.
Иранската държава твърди, че съгласно международните споразумения притежава изключителното право да диктува транзитните коридори и да налага такси. Командването на IRGC отправи официално предупреждение, че всеки кораб, който използва „неодобрени от Техеран маршрути“, рискува да бъде атакуван или конфискуван.
Четири от корабите, които направиха завой край Оман, впоследствие са подновили курса си, но вече през северния коридор, контролиран директно от Иран и преминаващ южно от остров Ларак.
Капанът за международното корабоплаване
Ситуацията поставя световните морски оператори в патова ситуация:
- Риск от нападения: Маршрутът край Оман излага корабите на директни атаки от ирански дронове и специални части.
- Риск от санкции: Използването на одобрения от Иран северен коридор може да доведе до тежки вторични санкции от страна на САЩ и техните западни съюзници.
- Миниран център: Традиционният среден маршрут, препоръчван в миналото от Международната морска организация (IMO), на практика остава неизползваем поради огромния риск от морски мини, заложени по време на конфликта.
Пазарите под напрежение
Въпреки че морският трафик частично се възстанови след сключеното по-рано примирие, нивата му остават далеч под тези от преди войната. Преди конфликта през Ормузкия проток преминаваха около 130 кораба дневно, докато в момента средният брой е между 30 и 60 транзита. През тази точка преминава близо една пета от световния петрол и втечнен природен газ. Последните маневри на танкерите доказват, че пътят към пълната стабилизация на енергийните доставки ще бъде много по-дълъг и усложнен от очакваното.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мдаа
22:55 04.07.2026
2 И Ся корабите
22:55 04.07.2026
3 Дъртата Педофилия
Пак превзема от Бункера на хартия градове и села
Бълнувайки обграден от верни лакеи
Коментиран от #6, #8
22:57 04.07.2026
4 БРАВО
22:58 04.07.2026
5 Овчар
22:59 04.07.2026
6 Голям дармон
До коментар #3 от "Дъртата Педофилия":ядоха укрите в Константиновка. Спор няма.
22:59 04.07.2026
7 Ку-ку
Коментиран от #9, #12
23:01 04.07.2026
8 И да се знае❗❗❗
До коментар #3 от "Дъртата Педофилия":Педофилите се пренесоха предимно в Белия дом, Вашингтон, след като им беше разтурена сбирката на остров литъл сейнт джеймс. В столците на ЕССР също се срещат, но по-рядко. И на Петрохан се бяха навъдили едни педофили, но ДАНС ги излекува.
23:02 04.07.2026
9 така е, тaпeйка
До коментар #7 от "Ку-ку":След като нито едно евроатлантическо мишле не се натовари на двете надуваеми НАТОвски лодки да ходи да отваря или затваря Ормузкия проток, не остана нищо друго, освен да църкате "пускайте биби, пускайте зельо, пускайте някой друг да ходи да ни оправя бакиите"
Коментиран от #15
23:06 04.07.2026
10 Механик
23:09 04.07.2026
11 и р к
23:09 04.07.2026
12 Механик
До коментар #7 от "Ку-ку":Еш па тоа!
Броят на всички евреи в целия свят е по-малък от борят на хората дето са се събрали да изкажат почит и уважение към аятолаха. И тия хора само чакат евреите да сгафят. Ще хвърчат ермолки и плитки та ще е чудо. Пеш ще ви прегазят.
Коментиран от #16
23:12 04.07.2026
13 Сега иран разбра че
23:12 04.07.2026
14 Факт
23:17 04.07.2026
15 Ку-ку
До коментар #9 от "така е, тaпeйка":Утре пред мин. съвет чакаш да се появи Мунчо и му кажи да "пали" изтребителя и да отива да се сражава за Русия, Иран и други подобни "бели" държави....нали си го избрахте с голямо мнозинство и може да се договори с всички (щото знае 5 езика 🤣).....а Израел доказва, че е единна държава бореща се за своите права, а не "мишкуват", ама на такива специалисти като теб какво да се обяснява....
23:20 04.07.2026
16 Ку-ку
До коментар #12 от "Механик":Сигурно е така, да знаеш....още го събират наследника на аятолаха, а на погребението само гледай и се учи как се прави....🤣
23:23 04.07.2026
17 Разбира се
Да не ги бяха нападали.
23:39 04.07.2026
18 Демократ
23:44 04.07.2026