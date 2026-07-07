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Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души
  Тема: Украйна

Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души

7 Юли, 2026 09:06 1 093 51

  • украйна-
  • русия-
  • дронове-
  • война-
  • киев

Руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му, в рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети

Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. Съобщено бе също за 56 ранени, предаде БТА.

Укринформ се позова на изявление на украинската служба за справяне с извънредните ситуации в комуникационното приложение "Телеграм". Спасителните екипи продължават работата си. По-рано бе съобщено за 16 смъртни случая.

Както съобщи Укринформ, в нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети.

Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.

"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.

Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев, пише БТА.

Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.

Атаката идва и в момент, когато днес в Анкара започва среща на върха на НАТО. По този повод европейските съюзници на Украйна възнамеряват да потвърдят подкрепата си за Зеленски, който е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва АФП.

Според дипломатически източници европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро както през тази, така и през следващата година.

През последните седмици Украйна засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктурата, в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кадия

    2 13 Отговор
    стоит!

    09:09 07.07.2026

  • 3 ВВП

    43 8 Отговор
    На светът не му пука за окраинската измет.Ессри Урсуланкивците се радват .

    Коментиран от #41

    09:09 07.07.2026

  • 4 Един

    19 39 Отговор
    Тероризъм кремълски.

    Коментиран от #13

    09:09 07.07.2026

  • 5 Нямат край

    32 38 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...

    Коментиран от #22

    09:10 07.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 АБВ

    42 29 Отговор
    Опит за показване на мускули преди срещата на НАТО, но доста неуспешен. Заедно с падането на Константиновка се очертава срив в имиджа на боеспособността та украинците. Съвсем друг е въпросът, че без парите и оръжието на 50-ината държави, Украйна ще бъде размазана, ако не за три, то за четири, максимум пет дни.

    Коментиран от #25, #42

    09:13 07.07.2026

  • 8 Е как 18 души...?!

    30 20 Отговор
    В предната статия бяха...23 души...?!

    09:13 07.07.2026

  • 9 До носледниците на gьобелс

    36 6 Отговор
    А ЗАЩО НИЩО НЕ ПИСАХТЕ ЗА ПАНСИОНА С УЧЕНИЦИ В РУСШЯ

    09:13 07.07.2026

  • 10 Летец Пешеходец

    24 8 Отговор
    От Посолството ми плащат по 50 цента на коментар да пиша срещу Русия, а ако намеря Путин под леглото или в гардероба по още 20 цента

    09:14 07.07.2026

  • 11 Мишел

    6 31 Отговор
    The Telegraph- Путин случайно направи това, което беше най-лошият вариант за него.

    Коментиран от #14

    09:14 07.07.2026

  • 12 18+ 1млн..

    30 4 Отговор
    убити и ранени укропейтриоти..има още материал..

    Коментиран от #48

    09:15 07.07.2026

  • 13 Мурка

    27 5 Отговор

    До коментар #4 от "Един":

    НЯКОЙ ГО НАРИЧАМЕ -"ПИЛЕ КИЕВ ФЛАМБЕ"

    09:15 07.07.2026

  • 14 случайно

    16 5 Отговор

    До коментар #11 от "Мишел":

    да не те изтървали в родилния дом..специално..

    09:16 07.07.2026

  • 15 Артилерист

    29 7 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Руските войски са използвали 7о ракети от различен клас в поредния си масиран удар по обекти в укро дълбочина. Специално внимание е отделено, разбира се, на Киев. Тецове, вецове, складове с готова военна продукция, електроподстанции, централни пунктове за управление и прочие са били разрушени и извадени от укроенергийната система. Подчертава се, че е унищожен голям склад за различни видове боеприпаси и морски дронове. Над обекта се е издигнала огромна огненодимна гъба, имитираща ядрен удар. Специфичната миризма на силитра и множеството вторични детонации са безспорни признаци за ударен слад за боеприпаси. Престъпно е такъв обект да е в чертите на града, защото вторичните експлозии са предизвикали разрушения на околните сгради.
    Продължава напредъка на руските войски по всички направления на фронта. Дълбочината на пробивите се оценява от 4 до 7 км към Харков, Суми, Добропилие, Запорожие..

    09:16 07.07.2026

  • 16 Бог да ги прости!

    31 5 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Горките хора. Нищо не зависи от тях.
    Военните заводи са разположени из целия град.

    09:16 07.07.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 6 Отговор
    Военни обекти и заводи има ли ударени, или само жилищни сгради?🦧🦍🥳🤣👍

    09:17 07.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 За разлика

    9 31 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    от Украйна, Русия мята ракети основно по цивилни и инфраструктура. Просто толкова си може. Руснаците са известни най-вече със своята глупост и некадърност във всяка сфера. Доказват го и във войната.

    Коментиран от #26

    09:17 07.07.2026

  • 20 Критик

    23 29 Отговор
    Фашистка Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати и терористи !

    Коментиран от #35

    09:17 07.07.2026

  • 21 Пепи Волгата

    21 19 Отговор
    с регулировчика от Лозенец сме приготвили мешките и заминаваме за Константиновка да проверяваме за неправилно паркирани руски танкове, ако намерим заставаме пред тях и звъним на 112

    Коментиран от #27

    09:17 07.07.2026

  • 22 Мурка

    13 22 Отговор

    До коментар #5 от "Нямат край":

    АКО И АЗ СИ НАПУДРЯ НОСА-ЩЕ МИ ИЗГЛЕЖДА ЧАЛГОТЕКА С МНОГО ФОЙЕРВЕРКИ

    09:18 07.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 РУСКИ ВОЕННИ ЕКСПЕРТИ

    11 18 Отговор
    РЕВАТ :

    ИЗЛИЗА ЛИ НИ СМЕТКАТА?

    УКРАЙНА НИ УДАРИ

    3 РАФИНЕРИИ ЗА
    24 ЧАСА ...

    А НИЕ УДРЯМЕ ПО

    МНОГОЕТАЖКИ

    СЪС РАКЕТИ ЗА МИЛИОНИ?

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    09:19 07.07.2026

  • 25 Така е.

    14 22 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Неуспешен опит е меко казано. Русия направо стана посмешището на света. Такова унижение и излагация е нямало в цялата руска история до момента.

    Коментиран от #32

    09:20 07.07.2026

  • 26 Благодаря, но номер 15

    8 5 Отговор

    До коментар #19 от "За разлика":

    ми е отговорил компетентно.

    09:20 07.07.2026

  • 27 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    5 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пепи Волгата":

    Само да не ни уцелят с дрон 😘

    09:21 07.07.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Мишел

    6 14 Отговор
    Поразена е най-голямата стратегическа рафинерия на Русия, намираща се на разстояние 2700 км. Последната работеща от 10-те най-големи руски рафинерии, която все още беше успяла да се спаси от украинските дронове - тази в Омск, вече влезе в черния списък на поразените от далекобойните украински въздушни удари.

    09:26 07.07.2026

  • 30 Дон чичо...

    16 4 Отговор
    Ми то и ПоТРОшенко с неговия завод рошен в кИИв произвеждал дронове но вчера са го чалнали...., шоколада хубаво голял

    09:26 07.07.2026

  • 31 Мишел

    5 14 Отговор
    Ключова станция за линейно производствено управление на руски магистрални газопроводи е била атакувана в Белгород.Атаката е с ракети, най-вероятно е използвана американска ракетна система за залпов огън HIMARS - че става въпрос за ракети потвърди в официалния си канал в Телеграм и временно изпълняващият длъжността на губернатор на областта Александър Шуваев, който малко преди 1:00 часа след полунощ.

    09:27 07.07.2026

  • 32 АБВ

    14 8 Отговор

    До коментар #25 от "Така е.":

    "25 Така е.
    До коментар 7 от "АБВ":
    Неуспешен опит е меко казано. Русия направо стана посмешището на света. Такова унижение и излагация е нямало в цялата руска история до момента."

    Не знам дали Русия е станала посмешище, ама САЩ с Иран със сигурност. Най-великата сила, ... ама друг път. Да не си спомняме Виетнам, Лаос, Камбоджа, Сомалия, Афганистан....... Само с пари не се воюва, трябват и топки.
    Ако четеш и другите статии, ще научиш, че Русия "страхува" всичките си съседи, НАТО и света, "кат я гледат и на карта", както е казал Вазов.

    09:29 07.07.2026

  • 33 az СВО Победа 81

    18 3 Отговор
    Накратко:

    Убитите са от ракетите на ВСУ, които се самоизстрелваха във всички посоки по Киев след удара по завода "Визар" във Вишневое, където бяха складирани.

    09:30 07.07.2026

  • 34 Механик

    19 5 Отговор
    Как мислите? Дали някой ще изстреля по Киев една камара скъпи и още по-голяма камара не чак токлкова скъпи оръжия, само за да убие 15 човека?
    Помислете добре и си отговорете на какво ви прави украинската пропаганда.
    Приятен ден!

    Коментиран от #46, #49

    09:32 07.07.2026

  • 35 АБВ

    15 7 Отговор

    До коментар #20 от "Критик":

    "Фашистка Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати и терористи !"

    Фашистка Украйна е в състояние на тотално безсилие и вече се отказа да води нормална война на фронта, а започна да избива целенасочено цивилни в руските градове. Това са бездушни социопати и терористи !

    Коментиран от #45

    09:33 07.07.2026

  • 36 Ха-ха

    4 13 Отговор
    Русийката е в амок.!

    Коментиран от #39

    09:33 07.07.2026

  • 37 ккк

    7 6 Отговор
    кой каквото търси - намира, нали взривяват рафинерии и пращат по 300-400 дрона , ами това е отговорът а всичко от тези бомби и пожари го дишаме всички ние - не само руснаците

    09:34 07.07.2026

  • 38 Ко врещите бе,

    6 6 Отговор
    нали побеждавате?

    09:36 07.07.2026

  • 39 Статията е Киев,

    8 3 Отговор

    До коментар #36 от "Ха-ха":

    Украйна.😂

    09:37 07.07.2026

  • 40 то като се видяха снимки

    12 4 Отговор
    видеа , някакви срутвания, пожари . все едно 7 по рихтер и вулкан изригнал . за тоя месец 18-20 измрели е нормално . на това се казва удър с хирургическа точност . крият се бандеровци между блокове и детски градини . ще видим другата нощ . а в индустриялните зони военните заводи нощем са си празни . няма файда от оръжия за 15 милиарда . изгориха ги . аз мисля че в киев има още . 200 влакови композиции с мини, бомби , патрони и тротил все някъде ги държат . по добре мир . но натото не дават .

    09:39 07.07.2026

  • 41 Антирашист 1137

    4 4 Отговор

    До коментар #3 от "ВВП":

    Ти не си света ! Това е манипулация !

    09:43 07.07.2026

  • 42 Антирашист 1137

    4 4 Отговор

    До коментар #7 от "АБВ":

    Опитваш да заблуждаваш ,за константиновка ! Използваш вражеска пропаганда !

    09:47 07.07.2026

  • 43 Гай Турий

    11 4 Отговор
    Т.н. руска атака е атака на ПВО ракета Пейтриот, изстреляна от киевския вермахт. Дивият запад отдава последните си стари ракети от складове, свалени от въоръжение при тях защото стават неуправляеми на 50 %, но за да трепят киевското населеине, това на тях им е безразлично. Най-лесно и убедитебно е да лъжат, че руснаците ги бият с техни ракети.

    09:50 07.07.2026

  • 44 Поляците са предали на Уклайна

    11 5 Отговор
    Патриоти с изтекъл срок.
    Изстрелват се нагоре и веднага падат върху жилищата.
    Сателитите са документирани 11 такива ракети в Киев.
    Имат 90 кг.мощен заряд и двигател на твърдо гориво.
    Кличко обвини Зеленски че не е съгласувал плана за отбрана на Киев, който е негоден

    Коментиран от #47

    09:51 07.07.2026

  • 45 Антирашист 1138

    6 9 Отговор

    До коментар #35 от "АБВ":

    Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !

    09:55 07.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Ха ха

    3 7 Отговор

    До коментар #44 от "Поляците са предали на Уклайна":

    До сега сме виждали само руски ракети, как падат по тия дето ги изстрелват. Имаше много такива видоси отпреди ИИ и войната срещу Украйна.
    Така че не се съмнявай в уменията на братушките си да се самопребиват.

    10:10 07.07.2026

  • 48 Ха-ха

    3 5 Отговор

    До коментар #12 от "18+ 1млн..":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 7 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    10:16 07.07.2026

  • 49 Хахахаха

    0 4 Отговор

    До коментар #34 от "Механик":

    Рашата ги изстрелва. Без даже да им пука. За да всее страх.

    10:30 07.07.2026

  • 50 Трътлю

    4 0 Отговор
    Трябва да има бомбен килим над Лв¡в, Луцк, Ивано-Франк¡вск и така докато забравят галичинската мова и проговорят на руски.

    10:37 07.07.2026

  • 51 ЗИЛ 117

    2 0 Отговор
    В завода в село Вишнево близо до Киев имаше снаряди U-238 APFSDS, подкалибрени снаряди със сърцевина от обеднен уран. На жителите беше забранено да излизат навън или да отварят прозорци. Евакуацията е в ход. Повече от 1500 души ще бъдат евакуирани.

    10:45 07.07.2026

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