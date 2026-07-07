Броят на загиналите при руска атака срещу Киев достигна 18 души, предаде украинската новинарска агенция Укринформ. Съобщено бе също за 56 ранени, предаде БТА.
Укринформ се позова на изявление на украинската служба за справяне с извънредните ситуации в комуникационното приложение "Телеграм". Спасителните екипи продължават работата си. По-рано бе съобщено за 16 смъртни случая.
Както съобщи Укринформ, в нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети.
Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс прес.
Агенцията отбелязва, че атаката идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски.
"От вчера вечерта до 6 часа сутринта над 430 дрона са летели в посока Московска област. Повечето от тях бяха неутрализирани от силите за противовъздушна отбрана на голямо разстояние. 36 вражески дрона бяха унищожени при приближаването им към Москва", написа Собянин в социалните мрежи.
Удари с украински ракети са причинили поне един смъртен случай и са предизвикали пожар в "инфраструктурни обекти" в руската Белгородска област, граничеща с Украйна, съобщи временно изпълняващия длъжността областен губернатор Александър Шуваев, пише БТА.
Тези украински удари се случват ден след особено масирани руски удари срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в Киев и околностите му, според местните власти.
Атаката идва и в момент, когато днес в Анкара започва среща на върха на НАТО. По този повод европейските съюзници на Украйна възнамеряват да потвърдят подкрепата си за Зеленски, който е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва АФП.
Според дипломатически източници европейските страни членки на НАТО ще поемат по този повод ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 млрд. евро както през тази, така и през следващата година.
През последните седмици Украйна засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктурата, в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кадия
09:09 07.07.2026
3 ВВП
Коментиран от #41
09:09 07.07.2026
4 Един
Коментиран от #13
09:09 07.07.2026
5 Нямат край
Коментиран от #22
09:10 07.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 АБВ
Коментиран от #25, #42
09:13 07.07.2026
8 Е как 18 души...?!
09:13 07.07.2026
9 До носледниците на gьобелс
09:13 07.07.2026
10 Летец Пешеходец
09:14 07.07.2026
11 Мишел
Коментиран от #14
09:14 07.07.2026
12 18+ 1млн..
Коментиран от #48
09:15 07.07.2026
13 Мурка
До коментар #4 от "Един":НЯКОЙ ГО НАРИЧАМЕ -"ПИЛЕ КИЕВ ФЛАМБЕ"
09:15 07.07.2026
14 случайно
До коментар #11 от "Мишел":да не те изтървали в родилния дом..специално..
09:16 07.07.2026
15 Артилерист
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Руските войски са използвали 7о ракети от различен клас в поредния си масиран удар по обекти в укро дълбочина. Специално внимание е отделено, разбира се, на Киев. Тецове, вецове, складове с готова военна продукция, електроподстанции, централни пунктове за управление и прочие са били разрушени и извадени от укроенергийната система. Подчертава се, че е унищожен голям склад за различни видове боеприпаси и морски дронове. Над обекта се е издигнала огромна огненодимна гъба, имитираща ядрен удар. Специфичната миризма на силитра и множеството вторични детонации са безспорни признаци за ударен слад за боеприпаси. Престъпно е такъв обект да е в чертите на града, защото вторичните експлозии са предизвикали разрушения на околните сгради.
Продължава напредъка на руските войски по всички направления на фронта. Дълбочината на пробивите се оценява от 4 до 7 км към Харков, Суми, Добропилие, Запорожие..
09:16 07.07.2026
16 Бог да ги прости!
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Горките хора. Нищо не зависи от тях.
Военните заводи са разположени из целия град.
09:16 07.07.2026
17 Mими Кучева🐕🦺
09:17 07.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 За разлика
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":от Украйна, Русия мята ракети основно по цивилни и инфраструктура. Просто толкова си може. Руснаците са известни най-вече със своята глупост и некадърност във всяка сфера. Доказват го и във войната.
Коментиран от #26
09:17 07.07.2026
20 Критик
Коментиран от #35
09:17 07.07.2026
21 Пепи Волгата
Коментиран от #27
09:17 07.07.2026
22 Мурка
До коментар #5 от "Нямат край":АКО И АЗ СИ НАПУДРЯ НОСА-ЩЕ МИ ИЗГЛЕЖДА ЧАЛГОТЕКА С МНОГО ФОЙЕРВЕРКИ
09:18 07.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 РУСКИ ВОЕННИ ЕКСПЕРТИ
ИЗЛИЗА ЛИ НИ СМЕТКАТА?
УКРАЙНА НИ УДАРИ
3 РАФИНЕРИИ ЗА
24 ЧАСА ...
А НИЕ УДРЯМЕ ПО
МНОГОЕТАЖКИ
СЪС РАКЕТИ ЗА МИЛИОНИ?
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
09:19 07.07.2026
25 Така е.
До коментар #7 от "АБВ":Неуспешен опит е меко казано. Русия направо стана посмешището на света. Такова унижение и излагация е нямало в цялата руска история до момента.
Коментиран от #32
09:20 07.07.2026
26 Благодаря, но номер 15
До коментар #19 от "За разлика":ми е отговорил компетентно.
09:20 07.07.2026
27 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #21 от "Пепи Волгата":Само да не ни уцелят с дрон 😘
09:21 07.07.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Мишел
09:26 07.07.2026
30 Дон чичо...
09:26 07.07.2026
31 Мишел
09:27 07.07.2026
32 АБВ
До коментар #25 от "Така е.":"25 Така е.
До коментар 7 от "АБВ":
Неуспешен опит е меко казано. Русия направо стана посмешището на света. Такова унижение и излагация е нямало в цялата руска история до момента."
Не знам дали Русия е станала посмешище, ама САЩ с Иран със сигурност. Най-великата сила, ... ама друг път. Да не си спомняме Виетнам, Лаос, Камбоджа, Сомалия, Афганистан....... Само с пари не се воюва, трябват и топки.
Ако четеш и другите статии, ще научиш, че Русия "страхува" всичките си съседи, НАТО и света, "кат я гледат и на карта", както е казал Вазов.
09:29 07.07.2026
33 az СВО Победа 81
Убитите са от ракетите на ВСУ, които се самоизстрелваха във всички посоки по Киев след удара по завода "Визар" във Вишневое, където бяха складирани.
09:30 07.07.2026
34 Механик
Помислете добре и си отговорете на какво ви прави украинската пропаганда.
Приятен ден!
Коментиран от #46, #49
09:32 07.07.2026
35 АБВ
До коментар #20 от "Критик":"Фашистка Русия е в състояние на тотално безсилие в Украйна и вече се отказа да води нормална война на фронта ,а започна да избива целенасочено цивилни в украинските градове. Това са бездушни социопати и терористи !"
Фашистка Украйна е в състояние на тотално безсилие и вече се отказа да води нормална война на фронта, а започна да избива целенасочено цивилни в руските градове. Това са бездушни социопати и терористи !
Коментиран от #45
09:33 07.07.2026
36 Ха-ха
Коментиран от #39
09:33 07.07.2026
37 ккк
09:34 07.07.2026
38 Ко врещите бе,
09:36 07.07.2026
39 Статията е Киев,
До коментар #36 от "Ха-ха":Украйна.😂
09:37 07.07.2026
40 то като се видяха снимки
09:39 07.07.2026
41 Антирашист 1137
До коментар #3 от "ВВП":Ти не си света ! Това е манипулация !
09:43 07.07.2026
42 Антирашист 1137
До коментар #7 от "АБВ":Опитваш да заблуждаваш ,за константиновка ! Използваш вражеска пропаганда !
09:47 07.07.2026
43 Гай Турий
09:50 07.07.2026
44 Поляците са предали на Уклайна
Изстрелват се нагоре и веднага падат върху жилищата.
Сателитите са документирани 11 такива ракети в Киев.
Имат 90 кг.мощен заряд и двигател на твърдо гориво.
Кличко обвини Зеленски че не е съгласувал плана за отбрана на Киев, който е негоден
Коментиран от #47
09:51 07.07.2026
45 Антирашист 1138
До коментар #35 от "АБВ":Фашизма е в просия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистката държава !
09:55 07.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Ха ха
До коментар #44 от "Поляците са предали на Уклайна":До сега сме виждали само руски ракети, как падат по тия дето ги изстрелват. Имаше много такива видоси отпреди ИИ и войната срещу Украйна.
Така че не се съмнявай в уменията на братушките си да се самопребиват.
10:10 07.07.2026
48 Ха-ха
До коментар #12 от "18+ 1млн..":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са 7 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
10:16 07.07.2026
49 Хахахаха
До коментар #34 от "Механик":Рашата ги изстрелва. Без даже да им пука. За да всее страх.
10:30 07.07.2026
50 Трътлю
10:37 07.07.2026
51 ЗИЛ 117
10:45 07.07.2026