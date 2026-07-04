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„Поредната руска лъжа”: Украйна отрече информацията, че армията на Путин е превзела Константиновка
  Тема: Украйна

„Поредната руска лъжа”: Украйна отрече информацията, че армията на Путин е превзела Константиновка

4 Юли, 2026 13:37 2 489 179

  • украйна-
  • константиновка-
  • володимир зеленски-
  • русия-
  • донбас-
  • владимир путин

Руските военни докладваха вчера на президента Владимир Путин, че техните сили са поели контрол над стратегически важния град в Донбас

„Поредната руска лъжа”: Украйна отрече информацията, че армията на Путин е превзела Константиновка - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.

Руските военни докладваха вчера на президента Владимир Путин, че техните сили са поели контрол над стратегически важната Константиновка. Тя е най-южното от четирите ключови селища, които формират отбранителна линия, централна за усилията на Украйна да задържи силно индустриализираната Донецка област.

Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.

Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка, предаде ТАСС, пише БТА.

Пунктът се намира на неуточнено място в Северния военен окръг, Северна Русия. Той е бил посетен от Путин вчера, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата.

Командващ руско щурмово подразделение докладва на президента за обстановката на фронта, преди да каже в заключение: "Победата ще бъде за нас."

"Благодаря ви, не се съмнявам, много ви благодаря", отговори Путин. "Искам да ви благодаря на вас и на всички ваши момчета за резултатите от бойната ви работа. Пазете се", добави той.

Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.

На съвещание в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В Киев за три дни

    40 134 Отговор
    До края на годината ще го превземат още 20 пъти! Стратегия в срил - Мала токмачка!!

    Коментиран от #44, #98

    13:38 04.07.2026

  • 2 Абе... зае..Би..

    35 87 Отговор
    Ааааахахаха
    Сно ва... обмонули и надули... Тридневния Пи ДЕР У йло
    Ааааахахаха

    13:39 04.07.2026

  • 3 стоян георгиев

    32 117 Отговор
    Даже не са близко до превземането на града.

    Коментиран от #177

    13:39 04.07.2026

  • 4 ЗЕЛЕНИЯ СА ГО ИЗВАДИЛИ ОТ КОМАТА

    115 29 Отговор
    И веднага лъжи, лъжи, лъжи.

    Коментиран от #71

    13:39 04.07.2026

  • 5 златен кенеф

    150 19 Отговор
    Така е руснаците не са превзели града, а просто защото е загубил стратегическото си значение бандерите са се оттеглили на по-добри позиции.

    Коментиран от #62, #78

    13:39 04.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Миме,.Мимееееее

    115 17 Отговор
    Мимеееее така е като преписваш от укро-фашисткия канали! Но другата седмица драга истината излиза на яве!

    Коментиран от #113

    13:41 04.07.2026

  • 8 наркотици

    59 11 Отговор
    всеки краински ден

    13:41 04.07.2026

  • 9 ЗЕЛЕНИЯ ДАЛИ ИМА

    93 14 Отговор
    Някое прясно селфи от Константиновка.

    Коментиран от #135

    13:41 04.07.2026

  • 10 Цеко Бомбардировача

    14 48 Отговор
    "Празнико" на Пиздоглазия Педофил и..де БИЛНИ те.. надничаре на Пиянката,.. приключи!
    Сеги па ше лигават.. У йот
    Еееееееехехе

    13:41 04.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Исторически парк

    66 12 Отговор
    Те и са покровск продължават да твърдят, че е под техен контрол или в сивата зона 😆😅😂😂😁😄😃😀😀

    Коментиран от #28

    13:41 04.07.2026

  • 13 Съдията

    90 15 Отговор
    След два-три дни наркомана ще съобщи, че организирано са отстъпили, защото този град няма вече никакво стратегическо значение.😂

    13:41 04.07.2026

  • 14 Абе

    90 11 Отговор
    дано да греша , ама май всички поредни руски лъжи в последствие се оказаха истина !

    Коментиран от #19

    13:42 04.07.2026

  • 15 бай Кольо

    72 10 Отговор
    Марчето Окр@инската п0дл0г@ ръси лъжа подир лъжа!Ма то кой ли и вярва вече?

    13:42 04.07.2026

  • 16 ИЗЛЪГА

    51 11 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Че не краде от милиардите дето му даваме.

    13:42 04.07.2026

  • 17 Тъй ли

    68 10 Отговор
    Те всеки път отричаха, но изведнъж Донбас се оказа руски.

    13:43 04.07.2026

  • 18 Копейкин

    9 36 Отговор
    Ee тъкмо се зарадвах..

    13:43 04.07.2026

  • 19 Хех

    11 46 Отговор

    До коментар #14 от "Абе":

    Крайцера Москва плава, екипажът е жив и здрав, нали?

    Коментиран от #123

    13:44 04.07.2026

  • 20 Механик

    12 44 Отговор
    Удри копейката с манивелата!!

    Коментиран от #131

    13:44 04.07.2026

  • 21 ВСЕКИ ДЕН ЛЪЖЕ

    47 7 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Че защитава европейските ценности, а всъщност единственото, което прави е да краде.

    13:45 04.07.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    37 6 Отговор
    Е тотален крах.

    13:46 04.07.2026

  • 25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ

    44 7 Отговор
    В края на втората световна война европеските медиите говореха абсолютно същите лъжи. И асичко завърши с едно червено заме в Берлин.

    13:46 04.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 миче ти ли го измисли

    39 4 Отговор
    „Поредната руска лъжа”

    после да цъкнеш „Поредната урк лъжа”
    като западната медия потвърди че наистина
    армията на Путин е превзела Константиновка
    ама ще се услушате кат гърмяни мишки

    13:46 04.07.2026

  • 28 Тъй де БИЛ? )))

    8 24 Отговор

    До коментар #12 от "Исторически парк":

    Покровск е изцяло украински, а .. Мариупол се контролира изцяло от дроновете на ЗСУ...
    Оди се надъхвай у дървения кен ЕФ, петушок
    )))

    Коментиран от #134

    13:48 04.07.2026

  • 29 Факт

    31 4 Отговор
    До сега наистина леко се съмнявах,но щим Зелю изрева,разбрах-Константиновка е паднала.

    13:50 04.07.2026

  • 30 хаха

    5 37 Отговор
    "Русия съобщи, че е превзела източноукраинския град Константиновка. „Константиновка е напълно превзета."

    Тези сме ги чували и преди. Блятенките са доказани лъжци. Долнопробни при това.

    12:08 04.07.2026

    Бързо ги разкриха.

    Коментиран от #140

    13:50 04.07.2026

  • 31 Ристе кьоравото

    4 22 Отговор
    Тва обяснява... "Празнуващата" монголска мо рда на педофило от онаа фо тка
    Хихихи хихихи
    Намаал е..крачолето с.. дерма

    13:51 04.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 смях в залата

    5 20 Отговор
    И да паднем и да бием пак ще се напием. Нека се почерпи човека. Излязъл за малко от бункера завели го между няколко разрушени сгради незнайно къде и му казали че е Константиновка.

    13:52 04.07.2026

  • 34 Путин казва ..."дори и не се съмнявам..

    5 22 Отговор
    че сте го превзели,....
    но по- важно е , как да скрием " моята" яхта "Грейсфул" от Калининград
    в Мурманск, за да не я гръмнат Украинците " !!!

    ВСЕКИ СИ ИМА ДЕРТОВЕ ,ДОРИ И ДИКТАТОРА ПУТИН!!!

    13:52 04.07.2026

  • 35 Прям

    33 2 Отговор
    Войната не трябва да се прекратява - до пълната разруха на Украйна. Да се покаже че продажничеството е наказуемо, а после идва реда на кухоглавит.е Европейци за назидание.

    13:53 04.07.2026

  • 36 Хахахаха

    4 28 Отговор
    Копейки, тези руини ли окупира рашата? Вижте добре снимката! Това град ли е? А къде са хората?

    Коментиран от #55

    13:54 04.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 кахраман

    18 3 Отговор
    поредна лъжа на ЕК, за кражба на още данъци.

    13:55 04.07.2026

  • 39 да ама надали

    19 4 Отговор
    Той Наркомана може да каже много неща, но истината е друга :)

    13:55 04.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ВВП

    3 14 Отговор
    Не няма да дойда в Константиновка .Много не вярвам на нашите генерали, но ни т

    13:56 04.07.2026

  • 42 нннн

    26 0 Отговор
    На война и двете страни лъжат, но, в случая, едната много повече.
    Лошите за Украйна новини пристигат поне със седмица закъснение. Явно ги пращат по конска поща.

    13:56 04.07.2026

  • 43 факуса

    15 5 Отговор
    ха ха ама как ще вярваме на путин,само на великия зелен шаман

    Коментиран от #50

    13:56 04.07.2026

  • 44 хахаха

    25 6 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    До края на годината няма да има Украйна :)

    13:56 04.07.2026

  • 45 Фактите са си факти

    9 23 Отговор
    След 4 години и половина по-късно, откакто:
    "Русия няма да напада Украйна"...
    "Русия започна "специална военна операция"…
    "Русия ще превземе Киев за три дни"...
    "Зеленски избяга от Украйна и записва тези видеа от Брюксел, а не то Киев"...
    "украинците посрещат руснаците със съзли от радост в очите"...
    "руската армия не напада цивилно население"...
    "Русия се защитава"...
    "НАТО са виновни, защото ограждат Русия"...

    Няма смисъл да изборявам всички глупости, с които руската пропаганда промива мозъците на хората, може просто да отворите профилите на зикидис, карбовски, дачков, александър симов и т.н. знайни и незнайни, пазители на руский мир.

    Коментиран от #63

    13:57 04.07.2026

  • 46 асенчо

    2 1 Отговор
    не е актуално вече

    13:58 04.07.2026

  • 47 Преди 4,5 години

    8 21 Отговор
    Руска танкова колона 64 км.пътува за парад в Киев!
    След 4.5 години Крим без ток храна и горива

    Коментиран от #52, #160

    13:58 04.07.2026

  • 48 Някой си украинец

    16 0 Отговор
    БИТ И Е...Н ПРИЗНАВСТ ЛИ СИ

    13:58 04.07.2026

  • 49 джони инглиш

    21 1 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Зеленски говори така, защото по стара украинска традиция за да падне един град първо зелю трябва да се снима пред табелата му.

    13:58 04.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 ко пейкин, коце Ко пейкин

    3 10 Отговор
    Вече неам нерви, ше си..по сегнем.
    Това...жиз нь...ли е...

    13:59 04.07.2026

  • 52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    18 6 Отговор

    До коментар #47 от "Преди 4,5 години":

    Той и Ленинград три години е бил под обсада ,ама немски не стана.И Крим нема стане бандеровски

    Коментиран от #57

    14:00 04.07.2026

  • 53 Ами

    23 1 Отговор
    Три месеца след превземането на Покровск от руснаците,
    окраинците продължаваха да твърдят че имат пълен контрол над града.
    А докато приказват за Константиновка, падна и Лиман :)

    Коментиран от #59, #146

    14:02 04.07.2026

  • 54 Сатана Z

    6 12 Отговор
    "Бункерен плъx нищо не контролираш. Трепем ви по жестоко от животни на лов"
    Вече знаеш със сигурност, проклет бункерен плъх - това не е никакво отмъщение или възмездие за ракетните удари по жилищни райони на Киев, Днепър, Запорожие, Суми, Херсон и други градове през последните 48 часа. За това ще продължиш да плащаш с хиляди трупове на окупаторите, ежедневно и редовно, както реши Птицата (бел. ред – препратка към елитната украинска част за работа с дронове "Птиците на Мадяр")". Това е част от послание в официалния канал в Телеграм на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, командващ Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)

    Коментиран от #157

    14:02 04.07.2026

  • 55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    12 2 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    А Ти какво очакваш от град в който сё водят боеве няколко месеца,?Кафенетата и кръчмите да работят ,а,? Що си толкова ппппррррроооззз?

    Коментиран от #70, #162

    14:03 04.07.2026

  • 56 Теслатъ

    1 12 Отговор
    Взеха я тази Константиновка, бе!!! Кво съ връзвате на лъжите на Нарко Зеленчука, но въпроса е, на каква Цена я взеха!!! На туй му казват "Пирова победа"!

    Коментиран от #165

    14:03 04.07.2026

  • 57 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Провери немците как превземат крим.после и ссср го превзема по същия начин.крим е капан за мишки .

    Коментиран от #69

    14:05 04.07.2026

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 3 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    Те така за всеки изгубен град говорят.А жълтопаветните бордюри в България им вярват.Като че в "Баба Алино " всичко е законно.Законно е на Камчия.

    14:06 04.07.2026

  • 60 Путин

    4 2 Отговор
    Напред към Киев!

    14:07 04.07.2026

  • 61 име

    16 3 Отговор
    Как пък не се намери нито едно евроатлантическо мишле да отиди до Константиновка, Покровск, Бахмут или Авдеевка да ни докаже, че бандерите държат положението всеоще!

    Коментиран от #86, #166

    14:08 04.07.2026

  • 62 Ама

    3 8 Отговор

    До коментар #5 от "златен кенеф":

    Много си прав ,а това на снимката на кой му трябва ,само камъни и руска леш

    14:08 04.07.2026

  • 63 да ама не

    19 6 Отговор

    До коментар #45 от "Фактите са си факти":

    Русия стигна до Киев за 3 дни. Само, че я излъгаха в Истанбул през 2022-ра и изтегли войските си. Грешка за да може цялото НАТО да воюва срещу нея. Направиха грешка, но макар и по трудния начин ще си постигнат своето.

    Коментиран от #80

    14:09 04.07.2026

  • 64 Че те

    9 2 Отговор
    кога не са отричали. След две линии са в Крим, а четири в Москва.

    14:10 04.07.2026

  • 65 Ама

    19 1 Отговор
    Марче, на теб,или на зеленият шмъркач да вярваме , или на гръцки и американски сайтове ?!

    14:10 04.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ех копейки

    4 10 Отговор
    Това на снимката е руския мир

    Коментиран от #172

    14:10 04.07.2026

  • 68 Свободен

    4 7 Отговор
    Как да се пазят руснаците, като украинците умишлено насочват дроновете в долния край на гърба им?!
    Това е подло и недостойно!

    14:11 04.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Хахахаха

    2 11 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    И защо се водят боеве копей? Нали тупин асвабаждава? Защо се водят боеве, за окупиране на чужда територия? По тази логика и Турция може да нападне България? След като тупин може, защо другите да не го правят?

    Коментиран от #87, #103, #142

    14:12 04.07.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 До последния украинец

    8 3 Отговор
    Важното е, че украинската офанзива напредва сполучливо на Запад.

    14:12 04.07.2026

  • 74 Обективен

    6 10 Отговор
    Добре де, защо 23 ядрени републики ( с тази на Ким) , вече 13 год не МОГАТ да победят една Украйна 20 пъти по-малка от тях, без оръжие, авиация, подводници, корабли, крилати и балистични ракети?!?

    Коментиран от #96

    14:12 04.07.2026

  • 75 Отреазвяващ

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Излъга,че ще върне Крим.Още?

    14:12 04.07.2026

  • 76 Хи хи

    9 2 Отговор
    "Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там"…..........Президентът Путин НЕ СЕ СРЕЩА с малки зелени нелегитимни жужета !!!

    14:12 04.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Винаги така се получава!

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "златен кенеф":

    Не успяват да се оттеглят организирано и остават гнезда на съпротива, които или се бият докрай, или след като разберат, че са предадени от своите, се предават!😂 Справка 6 армия при Сталинград!

    14:13 04.07.2026

  • 79 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ

    5 3 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Под нивото си ми за да обръщам внимание на някакъв впиянчен дърт русофоб.

    14:13 04.07.2026

  • 80 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #63 от "да ама не":

    Стига сте писали руска пропаганда бе ейййй! Руската армия стигна, защото нападна от изненада! Когато ВСУ излезе и ги върна в Донбас. Не е нужно да се пишат глупости, целия свят видя, че руската армия беше разбита при Киев и се наложи да се изтегли. Интересно, ако уж се е изтеглила, колко техника се изтегли от тази 65 километра колона.

    Коментиран от #143, #161

    14:15 04.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Зомбиран русофил

    10 7 Отговор
    И Херсон превзеха и Купянск и крайцера Москаа изплува и...

    14:17 04.07.2026

  • 84 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ

    4 3 Отговор
    Ще превземат КУПЯНСК.

    АКО НЕ Е КОНСТАНТИНОВКА .

    15 ПЪТИ БЯХА
    .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #90

    14:17 04.07.2026

  • 85 Ройтерс

    5 10 Отговор
    Украинският Генерален щаб също опроверга Путин. Според него градът е под контрола на ВСУ, а украинските подразделения продължават да удържат позиции в самата Константиновка и в околностите й. При това руските войски продължават с опитите си да проникнат в града с неголеми групи, но украинските военни ги унищожават.

    Това мнение се споделя от повечето независими анализатори, а дори Z-кореспондентите са силно изненадани от внезапното "освобождаване" на Константиновка, боевете за която се водят от октомври 2025 г.

    Коментиран от #89, #97

    14:17 04.07.2026

  • 86 Костантиновка

    4 4 Отговор

    До коментар #61 от "име":

    Е Руска ,ативай ,че трябва да се възтановява ,а и копеите може
    после да се нанесете там в руския рай

    14:18 04.07.2026

  • 87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 2 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Много си изостанал умственно.
    Водят сё боеве,защото бандеровците не дават территорията на Донбас .Ще им бъде взета зорлем.И да ,Турция Може да нападне България.И НАТО няма да я защити

    14:18 04.07.2026

  • 88 стоян георгиев

    4 6 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Капана за мишки щракна в крим.генерал гудриан излови трикратно превъзхождащия го гарнизон на крим.200000 руснака отидоха в плен.за да съм обективен ще кажа че същото направи и ссср три години по късно.крим е много труден за защита.

    Коментиран от #94, #100, #108

    14:19 04.07.2026

  • 89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    10 2 Отговор

    До коментар #85 от "Ройтерс":

    Е Каво да кажат бандеровците.Обаче има снимки с геолокация

    14:19 04.07.2026

  • 90 Най важното

    2 4 Отговор

    До коментар #84 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":

    Е кога ще превземат Малая Токмачка ,там ще е обратът

    Коментиран от #111, #149

    14:19 04.07.2026

  • 91 ПУЧЯ ВЪШКАТА

    3 5 Отговор
    ПУСНА ЛИ ИНТЕРНЕТА В КРИМ?

    А ТОКЪТ И ВОДАТА КЪДЕ СА?

    ЗА БЕНЗИНЪТ ЗНАЕМ

    БЕНЗИН. НЕТЪ .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    14:21 04.07.2026

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Пунктът се намира на неуточнено място в

    2 4 Отговор
    Тая къса мишка не смее да да си покаже носа от бункера. И това в собствената си страна. Тръгнал още да завзема. Жалка история!

    14:22 04.07.2026

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 az СВО Победа 81

    9 1 Отговор
    Казах ли ви:

    Цитат от мой коментар от по-рано днес...

    "Оттук нататък ще ни разказват за "продължаващите героични боеве" на ВСУ в Константиновка.
    Това обаче ни е познаго до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Никой няма да им се връже...
    Трябва да сменят репертоара!"

    14:22 04.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 АМА ВЕРНО ЛИ

    7 1 Отговор

    До коментар #85 от "Ройтерс":

    АМ ЧИ ТЕ ТВЪРДЯТ ЧЕ И ЧАСОВ ЯР ОЩЕ НЕ Е ВЗЕТ ОТ РУСНАЦИТЕ ЩОТО ДЪЖАТ ОБЩЕСТВЕН КЕН.....ЕФ
    НА ОКОЛОВРЪСТНОТО НА ГРАДА
    А ПО ТОЯ ПОВОД ЗЕМИ ПРАТИ НЯКОЙ ЛЕВ НА ЗАЩИТНИЦИТЕ

    14:23 04.07.2026

  • 98 Жан Бойко

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "В Киев за три дни":

    Вървете н Майн🤣🤣🤣 Украйна - колония сте на Запада

    Коментиран от #125

    14:23 04.07.2026

  • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 100 Фактите НЕ лъжат

    2 5 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    В Севастопол се създава Първата СС дивизия от "руско"говорящи!!
    Факт

    Коментиран от #105

    14:24 04.07.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Да направим

    4 1 Отговор

    До коментар #70 от "Хахахаха":

    Възродителен процес 2, пък да видим дали Ердоган ще чака като Путин 8 години. Това което се случи е Донбас беше точно като възродителен процес. Много ги чака Путин.

    14:27 04.07.2026

  • 104 Петрова, учителка в помощно училище

    4 1 Отговор

    До коментар #102 от "стоян георгиев":

    "по-лошо" се пише с тире, нeгpамотен oлигoфpен!

    14:27 04.07.2026

  • 105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 3 Отговор

    До коментар #100 от "Фактите НЕ лъжат":

    Как сё казва дивизията ,дай и номера?Аз знам за две украински СС дивизии ,дай Данни за руската

    Коментиран от #117

    14:27 04.07.2026

  • 106 Хахаха!🎺🥳😀

    8 1 Отговор
    През ВСВ вестниците печатаха същите бодряшки статии за победите на Третия райх и българските фашаги вместо да избягат в Аржентина се озоваха е лагерите Бяла и Скравена.

    14:28 04.07.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 ГОСПОДИ КЪВ ТЪ....ПАНАР

    4 1 Отговор

    До коментар #88 от "стоян георгиев":

    ЗНАЧИ КРИМ Е ЛЕСЕН ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ АМА ТРУДЕН ЗА ЗАЩИТА
    АМ ЧИ НЯМА ДА ГО ЗАЩИТАВАТ БЕ ДЕБ...ИЛ
    ПРОСТО ША ГО ЗЕМАТ ГА СИ ЩАТ
    ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УБЕЖДАВАМ ЧЕ ХАЗАРСКОТО ПЛЕМЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЧИСТЕНО ДО ОСНОВИ

    14:29 04.07.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор

    До коментар #90 от "Най важното":

    И мала и голяма и другите и Константиновка вече,хахахв

    Коментиран от #116

    14:31 04.07.2026

  • 112 На балкан

    0 0 Отговор
    И защо ме занимават,мене какво ме интересува.

    14:32 04.07.2026

  • 113 Автирашист 1048

    2 6 Отговор

    До коментар #7 от "Миме,.Мимееееее":

    Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !

    14:32 04.07.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 116 Антирашист 1048

    0 2 Отговор

    До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Лъжещите още от нейма си нямат тежест !

    14:34 04.07.2026

  • 117 Търси

    3 3 Отговор

    До коментар #105 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ген . Андрей Влас ов!
    Виж..трикольора на Руските НАЦИСТИ и Георгиев ската Лента на Влас ов!

    Коментиран от #127

    14:35 04.07.2026

  • 118 Зеления наркоман пак е предозирал бялото

    5 1 Отговор
    Зелен ненормален си и ни разсмиваш

    14:35 04.07.2026

  • 119 нека пробва

    5 0 Отговор
    Ми да отиде Зелески там и да де снима със селфи.

    14:35 04.07.2026

  • 120 Анонимен

    6 1 Отговор
    Малкото Зелено човече още не се е освестило! Некачествена дрога!

    14:36 04.07.2026

  • 121 Хахаха!🎺🥳😀

    6 2 Отговор
    След ВСВ писачите на бодряшки статии за успехите на Xитлер и Третия райх, вместо да избягат в Аржентина се озоваха заедно с излъганите от тях буржоа в лагерите.

    14:36 04.07.2026

  • 122 Софиянец

    7 2 Отговор
    По-скоро поредната бандеровска лъжа! Ама споко, западни5е им партньори вече потвърдиха от тяхно име 😂 Константиновка е отново Руска територия 🇧🇬❤️🇷🇺

    14:37 04.07.2026

  • 123 Цървул скъсаняшки,

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "Хех":

    на теб паметта ти като е бетер на катерица, моята не е такава. Когато крейсера бе повреден не фатално в зоната на пристанището, екипажа бе евакуиран преди да бъде изтеглен на буксир. По време на буксир се разви вълнение, по-голямо от това, което можеше да понесе крейсера и за това потъна, но без да пострада екипажа. Тези, които бяха останали на крейсера при буккирането му, бяха евакуирани. От времето на поразяването на кораба до буксирането му минаха 2 дена, за което време екипажа бе евакуиран. Така е като четеш укропитешки гьобелсови медии да ти промиват хралупа та празна на раменете ще пишеш такива олигофрени ни лъжливи. Поне това го даваха по все още не забранения Первы канал на Руската телевизия.

    14:37 04.07.2026

  • 124 БАРС

    5 2 Отговор
    ТАКОВА ЗАГЛАВИЕ ЧЕТА ВЪВ ФАКТИ ВИНАГИ КОГАТО ПРЕВЗЕМАТ НЯКОЙ ГРАД РАШКИТЕ АКО СЕ ПОГЛЕДНЕ КОЛКО 7РАДЧЕТА И ГРАДОВЕ ЗАБРАХА РАШКИТЕ ТО ПРИ ВСЕКИ ЕДИН ЗАБРАН УКРИТЕ ВИНАГИ ТРЪБЯТ ,СЕ РАШКИТЕ ЛЪЖАТ ,А ПОСЛЕ КАЗВАТ ЧЕ ,НЕ БИЛ С ОСОБЕННА ВАЖНОСТ.И ДРУГО ИМА ЕДНИ КОМЕНТАРИСТИ ДЕТО ВИНАГИ ПИШАТ ЗА ТИЯ ТРИ ДЕНА.НИТО ЕДИН ОТ РАШКИТЕ ПА КАМО ЛИ ПУТИН ДА Е КАЗАЛ ТАКОВА НЕЩО.КАЗА ГО БИВШИЧТ КОМАНДВАШ НАТОВСКИ ГЕНЕРАЛ АМЕРИКАНЕЦ.ТАКА ЧЕ ДА СЕ УСПОКОЯТ МАЛКО.ДА ТИЯ ХОРА СЕ ВИЖДАТ НА КОЯ СТРАНАСА ТА ЗАТОВА ОТ ОТЧАЯНИЕ ПИШАТ ВИНАГИ ЗА ТИЯ ТРИ ДЕНА.ПРОСТО ОМРЪЗНАХТЕ НА ХОРАТА .

    14:38 04.07.2026

  • 125 Втора армия в Света

    4 8 Отговор

    До коментар #98 от "Жан Бойко":

    Това го чуваме всяка година! И всяка година Украйна ви разказва играта!!!

    14:39 04.07.2026

  • 126 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Както казва Бойко Борисов:
    "Бит и еб-ан ме си признават"
    Та и У-кропите така.

    14:41 04.07.2026

  • 127 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ

    3 4 Отговор

    До коментар #117 от "Търси":

    ФАКТ!
    Знамето на Монголо- ислямската П ЕДЕРАЦИЯ е ... трикольора на РУСНЯ НАЦИСТА ген ВЛА СОВ!
    Георгиевската Лента.. то ЖЕ!!
    КОМ Фашагите в кремля знаят.. По че му
    АааааааХахахаха

    14:42 04.07.2026

  • 128 Зелен наркоман

    6 0 Отговор
    Контантиновка не е от стратегическо значение

    14:42 04.07.2026

  • 129 Маринов

    5 1 Отговор
    Това гръмко заглавие вярно ли е? Кой го каза, освен Киев? Ройтерс, които цитират зеления наркоман? Та той те гледа и те лъже. Ами че разходете се в интернет и да ви светне малко.

    14:43 04.07.2026

  • 130 шопо

    4 2 Отговор
    до сега всичко превзето си е истинско

    14:43 04.07.2026

  • 131 Тъп механик, вече и манивели

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    няма, по обясними причини, но виж укро питеците, руските братя ги навират директно в белите чували или ги правят на компост директно. В четвъртък един шведски военен специалист, спомена, че укропските загуби са над 2 500 000 калпака, като и други негови натовски колеги поддържат тади цифра. И това е инфо измъкнат чрез руските пранкери Вован и Лексус, представящи се за някакъв арабски високо поставен военен.

    14:43 04.07.2026

  • 132 Звездоброец

    2 0 Отговор
    Много им се ще победата да бъде за тях,но вместо успех ще има пълен крах !

    14:46 04.07.2026

  • 133 Хейеиии

    2 3 Отговор
    Кокко нещо превзеха рашките ,за три дня,скоро и Маленкая и Болшая токмачка

    14:46 04.07.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Има има

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "ЗЕЛЕНИЯ ДАЛИ ИМА":

    Даже снощи Зеля го поздравил за пабедата с заря над Питербург

    14:48 04.07.2026

  • 136 Стойко

    4 1 Отговор
    Нека си говори зеления пор, в града се веят Руски 🇷🇺 знамена 💪!

    14:49 04.07.2026

  • 137 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор
    След ВСВ хитрите германци избягаха в Аржентина, а патароците от сателитите на райха получиха въже, гилотина, куршум в тила, а късметлиите трудово наказателни лагери.

    14:50 04.07.2026

  • 138 Боримечката

    2 4 Отговор
    Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава МОЖЕ БИ Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“ точно и ясно!

    Коментиран от #144, #148, #174

    14:51 04.07.2026

  • 139 Цензура

    6 2 Отговор
    Хахаха, гнъсният наркоман и кликата му лъжеха по същият начин и за Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Торецк, Часов яр, Покровск, Мирноград.... отричаха седмици, дори месеци след като те бяха превзети !!! Ама защо да не лъжат? Както се вижда и в коментарите, има достатъчно кpeтeнoиди, които да им вярват !!!

    14:51 04.07.2026

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 СССС

    4 1 Отговор
    А Покровск, Мирноград и Гуляйполе паднаха,но ФАКТИ нищо не пишат ??? Останаха Славянск и Краматорск и Донбас е руски !!!

    14:53 04.07.2026

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Фен

    6 2 Отговор

    До коментар #80 от "Хахахаха":

    И как е била разбита, като никакви боеве не са се водили край Киев. И как така украинската армия излезе, чак след като руската се изтегли. Защо не я посрещна на 50,30,20 км от Киев,

    14:54 04.07.2026

  • 144 Хахаха!🎺🥳😀

    5 1 Отговор

    До коментар #138 от "Боримечката":

    Нееее, не е под руски контрол. Руснаците заемат неизгодните позиции, напуснати от хитрите зеленисти.

    14:54 04.07.2026

  • 145 Тоя, пък.

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Крайцера Москва":

    Kpетeн, ТИ дай един пример когато зеленски НЕ е излъгал !!!

    14:54 04.07.2026

  • 146 Мишел

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "Ами":

    На украинските карти Покровск от 6 месеца е в руска територия.

    14:55 04.07.2026

  • 147 руzко = боклук

    1 3 Отговор
    цяла московия гори

    Коментиран от #151

    14:55 04.07.2026

  • 148 Зелко ли?!

    2 0 Отговор

    До коментар #138 от "Боримечката":

    На него нищо не му е точно,нито пък-ясно...!

    14:56 04.07.2026

  • 149 Офицер от БА

    4 1 Отговор

    До коментар #90 от "Най важното":

    Авно накроя Малая Токмачка ще стане столица на каквото там остане от укрия?

    14:56 04.07.2026

  • 150 Хахаха!🎺🥳😀

    4 1 Отговор
    Да слушаш прегракналото от дрога грачене на един наркоман е лоша идея.

    14:57 04.07.2026

  • 151 Гори ти...

    2 1 Отговор

    До коментар #147 от "руzко = боклук":

    ...за@ника,ти гори...😂😄🤣!

    14:57 04.07.2026

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 Цък

    0 0 Отговор
    Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ. Жълтури четете и ако имате мозък анализирайте .

    14:58 04.07.2026

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 156 Само така Зели!

    3 1 Отговор
    Като твоят идеолог-Хитлер,ще отричаш до последно!

    15:00 04.07.2026

  • 157 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 ?????

    5 1 Отговор
    След като Константиновка не е превзета Зеленски може да отскочи дотам и сам.
    Или не може?

    15:02 04.07.2026

  • 160 Нали знаеш, че това се отнася за Киев

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Преди 4,5 години":

    не за Крим. Просто лъжеш нагло и безогледно провежда ки гьобелсова пропаганда.

    15:03 04.07.2026

  • 161 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 162 Не го питай,

    0 1 Отговор

    До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    сложно е за него да ти отговори.

    15:05 04.07.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 ?????

    2 1 Отговор
    Ето и списъка на непревзетите от руснаците градове:
    - Соледар(01.2023), Бахмут(05.2023), Северск(12.2025), Мирноград(12.2025), Гуляйполе(12.2025), Покровск(2026)
    За всеки от тези градове Зеленски отричаше както сега за Константиновка.

    Коментиран от #167

    15:06 04.07.2026

  • 165 Тслъ без дръжкъ,

    1 1 Отговор

    До коментар #56 от "Теслатъ":

    цената е няколко хиляди дрона, толкова снаряди и стотици ракети. За жива сила винимално. Русщата тактика, драги ми Калитко е такава, масово използване на дронове, ракети и снаряди и накрая жива сила да доза чисти укро боклука.

    15:08 04.07.2026

  • 166 Държат те банерите,

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "име":

    ама като умрял свещ.

    15:10 04.07.2026

  • 167 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 168 Не е лъжа

    3 2 Отговор
    Лъжливото овчарче, клоуна чийто приказки нямат нищо общо с реалността пак е прекалил. Този циркаджия или реве и проси, или се хвали. Големите западни политици го
    знаят много добре, но точно такъв шут им трябва за тяхната политика. В мига в който си оплетат тяхната кошница, този ще изчезне не само от Украйна. А и крайно време е, много го търпяха.

    15:11 04.07.2026

  • 169 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 първите три коментара

    1 0 Отговор
    личното мнение на сороидната мома българин или сиси

    15:14 04.07.2026

  • 172 Тази снимка цървул съдран е

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Ех копейки":

    илюстративна и това е от Мариупол още 2022г., а местните останали в подземията разказва а как при от стъпването си укропо нацистите взривявали всичко и стрелят с артилерията за да прилагат тактиката на изгорената земя. Гледам те не си хич грамотен, а точно обратното.

    15:17 04.07.2026

  • 173 бай Иван

    1 0 Отговор
    Не го е превзела .Вече се е настанила там, а това е много ,много различно според украинските медии .

    Коментиран от #176

    15:17 04.07.2026

  • 174 Природно

    0 0 Отговор

    До коментар #138 от "Боримечката":

    Ли си така, или тухла те е сполетяла?

    15:18 04.07.2026

  • 175 Госあ

    1 1 Отговор
    Ай да видим ! 😆 тоя паляк колко време ще отрича 😆

    15:24 04.07.2026

  • 176 Видео

    1 1 Отговор

    До коментар #173 от "бай Иван":

    Една ватенка се показа с руският пар цал.💥
    Остана само пар цала

    15:26 04.07.2026

  • 177 не може да бъде

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "стоян георгиев":

    Напротив градът е под руски контрол ...или това което е останалото него!2Струва ми се положението в този град показва на какво се крепи украинската тактика и на какво се основават украинските твърдения!?Според руските източници в т.ч военният кореспондент Коц който е на място в града украински малочислени групи -не военни части а групи -се намират в покрайнините на града и не водят нито организирана съпротива нито неорганизирана -крият се в подземията и дупките и се стремят да се измъкнат -защото са в обкръжение !?А украинската тактика видимо е следната съпротива до последно -кой оцелее оцелее!?А тия дето са оцеляли по някакъв начин се представят на публиката като герои ето бият се до последно и ето градът не е превзет!?но вече е известно и друго -ако един украински войник се предаде или отстъпи позицията си -ако не го убият заградителните отряди -всички негативи се стоварват на семейството му!?...Ето защо считам че украинският фронт ще се срути внезапно...това няма как да продължава дълго!?

    15:29 04.07.2026

  • 178 Мимч

    1 1 Отговор
    На кого да вярваме вече.Веднъж пишат за едните,после за другите.Кой кога как и що ,ще разберем на края ,кой кого е превзел.Няма да е много далеч това предполагам

    15:29 04.07.2026

  • 179 Абе

    0 1 Отговор
    Не пишете измишльотините на зеле. Те вече от ход атакуват дружковка.

    15:31 04.07.2026

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