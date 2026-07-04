„Поредната руска лъжа”: Украйна отрече информацията, че армията на Путин е превзела Константиновка

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.
„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.
Руските военни докладваха вчера на президента Владимир Путин, че техните сили са поели контрол над стратегически важната Константиновка. Тя е най-южното от четирите ключови селища, които формират отбранителна линия, централна за усилията на Украйна да задържи силно индустриализираната Донецка област.
Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.
Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка, предаде ТАСС, пише БТА.
Пунктът се намира на неуточнено място в Северния военен окръг, Северна Русия. Той е бил посетен от Путин вчера, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.
На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата.
Командващ руско щурмово подразделение докладва на президента за обстановката на фронта, преди да каже в заключение: "Победата ще бъде за нас."
"Благодаря ви, не се съмнявам, много ви благодаря", отговори Путин. "Искам да ви благодаря на вас и на всички ваши момчета за резултатите от бойната ви работа. Пазете се", добави той.
Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.
На съвещание в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 В Киев за три дни
Коментиран от #44, #98
13:38 04.07.2026
2 Абе... зае..Би..
Сно ва... обмонули и надули... Тридневния Пи ДЕР У йло
Ааааахахаха
13:39 04.07.2026
3 стоян георгиев
Коментиран от #177
13:39 04.07.2026
4 ЗЕЛЕНИЯ СА ГО ИЗВАДИЛИ ОТ КОМАТА
Коментиран от #71
13:39 04.07.2026
5 златен кенеф
Коментиран от #62, #78
13:39 04.07.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Миме,.Мимееееее
Коментиран от #113
13:41 04.07.2026
8 наркотици
13:41 04.07.2026
9 ЗЕЛЕНИЯ ДАЛИ ИМА
Коментиран от #135
13:41 04.07.2026
10 Цеко Бомбардировача
Сеги па ше лигават.. У йот
Еееееееехехе
13:41 04.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Исторически парк
Коментиран от #28
13:41 04.07.2026
13 Съдията
13:41 04.07.2026
14 Абе
Коментиран от #19
13:42 04.07.2026
15 бай Кольо
13:42 04.07.2026
16 ИЗЛЪГА
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Че не краде от милиардите дето му даваме.
13:42 04.07.2026
17 Тъй ли
13:43 04.07.2026
18 Копейкин
13:43 04.07.2026
19 Хех
До коментар #14 от "Абе":Крайцера Москва плава, екипажът е жив и здрав, нали?
Коментиран от #123
13:44 04.07.2026
20 Механик
Коментиран от #131
13:44 04.07.2026
21 ВСЕКИ ДЕН ЛЪЖЕ
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Че защитава европейските ценности, а всъщност единственото, което прави е да краде.
13:45 04.07.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
13:46 04.07.2026
25 Мира ботокса мисирката от НОВА ТВ
13:46 04.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 миче ти ли го измисли
после да цъкнеш „Поредната урк лъжа”
като западната медия потвърди че наистина
армията на Путин е превзела Константиновка
ама ще се услушате кат гърмяни мишки
13:46 04.07.2026
28 Тъй де БИЛ? )))
До коментар #12 от "Исторически парк":Покровск е изцяло украински, а .. Мариупол се контролира изцяло от дроновете на ЗСУ...
Оди се надъхвай у дървения кен ЕФ, петушок
)))
Коментиран от #134
13:48 04.07.2026
29 Факт
13:50 04.07.2026
30 хаха
Тези сме ги чували и преди. Блятенките са доказани лъжци. Долнопробни при това.
12:08 04.07.2026
Бързо ги разкриха.
Коментиран от #140
13:50 04.07.2026
31 Ристе кьоравото
Хихихи хихихи
Намаал е..крачолето с.. дерма
13:51 04.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 смях в залата
13:52 04.07.2026
34 Путин казва ..."дори и не се съмнявам..
но по- важно е , как да скрием " моята" яхта "Грейсфул" от Калининград
в Мурманск, за да не я гръмнат Украинците " !!!
ВСЕКИ СИ ИМА ДЕРТОВЕ ,ДОРИ И ДИКТАТОРА ПУТИН!!!
13:52 04.07.2026
35 Прям
13:53 04.07.2026
36 Хахахаха
Коментиран от #55
13:54 04.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 кахраман
13:55 04.07.2026
39 да ама надали
13:55 04.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ВВП
13:56 04.07.2026
42 нннн
Лошите за Украйна новини пристигат поне със седмица закъснение. Явно ги пращат по конска поща.
13:56 04.07.2026
43 факуса
Коментиран от #50
13:56 04.07.2026
44 хахаха
До коментар #1 от "В Киев за три дни":До края на годината няма да има Украйна :)
13:56 04.07.2026
45 Фактите са си факти
"Русия няма да напада Украйна"...
"Русия започна "специална военна операция"…
"Русия ще превземе Киев за три дни"...
"Зеленски избяга от Украйна и записва тези видеа от Брюксел, а не то Киев"...
"украинците посрещат руснаците със съзли от радост в очите"...
"руската армия не напада цивилно население"...
"Русия се защитава"...
"НАТО са виновни, защото ограждат Русия"...
Няма смисъл да изборявам всички глупости, с които руската пропаганда промива мозъците на хората, може просто да отворите профилите на зикидис, карбовски, дачков, александър симов и т.н. знайни и незнайни, пазители на руский мир.
Коментиран от #63
13:57 04.07.2026
46 асенчо
13:58 04.07.2026
47 Преди 4,5 години
След 4.5 години Крим без ток храна и горива
Коментиран от #52, #160
13:58 04.07.2026
48 Някой си украинец
13:58 04.07.2026
49 джони инглиш
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Зеленски говори така, защото по стара украинска традиция за да падне един град първо зелю трябва да се снима пред табелата му.
13:58 04.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 ко пейкин, коце Ко пейкин
Това...жиз нь...ли е...
13:59 04.07.2026
52 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #47 от "Преди 4,5 години":Той и Ленинград три години е бил под обсада ,ама немски не стана.И Крим нема стане бандеровски
Коментиран от #57
14:00 04.07.2026
53 Ами
окраинците продължаваха да твърдят че имат пълен контрол над града.
А докато приказват за Константиновка, падна и Лиман :)
Коментиран от #59, #146
14:02 04.07.2026
54 Сатана Z
Вече знаеш със сигурност, проклет бункерен плъх - това не е никакво отмъщение или възмездие за ракетните удари по жилищни райони на Киев, Днепър, Запорожие, Суми, Херсон и други градове през последните 48 часа. За това ще продължиш да плащаш с хиляди трупове на окупаторите, ежедневно и редовно, както реши Птицата (бел. ред – препратка към елитната украинска част за работа с дронове "Птиците на Мадяр")". Това е част от послание в официалния канал в Телеграм на майор Роберт Бровди с позивна Мадяр, командващ Силите за работа с безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ)
Коментиран от #157
14:02 04.07.2026
55 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #36 от "Хахахаха":А Ти какво очакваш от град в който сё водят боеве няколко месеца,?Кафенетата и кръчмите да работят ,а,? Що си толкова ппппррррроооззз?
Коментиран от #70, #162
14:03 04.07.2026
56 Теслатъ
Коментиран от #165
14:03 04.07.2026
57 стоян георгиев
До коментар #52 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Провери немците как превземат крим.после и ссср го превзема по същия начин.крим е капан за мишки .
Коментиран от #69
14:05 04.07.2026
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Ами":Те така за всеки изгубен град говорят.А жълтопаветните бордюри в България им вярват.Като че в "Баба Алино " всичко е законно.Законно е на Камчия.
14:06 04.07.2026
60 Путин
14:07 04.07.2026
61 име
Коментиран от #86, #166
14:08 04.07.2026
62 Ама
До коментар #5 от "златен кенеф":Много си прав ,а това на снимката на кой му трябва ,само камъни и руска леш
14:08 04.07.2026
63 да ама не
До коментар #45 от "Фактите са си факти":Русия стигна до Киев за 3 дни. Само, че я излъгаха в Истанбул през 2022-ра и изтегли войските си. Грешка за да може цялото НАТО да воюва срещу нея. Направиха грешка, но макар и по трудния начин ще си постигнат своето.
Коментиран от #80
14:09 04.07.2026
64 Че те
14:10 04.07.2026
65 Ама
14:10 04.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ех копейки
Коментиран от #172
14:10 04.07.2026
68 Свободен
Това е подло и недостойно!
14:11 04.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Хахахаха
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":И защо се водят боеве копей? Нали тупин асвабаждава? Защо се водят боеве, за окупиране на чужда територия? По тази логика и Турция може да нападне България? След като тупин може, защо другите да не го правят?
Коментиран от #87, #103, #142
14:12 04.07.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 До последния украинец
14:12 04.07.2026
74 Обективен
Коментиран от #96
14:12 04.07.2026
75 Отреазвяващ
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Излъга,че ще върне Крим.Още?
14:12 04.07.2026
76 Хи хи
14:12 04.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Винаги така се получава!
До коментар #5 от "златен кенеф":Не успяват да се оттеглят организирано и остават гнезда на съпротива, които или се бият докрай, или след като разберат, че са предадени от своите, се предават!😂 Справка 6 армия при Сталинград!
14:13 04.07.2026
79 ПЪЛHИ OЛИГOФРЕНИ
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Под нивото си ми за да обръщам внимание на някакъв впиянчен дърт русофоб.
14:13 04.07.2026
80 Хахахаха
До коментар #63 от "да ама не":Стига сте писали руска пропаганда бе ейййй! Руската армия стигна, защото нападна от изненада! Когато ВСУ излезе и ги върна в Донбас. Не е нужно да се пишат глупости, целия свят видя, че руската армия беше разбита при Киев и се наложи да се изтегли. Интересно, ако уж се е изтеглила, колко техника се изтегли от тази 65 километра колона.
Коментиран от #143, #161
14:15 04.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Зомбиран русофил
14:17 04.07.2026
84 ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ
АКО НЕ Е КОНСТАНТИНОВКА .
15 ПЪТИ БЯХА
.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #90
14:17 04.07.2026
85 Ройтерс
Това мнение се споделя от повечето независими анализатори, а дори Z-кореспондентите са силно изненадани от внезапното "освобождаване" на Константиновка, боевете за която се водят от октомври 2025 г.
Коментиран от #89, #97
14:17 04.07.2026
86 Костантиновка
До коментар #61 от "име":Е Руска ,ативай ,че трябва да се възтановява ,а и копеите може
после да се нанесете там в руския рай
14:18 04.07.2026
87 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #70 от "Хахахаха":Много си изостанал умственно.
Водят сё боеве,защото бандеровците не дават территорията на Донбас .Ще им бъде взета зорлем.И да ,Турция Може да нападне България.И НАТО няма да я защити
14:18 04.07.2026
88 стоян георгиев
До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Капана за мишки щракна в крим.генерал гудриан излови трикратно превъзхождащия го гарнизон на крим.200000 руснака отидоха в плен.за да съм обективен ще кажа че същото направи и ссср три години по късно.крим е много труден за защита.
Коментиран от #94, #100, #108
14:19 04.07.2026
89 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #85 от "Ройтерс":Е Каво да кажат бандеровците.Обаче има снимки с геолокация
14:19 04.07.2026
90 Най важното
До коментар #84 от "ГЛАМАВ ПУТЕРАСТ":Е кога ще превземат Малая Токмачка ,там ще е обратът
Коментиран от #111, #149
14:19 04.07.2026
91 ПУЧЯ ВЪШКАТА
А ТОКЪТ И ВОДАТА КЪДЕ СА?
ЗА БЕНЗИНЪТ ЗНАЕМ
БЕНЗИН. НЕТЪ .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
14:21 04.07.2026
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Пунктът се намира на неуточнено място в
14:22 04.07.2026
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 az СВО Победа 81
Цитат от мой коментар от по-рано днес...
"Оттук нататък ще ни разказват за "продължаващите героични боеве" на ВСУ в Константиновка.
Това обаче ни е познаго до втръсване. Западът прилага този пропаганден трик още от освобождението на Мариупол. Никой няма да им се връже...
Трябва да сменят репертоара!"
14:22 04.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 АМА ВЕРНО ЛИ
До коментар #85 от "Ройтерс":АМ ЧИ ТЕ ТВЪРДЯТ ЧЕ И ЧАСОВ ЯР ОЩЕ НЕ Е ВЗЕТ ОТ РУСНАЦИТЕ ЩОТО ДЪЖАТ ОБЩЕСТВЕН КЕН.....ЕФ
НА ОКОЛОВРЪСТНОТО НА ГРАДА
А ПО ТОЯ ПОВОД ЗЕМИ ПРАТИ НЯКОЙ ЛЕВ НА ЗАЩИТНИЦИТЕ
14:23 04.07.2026
98 Жан Бойко
До коментар #1 от "В Киев за три дни":Вървете н Майн🤣🤣🤣 Украйна - колония сте на Запада
Коментиран от #125
14:23 04.07.2026
99 Този коментар е премахнат от модератор.
100 Фактите НЕ лъжат
До коментар #88 от "стоян георгиев":В Севастопол се създава Първата СС дивизия от "руско"говорящи!!
Факт
Коментиран от #105
14:24 04.07.2026
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 Да направим
До коментар #70 от "Хахахаха":Възродителен процес 2, пък да видим дали Ердоган ще чака като Путин 8 години. Това което се случи е Донбас беше точно като възродителен процес. Много ги чака Путин.
14:27 04.07.2026
104 Петрова, учителка в помощно училище
До коментар #102 от "стоян георгиев":"по-лошо" се пише с тире, нeгpамотен oлигoфpен!
14:27 04.07.2026
105 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #100 от "Фактите НЕ лъжат":Как сё казва дивизията ,дай и номера?Аз знам за две украински СС дивизии ,дай Данни за руската
Коментиран от #117
14:27 04.07.2026
106 Хахаха!🎺🥳😀
14:28 04.07.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 ГОСПОДИ КЪВ ТЪ....ПАНАР
До коментар #88 от "стоян георгиев":ЗНАЧИ КРИМ Е ЛЕСЕН ЗА ПРЕВЗЕМАНЕ АМА ТРУДЕН ЗА ЗАЩИТА
АМ ЧИ НЯМА ДА ГО ЗАЩИТАВАТ БЕ ДЕБ...ИЛ
ПРОСТО ША ГО ЗЕМАТ ГА СИ ЩАТ
ВСЕ ПОВЕЧЕ СЕ УБЕЖДАВАМ ЧЕ ХАЗАРСКОТО ПЛЕМЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗЧИСТЕНО ДО ОСНОВИ
14:29 04.07.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #90 от "Най важното":И мала и голяма и другите и Константиновка вече,хахахв
Коментиран от #116
14:31 04.07.2026
112 На балкан
14:32 04.07.2026
113 Автирашист 1048
До коментар #7 от "Миме,.Мимееееее":Фашизма е в просия, тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави !
14:32 04.07.2026
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Този коментар е премахнат от модератор.
116 Антирашист 1048
До коментар #111 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Лъжещите още от нейма си нямат тежест !
14:34 04.07.2026
117 Търси
До коментар #105 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ген . Андрей Влас ов!
Виж..трикольора на Руските НАЦИСТИ и Георгиев ската Лента на Влас ов!
Коментиран от #127
14:35 04.07.2026
118 Зеления наркоман пак е предозирал бялото
14:35 04.07.2026
119 нека пробва
14:35 04.07.2026
120 Анонимен
14:36 04.07.2026
121 Хахаха!🎺🥳😀
14:36 04.07.2026
122 Софиянец
14:37 04.07.2026
123 Цървул скъсаняшки,
До коментар #19 от "Хех":на теб паметта ти като е бетер на катерица, моята не е такава. Когато крейсера бе повреден не фатално в зоната на пристанището, екипажа бе евакуиран преди да бъде изтеглен на буксир. По време на буксир се разви вълнение, по-голямо от това, което можеше да понесе крейсера и за това потъна, но без да пострада екипажа. Тези, които бяха останали на крейсера при буккирането му, бяха евакуирани. От времето на поразяването на кораба до буксирането му минаха 2 дена, за което време екипажа бе евакуиран. Така е като четеш укропитешки гьобелсови медии да ти промиват хралупа та празна на раменете ще пишеш такива олигофрени ни лъжливи. Поне това го даваха по все още не забранения Первы канал на Руската телевизия.
14:37 04.07.2026
124 БАРС
14:38 04.07.2026
125 Втора армия в Света
До коментар #98 от "Жан Бойко":Това го чуваме всяка година! И всяка година Украйна ви разказва играта!!!
14:39 04.07.2026
126 Сатана Z
"Бит и еб-ан ме си признават"
Та и У-кропите така.
14:41 04.07.2026
127 КРИМ Е УКРАИНСКИ, МОСКОВИЯ ТО ЖЕ
До коментар #117 от "Търси":ФАКТ!
Знамето на Монголо- ислямската П ЕДЕРАЦИЯ е ... трикольора на РУСНЯ НАЦИСТА ген ВЛА СОВ!
Георгиевската Лента.. то ЖЕ!!
КОМ Фашагите в кремля знаят.. По че му
АааааааХахахаха
14:42 04.07.2026
128 Зелен наркоман
14:42 04.07.2026
129 Маринов
14:43 04.07.2026
130 шопо
14:43 04.07.2026
131 Тъп механик, вече и манивели
До коментар #20 от "Механик":няма, по обясними причини, но виж укро питеците, руските братя ги навират директно в белите чували или ги правят на компост директно. В четвъртък един шведски военен специалист, спомена, че укропските загуби са над 2 500 000 калпака, като и други негови натовски колеги поддържат тади цифра. И това е инфо измъкнат чрез руските пранкери Вован и Лексус, представящи се за някакъв арабски високо поставен военен.
14:43 04.07.2026
132 Звездоброец
14:46 04.07.2026
133 Хейеиии
14:46 04.07.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 Има има
До коментар #9 от "ЗЕЛЕНИЯ ДАЛИ ИМА":Даже снощи Зеля го поздравил за пабедата с заря над Питербург
14:48 04.07.2026
136 Стойко
14:49 04.07.2026
137 Хахаха!🎺🥳😀
14:50 04.07.2026
138 Боримечката
Коментиран от #144, #148, #174
14:51 04.07.2026
139 Цензура
14:51 04.07.2026
140 Този коментар е премахнат от модератор.
141 СССС
14:53 04.07.2026
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Фен
До коментар #80 от "Хахахаха":И как е била разбита, като никакви боеве не са се водили край Киев. И как така украинската армия излезе, чак след като руската се изтегли. Защо не я посрещна на 50,30,20 км от Киев,
14:54 04.07.2026
144 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #138 от "Боримечката":Нееее, не е под руски контрол. Руснаците заемат неизгодните позиции, напуснати от хитрите зеленисти.
14:54 04.07.2026
145 Тоя, пък.
До коментар #11 от "Крайцера Москва":Kpетeн, ТИ дай един пример когато зеленски НЕ е излъгал !!!
14:54 04.07.2026
146 Мишел
До коментар #53 от "Ами":На украинските карти Покровск от 6 месеца е в руска територия.
14:55 04.07.2026
147 руzко = боклук
Коментиран от #151
14:55 04.07.2026
148 Зелко ли?!
До коментар #138 от "Боримечката":На него нищо не му е точно,нито пък-ясно...!
14:56 04.07.2026
149 Офицер от БА
До коментар #90 от "Най важното":Авно накроя Малая Токмачка ще стане столица на каквото там остане от укрия?
14:56 04.07.2026
150 Хахаха!🎺🥳😀
14:57 04.07.2026
151 Гори ти...
До коментар #147 от "руzко = боклук":...за@ника,ти гори...😂😄🤣!
14:57 04.07.2026
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 Цък
14:58 04.07.2026
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Този коментар е премахнат от модератор.
156 Само така Зели!
15:00 04.07.2026
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 ?????
Или не може?
15:02 04.07.2026
160 Нали знаеш, че това се отнася за Киев
До коментар #47 от "Преди 4,5 години":не за Крим. Просто лъжеш нагло и безогледно провежда ки гьобелсова пропаганда.
15:03 04.07.2026
161 Този коментар е премахнат от модератор.
162 Не го питай,
До коментар #55 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":сложно е за него да ти отговори.
15:05 04.07.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 ?????
- Соледар(01.2023), Бахмут(05.2023), Северск(12.2025), Мирноград(12.2025), Гуляйполе(12.2025), Покровск(2026)
За всеки от тези градове Зеленски отричаше както сега за Константиновка.
Коментиран от #167
15:06 04.07.2026
165 Тслъ без дръжкъ,
До коментар #56 от "Теслатъ":цената е няколко хиляди дрона, толкова снаряди и стотици ракети. За жива сила винимално. Русщата тактика, драги ми Калитко е такава, масово използване на дронове, ракети и снаряди и накрая жива сила да доза чисти укро боклука.
15:08 04.07.2026
166 Държат те банерите,
До коментар #61 от "име":ама като умрял свещ.
15:10 04.07.2026
167 Този коментар е премахнат от модератор.
168 Не е лъжа
знаят много добре, но точно такъв шут им трябва за тяхната политика. В мига в който си оплетат тяхната кошница, този ще изчезне не само от Украйна. А и крайно време е, много го търпяха.
15:11 04.07.2026
169 Този коментар е премахнат от модератор.
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 първите три коментара
15:14 04.07.2026
172 Тази снимка цървул съдран е
До коментар #67 от "Ех копейки":илюстративна и това е от Мариупол още 2022г., а местните останали в подземията разказва а как при от стъпването си укропо нацистите взривявали всичко и стрелят с артилерията за да прилагат тактиката на изгорената земя. Гледам те не си хич грамотен, а точно обратното.
15:17 04.07.2026
173 бай Иван
Коментиран от #176
15:17 04.07.2026
174 Природно
До коментар #138 от "Боримечката":Ли си така, или тухла те е сполетяла?
15:18 04.07.2026
175 Госあ
15:24 04.07.2026
176 Видео
До коментар #173 от "бай Иван":Една ватенка се показа с руският пар цал.💥
Остана само пар цала
15:26 04.07.2026
177 не може да бъде
До коментар #3 от "стоян георгиев":Напротив градът е под руски контрол ...или това което е останалото него!2Струва ми се положението в този град показва на какво се крепи украинската тактика и на какво се основават украинските твърдения!?Според руските източници в т.ч военният кореспондент Коц който е на място в града украински малочислени групи -не военни части а групи -се намират в покрайнините на града и не водят нито организирана съпротива нито неорганизирана -крият се в подземията и дупките и се стремят да се измъкнат -защото са в обкръжение !?А украинската тактика видимо е следната съпротива до последно -кой оцелее оцелее!?А тия дето са оцеляли по някакъв начин се представят на публиката като герои ето бият се до последно и ето градът не е превзет!?но вече е известно и друго -ако един украински войник се предаде или отстъпи позицията си -ако не го убият заградителните отряди -всички негативи се стоварват на семейството му!?...Ето защо считам че украинският фронт ще се срути внезапно...това няма как да продължава дълго!?
15:29 04.07.2026
178 Мимч
15:29 04.07.2026
179 Абе
15:31 04.07.2026