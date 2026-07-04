„Поредната руска лъжа”: Украйна отрече информацията, че армията на Путин е превзела Константиновка

Украйна все още контролира стратегически важния източен град Константиновка, заявиха президентът на страната Володимир Зеленски и Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна, отричайки руските твърдения, че населеното място е попаднало под техен контрол, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

„Разбира се, че не е истина. Това е поредната руска лъжа, опит да се създаде някаква новина“, заяви Зеленски в социалната мрежа „Екс“. „Ако Константиновка беше под руски контрол, тогава може би Путин нямаше да има проблем да се срещнем там и да намери дипломатически начин най-накрая да прекратим тази война“, допълни той.

„Отричаме това. Това са фалшиви твърдения“, заяви служител на ГЩ. От там допълниха, че Константиновка остава под контрола на ВСУ. „Частите на 19-и армейски корпус на Източната група продължават да провеждат отбранителни операции по определените линии в града и покрайнините му“, съобщиха от ГЩ.

Руските военни докладваха вчера на президента Владимир Путин, че техните сили са поели контрол над стратегически важната Константиновка. Тя е най-южното от четирите ключови селища, които формират отбранителна линия, централна за усилията на Украйна да задържи силно индустриализираната Донецка област.

Анализаторите казват, че превземането на Константиновка би дало на руските сили плацдарм, от който да настъпят на север по отбранителния пояс, който сега е основната ос на тяхната кампания.

Руският президент Владимир Путин посети един от спомагателните командни пунктове на въоръжените сили на страната, където началникът на генералния щаб Валерий Герасимов му докладва, че е превзет източният украински град Константиновка, предаде ТАСС, пише БТА.

Пунктът се намира на неуточнено място в Северния военен окръг, Северна Русия. Той е бил посетен от Путин вчера, съобщи прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков.

На видеозапис, публикуван от пресслужбата на Кремъл, държавният глава заяви, че не се съмнява в победата.

Командващ руско щурмово подразделение докладва на президента за обстановката на фронта, преди да каже в заключение: "Победата ще бъде за нас."

"Благодаря ви, не се съмнявам, много ви благодаря", отговори Путин. "Искам да ви благодаря на вас и на всички ваши момчета за резултатите от бойната ви работа. Пазете се", добави той.

Русия обяви превземането на първи по-голям украински град тази година след седмици на удари по нейната енергийна инфраструктура, които доведоха до недостиг на гориво в страната. В четвъртък рано сутринта тя извърши масирана въздушна атака срещу украинската столица Киев, при която по данни на местните власти са били убити най-малко 30 души.

На съвещание в командния пункт, който посети, Путин отбеляза, че темповете, с които руската армия настъпва, се увеличават на цялата фронтова линия.