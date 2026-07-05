Милиони в Иран се прощават с убития Али Хаменей

В Иран започнаха дълго отлаганите, мащабни държавни поклонения пред тленните останки на дългогодишния върховен лидер аятолах Али Хаменей.

Той беше убит на 28 февруари 2026 г. при разрушителен съвместен въздушен удар на САЩ и Израел срещу официалната му резиденция в Техеран. Заедно с него тогава загинаха и няколко членове на семейството му. Процесиите се провеждат едва сега, четири месеца по-късно, поради интензивните военни действия в региона и умишленото изчакване на временното примирие, подписано миналия месец.

Как протича церемонията и прощаването на хората

Стъклени саркофази в Техеран : Телата на Хаменей и четирима негови убити близки са изложени за обществено поклонение в огромния религиозен комплекс „Имам Хомейни Мосала“ в столицата Техеран. Ковчегът на аятолаха е поставен най-високо, покрит с националния флаг и характерния му черен тюрбан (символ на произхода му от рода на пророка Мохамед).

: Телата на Хаменей и четирима негови убити близки са изложени за обществено поклонение в огромния религиозен комплекс „Имам Хомейни Мосала“ в столицата Техеран. Ковчегът на аятолаха е поставен най-високо, покрит с националния флаг и характерния му черен тюрбан (символ на произхода му от рода на пророка Мохамед). Погибел на семейството : Точно под ковчега на лидера са разположени по-малки ковчези на загиналите му роднини. Сред тях е и ковчегът на невръстния му внук. При февруарските удари загинаха дъщеря му Бушра, неговата внучка Захра, зет му и снаха му.

: Точно под ковчега на лидера са разположени по-малки ковчези на загиналите му роднини. Сред тях е и ковчегът на невръстния му внук. При февруарските удари загинаха дъщеря му Бушра, неговата внучка Захра, зет му и снаха му. Емоции и лозунги за мъст: Десетки хиляди опечалени се стекоха още в първите часове, въпреки огромната горещина от 36 градуса в Техеран. Мъжете бият гърдите си в традиционен шиитски траурен ритуал, а тълпите масово скандират „Отмъщение! Отмъщение!“ и „Смърт на Америка, смърт на Израел!“. По ирония на съдбата началото на масовото поклонение беше насрочено точно за 4 юли – деня, в който САЩ отбелязват своята 250-а годишнина от независимостта.

Международно присъствие и мерки за сигурност

Над 100 чуждестранни делегации : Поклонението събра представители на т.нар. антизападен блок. Сред ключовите фигури бяха бившият руски президент Дмитрий Медведев, пакистанският премиер Шахбаз Шариф, делегации от Китай, Ирак, талибанското правителство на Афганистан и Хамас. Арабските монархии от Залива, включително Саудитска Арабия, изпратиха дипломати от по-ниско равнище (заместник-министри).

: Поклонението събра представители на т.нар. антизападен блок. Сред ключовите фигури бяха бившият руски президент Дмитрий Медведев, пакистанският премиер Шахбаз Шариф, делегации от Китай, Ирак, талибанското правителство на Афганистан и Хамас. Арабските монархии от Залива, включително Саудитска Арабия, изпратиха дипломати от по-ниско равнище (заместник-министри). Единствените европейски политици : Изненадващо на поклонението в Техеран се появиха двама представители на българската партия „Възраждане“ – настоящият депутат Ангел Георгиев и бившият Златан Златанов. Те бяха обявени от иранското посолство и партийния си лидер за единствените европейски политици, присъствали на събитието.

: Изненадващо на поклонението в Техеран се появиха двама представители на българската партия „Възраждане“ – настоящият депутат Ангел Георгиев и бившият Златан Златанов. Те бяха обявени от иранското посолство и партийния си лидер за единствените европейски политици, присъствали на събитието. Блокада на въздушното пространство: Заради очакваните общо между 15 и 20 милиона поклонници през следващите дни, властите обявиха три официални почивни дни. Въведени са драконовски мерки за сигурност, като иранската авиация обяви, че в понеделник въздушното пространство над Техеран ще бъде напълно затворено за полети.

Къде е новият Върховен водач?

Големият въпрос, който вълнува международните наблюдатели, е пълното отсъствие от публичното пространство на сина на Хаменей – Моджтаба Хаменей, който беше избран за негов наследник и нов Върховен водач през март 2026 г.. Твърди се, че Моджтаба е бил тежко ранен в лицето по време на същия въздушен удар през февруари, при който загина баща му, а съпругата му бе убита. Военното командване на Иран издаде строги предупреждения към САЩ и Израел да не предприемат атаки по време на погребалните процесии.

Маршрут на траурната процесия

Едноседмичните траурни ритуали (3–9 юли) ще преминат през няколко ключови фази:

Техеран (4–6 юли): Публично поклонение в комплекса „Мосала“ и траурно шествие по улиците на столицата.

Кум (7 юли): Процесия в религиозното сърце на Ислямската република.

Ирак (8 юли): Тленните останки ще бъдат пренесени за поклонение в свещените за шиитите иракски градове Наджаф и Кербала.

Машхад (9 юли): Официалното погребение ще се състои в родния град на Хаменей, в мавзолея на Имам Реза.

Източници: CNN, Al Jazeera, Deutsche Welle (DW), The Hindu