Румъния е първата страна в ЕС, която разполага с турска система за управление на бойните действия

Турската отбранителна компания „Хавелсан“ (HAVELSAN) е осъществила продажбата на система за управление на бойни действия ADVENT (Network Supported Data Integrated Combat Management System) на военноморските сили на Румъния, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Съгласно споразумение износът на системата ADVENT е осъществен чрез продажбата на патрулния кораб Cam Roman на румънските военноморски сили.

Ядрото на военния кораб е турската система ADVENT CMS, която позволява мрежово-центрични операции, пряко взаимодействие в рамките на структурите на НАТО и споделяне на данни в реално време чрез стандарт Link 16.

Това е първият случай, в който Турция изнася боен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз, превръщайки Румъния в първата съюзна държава, разчитаща на тази усъвършенствана технология извън турските въоръжени сили, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТХабер.

Преди това Турция е доставила системата ADVENT на Пакистан, Индонезия, Украйна, Катар, Оман, Нигерия, Малайзия и Чили.

Доставената на Румъния система ADVENT е адаптирана версия на ADVENT SYS, използвана в турския флот, съобразена с оперативните нужди на Румъния.

Разработена в тясно сътрудничество с командването на военноморските сили, системата за управление на бойни действия обхваща всички оперативни процеси, като оценка на заплахите, подкрепа на решенията, откриване на цели, управление на оръжия и сензори, осигурявайки на командването високо ниво на информираност и ефективност.

Доставката в Румъния дава възможности за износ и на други произведени в Турция системи. Сред тях са системата за електронна война YELKOVAN, разработена съвместно от "Хавелсан" и Съвета на Турция за научно-технологични изследвания (TÜBITAK) и използвана за първи път в турския флот, както и автоматичната стабилизирана оръжейна система TARGAN 12,7 мм, разработена с "Унироботикс" (UNIROBOTICS).

Очаква се ADVENT да привлече вниманието и на участващите в срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се състои на 7 и 8 юли.

"Хавелсан" e една от водещите технологични и отбранителни компании на Турция, предоставяща критичен софтуер и системна интеграция, посочват турските медии.