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Румъния е първата страна в ЕС, която разполага с турска система за управление на бойните действия

Румъния е първата страна в ЕС, която разполага с турска система за управление на бойните действия

5 Юли, 2026 18:41 1 319 6

  • нато-
  • румъния-
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  • отбрана-
  • хавелсан

Това е първият случай, в който Турция изнася боен кораб за страна-членка на НАТО и Европейския съюз

Румъния е първата страна в ЕС, която разполага с турска система за управление на бойните действия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турската отбранителна компания „Хавелсан“ (HAVELSAN) е осъществила продажбата на система за управление на бойни действия ADVENT (Network Supported Data Integrated Combat Management System) на военноморските сили на Румъния, съобщи Анадолската агенция, цитирана от БТА.

Съгласно споразумение износът на системата ADVENT е осъществен чрез продажбата на патрулния кораб Cam Roman на румънските военноморски сили.

Ядрото на военния кораб е турската система ADVENT CMS, която позволява мрежово-центрични операции, пряко взаимодействие в рамките на структурите на НАТО и споделяне на данни в реално време чрез стандарт Link 16.

Това е първият случай, в който Турция изнася боен кораб за страна членка на НАТО и Европейския съюз, превръщайки Румъния в първата съюзна държава, разчитаща на тази усъвършенствана технология извън турските въоръжени сили, съобщи турската държавна телевизия и радио ТРТХабер.

Преди това Турция е доставила системата ADVENT на Пакистан, Индонезия, Украйна, Катар, Оман, Нигерия, Малайзия и Чили.

Доставената на Румъния система ADVENT е адаптирана версия на ADVENT SYS, използвана в турския флот, съобразена с оперативните нужди на Румъния.

Разработена в тясно сътрудничество с командването на военноморските сили, системата за управление на бойни действия обхваща всички оперативни процеси, като оценка на заплахите, подкрепа на решенията, откриване на цели, управление на оръжия и сензори, осигурявайки на командването високо ниво на информираност и ефективност.

Доставката в Румъния дава възможности за износ и на други произведени в Турция системи. Сред тях са системата за електронна война YELKOVAN, разработена съвместно от "Хавелсан" и Съвета на Турция за научно-технологични изследвания (TÜBITAK) и използвана за първи път в турския флот, както и автоматичната стабилизирана оръжейна система TARGAN 12,7 мм, разработена с "Унироботикс" (UNIROBOTICS).

Очаква се ADVENT да привлече вниманието и на участващите в срещата на върха на НАТО в Анкара, която ще се състои на 7 и 8 юли.

"Хавелсан" e една от водещите технологични и отбранителни компании на Турция, предоставяща критичен софтуер и системна интеграция, посочват турските медии.


Турция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    12 6 Отговор
    Румънците са умни! Взели са си нещо, което върши същата работа като краварското, но съм сигурен, че Турция им го е продала много по изгодно!!! Нашите кретени обаче си умират да плащат скъпо евтините неща на говедарите!!!

    Коментиран от #3

    18:45 05.07.2026

  • 2 1488

    10 10 Отговор
    Митът за Русия като суперсила рухна. Щяха да превземат Киев за три дни и да стигнат след още три до Берлин. А две украински села не могат да превземат вече пета година. Не могат да си опазят рафинериите край Москва и чак до Урал. Нямат суверенитет на собственото си въздушно пространство.

    18:52 05.07.2026

  • 3 Путин

    4 8 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Тука злобата по важи за Ганьо, може да е по-скъпо и да не върши работа, но щом турско не е за нас..

    18:53 05.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 НЕ МОЕ МИ СВЪРШИ ДЕНЯ

    6 1 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски?

    19:03 05.07.2026

  • 6 На Далавера

    4 9 Отговор
    И6pиkчиите пpekaрaли мaмaлигаpите.

    19:06 05.07.2026

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