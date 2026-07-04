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Русия заплашва с Трета световна война: иска да превземе пет държави в Европа
  Тема: Украйна

Русия заплашва с Трета световна война: иска да превземе пет държави в Европа

4 Юли, 2026 07:40 7 913 206

  • украйна-
  • владимир соловьов-
  • русия-
  • война-
  • нато-
  • владимир путин

В Русия твърдят, че това са изконно руски територии, от които Москва не трябва да се отказва с лека ръка. Подобен наратив се разпространява и по отношение на Украйна.

Русия заплашва с Трета световна война: иска да превземе пет държави в Европа - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руски пропагандисти, близки до властта в Кремъл, отправиха ужасяващи заплахи за започване на Трета световна война, предаде британското издание Express.

Пропагандисти по държавната телевизия призоваха Русия да нахлуе в съседни европейски територии, като заявиха, че те са „наша територия“ и „наша земя“.

Още новини от Украйна

Водещият на руската държавна телевизия Владимир Соловьов, заедно с някои от своите гости, заяви, че Русия трябва да си върне Финландия, балтийските държави (Естония, Латвия и Литва) и Полша.

Те твърдят, че това са изконно руски територии, от които Москва не трябва да се отказва с лека ръка. Подобен наратив Кремъл разпространява и по отношение на Украйна - че това не е независима държава, а руска територия.

Друг гост в предаването – членът на Съвета на федерацията на Русия Алексей Кондратиев – заяви: „Това са наши територии, това е наша земя. Върнете и Прибалтика, моля. Възстановете всичко в границите от 1917 година.“

Междувременно войната на Русия срещу Украйна достигна важен етап, тъй като вече продължава по-дълго от Първата световна война. Конфликтът нанесе тежки поражения както на Украйна, така и на Русия.

Според Financial Times за всеки потвърден загинал руски военнослужещ федералните власти изплащат обезщетение в размер на 14 милиона рубли (около 134 000 британски лири). По оценки са загинали около 352 000 руски военнослужещи. Ако тези данни са точни, общата сума на изплатените обезщетения би възлязла на близо пет трилиона рубли.

Руските граждани започват да усещат последиците от недостига на гориво, причинен от атаките срещу нефтени рафинерии. В райони като Москва и окупирания Крим бензиностанции са въвели режим на разпределение, като ограничават продажбите до едва 20 литра на автомобил.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    67 41 Отговор
    "МЕЧКА С МРАВКИ НЕ СЕ НАСИЩА"(българска народна поговорка) Чакаме да видим кои ще са големите мръвки.

    07:43 04.07.2026

  • 2 Краварска медия

    112 30 Отговор
    Ахахаха, всичко наред ли е

    Коментиран от #10

    07:44 04.07.2026

  • 3 Механик

    185 36 Отговор
    Вечер викате "Русия се разпада, няма пари и бензин, няма кокоши яйца и воюва с лопати". Сутрин тръбите "Аууу, Русия ще ни напада. Ще ни превзема."
    Кога казвате истината?

    Коментиран от #172, #186

    07:46 04.07.2026

  • 4 Жълтопаветник

    76 83 Отговор
    Мoнголите барат на едро! Не плашат с Европейска, а прескачат направо на световна война! С Украйна не се справят, ама с Европа и половината свят е фасулска работа, една седмица!

    Коментиран от #11, #55, #180

    07:46 04.07.2026

  • 5 Руснаци

    88 70 Отговор
    Идва времето където балтийските страни и смешните поляци ще бъдат роби на руснаците, 5 години Нато са смазвани от руснаците, днеска падна и Константиновка, честито на руските доброволци които смазват натовските подлоги без напрежение, а успехите на укрите удари по депа и кораби на котва хахахаах

    Коментиран от #56, #74

    07:47 04.07.2026

  • 6 Трябват още парички

    81 25 Отговор
    Русия е много опасна и британците трябва да развържат кисиите и да се примирят с орязването на парите за социални,здравеопазване, инфраструктура и какво ли още не. За британците е тази статия, не за нас.

    07:47 04.07.2026

  • 7 защо

    73 13 Отговор
    Добро утро Маре,
    Здраво си се наточила.

    Коментиран от #23

    07:47 04.07.2026

  • 8 2 села, Москва гори ахаха

    44 62 Отговор
    5 г срам и позор в Украйна

    07:48 04.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    81 21 Отговор

    До коментар #2 от "Краварска медия":

    Наред е, наред е. Украина е почнала "40-дневен натиск" (нещо като перемогата).
    Е, изпуснали сме малко Константиновка, ама тя и без друго беше без стратегическо значение, де.

    07:48 04.07.2026

  • 11 Хахахахаха

    64 30 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветник":

    Ти сериозно ли, 5 година руснаците мачкат, аз не виждам Нато за 5 години да са направили нещо, само говорят и си бършат сополите хахахха, няма такава пародия на държави, мачкани и е..... 5 години хахахаха

    Коментиран от #24

    07:49 04.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факт

    60 9 Отговор
    Не ми се четат простотии в събота сутрин.

    07:49 04.07.2026

  • 14 Путин мнохоходовия

    25 32 Отговор
    3 дни до Брюксел

    Коментиран от #59, #175

    07:49 04.07.2026

  • 15 хай

    21 30 Отговор
    Добре утро многходови комунета

    Коментиран от #141

    07:50 04.07.2026

  • 16 Анализатор

    34 52 Отговор
    Всъщност, ако има нещо положително в тази война, това е огромният брой руски жертви. Ако приемем , че до този момент има 1 000 000 убити рушляци, това означава че 1 млн. рускини излизат на "свободния пазар на труда".
    Е вярно е, че не са красиви като украинките, но пък са "дашни"...
    Изцяло подкрепям политиката на Путлер в това отношение...

    Коментиран от #32, #53, #135, #138, #163, #200

    07:50 04.07.2026

  • 17 Обикновен Гражданин!

    36 5 Отговор
    Пълни Измишльотини!

    07:50 04.07.2026

  • 18 Преподобна Стойна

    20 36 Отговор
    Е предсказала: "Зли времена вещае Небето за Русия, люде. Няма да мине и век – помнете ми думата – и тя, дето днес е ръгнала да прегази света и като порой мътен да го залее, ке биде прегазена, ке биде бита, ке се свие в коритото си и дълго време само ке шушне... Ке шушне и ке въздиша. "

    07:50 04.07.2026

  • 19 Тва юбаво

    11 24 Отговор
    А.. МЕГАПОЛИСИТЕ....ПОКРОВСК, Купянск, Малая Токмачка, Часов Яр , КОГИШ?!?
    Хихихихихи
    Единствено... ДЕРМО чемоданчика.. превзема старухата Педофил
    Хихихихихи

    07:50 04.07.2026

  • 20 Аоо!

    48 16 Отговор
    Кои държави в Европа иска да превземе Русия? От споменатите само полша е държава, ония са махали!

    07:51 04.07.2026

  • 21 руззззНациии

    17 25 Отговор
    Знаем, знаем. До Лисабон всичко е изконно руззка земя.....че и по на запад ;)

    07:51 04.07.2026

  • 22 ДОКАТО МЕ ЗАТРИЕ

    18 32 Отговор
    РУСИЙКАТА

    ПУТИН НЯМА ДА МИРЯСА.

    07:52 04.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Механик

    39 9 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахахаха":

    Е как да не са направили, бе? Ами "коалицията на же-лаещите"? Ами сбирките сряда и петък дето правят? Ми колко нещо се изшмърка по влаковете? На тебе малко ли ти се вижда??
    Е, даже Макарон се прежали и излезе по тъмни очила и бушониран от дедо си. Тая жертва от негова страна си е много нещо.

    Коментиран от #27, #43

    07:52 04.07.2026

  • 25 име

    43 16 Отговор
    В Полша и Финландия определено евронацитата имат силно влияние и принос за русофобията сред управляващите, иноче сомите народи не мисля че са токива бесни русофоби. Но балтийските пинчери са доказали, че нищо не става от тях и сами се топят и изчезват. Руснаците им направили държавите, а те неблагодарни племена.

    Коментиран от #132

    07:53 04.07.2026

  • 26 Хе хе...

    26 19 Отговор
    Тия са се и3п0H@cp@ли от истеричен ужас.
    А руснаците дори още не са запрегнали. Отделно, Путин започна да омръзва на всички, включително и на себе си, с лиготийте за братския у краински народ. Така че или всички да започват да си опичат акъла, или току виж руснаците си прибрали и половин Германия, и скандинавието, и всички бивши републики (без Беларус и Казахстан, че нали бездруго са дyпe и гащи), и Румъния, че и Австрия, и за десерт Босфора и Дарданелите.

    Коментиран от #42, #146, #196

    07:53 04.07.2026

  • 27 Хахахахаха

    25 8 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Хахахха, то тоя макрончо кой не го е нашамарил и смятай смешните франсета го оставят да ги управлява хахаха, те за това всички ги шамарят, франсетата скоро може и да изчезнат като нация, да станат колония на африканците

    07:55 04.07.2026

  • 28 Абе зае....БИ.

    16 31 Отговор
    АааааааХахахаха
    Сите помним ПЕН дел дружинката от фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев:
    2 ДНЯ и ВСЕ!
    ПОЛТАРА ДНЯ!
    В КИЕВ за 2 дня,та това е една Украйна, Господи !
    За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон !
    След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
    Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг
    АааааааХахахаха

    07:55 04.07.2026

  • 29 Иван от Украйна

    29 3 Отговор
    Глупости !Дали има хора да вярват на тези измишльотини ?! Болни мозъци много , но им дават и трибуна.

    Коментиран от #34

    07:55 04.07.2026

  • 30 Троян

    11 14 Отговор
    РФ направо да обяви война на Кабо Верде.

    07:56 04.07.2026

  • 31 Тити на Кака

    12 8 Отговор
    Соловьов и компанията му от телевизионни стръвници разиграват този пропаганден водевил всеки ден откакто започна войната.
    Време беше и нашата пунта мара да узнае за това.
    В следващ момент е възможно да възникне и досещането, че тези 100% пропагандни сеири са за 100% вътрешна консумация 😂😂😂

    07:56 04.07.2026

  • 32 Ма наф

    21 7 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    Аналлизатор си ти, розова розичка мамина.
    Колко парички изкара днес. Стигат ли за червило?

    07:57 04.07.2026

  • 33 Готов за бой

    10 23 Отговор
    Само мухльовците ги е шубе от война. Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #100, #149

    07:58 04.07.2026

  • 34 Хм...

    4 8 Отговор

    До коментар #29 от "Иван от Украйна":

    Казват неща, които мужиците искат да чуят.

    07:58 04.07.2026

  • 35 КОЙТО НЕ ГЛАСУВА

    9 15 Отговор
    ЗА ПУТИН И ЕДИННА РУСИЯ

    ГЛАСУВА ЗА ЗЕЛЕНСКИ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА

    МНОГО ЛОШ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ

    ПАК С НЕГО ПЛАШАТ ХОРАТА

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    07:59 04.07.2026

  • 36 Руснаци

    21 9 Отговор
    Само да вметна, че по официални данни ако може да се вярва на Про руски сайтове известни с омразата си към Русия и Путин са загинали 230000 руснаци, голяма част оттях са затворници, така че и там има съмнения, а нещо за украинските загуби ще чуем ли,, - колко милиона станаха вече?? Такъв геноцид над украинската армия не съм виждал другаде, буданката избяга от украинското ГРУ, те руските доброволци ги избиха и не остана какво да ръководи хаахах

    07:59 04.07.2026

  • 37 Механик

    23 1 Отговор

    До коментар #23 от "как са тъмните очила марче?":

    Милен, марчето, анатоли, тихомир и прочее са все един и същи човек. Тая редкация е тип "сам човек оркестър". Една стая, един компютър и един застаряващ алкохолик. Смрад на евтин тютюн и малко тревица, омазани стъкла, бюро, мивка (която е и тоалетна) и един стар ливосан матрак хвърлен на земята.
    Е това е цялото могъщество на тия. Язък че са собственост на Домениканската република. На йезутите не им се отпускат парички.

    07:59 04.07.2026

  • 38 Мара лудата,

    17 3 Отговор
    пак е на линия! 🤦

    08:00 04.07.2026

  • 39 Българин

    9 4 Отговор
    Конфликта между Украйна и Русия наистина ще прерастне в Трета световна война.Време е за преговори с Русия и Украйна.

    08:00 04.07.2026

  • 40 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    22 9 Отговор
    Е тотален крах. Сега еврофашистите малко ги е страх, че руснаците ще им потърсят сметка.

    08:00 04.07.2026

  • 41 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ

    13 18 Отговор
    УЛЯНОВ И БРОНЩАЙН

    ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.


    ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА

    ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ

    ЩЕ ЗАТРИЯТ РУСКАТА КОЧИНА.

    08:01 04.07.2026

  • 42 Ха ха

    11 14 Отговор

    До коментар #26 от "Хе хе...":

    Интересно как ще превземат Босфора и Дарданелите! Со дупе, нали?

    Коментиран от #58

    08:01 04.07.2026

  • 43 Бай онзи

    9 2 Отговор

    До коментар #24 от "Механик":

    Браво!!!!!

    08:01 04.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 НЕ БОЙТЕ СЕ НАТОВЦИ

    27 3 Отговор
    РЮТЕТО ще ви пази.

    08:01 04.07.2026

  • 46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    23 5 Отговор
    Щял да бяга.

    08:02 04.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Боа

    21 4 Отговор
    Прибалтийские тигри много са страшно!
    Ама,-само до първи мензис!

    08:02 04.07.2026

  • 49 Виждащ

    18 2 Отговор
    Мария журналистката отдавна умря.
    На нейно място поставиха трансгендер и му сложиха името Мара Пропагандата.
    Човека така си изкарва прехраната, по друг начин не може. Накъдето духа вятъра, натам и той(тя, то).

    08:03 04.07.2026

  • 50 Маро, кга Русия

    14 6 Отговор
    Првземе и нас, че да сложи всички, които рагнасят фалшиви новини на мястото им- тоест, тежък, каторжен труд!

    Коментиран от #73

    08:04 04.07.2026

  • 51 1488

    13 20 Отговор
    Само знам едно:
    Румен Радев не може да продължава да бъде
    министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!

    08:05 04.07.2026

  • 52 Бай той Толстой

    7 1 Отговор
    Няма да са само 5😁😁

    08:05 04.07.2026

  • 53 Ленин

    17 7 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    Не са толкова красиви колкото украинките.... Мдаа прав си...По-красиви са!

    08:06 04.07.2026

  • 54 Кочината е с голяма територия

    9 10 Отговор
    Но само една ядрена ракета в Москва ще я занули.

    08:06 04.07.2026

  • 55 Хохо Бохо

    13 3 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветник":

    Йочината Финландия знаеш ли кога и кой я създава?

    08:06 04.07.2026

  • 56 55555

    8 19 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаци":

    Стига се възпалява бе мехур!!!!Руската мечка е на смъртен одър,изнемощяла одръгляла,болна е мечката руска.!!!От НАТО само ви гледат сеира и чакат повод да ви приключат.!!!!

    Коментиран от #78

    08:07 04.07.2026

  • 57 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА

    11 19 Отговор
    КРЕМЪЛ ЩЕ БЪДЕ ЗАЛИЧЕН.

    ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.

    08:07 04.07.2026

  • 58 Бай той Толстой

    2 7 Отговор

    До коментар #42 от "Ха ха":

    С ядрено оръжие!!!👍💥

    Коментиран от #87, #151

    08:07 04.07.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 2563

    17 1 Отговор
    Пак сутришни глупости,ту пишете че Русия загива,сега че иска световна война.Тази Мария пишеше че Путин е много болен и умира,друг път че е умрял и Русия крие.Големи глупости! Добро утро Мария ,ха...ха!

    08:09 04.07.2026

  • 61 ПУТИН

    9 13 Отговор
    ПАК ОБЛЕЧЕ КАМУФЛАЖКАТА.

    И ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА

    ОТ СМЯХ.

    МАСОВКАТА ПАК СЕ ПРЕВЪРНА

    В КОМЕДИЙНО ШОУ.

    08:09 04.07.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Ама вие сериозно ли ?

    5 10 Отговор
    АааааааХахахаха
    Кремля ТВ на фашагата чифутин Соло вьев, всъщност е психодиспансер и пациенти с ментални увреждания: хронични Алкашоре, Без- казармени хомики и отчаяни шизофреници !
    До обяд фъргат АТОМА по ЕВРОПА а до полунощ - по целиот Свет!
    АааааааХахахаха
    А по време на визитацията,.. бащата на "БЛОНДИ " (Соло ВЬЕВ)..отстрелва.. монголья качващи видо си ки..от Украинските удари
    АааааааХахахаха
    Абсолютна...Тр еш

    08:10 04.07.2026

  • 65 БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА

    17 2 Отговор
    А бандерите у форума продължават да мечтаят за обещания райх. Тъпи бандери.

    08:11 04.07.2026

  • 66 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ

    15 3 Отговор
    Къде ми е статията за успехите на Зеленски??

    08:11 04.07.2026

  • 67 Не Русия, а запада и САЩ

    16 5 Отговор
    Ще ни докарат до Трета СВ. Настъвили са се срещу Москва, като гладни хиени, само защото Путин ги отсвири. То не бчха помощи, то не бяха заеми, то не бяха дарения на военна техника, то не бяха срещи включващи и Зеленски по цял свят с цел да измислят поредния пъклен пакет от забрани с/ у РФ. Сега наливат Украйна с всевъзиожна техника и жива сила, се да сломят Русия, ама ще им се размине мерака с една цикия.

    Коментиран от #162

    08:11 04.07.2026

  • 68 ален далесс

    9 4 Отговор
    давай вова !

    08:11 04.07.2026

  • 69 ЩЕ ВИ ПРЕГАЗИ ЗАСЛУЖЕНО

    10 3 Отговор
    ДААА ТРЯБВАТ ЗА БУФЕР , ЗА ДА СПРЕ ФФАШИСКИЯ НАГОН С ТЕЗИ ПРОКСИТА ДА СЕ ЕРЧИ И ПРЕДИЗВИКВА ВОЙНИ НА РУСИЯ ! ТОВА Е ЕДИН ЗДРАВИСЛИВЕН ВАРИАНТ ЗА НЕЯ ЗА СИГУРНОСТТА ѝ ! А НАЙ- ДОБРЕ Е ДА СТИГНЕ ОТНОВО ДО ФфАШИЗЧАДИЯТА И ДА ГИ ЛИКВИДИРА!
    АКО СЕ НАЛОЖИ И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ!

    08:12 04.07.2026

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Нафиркан Пацан

    11 10 Отговор
    Тръгнахме към Берлин
    Но край Мала Токмачка
    Ни свърши Бензина.

    08:13 04.07.2026

  • 72 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ

    11 5 Отговор
    Първо в окраина, после и у нас.

    08:14 04.07.2026

  • 73 55555

    12 3 Отговор

    До коментар #50 от "Маро, кга Русия":

    Май и Русия не ви иска?!!!Русия презира от дъното на душата си полезните иди.ти като вас, така че заминавате на бунището на историята.Никой не обича този който се е продал в служба на чужда държава,и това което заслужавате е само презрение.

    08:14 04.07.2026

  • 74 Руска поговорка

    11 12 Отговор

    До коментар #5 от "Руснаци":

    "Мечтать не вредно"
    Само, че руснаците друго мислят бягащи по бензиностанцийте с туба да намерят малко бензин и псуващи цялата кремълска банда.
    Най много е пак да си спретнат една "Велика" революция и да започнат масово да се изтребват взаимно. Това го правят най добре.

    08:15 04.07.2026

  • 75 Блеър Абу Али Мохамад Джонсън Джуниър

    7 0 Отговор
    Статията е ИЗВЪНРЕДНА да си попълват празните карета в парцала за празноглавите бледолики островитяни….
    Дай един пинт, че ми пресъхна гърлото да грача глупости.

    08:15 04.07.2026

  • 76 Деций

    9 7 Отговор
    Само глупости се пишат,че много и трябват на Русия тези земи,тя с нейните се оправи ,че и други да има!Не Русия иска чужда земя,а на запада му трябват руските ресурси,обаче безплатно,за да реанимират общата си икономическа несъстоятелност.Лапането от Соц лагера приключи,то им даде глътка въздух за 35 години,но ламята иска още!Дори и да глътнат Русия и това ще е до време,те с Китай и с Индия не могат да се борят и мерят,нито икономически нито военно.

    08:15 04.07.2026

  • 77 Зеления

    11 4 Отговор
    Паразит , прати сибига носорога да се извинява на поляците , но нещо не се получи , оня си тръгна без да даде пресконференция .

    08:16 04.07.2026

  • 78 Хахахахаха

    8 6 Отговор

    До коментар #56 от "55555":

    Хахахах, Еми и аз това казвам само гледат и ревът, руснаците ги гаврят жестоко и им се подиграват, какви умствени капацитети бачка в тези страни от Нато, че най голе уте успехи са да накарат укрите да удрят депа и кораби на котва хахаха, големи успехи дядка имат, радваш ли се хахаха, 5 години 50 страни биват унижавани от заспал мечка, а ако тая мечка се събуди от тези 50 страни няма да остане и 1 ахахахх, реви Нато реви

    Коментиран от #118

    08:16 04.07.2026

  • 79 Фори

    7 9 Отговор
    Това е официалната позиция на руснаците. Да нападнат и превземат Европа. Всички приказки на Путин че няма да напада са лъжи за лековерни.

    08:17 04.07.2026

  • 80 ОПИТА ЕВРОФАШИЗМА ДА БЪДЕ ВЪЗРОДЕН

    14 8 Отговор
    Се оказа провал. Войната на Зеленски е провал, а англосаксонските подпалвачи на тази война ще отговарят за престъпленията си.

    08:17 04.07.2026

  • 81 Гробар

    13 7 Отговор
    Най-после им дойде акъла. Разбира се че Русия трябва да възстанови териториите си от 1917 година и всичко завоювано по време на втората световна. Както биха направили САЩ.

    08:17 04.07.2026

  • 82 Хаха

    4 7 Отговор
    като заявиха, че те са „наша територия“ и „наша земя“.

    Бяха тяхна земя 😁

    08:17 04.07.2026

  • 83 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    11 9 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в кииф?

    08:18 04.07.2026

  • 84 До преподобна Стойна

    14 8 Отговор
    Прочети хубаво предсказанието и ще разбереш че казва , излиза от коритото и помита всичко , не го изкривявайте , Бог е с Русия .

    08:19 04.07.2026

  • 85 ЕВРОНАЦИСТИТЕ

    12 10 Отговор
    Здраво ядат дървото.

    Коментиран от #101, #113

    08:20 04.07.2026

  • 86 Анонимен

    11 4 Отговор
    Британско издание?! Стига глупости, бе! Я по-сериозно! Отдавна никой не вярва на британците.

    Коментиран от #122

    08:20 04.07.2026

  • 87 55555

    7 8 Отговор

    До коментар #58 от "Бай той Толстой":

    Даже няма да се наложи НАТО да им отвръща с такова,предвид факта че една трета от изстреляните от руснаците ракети падат върху главите им,тези иди.ти ще се самоизбият.!!!!!

    08:21 04.07.2026

  • 88 Боби Баламата

    4 10 Отговор
    Последно, я не разбрах само.. хомик могучая, Фюрера педофил и редовната армия Оризо-Гризачи от С Корея...само ДОНБАС ли ше превземат или Бегачо от ГОТВАЧО ,пак ше връща граници а СССР и Соц Лагера?!? При надничарите на Пияната цари пълна шизофрения- един ден думат за Донбас а на следващия за Берлин и Лисабон?!?

    08:21 04.07.2026

  • 89 Бравооооо

    12 3 Отговор
    Те англосаксите са много тревожни.Постоянно пишат небивалици.
    Само да споменем ,че две ракети Сармат са достатъчни за да изтрият от лицето на земята това проклето петно на земята наречено велико кралсто Британия.
    Така че по-добре ще бъде да си натискат парцалоте и да не се правят на много умни.

    08:22 04.07.2026

  • 90 Йода

    5 10 Отговор
    Историята знае много империи които несъществуват вече,това е чака и Русия.

    08:22 04.07.2026

  • 91 Гост

    11 1 Отговор
    Оффф, ка па се не спряхте да пишете глупости на секи час...

    Коментиран от #98

    08:23 04.07.2026

  • 92 ТРЪМП Е ТАРИКАТ

    10 1 Отговор
    Откачи се от битанофашистката война в окраина. Сега европейските тигри сапсепумирисалирот страх.

    08:23 04.07.2026

  • 93 Последния Софиянец

    5 7 Отговор
    А мала токмачка ще асвабаждава ли скора!

    08:24 04.07.2026

  • 94 Като си представиш

    2 4 Отговор
    Че това се броят за хора...
    Ама внимавайте, че децата ви са там - в гнилата Европа... далеч от вас и всичко т3роруско

    08:25 04.07.2026

  • 95 За тия само

    4 3 Отговор
    Олово в тиквата.

    08:25 04.07.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 Как

    4 8 Отговор
    Путин казва че няма да напада , тези всичките казват че ще нападат . Не може да имаме доверие на руснаците. Заплашват с нападение после се сърдят че Европа се въоръжава и не им вярва.

    08:26 04.07.2026

  • 98 Има го на видео

    1 2 Отговор

    До коментар #91 от "Гост":

    Д.е.р.в.и.ш

    08:26 04.07.2026

  • 99 А50

    7 3 Отговор
    Е нали няма бензин и ракети и губи в 404. Балтииските лилипути сами се навират в шамарите, но на Русия не й трябва да храни фашисти и ненормални

    08:26 04.07.2026

  • 100 Готов си за бой?

    6 1 Отговор

    До коментар #33 от "Готов за бой":

    Е само спокойно! Ти не знаеш и не си презареждам, а по живи хора ще стреляш? Ти на какви стимуланти си? Или си на 20?

    08:26 04.07.2026

  • 101 55555

    6 8 Отговор

    До коментар #85 от "ЕВРОНАЦИСТИТЕ":

    Ядът ,пият,бензин имат-живеят си живота,а любимците ти се превръщат в груз 200.!!!

    Коментиран от #105

    08:27 04.07.2026

  • 102 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    8 9 Отговор
    В ленинград пак гори рафинерията, гойдаа копейки съдрани‼️

    08:27 04.07.2026

  • 103 Жоро

    3 7 Отговор
    Ако успеят да излязат от калта в Украйна ще говорим

    08:27 04.07.2026

  • 104 А50

    4 9 Отговор
    От Кииф за два дня до къде се докара бункерния с ботокса!

    08:28 04.07.2026

  • 105 И ДРУГИТЕ НОВИНИ СТРЕСИРАТ ЕВРОНАЦИСТИТЕ

    10 3 Отговор

    До коментар #101 от "55555":

    Русия обяви превземането на по-голям град в Украйна : какво се случва на фронта!?!?! Паника се случва, ПАНИКА.

    Коментиран от #126

    08:29 04.07.2026

  • 106 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 107 Пуьо успешно възроди ссср

    7 10 Отговор
    Върна опашките и купоните.

    08:29 04.07.2026

  • 108 Механик

    5 7 Отговор
    От втарая остана само леш и скрап по ливадите кални!

    08:29 04.07.2026

  • 109 Кирил

    7 10 Отговор
    Докато съществува, русия ще е заплаха за човечеството

    08:30 04.07.2026

  • 110 Баце

    2 4 Отговор
    Ако Турция поиска същото?

    08:30 04.07.2026

  • 111 ДЪЛГИ ГОДИНИ СЛЕД ВОЙНАТА

    14 2 Отговор
    Ще има издирване и присъди за бандери нацисти. И в Монако няма да могат да се скрият.

    08:31 04.07.2026

  • 112 Копейка в шок

    5 10 Отговор
    Шокиран съм!!!!Нас братушките-солдатушки няма ли са ни АсвАбАждават?..?
    Ние родните копейки си искаме пак дефицит, купони, затворени граници и да търсите "връзки" .Това беше най популярната дума в соца.
    Дойде ли руския ботуш иде най хоровото всички бедни освен номенклатурата,а сега само копейките сме мизерници.

    08:33 04.07.2026

  • 113 Страхът на НАТО и Бандеровци

    13 3 Отговор

    До коментар #85 от "ЕВРОНАЦИСТИТЕ":

    Бандерофашагите и НАТО ги е страх,.че Русия ще им потърси сметка за тая кръвопролитна война и не спазването на договореностите НАТО д не се разширява. Разплата ще има, имат да се връщат едни много пари дека ЕС и НАТО крадна от Русия. Те ще се връщат с земя! Който крал е връща стократно.

    08:33 04.07.2026

  • 114 ЩЕ ИМА МИР

    11 1 Отговор
    Само когато голямата гъба порасне в Лондон.

    08:33 04.07.2026

  • 115 Иво

    10 5 Отговор
    Онзи ден руснаците са свалили Грипен от 190 км разстояние все едно грипена е бил над Русе а су-35 над София.

    Коментиран от #120, #121

    08:34 04.07.2026

  • 116 Санде Глухия

    4 8 Отговор
    У Крим, Белгородска Република, москал, Питере, Туапсе, Перм, Орск и т.н...Апокалипсис а надничарето на Пияната изпаднале у свински възторг верват у ТРИДНЕВНАТА ДВИЖУХА на пиздоглазия ЦАЛИВАЧ на КУ РАна и мръдащата ГНИЛОЧ мумията?!?
    Хихихихихи

    08:34 04.07.2026

  • 117 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ

    8 6 Отговор
    Е тотален крах. За британците окраина е просто разходен материал.

    08:35 04.07.2026

  • 118 55555

    5 8 Отговор

    До коментар #78 от "Хахахахаха":

    Нищо чудно тая умряла мечка като се събуди да види че около нея няма нищо, бензин няма ток няма,военните заводи са унищожени.Тогава какво би и останало,може би да се бият с камъни и дървя?А забравих,то и хора няма,те отдавна ще са станали на груз200,така че единственото което и остава е да търти да бяга.!!

    08:37 04.07.2026

  • 119 РУСКИТЕ ФЕРМЕРИ

    4 7 Отговор
    ЗАПОЧНАХМЕ ЖЪТВАТА.

    АМА ДРУГ ПЪТ

    СОЛЯРКИ НЕТЪ

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    08:37 04.07.2026

  • 120 Да бе..

    4 5 Отговор

    До коментар #115 от "Иво":

    Ние тиа Без- аналогови Мултики на кремля сме ги гледале..
    Хахахаха
    Оня Без- казармения Петушок.. шай гу, беше свалил ( официалното)..12 бр...Ф-16 и то...9 месеца преди да пристигнат Първите 4 самолета!
    Хахахахаха
    Прид урак

    08:38 04.07.2026

  • 121 СВАЛИХА

    3 7 Отговор

    До коментар #115 от "Иво":

    И НА БАБА МИ ХВЪРЧИЛОТО.

    УШАНКИТЕ ТОВА ГО МОГАТ


    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    08:39 04.07.2026

  • 122 Мечтатели

    4 9 Отговор

    До коментар #86 от "Анонимен":

    За тези, които пишат, че това били глупости и евро пропаганда искам да напомня, че това не го казва Урсулка или Кая Калас, а руски политици, вкл. член на съвета на федерацията и любимият журналист на путя, соловьов. И то по първи канал си заявяват мераците, така че е нормално да ги цитират западните медии. Друг е въпросът дали имат силите да превземат тези 5 държави. Трите малки балтийски републики може и бързо да ги превземат, но с Полша и Финландия определено ще се озорят. А, за тези, които пишат глупости от сорта, една атомна бомба и готово, искам да напомня, че това с атомна бомба една територия не се превзема, а унищожава. А, и не само диваците от север имат атомни бомби. Това дали могат да завземат руснаците тези 5 държави и дали изобщо ще се пробват са отделни въпроси, но самият факт, че говорят за това по националната си телевизия, означава, че Европа наистина трябва да бъде готова за отбрана.

    08:39 04.07.2026

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Тавариши и Таварашутки

    6 7 Отговор
    Верно ли ПУТИН

    Пратил МЕДВЕДЕВ,

    На погребението на АЯТОЛАХА

    Да види как се Погребва ДИКТАТОР

    Че и неговия Ред идвал скоро Време?

    08:42 04.07.2026

  • 125 Атина Палада

    4 9 Отговор
    Дайте инфо за Парада на ТРИДНЕВНИЯ педофил в КИЕВ, ДАМАСК и ЛИСАБОН.
    Ше ги дават ли директно или само в бункера в Урал?

    Коментиран от #145, #148

    08:42 04.07.2026

  • 126 55555

    5 4 Отговор

    До коментар #105 от "И ДРУГИТЕ НОВИНИ СТРЕСИРАТ ЕВРОНАЦИСТИТЕ":

    А стига бе!!!!Превзехте ли го вече????Стана веч четири години от как боя се води,гъсти орки идат във боя реват,и веч най накрая пада градат.!!!!!!

    08:43 04.07.2026

  • 127 Яренко

    7 8 Отговор
    До всички укронацисти, ВСУ и СБУ - мразя ви безплатно и завинаги

    Коментиран от #131

    08:44 04.07.2026

  • 128 Боко

    5 1 Отговор
    Британски Гьобелс 👌
    Кръвосмешението води до това🤮

    08:45 04.07.2026

  • 129 гост

    4 5 Отговор
    Отдавна е време тези двамата да последват съдбата на дъщерята на Дугин...

    08:46 04.07.2026

  • 130 Бай Сталин

    6 6 Отговор
    И като се събудиха двата им крака отвити . В Русия обикновените хора ядът картон но иначе война ще правят .

    08:46 04.07.2026

  • 131 гост

    7 3 Отговор

    До коментар #127 от "Яренко":

    Болен си момче,само въже ще те излекува...

    08:47 04.07.2026

  • 132 е да, де

    5 5 Отговор

    До коментар #25 от "име":

    Тези писаници точно за Полша са предназначени. За по-малко от пет години укрите успяха да направят поляците от русофоби укрофоби. Полша може да е хиената на Европа, но дори политиците й обърнаха тренда и настръхнаха срещу укронацитата. Затова се е нужна активна пропаганда, с която да им набият в главите как не нацистка Украйна, а Русия е техният враг, който планира да ги превземе. Не вярвам това да мине сред поляците, защото те ежедневно се сблъскват с тези, които не виртуално, а реално правят опит да ги превземат отвътре. Стигнали да дотам да образуват доброволни отряди за съпротива.

    08:47 04.07.2026

  • 133 Кьопейка

    12 6 Отговор
    Аз малко му се сърдя на Путин. Как може да ни забрави нас и да не ни смята за негова страна. Тука сме му най верните кьопеци, пардон кьопейки

    08:49 04.07.2026

  • 134 Дебил путинофил

    11 8 Отговор
    Да си руснак е проклятие, да си копейка е диагноза

    Коментиран от #142

    08:49 04.07.2026

  • 135 АКО

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    БАБА МИ ИМАШЕ ДРЪЖКА ЩЕ Е МЪЖКА. АКО,АКО

    08:51 04.07.2026

  • 136 Коста

    6 4 Отговор
    Не вярвайте на лицемерните англичани! Те искат, не Русия. Но искат други да умират на бойното поле а те после да царуват, защото няма вече Велика Британия. Има едно малко парче земя Англия.

    Коментиран от #187

    08:51 04.07.2026

  • 137 Пропагандата продължава

    3 2 Отговор
    И ЕС успешно ги предизвиква.

    08:53 04.07.2026

  • 138 0407

    2 3 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    дали си анал......изатор не е ясно.....ама за мечтател ставаш,щото мечтите са безплатни....

    08:53 04.07.2026

  • 139 Гост

    6 1 Отговор
    Марче, Марчеееее.... Ама то толкова ти е акъла. Статия какво казали руски пропагандисти и кво говорили при Салавьов....... И плюс това и спряхме руските телевизии, ти тайно ли ги гледаш?

    08:54 04.07.2026

  • 140 Благой

    5 0 Отговор
    Много вие хванало слънцето

    08:55 04.07.2026

  • 141 добро утро

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "хай":

    многоВходови

    08:56 04.07.2026

  • 142 Брендо

    4 0 Отговор

    До коментар #134 от "Дебил путинофил":

    Не купувай фентанил, убива, карай си на класика.

    08:56 04.07.2026

  • 143 Първанов

    7 1 Отговор
    Започне ли плашенето с режима на Путин е свършено

    08:56 04.07.2026

  • 144 виктория

    3 0 Отговор
    марето рано, рано я е засърбяло!!!

    08:58 04.07.2026

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 Шоумен

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Хе хе...":

    Безапелационно получаваш приза "Великият мечтател" !!!

    08:59 04.07.2026

  • 147 Няма

    7 5 Отговор
    По-големи глупаци от руснаците,съсипаха с страната. Ние с КРадев вървим по техния път

    Коментиран от #150, #155

    09:00 04.07.2026

  • 148 Чекай, чекай малко

    3 0 Отговор

    До коментар #125 от "Атина Палада":

    Извади официални факти с такива претенции от руска страна, ако имаш!

    09:00 04.07.2026

  • 149 Абе ти първо се зареди

    5 0 Отговор

    До коментар #33 от "Готов за бой":

    С достатъчно пaмпeрси щото нa п0ceрk0 това му е най необходимо...

    09:01 04.07.2026

  • 150 Тагаренко

    3 0 Отговор

    До коментар #147 от "Няма":

    Прав си, нас само Ламите биха но "оправили".

    09:01 04.07.2026

  • 151 Незнаещ

    2 0 Отговор

    До коментар #58 от "Бай той Толстой":

    Ами ако не се взриви?

    09:02 04.07.2026

  • 152 Васил

    4 3 Отговор
    Явно рашистите се дрогират от сутрин до вечер.

    09:04 04.07.2026

  • 153 Данчо ментата

    4 3 Отговор
    Щото ушанките цъфнаха и вързаха в обхвата на русия, че тръгнаха за още територия.
    Пияници и деградирали идиоти!

    09:07 04.07.2026

  • 154 Българин

    4 1 Отговор
    ВажнияНатовски опорен пункт Константиновака падна.
    Слава Русия.

    09:09 04.07.2026

  • 155 Това е материалистическия

    0 0 Отговор

    До коментар #147 от "Няма":

    Диалектизъм
    Руснаците са голяма територия и нямат хора да е администрират за какво им е още територия
    За 26 години руснаците трябваше да са 500-600 милиона население

    09:10 04.07.2026

  • 156 Уникално

    3 2 Отговор
    Всеки финал в Русия започва с истерия. Светът трябва да се подготви за разпада на Русия

    09:10 04.07.2026

  • 157 баба Меца

    0 0 Отговор
    Е що толко малко е, Боте?

    09:11 04.07.2026

  • 158 Чебурашкаленд

    2 2 Отговор
    Пак мултики чертаят. Ще ги стиковаме на съчки касто генерал Колев направи. Нека дойдат.

    09:11 04.07.2026

  • 159 Алексбг

    3 2 Отговор
    Иска тя Русия,ама не може и ...няма да може ! Те в Кремъл,да се замислят сериозно ,защото империята им е в процес на разпад и изолирана от цял свят.

    09:12 04.07.2026

  • 160 Един

    1 1 Отговор
    Нацисти...той и Хитлер искаше да обединява изконните немски земи.

    09:14 04.07.2026

  • 161 Едва до 20 литра?

    3 0 Отговор
    Че кой от вас зарежда повече на ден?

    Коментиран от #169

    09:14 04.07.2026

  • 162 Алексбг

    2 5 Отговор

    До коментар #67 от "Не Русия, а запада и САЩ":

    Стига бе все !" Западът и САЩ ви виновни на вас ,червени НЕпотребия !

    09:15 04.07.2026

  • 163 Полярна сова

    2 2 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    Руснаците си поразчистиха затворите.Болшинството на фронта са от там-от затворите и дисциплинарните роти.

    09:15 04.07.2026

  • 164 Сандо

    5 0 Отговор
    А защо не напишете историческата истина?Балтийските образования са руски,защото са купени от Швеция,при това за сериозни пари.Финландия като държава не е съществувала,когато руснаците завземат тази територия и именно те я създават като губерния,а впоследствие като народ и като държава.По друг начин стоят нещата с Полша,но и там нещата не са такива,каквито ги представя пропагандата и каквито поляците изобщо не обичат да разкриват.

    09:17 04.07.2026

  • 165 Софиянец

    7 0 Отговор
    Този пасквил е като някоя курсова работа на бъдеща мисирка 😅 убихте журналистиката 😂

    09:18 04.07.2026

  • 166 Изброените лица не са "Русия"

    4 0 Отговор
    Нито са правителството. Просто си приказват ядосано.

    А това че на народа му писва от СВО не означава че отказва, а че е иска Путин да свали меките ръкавици приключи с Украйна.

    09:19 04.07.2026

  • 167 Уляна

    3 0 Отговор
    България защо липсва от списъка?Пишете поне Варненска област.По-добре руско иго,отколкото шопско.

    09:20 04.07.2026

  • 168 Малоумния

    5 0 Отговор
    И що и трябва на Русия да превзема пет държави, като може да унищожи само една и нещата да се оправят - тази на британското издание Express. Свършиха ли новините за успехите на зеления, та започнахте да пишете още по-големи глупости? И като "Конфликтът нанесе тежки поражения както на Украйна, така и на Русия", защо само за тези на враждебна Русия знаем всичко - до рубла и до човек, а за приятелска Украйна нищо?.

    09:21 04.07.2026

  • 169 Бизнеса бе тъпан

    0 1 Отговор

    До коментар #161 от "Едва до 20 литра?":

    Зарежда бусове,коли -нали фирмите плащат заплати и данъци за да има в бюджета пари. Как ще си доставиш стоката с 20л .Ей копейките сте страшни идиоти.

    09:23 04.07.2026

  • 170 Българин

    2 0 Отговор
    Тия ги разправяйте на баба си от Бусманци

    09:24 04.07.2026

  • 171 Путин многоходовия

    0 1 Отговор

    До коментар #59 от "Три дни са много време!":

    Не можем, Сорос не ни разрешава.

    09:24 04.07.2026

  • 172 Лъжондри

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Отговорът е НИКОГА! Думата "истина" я няма в тяхната версия на езика.

    09:26 04.07.2026

  • 173 уфффф

    3 0 Отговор
    как ги съчинявате тези глупости - не зная. пълни глупости.

    09:28 04.07.2026

  • 174 Ами

    4 0 Отговор
    Преди време Путин ясно каза, че единственото което
    иска от Европа е да престанат да се занимават с Русия.
    Не иска нищо друго, защото знаят че Европа вече няма нищо.
    Интервюто го има в писмен и видео вариант.
    Който желае може да си го потърси в нета.

    Коментиран от #206

    09:28 04.07.2026

  • 175 Ако Русия наистина реши

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Путин мнохоходовия":

    кой и с какво ще отбранява Брюксел??? Как Европа ще събере войска?
    С прайдове и изпразване военните складове за Зелко, не става?

    На Русия територия не и трябват, дори СВО не започна за територии, а и в Истанбул не бе за теротории.
    Русия иска мир с Европа. Но на глобалистите им трябва враг, за да разширяват НАТ0

    09:28 04.07.2026

  • 176 Тома

    1 0 Отговор
    Ако бяха писали за това DW веднага щях да повярвам.

    09:28 04.07.2026

  • 177 Честит

    2 1 Отговор
    4 юли ден на САЩ, за всички копейки, които НЕ спечелиха зелена карта, оставате си мизерници копейки, но може да празнувате, но тайно да не ви гепи Митрофанона

    09:28 04.07.2026

  • 178 СЛОНА

    0 0 Отговор
    НЕКА

    09:31 04.07.2026

  • 179 Витя

    3 0 Отговор
    Заради такива простотии се нагнетява напрежение.Видите ли Русия иска да завладее Европа.Да се въоръжаваме до зъби.Хоп милиардите хвърчат в нечии джобове.Такива простотии изпълняват определени цели.Моме, Атанасова това ли е начинът да захлебвате.Пробвайте и на околовръстното.

    Коментиран от #184

    09:32 04.07.2026

  • 180 Хммм

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Жълтопаветник":

    Че си жълтопаветник то е ясно на всички и без да го казваш, ама прекалено много ти личи бе човек. Толкова много че вече започвам да се съмнявам че си ИИ, ама и той вече доста поумня. Освен ако не си някой нов "езиков модел", още неусъвършенстван, ама както се казва с големи перспетиви.

    09:33 04.07.2026

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Хи хи

    3 0 Отговор
    тагаренковци, изкопахте ли вече бункерчета, че Путин и у нас ще дойде ?!! Ако не сте, веднага почвайте да копаете !!

    09:35 04.07.2026

  • 183 Ти си

    2 0 Отговор
    Прочетох заглавието и си викам " аха DW" атомна били Expres и Financial Times !
    Тия които искат да се забрани излъчването на "Маша и Мечока" .....

    09:35 04.07.2026

  • 184 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 185 Факти

    0 1 Отговор
    Руснаците са окупирали 17 милиона кв.км. и ресурси за 75 трилиона долара и живеят мизерно. За какво са им още територии и ресурси като пак ще живеят мизерно? Да ги оставят на други държави да ги развият. Руската алчност няма граници. Имат най-много от всички, но искат да лапат още и още, независимо, че не знаят какво да правят с тези блага.

    Коментиран от #189

    09:38 04.07.2026

  • 186 Факти

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Механик":

    Е нали Запада е хилав и фалирал? Каква заплаха може да е тогава за Русия? Защо тя убива братския славянски народ за да се предлази от един хилав и фалирал Запад?

    09:40 04.07.2026

  • 187 Ежов

    1 0 Отговор

    До коментар #136 от "Коста":

    Британия е слон на глинени крака.Без колониите е нищо.Един остров в който има единствено кюмюр и потомствени алкохолици.

    09:41 04.07.2026

  • 188 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Криза след атаките на Украйна: Първият голям руски град съобщава за пълно спиране на бензинаВ продължение на седмици Украйна масово атакува руските нефтени рафинерии – с видими последици. Дълги опашки се образуват на бензиностанции из цялата страна, а доставката на гориво е ограничена до няколко десетки литра на много места. Сега град с 240 000 жители съобщава: Няма повече бензин.Новоросийск стана първият голям град в Русия, който официално обяви, че ще остане без бензин в резултат на горивната криза след украинските атаки с дронове. Администрацията на града на Черно море в южна Русия заяви, че "в момента няма наличен бензин на бензиностанциите." Новоросийск е пристанищен град с над 240 000 жители в Краснодарския регион, недалеч от Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014Във връзка с горивната криза, градската администрация пусна преди няколко седмици онлайн карта, която показва в реално време кои бензиностанции в района на града предлагат гориво. Към петък на обяд бензинът не беше наличен на всички бензиностанции, само дизелово гориво. На малкото бензиностанции, където е посочено, че имат и бензин, е възможно да се заредят само със специални горивни карти, които системно важни компании предоставят на своите служители.

    Горивната криза сега засяга почти всички руски региони. В повечето райони са въведени ограничения – дори там, където все още има бензин, таксата за частни клиенти обикновено е ограничена до няколко десетки литра на сес

    Коментиран от #192

    09:43 04.07.2026

  • 189 Истината

    1 0 Отговор

    До коментар #185 от "Факти":

    Ти що не си оставиш дома на бездомни роми да живеят в него ,ами се мъчиш 😂😂😂?

    09:44 04.07.2026

  • 190 Софето

    0 0 Отговор
    Плаша се коло е глупав народеца.
    То друго не му остана като ход на монгол ето
    Ще запали целият смят, то това беше идеята изначало, но не му стиска

    09:44 04.07.2026

  • 191 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Дълги опашки се образуват на бензиностанции из цялата страна, а доставката на гориво е ограничена до няколко десетки литра на много места. Сега град с 240 000 жители съобщава: Няма повече бензин.Новоросийск стана първият голям град в Русия, който официално обяви, че ще остане без бензин в резултат на горивната криза след украинските атаки с дронове. Администрацията на града на Черно море в южна Русия заяви, че "в момента няма наличен бензин на бензиностанциите." Новоросийск е пристанищен град с над 240 000 жители в Краснодарския регион, недалеч от Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия през 2014Във връзка с горивната криза, градската администрация пусна преди няколко седмици онлайн карта, която показва в реално време кои бензиностанции в района на града предлагат гориво. Към петък на обяд бензинът не беше наличен на всички бензиностанции, само дизелово гориво. На малкото бензиностанции, където е посочено, че имат и бензин, е възможно да се заредят само със специални горивни карти, които системно важни компании предоставят на своите служители.

    Горивната криза сега засяга почти всички руски региони. В повечето райони са въведени ограничения – дори там, където все още има бензин, таксата за частни клиенти обикновено е ограничена до няколко десетки литра на сесия за зареждане.

    В продължение на седмици украинската армия атакува нефтени рафинерии из цяла Русия с дронове. Още в края на май 2026 г., според доклад на Reuters, в европейската част н

    09:45 04.07.2026

  • 192 дядо дръмпир-стария прделко

    3 0 Отговор

    До коментар #188 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре ,за кво ти е бензин вече на пръст миришеш,ходи за гъби докато можеш

    09:45 04.07.2026

  • 193 Сомн

    0 1 Отговор
    Как може такава нагла пропаганда? Фашисткият Гьобелс, цар на пропагандата и соц.пропагандата само ряпа могат да ядат пред вас! Нагнетявате напрежение и вече 5 години бутате Украйна във война, както едно време сте набутали Германия срещу СССР,може и да има Трета световна, но я палите вие

    09:46 04.07.2026

  • 194 дядо дръмпир

    1 0 Отговор
    Още в края на май 2026 г., според доклад на Reuters, в европейската част на Русия няма голяма рафинерия, която да не е била цел на украинска атака поне веднъж, според доклад на Reuters. Няколко завода трябваше да намалят или напълно да спрат производството, което доведе до сериозен недостиг на гориво. г

    Коментиран от #198

    09:47 04.07.2026

  • 195 БеГемот

    0 0 Отговор
    Поне....

    09:47 04.07.2026

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Копейките

    0 0 Отговор
    Днес тайно празнуват 250 г. От декларацията да независимост на САЩ и се молят да паднат визите и да се изнесат на там докато Митрофанова не ги е пратила на фронта

    Коментиран от #201, #204

    09:49 04.07.2026

  • 198 дядо дръмпир-стария прделко

    2 0 Отговор

    До коментар #194 от "дядо дръмпир":

    Дядо Димитре ,за кво ти е бензин вече на пръст миришеш,ходи за гъби докато можеш ,че после гъбите ще ходят по тебе ☝️.

    09:50 04.07.2026

  • 199 дядо дръмпир-чети просиянецо!

    0 1 Отговор
    Президентът на Русия Владимир Путин всъщност е добър в справянето с кризи. Но сега всичко е различно. Постоянни украински атаки с дронове срещу петролната индустрия. Недостиг на бензин в цялата страна. Почиващите напускат Кримския полуостров масово през Керченския мост, който е многократно затворен. За Путин това все повече се превръща в проблем.Войната отдавна е достигнала столицата Москва. Особено скорошната атака с дрон срещу нефтена рафинерия и два търговски центъра беше шок за някои хора. "Земята се изплъзва под краката ни, надеждите за бъдещето избледняват", пише младият московски Никита в мрежата. Официално германското предупреждение за пътуване вече е в сила за цяла Русия. Посолството в Москва заявява, че "значителна опасност от дронове – дори в големи количества – е очаквана".

    Коментиран от #203

    09:52 04.07.2026

  • 200 Руските

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анализатор":

    жертви ги знаем до човек. Дай сега нещо и за украинските жертви, че да направим информирана оценка за ситуацията на "пазара на труда". Щото верно украинките не са лоши и са много вещи в занаята, така че конкуренцията ще бъде жестока, което всъщност е добре за потребителя както гласи пазарната икономика.

    09:52 04.07.2026

  • 201 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Копейките":

    Изнесехме се отдавна от Джуунайтид Снейкс ъв Израхел,беше трудов лагер в който поне хранеха добре ,сега и не хранят.След като си платиш наема и сметките ,я ти останат 200-300$ на месец чиста пара ,ама ти откъде да знаеш като никога не си бил там .

    09:53 04.07.2026

  • 202 Иванов

    0 0 Отговор
    Русия иска кърлежите да я оствят на мира, ама те си го търсят и накрая ще си го намерят!

    09:55 04.07.2026

  • 203 Димитър Дончев

    1 0 Отговор

    До коментар #199 от "дядо дръмпир-чети просиянецо!":

    Я кажи къде то интервюира ся ,младия Никита от Москва ,че да се посмеем и ние малко ?

    09:55 04.07.2026

  • 204 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #197 от "Копейките":

    За 250 години ... От земята на свободните и смелите, до страната
    на крепостните собственост на банките и корпорациите.
    Честит празник американци!

    09:57 04.07.2026

  • 205 дядо дръмпир-стария прделко

    0 0 Отговор
    Помните ли онази дрррта вещица -Желязната Лейди Тачър как се възмущаваше че не било справедливо СССР ,респективно Русия да има толкова природни богатства ?

    09:59 04.07.2026

  • 206 Ти не разбра ли?

    0 0 Отговор

    До коментар #174 от "Ами":

    Тук освен факти друго не четем.

    10:01 04.07.2026

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