Руски пропагандисти, близки до властта в Кремъл, отправиха ужасяващи заплахи за започване на Трета световна война, предаде британското издание Express.

Пропагандисти по държавната телевизия призоваха Русия да нахлуе в съседни европейски територии, като заявиха, че те са „наша територия“ и „наша земя“.

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Водещият на руската държавна телевизия Владимир Соловьов, заедно с някои от своите гости, заяви, че Русия трябва да си върне Финландия, балтийските държави (Естония, Латвия и Литва) и Полша.

Те твърдят, че това са изконно руски територии, от които Москва не трябва да се отказва с лека ръка. Подобен наратив Кремъл разпространява и по отношение на Украйна - че това не е независима държава, а руска територия.

Друг гост в предаването – членът на Съвета на федерацията на Русия Алексей Кондратиев – заяви: „Това са наши територии, това е наша земя. Върнете и Прибалтика, моля. Възстановете всичко в границите от 1917 година.“

Междувременно войната на Русия срещу Украйна достигна важен етап, тъй като вече продължава по-дълго от Първата световна война. Конфликтът нанесе тежки поражения както на Украйна, така и на Русия.

Според Financial Times за всеки потвърден загинал руски военнослужещ федералните власти изплащат обезщетение в размер на 14 милиона рубли (около 134 000 британски лири). По оценки са загинали около 352 000 руски военнослужещи. Ако тези данни са точни, общата сума на изплатените обезщетения би възлязла на близо пет трилиона рубли.

Руските граждани започват да усещат последиците от недостига на гориво, причинен от атаките срещу нефтени рафинерии. В райони като Москва и окупирания Крим бензиностанции са въвели режим на разпределение, като ограничават продажбите до едва 20 литра на автомобил.