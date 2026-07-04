Русия заплашва с Трета световна война: иска да превземе пет държави в Европа

Руски пропагандисти, близки до властта в Кремъл, отправиха ужасяващи заплахи за започване на Трета световна война, предаде британското издание Express.
Пропагандисти по държавната телевизия призоваха Русия да нахлуе в съседни европейски територии, като заявиха, че те са „наша територия“ и „наша земя“.
Водещият на руската държавна телевизия Владимир Соловьов, заедно с някои от своите гости, заяви, че Русия трябва да си върне Финландия, балтийските държави (Естония, Латвия и Литва) и Полша.
Те твърдят, че това са изконно руски територии, от които Москва не трябва да се отказва с лека ръка. Подобен наратив Кремъл разпространява и по отношение на Украйна - че това не е независима държава, а руска територия.
Друг гост в предаването – членът на Съвета на федерацията на Русия Алексей Кондратиев – заяви: „Това са наши територии, това е наша земя. Върнете и Прибалтика, моля. Възстановете всичко в границите от 1917 година.“
Междувременно войната на Русия срещу Украйна достигна важен етап, тъй като вече продължава по-дълго от Първата световна война. Конфликтът нанесе тежки поражения както на Украйна, така и на Русия.
Според Financial Times за всеки потвърден загинал руски военнослужещ федералните власти изплащат обезщетение в размер на 14 милиона рубли (около 134 000 британски лири). По оценки са загинали около 352 000 руски военнослужещи. Ако тези данни са точни, общата сума на изплатените обезщетения би възлязла на близо пет трилиона рубли.
Руските граждани започват да усещат последиците от недостига на гориво, причинен от атаките срещу нефтени рафинерии. В райони като Москва и окупирания Крим бензиностанции са въвели режим на разпределение, като ограничават продажбите до едва 20 литра на автомобил.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Без име
07:43 04.07.2026
2 Краварска медия
Коментиран от #10
07:44 04.07.2026
3 Механик
Кога казвате истината?
Коментиран от #172, #186
07:46 04.07.2026
4 Жълтопаветник
Коментиран от #11, #55, #180
07:46 04.07.2026
5 Руснаци
Коментиран от #56, #74
07:47 04.07.2026
6 Трябват още парички
07:47 04.07.2026
7 защо
Здраво си се наточила.
Коментиран от #23
07:47 04.07.2026
8 2 села, Москва гори ахаха
07:48 04.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
До коментар #2 от "Краварска медия":Наред е, наред е. Украина е почнала "40-дневен натиск" (нещо като перемогата).
Е, изпуснали сме малко Константиновка, ама тя и без друго беше без стратегическо значение, де.
07:48 04.07.2026
11 Хахахахаха
До коментар #4 от "Жълтопаветник":Ти сериозно ли, 5 година руснаците мачкат, аз не виждам Нато за 5 години да са направили нещо, само говорят и си бършат сополите хахахха, няма такава пародия на държави, мачкани и е..... 5 години хахахаха
Коментиран от #24
07:49 04.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Факт
07:49 04.07.2026
14 Путин мнохоходовия
Коментиран от #59, #175
07:49 04.07.2026
15 хай
Коментиран от #141
07:50 04.07.2026
16 Анализатор
Е вярно е, че не са красиви като украинките, но пък са "дашни"...
Изцяло подкрепям политиката на Путлер в това отношение...
Коментиран от #32, #53, #135, #138, #163, #200
07:50 04.07.2026
17 Обикновен Гражданин!
07:50 04.07.2026
18 Преподобна Стойна
07:50 04.07.2026
19 Тва юбаво
Хихихихихи
Единствено... ДЕРМО чемоданчика.. превзема старухата Педофил
Хихихихихи
07:50 04.07.2026
20 Аоо!
07:51 04.07.2026
21 руззззНациии
07:51 04.07.2026
22 ДОКАТО МЕ ЗАТРИЕ
ПУТИН НЯМА ДА МИРЯСА.
07:52 04.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Механик
До коментар #11 от "Хахахахаха":Е как да не са направили, бе? Ами "коалицията на же-лаещите"? Ами сбирките сряда и петък дето правят? Ми колко нещо се изшмърка по влаковете? На тебе малко ли ти се вижда??
Е, даже Макарон се прежали и излезе по тъмни очила и бушониран от дедо си. Тая жертва от негова страна си е много нещо.
Коментиран от #27, #43
07:52 04.07.2026
25 име
Коментиран от #132
07:53 04.07.2026
26 Хе хе...
А руснаците дори още не са запрегнали. Отделно, Путин започна да омръзва на всички, включително и на себе си, с лиготийте за братския у краински народ. Така че или всички да започват да си опичат акъла, или току виж руснаците си прибрали и половин Германия, и скандинавието, и всички бивши републики (без Беларус и Казахстан, че нали бездруго са дyпe и гащи), и Румъния, че и Австрия, и за десерт Босфора и Дарданелите.
Коментиран от #42, #146, #196
07:53 04.07.2026
27 Хахахахаха
До коментар #24 от "Механик":Хахахха, то тоя макрончо кой не го е нашамарил и смятай смешните франсета го оставят да ги управлява хахаха, те за това всички ги шамарят, франсетата скоро може и да изчезнат като нация, да станат колония на африканците
07:55 04.07.2026
28 Абе зае....БИ.
Сите помним ПЕН дел дружинката от фашистката кремля ТВ и фашагата чифутин Соло вьев:
2 ДНЯ и ВСЕ!
ПОЛТАРА ДНЯ!
В КИЕВ за 2 дня,та това е една Украйна, Господи !
За 7 часа ще задържим Зеленски и 16 бандери от правителството!
3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон !
След Киев тръгваме за Виена Берлин и Париж!
Това не е Война а ТРИДНЕВЕН Блицкриг
АааааааХахахаха
07:55 04.07.2026
29 Иван от Украйна
Коментиран от #34
07:55 04.07.2026
30 Троян
07:56 04.07.2026
31 Тити на Кака
Време беше и нашата пунта мара да узнае за това.
В следващ момент е възможно да възникне и досещането, че тези 100% пропагандни сеири са за 100% вътрешна консумация 😂😂😂
07:56 04.07.2026
32 Ма наф
До коментар #16 от "Анализатор":Аналлизатор си ти, розова розичка мамина.
Колко парички изкара днес. Стигат ли за червило?
07:57 04.07.2026
33 Готов за бой
Коментиран от #100, #149
07:58 04.07.2026
34 Хм...
До коментар #29 от "Иван от Украйна":Казват неща, които мужиците искат да чуят.
07:58 04.07.2026
35 КОЙТО НЕ ГЛАСУВА
ГЛАСУВА ЗА ЗЕЛЕНСКИ.
ХАХА ХАХАХАХАХА
МНОГО ЛОШ ТОЯ ЗЕЛЕНСКИ
ПАК С НЕГО ПЛАШАТ ХОРАТА
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
07:59 04.07.2026
36 Руснаци
07:59 04.07.2026
37 Механик
До коментар #23 от "как са тъмните очила марче?":Милен, марчето, анатоли, тихомир и прочее са все един и същи човек. Тая редкация е тип "сам човек оркестър". Една стая, един компютър и един застаряващ алкохолик. Смрад на евтин тютюн и малко тревица, омазани стъкла, бюро, мивка (която е и тоалетна) и един стар ливосан матрак хвърлен на земята.
Е това е цялото могъщество на тия. Язък че са собственост на Домениканската република. На йезутите не им се отпускат парички.
07:59 04.07.2026
38 Мара лудата,
08:00 04.07.2026
39 Българин
08:00 04.07.2026
40 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:00 04.07.2026
41 ЕВРЕИТЕ БОЛШЕВИКИ
ЗАЛИЧИХА ЦАРСКА РУСИЯ.
ЕВРЕЙСКАТА ТРОИЦА
ШАЛОМОВИЧ МЕНДЕЛ И СОЛОВЬОВ
ЩЕ ЗАТРИЯТ РУСКАТА КОЧИНА.
08:01 04.07.2026
42 Ха ха
До коментар #26 от "Хе хе...":Интересно как ще превземат Босфора и Дарданелите! Со дупе, нали?
Коментиран от #58
08:01 04.07.2026
43 Бай онзи
До коментар #24 от "Механик":Браво!!!!!
08:01 04.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 НЕ БОЙТЕ СЕ НАТОВЦИ
08:01 04.07.2026
46 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
08:02 04.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Боа
Ама,-само до първи мензис!
08:02 04.07.2026
49 Виждащ
На нейно място поставиха трансгендер и му сложиха името Мара Пропагандата.
Човека така си изкарва прехраната, по друг начин не може. Накъдето духа вятъра, натам и той(тя, то).
08:03 04.07.2026
50 Маро, кга Русия
Коментиран от #73
08:04 04.07.2026
51 1488
Румен Радев не може да продължава да бъде
министър-председател И СЕКУНДА ПОВЕЧЕ !!!
08:05 04.07.2026
52 Бай той Толстой
08:05 04.07.2026
53 Ленин
До коментар #16 от "Анализатор":Не са толкова красиви колкото украинките.... Мдаа прав си...По-красиви са!
08:06 04.07.2026
54 Кочината е с голяма територия
08:06 04.07.2026
55 Хохо Бохо
До коментар #4 от "Жълтопаветник":Йочината Финландия знаеш ли кога и кой я създава?
08:06 04.07.2026
56 55555
До коментар #5 от "Руснаци":Стига се възпалява бе мехур!!!!Руската мечка е на смъртен одър,изнемощяла одръгляла,болна е мечката руска.!!!От НАТО само ви гледат сеира и чакат повод да ви приключат.!!!!
Коментиран от #78
08:07 04.07.2026
57 РАЗВЪДНИКА НА ФАШИЗМА
ПУТЛЕРАЙХА ЩЕ СЕ РАЗПАДНЕ.
08:07 04.07.2026
58 Бай той Толстой
До коментар #42 от "Ха ха":С ядрено оръжие!!!👍💥
Коментиран от #87, #151
08:07 04.07.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 2563
08:09 04.07.2026
61 ПУТИН
И ВСИЧКИ ИЗПОПАДАХА
ОТ СМЯХ.
МАСОВКАТА ПАК СЕ ПРЕВЪРНА
В КОМЕДИЙНО ШОУ.
08:09 04.07.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Ама вие сериозно ли ?
Кремля ТВ на фашагата чифутин Соло вьев, всъщност е психодиспансер и пациенти с ментални увреждания: хронични Алкашоре, Без- казармени хомики и отчаяни шизофреници !
До обяд фъргат АТОМА по ЕВРОПА а до полунощ - по целиот Свет!
АааааааХахахаха
А по време на визитацията,.. бащата на "БЛОНДИ " (Соло ВЬЕВ)..отстрелва.. монголья качващи видо си ки..от Украинските удари
АааааааХахахаха
Абсолютна...Тр еш
08:10 04.07.2026
65 БАНДЕРФАШИСТКИЯ ФРОНТ СЕ РАЗПАДА
08:11 04.07.2026
66 НЕ МОЕ МИ ПОЧНЕ ДЕНЯ
08:11 04.07.2026
67 Не Русия, а запада и САЩ
Коментиран от #162
08:11 04.07.2026
68 ален далесс
08:11 04.07.2026
69 ЩЕ ВИ ПРЕГАЗИ ЗАСЛУЖЕНО
АКО СЕ НАЛОЖИ И ТОВА МОЖЕ ДА СЕ СЛУЧИ!
08:12 04.07.2026
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Нафиркан Пацан
Но край Мала Токмачка
Ни свърши Бензина.
08:13 04.07.2026
72 ДЕНАЦИФИКАЦИЯТА ИДЕ
08:14 04.07.2026
73 55555
До коментар #50 от "Маро, кга Русия":Май и Русия не ви иска?!!!Русия презира от дъното на душата си полезните иди.ти като вас, така че заминавате на бунището на историята.Никой не обича този който се е продал в служба на чужда държава,и това което заслужавате е само презрение.
08:14 04.07.2026
74 Руска поговорка
До коментар #5 от "Руснаци":"Мечтать не вредно"
Само, че руснаците друго мислят бягащи по бензиностанцийте с туба да намерят малко бензин и псуващи цялата кремълска банда.
Най много е пак да си спретнат една "Велика" революция и да започнат масово да се изтребват взаимно. Това го правят най добре.
08:15 04.07.2026
75 Блеър Абу Али Мохамад Джонсън Джуниър
Дай един пинт, че ми пресъхна гърлото да грача глупости.
08:15 04.07.2026
76 Деций
08:15 04.07.2026
77 Зеления
08:16 04.07.2026
78 Хахахахаха
До коментар #56 от "55555":Хахахах, Еми и аз това казвам само гледат и ревът, руснаците ги гаврят жестоко и им се подиграват, какви умствени капацитети бачка в тези страни от Нато, че най голе уте успехи са да накарат укрите да удрят депа и кораби на котва хахаха, големи успехи дядка имат, радваш ли се хахаха, 5 години 50 страни биват унижавани от заспал мечка, а ако тая мечка се събуди от тези 50 страни няма да остане и 1 ахахахх, реви Нато реви
Коментиран от #118
08:16 04.07.2026
79 Фори
08:17 04.07.2026
80 ОПИТА ЕВРОФАШИЗМА ДА БЪДЕ ВЪЗРОДЕН
08:17 04.07.2026
81 Гробар
08:17 04.07.2026
82 Хаха
Бяха тяхна земя 😁
08:17 04.07.2026
83 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
08:18 04.07.2026
84 До преподобна Стойна
08:19 04.07.2026
85 ЕВРОНАЦИСТИТЕ
Коментиран от #101, #113
08:20 04.07.2026
86 Анонимен
Коментиран от #122
08:20 04.07.2026
87 55555
До коментар #58 от "Бай той Толстой":Даже няма да се наложи НАТО да им отвръща с такова,предвид факта че една трета от изстреляните от руснаците ракети падат върху главите им,тези иди.ти ще се самоизбият.!!!!!
08:21 04.07.2026
88 Боби Баламата
08:21 04.07.2026
89 Бравооооо
Само да споменем ,че две ракети Сармат са достатъчни за да изтрият от лицето на земята това проклето петно на земята наречено велико кралсто Британия.
Така че по-добре ще бъде да си натискат парцалоте и да не се правят на много умни.
08:22 04.07.2026
90 Йода
08:22 04.07.2026
91 Гост
Коментиран от #98
08:23 04.07.2026
92 ТРЪМП Е ТАРИКАТ
08:23 04.07.2026
93 Последния Софиянец
08:24 04.07.2026
94 Като си представиш
Ама внимавайте, че децата ви са там - в гнилата Европа... далеч от вас и всичко т3роруско
08:25 04.07.2026
95 За тия само
08:25 04.07.2026
96 Този коментар е премахнат от модератор.
97 Как
08:26 04.07.2026
98 Има го на видео
До коментар #91 от "Гост":Д.е.р.в.и.ш
08:26 04.07.2026
99 А50
08:26 04.07.2026
100 Готов си за бой?
До коментар #33 от "Готов за бой":Е само спокойно! Ти не знаеш и не си презареждам, а по живи хора ще стреляш? Ти на какви стимуланти си? Или си на 20?
08:26 04.07.2026
101 55555
До коментар #85 от "ЕВРОНАЦИСТИТЕ":Ядът ,пият,бензин имат-живеят си живота,а любимците ти се превръщат в груз 200.!!!
Коментиран от #105
08:27 04.07.2026
102 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️
08:27 04.07.2026
103 Жоро
08:27 04.07.2026
104 А50
08:28 04.07.2026
105 И ДРУГИТЕ НОВИНИ СТРЕСИРАТ ЕВРОНАЦИСТИТЕ
До коментар #101 от "55555":Русия обяви превземането на по-голям град в Украйна : какво се случва на фронта!?!?! Паника се случва, ПАНИКА.
Коментиран от #126
08:29 04.07.2026
106 Този коментар е премахнат от модератор.
107 Пуьо успешно възроди ссср
08:29 04.07.2026
108 Механик
08:29 04.07.2026
109 Кирил
08:30 04.07.2026
110 Баце
08:30 04.07.2026
111 ДЪЛГИ ГОДИНИ СЛЕД ВОЙНАТА
08:31 04.07.2026
112 Копейка в шок
Ние родните копейки си искаме пак дефицит, купони, затворени граници и да търсите "връзки" .Това беше най популярната дума в соца.
Дойде ли руския ботуш иде най хоровото всички бедни освен номенклатурата,а сега само копейките сме мизерници.
08:33 04.07.2026
113 Страхът на НАТО и Бандеровци
До коментар #85 от "ЕВРОНАЦИСТИТЕ":Бандерофашагите и НАТО ги е страх,.че Русия ще им потърси сметка за тая кръвопролитна война и не спазването на договореностите НАТО д не се разширява. Разплата ще има, имат да се връщат едни много пари дека ЕС и НАТО крадна от Русия. Те ще се връщат с земя! Който крал е връща стократно.
08:33 04.07.2026
114 ЩЕ ИМА МИР
08:33 04.07.2026
115 Иво
Коментиран от #120, #121
08:34 04.07.2026
116 Санде Глухия
Хихихихихи
08:34 04.07.2026
117 ВОЙНАТА НА ЗЕЛЕНСКИ
08:35 04.07.2026
118 55555
До коментар #78 от "Хахахахаха":Нищо чудно тая умряла мечка като се събуди да види че около нея няма нищо, бензин няма ток няма,военните заводи са унищожени.Тогава какво би и останало,може би да се бият с камъни и дървя?А забравих,то и хора няма,те отдавна ще са станали на груз200,така че единственото което и остава е да търти да бяга.!!
08:37 04.07.2026
119 РУСКИТЕ ФЕРМЕРИ
АМА ДРУГ ПЪТ
СОЛЯРКИ НЕТЪ
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
08:37 04.07.2026
120 Да бе..
До коментар #115 от "Иво":Ние тиа Без- аналогови Мултики на кремля сме ги гледале..
Хахахаха
Оня Без- казармения Петушок.. шай гу, беше свалил ( официалното)..12 бр...Ф-16 и то...9 месеца преди да пристигнат Първите 4 самолета!
Хахахахаха
Прид урак
08:38 04.07.2026
121 СВАЛИХА
До коментар #115 от "Иво":И НА БАБА МИ ХВЪРЧИЛОТО.
УШАНКИТЕ ТОВА ГО МОГАТ
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
08:39 04.07.2026
122 Мечтатели
До коментар #86 от "Анонимен":За тези, които пишат, че това били глупости и евро пропаганда искам да напомня, че това не го казва Урсулка или Кая Калас, а руски политици, вкл. член на съвета на федерацията и любимият журналист на путя, соловьов. И то по първи канал си заявяват мераците, така че е нормално да ги цитират западните медии. Друг е въпросът дали имат силите да превземат тези 5 държави. Трите малки балтийски републики може и бързо да ги превземат, но с Полша и Финландия определено ще се озорят. А, за тези, които пишат глупости от сорта, една атомна бомба и готово, искам да напомня, че това с атомна бомба една територия не се превзема, а унищожава. А, и не само диваците от север имат атомни бомби. Това дали могат да завземат руснаците тези 5 държави и дали изобщо ще се пробват са отделни въпроси, но самият факт, че говорят за това по националната си телевизия, означава, че Европа наистина трябва да бъде готова за отбрана.
08:39 04.07.2026
123 Този коментар е премахнат от модератор.
124 Тавариши и Таварашутки
Пратил МЕДВЕДЕВ,
На погребението на АЯТОЛАХА
Да види как се Погребва ДИКТАТОР
Че и неговия Ред идвал скоро Време?
08:42 04.07.2026
125 Атина Палада
Ше ги дават ли директно или само в бункера в Урал?
Коментиран от #145, #148
08:42 04.07.2026
126 55555
До коментар #105 от "И ДРУГИТЕ НОВИНИ СТРЕСИРАТ ЕВРОНАЦИСТИТЕ":А стига бе!!!!Превзехте ли го вече????Стана веч четири години от как боя се води,гъсти орки идат във боя реват,и веч най накрая пада градат.!!!!!!
08:43 04.07.2026
127 Яренко
Коментиран от #131
08:44 04.07.2026
128 Боко
Кръвосмешението води до това🤮
08:45 04.07.2026
129 гост
08:46 04.07.2026
130 Бай Сталин
08:46 04.07.2026
131 гост
До коментар #127 от "Яренко":Болен си момче,само въже ще те излекува...
08:47 04.07.2026
132 е да, де
До коментар #25 от "име":Тези писаници точно за Полша са предназначени. За по-малко от пет години укрите успяха да направят поляците от русофоби укрофоби. Полша може да е хиената на Европа, но дори политиците й обърнаха тренда и настръхнаха срещу укронацитата. Затова се е нужна активна пропаганда, с която да им набият в главите как не нацистка Украйна, а Русия е техният враг, който планира да ги превземе. Не вярвам това да мине сред поляците, защото те ежедневно се сблъскват с тези, които не виртуално, а реално правят опит да ги превземат отвътре. Стигнали да дотам да образуват доброволни отряди за съпротива.
08:47 04.07.2026
133 Кьопейка
08:49 04.07.2026
134 Дебил путинофил
Коментиран от #142
08:49 04.07.2026
135 АКО
До коментар #16 от "Анализатор":БАБА МИ ИМАШЕ ДРЪЖКА ЩЕ Е МЪЖКА. АКО,АКО
08:51 04.07.2026
136 Коста
Коментиран от #187
08:51 04.07.2026
137 Пропагандата продължава
08:53 04.07.2026
138 0407
До коментар #16 от "Анализатор":дали си анал......изатор не е ясно.....ама за мечтател ставаш,щото мечтите са безплатни....
08:53 04.07.2026
139 Гост
08:54 04.07.2026
140 Благой
08:55 04.07.2026
141 добро утро
До коментар #15 от "хай":многоВходови
08:56 04.07.2026
142 Брендо
До коментар #134 от "Дебил путинофил":Не купувай фентанил, убива, карай си на класика.
08:56 04.07.2026
143 Първанов
08:56 04.07.2026
144 виктория
08:58 04.07.2026
145 Този коментар е премахнат от модератор.
146 Шоумен
До коментар #26 от "Хе хе...":Безапелационно получаваш приза "Великият мечтател" !!!
08:59 04.07.2026
147 Няма
Коментиран от #150, #155
09:00 04.07.2026
148 Чекай, чекай малко
До коментар #125 от "Атина Палада":Извади официални факти с такива претенции от руска страна, ако имаш!
09:00 04.07.2026
149 Абе ти първо се зареди
До коментар #33 от "Готов за бой":С достатъчно пaмпeрси щото нa п0ceрk0 това му е най необходимо...
09:01 04.07.2026
150 Тагаренко
До коментар #147 от "Няма":Прав си, нас само Ламите биха но "оправили".
09:01 04.07.2026
151 Незнаещ
До коментар #58 от "Бай той Толстой":Ами ако не се взриви?
09:02 04.07.2026
152 Васил
09:04 04.07.2026
153 Данчо ментата
Пияници и деградирали идиоти!
09:07 04.07.2026
154 Българин
Слава Русия.
09:09 04.07.2026
155 Това е материалистическия
До коментар #147 от "Няма":Диалектизъм
Руснаците са голяма територия и нямат хора да е администрират за какво им е още територия
За 26 години руснаците трябваше да са 500-600 милиона население
09:10 04.07.2026
156 Уникално
09:10 04.07.2026
157 баба Меца
09:11 04.07.2026
158 Чебурашкаленд
09:11 04.07.2026
159 Алексбг
09:12 04.07.2026
160 Един
09:14 04.07.2026
161 Едва до 20 литра?
Коментиран от #169
09:14 04.07.2026
162 Алексбг
До коментар #67 от "Не Русия, а запада и САЩ":Стига бе все !" Западът и САЩ ви виновни на вас ,червени НЕпотребия !
09:15 04.07.2026
163 Полярна сова
До коментар #16 от "Анализатор":Руснаците си поразчистиха затворите.Болшинството на фронта са от там-от затворите и дисциплинарните роти.
09:15 04.07.2026
164 Сандо
09:17 04.07.2026
165 Софиянец
09:18 04.07.2026
166 Изброените лица не са "Русия"
А това че на народа му писва от СВО не означава че отказва, а че е иска Путин да свали меките ръкавици приключи с Украйна.
09:19 04.07.2026
167 Уляна
09:20 04.07.2026
168 Малоумния
09:21 04.07.2026
169 Бизнеса бе тъпан
До коментар #161 от "Едва до 20 литра?":Зарежда бусове,коли -нали фирмите плащат заплати и данъци за да има в бюджета пари. Как ще си доставиш стоката с 20л .Ей копейките сте страшни идиоти.
09:23 04.07.2026
170 Българин
09:24 04.07.2026
171 Путин многоходовия
До коментар #59 от "Три дни са много време!":Не можем, Сорос не ни разрешава.
09:24 04.07.2026
172 Лъжондри
До коментар #3 от "Механик":Отговорът е НИКОГА! Думата "истина" я няма в тяхната версия на езика.
09:26 04.07.2026
173 уфффф
09:28 04.07.2026
174 Ами
иска от Европа е да престанат да се занимават с Русия.
Не иска нищо друго, защото знаят че Европа вече няма нищо.
Интервюто го има в писмен и видео вариант.
Който желае може да си го потърси в нета.
Коментиран от #206
09:28 04.07.2026
175 Ако Русия наистина реши
До коментар #14 от "Путин мнохоходовия":кой и с какво ще отбранява Брюксел??? Как Европа ще събере войска?
С прайдове и изпразване военните складове за Зелко, не става?
На Русия територия не и трябват, дори СВО не започна за територии, а и в Истанбул не бе за теротории.
Русия иска мир с Европа. Но на глобалистите им трябва враг, за да разширяват НАТ0
09:28 04.07.2026
176 Тома
09:28 04.07.2026
177 Честит
09:28 04.07.2026
178 СЛОНА
09:31 04.07.2026
179 Витя
Коментиран от #184
09:32 04.07.2026
180 Хммм
До коментар #4 от "Жълтопаветник":Че си жълтопаветник то е ясно на всички и без да го казваш, ама прекалено много ти личи бе човек. Толкова много че вече започвам да се съмнявам че си ИИ, ама и той вече доста поумня. Освен ако не си някой нов "езиков модел", още неусъвършенстван, ама както се казва с големи перспетиви.
09:33 04.07.2026
181 Този коментар е премахнат от модератор.
182 Хи хи
09:35 04.07.2026
183 Ти си
Тия които искат да се забрани излъчването на "Маша и Мечока" .....
09:35 04.07.2026
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Факти
Коментиран от #189
09:38 04.07.2026
186 Факти
До коментар #3 от "Механик":Е нали Запада е хилав и фалирал? Каква заплаха може да е тогава за Русия? Защо тя убива братския славянски народ за да се предлази от един хилав и фалирал Запад?
09:40 04.07.2026
187 Ежов
До коментар #136 от "Коста":Британия е слон на глинени крака.Без колониите е нищо.Един остров в който има единствено кюмюр и потомствени алкохолици.
09:41 04.07.2026
188 дядо дръмпир
Горивната криза сега засяга почти всички руски региони. В повечето райони са въведени ограничения – дори там, където все още има бензин, таксата за частни клиенти обикновено е ограничена до няколко десетки литра на сес
Коментиран от #192
09:43 04.07.2026
189 Истината
До коментар #185 от "Факти":Ти що не си оставиш дома на бездомни роми да живеят в него ,ами се мъчиш 😂😂😂?
09:44 04.07.2026
190 Софето
То друго не му остана като ход на монгол ето
Ще запали целият смят, то това беше идеята изначало, но не му стиска
09:44 04.07.2026
191 дядо дръмпир
Горивната криза сега засяга почти всички руски региони. В повечето райони са въведени ограничения – дори там, където все още има бензин, таксата за частни клиенти обикновено е ограничена до няколко десетки литра на сесия за зареждане.
В продължение на седмици украинската армия атакува нефтени рафинерии из цяла Русия с дронове. Още в края на май 2026 г., според доклад на Reuters, в европейската част н
09:45 04.07.2026
192 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #188 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре ,за кво ти е бензин вече на пръст миришеш,ходи за гъби докато можеш
09:45 04.07.2026
193 Сомн
09:46 04.07.2026
194 дядо дръмпир
Коментиран от #198
09:47 04.07.2026
195 БеГемот
09:47 04.07.2026
196 Този коментар е премахнат от модератор.
197 Копейките
Коментиран от #201, #204
09:49 04.07.2026
198 дядо дръмпир-стария прделко
До коментар #194 от "дядо дръмпир":Дядо Димитре ,за кво ти е бензин вече на пръст миришеш,ходи за гъби докато можеш ,че после гъбите ще ходят по тебе ☝️.
09:50 04.07.2026
199 дядо дръмпир-чети просиянецо!
Коментиран от #203
09:52 04.07.2026
200 Руските
До коментар #16 от "Анализатор":жертви ги знаем до човек. Дай сега нещо и за украинските жертви, че да направим информирана оценка за ситуацията на "пазара на труда". Щото верно украинките не са лоши и са много вещи в занаята, така че конкуренцията ще бъде жестока, което всъщност е добре за потребителя както гласи пазарната икономика.
09:52 04.07.2026
201 Руснаков
До коментар #197 от "Копейките":Изнесехме се отдавна от Джуунайтид Снейкс ъв Израхел,беше трудов лагер в който поне хранеха добре ,сега и не хранят.След като си платиш наема и сметките ,я ти останат 200-300$ на месец чиста пара ,ама ти откъде да знаеш като никога не си бил там .
09:53 04.07.2026
202 Иванов
09:55 04.07.2026
203 Димитър Дончев
До коментар #199 от "дядо дръмпир-чети просиянецо!":Я кажи къде то интервюира ся ,младия Никита от Москва ,че да се посмеем и ние малко ?
09:55 04.07.2026
204 Ами
До коментар #197 от "Копейките":За 250 години ... От земята на свободните и смелите, до страната
на крепостните собственост на банките и корпорациите.
Честит празник американци!
09:57 04.07.2026
205 дядо дръмпир-стария прделко
09:59 04.07.2026
206 Ти не разбра ли?
До коментар #174 от "Ами":Тук освен факти друго не четем.
10:01 04.07.2026