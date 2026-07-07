Как НАТО да запълни празнините, оставени от изтеглянето на американските сили: създаване на оръжия за прецизни удари

Започващата днес среща на високо равнище на НАТО в Анкара е в центъра на вниманието на световния печат, предаде БТА. Ето какво пишат някои от водещите медии:

Великобритания

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Британският вестник „Дейли телеграф“ дава конкретика как съюзниците ще запълват празнините, оставени от изтеглянето на американските сили: създаване на оръжия за прецизни удари. Според изданието се очаква Великобритания да ръководи европейски проект за разработване на нова ракета с голям обсег и ще сложи край на зависимостта на НАТО от американско въоръжение. „Коалицията за дълбоко прецизен удар“ ще бъде представена като една от първите стъпки към създаването на европейски стълб на НАТО, съобщиха дипломати и официални лица пред „Телеграф“. Проектът ще бъде обявен в кулоарите на срещата в Анкара. Очаква се тогава оттеглящият се от поста си британски премиер Киър Стармър да обещае да създаде „по-европейско НАТО от всякога, в готовност да подкрепи Украйна и да се изправи срещу дългосрочната заплаха, породена от все по-безразсъдната и опасна Русия“. Схемата набра скорост през последните седмици, отчасти заради решението на Тръмп да отмени план от ерата на Байдън за разполагане на батальон, оборудван с крилати ракети „Томахоук“, в Германия, за да се даде на Европа възможността да поразява цели в Русия. Подробности за спецификацията на всяка ракета, която може да бъде произведена, ще бъдат уточнени на по-късна дата.

В. „Гардиън“ отбелязва, че Стармър и другите международни лидери ще се съсредоточат върху „изграждането на по-силно и по-европейско НАТО“, докато се опитват да отговорят на опасенията на американския президент в турската столица, където се очаква той да отбележи, че „някои съюзници правят повече от други“, и че не постигат по-голям напредък по отношение на целта за разходи за 3,5% от БВП за отбрана до 2035 година. Срещата в Анкара, която се очаква да бъде последното международно пътуване на Стармър като премиер, може да е последната му възможност за възстановяване на отношенията с Тръмп след разногласията относно войната с Иран. Изданието отбелязва, че събралите се в Анкара европейски съюзници ще обясняват на Тръмп как обещанията за разходи ще бъдат превърнати в действия и че ще бъде постигнато „по-справедливо разпределение на тежестта“.

Според британския в. „Индипендънт“ Тръмп има право да повдигне въпроса колко Европа допринася за собствената си отбрана. Според вестника е разочароващо, че Стармър, който започна толкова окуражаващо и сериозно изпълнение на задълженията си, все още не е определил краен срок за Великобритания да увеличи приноса си за отбрана до 2,5% от националния доход. Ако НАТО иска да продължи да изпълнява централната си роля в западната сигурност, ще му е необходимо нещо повече от тържествени декларации и възвишени речи. Тази среща на високо равнище в Анкара е възможност, една от сравнително малкото, при която Великобритания след Брекзит може да демонстрира лидерство в световен мащаб. „Сър Киър трябва да се възползва от нея“, отбелязва „Индипендънт“.

САЩ

„Европа се надпреварва да запуши дупките в сигурността след изтеглянето на САЩ от НАТО“, коментира „Уолстрийт джърнъл“. Според изданието в момента съюзниците на САЩ бързат да намерят заобиколни решения и заместители на въоръжението, за което Вашингтон наскоро каза на други членове на НАТО, че вече не могат да разчитат по време на криза. Запълването на всички дупки, оставени от американското изтегляне – включително самолети за зареждане за гориво във въздуха, които са в недостиг, и стратегически бомбардировачи с голям обсег, с които разполагат единствено САЩ – се оказва предизвикателство за съюза и рискува да остави европейските му членове, изложени на нарастващи заплахи от Русия. В момента европейските членове на НАТО казват, че съществуват алтернативи за системите, които САЩ ще изтеглят, но опасенията от отслабване на възпирането се засилват.

На свой ред в. „Вашингтон пост“ публикува авторска статия по темата от съветника по национална сигурност на Доналд Тръмп по време на първия му мандат Джон Болтън. Според него в момента има реални и притискащи външни заплахи за глобалните интереси на Алианса, но основните заплахи за силата и устойчивостта на НАТО все пак идват отвътре. Болтън отбелязва, че Тръмп все още приема, че алиансът е измама: „Америка защитава Европа, Европа се възползва и мами, а Америка“ не получава нищо от това“. „Как тогава генералният секретар Марк Рюте и поддръжниците на НАТО трябва да действат на срещата в Анкара?“, пита се влиятелният американски политик. И отговаря сам: „Основният приоритет на колегите на Доналд Тръмп трябва да бъде „да не се вреди“ - ако нищо не се случи в Анкара, това би било победа за Алианса“. „Ако се съмнявате какво да кажете в даден момент, просто се усмихнете и благодарете на Тръмп“, призова той европейските лидери.

Междувременно, в. „Ню Йорк таймс“ отбелязва ролята на домакина Турция, която, според автора на статията Катрин Бенхолд, „в момента притежава мощна армия, жизнена отбранителна индустрия и лидер с уникална способност да очарова Доналд Тръмп“. Според нея глобалните събития през последните няколко години са предоставили на президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган нови възможности - и изведнъж Турция изглежда все по-жизненоважна за алианса.

„Когато Ердоган посрещне лидерите на НАТО в турската столица Анкара днес за среща на високо равнище, той е лидер, чиито активи се разглеждат като критични за бъдещето на НАТО - и чието все по-автократично управление ще е проблем за разрешаване едва за друг ден“, отбелязва авторката. Така той ще получи определени облаги. Представители на администрацията на Тръмп заявиха, че биха искали да продадат на Турция усъвършенствани изтребители Ф-35, които на Турция беше забранено да купи, след като придоби руска система за противовъздушна отбрана С-400 през 2019 година. Ердоган обаче вече може да заяви една победа още преди събитието да е започнало. Без него Тръмп може би нямаше да се съгласи да присъства.

„Ако не беше фактът, че се провеждаше в Турция от президента Ердоган, не мисля, че щях да се съглася“, каза Тръмп наскоро пред репортери в Овалния кабинет.

Допълнително, според „Ню Йорк Таймс“ желанието на НАТО да работи с Турция спечели на Ердоган ключово предимство: мълчание, докато той засилва вътрешната си власт.