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Осъждан суданец рани трима души в Клермон-Феран

Осъждан суданец рани трима души в Клермон-Феран

6 Юли, 2026 02:42, обновена 6 Юли, 2026 02:47 498 1

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Полицията го простреля при ареста

Осъждан суданец рани трима души в Клермон-Феран - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

34-годишен судански гражданин с криминално минало и психиатрично лечение нападна с нож минувачи в Централна Франция, преди да бъде неутрализиран от органите на реда.

Инцидентът се разигра в ранния следобед на 5 юли 2026 г. на булевард „Жан-Батист Дюма“ в град Клермон-Феран. Нападателят е прострелян от полицията, след като е атакувал служител на реда, опитващ се да го задържи. Към 2:30 часа на 6 юли 2026 г. властите изключват терористичен мотив, а състоянието на ранените е стабилно.

Хронология на нападението

  • Сигнал за опасност: Около 14:30 часа местно време очевидци съобщават за мъж с голям нож, който атакува произволни минувачи на улицата.
  • Полицейска намеса: Пристигналият на място екип открива извършителя, който незабавно се нахвърля върху един от полицаите с опит да го рани в областта на врата.
  • Неутрализиране: Втори служител от патрула използва служебното си огнестрелно оръжие, прострелвайки и зашеметявайки нападателя.

Профил на извършителя

Главният прокурор на Клермон-Феран, Ерик Серфас, потвърди пред Франс Прес (AFP), че задържаният е 34-годишен судански гражданин. Мъжът е добре известен на местното правосъдие, като вече има присъди за прояви на нетърпимост, бунт, насилие срещу полицейски служители и отправяне на смъртни заплахи. От полицейски източници стана ясно още, че в миналото лицето е преминало през специализирано психиатрично лечение.

Състояние на пострадалите и разследване

При атаката са ранени общо трима души. Според официалния доклад на прокуратурата, публикуван в регионалното издание Midi Libre, животът нито на жертвите, нито на ранения нападател е в непосредствена опасност. Районът на инцидента е отцепен за извършване на процесуално-следствени действия. Разследващите към момента категорично посочват, че няма събрани доказателства или индикации, които да сочат към радикализация или терористични подбуди.

Източник: БТА/AFP


Франция
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