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Жертвите във Венецуела вече са 3 342

Жертвите във Венецуела вече са 3 342

6 Юли, 2026 02:49, обновена 6 Юли, 2026 02:52 491 0

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Министерството на информацията на Венецуела актуализира черната статистика седмица и половина след опустошителното двойно земетресение

Жертвите във Венецуела вече са 3 342 - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Броят на потвърдените жертви от двете последователни земетресения във Венецуела нарасна до 3342 души. Към 2:50 часа българско време на 6 юли 2026 г., най-новите официални данни от Министерството на комуникациите и информацията на страната разкриват мащаба на хуманитарната катастрофа. Ранените при трусовете вече са 16 470 души, а броят на гражданите, останали без покрив, достигна 17 345.

Какво знаем за бедствието до момента?

  • Хронология на трусовете: Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха северното крайбрежие на Венецуела на 24 юни 2026 г., като се случиха в интервал от едва 39 секунди.
  • Епицентър и разрушения: Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра, както и части от столицата Каракас. Официално се съобщава за 190 напълно срутени сгради и още 856 тежко повредени структури, включително десетки болници.
  • Вторични трусове: Сеизмологичните служби са регистрирали 995 вторични труса от деня на основното бедствие насам, което сериозно усложнява работата по разчистването.
  • Спасителна операция: До момента от отломките са извадени живи 6462 души. На терен работят близо 30 000 държавни служители, 27 000 местни доброволци и над 4000 международни спасители.

Политическо напрежение и критики

Паралелно с хуманитарната криза, в страната расте и сериозно обществено недоволство. В официална реч по случай 215-ата годишнина от Деня на независимостта на Венецуела, временният президент Делси Родригес категорично отхвърли обвиненията за закъсняла и неадекватна реакция от страна на правителството. Тя обяви създаването на нова специализирана военна единица за управление на кризи, но граждани и доброволци продължават да сигнализират за остър недостиг на тежка техника и забавяне на хранителните доставки в изолираните райони.

Източник: БТА, CBC News, Yeni Şafak


Венецуела
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