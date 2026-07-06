Жертвите във Венецуела вече са 3 342

Броят на потвърдените жертви от двете последователни земетресения във Венецуела нарасна до 3342 души. Към 2:50 часа българско време на 6 юли 2026 г., най-новите официални данни от Министерството на комуникациите и информацията на страната разкриват мащаба на хуманитарната катастрофа. Ранените при трусовете вече са 16 470 души, а броят на гражданите, останали без покрив, достигна 17 345.

Какво знаем за бедствието до момента?

Хронология на трусовете : Земетресенията с магнитуд 7,2 и 7,5 по Рихтер удариха северното крайбрежие на Венецуела на 24 юни 2026 г., като се случиха в интервал от едва 39 секунди.

: Земетресенията с магнитуд по Рихтер удариха северното крайбрежие на Венецуела на 24 юни 2026 г., като се случиха в интервал от едва 39 секунди. Епицентър и разрушения : Най-тежко засегнат е крайбрежният щат Ла Гуайра , както и части от столицата Каракас. Официално се съобщава за 190 напълно срутени сгради и още 856 тежко повредени структури, включително десетки болници.

: Най-тежко засегнат е крайбрежният щат , както и части от столицата Каракас. Официално се съобщава за и още 856 тежко повредени структури, включително десетки болници. Вторични трусове : Сеизмологичните служби са регистрирали 995 вторични труса от деня на основното бедствие насам, което сериозно усложнява работата по разчистването.

: Сеизмологичните служби са регистрирали от деня на основното бедствие насам, което сериозно усложнява работата по разчистването. Спасителна операция: До момента от отломките са извадени живи 6462 души. На терен работят близо 30 000 държавни служители, 27 000 местни доброволци и над 4000 международни спасители.

Политическо напрежение и критики

Паралелно с хуманитарната криза, в страната расте и сериозно обществено недоволство. В официална реч по случай 215-ата годишнина от Деня на независимостта на Венецуела, временният президент Делси Родригес категорично отхвърли обвиненията за закъсняла и неадекватна реакция от страна на правителството. Тя обяви създаването на нова специализирана военна единица за управление на кризи, но граждани и доброволци продължават да сигнализират за остър недостиг на тежка техника и забавяне на хранителните доставки в изолираните райони.

Източник: БТА, CBC News, Yeni Şafak